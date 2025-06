Modèles gratuits de feuille de route produit pour PowerPoint

Le plus important dans la vie n'est pas tant où nous nous trouvons, mais plutôt dans quelle direction nous allons.

Le plus important dans la vie n'est pas tant où nous nous trouvons, mais plutôt dans quelle direction nous allons.

Cette citation emblématique, souvent attribuée à Oliver Wendell Holmes Jr. , nous rappelle que la progression ne se résume pas à l'objectif final, mais aussi à la direction que nous prenons. Dans le domaine du développement de produits, une feuille de route fournit cette direction indispensable, transformant les idées en étapes concrètes.

Une feuille de route détaillée hiérarchise les fonctionnalités et suit la progression, vous aidant ainsi à rester concentré malgré les changements. Cependant, créer une feuille de route à partir de zéro peut prendre beaucoup de temps, en particulier lorsque vous souhaitez communiquer des stratégies de manière compréhensible par tous.

Les modèles de feuille de route produit offrent un point de départ structuré pour définir rapidement votre parcours. Grâce aux options gratuites disponibles dès aujourd'hui pour les modèles PowerPoint de feuille de route produit, vous pouvez créer des feuilles de route professionnelles et visuellement attrayantes.

Explorez les meilleurs modèles de feuille de route produit proposés par PowerPoint pour créer des feuilles de route précises et créatives pour votre équipe.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de feuille de route produit pour PowerPoint ?

Un bon modèle de feuille de route produit fournit une structure claire tout en restant suffisamment flexible pour s'adapter aux besoins spécifiques d'un projet.

Voici les éléments clés d'un modèle de feuille de route efficace :

Clarté et simplicité : présente les informations dans un format clair et épuré, avec des sections pour les priorités, les échéanciers et les objectifs

Options de personnalisation : Structure adaptable avec des fonctionnalités flexibles pour modifier les lignes, les colonnes ou les catégories

Suivi de l'échéancier et des jalons : comprend un comprend un échéancier visuel du projet avec les dates clés telles que les dates de sortie des fonctionnalités ou les échéances

Alignement sur les objectifs : garantit la cohérence de la feuille de route avec les objectifs généraux et la stratégie produit

Visibilité pour les parties prenantes : facilement partageable et compréhensible par toutes les parties prenantes, avec des options pour attribuer la propriété

Catégorisation et hiérarchisation : organise les tâches par priorité, phase ou ensemble de fonctionnalités afin de vous concentrer sur les éléments essentiels

Assistance pour les visuels : intègre un code couleur, des barres de progression ou des icônes pour une disposition attrayante et informative

Intégration avec des outils : Compatible avec des plateformes telles que ClickUp, monday. com ou Jira pour des mises à jour et un suivi fluides

👀 Le saviez-vous ? Selon un rapport sur l'état de la gestion des produits, plus de 50 % des grandes équipes produit (50 personnes ou plus) citent « la cohérence des feuilles de route et des processus » comme un défi émergent.

Modèles de feuille de route produit pour PowerPoint

Voici une liste de modèles de feuilles de route PowerPoint qui pourraient vous être utiles :

1. Modèle de feuille de route produit PowerPoint par SlideModel. com

Le modèle PowerPoint de feuille de route produit de SlideModel est compatible avec PowerPoint et Keynote et permet aux responsables de réaliser des présentations de planification de projet qui mettent en avant leur vision.

Il met en avant la vision, la conception, la recherche et les résultats du produit. Il propose également trois types de feuilles de route : la feuille de route produit pour l'expérience utilisateur, le marketing et les opérations ; la feuille de route champ pour les tâches axées sur l'expérience utilisateur ; et la feuille de route spécialisée pour les défis spécifiques tels que la conception de produits.

Grâce à des diapositives personnalisables, des animations et des outils permettant d'organiser les tâches, ce modèle simplifie la création de feuilles de route professionnelles et attrayantes pour les parties prenantes.

Idéal pour : les chefs de produit, les chefs de projet et les responsables marketing qui doivent présenter un aperçu complet de la stratégie produit

2. Modèle PowerPoint de feuille de route produit verticale par SlideModel. com

Présentez vos stratégies de croissance à l'aide du modèle PowerPoint « Feuille de route verticale des produits » de SlideModel. Ce modèle PowerPoint modifiable est conçu pour les équipes de planification. Il comprend trois diapositives de type flip-book avec un effet d'animation push, qui rendront votre présentation de feuille de route captivante.

