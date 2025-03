les 10 meilleures alternatives à Plaud Note en 2025

Il est difficile de prendre des notes lors d'une réunion et de participer à des discussions en même temps. Heureusement, les dispositifs de prise de notes basés sur l'IA, comme Plaud Note, nous ont grandement facilité la vie. Ils permettent l'enregistrement vocal et la transcription audio grâce à une IA avancée. Cependant, Plaud Note est un dispositif physique de prise de notes qui convient mieux aux étudiants, aux enseignants, aux médecins, aux consultants et aux autres professionnels qui souhaitent enregistrer des discussions en face à face ou des appels téléphoniques.

Mais qu'en est-il de l'enregistrement de réunions virtuelles ou de conférences Web ? Plaud Note ne fonctionne pas bien pour cela. De plus, il ne liste pas les éléments d'action importants. Alors, que devriez-vous utiliser à la place ? Dans cet article de blog, nous avons discuté des 10 meilleures alternatives à Plaud Note pour vous aider à gérer efficacement les notes de réunion.

Coda : Idéal pour analyser les décisions prises en réunion 4. Obsidian : Idéal pour prendre des notes personnelles 5. Avoma : Idéal pour capturer des détails lors des réunions avec les clients 6. Evernote : Idéal pour prendre des notes numériques 7. Bear : Idéal pour ajouter des croquis aux notes 8. HiDock : Idéal pour enregistrer des appels téléphoniques 9. AudioPen : Idéal pour convertir des notes vocales en texte FoCase REC : le meilleur pour convertir les notes vocales en texte

Pendant que vous prenez des notes en direct lors de la réunion, l'outil d'IA de Coda analyse automatiquement les points importants et les met en évidence en haut du document. Vous pouvez intégrer Zoom, Google Agenda et Teams pour organiser efficacement les réunions et les enregistrements.

Les meilleures fonctionnalités de Coda

Tarification de Coda Free
Pro : 12 $/mois
Team : 36 $/mois
Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Coda
G2 : 4,7/5 (plus de 460 avis)
Capterra : 4,6/5 (plus de 90 avis)

sont prêts à laisser des avatars d'IA prendre en charge des tâches lors des réunions. Cela montre l'importance croissante des outils d'IA pour rendre les réunions plus productives. ### 4. Obsidian (Idéal pour la prise de notes personnelles) via Cela le rend particulièrement utile pour les écrivains, les chercheurs et les penseurs qui souhaitent visualiser et lier des idées. Obsidian vous permet également d'organiser vos notes à l'aide d'étiquettes. Vous pouvez également faire glisser les notes pour les ajouter à des dossiers séparés. #### Les meilleures fonctionnalités d'Obsidian * Visualisez les connexions entre les notes grâce à un graphique interactif, ce qui permet de voir facilement les relations dans votre base de connaissances Avoma est l'une des meilleures alternatives à Plaud pour les entreprises à la recherche d'un assistant de réunion basé sur l'IA. Il enregistre automatiquement les appels de l'équipe commerciale, transcrit les réunions et les appels en temps réel, et génère des chapitres intelligents pour que vous puissiez facilement trouver les informations pertinentes. De plus, l'outil d'IA d'Avoma détecte automatiquement les sujets clés abordés lors des réunions avec les clients et les stocke dans votre base de données. La plateforme offre des fonctionnalités telles que la reconnaissance vocale, [](*Améliorerlaproductivitégrâceàdesnotes,desélémentsd'actionet

Evernote est une application de prise de notes numérique qui vous permet d'ajouter du texte, des photos, des PDF et des reçus pour stocker toutes les informations en un seul endroit. Elle vous aide à rester organisé grâce à ses fonctionnalités de recherche, de pièces jointes et de rappels basées sur l'IA. De plus, les fonctionnalités de collaboration d'Evernote facilitent la prise de notes et leur modification en cours de réunion.

