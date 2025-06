les 13 meilleurs logiciels de communication pour le secteur de la construction en 2025

Les batardeaux ont redéfini la manière dont nous construisons les ponts, les grues à tour nous ont donné le skyline tel que nous le connaissons, et les façades en verre sans cadre ont transformé l'architecture en art.

La construction a toujours été synonyme d'innovation, mais un domaine reste à la traîne : la communication.

Alors que les méthodes de construction ont fait un bond en avant, seules 16 % des entreprises du secteur ont pleinement adopté les technologies modernes pour faciliter la collaboration. Ce retard peut s'avérer coûteux dans un champ où la précision et le timing sont tout.

Mais voici la bonne nouvelle : de nouveaux outils de communication changent la façon dont une équipe de projet de construction se connecte, collabore et relève les défis.

Dans cet article, nous examinerons 13 des meilleures options qui méritent d'être explorées si vous êtes prêt à relever les défis de la communication et à rendre vos projets plus fluides que jamais.

Que rechercher dans un logiciel de communication dans le secteur de la construction ?

Lorsque vous évaluez un logiciel de communication pour le secteur de la construction, gardez à l'esprit les fonctionnalités clés suivantes :

Collaboration en temps réel : assurez-vous que les équipes peuvent partager instantanément les mises à jour, les approbations et les modifications, qu'elles soient sur le chantier ou au bureau

Gestion centralisée des données : recherchez une plateforme unique pour stocker les documents, les calendriers et les communications liés aux projets, afin de réduire les silos et la confusion

Capacités d'intégration : assurez-vous que le logiciel est compatible avec des outils tels que les logiciels de gestion de projet, de budgétisation et de planification afin de rationaliser les flux de travail

Accessibilité mobile : offrez aux équipes de chantier un accès facile aux mises à jour et aux outils sur leurs appareils, quel que soit leur emplacement

Interface conviviale : recherchez une conception simple et intuitive pour encourager l'adoption par tous les membres de l'équipe, des managers aux travailleurs sur le terrain

Sécurité renforcée : tirez parti de fonctionnalités telles que le chiffrement et les permissions utilisateur personnalisables pour protéger les données sensibles de vos projets

Les 13 meilleurs logiciels de communication pour le secteur de la construction

Voici les 13 meilleurs logiciels de communication pour la construction que vous devez absolument consulter avant d'en choisir un pour votre organisation :

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projet et la collaboration dans le domaine de la construction grâce à l'IA)

ClickUp simplifie les complexités de la gestion de projets de construction en regroupant tout sur une seule plateforme hautement adaptable.

Qu'il s'agisse de gérer les autorisations, de suivre les commandes modifiées ou de coordonner les inspections de chantier, ClickUp fournit à votre équipe de construction les outils nécessaires pour garder le contrôle sur chaque détail.

Ses fonctionnalités, telles que les diagrammes de Gantt, les tableaux de bord personnalisés et les outils de suivi du temps, permettent aux chefs de projet de superviser sans effort les échéanciers, les budgets et l'affectation des ressources sans avoir à passer d'une application à l'autre.

Giuliano Peressini, directeur technique (CTO) de Casagrande, souligne sa valeur pour la collaboration :

ClickUp est toujours un très bon choix lorsque des informations doivent être partagées entre plusieurs personnes en même temps, et lorsque différentes équipes travaillent sur le même sujet à partir de points de vue différents.

Cette capacité à unifier les flux de travail est inestimable pour les équipes de construction, où architectes, ingénieurs, entrepreneurs et clients doivent tous rester alignés.

Mais ce qui distingue ClickUp, ce n'est pas seulement sa flexibilité, c'est aussi la richesse de ses fonctionnalités conçues pour répondre à tous les aspects de la gestion de projets de construction. Voici un aperçu plus détaillé de ces fonctionnalités :

Logiciel de gestion de la construction ClickUp

Le logiciel de gestion de projets de construction de ClickUp simplifie la gestion des échéanciers, des tâches, des budgets et des permis, le tout sur une seule plateforme.

