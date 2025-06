Brief client : qu'est-ce que c'est et comment le rédiger ?

Vous ne pouvez pas attendre de vos employés qu'ils dépassent les attentes de vos clients si vous ne dépassez pas les attentes de vos employés envers la direction. »

Vous ne pouvez pas attendre de vos employés qu'ils dépassent les attentes de vos clients si vous ne dépassez pas les attentes de vos employés envers la direction. »

Avez-vous déjà commencé un projet en pensant que tout le monde était sur la même page, pour vous rendre compte à mi-parcours qu'il y avait un décalage complet entre vos attentes et ce que voulait votre client ? Cela ressemble à un cauchemar ?

C'est généralement ce qui se passe lorsque le brief client n'est pas clair, voire inexistant.

Un brief client fait la différence entre un lancement de projet sans heurts et un chaos de révisions, de délais manqués et de budgets dépassés. Lorsqu'il est bien rédigé, il élimine les conjectures, aligne les parties prenantes et met le projet sur la voie de la réussite avant même que la moindre tâche ne soit entreprise. En d'autres termes, il satisfait votre client, votre patron et, peut-être plus important encore, votre équipe.

Si vous souhaitez également rédiger un brief client (ou aider vos clients à en créer un) qui permette aux équipes de rester concentrées, de définir des livrables clairs et de faire avancer les projets sans les obstacles habituels, restez à l'écoute de ce blog.

⏰ Résumé en 60 secondes Le brief client est la colonne vertébrale de tout projet. Il garantit des attentes claires, des flux de travail structurés et une exécution sans faille. Voici comment créer un brief qui élimine toute confusion et favorise l'obtention de résultats : Définissez dès le départ les objectifs et la portée du projet afin d'éviter tout décalage et toute dérive

Structurez le brief en précisant les exigences spécifiques, les informations sur le public cible et les livrables afin de rationaliser l'exécution

Gagnez en clarté grâce à des directives de marque, des indicateurs de réussite et des processus d'approbation afin que chaque partie prenante connaisse son rôle

Utilisez des modèles et des exemples concrets pour rédiger des briefs concrets et bien écrits qui permettent à toutes les équipes d'être sur la même page

Gérez et suivez sans effort les briefs clients grâce aux outils collaboratifs, à la gestion des tâches et à l'organisation des documents de ClickUp pour améliorer l'efficacité du début à la fin

Comprendre les briefs clients

Un brief client est un document fondamental qui permet d'aligner les attentes entre les entreprises et les fournisseurs, prestataires de services avant le début d'un projet.

Il décrit les détails clés tels que les objectifs, la portée du projet, le public cible et les livrables, garantissant ainsi que toutes les personnes impliquées sont sur la même page dès le départ.

Le rôle des briefs clients dans la réussite des projets

Un brief bien rédigé sert de plan stratégique, réduisant les malentendus, minimisant les dérives et rationalisant l'exécution.

Il aide les équipes à définir les priorités du projet, à allouer efficacement les ressources et à suivre la progression par rapport aux objectifs prédéfinis. Tout cela contribue à la réussite du projet et à l'amélioration du retour sur investissement.

Notez qu'un brief client est différent d'un brief créatif. Voici en quoi ils diffèrent :

Brief client vs brief créatif

Aspect Brief client Brief créatif Objectif Définit les problèmes, les objectifs et la logistique de l'entreprise Guide une équipe créative dans l'exécution Focus Décrit la portée, les objectifs et les attentes du projet Détails sur le ton, le message et les directives relatives à la marque Public visé Parties prenantes internes, agences ou chefs de projet Concepteurs, spécialistes du marketing et créateurs de contenu Objectif final Garantit l'alignement sur les exigences du projet Fournit des directives pour la création de contenu

Les deux types de briefs jouent un rôle crucial dans les projets, mais un brief client complet garantit que toutes les informations nécessaires sont disponibles avant le début du processus créatif.

En savoir plus : Comment rédiger un brief créatif marketing en 8 étapes

Importance de rédiger un brief client

Imaginez que vous démarrez un projet avec un fil d'e-mails vague et une idée à moitié formulée. Votre équipe commence à travailler, mais les attentes changent, les révisions s'accumulent et le budget devient incontrôlable.

