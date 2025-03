Note au client : Qu'est-ce que c'est et comment en rédiger une ?

« Vous ne pouvez pas attendre de vos employés qu'ils dépassent les attentes de vos clients si vous ne dépassez pas les attentes des employés envers la direction. » Howard Schultz, ancien PDG de Starbucks Coffee_ Vous est-il déjà arrivé de démarrer un projet en pensant que tout le monde était sur la même longueur d'onde, pour vous rendre compte à mi-chemin qu'il y avait un décalage total entre vos attentes et ce que voulait votre client ? Cela ressemble à un cauchemar ?

C'est généralement ce qui se passe lorsqu'un brief client n'est pas clair ou, pire, inexistant. Un brief client fait la différence entre un lancement de projet sans heurts et un chaos de révisions, de délais non respectés et de dépassements de budget. Lorsqu'il est correctement terminé, il élimine les approximations, aligne les parties prenantes et paramètre le projet pour la réussite avant même qu'une seule tâche ne commence. En d'autres termes, il permet de satisfaire votre client, votre patron et, peut-être plus important encore, votre équipe.

Si vous souhaitez également rédiger un brief client (ou guider vos clients dans sa création !) qui permette aux équipes de rester concentrées, aux livrables d'être clairs et aux projets d'avancer sans les obstacles habituels, restez à l'écoute de ce blog.

Améliorez la clarté avec des directives de marque, des indicateurs de réussite et des processus d'approbation afin que chaque partie prenante connaisse son rôle Utilisez des modèles et des exemples concrets pour élaborer des *dossiers exploitables et bien rédigés qui permettent aux équipes de rester sur la même page

Le rôle des briefs client dans la réussite des projets Un brief bien rédigé agit comme un plan stratégique, réduisant les malentendus, minimisant les dérives et rationalisant l'exécution. Il aide les équipes à définir les priorités du projet, à allouer efficacement les ressources et à suivre la progression par rapport aux objectifs prédéfinis. Tous ces éléments contribuent à la réussite du projet et à l'amélioration du retour sur investissement. Notez qu'un brief client est différent d'un brief créatif. Voici en quoi ils diffèrent :

Brief client vs brief créatif | Aspect | Brief client | Brief créatif | | --------------------- | ---------------------------------------------------- | --------------------------------------------- | | Objectif | Définit les problèmes, les objectifs et la logistique de l'entreprise | Guide une équipe créative dans l'exécution | | Focus | Décrit la portée, les objectifs et les attentes du projet | Détaille le ton, les messages et les directives de la marque |

| Public visé | Parties prenantes internes, agences ou chefs de projet | Concepteurs, spécialistes du marketing et créateurs de contenu | | Objectif final | Assurer l'alignement sur les exigences du projet | Fournir des orientations pour la création de contenu | Différences entre un brief client et un brief créatif Les deux types de briefs jouent un rôle crucial dans les projets, mais un brief client complet garantit que toutes les informations nécessaires sont disponibles avant le début du processus créatif.

### Que se passe-t-il sans un brief client clair ? 🚨 Attentes floues : les équipes travaillent à partir d'hypothèses plutôt que de faits 📉 Élargissement de la portée : les priorités changent, les délais s'étirent et les budgets s'envolent 🔄 Révisions sans fin : les livrables manquent leur cible, ce qui entraîne de la frustration ### Pourquoi un brief client est-il important ?

Exemples et modèles de briefs clients Même avec une approche structurée, la rédaction d'un brief client à partir de zéro peut sembler insurmontable. L'utilisation de modèles et d'exemples concrets simplifie le processus, garantissant que votre brief reste clair, complet et exploitable. ### 1. Exemple de brief client pour la revue de projet 📌 Scénario : Une société de développement de logiciels lance une nouvelle fonctionnalité et doit documenter les informations issues du cycle de vie du projet afin d'affiner les futures versions

