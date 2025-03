Comment dessiner sur Zoom Tableau blanc

Partager des idées à distance peut s'avérer délicat. Parfois, il faut 10 minutes d'explications verbales détaillées, trois partages d'écran et un « Je vous envoie un e-mail à la place » frustrant. Mais il existe une solution ! La fonctionnalité Tableau blanc de Zoom change complètement la donne. Intégrée directement à votre réunion virtuelle, elle vous offre la liberté visuelle dont vous avez besoin.

Cet article de blog dissipe la confusion entourant les tableaux blancs Zoom. Des dessins de base aux diagrammes de flux de travail avancés Si vous voulez éviter la course entre « écran partagé » et « tableau blanc partagé » dans Zoom, nous avons un outil bonus pour vous aider. Continuez à lire ! Les chefs d'équipe peuvent l'utiliser pour mapper les flux de projets en temps réel, les enseignants peuvent résoudre des équations étape par étape et les équipes à distance peuvent réfléchir à leur prochaine grande avancée. Et les tableaux blancs Zoom facilitent tout cela. Il n'est pas nécessaire d'être un artiste ou un expert en technologie pour utiliser Zoom efficacement. Des simples organigrammes à la création de diagrammes de flux de travail, les réunions Zoom rendent chaque collaboration virtuelle plus claire, plus rapide et plus percutante. Voici un guide étape par étape pour accéder et utiliser le tableau blanc de Zoom : ### Étape

1 : Lancez votre application Zoom Localisez l'application Zoom sur votre ordinateur et double-cliquez pour l'ouvrir. Assurez-vous que vous utilisez la dernière version de l'application pour une fonctionnalité optimale.

Étape 2 : Démarrer ou rejoindre une réunion Zoom Il existe deux façons de démarrer une session Zoom : 1. Créer une nouvelle réunion : Cliquez sur Nouvelle réunion pour démarrer immédiatement une réunion 2. Rejoindre une réunion existante : Si vous disposez d'un identifiant ou d'un lien de réunion, cliquez sur Rejoindre et saisissez les informations requises pour vous connecter à la salle Zoom via

, comprendre ses limites vous aide à planifier votre collaboration virtuelle plus efficacement. Voici les limites clés de Zoom : 1. La fonctionnalité de reconnaissance intelligente n'est pas toujours fiable : la reconnaissance intelligente de Zoom peut parfois être trop zélée, lissant les lignes et convertissant automatiquement les dessins de forme libre en formes 2. La correction automatique peut compromettre la précision : cela peut rendre les dessins précis moins précis, car elle ajuste vos lignes pour qu'elles correspondent à des formes prédéfinies

Les documents de plusieurs pages ne sont pas pris en charge : Tableau blanc dans Zoom ne prend pas en charge les documents de plusieurs pages, ce qui limite votre capacité à présenter des informations complexes sur plusieurs pages 4. Le temps de synchronisation augmente avec la complexité : Plus vos dessins sont complexes, plus le temps de synchronisation peut être long Les modèles ne peuvent pas être importés ou exportés : les modèles sont verrouillés dans l'écosystème de Zoom, ce qui signifie que vous ne pouvez pas importer vos modèles favoris ou exporter des modèles personnalisés pour les utiliser dans d'autres outils 6. Limite de taille : les dessins complexes comportant de nombreux éléments peuvent atteindre la limite de taille de Zoom, et vous ne le saurez que lorsque votre tableau blanc commencera à ralentir Limite de stockage : les utilisateurs de Tableau blanc Plus disposent d'une capacité de stockage de 1 Go par tableau blanc, tandis que tous les autres utilisateurs sont limités à 200 Mo par tableau blanc 8. L'exigence de compte exclut certains participants : les tableaux blancs ne peuvent être partagés qu'avec des participants disposant d'un compte Zoom, ce qui peut exclure les invités ou les clients qui n'utilisent pas régulièrement Zoom Impossible d'utiliser simultanément les nouveaux et les anciens Tableaux blancs : Vous ne pouvez pas utiliser simultanément le nouveau Tableau blanc Zoom et l'ancien Tableau blanc au cours de la même réunion, ce qui peut dérouter les utilisateurs qui passent d'une version à l'autre. Explorer offre une solution plus robuste. En tant qu'application Tout-en-un pour le travail, elle fournit un environnement de travail complet et connecté pour visualiser des idées, créer des diagrammes et transformer des plans en actions. Voici comment ClickUp se démarque en tant que /href/ https://clickup.com/blog/screen-share-software// logiciel de partage d'écran /%href/ : Espace créatif illimité pour tout votre contenu visuel Collaboration en temps réel naturelle et réactive Partage et accès au travail depuis n'importe où et à tout moment Intégration directe avec les tâches et les projets Modèles personnalisables pour tous les scénarios Conversion instantanée des idées en éléments exploitables Feedback et cycles d'itération fluides Suivi visuel de la progression entre les équipes La suite d'outils visuels de ClickUp donne à votre équipe la possibilité de conceptualiser, d'organiser et d'exécuter ses tâches en un seul endroit. ### Tableaux blancs ClickUp