Que se passe-t-il sans un brief client clair ?

🚨 Attentes floues : les équipes travaillent sur la base d'hypothèses plutôt que de faits📉 Dérive des objectifs : les priorités changent, les délais s'allongent et les budgets explosent🔄 Révisions sans fin : les livrables ne répondent pas aux attentes, ce qui entraîne de la frustration

Pourquoi un brief client est-il important ?

✅ Pour les chefs de projet : permet d'aligner les échéanciers, les livrables et les parties prenantes✅ Pour les spécialistes du marketing : traduit les problèmes commerciaux en une feuille de route claire pour l'équipe créative✅ Pour les équipes : garantit que tout le monde reste sur la même page et minimise les malentendus

Un brief client bien structuré est la base d'un projet réussi qui se déroule sans heurts du début à la fin. Voyons ce qu'il faut inclure dans un brief client.

Composantes d'un brief client

Un brief client est bien plus qu'une simple checklist. Il pose les bases d'un projet réussi en décrivant les informations nécessaires dont les équipes ont besoin pour travailler en toute confiance. Sans lui, les projets risquent de voir leur périmètre s'élargir, les attentes diverger et les ressources gaspillées.

1. Aperçu du projet

Cette section doit permettre de comprendre rapidement en quoi consiste le projet. Si un nouvel intervenant rejoint le projet en cours de route, il doit pouvoir saisir les objectifs et les livrables clés en quelques minutes. Il s'agit ici de répondre à la question « pourquoi » d'un projet.

🔹 Exemple : au lieu de dire « refonte du site Web », précisez « réorganisation d'un site de commerce électronique afin d'intégrer x nouvelles offres, d'améliorer l'expérience mobile et d'augmenter les conversions de 20 % »

En savoir plus : Comment rédiger une proposition de projet ?

2. Objectifs et buts

Définissez clairement ce que signifie la réussite. Les objectifs à court terme permettent aux équipes de rester concentrées, tandis que les objectifs à long terme s'alignent sur les stratégies commerciales plus larges.

🔹 Exemple : Lancer une campagne de rebranding pour renforcer la présence numérique et attirer un public plus jeune

3. Public cible

La réussite d'un projet dépend de la capacité à atteindre les bonnes personnes. Comprendre le client idéal garantit que le message, la conception et le positionnement trouvent un écho.

🔹 Exemple : une application de fitness destinée aux professionnels nécessite un ton et une expérience utilisateur différents de ceux d'une application ciblant les adeptes de la salle de sport de la génération Z

4. Directives et messages de marque

Un projet sans directives de marque risque de produire des designs, des publicités ou des contenus qui ne correspondent pas à la marque ou qui semblent déconnectés. Un brief bien rédigé doit préciser, entre autres, l'utilisation du logo, la typographie, les palettes de couleurs et le style.

🔹 Exemple : une marque de haute couture traditionnelle ne souhaite peut-être pas utiliser des polices de caractères audacieuses et ludiques ou un langage informel dans ses campagnes marketing. Des directives claires garantissent que l'équipe créative conserve un ton haut de gamme et sophistiqué sur toutes les plateformes

👀 Le saviez-vous ? Tiffany & Co. a déposé sa signature « Tiffany Blue », qui est ainsi devenue l'une des premières couleurs protégées juridiquement dans le domaine du branding Cela montre que la cohérence de la marque va au-delà de la simple esthétique. Il s'agit plutôt de se doter d'une identité distincte qui laisse une impression durable.

5. Livrables et échéancier

La réussite de tout projet dépend de la clarté des attentes en matière de livrables et de délais. Sans cela, les équipes perdent du temps à deviner ce qui est demandé ou à réviser leur travail à l'infini.