Gérez les calendriers, les permis et les tâches de manière transparente grâce à une plateforme centralisée unique avec le logiciel de gestion de projets de construction ClickUp

Par exemple, vous pouvez utiliser des diagrammes de Gantt pour visualiser les échéanciers des projets et créer des dépendances entre les tâches. Ainsi, tout retard sur le chantier entraîne automatiquement l'ajustement des calendriers et la notification de l'équipe. C'est parfait pour que les sous-traitants, les fournisseurs et le personnel de bureau restent alignés et respectent les délais.

En effet, Cemex, une entreprise leader dans le domaine des matériaux de construction, a réduit son délai de mise sur le marché de 15 % en tirant parti des solutions ClickUp. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de réussites.

La capacité de ClickUp à centraliser la communication, à améliorer les flux de travail et à fournir des informations en temps réel en fait un outil précieux pour les projets de construction de toutes tailles, garantissant que la gestion des équipes reste sur la bonne voie, que les coûts restent sous contrôle et que les projets sont achevés dans les délais.

Discutez avec ClickUp

De plus, ClickUp Chat fonctionne comme le centre de commande centralisé de votre équipe pour la communication. Les équipes sur le terrain peuvent partager des mises à jour en temps réel, signaler des problèmes urgents ou discuter des tâches directement avec le personnel du bureau.

Comme les discussions sont liées à des tâches spécifiques, vous n'avez plus besoin de parcourir d'innombrables fils pour trouver des détails importants.

Collaborez instantanément avec votre équipe pour partager des mises à jour, résoudre des problèmes et rester connecté grâce à ClickUp Chat

Documents ClickUp

Le suivi des documents de projet tels que les plans, les permis et les rapports d'inspection est souvent chaotique. ClickUp Docs simplifie la gestion des documents en créant, stockant et partageant tout en un seul endroit.

Mieux encore, les équipes peuvent collaborer en direct sur ces documents, ce qui garantit que tout le monde, des équipes sur le terrain aux clients, peut accéder à la dernière version.

Stockez et organisez les plans, les contrats et les détails des projets dans des documents collaboratifs partageables avec ClickUp Docs

Clips ClickUp

Pour les tâches qui nécessitent plus que du texte, ClickUp Clips vous permet d'enregistrer et de partager des vidéos.

Vous devez montrer comment assembler une structure complexe ou mettre en évidence un problème de sécurité ? Les clips vous permettent de communiquer ces détails de manière visuelle, ce qui les rend particulièrement utiles pour la formation ou le dépannage.

Capturez et partagez rapidement des mises à jour ou des instructions vidéo pour que tout le monde soit sur la même page avec ClickUp Clips

ClickUp Détection de collaboration

La détection de collaboration ClickUp élimine le risque de duplication du travail. Si deux personnes modifient la même tâche ou le même document de conception, le système en informe toutes les personnes concernées, ce qui permet de gagner du temps et d'éviter les erreurs.

Cela est particulièrement utile pour les chefs de projet qui gèrent des tâches qui se chevauchent dans les flux de travail de la construction.

Restez informé grâce aux notifications en temps réel indiquant qui travaille sur quoi afin d'éviter les doublons avec la détection de collaboration ClickUp

Afficher ClickUp

ClickUp Views vous permet de voir ce qui compte le plus, que ce soit au bureau ou sur le chantier. Utilisez la vue Gantt pour la planification de projets à long terme, la vue Calendrier pour les priorités quotidiennes ou la vue Kanban pour suivre les flux de travail en un coup d'œil.

Choisissez parmi des diagrammes de Gantt, des calendriers ou des tableaux de tâches pour suivre la progression de vos projets de la manière qui vous convient le mieux avec les vues ClickUp

Tableaux blancs ClickUp

ClickUp Les tableaux blancs offrent un moyen visuel de planifier la disposition des sites, de réfléchir à des flux de travail ou de résoudre des problèmes de conception. Ils sont parfaits pour les sessions de planification collaborative, que votre équipe soit réunie dans une même pièce ou répartie sur différents emplacements.