Vous pouvez ajouter des mots-clés, des titres, des dates et des étiquettes à vos notes et créer des filtres pour y accéder rapidement. Evernote vous permet également de numériser des documents et de les enregistrer sous forme de notes afin de regrouper tous les fichiers nécessaires au même endroit. Sa fonctionnalité la plus utile est la possibilité de créer des tâches dans vos notes pour un meilleur contexte. #### Les meilleures fonctionnalités d'Evernote * Utilisez la recherche puissante avec OCR pour trouver rapidement du texte dans les notes, les images et les pièces jointes

Synchroniser les notes sur tous les appareils, permettant l'accès et la modification en cours depuis n'importe où Afficher vos notes à tout moment avec un accès hors ligne Clip pages Web et articles et les ajouter à vos notes pour *Free Evernote Premium : 7,99 $ par mois #### Évaluations et avis sur Evernote *G2 : 4,4 (plus de 2 000 avis) *Capterra : 4,4/5 (plus de 8 200 avis) #### Que disent les utilisateurs d'Evernote ? Bear est une application de prise de notes simple et esthétique pour les utilisateurs Apple. Elle vous permet de noter et d'organiser facilement vos idées, tâches et projets avec du texte, des photos, des tableaux et des listes de choses à faire dans une seule note. Bear utilise le formatage Markdown, ce qui facilite la mise en forme et l'organisation de vos notes de manière claire et flexible.

Bear est une application de prise de notes simple et esthétique pour les utilisateurs Apple. Elle vous permet de noter et d'organiser facilement vos idées, tâches et projets avec du texte, des photos, des tableaux et des listes de choses à faire dans une seule note. Bear utilise le formatage Markdown, ce qui facilite la mise en forme et l'organisation de vos notes de manière claire et flexible.

Le plus intéressant, c'est que vous pouvez ajouter des croquis à vos notes à l'aide du crayon Apple ou de votre doigt. Vous souhaitez exporter vos notes vers une autre plateforme ou les imprimer ? Téléchargez-les aux formats PDF, Word, HTML ou JPG. Vous pouvez créer des notes vocales ou ajouter du texte à des notes existantes sur Bear en utilisant votre voix sur votre Apple Watch. Bear transcrira ensuite votre discours en texte dans la note. #### Les meilleures fonctionnalités de Bear

Profitez d'une interface simplifiée et attrayante pour prendre facilement des notes Utilisez la reconnaissance optique de caractères (OCR) pour extraire du texte d'images et de fichiers PDF afin de mieux organiser vos données Importez et exportez des notes sans effort, ce qui facilite la gestion de votre contenu Ajoutez des notes dans différentes langues grâce à l'assistance multilingue Cryptez les notes pour une confidentialité accrue #### Limites de Bear Disponible uniquement sur les appareils Apple #### Tarifs de Bear Free

Pro : 2,99 $/mois #### Évaluations et avis sur Bear *G2 : 4,6/5 (plus de 40 avis) *Capterra : Note suffisante d'avis #### Que disent les utilisateurs de Bear ?

J'aime le fait que l'application Bear soit minimaliste à dessein. Il y a donc très peu de distractions si vous utilisez l'application pour prendre des notes, noter des idées ou créer du contenu pour votre blog. Elle est super facile à utiliser, offre de nombreuses optimisations et est également livrée avec un grand nombre de raccourcis clavier. Je n'aime pas l'option par défaut qui consiste à enregistrer les notes sur le stockage icloud. Avis G2

