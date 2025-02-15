Mettez-vous en forme, organisez-vous : modèles gratuits de journaux d'entraînement pour les amateurs de fitness

🔍 Le saviez-vous ? 1,8 milliard d'adultes, soit 31 % de la population adulte mondiale, n'atteignent pas les niveaux d'activité physique recommandés.

À une époque où nous essayons constamment de trouver du temps pour différents aspects de notre vie (carrière, famille, compétences, etc.), la santé et la forme physique passent souvent au second plan. Cette négligence est une tendance inquiétante.

Un journal d'entraînement est un excellent moyen de commencer à donner la priorité à votre remise en forme quotidienne. Au lieu de vous fier à des notes aléatoires ou à des feuilles de calcul, ces modèles de journal d'entraînement vous aident à saisir les informations correctes pour vous aider à atteindre vos objectifs de remise en forme.

Que vous souhaitiez vous muscler, perdre du poids ou vous entraîner pour un marathon, un suivi adéquat de vos entraînements est essentiel pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Découvrez quelques-uns des meilleurs modèles de journaux d'entraînement pour vous aider à atteindre vos objectifs de remise en forme. 🏋️

Que sont les modèles de journal d'entraînement ?

Les modèles de journal d'entraînement ou d'exercice constituent une approche structurée pour suivre votre activité physique. Ces modèles comprennent généralement des sections prédéfinies pour enregistrer des détails tels que le type d'exercice, la durée, l'intensité, les répétitions et les séries.

Cette approche structurée vous permet de suivre vos entraînements et de créer le forfait idéal pour prendre soin de vous.

En fonction de vos objectifs et du type d'activité physique que vous pratiquez, ces modèles comprennent des champs tels que : Date : La date de votre entraînement

Type d'exercice : cardio, musculation, yoga, etc.

Durée : la durée de votre entraînement

Intensité : niveau de difficulté de l'entraînement (par exemple, léger, modéré, intense)

Exercices effectués : une liste des exercices achevés

Séries et répétitions : le nombre de séries et de répétitions pour chaque exercice

Poids/résistance : le poids ou la résistance utilisés pour chaque exercice

Périodes de repos : durée du repos entre les séries

Distance/calories brûlées : le cas échéant, la distance parcourue ou les calories brûlées

Notes : toutes les observations, telles que vos impressions ou les difficultés rencontrées, afin de toutes les observations, telles que vos impressions ou les difficultés rencontrées, afin de planifier votre semaine et l'intensité de vos entraînements en conséquence

Les modèles de journal d'entraînement sont donc comme une feuille de route pour votre parcours de remise en forme, vous aidant à atteindre vos objectifs et à visualiser vos progrès au fil du temps.

💡 Conseil de pro : les modèles de forfait bien-être sont votre plan d'action pour votre bien-être mental, émotionnel et physique. Ils vous aident à identifier le stress, à définir des objectifs réalistes et à suivre vos progrès, tout en encourageant l'autodiscipline. Personnalisez-les pour créer des stratégies d'équilibre et observez votre santé intérieure et extérieure s'épanouir.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de journal d'entraînement ?

Un modèle de journal d'entraînement fonctionne de manière similaire à un modèle de suivi des habitudes, vous offrant un format structuré pour enregistrer votre activité physique, définir des rappels et visualiser vos progrès. Étant donné que ces modèles sont utilisés aussi bien par les débutants que par les experts en fitness, ils doivent idéalement :

Facile à utiliser : le modèle doit être intuitif et simple à naviguer, vous permettant d'enregistrer rapidement et facilement vos données d'entraînement

Personnalisable : il doit pouvoir s'adapter à vos objectifs et préférences spécifiques en matière de remise en forme. Vous devez pouvoir ajuster les champs et la mise en forme en fonction de vos besoins

Visuellement attrayant : un modèle bien conçu peut renforcer votre motivation et rendre le suivi de vos progrès plus agréable