Mappez visuellement vos idées et vos flux de travail grâce aux tableaux blancs interactifs ClickUp conçus pour la collaboration en équipe

ClickUp Assign Comments conserve les commentaires et les mises à jour des tâches au même endroit. Étiquetez les membres de l'équipe, attribuez des suivis et gardez les discussions liées à des tâches spécifiques afin de ne jamais perdre le fil. C'est un moyen simple d'accélérer les approbations et les mises à jour dans toute entreprise de construction sans avoir à échanger d'innombrables e-mails.

📮ClickUp Insight : 83 % des travailleurs du savoir s'appuient principalement sur les e-mails et les discussions pour communiquer au sein de leur équipe. Cependant, près de 60 % de leur journée de travail est perdue à passer d'un outil à l'autre et à rechercher des informations. Avec une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp, votre gestion de projet, vos messages, vos e-mails et vos discussions sont tous regroupés au même endroit ! Il est temps de centraliser et de dynamiser !

Utilisez ClickUp Assign Comments pour clarifier les détails et organiser les discussions afin qu'elles restent concrètes

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Personnalisez la gestion des tâches avec des checklists, le suivi du temps et des libellés de priorité, pour une coordination fluide de l'équipe

Recevez des notifications en temps réel pour informer instantanément les membres de l'équipe des changements ou de l'achèvement des tâches

Personnalisez les tableaux de bord pour afficher clairement la progression des projets et vous assurer que toutes les parties prenantes sont toujours sur la même page

Permettez l'accès mobile afin que les équipes sur le terrain puissent mettre à jour leurs tâches et maintenir la communication sans retourner au bureau

Intégrez l'IA dans les flux de travail de la construction pour automatiser les processus

Limites de ClickUp

Une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs en raison de ses nombreuses fonctionnalités

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 300 avis)

💡 Conseil de pro : configurez des notifications personnalisées dans votre logiciel de gestion de projet afin d'alerter les parties prenantes uniquement des mises à jour pertinentes pour leur rôle, ce qui minimise les distractions.

2. Buildertrend (Idéal pour la gestion de la construction de bout en bout)

via Buildertrend

Buildertrend est une plateforme qui gère tout ce qui concerne la gestion de la construction, de la prévente à l'achèvement du projet. Conçue pour les constructeurs de maisons, les rénovateurs et les entrepreneurs spécialisés, elle simplifie la planification, la gestion financière et la communication avec les clients.

Les équipes peuvent partager des mises à jour en temps réel du calendrier, suivre les commandes modifiées et gérer les livraisons de matériaux, afin que toutes les parties prenantes soient informées.

Le portail client est une fonctionnalité remarquable. Il offre aux clients une vue transparente des échéanciers, des paiements et même des photos de la progression du projet, ce qui réduit le besoin de mises à jour constantes.

Les meilleures fonctionnalités de Buildertrend

Utilisez la messagerie de projet pour consolider les communications et tenir toutes les parties prenantes informées de l'avancement du projet en un seul endroit

Enregistrez des journaux quotidiens pour capturer et partager automatiquement les mises à jour sur la progression du travail avec les clients et les membres de l'équipe

Gardez les documents de projet à jour et partagez-les en temps réel, afin que personne ne travaille avec des informations obsolètes

Limites de Buildertrend

Certains utilisateurs signalent que l'application mobile a des fonctionnalités limitées par rapport à la version de bureau

Les prix peuvent être élevés pour les petits entrepreneurs

Tarifs de Buildertrend

Essentiel : 499 $/mois

Avancé : 799 $/mois

Achevé : 1 099 $/mois

Évaluations et avis sur Buildertrend

G2 : 4,2/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 600 avis)

3. Procore (Idéal pour la gestion de projet à l'échelle de l'entreprise)

via Procore

Si vous êtes une grande entreprise de construction ou un entrepreneur général qui gère des projets complexes impliquant plusieurs parties prenantes, Procore est un bon choix.

Sa force réside dans la centralisation des flux de travail de communication: les équipes peuvent suivre les demandes d'informations, les soumissions et les commandes modifiées tout en partageant les mises à jour sur la progression à toutes les phases du projet.