8. HiDock (Idéal pour enregistrer les appels téléphoniques) via undefined Comme Plaud Note, HiDock est également un bloc-notes IA portable qui combine des fonctionnalités de station d'accueil pour ordinateur portable avec l'enregistrement d'appels Bluetooth, vous permettant de capturer des appels vocaux ou des réunions virtuelles. Il enregistre, transcrit et résume les discussions de réunion à l'aide du modèle GPT-04. Vous pouvez utiliser ses marques vocales alimentées par l'IA pour mettre en évidence les points clés et modifier les noms des intervenants dans les notes de réunion pour plus de clarté. HiDock vous permet également de transférer facilement des notes vers Notion ou Google Docs, sans avoir à les copier et coller manuellement. #### Les meilleures fonctionnalités de HiDock Utilisez la fonction d'annulation bidirectionnelle du bruit pour une meilleure précision de transcription Profitez de l'identification de l'orateur, qui rend la reconnaissance vocale facile et précise Accédez à la transcription IA gratuite à vie et transcrivez en toute transparence à partir de n'importe quel logiciel de discussion vocale ou de réunion virtuelle Transcrivez les notes de réunion dans 57 langues

Enregistrez simplement votre voix et AudioPen supprimera les « euh » et les « comme » tout en organisant vos pensées en notes claires et lisibles. Il vous permet de personnaliser le style de vos notes, avec des options pour copier le style d'écrivains célèbres comme Shakespeare. Avec son assistance multilingue et son intégration Zapier, AudioPen facilite l'exportation de vos notes vers plus de 5 000 applications, dont Notion, pour une gestion fluide des notes.

Les meilleures fonctionnalités d'AudioPen Personnalisez les notes en modifiant les styles ou en ajoutant des étiquettes et des dossiers selon vos besoins Convertissez les notes vocales en mémos, e-mails et articles Publiez des notes sur le Web pour un partage facile #### Limitations d'AudioPen La version gratuite limite la dictée à seulement trois minutes et dix résumés #### Tarification d'AudioPen *Gratuit *Prime : 99 $ par an

/href/ https://focase.net/ FoCase REC /%href/ Le FoCase REC est une solution matérielle simple pour enregistrer des appels sur les appareils iPhone et Android. Grâce à une technologie de vibration avancée, il capture le son de votre écouteur et le transforme en enregistrements audio clairs. Cet appareil fonctionne avec un large intervalle d'applications, y compris WhatsApp, vous permettant d'enregistrer des appels provenant de diverses sources.

Il fonctionne très bien pour un usage professionnel : il suffit de le coller à l'arrière de votre téléphone, d'appuyer sur le bouton et de commencer l'enregistrement. FoCase Rec garantit des enregistrements d'appels de haute qualité avec une conception conviviale et une large compatibilité. #### FoCase REC meilleures fonctionnalités Utilisez l'application mobile intuitive pour une gestion, une lecture et un partage sans effort des appels enregistrés Profitez d'un fonctionnement transparent avec une pièce jointe magnétique facile pour une installation rapide de l'enregistrement

Assurez la confidentialité et la sécurité grâce à la protection par mot de passe et aux options de sauvegarde pratiques pour stocker les enregistrements en toute sécurité #### Limites de FoCase REC L'appareil peut ne pas être compatible avec tous les étuis de téléphone en raison de sa pièce jointe magnétique #### Prix de FoCase REC 79,00 $ par utilisateur #### Évaluations et avis sur FoCase REC * Pas assez d'avis ## Gérer les notes de réunion avec ClickUp Toutes les alternatives à Plaud Note ci-dessus offrent certaines fonctionnalités de base. Notion, Coda et Evernote sont les plus efficaces pour organiser et filtrer les notes. D'autres outils, tels qu'Avoma et HiDock, sont plus adaptés si vous avez besoin d'un assistant IA pour transcrire et résumer vos réunions. Cependant, si vous recherchez une application qui fait tout (générer des transcriptions de réunion, résumer les discussions, traduire les comptes rendus de réunion et créer automatiquement des éléments d'action pour les notes de réunion), ClickUp est celle qu'il vous faut.

Il offre des fonctionnalités de prise de notes par IA, de suivi des tâches et de gestion de projet, ce qui vous permet de tout avoir sur une seule plateforme et de réduire le besoin de changer d'application. Résultat ? Une action rapide et une meilleure efficacité.