📌 Livrables : ce qui doit être créé ou soumis⏳ Échéancier : jalons clés, cycles de rétroaction et dates de lancement

🔹 Exemple : une agence de marketing chargée du lancement d'un produit peut définir des livrables par étapes : la première semaine pour les éléments de branding, la deuxième pour les textes publicitaires et la troisième pour la conception de la page d'accueil. Un échéancier structuré permet de maintenir le projet sur la bonne voie et garantit que rien n'est fait à la dernière minute

6. Budget et contraintes

Même les meilleures idées peuvent échouer si elles dépassent les limites financières. Définir le budget dès le début aide les équipes à hiérarchiser ce qui est faisable sans gaspiller d'efforts sur des concepts irréalistes.

🔹 Exemple : une start-up à la recherche d'un nouveau site web peut souhaiter une plateforme interactive et personnalisée, mais ne dispose que d'un budget suffisant pour une simple page d'accueil axée sur la conversion. Définir ces attentes dès le début permet d'éviter les malentendus et les pertes de temps

Un brief client complet élimine les conjectures, améliore la collaboration et garantit que toutes les parties prenantes sont alignées avant le début de l'exécution.

À lire également : Modèles gratuits de briefs de projet : Word, Google Docs et ClickUp

Comment rédiger un brief client : guide étape par étape

Un brief client bien structuré élimine toute ambiguïté et garantit que toutes les parties prenantes comprennent la portée, les objectifs et les contraintes du projet. Sans cela, les attentes changent, les priorités deviennent floues et les équipes perdent du temps en révisions qui auraient pu être évitées.

Pour créer un brief client complet, suivez ces étapes structurées afin de définir les objectifs, d'aligner les équipes et de rationaliser l'exécution.

Étape 1 : Définir l'objectif et les buts du projet 📋

Chaque projet commence par un problème à résoudre. Un brief client doit clairement énoncer les objectifs du projet et la manière dont la réussite sera mesurée.

Une start-up technologique qui lance un site web pour simplifier l'intégration des clients doit définir son objectif comme étant l'amélioration de l'expérience utilisateur et la réduction des taux d'abandon. Les objectifs doivent être quantifiables, par exemple augmenter les inscriptions de 20 % au cours des trois premiers mois. Si ces objectifs ne sont pas énoncés dès le départ, les équipes auront des interprétations différentes de ce que le projet doit accomplir.

Commencez par : Les indicateurs de réussite qui détermineront si le projet répond aux attentes

Un objectif clair expliquant pourquoi le projet existe

Objectifs spécifiques liés à des résultats mesurables

Étape 2 : Identifiez le public cible 🎯

Un projet n'est efficace que s'il trouve un écho auprès des bonnes personnes. Comprendre le client idéal permet de s'assurer que le message, la conception et les fonctionnalités sont adaptés à ses besoins.

Une entreprise de technologie financière qui développe une application de budgétisation doit décider si elle s'adresse aux étudiants qui gèrent leur premier salaire ou aux professionnels à revenus élevés qui suivent leurs investissements. Le ton, les fonctionnalités et l'approche marketing seront très différents selon le public visé.

Pour définir le public cible : Identifiez les comportements qui influencent les décisions d'achat ou d'engagement

Définissez les caractéristiques démographiques telles que l'âge, l'emplacement et la profession

Comprenez les points faibles et comment le projet va y remédier

Étape 3 : Définissez la portée du projet et les livrables 🔎

Un projet peut rapidement dépasser son objectif initial si son périmètre n'est pas clairement défini. Le brief client doit établir précisément ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas.

Une entreprise qui demande une actualisation de sa marque peut supposer que cela couvre la mise à jour de son site web, alors qu'une agence peut se contenter de retravailler le logo. Ce type de désalignement entraîne des retards, des dépassements de budget et une dérive des objectifs.

Assurez la clarté en précisant : Éléments hors périmètre pour éviter tout travail inutile et toute extension du budget

Portée du projet pour définir ce qui est attendu

Les livrables tels que les logos, les conceptions de sites Web ou les campagnes publicitaires

Étape 4 : Établissez les directives de la marque et les messages clés 👩‍🏫

Sans cohérence de marque, les projets risquent de délivrer des messages contradictoires. Un brief client doit définir des directives visuelles et tonales afin de garantir que toutes les équipes créent des ressources en accord avec l'identité de la marque.

