les 10 meilleurs logiciels de communication pour le commerce de détail en 2025

Imaginez : c'est un samedi matin très chargé dans votre magasin. Votre équipe s'active pour répondre aux demandes des clients, réapprovisionner les rayons et traiter les commandes, tout en gardant un œil sur l'heure pour les changements d'équipe.

Un de vos commerciaux détecte un problème avec le système d'inventaire. Au lieu de chercher un manager ou de l'appeler, il envoie un message rapide via votre logiciel de communication pour le commerce de détail. Le problème est résolu en quelques minutes et votre équipe peut continuer à avancer sans perdre de temps.

La bonne plateforme de communication pour le commerce de détail peut apporter cette efficacité à vos opérations. Mais avec autant d'outils disponibles pour vous aider à atteindre les objectifs de communication de votre équipe, choisir le bon peut sembler difficile.

Ce blog présente les 10 meilleurs logiciels de communication pour le commerce de détail, en mettant en avant leurs fonctionnalités exceptionnelles, leurs cas d'utilisation spécifiques au commerce de détail et leurs limites afin que vous puissiez trouver celui qui convient le mieux à votre entreprise.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici un aperçu rapide en 60 secondes des 10 meilleurs logiciels de communication pour le commerce de détail disponibles aujourd'hui pour une meilleure collaboration entre les équipes et des opérations plus fluides : ClickUp (Idéal pour la gestion de projet et la collaboration dans le secteur de la vente au détail) Zipline (Idéal pour la communication et l'exécution des tâches au sein des équipes de vente au détail) BookKeeper (Idéal pour la comptabilité et la gestion financière dans le secteur de la vente au détail) YOOBIC (Idéal pour l'engagement des employés de première ligne et la gestion des tâches dans le commerce de détail) Blink (Idéal pour la communication en temps réel dans un environnement de vente au détail agile) Staffbase (Idéal pour la communication interne dans les grandes entreprises de vente au détail) Zinc (le meilleur pour la communication entre experts dans le domaine des opérations de vente au détail) Slack (Idéal pour la communication des équipes de vente au détail avec de nombreuses intégrations) Opterus (le meilleur pour la gestion complète des tâches et la communication dans le commerce de détail) SellPro (Idéal pour la formation et l'engagement des employés dans le secteur de la vente au détail)

Que rechercher dans un logiciel de communication pour le commerce de détail ?

Dans le commerce de détail, la communication peut faire toute la différence entre une expérience client réussie et un échec. Pensez-y. Vos clients attendent un service rapide, précis et personnalisé, qu'ils fassent leurs achats en ligne, appellent le service client ou franchissent les portes de votre magasin. Chaque malentendu, qu'il s'agisse d'un produit en rupture de stock, d'une promotion non appliquée ou d'un retard dans la réponse à une demande, crée une friction.

Mais une communication efficace ne se fait pas par hasard. Elle nécessite les bons outils pour garantir que les informations circulent de manière fluide entre les équipes, les services et les clients. Mais qu'est-ce qui fait exactement qu'un outil de communication est le bon choix pour le commerce de détail ?

Découvrons leurs fonctionnalités clés :

Outils de communication pour les employés : optez pour un logiciel qui prend en charge la communication bidirectionnelle, permettant des mises à jour en temps réel, l'attribution des tâches et le partage des commentaires pour les employés du commerce de détail

Accessibilité mobile : assurez-vous que la plateforme est adaptée aux appareils mobiles afin que vos collaborateurs puissent rester connectés lors de leurs déplacements, en particulier dans les environnements de vente au détail dynamiques

Intégration avec les systèmes de vente au détail : recherchez des solutions qui s'intègrent parfaitement aux systèmes existants, tels que les points de vente, la gestion des stocks et la gestion de la relation client, pour un fonctionnement fluide

