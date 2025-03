Get Fit, Get Organized : modèles gratuits de journal d'entraînement pour les amateurs de fitness

🔍 Le saviez-vous ? undefined , soit 31 % de la population adulte mondiale, ne font pas le niveau d'activité physique recommandé. À une époque où nous essayons constamment de trouver du temps pour différents aspects de la vie (carrière, famille, compétences, etc.), la santé et la forme physique passent souvent au second plan. Cette négligence est une tendance inquiétante.

Un journal d'entraînement est un excellent moyen de commencer à donner la priorité à votre forme physique quotidienne. Au lieu de vous fier à des notes ou des feuilles de calcul aléatoires, ces modèles de journal d'entraînement vous aident à saisir les informations correctes pour vous aider à atteindre vos objectifs de remise en forme. Que vous développiez vos muscles, perdiez du poids ou vous entraîniez pour un marathon, un suivi approprié de l'entraînement est crucial pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Examinons quelques-uns des meilleurs modèles de journal d'entraînement pour vous aider à atteindre vos objectifs de remise en forme. 🏋️

Les modèles de journal d'entraînement ou d'exercice sont une approche structurée du suivi de votre activité physique. Ces modèles comprennent généralement des sections prédéfinies pour enregistrer des détails tels que le type d'exercice, la durée, l'intensité, les répétitions et les séries. Cette approche structurée vous permet de suivre vos entraînements et de créer le forfait idéal undefined à vos besoins. En fonction de vos objectifs et du type d'activité physique, ces modèles comprennent des champs tels que : *Date : La date de votre entraînement *Type d'exercice : Cardio, musculation, yoga, etc. *Durée : La durée de votre entraînement *Intensité : Le niveau de difficulté de l'entraînement (par exemple, léger, modéré, élevé)

Exercices effectués : Une liste des exercices achevés *Séries et répétitions : Le nombre de séries et de répétitions pour chaque exercice *Poids/Résistance : Le poids ou la résistance utilisés pour chaque exercice *Périodes de repos : La durée du repos entre les séries *Distance/Calories brûlées : Le cas échéant, la distance parcourue ou les calories brûlées

Idéal pour : Toute personne qui relève le défi des 75 tâches difficiles et qui cherche une structure pour rester sur la bonne voie

###/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-334.png Modèles de journal d'entraînement : Modèle de plan d'action quotidien ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205427035&department=personal-use&\_gl=1\*e1oqbv\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzQ5NTM5ODguQ2owS0NRaUFzYVM3QmhEUEFSSXNBQVg1Y1NEUjBOeTI2NVpmNWFBeERrMWttaHZBQUIyMGNUd1d3dGlKb2s5S2hUdGdHX3ZHangzS0ZKd2FBcks1RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTg4MDczNjk0MS4xNzM1NTYxNDIz Télécharger ce modèle /%cta/ Le modèle /href/ https://clickup.com/templates/daily-action-plan-t-205427035 ClickUp Daily Action Plan /%href/ vous aide à rester concentré, à décomposer les tâches et à prioriser votre journée pour la forme physique et le développement personnel.

Vous pouvez facilement ajouter des échéances, des rappels et des sous-tâches pour ne rien manquer. De plus, ses fonctionnalités personnalisables vous permettent d'adapter le modèle en fonction de vos objectifs de mouvement et de vos habitudes quotidiennes. Alors, prenez votre emploi du temps en main et assurez-vous que votre activité quotidienne correspond à vos forfaits. #### Pourquoi vous allez l'adorer Suivez le statut des tâches grâce à des options telles que *Achevé, En cours et À faire

Utilisez des descriptions telles que Complexité de la tâche, Département, Type de tâche et Progression de l'objectif pour une meilleure organisation Accédez à différentes vues, notamment *Étapes de l'action, Guide de démarrage, Objectifs et Échéancier pour une gestion de projet complète Surveillez le temps passé sur les tâches pour améliorer l'efficacité Identifiez les dépendances entre les tâches pour garantir l'achèvement en temps voulu des activités connexes

Idéal pour : Les personnes qui cherchent à planifier leur journée de manière systématique, à augmenter leur productivité et à atteindre des objectifs personnels ou liés à la forme physique

➡️ En savoir plus : /href/ https://clickup.com/blog/daily-planner-apps// Les meilleures applications de planification quotidienne /%href/ ### 4. Modèle de planification quotidienne ClickUp /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-335.png

Modèle d'agenda quotidien ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-129056450&department=personal-use Télécharger ce modèle /%cta/ Le undefined est parfait pour tous ceux qui cherchent à rester organisés et à maximiser leur productivité. Ce modèle vous permet de forfaiturer votre journée entière comme un pro, de la priorisation des tâches importantes aux objectifs d'activité physique en passant par la planification des pauses. Vous pouvez facilement suivre vos tâches et cocher les jours d'exercice achevés, ce qui vous donne un sentiment d'accomplissement au fur et à mesure. Ce modèle est votre guichet unique pour la santé, la productivité, le bien-être et tout le reste, vous assurant de réussir votre journée intelligemment.