La fonctionnalité de journal quotidien de Procore permet aux responsables sur le terrain d'enregistrer en temps réel les conditions météorologiques, la main-d'œuvre et les matériaux, garantissant ainsi une communication rapide avec les équipes du bureau. La plateforme intègre également des outils financiers robustes, offrant aux parties prenantes une visibilité sur les budgets, les factures et les commandes modifiées.

Meilleures fonctionnalités de Procore

hub de communication de projet pour regrouper tous les e-mails, demandes d'informations et messages sur une plateforme centralisée, Utilisez lepour regrouper tous les e-mails, demandes d'informations et messages sur une plateforme centralisée, réduisant ainsi les malentendus sur le lieu de travail

Partagez des documents en toute sécurité avec les équipes de projet, en vous assurant que tout le monde travaille à partir de la version la plus récente des plans ou des contrats

Utilisez des notifications en temps réel pour alerter les membres de l'équipe des mises à jour importantes, afin que tout le monde reste informé

Limites de Procore

Les prix peuvent être prohibitifs pour les petites entreprises

Une formation est nécessaire pour utiliser pleinement ses fonctionnalités avancées

Fonctionnalités hors ligne limitées pour les chantiers éloignés

Tarifs Procore

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Procore

G2 : 4,6/5 (plus de 3 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 700 avis)

4. Fieldwire (le meilleur pour la coordination des équipes sur site)

via Fiel dwire

Fieldwire est spécialement conçu pour combler le fossé entre les équipes sur le terrain et au bureau, ce qui le rend idéal pour la coordination sur site. La gestion des tâches est également facile, permettant aux équipes de créer et d'attribuer des tâches directement depuis les chantiers.

La gestion des plans est sa fonctionnalité phare, qui permet aux utilisateurs de télécharger des plans de communication, de les annoter et de partager instantanément les mises à jour, garantissant ainsi que tout le monde travaille à partir de la dernière version.

La liste des tâches et les checklists d'inspection de Fieldwire permettent de maintenir le contrôle qualité, tandis que la fonctionnalité hors ligne garantit la productivité des équipes à distance. Bien que ses intégrations soient limitées par rapport aux plateformes plus importantes, son interface intuitive le rend adapté aux équipes de construction de petite et moyenne taille.

Les meilleures fonctionnalités de Fieldwire

Assurez la fluidité de la communication entre le bureau et le terrain grâce à la synchronisation en temps réel , qui garantit que les mises à jour précises sont toujours partagées

Partagez les fichiers de projet directement via la plateforme pour éviter toute divergence dans la documentation ou les forfaits

Permettez aux équipes de mettre à jour et de suivre la progression grâce à des fonctionnalités hors ligne , garantissant ainsi que les travailleurs sur le terrain peuvent travailler sans connexion Internet

Partagez instantanément les rapports de projet, permettant ainsi aux parties prenantes d'examiner la progression et de résoudre tout problème sans délai

Limites de Fieldwire

Options d'intégration limitées par rapport aux plateformes plus importantes

Les fonctionnalités avancées de rapports pourraient être plus robustes

Tarifs Fieldwire

Basique : Gratuit

Pro : 54 $/mois par utilisateur

Business : 74 $/mois par utilisateur

Business Plus : 104 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Fieldwire

G2 : 4,5/5 (plus de 230 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 80 avis)

👀 Le saviez-vous ? Le terme « blueprint » (plan) trouve son origine dans une technique d'impression du XIXe siècle appelée cyanotype, mise au point par le scientifique anglais Sir John Herschel en 1842.

5. Houzz Pro (Idéal pour les entreprises de conception-construction)

via Houzz Pro

Combinez la gestion de projet avec de puissants outils de communication avec les clients dans Houzz Pro, idéal pour les entrepreneurs résidentiels et les entreprises de conception-construction. Son portail client permet aux clients d'afficher les mises à jour du projet, les échéanciers et les photos de la progression, ce qui réduit la nécessité de vérifications fréquentes.