Chaque diapositive comprend un tableau 3×3 pour trois phases (Actuel, Prochain et Futur) où vous pouvez ajouter des détails afin d'obtenir une feuille de route organisée. Ce modèle simplifie la planification de la feuille de route, apporte de la clarté et est idéal pour les réunions avec les parties prenantes, les présentations aux investisseurs ou les brainstormings d'équipe.

Idéal pour : Les équipes de planification, les chefs de projet et les cadres qui doivent présenter des stratégies de croissance aux parties prenantes, aux investisseurs ou aux équipes internes

3. Feuille de route trimestrielle pour le lancement d'un produit par SlideTeam

via SlideTeam

La feuille de route trimestrielle pour le lancement d'un produit de SlideTeam est un modèle de présentation PowerPoint modifiable conçu pour aider les professionnels à mapper les lancements de produits. Elle couvre les jalons clés, le développement, le marketing et les activités commerciales sur quatre trimestres.

Le modèle fournit un format structuré pour les phases de pré-lancement, de lancement et de post-lancement. Il comprend également un échéancier pour les tests, les audits UX, les campagnes de relations publiques et les tâches de prévision des ventes.

Idéal pour : Les responsables de lancement de produits, les équipes marketing et les équipes commerciales qui ont besoin d'un cadre structuré pour planifier et exécuter le lancement de produits

🧠 Anecdote : Le terme « feuille de route » est en fait emprunté à la cartographie. Une feuille de route est une carte détaillée d'un réseau routier, mettant en évidence le chemin vers une destination, tout comme une feuille de route produit montre le chemin vers la réalisation des objectifs du produit.

4. Modèle de feuille de route produit PPT par Slideegg

via Slideegg

Des échéanciers de projet aux initiatives de formation en constante évolution, le modèle PPT de feuille de route produit de Slideegg offre une solution polyvalente pour visualiser et présenter vos forfaits. Il utilise plusieurs nœuds dans un format tabulaire pour afficher clairement les échéanciers, les objectifs et les stratégies du projet.

La disposition colorée rend les données attrayantes et faciles à comprendre, captant ainsi l'attention du public. Disponible aux formats 16:9 et 4:3, ce modèle peut être téléchargé instantanément à un prix abordable, offrant ainsi une solution économique pour des présentations percutantes.

Idéal pour : Les chefs de projet, les propriétaires de produits et les chefs d'équipe qui ont besoin d'un moyen polyvalent et visuellement attrayant pour communiquer les échéanciers, les objectifs et les stratégies des projets

5. Modèle PPT de feuille de route pour le développement de produits par Slideegg

via Slideegg

Supposons que vous présentiez le plan de développement de votre produit aux parties prenantes. Vous avez besoin d'un moyen clair, concis et visuellement attrayant pour présenter les jalons, les échéanciers et les étapes stratégiques clés.

Le modèle PPT « Feuille de route pour le développement de produits » de Slideegg est indispensable aux chefs de produit et aux entrepreneurs pour structurer le développement de leurs produits. Ce modèle entièrement modifiable est une feuille de route stratégique qui décrit les étapes clés et les jalons importants, de la conception au lancement.

Grâce à des diapositives personnalisables dans différentes couleurs et avec différents nœuds, vous pouvez adapter chaque diapositive aux besoins de votre projet. Le modèle est compatible avec PowerPoint et Google Slides et est disponible aux formats 16:9 et 4:3.

Idéal pour : les chefs de produit, les entrepreneurs et les fondateurs de start-ups qui doivent présenter leur vision du développement de produit, leurs jalons et leurs échéanciers aux investisseurs, aux parties prenantes ou aux équipes internes

6. Modèle de feuille de route produit PPT par Office Timeline

via Office Timeline

Le modèle PPT de feuille de route produit d'Office Timeline offre un aperçu clair et complet de votre stratégie produit, en accord avec votre vision d'entreprise. Il met efficacement en évidence les jalons clés, les tâches et les lancements prévus, mettant en avant les aspects stratégiques et pratiques de votre offre produit.