Pourquoi vous allez l'adorer Allouez des plages horaires spécifiques pour l'exercice et les repas afin de gérer efficacement votre emploi du temps Organisez la journée par niveaux de priorité pour vous assurer que les activités les plus importantes sont traitées en premier Ajoutez des notes personnelles ou des rappels pour garder une trace des informations importantes tout au long de la journée Simplifiez votre planification quotidienne et améliorez la convivialité grâce à sa disposition intuitive Idéal pour : Les personnes qui souhaitent organiser leurs tâches quotidiennes et leurs objectifs de remise en forme dans un seul outil

5. Modèle de plan de développement personnel ClickUp /cta/

modèles de journal d'entraînement https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-336.png : modèle de forfait de développement personnel ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-222239413&department=other&\_gl=1\*6yg57c\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzQ5NTM5ODguQ2owS0NRaUFzYVM3QmhEUEFSSXNBQVg1Y1NEUjBOeTI2NVpmNWFBeERrMWttaHZBQUIyMGNUd1d3dGlKb2s5S2hUdGdHX3ZHangzS0ZKd2FBcks1RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTg4MDczNjk0MS4xNzM1NTYxNDIz Télécharger ce modèle /%cta/ Le De plus, il s'adapte à la carrière, à la santé ou au bien-être, avec des outils de priorisation des tâches, de rappels et de prise de notes, offrant une approche complète d'auto-amélioration. #### Pourquoi vous allez l'adorer Définissez des objectifs de développement personnel spécifiques avec des échéanciers clairs Décomposez chaque grand objectif de santé en tâches gérables avec des dates d'échéance Pour compléter la liste, le modèle Excel Workout Log de Template.net offre une approche structurée pour enregistrer les séances d'entraînement dans une feuille de calcul. Ce modèle permet aux utilisateurs de saisir les détails essentiels de l'entraînement, tels que les types d'exercices, les séries, les répétitions, le poids et la durée, dans une disposition facile à naviguer. Vous recherchez la simplicité ? Sa conception épurée facilite le suivi de vos séances d'entraînement, ce qui est parfait pour ceux qui veulent surveiller leurs performances sans encombrement.

Pourquoi vous allez l'adorer Enregistrez les exercices effectués chaque jour Suivez les améliorations au fil du temps grâce à une représentation visuelle des données Ajustez les champs en fonction de vos préférences personnelles en matière d'entraînement Imprimez le journal pour plus de commodité pendant les sessions de gym Idéal pour : Les utilisateurs de Microsoft Excel à la recherche d'un modèle de journal d'entraînement personnalisable et visuellement attrayant

➡️ En savoir plus : /href/ https://clickup.com/blog/personal-development-tools// Les meilleurs outils de développement personnel /%href/ ## Boostez votre parcours de remise en forme avec ClickUp 💪

Le suivi de vos entraînements ne se limite pas à l'enregistrement des répétitions et des séries. Il s'agit d'obtenir des informations précieuses sur vos performances, d'identifier les domaines à améliorer et de rester motivé tout au long de votre parcours de remise en forme. Les modèles de journal d'exercice peuvent vous aider à suivre les nombres et à vous motiver à poursuivre votre chemin. Mais quel est le véritable pouvoir de ces modèles ? Ils peuvent vous fournir des rappels opportuns, vous aider à planifier votre semaine et à caser des séances d'entraînement, que ce soit une

/href/ https://clickup.com/blog/morning-routine-checklist// matinale /%href/ ou entre deux réunions ! Pour ces décisions précises, ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail, la productivité et la forme physique. Avec des affichages personnalisables, un suivi de la progression et la synchronisation avec votre emploi du temps, ClickUp transforme les journaux d'entraînement de « meh » en « mission control »

Alors, /href/ https://clickup.com/signup inscription gratuite sur ClickUp /%href/ et atteignez vos objectifs de remise en forme dès aujourd'hui !