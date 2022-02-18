Comment la gestion de projet et l'IA travailleront ensemble à l'avenir

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image1-1.png

Garder les doigts sur le pouls de l'industrie ou de la niche qui vous intéresse est très important, mais que faites-vous quand vous vous réveillez un jour pour voir que Gartner prédit que l'intelligence artificielle (IA) prendra le dessus sur.. 80 % des tâches de gestion de projet d'ici 2030 ? À faire comme si c'était une bonne ou une alarmante nouvelle ?

Au moment où les premiers logiciel de gestion de projet suite a été lancée, l'ensemble de la niche a commencé à se diriger vers l'automatisation, l'IA et la mise en œuvre du ML.

Et, non, vous ne devriez pas y voir une nouvelle alarmante, car l'IA ne va pas remplacer les gestionnaires de projet. Elle est vouée à prendre en charge les tâches ennuyeuses et répétitives et à exploiter les données pour fournir des informations précieuses en temps réel.

Voyons comment IA et gestion de projet travailleront ensemble à l'avenir.

Où en est l'IA dans la gestion de projet actuellement ?

Par essence, la gestion de projet est une catégorie qui englobe des processus vitaux pour la réussite de tout projet. Ces processus comprennent tous les aspects du forfait du projet :

L'esquisse et la définition des tâches

Le forfait

L'identification des risques et l'élaboration d'un plan d'actionstratégie de gestion des risques Définir les canaux de communication et le forfait de communication

L'élaboration du calendrier du projet

L'affectation des ressources aux tâches

L'IA a réussi à se frayer un chemin dans la gestion de projet, en aidant à diverses choses. Le cas d'utilisation le plus courant est l'automatisation du flux de travail . Cependant, l'IA peut également aider à rationaliser d'autres parties du travail, notamment :

Prédire les dates de livraison des projets

Effectuer des estimations des coûts du projet

Prévision des besoins en capacité

Planification automatique

Optimisation des ressources

Surveillance des risques en temps réel

Identification des goulets d'étranglement

Que vous soyez déjà à la tête d'une entreprise ou que vous ayez le forfait de.. créer une entreprise en ligne , l'IA peut vous aider à rationaliser vos projets en pilote automatique.

La capacité de l'IA à comprendre des projets complexes

Il est facile de comprendre un projet simple. Il ne faut pas plus d'une personne pour le faire lorsqu'il y a quelques tâches, une poignée de personnes et des besoins en ressources simples. Le problème commence lorsque les choses prennent de l'ampleur. Comprendre les projets et prendre des décisions à temps avant qu'ils ne dérapent devient pratiquement impossible avec des centaines de tâches, de dépendances de tâches, de personnes et de ressources.

Le forfait de ces projets est déjà difficile à réaliser, sans parler de leur gestion. C'est tout simplement trop d'informations pour un être humain. C'est exactement là que l'IA peut aider. Pourquoi ? Parce que l'IA ne se soucie pas de la quantité d'informations qu'elle doit traiter. En fait, plus vous lui fournissez de données, plus elle se sent à l'aise, plus elle prendra des décisions précises .

La Gueule de Bois via GIPHY Il y a encore une chose qui rend l'IA meilleure lorsqu'il s'agit de comprendre les projets. Vous pouvez coller toutes vos données de projets passés à une IA. Elle passera en revue chaque paramètre de données, découvrira des paramètres et, plus important encore, en tirera des enseignements. Grâce à ces données, l'IA peut faire des prédictions précises pour vos projets à venir.

Elle peut également transférer ces connaissances pour vous aider dans vos projets actuels. Elle peut vous aider à détecter les erreurs et les goulots d'étranglement dès le début.

Une meilleure compréhension des données

La capacité de l'IA à mieux comprendre les projets repose sur sa capacité à appréhender les données. L'IA n'est pas seulement capable d'identifier des modèles et d'apprendre à partir des données que vous lui fournissez. Elle peut également identifier la corrélation entre deux variables dans le paramètre de données dont personne d'autre n'aurait pensé qu'elles existaient.

L'IA peut utiliser les données historiques pour créer des flux de travail parfaitement optimisés, créer des calendriers de travail et de congés équilibrés, et estimer les charges de travail pour chaque phase du projet. Elle peut même évaluer des éléments tels que la question de savoir si la main-d'œuvre actuelle possède les connaissances et les compétences suffisantes pour achever le projet. Et si ce n'est pas le cas, il peut identifier les membres de l'équipe qui doivent s'améliorer par le biais d'une formation.

À faire en sorte que l'IA comprenne mieux les données ? Voici les plus importants Sous-domaines IA qui le permettent :

Machine Learning- c'est peut-être le sous-domaine IA le plus important pour la compréhension des données. Il aide les machines à apprendre de leurs expériences passées et à tirer des conclusions éclairées

Apprentissage profond - en tant que sous-domaine de l'intelligence artificielle, l'apprentissage profond étend en outre la capacité des machines à prendre des décisions intelligentes de manière autonome

Réseaux neuronaux-il s'agit d'un nombre d'algorithmes développés pour aider à comprendre les données et à découvrir les connexions entre les variables

Traitement du langage naturel : il aide les machines à comprendre le langage

Informatique cognitive : elle aide les machines à imiter nos processus de pensée

Amélioration de la gestion des risques

Si chaque projet est unique, ils ont tous un point commun : quelle que soit la qualité de leur forfait, il y aura toujours des risques qui menaceront la qualité et la compétitivité d'un projet. Stratégies de gestion des risques sont aussi anciennes que l'est la gestion de projet. Cependant, l'IA est là pour l'amener à un niveau entièrement nouveau.

L'IA peut la gérer de deux manières : en apprenant à partir des données de projets passés et en simulant des projets. L'IA peut déterminer tous les facteurs de risque qui ont contribué aux retards et aux échecs des projets dans le passé et décider s'ils sont présents ou non dans le projet actuel.

La seconde méthode fait référence à l'IA qui effectue une simulation d'un projet. Elle peut simuler les risques et les opportunités dans des milliers de scénarios différents afin de choisir la meilleure solution stratégie de gestion de projet pour un projet particulier.

Conseils et idées applicables

Les gestionnaires de projet n'ont pas le luxe de parcourir des dizaines de projets achevés à la recherche des facteurs qui ont contribué aux retards du projet. Il est difficile d'obtenir des informations à partir de piles de rapports, de centaines de tableaux et d'évaluations des performances. Il est également fastidieux de créer manuellement des flux de travail personnalisés pour chaque projet.

L'IA peut achever cette automatisation. Elle a les capacités d'apprendre à partir des données des projets passés, d'exécuter d'innombrables l'exécution des projets simulations, optimiser les flux de travail, et suivre les projets en temps réel. L'IA peut fournir des conseils et des informations exploitables à la demande. Que vous souhaitiez avoir un aperçu en temps réel ou demander des conseils pour des projets futurs, l'IA peut vous fournir et vous aider rationaliser l'automatisation des tâches sans risque .

Alors, où tout cela nous mène-t-il ?

Il existe aujourd'hui de nombreux points de contact entre l'IA et la gestion de projet.

Compte tenu de la situation actuelle, on peut supposer que l'IA continuera à pénétrer le créneau des logiciels de gestion de projet en introduisant de nouvelles fonctionnalités et capacités utiles.

La pointe de l'innovation l'automatisation de la gestion de projet des outils tels que ClickUp offrent déjà de nombreux avantages, allant du tableau de bord multifonctionnel à l'automatisation complète des tâches.