Une marque immobilière de luxe qui cible une clientèle haut de gamme doit adopter un ton raffiné et sophistiqué. Si une équipe créative commence à utiliser des polices de caractères ludiques et un langage informel, le message sera incohérent. En incluant le ton de la marque, la typographie et les palettes de couleurs dans le brief, vous éviterez ces incohérences.

Définir : Directives visuelles, notamment couleurs, polices de caractères et styles d'images

Un style adapté à la personnalité de l'entreprise

Messages clés pour assurer la cohérence de la communication

En savoir plus : Bonnes pratiques pour améliorer la communication avec les clients

Étape 5 : Définissez des échéanciers et des jalons clairs ⏱

Un projet sans échéances structurées risque de s'éterniser indéfiniment. Un brief client doit décomposer chaque phase avec les dates clés pour les commentaires, les approbations et l'exécution.

Une marque de détail qui lance une campagne pour le Black Friday ne peut se permettre aucun retard. Si les cycles de rétroaction ne sont pas planifiés à l'avance, les ressources pourraient être approuvées trop tard pour être efficaces. La structuration de l'échéancier dans le brief permet à chacun de rester responsable et garantit le bon déroulement du projet.

Pour gérer efficacement les échéanciers : Fixez une date limite définitive pour aligner les parties prenantes et garantir une livraison dans les délais

Créez un échéancier détaillé comprenant les phases de recherche, de production et de lancement

Définissez des points de contrôle pour éviter les changements de dernière minute

Étape 6 : Définissez le budget et les contraintes 💰

Un projet ne peut aboutir si les contraintes financières ne sont pas clairement définies. Le cahier des charges du client doit indiquer le budget dès le départ afin que les attentes correspondent aux ressources disponibles.

Une start-up qui prévoit une campagne publicitaire vidéo peut envisager une production cinématographique avec des acteurs professionnels. Si le budget ne permet que l'utilisation d'images d'archives et une modification en cours, les équipes doivent adapter leur approche dès le début plutôt que de réviser leurs plans plus tard.

Pour gérer les contraintes budgétaires : Envisagez des options d'évolutivité si des fonds supplémentaires deviennent disponibles

Fournissez un intervalle budgétaire clair pour guider la prise de décision

Définissez les limites des ressources afin d'éviter les demandes irréalistes

Étape 7 : Clarifiez les processus d'approbation et les étapes suivantes 🙌

L'une des principales causes de retard dans les projets est la confusion quant aux personnes chargées d'approuver les différentes étapes. Un brief client doit définir un processus structuré pour les validations et les révisions afin d'éviter les goulots d'étranglement.

La refonte d'un site Web peut prendre des semaines si plusieurs chefs de service fournissent des commentaires contradictoires sans qu'un décideur soit désigné. L'attribution de responsabilités claires en matière d'approbation garantit la consolidation des commentaires et l'efficacité des révisions.

À inclure dans le brief : Étapes à suivre après l'approbation pour passer sans heurts à l'exécution

Qui est responsable des approbations à chaque étape ?

Comment soumettre vos commentaires afin de rationaliser les révisions

Un brief client est un outil stratégique qui permet d'aligner les projets, d'éviter les retards inutiles et de garantir que toutes les parties prenantes travaillent vers le même objectif. Définir des objectifs clairs, fixer des attentes et structurer les livrables dès le départ réduit les inefficacités et met en place les conditions nécessaires à la réussite à long terme des projets.

En savoir plus : Comment créer une présentation client gagnante ?

Un brief client n'est utile que s'il reste dynamique, accessible et exploitable. Les bons outils permettent de centraliser les détails du projet, de collaborer en toute transparence et d'assurer une exécution sans heurts.

Centralisation des briefs clients grâce à une documentation collaborative

Un brief client doit être plus qu'un simple document statique. Il doit évoluer en fonction des mises à jour du projet, des commentaires des parties prenantes et des changements de priorités.

