les 10 meilleures alternatives à HARO pour améliorer votre communication RP en 2025

Si vous avez travaillé dans le domaine des relations avec les médias, HARO (Help a Reporter Out) a probablement été un élément essentiel de votre parcours. En tant que plateforme en ligne incontournable pour obtenir des placements dans les médias et des backlinks précieux depuis plus d'une décennie, elle constitue une ressource inestimable.

Mais en décembre 2024, HARO (plus tard Connectively) a officiellement fermé ses portes. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Votre stratégie médiatique est-elle arrivée à une impasse ?

Pas du tout ! Il existe encore de nombreuses alternatives fiables qui peuvent vous aider à obtenir des backlinks de haute qualité et à gagner en visibilité dans les médias.

Cet article explore 10 alternatives à HARO, leurs meilleures fonctionnalités, leurs limites et leurs tarifs. À la fin, vous comprendrez mieux quels outils de relations publiques correspondent le mieux à vos besoins et au profil de vos utilisateurs.

Que rechercher dans les alternatives à HARO ?

Lorsque vous sélectionnez une alternative à HARO pour vos efforts de communication, il est essentiel de choisir un outil qui correspond aux objectifs de votre entreprise et à votre communication externe.

Gardez à l'esprit ces fonctionnalités clés lorsque vous évaluez vos options : Temps de réponse : réponses rapides des reporters ou journalistes pour augmenter vos chances d'obtenir une couverture médiatique

Intégration avec des outils de relations publiques : connexions fluides avec d'autres outils de relations publiques ou systèmes CRM pour améliorer votre flux de travail en matière de relations publiques

Rapports et analyses : accédez à des données détaillées, telles que les taux de réponse et les placements réussis, pour suivre la progression et ajuster vos stratégies

Rentabilité : une structure tarifaire avantageuse, en particulier pour une utilisation à long terme

Suivi des backlinks : fonctionnalités permettant de surveiller les backlinks afin que vous puissiez suivre la réussite de vos campagnes de création de liens

Base de données de contacts médias : une base de données solide de journalistes, blogueurs et influenceurs pour des présentations ciblées

Maintenant que nous avons établi les fonctionnalités clés à rechercher, explorons les outils qu'ils offrent.

Les 10 meilleures alternatives à HARO

Pour vous aider à réussir vos campagnes de communication médiatique, voici une liste des 10 meilleures alternatives à HARO conçues pour rationaliser vos efforts de communication.

1. Qwoted (idéal pour les spécialistes des relations publiques et les fondateurs de start-ups)

via Qwoted

Qwoted met en relation des journalistes avec des sources expertes, les aidant à trouver des informations précieuses pour leurs articles. Contrairement à HARO, il faut postuler et être approuvé en tant que source avant de pouvoir répondre aux requêtes. De plus, toutes les communications se font directement sur Qwoted : aucune information de contact n'est partagée avec les journalistes.

Le processus d'approbation peut signifier moins de personnes en concurrence pour la même requête, mais cela fonctionne également en faveur des journalistes. En fonction de l'adéquation de votre profil à leurs besoins, les journalistes peuvent également vous contacter directement.

Pour les professionnels des relations publiques, Qwoted aide à obtenir des opportunités médiatiques qui se traduisent par une couverture pour les marques et les experts qu'ils représentent.

Les meilleures fonctionnalités de Qwoted

Créez un profil avec vos références et votre expertise pour recevoir des demandes pertinentes de la part des médias

Répondez aux requêtes des journalistes directement depuis la plateforme

Soyez sélectionné par des journalistes en fonction de votre emplacement, de votre sexe et de votre expertise

Limitations de Qwoted

Qwoted s'adresse davantage aux agences de relations publiques qu'aux agences spécialisées dans le référencement

Le prix des comptes d'équipe peut être élevé pour les petites équipes

Tarifs Qwoted

Basique : Gratuit

Pro : 99 $/mois par utilisateur

Teams : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Qwoted

G2 : pas assez d'avis

Capterra : N/A

2. SourceBottle (Idéal pour les sources expertes et les professionnels des relations publiques)

via SourceBottle

Si vous recherchez une plateforme gratuite pour aider les journalistes et les blogueurs à trouver des sources expertes, SourceBottle pourrait être la solution idéale. Tout comme HARO, elle met en relation des professionnels du secteur avec des médias qui ont besoin d'avis d'experts. Vous pouvez choisir de trouver des sources ou de devenir vous-même une source.