Diffusion et ciblage des messages : choisissez un logiciel qui permet à la fois les annonces à l'échelle du magasin et les messages personnalisés pour une diffusion efficace de l'information

Fonctionnalités d'engagement : des outils tels que la collaboration sociale, les évènements virtuels et la gamification peuvent booster le moral de l'équipe et renforcer l'engagement

Sécurité et conformité : privilégiez les plateformes dotées de fonctionnalités robustes en matière de sécurité des données afin de protéger les informations opérationnelles et celles de vos clients

Analyses et informations : des outils de rapports complets qui suivent l'efficacité de la communication et les performances opérationnelles sont essentiels pour prendre des décisions basées sur les données

💡Conseil de pro : Choisissez un outil de communication tout-en-un qui évolue avec votre entreprise. Commencez par des fonctionnalités essentielles telles que la messagerie en temps réel et la gestion des tâches, mais assurez-vous qu'il offre des options évolutives telles que des intégrations et des analyses avancées pour soutenir votre expansion future dans le secteur de la vente au détail.

Les 10 meilleurs logiciels de communication pour le commerce de détail

Que vous gériez des équipes en magasin, coordonniez plusieurs emplacements ou aligniez les opérations quotidiennes sur les objectifs de l'entreprise, il est essentiel de disposer d'un outil de nouvelle génération pour garantir la fluidité des flux de travail et améliorer l'expérience client.

Découvrons les 10 meilleurs logiciels de communication pour le commerce de détail.

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion de projet et la collaboration dans le secteur de la vente au détail)

ClickUp est une application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, les documents et la communication d'équipe dans une seule plateforme puissante. Vous pouvez l'utiliser pour faciliter le processus d'ouverture de magasins, coordonner les stratégies de merchandising et assurer une communication fluide entre les équipes réparties sur plusieurs emplacements.

Discutez avec ClickUp

Les responsables de magasin utilisent ClickUp Chat pour communiquer instantanément avec leurs équipes lors d'événements importants (tels qu'une rénovation du magasin ou le lancement d'un produit), afin que tout le monde reste informé et que les problèmes soient résolus immédiatement.

Discutez avec votre équipe, gardez les pièces jointes à portée de main et attribuez des tâches depuis ClickUp Chat

Les commerciaux l'utilisent pour vérifier rapidement le statut des stocks auprès du service de gestion des stocks, ce qui leur permet de répondre rapidement aux clients et d'améliorer l'expérience en magasin.

Clips ClickUp

ClickUp Clips facilite la formation et la communication. Les responsables peuvent enregistrer des tutoriels sur tous les sujets, des systèmes de point de vente à la gestion des stocks, permettant ainsi au personnel d'apprendre à son propre rythme.

Lorsqu'il y a une nouvelle disposition du magasin ou une mise à jour du merchandising, les équipes peuvent partager des visuels et obtenir des commentaires plus rapidement à l'aide de cet outil de collaboration visuelle, garantissant ainsi la cohérence de la marque à tous les niveaux.

Enregistrez et partagez vos contributions de manière visuelle et efficace avec ClickUp Clips

ClickUp Détection de collaboration

Pour rester synchronisée, votre équipe peut utiliser la fonctionnalité de détection de collaboration ClickUp. Elle indique quand quelqu'un d'autre modifie ou affiche des tâches, favorisant ainsi une communication collaborative non intrusive, idéale pour les équipes travaillant sur des campagnes marketing.

Découvrez qui collabore avec vous en temps réel grâce à la fonctionnalité de détection de collaboration de ClickUp

📮ClickUp Insight : Près de 42 % des travailleurs du savoir préfèrent l'e-mail pour communiquer au sein de leur équipe. Mais cela a un coût. Comme la plupart des e-mails ne parviennent qu'à certains membres de l'équipe, les connaissances restent fragmentées, ce qui entrave la collaboration et la prise de décisions rapides. Pour améliorer la visibilité et accélérer la collaboration, tirez parti d'une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp, qui transforme vos e-mails en tâches exploitables en quelques secondes !

Afficher ClickUp

ClickUp Views offre un aperçu clair de chaque service. La gestion des tâches devient un jeu d'enfant grâce à des options personnalisables qui aident les détaillants et les responsables à établir des priorités et à assurer le bon déroulement des opérations.

La vue Liste est parfaite pour le suivi des stocks et des tâches quotidiennes, tandis que la vue Calendrier organise les évènements et les promotions du magasin à l'aide d'un calendrier partagé.

Ajoutez vos tâches dans plusieurs vues de liste à l'aide des vues ClickUp

La fonctionnalité « Assigner des commentaires » de ClickUp garantit que les directives importantes (par exemple, le réapprovisionnement d'éléments spécifiques ou la mise à jour des présentoirs promotionnels) sont communiquées et suivies dans le cadre de la tâche.

Vous pouvez suivre la progression et confirmer l'achèvement des tâches en ajoutant des commentaires, ce qui réduit les risques de malentendus sur le lieu de travail.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Gérez tous les documents critiques de la vente au détail, tels que les plans de rénovation, les procédures opératoires normalisées ou les détails des produits, avec ClickUp Docs

Créez et attribuez des tâches avec des statuts personnalisés afin de refléter les étapes spécifiques des projets de vente au détail, améliorant ainsi la transparence et l'efficacité du flux de travail

Intégrez-les à vos systèmes de vente au détail existants, tels que les outils CRM et de gestion des stocks, pour bénéficier d'une vue opérationnelle unifiée

Mappez la disposition de vos magasins ou collaborez visuellement sur des idées marketing, ce qui facilite l'orientation des stratégies et accélère la réalisation des tâches grâce aux tableaux blancs ClickUp

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver les fonctionnalités étendues intimidantes, ce qui nécessite du temps pour s'adapter et intégrer pleinement la plateforme dans les flux de travail existants

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Jennifer White, responsable des armes à feu chez Bridgeport Equipment & Tool, partage son expérience avec ClickUp.

Nous gérons plusieurs projets dans notre département, et je suis en mesure de séparer le travail afin que chaque tâche individuelle soit comptabilisée dans son propre espace. Je gère une équipe de 4 personnes, et ClickUp m'aide à déléguer le travail et à voir qui travaille sur quelle tâche, ce qui me permet de répartir le travail de manière équitable. La saisie des dates d'échéance pour chaque tâche nous aide à rester sur la bonne voie.

Nous gérons plusieurs projets dans notre service, et je peux séparer le travail afin que chaque tâche soit comptabilisée dans son propre espace. Je gère une équipe de 4 personnes, et ClickUp m'aide à déléguer le travail et à voir qui travaille sur quelle tâche, ce qui me permet de répartir le travail de manière équitable. La saisie des dates d'échéance pour chaque tâche nous aide à rester sur la bonne voie.

🧠 Anecdote : La plupart des premiers magasins familiaux aux États-Unis étaient des magasins généraux ou des pharmacies qui vendaient de tout, des produits alimentaires aux tissus en passant par les jouets et les outils.

2. Zipline (Idéal pour la communication et l'exécution des tâches des équipes de vente au détail)

via Zipline

Zipline est spécialement conçu pour les équipes de vente au détail, ce qui permet au siège social et aux employés de première ligne de rester sur la même page. C'est une bonne option pour les magasins qui souhaitent simplifier la gestion des tâches, la communication interne et les opérations quotidiennes.

Qu'il s'agisse de lancer de nouvelles promotions ou de rester au fait des campagnes saisonnières, Zipline permet au personnel de vente de rester connecté, informé et prêt à offrir une expérience client exceptionnelle.

Les meilleures fonctionnalités de Zipline

Attribuez et suivez les tâches avec des délais adaptés aux scénarios spécifiques au commerce de détail, tels que les campagnes saisonnières ou les réinitialisations d'inventaire, à l'aide de la gestion des tâches

Regroupez les messages, les annonces et les mises à jour en un seul endroit afin de réduire les malentendus grâce à une communication centralisée

Permettez aux employés en magasin d'accéder à leurs tâches et aux dernières informations lors de leurs déplacements grâce à l'accès mobile

Obtenez des rapports et des analyses sur l'achèvement des tâches et l'engagement en matière de communication pour obtenir des informations opérationnelles

Limites de Zipline

Les utilisateurs mentionnent une courbe d'apprentissage pour les nouveaux membres de l'équipe qui ne sont pas familiarisés avec les systèmes orientés tâches

Les rapports peuvent être fastidieux à établir, en particulier les rapports d'évaluation

Vous pouvez rencontrer des problèmes techniques occasionnels, que l'équipe d'assistance résoudra rapidement

Tarification Zipline

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zipline

G2 : 4,8/5 (plus de 60 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

👀 Le saviez-vous ? Le premier produit à avoir été scanné à l'aide d'un code-barres était un paquet de chewing-gums Wrigley en 1974.

3. BookKeeper (Idéal pour la comptabilité et la gestion financière dans le secteur de la vente au détail)

via BookKeeper

Avez-vous déjà eu l'impression que la gestion financière était plus compliquée que la gestion de votre magasin ? BookKeeper simplifie la gestion financière en proposant des outils faciles à utiliser pour le suivi des équipes commerciales, la gestion des stocks et le contrôle des dépenses.

Conçus spécialement pour les entreprises de vente au détail, ils éliminent les approximations dans la comptabilité et vous aident à gérer vos comptes tout en vous assurant de respecter les normes en matière de rapports financiers.

Les meilleures fonctionnalités de BookKeeper

Enregistrez quotidiennement les transactions, surveillez les tendances des revenus et créez automatiquement des rapports commerciaux afin d'améliorer les opérations de vente au détail grâce au suivi des ventes au détail

Synchronisez les stocks avec les données commerciales pour éviter les ruptures ou les surstockages, et permettez à vos collaborateurs de vendre en toute confiance grâce à une gestion des stocks en temps réel

Automatisez le calcul des taxes, générez des rapports fiscaux et restez en conformité avec les réglementations fiscales locales grâce à des outils de conformité fiscale

Simplifiez la facturation et le suivi des paiements grâce à des modèles prêts à l'emploi et à des rappels de paiement automatisés pour les clients et les fournisseurs à l'aide de la gestion des clients et des fournisseurs

Limites de BookKeeper

Ne s'intègre pas à d'autres plateformes de communication ou de gestion des tâches pour le commerce de détail

Ne propose pas les fonctionnalités avancées telles que le codage couleur des paiements, la synchronisation en temps réel sur plusieurs appareils et l'assistance multidevise nécessaires aux grandes entreprises de vente au détail ayant des besoins comptables importants

Tarifs BookKeeper

Argent : 8 $/mois par appareil

Or : 12 $/mois par appareil

Diamant : 12 $/mois par appareil

Évaluations et avis sur BookKeeper

G2 : 4,2/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

À lire également : Outils de collaboration polyvalents pour les petites entreprises

4. YOOBIC (Idéal pour l'engagement des employés de première ligne et la gestion des tâches dans le commerce de détail)

via Yoobic

Conçue pour les équipes de première ligne, YOOBIC est une plateforme mobile qui garantit que la communication, la gestion des tâches et la formation sont toujours à portée de main. Qu'il s'agisse de déployer une nouvelle initiative ou de maintenir les opérations quotidiennes sur la bonne voie, ce logiciel vous permet de synchroniser votre équipe.

Grâce à des analyses en temps réel, vous bénéficiez d'une vue claire de la progression et de l'engagement des employés, ce qui leur permet de prendre des décisions basées sur des données et d'améliorer l'efficacité sur le terrain.

Les meilleures fonctionnalités de YOOBIC

Permettez une planification, une allocation et un suivi efficaces des tâches afin de relever avec précision les défis opérationnels spécifiques à l'exécution

Créez des opportunités de micro-apprentissage pour les employés du commerce de détail, en améliorant leurs connaissances des produits et leurs compétences en matière de service à la clientèle grâce à des modules de formation accessibles sur mobile

Facilitez la communication bidirectionnelle entre les employés en magasin et la direction

Limites de YOOBIC

L'intégration YOOBIC se limite à un nombre réduit de systèmes externes de vente au détail

L'adoption de la plateforme nécessite une période d'adaptation initiale ou une courbe d'apprentissage, en particulier pour naviguer dans son ensemble de fonctionnalités complètes

Tarifs YOOBIC

Tarification personnalisée

Évaluations et avis YOOBIC

G2 : 4,6/5 (plus de 130 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 60 avis)

🧠 Anecdote : Le premier programme de fidélité moderne a vu le jour en 1793, lorsqu'un commerçant de Sudbury, dans le New Hampshire, a offert à ses clients des jetons en cuivre à valoir sur leurs futurs achats. Cela a encouragé les clients à revenir et a jeté les bases des programmes de fidélité actuels !

5. Blink (Idéal pour la communication en temps réel dans un environnement de vente au détail agile)

via Blink

Imaginez un outil qui rend la communication dans le commerce de détail aussi simple qu'une discussion rapide. C'est Blink. Conçu pour les environnements de vente au détail en constante évolution, il connecte les collaborateurs et les responsables grâce à des mises à jour et des messages en temps réel.

L'application mobile conviviale de Blink aide les équipes à fournir un service client de premier ordre sans rien manquer. De plus, sa bibliothèque de ressources centralisée met à la disposition de votre équipe des supports de formation, des guides produits et des documents importants.

Les meilleures fonctionnalités de Blink

Gardez vos collaborateurs et vos responsables informés grâce à une communication instantanée utilisant la messagerie en temps réel pour des mises à jour rapides et la résolution des tâches

Partagez les annonces importantes, les promotions et les informations spécifiques à la vente au détail dans tous les emplacements de vos magasins à l'aide d'un fil d'actualité

Attribuez des tâches avec des délais clairs, garantissant une exécution efficace des opérations en magasin grâce à l'attribution et au suivi des tâches

Utilisez des sondages et des mécanismes de rétroaction comme outils de feedback des employés pour comprendre les défis auxquels votre équipe est confrontée et améliorer l'engagement de votre personnel

Blink limitations

S'intègre bien dans son écosystème, mais manque d'assistance pour les applications tierces pour certains systèmes spécifiques à la vente au détail

Nécessite une période d'apprentissage pour les employés qui ne sont pas familiarisés avec les plateformes numériques

Tarification Blink

Business : 4,5 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis en un clin d'œil

G2 : 4,7/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 120 avis)

À lire également : Les meilleures alternatives à l'e-mail pour la communication d'entreprise

6. Staffbase (Idéal pour la communication interne dans les grandes entreprises de vente au détail)

via Staffbase

Une communication efficace est la clé de la réussite des grandes entreprises de vente au détail, et Staffbase relève le défi. Staffbase fournit des mises à jour et des ressources personnalisées à tous, qu'ils travaillent dans l'équipe commerciale ou gèrent les opérations régionales.

C'est la solution idéale pour les entreprises de vente au détail qui cherchent à unifier leur personnel, à améliorer la collaboration et à stimuler la productivité au sein d'équipes interfonctionnelles.

Les meilleures fonctionnalités de Staffbase

Fournissez une application et un intranet personnalisés à vos employés pour le partage d'actualités, de mises à jour sociales et de ressources clés

Créez des campagnes de communication personnalisées pour fournir des informations pertinentes à des équipes, des magasins ou des régions spécifiques

Partagez vos commentaires via des sondages et des enquêtes afin d'aider les responsables de la vente au détail à comprendre les défis à relever et à améliorer l'efficacité opérationnelle

Utilisez des outils de gestion de contenu riches, tels qu'un calendrier éditorial et des analyses, pour planifier et mesurer l'efficacité des communications internes sur l'ensemble du réseau de vente au détail

Limites de Staffbase

La courbe d'apprentissage est raide pour certains utilisateurs

L'intégration avec certains systèmes de vente au détail spécialisés est un défi et peut avoir un impact sur la continuité du flux de travail

Tarifs Staffbase

PME : tarification personnalisée

Business : tarification personnalisée

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Staffbase

G2 : 4,6/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 70 avis)

7. Zinc (le meilleur pour la communication entre experts dans le domaine des opérations de vente au détail)

via Zinc

Lorsque les opérations de vente au détail battent leur plein, il est essentiel de pouvoir accéder rapidement à une expertise, et c'est exactement ce que propose Zinc, qui fait partie de ServiceMax. Cette plateforme permet une communication en temps réel entre les équipes de vente au détail et les équipes administratives, offrant ainsi des solutions rapides lorsque des problèmes surviennent pendant les heures de pointe.

Avec la messagerie, la voix, la vidéo et le partage de contenu, le tout en un seul endroit, Zinc assure une communication fluide et améliore le service client.

Les meilleures fonctionnalités de Zinc

Bénéficiez du partage de texte, de voix, de vidéos et de contenus sur une seule et même plateforme

Permettez la diffusion d'annonces importantes ou de messages urgents à l'ensemble du personnel de vente, afin que chacun reste informé des promotions, des changements de politique ou des mises à jour critiques

Intégrez la suite d'outils ServiceMax, qui offre une plateforme unifiée pour gérer l'exécution des services et la communication au sein des opérations de vente au détail

Assurez-vous que toutes les communications sont sécurisées et conformes aux normes industrielles telles que le cryptage FIPS 140 et TLS afin de protéger les informations sensibles de votre entreprise et les données de vos clients

Limites du zinc

Vous pouvez rencontrer une période d'adaptation initiale lors de l'adoption de la plateforme,

Les intégrations d'applications tierces sont limitées à Salesforce Field Service, TrueContext, Aquant et Baxter Planning

Tarification Zinc

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zinc

G2 : 4,4/5 (plus de 30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

8. Slack (idéal pour la communication des équipes de vente au détail avec de nombreuses intégrations)

via Slack

Slack est une plateforme de communication très populaire, connue pour ses fonctionnalités de collaboration en équipe. Elle offre une messagerie instantanée et s'intègre à diverses applications. Vous pouvez créer des canaux pour différentes équipes ou différents sujets, envoyer des messages directs et utiliser des fils pour organiser les discussions.

Il permet également les appels vocaux et vidéo, facilitant ainsi la connexion avec les équipes ou les emplacements distants. Cependant, bien que Slack excelle dans la communication générale et la gestion de projet, il n'est pas spécialement conçu pour les équipes de vente au détail.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Créez des canaux dédiés pour une communication organisée avec les équipes, les magasins ou les projets, garantissant ainsi des discussions ciblées et une récupération facile des informations

Partagez des documents, des images et des vidéos liés à la connaissance des produits, aux promotions et aux supports de formation grâce au partage de fichiers intégré

Accédez facilement aux discussions et fichiers passés grâce à des archives consultables

Limites de Slack

La version gratuite limite l'accès aux 90 derniers jours de l'historique des messages et des fichiers

Le forfait payant peut s'avérer coûteux pour les grandes entreprises de vente au détail

Tarifs Slack

Free

Pro : 6,67 $ par utilisateur/mois

Plus : 12,50 $ par utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Slack

G2 : 4,5/5 (plus de 30 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 22 000 avis)

9. Opterus (le meilleur pour la gestion complète des tâches et la communication dans le commerce de détail)

via Opterus

Si vous gérez une chaîne de magasins de détail, Opterus propose OPSCENTER, un outil de collaboration cloud multi-modulaire conçu pour simplifier les opérations de vente au détail. Son approche modulaire vous permet d'adapter la plateforme à vos besoins spécifiques, qu'il s'agisse de gestion des tâches, de communication d'équipe ou de suivi des performances des magasins.

La fonctionnalité de gestion des tâches facilite l'attribution, le suivi et la gestion des tâches liées à la vente au détail dans tous les magasins, garantissant ainsi le bon déroulement des opérations et la réalisation efficace des objectifs.

Les meilleures fonctionnalités d'Opterus

Facilitez la communication interne entre les bureaux de l'entreprise et les employés des magasins grâce aux modules de communication

Proposez des applications mobiles pour iOS et Android, permettant aux responsables et aux collaborateurs du commerce de détail d'accéder à la plateforme lors de leurs déplacements

Obtenez des outils pour télécharger et approuver les affichages de merchandising visuel, garantissant ainsi la cohérence et le respect des normes de la marque dans tous les emplacements de vente au détail

Utilisez l'assistant alimenté par l'IA pour faciliter l'intégration et les opérations en fournissant des réponses rapides aux requêtes des employés

Limites d'Opterus

Prévoyez du temps pour vous familiariser avec toutes les fonctionnalités de la plateforme

Intégrations limitées avec les applications tierces

Tarifs Opterus

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Opterus

G2 : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Capterra : Aucun avis disponible

À lire également : Modèles gratuits de forfait de communication de projet : Excel, Word et ClickUp

10. SellPro (Idéal pour la formation et l'engagement des employés dans le secteur de la vente au détail)

via SellPro

Vous souhaitez transformer votre personnel de vente au détail en experts de votre marque ? SellPro vous aide à atteindre cet objectif grâce à une formation mobile attrayante et efficace. Grâce à des leçons concises, à la gamification et à une communication en temps réel, les employés de magasin restent informés et motivés pour offrir une expérience client exceptionnelle.

De plus, grâce à de puissantes fonctionnalités d'analyse, les responsables peuvent facilement suivre la progression et l'engagement des formations, ce qui facilite l'ajustement des stratégies de communication et stimule les ventes.

Les meilleures fonctionnalités de SellPro

Proposez des modules de formation concis et adaptés aux appareils mobiles pour améliorer la rétention des connaissances et leur application

Intégrez des éléments ludiques et des incitations pour motiver vos employés, renforcer leur engagement et leur participation aux programmes de formation

Utilisez les annonces, les discussions, les sondages et les forums pour faciliter la communication instantanée entre la direction et les employés en magasin

Organisez des évènements virtuels et en magasin, tels que des promotions et des sessions de formation

Limites de SellPro

L'adoption de la plateforme nécessite un certain temps d'apprentissage, compte tenu de ses nombreuses fonctionnalités

Les intégrations d'applications tierces sont limitées à Stripe, HubSpot, ADP, Zendesk et Disqus

Tarifs SellPro

Essai gratuit, puis 500 $ par mois

Évaluations et avis sur SellPro

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : Pas assez d'avis

Les meilleurs logiciels de communication pour le commerce de détail

Trouver le bon outil de communication pour votre équipe de vente au détail peut faire toute la différence dans le bon déroulement des opérations et la satisfaction de vos clients.

Parmi toutes les options disponibles, ClickUp remporte la palme. Il a tout ce dont vous avez besoin : gestion de projet, gestion d'équipe, discussions en temps réel et intégrations avec vos systèmes de vente au détail.

Alors, pourquoi ne pas les essayer ?

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et découvrez comment il peut faciliter la vie de votre équipe !