/href/ https://clickup.com/features/whiteboards Les tableaux blancs ClickUp /%href/ sont conçus pour le dessin et le brainstorming. Contrairement au Tableau blanc de Zoom, ClickUp offre une toile dotée de toutes les fonctionnalités qui vous permet de concevoir des diagrammes et des organigrammes de niveau professionnel. Visualisez vos idées créatives avec les Tableaux blancs ClickUp pour les rendre plus interactives Avec les Tableaux blancs ClickUp, vous pouvez :

Glisser-déposer des éléments : commencez à construire votre diagramme instantanément en faisant glisser et en déposant des formes, des connecteurs et des champs de texte. C'est rapide, facile et intuitif, vous pouvez donc vous concentrer sur vos idées, pas sur l'outil. *Personnaliser les formes et les connecteurs : personnalisez votre flux de travail à l'aide de formes personnalisables et de connecteurs intelligents qui s'ajustent automatiquement lorsque vous déplacez des éléments. Conservez des diagrammes clairs et professionnels

Vous avez hâte d'essayer ClickUp pour votre prochaine réunion de brainstorming ? Commencez par ces modèles de tableaux blancs gratuits conçus pour différents cas d'utilisation. ➡️ À lire également : Guide du débutant sur les tableaux blancs ClickUp avec des exemples de cas d'utilisation

https://clickup.com/blog/guide-to-whiteboards-in-clickup// Guide du débutant pour les tableaux blancs ClickUp avec des exemples de cas d'utilisation /%href/ Essayez le générateur d'images IA dans ClickUp Tableaux blancs pour clarifier vos idées !

### Cartes mentales ClickUp Lorsque vos idées visuelles ont besoin de structure, undefined transforme les discussions de réunion en plans d'action organisés.

Utilisez les cartes mentales ClickUp pour structurer vos idées ClickUp Mind Maps permet : *Une organisation visuelle : créez des hiérarchies claires avec des branches principales pour les concepts clés et des sous-branches pour les détails *Une modification en cours : ajoutez, réorganisez et modifiez les branches en temps réel au fur et à mesure que les idées se développent pendant les discussions *Des fonctionnalités collaboratives : permettez aux membres de l'équipe de commenter, de s'approprier des sections et de suivre les progrès directement dans la carte mentale

Intégration du flux de travail : Convertissez les branches en tâches réalisables, liez-les aux échéanciers des projets et partagez les forfaits visuels entre les équipes ➡️ À lire également : /href/ https://clickup.com/blog/visual-project-management// Le guide ultime de la gestion de projet visuelle /%href/ ### Réunions ClickUp ClickUp ne se limite pas aux outils visuels. undefined à votre place. Les notes de réunion, les éléments d'action et les points clés seront rassemblés pour vous ! ### Transformez vos visuels en communication dynamique

ClickUp améliore votre collaboration visuelle grâce à ces deux nouvelles fonctionnalités : *Partagez votre Tableau blanc sur Zoom : Tirez le meilleur parti de /href/ https://clickup.com/integrations/zoom Intégration de Zoom dans ClickUp /%href/ en partageant vos Tableaux blancs sur vos écrans Zoom pour montrer à votre équipe vos diagrammes, organigrammes ou cartes mentales en temps réel Enregistrez des clips sur ClickUp pour un partage asynchrone et tenir votre équipe informée *Créer des ClickUp Clips : Enregistrez vos sessions Tableau blanc à l'aide de undefined et partagez-les de manière asynchrone pour éviter les réunions inutiles Voici ce que notre client, undefined , responsable de programme à l'université de l'Utah Valley, à propos de l'utilisation des tableaux blancs. > Enfin, la fonctionnalité Tableau blanc ? Je suis obsédée. Cet outil a souvent été utilisé lors des réunions d'équipe pour réfléchir à des idées ou développer certaines initiatives. Briettny Curtner, responsable de programme à l'université de l'Utah Valley ➡️ À lire également : undefined ## Ne laissez pas vos meilleures idées se perdre dans la traduction Tandis que Tableau blanc de Zoom aide à visualiser les pensées, ClickUp transforme chaque croquis en flux de travail exploitables que votre équipe peut mettre en œuvre immédiatement.

Que vous cartographiiez la stratégie du prochain trimestre, que vous exploriez un nouveau design ou que vous décomposiez des concepts complexes, vos dessins s'intègrent dans un écosystème plus vaste où les concepts visuels se transforment en tâches, en échéanciers et en progressions traçables. /href/ https://clickup.com/signup Inscription sur ClickUp /%href/ pour collaborer et voir votre équipe avancer.