Le générateur de propositions est pratique pour créer des devis détaillés et soignés que les clients peuvent approuver numériquement, ce qui accélère le démarrage des projets. Houzz Pro propose également des outils pour planifier et gérer les sous-traitants, garantissant ainsi une collaboration fluide pendant les phases de conception et de construction.

Les meilleures fonctionnalités de Houzz Pro

Assurez une communication transparente grâce à des portails clients personnalisés

Présentez vos concepts de projet à l'aide d'outils de conception visuelle

Tenez vos clients et vos équipes informés grâce au partage des échéanciers

Partagez rapidement des mises à jour et demandez des validations grâce aux outils de messagerie

Limites de Houzz Pro

Options d'intégration limitées avec des logiciels tiers

Les tarifs peuvent ne pas convenir aux entrepreneurs qui gèrent des projets de petite envergure

Tarifs Houzz Pro

Essentiel : 149 $/mois

Pro : 249 $/mois

Personnalisé : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Houzz Pro

G2 : Aucune évaluation disponible

Capterra : 4,3/5 (plus de 980 avis)

6. Autodesk Build (Idéal pour la gestion de projet intégrée et la collaboration en matière de conception)

via Autodesk Build

Autodesk Build est une plateforme puissante qui intègre la gestion de la construction et la collaboration en matière de conception.

Parfait pour les projets à grande échelle, il centralise les demandes d'informations, les soumissions et les mises à jour sur l'avancement des travaux en un seul endroit, garantissant ainsi que les équipes travaillent toujours avec des informations précises. Ses outils de collaboration en matière de conception permettent aux architectes, aux ingénieurs et aux entrepreneurs d'examiner et de commenter les modèles en temps réel, réduisant ainsi les retards causés par une mauvaise communication.

Autodesk Build : meilleures fonctionnalités

Obtenez des mises à jour en temps réel sur la progression des travaux auprès des équipes sur le terrain

Résolvez rapidement les conflits grâce au suivi des problèmes

Intégrez-les à d'autres produits Autodesk tels qu'AutoCAD et Revit

Limites d'Autodesk Build

Cela peut s'avérer coûteux pour les petites entreprises ou les petits projets

La courbe d'apprentissage est plus raide pour les équipes qui ne sont pas familiarisées avec l'écosystème Autodesk

Tarifs Autodesk Build

145 $/mois par utilisateur

Tarification personnalisée pour un nombre illimité d'utilisateurs

Évaluations et avis sur Autodesk Build

G2 : 4,4/5 (plus de 3 900 avis)

Capterra : Aucune évaluation disponible

🧠 Anecdote : La construction de la Burj Khalifa a mobilisé plus de 12 000 ouvriers de plus de 100 nationalités différentes et a été le fruit d'une collaboration entre plus de 60 entreprises de construction et de conseil du monde entier, soulignant l'importance d'une communication efficace dans le cadre de tels projets internationaux.

7. Wrike (Idéal pour une gestion de projet flexible entre les équipes)

via Wrike

Vous gérez divers projets de construction, chacun avec ses propres exigences en matière de gestion de projet ? Wrike est un outil polyvalent avec des flux de travail personnalisés qui est parfait pour vous.

Les tâches sont organisées en hubs où les équipes peuvent laisser des commentaires, partager des fichiers et suivre la progression, éliminant ainsi les communications dispersées. Sa flexibilité permet aux entrepreneurs d'adapter les flux de travail à des tâches telles que le suivi des offres ou l'approbation des permis.

Cependant, Wrike ne dispose pas d'outils spécifiques à l'industrie, tels que la gestion des plans, et peut devenir coûteux à mesure que la taille des équipes augmente.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Permettez une communication spécifique à chaque tâche pour une meilleure organisation

Personnalisez les flux de travail pour les aligner sur les processus de construction

Visualisez les échéanciers de projet à l'aide de diagrammes de Gantt et d'autres fonctionnalités de collaboration visuelle

Intégrez-les facilement à des outils populaires tels que Slack et Google Drive

Limites de Wrike

Fonctionnalités spécifiques à la construction limitées par rapport à d'autres outils

Cela peut devenir coûteux à mesure que les équipes s'agrandissent

Tarifs Wrike

Free

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Business : 24,80 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Pinnacle : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 3 700 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 2 700 avis)

💡 Conseil de pro : Passez régulièrement en revue les flux de travail de votre équipe afin de vous assurer qu'aucune information critique ne soit perdue ou retardée.