Portable : le modèle doit être accessible depuis n'importe quel appareil. Il doit vous permettre de suivre vos entraînements lors de vos déplacements ou être imprimable

Intégrations : Idéalement, le modèle devrait se synchroniser avec Idéalement, le modèle devrait se synchroniser avec des applications de suivi des objectifs ou des trackers d'activité physique pour obtenir de meilleures données et un meilleur suivi de la progression

➡️ En savoir plus : Les meilleures applications pour suivre vos habitudes

10 modèles de journaux d'entraînement

Bien qu'il soit souvent difficile de suivre votre forme physique tout en assurant un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée, les modèles de journal d'entraînement peuvent vous aider.

Voici une liste des meilleurs modèles de journaux d'entraînement que vous pouvez facilement personnaliser en fonction de vos préférences et de vos activités physiques.

1. Modèle de journal d'entraînement ClickUp

Télécharger ce modèle Suivez vos entraînements sans effort grâce au modèle de journal d'entraînement ClickUp

Le modèle de journal d'entraînement ClickUp vous permet d'enregistrer vos exercices, séries, répétitions et autres détails tels que les poids ou la durée dans un format structuré. De plus, il est entièrement personnalisable pour s'adapter à vos objectifs de remise en forme, que vous souhaitiez soulever des poids, courir ou repousser vos limites.

Pourquoi vous allez l'adorer

Enregistrez divers exercices ainsi que les séries, les répétitions et les poids

Définissez des objectifs de remise en forme spécifiques pour suivre votre progression au fil du temps

Visualisez vos progrès grâce à des diagrammes et des résumés

Ajoutez vos réflexions personnelles ou vos ajustements pour l'avenir

Simplifiez la saisie grâce à une disposition facile à naviguer

Idéal pour : Les amateurs de fitness à la recherche d'un journal numérique pour suivre leurs entraînements et leurs objectifs

💡 Conseil bonus : Vous souhaitez atteindre vos objectifs de remise en forme ? Que vous souhaitiez perdre du poids ou vous muscler, n'oubliez pas que l'alimentation et la nutrition sont la clé ! Utilisez nos modèles de planification des repas pour alimenter vos gains et rester sur la bonne voie.

2. Modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Télécharger ce modèle Suivez chaque aspect de votre défi de 75 jours avec le modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Il peut être difficile de s'en tenir à ses objectifs de remise en forme, même lorsque l'on se promet « juste une semaine ». Imaginez faire cela pendant 75 jours d'affilée : un véritable défi sportif ! Le modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge est l'outil idéal pour vous guider tout au long du programme 75 Hard.

Ce modèle vous aide à rester sur la bonne voie en organisant vos tâches quotidiennes telles que boire de l'eau, lire et faire de l'exercice. De plus, vous pouvez définir des tâches récurrentes et des rappels pour être sûr de ne jamais manquer une journée.

Pourquoi vous allez l'adorer

Suivez les tâches quotidiennes requises pour relever le défi

Définissez des objectifs spécifiques en matière de forme physique et de bien-être pour suivre votre progression

Évaluez vos progrès à la fin de chaque semaine pour rester motivé

Suivez vos progrès grâce à des statuts tels que « Je l'ai fait », « En cours » et « À faire »

Accédez à plusieurs vues (résumé du défi, diagramme de Gantt, tableau) pour visualiser efficacement votre parcours

Utilisez des étiquettes, des sous-tâches imbriquées et des libellés de priorité pour améliorer la planification

Idéal pour : tous ceux qui relèvent le défi 75 Hard et qui recherchent une structure pour rester sur la bonne voie

3. Modèle de forfait quotidien ClickUp

Télécharger ce modèle Planifiez et hiérarchisez vos tâches quotidiennes avec le modèle de plan d'action quotidien ClickUp pour rester productif

Le modèle de plan d'action quotidien ClickUp vous aide à rester concentré, à décomposer vos tâches et à hiérarchiser vos priorités quotidiennes pour votre remise en forme et votre développement personnel.