📌 Cas d'utilisation : une agence de marketing travaillant sur un projet de rebranding a besoin d'un espace partagé où les designers, les stratèges et les rédacteurs peuvent s'aligner sur les directives de la marque, les messages et l'identité visuelle sans confusion

Rationalisez votre processus de documentation avec ClickUp

📍 ClickUp Docs vous aide à rédiger des briefs clients et conserve toutes les informations relatives à ces derniers au même endroit, ce qui permet aux équipes de collaborer en temps réel, de suivre les modifications et de conserver une source unique d'informations.

À lire également : Comment utiliser l'IA pour la documentation ?

Attribuez des tâches et assurez le suivi de la progression en toute transparence

Un brief client bien structuré doit se traduire par des éléments d'action clairs. L'attribution des responsabilités garantit que chaque livrable est exécuté dans les délais.

📌 Cas d'utilisation : une équipe de développement logiciel qui crée une nouvelle application à partir du brief d'un client doit diviser le travail en conception front-end, back-end et UX tout en assurant le suivi de la progression de chaque phase

Gérez efficacement vos tâches avec ClickUp

📍 Les tâches ClickUp aident les équipes à attribuer les responsabilités, à fixer des délais et à relier les sections pertinentes du brief afin de s'assurer qu'aucun détail n'est oublié. 📍 Le chat ClickUp permet de relier les discussions aux tâches, éliminant ainsi les malentendus et les approbations dispersées.

Certains projets nécessitent une phase de brainstorming avant de finaliser les détails clés du brief client. Les équipes ont besoin d'un espace visuel pour mapper les idées, affiner les flux de travail et s'aligner sur la direction créative.

📌 Cas d'utilisation : une agence créative travaillant sur le lancement d'un produit doit esquisser des idées de campagne, mapper des stratégies de contenu et explorer des concepts de marque avant de finaliser le brief client

Visualisez et réfléchissez à des idées en équipe avec les tableaux blancs ClickUp

📍 Les tableaux blancs ClickUp permettent aux équipes d'organiser visuellement des concepts créatifs, ce qui facilite la structuration des messages de campagne, des éléments de conception et des thèmes de contenu.

Un brief client définit les livrables, mais il est tout aussi important de suivre la progression de ces livrables. Les parties prenantes ont besoin d'afficher en temps réel l'état d'avancement des tâches, les approbations et les échéances à venir.

📌 Cas d'utilisation : un chef de projet chargé d'un dossier de développement de produit doit s'assurer que chaque étape (prototypage, test et production finale) progresse comme prévu

Surveillez les défis en cours et suivez la progression des campagnes à l'aide des tableaux de bord ClickUp

📍 Les tableaux de bord ClickUp fournissent des informations en temps réel, aidant les équipes à surveiller les charges de travail, à suivre les jalons et à tenir les parties prenantes informées sans avoir besoin de vérifications constantes.

Rédiger et affiner le brief client avec l'IA

La rédaction d'un brief client complet nécessite de structurer des informations complexes dans un format clair et exploitable. Les outils basés sur l'IA permettent de rationaliser la création de contenu, d'affiner les détails et de garantir l'exhaustivité.

📌 Cas d'utilisation : une équipe marketing qui prépare un exemple de brief client pour une campagne publicitaire doit rédiger des sections structurées couvrant les objectifs, les informations sur le public, la direction créative et les livrables sans omettre de détails essentiels

📍 ClickUp Brain aide à rédiger et à résumer les briefs clients, en veillant à ce que chaque exigence, objectif et contrainte du projet soit clairement documenté. Il aide également les équipes à affiner le langage, à remplir les sections manquantes et à optimiser la clarté avant de finaliser le brief.

Rédigez facilement des briefs clients avec ClickUp Brain

Grâce à la documentation collaborative, à la gestion des tâches, à la planification visuelle et aux informations basées sur l'IA, les briefs restent exploitables, organisés et alignés sur les objectifs du projet.

Exemples et modèles de briefs clients

Même avec une approche structurée, rédiger un brief client à partir de zéro peut sembler intimidant. L'utilisation de modèles et d'exemples concrets simplifie le processus et garantit que votre brief reste clair, complet et exploitable.