8. Jobber (Idéal pour les petites équipes de construction et les entrepreneurs)

via Jobber

Jobber est conçu pour les petites équipes et les entrepreneurs indépendants. Il simplifie la planification, la facturation et la communication avec les clients, ce qui en fait une excellente option pour les artisans et les entrepreneurs spécialisés.

Avec Jobber, les entrepreneurs peuvent rester en contact avec leurs clients et leurs équipes. Les équipes peuvent planifier des tâches, envoyer des mises à jour et suivre la progression depuis l'application, garantissant ainsi une communication fluide du début à la fin.

Le hub client permet aux clients d'afficher facilement les devis, d'approuver les travaux et de payer les factures, ce qui améliore la transparence et la confiance.

Les meilleures fonctionnalités de Jobber

Générez des factures professionnelles avec des options de paiement en ligne

Restez connecté où que vous soyez grâce à l'application mobile conçue pour les entrepreneurs

Automatisez les rappels pour réduire les paiements manqués

Limites de Jobber

Tarifs Jobber

Base : 39 $/mois par utilisateur

Connect : 119 $/mois par utilisateur (ou 169 $/mois pour les équipes ; jusqu'à cinq utilisateurs)

Grow : 199 $/mois par utilisateur (ou 349 $/mois pour les équipes ; jusqu'à 15 utilisateurs)

Évaluations et avis sur Jobber

G2 : 4,5/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 930 avis)

9. CoConstruct (Idéal pour les constructeurs et les rénovateurs de maisons personnalisées)

via CoConstruct

Les constructeurs et rénovateurs personnalisés ne jurent que par CoConstruct, qui offre des canaux de communication et des outils qui améliorent l'engagement des clients, la gestion de projet et le suivi financier.

Son portail destiné aux clients est une fonctionnalité remarquable qui permet aux propriétaires de consulter les mises à jour des projets, d'approuver les sélections et de communiquer directement avec les constructeurs.

Les meilleures fonctionnalités de CoConstruct

Rationalisez la gestion financière grâce à l'intégration de QuickBooks

Gérez les calendriers, les budgets et les sélections à l'aide d'outils spécialisés

Suivez les modifications de commande et les approbations en temps réel

Limites de CoConstruct

La courbe d'apprentissage abrupte pour les petites équipes

Fonctionnalités limitées de l'application mobile par rapport à la version de bureau

Tarifs CoConstruct

Standard : 99 $/mois

PLUS : À partir de 399 $/mois

Évaluations et avis sur CoConstruct

G2 : 4,0/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 860 avis)

10. LetsBuild (Idéal pour le suivi et les rapports sur la progression des travaux sur site)

via LetsBuild

LetsBuild aide les équipes de construction à maintenir leurs projets sur la bonne voie grâce à des outils de suivi de la progression et de rapports en temps réel.

Ses diagrammes de Gantt en temps réel aident les chefs de projet à visualiser les retards et à adapter les calendriers de manière proactive. Les meilleures fonctionnalités de LetsBuild

Partagez facilement des documents pour assurer la cohésion des équipes

Enregistrez la progression et téléchargez des photos depuis le champ sans effort

Simplifiez les rapports sur site grâce à des outils intuitifs

Limites de LetsBuild

Tarifs LetsBuild

LB Aproplan : Tarification personnalisée

LB Geniebelt : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur LetsBuild

G2 : 4,1/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 100 avis)

11. Connecteam (Idéal pour la gestion des équipes sur le terrain et des opérations quotidiennes)

via Conn ecteam

Vous avez de grandes équipes travaillant sur le terrain sur plusieurs projets ? Connecteam propose des outils pour la communication entre employés, la gestion des tâches et le suivi du temps.