Exposé du client sur l'examen du projet | Section | Détails | | -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- | | Nom du projet | Amélioration de la fonctionnalité du chatbot IA | | Problème de l'entreprise | Les utilisateurs ont du mal à obtenir des réponses précises du chatbot, ce qui entraîne de la frustration et un volume élevé de tickets d'assistance |

| Objectifs | Améliorer la précision des réponses du chatbot de 40 % et réduire les requêtes du service client de 25 % | | Public cible | Clients SaaS existants qui utilisent fréquemment l'assistance par chat en direct | | Portée du projet | Améliorations de l'expérience utilisateur/interface utilisateur, mises à jour du modèle d'IA backend, tests bêta avec des clients sélectionnés | | Livrables | Mise à jour du chatbot, rapport des tests utilisateurs, analyses post-lancement |

| Budget | 50 000 $ alloués au développement et aux tests | | Échéancier | Recherche : 2 semaines, Développement : 8 semaines, Tests : 4 semaines, Lancement : 1 semaine | | Parties prenantes | Chef de produit, Responsable du développement, Chercheur UX, Équipe marketing | | Processus d'approbation | Approbation finale par le directeur technique avant le déploiement |

Exemple d'un bref compte rendu de projet L'utilisation d'un modèle structuré garantit que chaque phase du projet est documentée efficacement.

Anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent La plupart des briefs se concentrent sur ce qui doit être fait, mais peu anticipent les obstacles potentiels. Identifier les risques de manière proactive permet de gagner du temps, de l'argent et d'éviter des frustrations ultérieures. Inclure une section « À surveiller » couvrant : Les éventuels goulots d'étranglement (par exemple, retards d'approbation, directives de marque peu claires) Les limites techniques (par exemple, contraintes de la plateforme, problèmes d'intégration)

Dépendances externes (par exemple, attente d'actifs tiers) Un brief qui prévoit les défis permet une exécution plus fluide dès le premier jour. ### S'assurer que chaque livrable est exploitable Les briefs vagues entraînent des dérives, des interprétations erronées et des révisions excessives. Chaque livrable doit avoir une mise en forme, un objectif et un propriétaire clairs. ❌ « Concevoir une page de destination pour la campagne. »

✅ « Fournir une page de destination à fort taux de conversion (mobile d'abord) avec un formulaire de capture de prospects, trois emplacements CTA uniques et un texte optimisé pour le référencement. » Si un livrable ne peut pas être visualisé instantanément, il a besoin de plus de clarté. Lire aussi : undefined ### Éliminez le superflu et ne gardez que l'essentiel Un brief n'est pas un essai. Il doit être facile à lire, percutant et exempt de détails inutiles. Utilisez des tableaux, des listes à puces et des en-têtes de section pour rendre les informations faciles à digérer Supprimez tout ce qui n'affecte pas directement l'exécution * Limitez-le à la longueur minimale nécessaire pour une clarté totale, pas un mot de plus

Si les parties prenantes ont besoin d'une réunion séparée juste pour comprendre le brief, c'est qu'il est trop long. ### Parlez le langage de la partie prenante Un designer, un développeur et un stratège marketing traitent tous les informations différemment. Un bon brief s'adapte à son public au lieu de forcer chaque partie prenante à lire des instructions génériques. Comment adapter votre formulation en fonction du lecteur :

Pour les créatifs : décrivez le ton, l'ambiance et l'identité de la marque au lieu de simplement « la rendre moderne » Pour les développeurs : listez les exigences de la plateforme, les intégrations et les attentes en matière de fonctionnalités Pour les cadres : concentrez-vous sur les objectifs de haut niveau, le retour sur investissement et l'alignement stratégique Un brief qui répond dès le départ aux besoins de chaque équipe évite les questions de suivi sans fin. 👀 Le saviez-vous ? Le terme « partie prenante » vient à l'origine de undefined , où une « partie prenante » était la partie neutre qui détenait les paris Aujourd'hui, les parties prenantes détiennent quelque chose d'aussi précieux : l'orientation, les approbations et les attentes du projet, ce qui rend une communication claire essentielle pour que tout reste sur la bonne voie. ### Terminez par un appel à l'action fort Un brief doit informer et inciter à l'action. Concluez par une directive claire afin que les parties prenantes sachent exactement ce qui va se passer ensuite.

❌ « N'hésitez pas à nous poser vos questions. » ✅ « Veuillez examiner et confirmer d'ici vendredi afin que la production puisse commencer lundi. » Chaque brief client est un plan d'action, d'alignement et de réussite. En le rendant clair, mesurable et facile à comprendre, vous vous assurez que tout le monde est sur la même longueur d'onde avant que le vrai travail ne commence. À lire également : undefined ## Transformer les briefs client en avantage concurrentiel Un brief client est la base d'une relation de travail harmonieuse, garantissant que toutes les parties prenantes sont alignées dès le départ. Un brief bien structuré élimine la confusion, définit les attentes et définit les étapes pour atteindre les résultats souhaités sans révisions inutiles.