1. Exemple de brief client pour la révision d'un projet

📌 Scénario : Une société de développement logiciel lance une nouvelle fonctionnalité et doit documenter les informations issues du cycle de vie du projet afin d'affiner les versions futures

Bref aperçu du projet pour le client

Section Détails Nom du projet Amélioration de la fonctionnalité du chatbot IA Problème commercial Les utilisateurs ont du mal avec la précision des chatbots, ce qui entraîne frustration et un volume élevé de tickets d'assistance Objectifs Améliorez la précision des réponses des chatbots de 40 % et réduisez les requêtes adressées au service client de 25 % Public cible Clients SaaS existants qui utilisent fréquemment l'assistance par chat en direct Portée du projet Améliorations de l'expérience utilisateur et de l'interface utilisateur, mises à jour du modèle d'IA backend, tests bêta avec certains clients Livrables Mise à jour sur les chatbots, rapport sur les tests utilisateurs, analyse post-lancement Budget 50 000 $ alloués au développement et aux tests Échéancier Recherche : 2 semaines, développement : 8 semaines, tests : 4 semaines, lancement : 1 semaine Parties prenantes Chef de produit, responsable du développement, chercheur UX, équipe marketing Processus d'approbation Validation finale par le directeur technique avant le déploiement

L'utilisation d'un modèle structuré garantit que chaque phase du projet est documentée efficacement.

Le modèle de revue de projet ClickUp aide les équipes à saisir les informations clés du projet, à documenter les défis et à améliorer les flux de travail futurs.

2. Exemple de brief de campagne marketing

📌 Scénario : Une agence de marketing numérique gère une nouvelle campagne de sensibilisation à une marque de mode respectueuse de l'environnement et a besoin d'un brief structuré pour aligner toutes les équipes

Brief de campagne

Section Détails Nom de la campagne campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux « Sustainable Style » (Style durable) Problème commercial Manque de reconnaissance de la marque dans l'industrie de la mode durable Objectifs Augmentez la notoriété de votre marque de 30 % et générez 15 000 nouvelles visites sur votre site web en 3 mois Public cible Les acheteurs de la génération Y et de la génération Z intéressés par la mode durable Portée du projet Campagne sur les réseaux sociaux, partenariats avec des influenceurs, création de contenu vidéo Livrables 15 publications Instagram, 5 collaborations avec des influenceurs, 3 vidéos promotionnelles Budget 75 000 $ pour les partenariats avec des influenceurs et les dépenses publicitaires Échéancier Développement créatif : 3 semaines, déploiement de la campagne : 8 semaines, analyse post-campagne : 2 semaines Parties prenantes Directeur marketing, responsable des réseaux sociaux, créateurs de contenu, influenceurs Processus d'approbation Approbation initiale du concept par le responsable de marque, révision finale par le PDG

Un brief de campagne garantit une exécution fluide en définissant à l'avance la direction créative et les livrables. Vous pouvez utiliser le modèle de brief de campagne ClickUp. Il simplifie le processus en présentant les objectifs, les informations sur le public et les ressources nécessaires dans un format structuré.

Télécharger ce modèle Suivez la progression de votre projet grâce au modèle de brief de campagne marketing ClickUp

Pendant que vous rassemblez tous les outils essentiels pour rédiger le brief client parfait, voici une vidéo très intéressante sur la manière dont l'IA peut vous aider à mieux vous vendre. 👇

3. Exemple de brief client pour le développement d'un site web

📌 Scénario : Une start-up souhaite créer un site web axé sur la conversion pour son nouveau produit SaaS et a besoin d'un brief structuré pour aligner ses équipes de conception et de développement