Ce qui distingue SourceBottle, c'est son approche personnalisée de la gestion des relations publiques. Vous pouvez sélectionner des sujets qui correspondent à votre expertise. Ceux-ci comprennent les affaires et la finance, la santé et le bien-être, la technologie, les voyages et les loisirs, la parentalité et le mode de vie, ainsi que l'alimentation et la mode.

De plus, le forfait payant débloque des fonctionnalités supplémentaires telles que des cadeaux spécifiques, des études de cas et des opportunités de présentation aux médias.

Les meilleures fonctionnalités de SourceBottle

Accédez à une plateforme mondiale avec une portée internationale plus large

Protégez la confidentialité grâce à des options anonymes

Recevez gratuitement des alertes par e-mail avec des fonctionnalités de réduction des spams

Utilisez des filtres de recherche avancés par secteur d'activité et emplacement

Ciblez des professionnels individuels et des petites entreprises

Limites de SourceBottle

N'offre pas la même portée étendue que HARO ou les plateformes plus importantes

Les fonctionnalités sont relativement basiques, sans options premium pour une visibilité accrue

Tarifs SourceBottle

Free

Profil d'expert : 25 $/mois

Évaluations et avis sur SourceBottle

G2 : N/A

Capterra : N/A

3. JustReachOut (Idéal pour les entrepreneurs indépendants, les responsables de marque et les petites équipes de relations publiques)

via JustRea chOut

Fondée en 2014 par l'expert en relations publiques Dmitry Dragilev, JustReachOut a été conçue pour aider les personnes ayant des objectifs ambitieux en matière de relations publiques à entrer directement en contact avec les médias.

Grâce à un logiciel de création de liens, vous pouvez trouver et contacter des journalistes sans effort, en exploitant une base de données massive de plus de 700 000 contacts. Si un journaliste ne répond pas à votre première prise de contact, vous pouvez programmer des relances automatiques, ce qui vous permet de rester présent dans son esprit sans travail supplémentaire.

Pour votre tranquillité d'esprit, la plateforme vérifie manuellement les adresses e-mail afin de vous garantir que vous atteignez la bonne personne.

Créez des e-mails de présentation personnalisés en quelques secondes, brisez la glace avec les journalistes sans vous plonger dans leurs articles, et obtenez même des résumés instantanés de ces articles pour comprendre ce qu'ils recherchent.

Les meilleures fonctionnalités de JustReachOut

Obtenez des mentions authentiques dans la presse pour vos clients

Apparaissez dans les meilleurs podcasts

Identifiez rapidement les liens rompus dans votre niche et améliorez votre classement Google

Accédez à des outils de relations publiques basés sur l'IA pour optimiser votre flux de travail

Limites de JustReachOut

Se concentre principalement sur la communication, et non sur la gestion globale des relations publiques

Les nouveaux utilisateurs doivent apprendre à utiliser toutes les fonctionnalités

Tarifs JustReachOut

Smarter Outreach : 147 $/mois par utilisateur

Advanced Outreach : 247 $/mois pour deux utilisateurs

Unlimited Outreach : 497 $/mois pour cinq utilisateurs

Évaluations et avis sur JustReachOut

G2 : évaluations insuffisantes

Capterra : N/A

👀Le saviez-vous ? Une étude de la BBC a révélé que les entreprises disposant de podcasts de marque ont vu leur notoriété augmenter de 89%.

4. Muck Rack (idéal pour trouver et rechercher des journalistes)

via Muck Rack

Alors que 82 % des équipes de relations publiques mesurent régulièrement leurs efforts en matière de relations publiques, moins de 40 % sont « très » ou « extrêmement » confiantes dans les indicateurs qu'elles rapportent.

Et s'il existait un moyen d'automatiser les mesures et de partager facilement les résultats avec la direction en quelques clics ? Muck Rack pourrait être exactement ce qu'il vous faut.