Vous pouvez facilement ajouter des échéances, des rappels et des sous-tâches pour vous assurer de ne rien oublier. De plus, ses fonctionnalités personnalisables vous permettent d'adapter le modèle à vos objectifs de mouvement et à vos habitudes quotidiennes. Alors, prenez votre emploi du temps en main et assurez-vous que votre agitation quotidienne correspond à vos plans généraux.

Pourquoi vous allez l'adorer

Suivez le statut des tâches avec des options telles que Achevé , En cours et À faire

Utilisez des descriptions telles que Complexité de la tâche , Département , Type de tâche et Progression vers l'objectif pour une meilleure organisation

Accédez à différentes vues, notamment Étapes à suivre , Guide de démarrage , Objectifs et Échéancier pour une gestion de projet complète

Surveillez le temps consacré à chaque tâche pour améliorer votre efficacité

Identifiez les dépendances entre les tâches pour garantir l'achèvement en temps voulu des activités associées

Idéal pour : Les personnes qui souhaitent planifier leur journée de manière systématique, augmenter leur productivité et atteindre leurs objectifs personnels ou liés à leur forme physique

➡️ En savoir plus : Meilleures applications de planification quotidienne

4. Modèle d'agenda quotidien ClickUp

Télécharger ce modèle Planifiez efficacement toute votre journée grâce au modèle de planificateur quotidien ClickUp

Le modèle de planificateur quotidien ClickUp est parfait pour tous ceux qui souhaitent rester organisés et optimiser leur productivité. Ce modèle vous permet de planifier toute votre journée comme un pro, depuis la hiérarchisation des tâches importantes jusqu'aux objectifs de mouvement, en passant par la planification des pauses.

Vous pouvez facilement suivre vos tâches et cocher les jours d'entraînement achevés, ce qui vous procure un sentiment d'accomplissement au fur et à mesure. Ce modèle est votre solution tout-en-un pour la santé, la productivité, le bien-être et tout ce qui se trouve entre les deux, vous permettant ainsi de mener votre journée à bien de manière intelligente.

Pourquoi vous allez l'adorer

Réservez des plages horaires spécifiques pour vos activités physiques et vos repas afin de gérer efficacement votre emploi du temps

Organisez votre journée par niveau de priorité afin de vous assurer que les activités les plus importantes sont traitées en premier

Ajoutez des notes personnelles ou des rappels pour garder une trace des informations importantes tout au long de la journée

Simplifiez votre planification quotidienne et améliorez la convivialité grâce à sa disposition intuitive

Idéal pour : Les personnes qui souhaitent organiser leurs tâches quotidiennes et leurs objectifs de remise en forme dans un seul outil

5. Modèle de forfait de développement personnel ClickUp

Télécharger ce modèle Prenez le contrôle de votre développement personnel grâce au modèle de plan de développement personnel ClickUp

Le modèle de plan de développement personnel ClickUp est la clé de votre réussite et de votre croissance à long terme.

Ce modèle vous permet de définir des objectifs de remise en forme, de suivre votre progression et d'atteindre vos jalons. De la perte de poids au gain musculaire, voyez comment vos entraînements et vos répétitions vous rapprochent de la ligne d'arrivée.

De plus, il s'adapte à votre carrière, votre santé ou votre bien-être grâce à des outils de hiérarchisation des tâches, des rappels et la prise de notes, offrant ainsi une approche complète de l'amélioration personnelle.

Pourquoi vous allez l'adorer

Définissez des objectifs de développement personnel précis avec des échéanciers clairs

Décomposez chaque grand objectif de santé en tâches gérables avec des dates d'échéance

Suivez vos progrès grâce à des indicateurs visuels et des pourcentages d'achèvement

Modifiez le modèle pour l'adapter à vos besoins et préférences individuels

Idéal pour : Les personnes qui souhaitent établir des objectifs clairs et réalisables pour leur développement personnel et suivre leurs progrès de manière cohérente

💡 Conseil pratique : L'exercice physique n'est pas seulement bon pour le corps, il permet également d'aiguiser la mémoire et d'éviter le « brain rot », élu mot de l'année 2024 par Oxford. Découvrez donc quelques exercices de neuroplasticité pour renforcer et reconnecter votre cerveau.

