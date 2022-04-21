Kerry Campion : Utiliser ClickUp pour gérer mon travail et exceller dans une nouvelle carrière

Changer de carrière peut être l'une des choses les plus effrayantes à faire, mais c'est aussi l'une des plus gratifiantes.

Si vous êtes à un moment où vous sentez que vous avez besoin de changement, ou si vous avez toujours rêvé de faire quelque chose de différent, c'est le moment de franchir le pas !

Écoutez le témoignage de Kerry Campion, professeure d'anglais devenue experte en rédaction SEO. 👏👏👏

« C'était un grand saut, mais maintenant... mon travail combine mes deux grandes passions... »

Emprunter cette nouvelle voie n'a pas été sans défis ; elle a dû apprendre à gérer efficacement des projets. Heureusement, Kerry a trouvé une application de gestion de projet fiable et flexible qui l'a aidée à chaque étape.

Voici Kerry qui explique comment ClickUp l'a aidée à établir de solides relations avec ses clients et à se sentir plus confiante dans son nouveau rôle.

Allez, Kerry. Nous sommes prêts ! 🎙💁‍♀️

Parlez-nous de vous

Bonjour ! Je m'appelle Kerry, je suis rédactrice SEO à Valladolid, en Castille-et-León, en Espagne. 👋 😊

J'étais professeure d'anglais langue seconde et j'ai commencé à travailler dans le domaine en ligne avec mon propre blog et mon podcast destinés aux apprenants de la langue anglaise. Au fur et à mesure que je développais mon activité, je me suis rapidement intéressée davantage à la manière de faire connaître mon blog aux bonnes personnes qu'à l'enseignement. C'est là que j'ai découvert le référencement naturel (SEO) et il ne m'a pas fallu longtemps pour décider de franchir le pas, de me reconvertir en rédactrice SEO et de quitter mon ancienne entreprise.

C'était un grand saut, mais aujourd'hui, deux ans plus tard, je développe une stratégie de contenu SEO pour les créateurs de cours, les entrepreneurs en ligne et les entreprises SaaS.

J'adore le fait que mon travail combine désormais mes deux plus grandes passions, l'écriture et le marketing, et que je puisse travailler avec des fondateurs incroyables partout dans le monde. 💜

De plus, je me suis lancée dans la formation en ligne et j'enseigne désormais à d'autres rédacteurs comment se spécialiser dans la rédaction SEO grâce à mon cours SERP Slayer. Je jongle donc entre le travail pour mes clients, l'administration de mon entreprise, le marketing (pour les DEUX côtés de mon activité), la création et le développement de ma communauté, et l'assistance à mes étudiants.

Découvrez ClickUp, le sauveur de ma santé mentale. 😌 🙌

Comment avez-vous entendu parler de ClickUp ?

Tout le monde me disait d'utiliser une collection d'outils, mais c'était pénible de devoir tout faire deux fois entre différents systèmes. C'est aussi une dépense supplémentaire considérable quand on jongle avec autant de logiciels différents.

En tant que rédactrice, je dois prendre BEAUCOUP de notes et j'avais besoin d'un endroit où classer tous les documents importants relatifs aux projets de mes clients et, d'une manière ou d'une autre, les fusionner avec mon système de gestion de projet.

On m'a conseillé d'utiliser Notion et Asana, mais je n'arrivais pas à m'y faire, car je devais passer d'un outil à l'autre. Je n'aimais pas non plus la structure d'Asana. Je trouvais ennuyeux que tous ces « projets » soient dispersés de manière aléatoire et je voulais les organiser selon une hiérarchie, ce que ClickUp me permettait de faire.

À quoi vous sert ClickUp ?

J'utilise ClickUp pour littéralement tout : gestion du marketing de contenu, planification des réseaux sociaux, gestion de projets clients, administration de l'entreprise, finances de mon entreprise, collaboration avec mon assistant, délégation de tâches, et même mes programmes d'entraînement et mes plans de repas !

Les rédacteurs SEO ont beaucoup de documents et de feuilles de calcul qui circulent. Heureusement, la fonctionnalité Documents de ClickUp me permet de centraliser tous les documents importants pour chacun de mes clients en un seul endroit. J'ai également créé des modèles de projets et de documents pour mes questions de briefing, mes questions d'appel de découverte, l'analyse de la voix de la marque et j'écris même la première ébauche de mon texte directement dans ClickUp.

La vue Embed de ClickUp m'a également beaucoup aidée à gérer mes feuilles de calcul importantes. La possibilité d'intégrer et de modifier une feuille Google Sheet directement dans ClickUp m'a été extrêmement utile. Je n'ai plus besoin de fouiller dans mon Google Drive pour trouver la feuille de calcul pertinente pour les projets de mes clients, elle est à portée de main.