Cette plateforme de communication aide les entreprises et les particuliers à entrer en contact avec les bons médias. Vous pouvez configurer des alertes pour des mots-clés liés à votre champ d'activité, ce qui vous permet de trouver facilement des journalistes qui écrivent sur des sujets relevant de votre expertise et de leur proposer vos services.

Muck Rack fournit également une liste complète de journalistes et d'influenceurs, avec leurs coordonnées. Cela vous permet de passer au crible et d'identifier les bonnes personnes à contacter. Cependant, vous êtes responsable de la communication et de vous tenir au courant des sujets tendance.

Les meilleures fonctionnalités de Muck Rack

Tenez à jour vos listes de médias grâce à des informations en temps réel

Configurez des alertes pour les mots-clés de votre secteur afin de rester informé

Soyez averti lorsque les journalistes changent de domaine ou commencent à couvrir de nouveaux sujets

Limites de Muck Rack

Comprend beaucoup de travail administratif pour la communication et la gestion de la base de données

Certaines informations peuvent manquer dans certaines listes de contacts

Tarifs Muck Rack

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Muck Rack

G2 : 4,6/5 (plus de 270 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 20 avis)

5. Meltwater (le meilleur pour la veille médiatique)

via Meltwater

Meltwater est une plateforme de veille médiatique conçue pour vous aider à suivre votre présence et votre portée dans les médias. À l'aide de mots-clés liés à votre secteur d'activité ou à votre entreprise, vous pouvez rechercher des publications et des journalistes pertinents.

La plateforme vous permet de créer des tableaux de bord personnalisés pour suivre les données clés de vos campagnes de relations publiques et de marketing de contenu, telles que le sentiment de la couverture médiatique et les informations sur l'audience.

La plateforme vous permet de générer des newsletters pour partager les mentions dans les médias avec votre équipe ou vos clients. De plus, vous pouvez utiliser l'outil de veille de Meltwater pour suivre la couverture médiatique et la présence sur les réseaux sociaux de vos concurrents.

Les meilleures fonctionnalités de Meltwater

Recevez des newsletters quotidiennes ou hebdomadaires pour rester informé

Accédez aux coordonnées des journalistes pour une communication ciblée

Surveillez efficacement la couverture médiatique pour suivre la présence de votre marque

Limites de Meltwater

Comprend un tableau de bord peu intuitif qui peut être difficile à naviguer

Non adapté aux sources individuelles cherchant à renforcer leur crédibilité

Tarifs Meltwater

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Meltwater

G2 : 4,0/5 (plus de 2 180 avis)

Capterra : 4,0/5 (plus de 90 avis)

6. ProfNet (Idéal pour obtenir des résultats de grande qualité)

via ProfNet

Des journalistes pertinents à la recherche d'expertise pourraient-ils atterrir quotidiennement dans votre boîte de réception ? ProfNet offre ce service de PR Newswire, qui a 20 ans d'expérience dans la mise en relation des professionnels des relations publiques et du marketing avec des contacts médiatiques enthousiastes. Cela vous évite le temps et les efforts nécessaires à des démarchages à froid interminables.

ProfNet vous permet d'accéder à des opportunités exclusives qui ne sont pas disponibles sur d'autres plateformes. Avec moins d'utilisateurs (environ 14 000 professionnels des relations publiques), vos chances d'être repéré par un journaliste sont nettement plus élevées que sur d'autres services de relations médias, comme HARO, qui compte plus d'un million d'utilisateurs.

ProfNet se distingue par son système unique. Dans ce système, les journalistes soumettent des requêtes détaillées sur l'expertise dont ils ont besoin, qui sont ensuite envoyées aux experts abonnés. Cela permet une diffusion très ciblée.

Les meilleures fonctionnalités de ProfNet

Bénéficiez de taux de conversion plus élevés dans les placements par rapport à la plupart des alternatives

Filtrez les requêtes en fonction du type d'institution ou de l'emplacement géographique pour obtenir des résultats plus pertinents

Soyez immédiatement averti par e-mail lorsque de nouvelles opportunités se présentent

Limites de ProfNet

Faites face à un format d'e-mail obsolète qui semble maladroit par rapport aux outils modernes

Le manque de données SEO signifie que vous devez rechercher vous-même les évaluations de domaines et les backlinks

Tarifs ProfNet

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ProfNet

G2 : N/A

Capterra : N/A

📮ClickUp Insight : 83 % des travailleurs du savoir s'appuient principalement sur les e-mails et les discussions pour communiquer au sein de leur équipe. Cependant, près de 60 % de leur journée de travail est perdue à passer d'un outil à l'autre et à rechercher des informations. Avec une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp, votre gestion de projet, vos messages, vos e-mails et vos discussions sont regroupés au même endroit, le tout amélioré par une IA intégrée.

