Comment créer un diagramme de Gantt dans Google Slides

Un diagramme de Gantt est le meilleur ami d'un chef de projet : un [ https://developers.googleblog.com/en/year-in-review-12-awesome-ways-for-developers-to-learn-build-and-grow-with-google-workspace/#:\~:text=2022%20was%20also%20a%20year,than%205%20billion%20app%20installs 8 millions de clients ]( https://clickup.com/blog/visualization-techniques//techniquesdevisualisation/%href/.Bienqu'ilexistedenombreusesfaçonsdecréerdesdiagrammesdeGantt,unmodèleGoogleSheetspourraitêtrel'outilfavoridebeaucoup.MaisGoogleSlidespeutégalementvousaider!Ilestfacileàutiliser,accessibleetfaitpartiedelapuissanteplateformeGoogleWorkspace,quicompteplusde[## Créer des diagrammes de Gantt avec ClickUp Et si vous pouviez créer intelligemment des diagrammes de Gantt en quelques secondes, avec des données de projet préexistantes, au même endroit où vous collaborez avec votre équipe ? Avec ,analysteenintelligenced'entreprisechezCPPA,adéclaré:)*Visibilitéaméliorée:Gardezlecontrôledechaqueprojetgrâceàunesourceuniqued'informations,ensuivantlaprogressiondestâches,lesresponsabilitésetlesmisesàjoursansavoirbesoinderéunionsoudesuivisconstants*Automatisationspuissantes:Rationalisezlesprocessusdel'entreprisetelsquel'intégrationdesemployés,lesdemandesinformatiquesetlagestiondesdépensesavec/href/ https://clickup.com/features/automationsAutomatisationsClickUp/%href/ ) ➡️ À lire également : /href/ https://clickup.com/blog/gantt-chart-examples// Exemples de diagrammes de Gantt pour la gestion de projet /%href/ ## Visualisez les objectifs de votre projet avec ClickUp Bien qu'ils puissent sembler intimidants, les diagrammes de Gantt offrent un aperçu graphique de votre projet pour vous aider à gérer les tâches, les délais et les dépendances.

Bien que Google Slides offre des options de base telles que des diagrammes d'échéancier et des diagrammes de Gantt à réaliser soi-même à l'aide de formes, le processus est fastidieux. L'absence de fonctionnalités avancées telles que les dépendances entre les tâches et les mises à jour en temps réel est flagrante. Découvrez la vue Gantt de ClickUp, conçue pour rationaliser les flux de travail, gérer les tâches sans effort et fournir des mises à jour en temps réel au fur et à mesure de l'évolution de votre projet. Oubliez les tracas de Google Slides et adoptez des fonctionnalités dynamiques. Grâce aux modèles de diagrammes de Gantt préétablis undefined aujourd'hui !