Grâce à des couloirs personnalisables et à la mise en évidence des tâches, il représente visuellement la progression et simplifie la présentation des fonctionnalités, des itérations ou des versions. Conçu pour une installation rapide, ce modèle est compatible avec Excel et PowerPoint, ce qui en fait un choix idéal pour les modèles de stratégie produit.

Idéal pour : Les stratèges produit, les gestionnaires de portefeuille et les gestionnaires de programme qui doivent créer des feuilles de route produit de haut niveau alignées sur la stratégie de l'entreprise et communiquer les jalons, les tâches et les versions clés

Limites de l'utilisation de PowerPoint pour les feuilles de route produit

Bien que les modèles gratuits de développement de produits PowerPoint soient largement utilisés pour les présentations, ils présentent des limites notables lorsqu'ils sont utilisés pour créer des feuilles de route produit.

Ces défis peuvent nuire à la collaboration, à l'efficacité et à l'efficience dans la communication des stratégies produit.

Manque de collaboration : les feuilles de route PowerPoint sont statiques, ce qui limite les commentaires en temps réel et crée un décalage entre les équipes et les parties prenantes ❌

Gestion des mises à jour : les révisions fréquentes créent de la confusion en raison des multiples versions, ce qui rend difficile le suivi de la progression ❌

Limites du backlog : PowerPoint n'offre aucune possibilité de suivre et PowerPoint n'offre aucune possibilité de suivre et de gérer les backlogs de produits , ce qui peut entraîner des priorités manquées ❌

Problèmes liés au suivi des KPI : la difficulté à la difficulté à surveiller et analyser les KPI dans les feuilles de route statiques a un impact sur la mesure des performances ❌

Mise en forme incohérente : la flexibilité de PowerPoint conduit souvent à des formats incohérents, ce qui se traduit par des mises à jour précipitées ou incomplètes ❌

📮 Insight ClickUp : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Imaginez les gains d'efficacité que vous pourriez réaliser si votre équipe pouvait tout faire dans une seule application

Modèles alternatifs de feuille de route produit

Pour une approche plus dynamique et interactive de la feuille de route produit, ClickUp se distingue comme une plateforme de travail et de productivité robuste, dotée de toutes les fonctionnalités nécessaires pour vous aider à créer une feuille de route technologique.

En tant qu'application tout-en-un pour le travail*, ClickUp regroupe vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA.

Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste. Il intègre les fonctionnalités des outils de gestion de produits et des solutions de productivité pour offrir une application tout-en-un complète.

Accélérez le processus d'adoption de vos produits grâce à la plateforme de gestion des produits ClickUp

Grâce à des fonctionnalités telles que des modèles de feuille de route personnalisables, des vues Échéancier, la hiérarchisation des tâches et le suivi de la progression, ClickUp permet aux équipes de créer des feuilles de route stratégiques et faciles à gérer. Son interface intuitive et sa collaboration en temps réel en font une solution idéale pour la planification dynamique de produits.

ClickUp nous aide à organiser notre feuille de route pour nos produits et fonctionnalités afin que nous puissions facilement présenter de nouvelles fonctionnalités à nos clients et vérifier en permanence notre progression vers nos objectifs. En fin de compte, notre objectif numéro un est de créer de meilleurs produits pour nos clients, et ClickUp nous aide à y parvenir.

ClickUp nous aide à organiser notre feuille de route pour nos produits et fonctionnalités afin que nous puissions facilement présenter de nouvelles fonctionnalités à nos clients et vérifier en permanence notre progression vers nos objectifs. En fin de compte, notre objectif numéro un est de créer de meilleurs produits pour nos clients, et ClickUp nous aide à y parvenir.

1. Le modèle de feuille de route produit ClickUp

Télécharger ce modèle Créez des feuilles de route claires et organisées à l'aide du modèle de feuille de route produit ClickUp

Imaginez disposer d'une plateforme unique et centralisée pour gérer l'ensemble du cycle de vie de vos produits, de la conception initiale au lancement final. Le modèle de feuille de route produit ClickUp vous aide à créer une feuille de route structurée pour le développement d'un produit.

Il fournit un cadre pour visualiser les feuilles de route produit, gérer les cycles de vie, suivre les mises à jour et partager la progression avec les parties prenantes. Les équipes peuvent décomposer les tâches, allouer les ressources, définir les priorités et surveiller la progression tout en respectant les délais et les budgets.

Idéal pour : Les chefs de produit, les chefs de projet et les propriétaires de produit qui ont besoin d'une plateforme centralisée pour gérer les cycles de vie des produits et communiquer la progression aux parties prenantes

2. Modèle de tableau blanc pour la feuille de route de développement de produit ClickUp

Télécharger ce modèle Suivez chaque étape de vos projets grâce au modèle de tableau blanc « Feuille de route pour le développement de produits » de ClickUp

Le modèle de tableau blanc « Feuille de route pour le développement de produits » de ClickUp aide les équipes à planifier et à atteindre facilement leurs objectifs en matière de produits. Il simplifie les objectifs, mappe le parcours de développement et aide les équipes et les parties prenantes à rester sur la même page.

Le format tableau blanc interactif offre une plateforme flexible pour le brainstorming, ce qui le rend idéal pour les chefs de produit et les équipes de développement. Il vous aide à :

Simplifiez la visualisation des tâches : remplacez les feuilles de calcul par une feuille de route intuitive et visuelle, facile à parcourir ✅

Identifiez rapidement les défis : identifiez rapidement les problèmes potentiels et gérez efficacement les dépendances entre les équipes ✅

Améliorez la coordination de votre équipe : tenez tout le monde informé et concentré sur les objectifs communs pour une collaboration améliorée ✅

Idéal pour : les chefs de produit, les équipes de développement et les concepteurs UX qui tirent parti du brainstorming visuel et de la planification collaborative du développement de produits

💡Conseil de pro : n'hésitez pas à omettre certaines fonctionnalités de votre feuille de route. Indiquer clairement ce qui n'est pas prioritaire peut aider à définir les attentes et à permettre à l'équipe de rester concentrée sur ce qui compte vraiment.

3. Le modèle ClickUp pour le développement de nouveaux produits

Télécharger ce modèle Planifiez le lancement de vos produits avec le modèle de développement de nouveaux produits ClickUp

Le lancement d'un nouveau produit nécessite une planification minutieuse et une exécution sans faille. Le modèle ClickUp pour le développement de nouveaux produits est l'outil ultime pour mener à bien cette tâche.

Il fournit un cadre structuré aux équipes produit pour planifier, organiser et surveiller chaque étape. Ce modèle offre quatre vues polyvalentes pour aider votre équipe à rester sur la bonne voie :

Résumé du projet : Décomposez les tâches en sept phases personnalisables, de la sélection des idées au lancement du produit. Ajoutez des détails essentiels tels que les dates de début, les dates d'échéance, la complexité des tâches, les efforts requis et les niveaux d'impact, ainsi que les affectations des équipes ✅

Tableau de processus : visualisez les tâches sous forme de cartes mobiles classées par phase, ce qui facilite le suivi de la progression et la mise à jour du statut grâce à de simples actions de glisser-déposer ✅

Diagramme de Gantt : créez des échéanciers dynamiques, surveillez les dépendances entre les tâches et évitez les chevauchements pour garantir le bon déroulement des projets ✅

Idéal pour : les chefs de produit, les responsables de lancement et les équipes marketing chargés de planifier, d'organiser et de superviser toutes les phases du lancement d'un nouveau produit

4. Modèle de tableau blanc pour feuille de route produit ClickUp

Télécharger ce modèle Obtenez une vue d'ensemble du développement grâce au modèle de tableau blanc « Feuille de route produit » de ClickUp

Les méthodes traditionnelles de planification manquent souvent de flexibilité et de collaboration en temps réel pour garantir le succès du développement d'un produit. Le modèle de tableau blanc pour feuille de route produit ClickUp est un outil efficace pour planifier et suivre visuellement le développement de votre produit, de la conception au lancement.

Grâce à sa disposition flexible, le tableau blanc permet d'organiser les tâches et offre un aperçu clair de la progression. Les équipes peuvent suivre les échéances, attribuer des responsabilités et discuter des mises à jour, le tout en un seul endroit.

Idéal pour : les chefs de produit, les équipes de développement et les concepteurs UX qui tirent parti du brainstorming visuel et de la planification collaborative du développement de produits

5. Modèle de checklist pour le lancement d'un produit ClickUp

Télécharger ce modèle Assurez-vous que chaque étape est prise en compte grâce au modèle de checklist de lancement de produit ClickUp

Vous craignez d'oublier des étapes cruciales lors du lancement de votre prochain produit ? Le modèle de checklist de lancement de produit ClickUp est une solution tout-en-un conçue pour faciliter le lancement d'un nouveau produit ou la relance d'un produit existant. Il vous aide à organiser les tâches, à suivre la progression et à couvrir tous les détails pour un lancement réussi.

Grâce à cinq statuts (Achevé, En cours, À réviser, En attente et En attente de validation), les équipes peuvent facilement suivre les tâches. Les champs personnalisés pour la catégorie et la durée des tâches ajoutent une touche d'organisation, tandis que le code couleur permet de visualiser le processus de lancement.

Grâce à six types de vues complètes (jalons, Gantt, par catégorie, échéancier, activités et guide de démarrage), gardez vos équipes sur la bonne voie et assurez une exécution sans heurts.

Idéal pour : les chefs de produit, les coordinateurs de lancement et les équipes interfonctionnelles qui ont besoin d'une checklist complète pour s'assurer qu'aucun détail n'est oublié lors du lancement ou de la relance d'un produit

💡Conseil de pro : Utilisez des éléments visuels tels que des échéanciers, des codes de couleur et des icônes lorsque vous créez des feuilles de route produit. Cela permet à toutes les parties prenantes de comprendre facilement les jalons et les priorités clés.

6. Modèle de matrice des fonctionnalités du produit ClickUp

Télécharger ce modèle Suivez la progression de chaque fonctionnalité grâce au modèle de matrice des fonctionnalités produit ClickUp

Plus de 75 % des nouveaux produits échouent en raison d'un manque d'alignement avec les besoins des clients. Assurez-vous que votre feuille de route produit est alignée sur les informations réelles des clients à l'aide du modèle de matrice des fonctionnalités produit ClickUp. Il s'agit d'un outil essentiel pour les chefs de produit qui cherchent à évaluer et à hiérarchiser efficacement les fonctionnalités produit.

Ce modèle vous aide à comparer les fonctionnalités en fonction de critères clés tels que la valeur, les besoins des clients, l'impact, etc

Vous pouvez vous concentrer sur les fonctionnalités les plus utiles et les plus efficaces grâce à la matrice des fonctionnalités du produit. Vous avez ainsi la garantie que les ressources et les budgets sont affectés aux initiatives qui comptent vraiment pour la croissance du produit.

Idéal pour : les propriétaires de produits, les chercheurs utilisateurs et les analystes produits qui se concentrent sur la hiérarchisation des fonctionnalités en fonction des données, de la valeur, des besoins des clients et de l'impact sur l'entreprise

7. Modèle de document sur les exigences produit ClickUp

Télécharger ce modèle Détaillez les aspects de vos produits grâce au modèle de document sur les exigences produit (PRD) de ClickUp

Des exigences produit incomplètes ou mal définies peuvent entraîner des retouches coûteuses et des retards dans les projets. Le modèle de document sur les exigences produit (PRD) de ClickUp est un outil complet qui répond aux questions « qui », « quoi », « pourquoi », « quand » et « comment » concernant le produit.

Ce modèle évolue avec votre projet, intégrant les mises à jour à mesure que de nouvelles informations apparaissent, ce qui le rend idéal pour la collaboration tout au long du cycle de développement.

Il comprend six sections, dont Personas et récits d'utilisateurs, Critères de publication et Conceptions, et fournit des invites pratiques, telles que la définition de repères comme « les utilisateurs peuvent modifier leurs modes de paiement pour leur abonnement »

Idéal pour : les analystes commerciaux, les responsables techniques et les équipes de développement qui ont besoin d'un document détaillé et collaboratif pour définir et communiquer les exigences produit aux équipes de développement

À lire également : Modèles de document sur les exigences produit (PRD) dans Word et Docs

8. Le modèle de stratégie produit ClickUp

Télécharger ce modèle Définissez une stratégie produit claire avant l'exécution grâce au modèle de stratégie produit ClickUp

Si vous devez aligner plusieurs équipes autour d'une vision commune du produit et suivre la progression vers des jalons clés, le modèle de stratégie produit ClickUp peut vous aider. Il simplifie votre processus en structurant les forfaits, en unifiant les équipes autour d'objectifs et en visualisant les jalons.

Le modèle comprend trois listes : Fonctionnalités, Échéancier et Équipe. La liste Fonctionnalités permet de gérer les initiatives à l'aide de champs tels que Catégorie, Effort, Priorité et Date de lancement. Elle comprend également des formulaires d'envoi pour hiérarchiser les idées.

Idéal pour : Les stratèges produit, les cadres supérieurs et les gestionnaires de portefeuille chargés de définir et de communiquer la vision globale et l'orientation stratégique des produits

💡Conseil de pro : assurez-vous que votre feuille de route correspond aux objectifs de votre entreprise et reste flexible. Revoyez-la et mettez-la à jour régulièrement afin de l'adapter aux changements, aux commentaires et à l'évolution des priorités.

9. Le modèle de positionnement de produit ClickUp

Télécharger ce modèle Établissez un positionnement produit percutant avec le modèle de positionnement produit ClickUp

Le modèle de positionnement de produit ClickUp est la solution idéale pour les équipes de marketing produit qui recherchent une approche structurée du positionnement de produit.

Il aide les équipes à définir la position d'un produit sur le marché et à se démarquer de la concurrence. Il clarifie également les messages, les stratégies de tarification et l'analyse concurrentielle. Le modèle comprend trois vues.

L'affichage Évaluation du positionnement du produit utilise un formulaire pour saisir des détails tels que le nom du produit, la date de lancement, le segment de marché et les arguments de vente uniques.

Idéal pour : les responsables de marque, les responsables marketing et les analystes concurrentiels chargés de définir et d'articuler la proposition de valeur unique du produit et son avantage concurrentiel sur le marché.

10. Modèle de feuille de route agile pour équipe ClickUp

Télécharger ce modèle Visualisez la planification et l'exécution des produits grâce au modèle de feuille de route agile pour équipes ClickUp

Le modèle de feuille de route agile pour équipes ClickUp permet désormais aux équipes agiles d'ajuster leur stratégie produit en temps réel.

Il garantit une communication claire avec les parties prenantes tout en s'adaptant aux changements du marché et à l'évolution des besoins. Les équipes peuvent visualiser leur feuille de route sur un échéancier, offrant ainsi un aperçu stratégique clair. Il prend en charge la planification des sprints avec des estimations de l'effort et de la complexité, garantissant ainsi des objectifs réalisables.

Le modèle assure le suivi de la progression et permet d'apporter rapidement des ajustements en fonction des nouvelles informations et des commentaires, afin que les équipes restent organisées et sur la voie de la réussite.

Idéal pour : les Scrum Masters, les équipes de développement Agile et les propriétaires de produits qui utilisent des méthodologies Agile pour planifier des sprints, suivre la progression et s'adapter à l'évolution des exigences

Choisissez ClickUp pour votre modèle de feuille de route produit

ClickUp se distingue comme un logiciel de feuille de route idéal en offrant une plateforme intuitive et flexible qui surmonte les limites typiques des options traditionnelles telles que les modèles PowerPoint.

Grâce à des vues personnalisables, une collaboration en temps réel, la gestion des tâches et le suivi des échéanciers, ClickUp permet des mises à jour transparentes entre les équipes et les parties prenantes. Il simplifie également la gestion des produits en centralisant les tâches, en suivant la progression et en garantissant la responsabilité à chaque étape du développement.

Contrairement à un modèle de feuille de route de projet PowerPoint statique, chaque modèle ClickUp est interactif. Il permet aux équipes de s'adapter et d'itérer en temps réel, ce qui en fait l'outil idéal pour visualiser, organiser et exécuter rapidement votre stratégie produit.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp pour optimiser la planification de vos projets et améliorer la collaboration entre les équipes. Créez également des feuilles de route produit claires et exploitables qui évoluent en fonction des besoins de votre projet.