6. Modèle ClickUp pour le suivi des habitudes personnelles

Télécharger ce modèle Suivez et améliorez vos habitudes quotidiennes grâce au modèle ClickUp Personal Habit Tracker

Prêt à prendre des habitudes durables grâce aux modèles de journal d'entraînement ? Le modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp vous aide à tout suivre, de votre forme physique à votre santé mentale. Fixez-vous des objectifs, restez constant et motivé. De plus, suivez chaque répétition et gardez vos gains à portée de main !

Ce modèle vous permet également de définir des rappels pour chaque habitude, de visualiser votre progression et de vous adapter pour rester sur la bonne voie afin d'atteindre vos objectifs.

Pourquoi vous allez l'adorer

Enregistrez vos habitudes et activités quotidiennes pour surveiller votre régularité

Utilisez des diagrammes et des graphiques pour visualiser votre parcours vers l'acquisition de nouvelles habitudes

Définissez des cibles spécifiques pour chaque habitude afin de rester motivé

Prévoyez un espace pour noter vos réflexions personnelles sur vos réussites et les défis rencontrés

Modifiez le modèle pour l'adapter à vos habitudes et préférences personnelles

Idéal pour : toute personne souhaitant suivre et adopter de nouvelles habitudes pour plus de régularité et une réussite à long terme

7. Modèle de productivité personnelle ClickUp

Télécharger ce modèle Boostez votre efficacité et suivez vos entraînements grâce au modèle de productivité personnelle ClickUp

Que vous jongliez avec des tâches quotidiennes ou que vous vous attaquiez à de grands projets, le modèle de productivité personnelle ClickUp vous aide à respecter votre liste de tâches et à vous concentrer sur vos objectifs personnels. Il vous permet de définir des tâches, des échéances et des priorités tout en suivant votre productivité tout au long de la journée.

De plus, les fonctionnalités personnalisables de ClickUp vous permettent de l'intégrer à votre flux de travail, de configurer des tâches récurrentes, d'ajouter des notes et de suivre votre progression à l'aide d'outils visuels.

Pourquoi vous allez l'adorer

Organisez vos tâches par ordre d'urgence et d'importance pour vous concentrer sur ce qui compte le plus

Suivez la progression de vos tâches grâce à des statuts personnalisables tels que Achevé , En cours et Non commencé

Visualisez votre progression grâce aux pourcentages d'achèvement et aux mises à jour de statut

Ajoutez des notes personnelles ou des rappels liés à chaque tâche pour mieux contextualiser

Idéal pour : Les personnes qui souhaitent booster leur productivité et rester sur la bonne voie dans leurs tâches quotidiennes

8. Modèle de liste des tâches quotidiennes ClickUp

Télécharger ce modèle Restez au top de vos tâches à faire grâce au modèle de liste quotidienne ClickUp pour gérer efficacement vos tâches

Le modèle de liste des tâches quotidiennes ClickUp est conçu pour rationaliser vos tâches quotidiennes dans une vue simple. Il vous aide à organiser, hiérarchiser et suivre efficacement votre liste de tâches. Que vous gériez des projets professionnels ou des séances d'entraînement, ce modèle vous permet de définir facilement des objectifs, de créer des échéances et de vous assurer que rien n'est oublié.

Le principal avantage de ce modèle est qu'il s'intègre parfaitement à la disposition intuitive de ClickUp. Il vous permet d'attribuer des codes de couleur aux tâches, d'ajouter des dates d'échéance et de définir des rappels afin que vous gardiez le contrôle sur tout.