Brief de développement de site web

Section Détails Nom du projet Lancement d'un site web SaaS Problème commercial La page d'accueil actuelle a un taux de rebond élevé et ne convertit pas efficacement les visiteurs en inscriptions Objectifs Augmentez le taux de conversion des inscriptions de 25 % et améliorez l'engagement des utilisateurs Public cible Startups, petites entreprises et professionnels de la technologie à la recherche d'outils d'automatisation des flux de travail Portée du projet Conception UX/UI, stratégie de contenu, développement front-end et back-end Livrables Page d'accueil, pages produits, flux d'inscription, section blog, page intégrations Budget 100 000 $ pour la conception, le développement et les tests Échéancier Wireframing : 3 semaines, développement : 6 semaines, tests et assurance qualité : 2 semaines, lancement : 1 semaine Parties prenantes Concepteur UX, stratège de contenu, développeur front-end, développeur back-end, responsable marketing Processus d'approbation Approbation UI/UX par le PDG, approbation des fonctionnalités par le responsable technique

Un brief de site web structuré garantit que toutes les équipes sont alignées sur la conception, le contenu et l'exécution technique.

Sans cadre clair, la direction créative peut devenir dispersée, ce qui entraîne des attentes incohérentes et de multiples révisions.

Le modèle de brief de conception ClickUp rationalise le processus en décrivant les spécifications de conception, les exigences en matière de contenu et les directives de développement, garantissant ainsi que chaque phase du projet reste sur la bonne voie.

Télécharger ce modèle Donnez vie à la vision du client grâce au modèle de brief de conception ClickUp

4. Exemple de brief client pour la conception d'un emballage de produit

📌 Scénario : Une entreprise de boissons lance une nouvelle gamme de boissons énergisantes biologiques et a besoin d'un brief bien défini pour l'équipe chargée de la conception de l'emballage

Brief sur l'emballage des produits

Section Détails Nom du projet Emballage d'une boisson énergétique biologique Problème commercial Les concurrents dominent l'espace en rayon et la marque doit se démarquer sur un marché soucieux de la santé Objectifs Créez un emballage accrocheur qui met en avant les ingrédients biologiques et naturels du produit Public cible Consommateurs soucieux de leur santé, athlètes et acheteurs respectueux de l'environnement Portée du projet Conception du libellé, emballage des bouteilles, message de la marque, éléments de durabilité Livrables 3 concepts d'emballage, conception finalisée pour la production, fichiers prêts à imprimer Budget 30 000 $ pour la conception et l'installation de la production Échéancier Recherche : 2 semaines, phase de conception : 4 semaines, approbation et installation de la production : 3 semaines Parties prenantes Responsable de marque, graphiste, équipe marketing, consultant en développement durable Processus d'approbation Approbation finale du PDG avant la production en série

Un brief détaillé sur le packaging garantit que le design est conforme à l'identité de la marque et aux directives réglementaires.

Grâce au modèle de livrables de projet ClickUp, vos équipes peuvent suivre les livrables clés, les révisions et les processus d'approbation tout au long du projet.

Un brief client n'est efficace que s'il est structuré, clair et exploitable. Ces exemples concrets montrent comment différents secteurs utilisent les briefs clients pour aligner les équipes, définir les attentes et garantir le bon déroulement des projets.

Conseils pour améliorer les briefs clients

Même les briefs bien structurés peuvent échouer s'ils manquent de clarté, d'engagement ou de profondeur stratégique. Au-delà de la simple liste des objectifs et des échéanciers, un brief client efficace doit influencer l'action, éliminer les frictions et inspirer de meilleurs résultats. Voici comment améliorer vos briefs clients.

Commencez par une vision du projet en une ligne

Les gens ne se souviennent pas de pages de détails, mais d'un seul point clair à retenir. Commencez votre brief par un résumé en une phrase qui définit immédiatement la direction à prendre.

🔹 Au lieu de : « Développer une nouvelle application avec une meilleure ergonomie et une navigation améliorée. » ✅ Dites plutôt : « Créer une expérience mobile fluide qui accélère le paiement de 50 %. »

Une introduction bien rédigée ancrent l'ensemble du brief, garantissant que toutes les parties prenantes s'alignent sur l'objectif principal avant d'entrer dans les détails.

À lire également : 7 stratégies efficaces pour la gestion de projet client

Anticipez les problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent

La plupart des briefs se concentrent sur ce qui doit être fait, mais peu anticipent les obstacles potentiels. Identifier les risques de manière proactive permet de gagner du temps, de réduire le budget et d'éviter les frustrations par la suite.

