les 10 meilleures alternatives à HARO pour une meilleure diffusion des relations publiques en 2025

Si vous avez travaillé dans le domaine de la communication avec les médias, HARO (Help a Reporter Out) a probablement été un élément essentiel de votre parcours. En tant que plateforme en ligne incontournable pour obtenir des placements dans les médias et des backlinks précieux depuis plus de dix ans, elle a été une ressource inestimable. Mais en décembre 2024, HARO (devenu plus tard Connectively) a officiellement fermé ses portes. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Votre travail de communication avec les médias est-il dans une impasse ?

Pas du tout ! Il existe encore de nombreuses alternatives solides qui peuvent vous aider à obtenir des backlinks de haute qualité et à gagner en visibilité médiatique. Cet article explore 10 alternatives à HARO, leurs meilleures fonctionnalités, leurs limites et leurs prix. À la fin, vous comprendrez mieux quels outils de relations publiques correspondent le mieux à vos besoins et

Meltwater est une plateforme d'intelligence média conçue pour vous aider à suivre votre présence et votre portée dans les médias. À l'aide de mots-clés liés à votre secteur d'activité ou à votre entreprise, vous pouvez rechercher des publications et des journalistes pertinents. La plateforme vous permet de créer des tableaux de bord personnalisés pour suivre les points de données clés de vos campagnes de relations publiques et de marketing de contenu, tels que le sentiment de couverture et les informations sur l'audience. La plateforme vous permet de générer des newsletters pour partager les mentions dans les médias avec votre équipe ou vos clients. De plus, vous pouvez utiliser l'outil de veille de Meltwater pour suivre la couverture médiatique et la présence sur les réseaux sociaux de vos concurrents. #### Les meilleures fonctionnalités de Meltwater Recevez des newsletters quotidiennes ou hebdomadaires pour rester informé Accédez aux coordonnées des journalistes pour une communication ciblée Surveillez efficacement la couverture médiatique pour suivre la présence de votre marque #### Les limites de Meltwater Le tableau de bord n'est pas intuitif et peut être difficile à naviguer * Il n'est pas adapté aux sources individuelles qui cherchent à renforcer leur crédibilité

Qu'il s'agisse de recueillir les points de vue des journalistes ou de suivre les demandes des médias, /href/ https://clickup.com/features/form-view ClickUp Forms /%href/ vous permet de saisir tous les détails pertinents. Une fois les informations collectées, vous pouvez automatiser les tâches et les suivis afin que votre équipe sache exactement quand agir. Cela garantit une communication fluide et rapide avec les médias.

🚀 Collaborez sur les stratégies de relations publiques avec ClickUp Docs /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-39.gif ClickUp Docs : alternatives à Haro /%img/ Optimisez votre contenu pour un meilleur impact avec ClickUp Docs Avec undefined , votre équipe peut collaborer en temps réel sur des stratégies de relations publiques et des plans de communication avec les médias. Créez, modifiez et partagez facilement des documents, ce qui facilite la rédaction de présentations, la planification de campagnes ou l'amélioration des communiqués de presse. Docs vous permet également d'organiser votre contenu grâce à des fonctionnalités de mise en forme avancées, des pages imbriquées et des modèles pour que tout soit parfaitement aligné.

🚀 Générez des idées avec l'aide de l'IA /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-487-1400x984.png ClickUp Brain /%img/ Demandez à ClickUp Brain de générer du contenu pour les réseaux sociaux undefined , un assistant basé sur l'IA, vous aide à générer de nouvelles idées pour vos efforts de communication. Il offre une assistance instantanée, vous permettant de réfléchir à des stratégies de contenu, d'affiner vos objectifs de relations publiques ou même de générer des idées de campagnes de sensibilisation. Les suggestions de l'IA peuvent devenir des tâches réalisables dans vos documents, ce qui accélère votre processus de création de contenu.

Étiquetez les membres de votre équipe avec un simple « @ » avec ClickUp Attribuez des commentaires avec /href/ https://clickup.com/features/tasks Tâches ClickUp /%href/, vous pouvez créer des flux de travail automatisés pour les suivis, le suivi des contacts et l'attribution des tâches. Définissez des rappels automatiques pour les suivis médiatiques ou attribuez des tâches aux bons membres de l'équipe lorsqu'un argumentaire est envoyé.

De cette façon, vous maintiendrez vos campagnes de sensibilisation sur la bonne voie avec un minimum d'effort. ### 🚀 Une communication proactive avec le chat De même, /href/ https://clickup.com/features/chat ClickUp Chat /%href/ combine la communication d'équipe avec la gestion des tâches. Discutez des mises à jour des campagnes, partagez vos commentaires sur les listes de médias ou réfléchissez à des idées de présentation, le tout sur la même plateforme. Discuter des tâches, attribuer des problèmes et faire plus avec ClickUp Chat Chat s'intègre également à vos tâches, ce qui vous permet de lier des discussions significatives directement à des éléments d'action spécifiques, ce qui facilite la coordination.

🚀 Suivez la progression grâce à de puissants tableaux de bord /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-490.png Tableau de bord ClickUp : alternatives haro /%img/ Visualisez votre portée grâce aux tableaux de bord ClickUp Avec undefined , vous pouvez suivre les indicateurs clés, surveiller les performances de la campagne et ajuster les stratégies si nécessaire. Ces tableaux de bord personnalisables fournissent des informations sur l'efficacité de vos efforts, vous aidant ainsi à prendre des décisions basées sur des données. > La mise en œuvre de ClickUp pour nos réseaux sociaux et la gestion de la création de contenu a permis d'éliminer avec succès l'utilisation de TOUTES les communications par e-mail sur ce projet.

Sid Babla, coordinateur du programme de bien-être, Dartmouth College, Student Wellness Center En centralisant vos tâches, vos communications et vos documents sur une seule plateforme, ClickUp garantit l'efficacité et la productivité de votre planification média. Qu'il s'agisse de rédiger des argumentaires, de gérer les suivis ou de collaborer sur des stratégies de sensibilisation, ClickUp rend l'ensemble du processus plus fluide, plus organisé et plus efficace. ## Choisir la bonne alternative à HARO

HARO a beau avoir disparu, la communication avec les médias est loin d'être terminée. Avec ces 10 alternatives, vous disposez de nombreuses façons de maintenir vos efforts de relations publiques et de création de liens. Mais comment choisir celle qui convient le mieux à vos besoins ? Essayez de tester un mélange de plateformes gratuites et payantes pour voir ce qui convient le mieux à votre situation. Quelle que soit votre décision, n'oubliez pas que vos argumentaires doivent offrir une réelle valeur. C'est la clé pour obtenir des backlinks de qualité qui resteront solides avec l'algorithme de Google au fil du temps. Avec ClickUp, vous pouvez gérer efficacement votre rayonnement médiatique, suivre les objectifs de relations publiques et collaborer à vos stratégies de création de liens, le tout en un seul endroit. /href/ https://clickup.com/signup Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour obtenir un compte ClickUp gratuit /%href/ et faire passer vos efforts de relations publiques au niveau supérieur !