7. En vedette (Idéal pour les taux de conversion élevés et les délais d'exécution rapides)

via Fonctionnalité

Lancée sous le nom de Terkel en 2021, la plateforme a commencé comme un simple hub permettant de mettre en relation les entreprises et les médias. En septembre 2023, elle a été rebaptisée Featured afin de se concentrer davantage sur la mise en avant d'experts de contenu de haut niveau.

Il offre désormais un moyen simple de présenter et de suivre vos démarches auprès des médias, rendant le processus beaucoup plus facile à gérer que de traiter d'interminables fils d'e-mails comme avec HARO.

Une caractéristique unique de Featured est la façon dont il regroupe tout dans un tableau de bord simple. Grâce à cette clarté, vous n'avez plus besoin de jongler entre plusieurs plateformes ou d'essayer de suivre vos propositions dans des chaînes d'e-mails chaotiques.

Meilleures fonctionnalités

Trouvez les questions qui correspondent à vos connaissances et à votre expertise

Spécialisez-vous dans les questions-réponses écrites pour les fonctionnalités d'articles et les avis d'experts

Gérez vos présentations et vos suivis avec un minimum d'efforts

Renforcez votre crédibilité en apparaissant dans des médias réputés

Limitations des fonctionnalités

Difficultés liées au nombre d'opportunités plus limité par rapport aux plateformes plus importantes mentionnées dans cette liste

Se concentre uniquement sur les contributions écrites ; aucune option pour d'autres formats de contenu

Tarifs en vedette

Free

Pro : 49,75 $/mois par utilisateur

Business : 99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis en vedette

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

8. PitchRate (Idéal pour la couverture médiatique)

via PitchRate

PitchRate se concentre sur la mise en relation des sources avec les bons journalistes, augmentant ainsi vos chances d'obtenir une réponse.

L'une de ses fonctionnalités les plus remarquables est la salle de presse en ligne. Cet espace permet aux entreprises de présenter leurs ressources médiatiques, leurs communiqués de presse et leurs idées d'articles, que les journalistes peuvent consulter et accéder directement. Cela augmente les chances d'établir des connexions significatives.

Les meilleures fonctionnalités de PitchRate

Recevez des réponses pertinentes et de grande qualité de la part de journalistes

Téléchargez des articles d'experts avec des signatures, fournissant aux journalistes un contenu prêt à l'emploi

Accédez à des ressources de formation en relations publiques, des articles et des conseils pour améliorer votre forfait de relations publiques

Limites de PitchRate

Plus adapté aux campagnes de relations publiques à petite échelle qu'aux campagnes à grande échelle

Tarifs PitchRate

Free

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur PitchRate

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

9. OnePitch (idéal pour rationaliser les présentations à la presse)

via OnePitch

Lancée en 2017, cette plateforme a été conçue pour accélérer le processus de présentation des projets aux journalistes et aux professionnels des relations publiques. Le principe est simple : au lieu d'envoyer des présentations génériques, vous envoyez une présentation adaptée aux besoins du journaliste.

L'une des meilleures fonctionnalités de cette plateforme est Pitch Checker, qui analyse votre argumentaire pour s'assurer qu'il répond aux attentes des journalistes. Elle fournit également des recommandations de journalistes, en suggérant les meilleurs contacts en fonction de votre argumentaire, afin que vous ne perdiez pas de temps avec des pistes non pertinentes.

Les meilleures fonctionnalités de OnePitch

Suivez les e-mails pour surveiller la progression de votre campagne

Configurez des rappels de suivi pour rester informé des réponses

Recevez des rapports par e-mail pour mesurer la réussite de vos présentations

Limites de OnePitch

Offre des fonctionnalités avancées limitées pour les professionnels des relations publiques plus expérimentés

Dépend fortement des contributions des utilisateurs pour générer les meilleurs résultats

Tarifs OnePitch

All Pitch : 50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur OnePitch

G2 : évaluations insuffisantes

Capterra : évaluations insuffisantes

10. Aidez un rédacteur B2B (idéal pour les niches marketing)

via Help a B2B Writer

Rachetée par la communauté de marketing de contenu Superpath en 2023, cette plateforme de niche apporte discrètement de la valeur aux professionnels du marketing, des équipes commerciales et des technologies.

Ce qui distingue Help a B2B Writer (HaB2BW), c'est sa capacité à mettre en relation des rédacteurs avec des experts en la matière, ce qui est essentiel pour créer un contenu de qualité. Si vous n'êtes pas un expert, HaB2BW vous permet de trouver facilement ceux qui le sont et de communiquer avec eux.

Aidez un rédacteur B2B meilleures fonctionnalités

Accédez à un large intervalle de modèles de réseaux sociaux

Plateforme gratuite sans frais d'abonnement ni coûts par proposition

Créez un environnement sans spam et offrez des opportunités de haute qualité

Aidez un rédacteur B2B limitations

Limite son utilisation aux niches du marketing, de la technologie ou des entreprises

Problèmes occasionnels, tels que des problèmes de délivrabilité

Aidez un rédacteur B2B Tarifs

Free

Évaluations et avis sur Help a B2B Writer

G2 : N/A

Capterra : N/A

Autres méthodes dignes d'intérêt

Si vous estimez que ces alternatives à HARO ne répondent pas entièrement à vos besoins en matière de relations avec les médias, d'autres options s'offrent à vous. Certaines plateformes bien établies proposent une approche plus communautaire et interactive qui pourrait vous aider à obtenir ces précieuses mentions et ces backlinks.

En voici quelques-unes qui méritent le détour :

X (anciennement Twitter) (#journorequests)

X ne sert pas seulement à faire défiler des mèmes ou des potins sur les célébrités. C'est une mine d'or pour entrer en contact avec des journalistes qui recherchent activement des avis d'experts.

Recherchez le hashtag #journorequests pour trouver des requêtes en temps réel provenant de journalistes de tous les secteurs. Les journalistes utilisent ce hashtag pour publier des opportunités de citations, d'interviews et d'avis d'experts. La beauté de X réside dans son immédiateté et sa portée : vous pouvez vous joindre immédiatement à des discussions et entrer en contact avec un large intervalle de journalistes.

Veillez toutefois à ce que votre argumentaire soit concis et adapté à chaque demande.

🧠 Anecdote amusante : au lieu de se contenter d'envoyer des messages à froid, de nombreux professionnels des relations publiques réseautent activement sur LinkedIn, proposent leur expertise ou rejoignent des communautés médiatiques telles que PR Week ou Media Relations 101.

Communautés Reddit (par exemple, r/PRpros, r/Freelance)

Reddit est un joyau caché pour la communication avec les médias, avec plusieurs communautés actives dédiées aux relations publiques et aux relations avec les médias.

Les subreddits tels que r/PRpros et r/Freelance regorgent de journalistes et de créateurs de contenu qui publient des demandes médiatiques et recherchent des avis d'experts. Ces communautés sont souvent plus petites et plus spécialisées, ce qui peut être un énorme avantage pour trouver des opportunités très pertinentes qui correspondent à vos objectifs en matière de relations publiques

Cependant, respectez les règles du subreddit et évitez les contenus trop promotionnels : les utilisateurs de Reddit accordent une grande valeur à l'authenticité.

Communautés Slack

De nombreux professionnels des relations publiques et des médias utilisent Slack pour partager des opportunités et entrer en contact avec des journalistes et des influenceurs en temps réel.

Des canaux tels que #PRdaily, #PublicRelations ou #MediaRequests vous permettent souvent de publier votre disponibilité en tant que source, de partager des communiqués de presse ou de répondre aux demandes des journalistes. Les communautés Slack se distinguent par leur style de communication informel et conversationnel, qui favorise un engagement rapide.

De plus, elles ont tendance à être plus exclusives, ce qui signifie que vous aurez souvent accès à des opportunités de grande qualité.