J'utilise aussi beaucoup les formulaires ClickUp. J'ai créé des formulaires de contact afin que les nouveaux prospects puissent me contacter via mon site web en remplissant un formulaire ClickUp. Cela crée automatiquement une nouvelle tâche dans ma liste « prospects » afin que je sache que je dois assurer le suivi. C'est également un excellent moyen de recueillir les témoignages des clients, car ils peuvent télécharger une photo, attribuer une note et vous donner la permission de publier leur témoignage en cochant une case.

ClickUp fait désormais partie intégrante de ma vie professionnelle (et personnelle) tout simplement parce que c'est vraiment l'application qui remplace toutes les autres. 🔥

Créez le formulaire de vos rêves et améliorez votre processus d'admission grâce à la fonctionnalité de formulaire personnalisable de ClickUp

Avec Trello, je devais passer d'un tableau à l'autre et je ne pouvais pas voir tout ce que j'avais à faire en un seul coup d'œil. Avec ClickUp, j'utilise beaucoup la vue Calendrier dans l'onglet « Tout » pour voir tous mes projets, échéances et réunions en un seul coup d'œil.

Avec Asana, je n'ai jamais aimé avoir des « projets » qui n'étaient pas regroupés comme dans la hiérarchie d'espaces, de dossiers, de listes, etc. de ClickUp. J'ai également essayé d'intégrer mon flux de travail avec Notion, mais je me suis rendu compte que le gestionnaire de documents natif de ClickUp rendait cela superflu.

En bref, j'ai économisé de l'argent et gagné du temps en évitant de passer d'un système ou d'un logiciel à l'autre. ⭐️

Quelle est votre fonctionnalité ClickUp préférée ?

C'est difficile de choisir, car j'adore tellement de fonctionnalités ! Mais je dois dire que la vue Document m'a sauvé la vie.

J'ai créé des modèles pour l'ensemble de mon flux de travail, y compris les questions que je dois poser à mes clients lors de nos appels de découverte et de lancement. Désormais, d'un simple clic sur un bouton, je dispose non seulement d'un plan détaillé de l'ensemble du flux de travail de mon projet, mais aussi des modèles de documents dont j'ai besoin pour chaque projet. Une véritable bouée de sauvetage !

Modification collaborative, options de typographie et bien plus encore dans ClickUp Docs

Alors, comment se passe votre flux de travail avec ClickUp ?

Je me sens tellement chic maintenant ! 💁‍♀️ 💻 ✨

Je me sens comme une vraie professionnelle grâce à des systèmes et des flux de travail qui ont tellement impressionné mes clients qu'ils me disent tous à quel point il est facile de travailler avec moi et à quel point le processus est fluide.

Mon flux de travail d'intégration me prend désormais moins de 20 minutes en moyenne. Avant, cela me prenait une heure et demie !

Je suis aussi très facilement submergée, donc ClickUp a vraiment amélioré ma santé mentale, car il me suffit d'ouvrir l'onglet « Tout » dans la vue Calendrier pour voir l'ensemble de mon emploi du temps. J'adore ça. Je sais exactement ce qui se passe et à quoi m'attendre, et il n'y a pas de mauvaises surprises.

Avec le temps que vous gagnez chaque semaine, que pouvez-vous faire maintenant que vous n'aviez pas le temps de faire auparavant ?

J'ai maintenant le temps d'emmener mon chien faire une grande promenade dans les bois presque tous les jours. Avant ClickUp et l'organisation de mes systèmes et flux de travail, il m'était IMPOSSIBLE de prendre près de 2 heures sur ma journée de travail pour faire cela.

Maintenant que vous êtes une utilisatrice assidue de ClickUp, avez-vous des conseils à donner à ceux qui découvrent ClickUp ou qui souhaitent l'essayer ?

ClickUp offre tellement de fonctionnalités incroyables que vous aurez envie de toutes les essayer en même temps, mais résistez à cette envie !

Regardez les vidéos d'intégration, utilisez l'un de leurs échantillons de flux de travail simples, et partez de là. Cela peut sembler plus intimidant au début par rapport à d'autres logiciels de gestion de projet comme Asana ou Trello, mais allez-y petit à petit et je vous promets que vous ne reviendrez JAMAIS à autre chose. 😌

Merci de partager votre expérience ClickUp avec nous, Kerry, et merci pour vos précieux conseils ! 💜

Pour en savoir plus sur God Save the SERP et entrer en contact avec Kerry, consultez son site web , connectez-vous avec elle sur LinkedIn et suivez ses tweets sur Twitter .