Il est parfait pour les entrepreneurs qui gèrent les plannings et partagent les mises à jour avec les équipes sur site directement via des appareils mobiles. Sa fonctionnalité d'horodatage GPS garantit un suivi précis du temps, tandis que les formulaires et les checklists simplifient les inspections et les audits de sécurité.

Les meilleures fonctionnalités de Connecteam

Gérez les tâches et communiquez en temps réel grâce à des annonces optimisées

Accédez à une plateforme mobile conçue pour les travailleurs sur site

Assurez la sécurité grâce à des formulaires et des checklists intégrés pour les audits et les inspections

Limites de Connecteam

Capacités avancées de gestion de projet limitées

Ne convient pas à la gestion de projets complexes impliquant plusieurs parties prenantes

Tarifs Connecteam

Le forfait Small Business : Gratuit

Communications Basic : 35 $/mois (pour les 30 premiers utilisateurs ; 0,6 $/mois pour chaque utilisateur supplémentaire)

Communications avancées : 59 $/mois (pour les 30 premiers utilisateurs ; 1,8 $/mois pour chaque utilisateur supplémentaire)

Communications Expert : 119 $/mois (pour les 30 premiers utilisateurs ; 3,6 $/mois pour chaque utilisateur supplémentaire)

Évaluations et avis sur Connecteam

G2 : 4,6/5 (plus de 1 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 340 avis)

12. Contractor Foreman (Idéal pour les petites entreprises de construction)

via Contractor Foreman

Contractor Foreman couvre de nombreuses fonctionnalités, notamment la gestion de projet, le suivi du temps, l'estimation et la facturation pour les petites entreprises de construction.

Avec plus de 35 outils intégrés, les petites équipes peuvent tout gérer, des registres de sécurité aux demandes d'informations, sans avoir à passer d'une application à l'autre.

Les meilleures fonctionnalités de Contractor Foreman

Assurez la conformité grâce aux journaux de sécurité intégrés

Profitez d'options tarifaires abordables adaptées aux petites équipes

Profitez d'une installation facile et d'une interface conviviale pour les nouveaux utilisateurs

Limites de Contractor Foreman

Interface obsolète par rapport à d'autres outils

Fonctionnalités mobiles avancées limitées

Tarifs Contractor Foreman

Basique : 49 $/mois (facturé annuellement)

Standard : 99 $/mois (facturé trimestriellement)

Plus : 155 $/mois (facturé trimestriellement)

Pro : 212 $/mois (facturé trimestriellement)

Unlimited : 312 $/mois (facturé trimestriellement)

Évaluations et avis sur Contractor Foreman

G2 : 4,5/5 (plus de 260 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 670 avis)

13. Knowify (Idéal pour les entrepreneurs spécialisés et les corps de métier)

via Knowify

Les sous-traitants et les corps de métier tels que la plomberie, l'électricité et le chauffage, la ventilation et la climatisation peuvent trouver des outils pour gérer les appels d'offres, suivre les coûts des travaux et créer des factures sur Knowify. Son suivi budgétaire en temps réel aide les entrepreneurs à contrôler leurs dépenses et à respecter leurs marges.

La plateforme s'intègre parfaitement à QuickBooks, automatisant les flux de travail comptables et éliminant la double entrée des données. Les outils de planification de Knowify aident les équipes à gérer plusieurs tâches sur différents emplacements, garantissant ainsi efficacité et transparence.

Les meilleures fonctionnalités de Knowify

Permettez aux équipes sur le terrain d'enregistrer leurs heures, de mettre à jour le statut des tâches et de soumettre leurs notes de frais directement depuis leurs appareils mobiles

Configurez des notifications automatiques lorsqu'un projet risque de dépasser son budget

Stockez les documents importants tels que les contrats, les factures et les reçus dans un emplacement sécurisé basé sur le cloud pour un accès facile

Limites de Knowify

Fonctionnalités de gestion de projet limitées pour les entrepreneurs généraux

Ne convient pas aux projets de construction à grande échelle

Tarifs Knowify

Core : À partir de 149 $/mois

Avancé : À partir de 311 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Knowify

G2 : 4,6/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 90 avis)