Pourquoi vous allez l'adorer

Marquez les tâches comme achevées à l'aide d'un simple système de cases à cocher

Attribuez des niveaux de priorité aux tâches afin de vous concentrer sur ce qui compte le plus

Fixez des délais pour chaque tâche afin de vous assurer qu'elles sont accomplies dans les temps

Ajoutez des détails supplémentaires ou des rappels pour chaque tâche

Ajoutez de l'espace pour mettre en évidence vos réalisations à la fin de la journée

Idéal pour : Les personnes à la recherche d'un outil simple mais puissant pour gérer sans effort leurs tâches quotidiennes et leurs entraînements

9. Modèle de journal d'entraînement par Vertex42

via Vertex42

Le modèle de journal d'entraînement Vertex42 est un outil simple et efficace pour suivre vos progrès en matière de remise en forme. Ce modèle Excel comprend des sections personnalisables pour enregistrer vos exercices, séries, répétitions, poids et durée d'entraînement.

Que vous soyez débutant ou que vous alliez à la salle de sport tous les jours, ce modèle d'entraînement imprimable offre suffisamment de flexibilité pour s'adapter à différentes routines.

Pourquoi vous allez l'adorer

Suivez les séries, les répétitions et le poids corporel pour chaque exercice

Affichez votre programme d'entraînement hebdomadaire en un coup d'œil

Enregistrez votre maximum pour une répétition (1RM) afin de vous y référer pendant vos séances de sport

Suivez la durée, la distance et l'intensité de vos exercices d'aérobic

Idéal pour : Toute personne à la recherche d'un outil simple, basé sur Excel, pour suivre ses entraînements, ses poids, ses répétitions et ses groupes musculaires

10. Modèle de journal d'entraînement Excel par TEMPLATE. NET

Pour compléter la liste, voici le modèle Excel Workout Log Template de Template.net. Il offre une approche structurée pour enregistrer vos entraînements sous forme de feuille de calcul. Ce modèle permet aux utilisateurs de saisir les détails essentiels de leurs entraînements, tels que les types d'exercices, les séries, les répétitions, le poids et la durée, dans une disposition facile à naviguer.

Vous recherchez la simplicité ? Son design épuré facilite le suivi de vos entraînements, idéal pour ceux qui souhaitent surveiller leurs performances sans encombrer leur écran.

Pourquoi vous allez l'adorer

Enregistrez les exercices effectués chaque jour

Suivez vos progrès au fil du temps grâce à une représentation visuelle des données

Ajustez les champs en fonction de vos préférences personnelles en matière d'entraînement

Imprimez le journal pour plus de commodité pendant vos sessions à la salle de sport

Idéal pour : les utilisateurs de Microsoft Excel à la recherche d'un modèle de journal d'entraînement personnalisable et visuellement attrayant

➡️ En savoir plus : Les meilleurs outils de développement personnel

Boostez votre parcours fitness avec ClickUp 💪

Le suivi de vos entraînements ne se limite pas à enregistrer le nombre de répétitions et de séries. Il s'agit d'obtenir des informations précieuses sur vos performances, d'identifier les points à améliorer et de rester motivé tout au long de votre parcours de remise en forme.

Les modèles de journal d'entraînement peuvent vous aider à suivre les nombres et à vous motiver à poursuivre vos efforts. Mais quel est le véritable pouvoir de ces modèles ?

Ils peuvent vous envoyer des rappels en temps opportun, vous aider à planifier votre semaine et à caser vos séances d'entraînement, que ce soit dans le cadre de votre routine matinale ou entre deux réunions !

Pour ces décisions détaillées, ClickUp est l'application qui fait tout pour le travail, la productivité et la remise en forme.

Grâce à des affichages personnalisables, au suivi de vos progrès et à la synchronisation avec votre emploi du temps, ClickUp transforme vos journaux d'entraînement en véritables outils de contrôle

Alors, inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et atteignez vos objectifs de remise en forme dès aujourd'hui !