Incluez une section « À surveiller » couvrant :

Goulots d'étranglement possibles (par exemple, retards dans les approbations, directives de marque peu claires)

Limites techniques (par exemple, contraintes de la plateforme, problèmes d'intégration)

Dépendances externes (par exemple, attente de ressources tierces)

Un brief qui prévoit les défis à relever permet une exécution plus fluide dès le premier jour.

Assurez-vous que chaque livrable est réalisable

Des briefs vagues entraînent des dérives, des interprétations erronées et des révisions excessives. Chaque livrable doit avoir une mise en forme claire, un objectif précis et un propriétaire.

❌ « Concevez une page d'accueil pour la campagne. » ✅ « Livrez une page d'accueil à fort taux de conversion (adaptée aux mobiles) avec un formulaire de capture de prospects, trois emplacements uniques pour les CTA et un contenu optimisé pour le référencement. »

Si un livrable ne peut être visualisé instantanément, il doit être clarifié.

À lire également : 10 modèles de gestion des clients dans PowerPoint et ClickUp

Éliminez le superflu et ne gardez que l'essentiel

Un brief n'est pas un essai. Il doit être facile à lire, percutant et exempt de détails inutiles.

Utilisez des tableaux, des puces et des en-têtes de section pour rendre les informations faciles à assimiler

Supprimez tout ce qui n'a pas d'incidence directe sur l'exécution

Limitez-le au minimum nécessaire pour être clair, sans ajouter un mot de trop

Si les parties prenantes ont besoin d'une réunion séparée juste pour comprendre le brief, c'est qu'il est trop long.

Parlez le langage des parties prenantes

Un designer, un développeur et un stratège marketing traitent tous les informations différemment. Un bon brief s'adapte à son public plutôt que d'obliger toutes les parties prenantes à lire des instructions génériques.

Comment adapter votre formulation en fonction du lecteur :

Pour les créatifs : décrivez le ton, l'ambiance et l'identité de la marque au lieu de simplement demander « rendez-le moderne »

Pour les développeurs : liste des exigences de la plateforme, des intégrations et des fonctionnalités attendues

Pour les cadres : concentrez-vous sur les objectifs généraux, le retour sur investissement et l'alignement stratégique

Un brief qui répond dès le départ aux besoins de chaque équipe évite les questions de suivi interminables.

👀 Le saviez-vous ? Le terme « partie prenante » vient à l'origine du jeu de hasard du XVIe siècle, où une « partie prenante » était la partie neutre qui détenait les paris Aujourd'hui, les parties prenantes détiennent quelque chose d'aussi précieux : l'orientation du projet, les approbations et les attentes. Une communication claire est donc essentielle pour que tout reste sur la bonne voie.

Terminez par un appel à l'action fort

Un brief doit informer et inciter à l'action. Concluez par une directive claire afin que les parties prenantes sachent exactement ce qui va se passer ensuite.

❌ « N'hésitez pas à nous faire part de vos questions. » ✅ « Veuillez vérifier et confirmer d'ici vendredi afin que la production puisse commencer Monday. »

Tout bon brief client est un plan d'action, d'alignement et de réussite. En le rendant clair, mesurable et facile à comprendre, vous vous assurez que tout le monde est sur la même longueur d'onde avant que le travail ne commence.

À lire également : 10 modèles gratuits de propositions de projet dans Word, Excel et ClickUp

Transformez les briefs clients en avantage concurrentiel

Un brief client est la base d'une relation de travail harmonieuse, garantissant que toutes les parties prenantes sont alignées dès le départ. Un brief bien structuré élimine toute confusion, définit les attentes et pose les étapes pour atteindre les résultats souhaités sans révisions inutiles.

De l'intégration du client à la gestion de l'ensemble du projet, un brief solide permet de maintenir le cap. Associé au bon logiciel de gestion de projet, il devient un outil dynamique pour suivre la progression, rationaliser les validations et garantir une collaboration fluide.

Vous souhaitez rationaliser la gestion de vos briefs et rendre chaque projet plus efficace ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp!