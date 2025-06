les 10 meilleurs systèmes CRM pour le commerce de détail afin de renforcer l'engagement client et de stimuler les ventes

Les marques de vente au détail qui offrent une expérience client exceptionnelle voient leurs bénéfices multipliés par trois et se remettent plus rapidement des périodes difficiles. C'est là le pouvoir indéniable de la stratégie qui consiste à placer vos clients au premier plan. 🛍️

Dans le secteur dynamique de la vente au détail d'aujourd'hui, la réussite ne se résume pas à réaliser des ventes, mais aussi à instaurer une relation de confiance, à fidéliser les clients et à créer des expériences inoubliables. 🛒🤝

Mais offrir ce niveau de personnalisation à travers d'innombrables interactions avec les clients et sur plusieurs canaux représente un véritable défi.

C'est là qu'un système CRM (Customer Relationship Management) pour le commerce de détail change la donne. Il vous aide à découvrir les insights clients, à anticiper leurs besoins et à établir des connexions qui transforment les acheteurs occasionnels en ambassadeurs de votre marque à vie.

Intrigué ? Restez avec nous pour découvrir les 10 meilleures solutions CRM pour le commerce de détail qui redéfinissent l'avenir de ce secteur. 🚀

ClickUp : Idéal pour rationaliser les tâches de vente au détail et intégrer le CRM

Zoho CRM : Le meilleur en termes d'évolutivité et de personnalisation

Salesforce : Idéal pour les opérations de vente au détail à grande échelle et le commerce interentreprises (B2B)

Shopify Plus : Idéal pour les détaillants axés sur le commerce électronique

ActiveCampaign : Le meilleur CRM pour les petites entreprises pour le marketing par e-mail

HubSpot CRM : Idéal pour personnaliser les campagnes marketing dans le secteur de la vente au détail

Pipedrive : Idéal pour la gestion du pipeline commercial

Monday CRM : Idéal pour la gestion visuelle des flux de travail

Zendesk Sell : Idéal pour l'intégration du service client

Que rechercher dans un logiciel CRM pour le commerce de détail ?

Mais avant de vous lancer dans l'aventure CRM pour le commerce de détail, assurez-vous de choisir le bon produit ! Le parcours de chaque client est unique, tout comme les besoins de votre entreprise.

Voici les composants CRM indispensables à privilégier :

Facilité d'utilisation : choisissez une solution CRM pour le commerce de détail conviviale et intuitive. Alors que choisissez une solution CRM pour le commerce de détail conviviale et intuitive. Alors que 40 % des utilisateurs ont des difficultés avec des outils peu pratiques, optez pour une solution que vos commerciaux pourront rapidement maîtriser. Le résultat ? Moins d'erreurs et une prise de décision plus rapide

Personnalisation : Adaptez votre CRM à vos opérations de vente au détail uniques ! Personnalisez les tableaux de bord pour mettre en avant les produits les plus vendus, optimisez les flux de travail des soldes et adaptez-vous à la croissance de votre entreprise

Affichage client à 360° : comprenez vos acheteurs comme jamais auparavant. Utilisez des informations prédictives pour comprendre les données démographiques de vos clients, analyser l'historique des achats et élaborer des campagnes marketing hyper-ciblées afin d'encourager les achats répétés

Automatisation des ventes et du marketing : Améliorez le suivi des paniers abandonnés, suivez les pipelines de vente et établissez des prévisions de revenus. Avec Améliorez le suivi des paniers abandonnés, suivez les pipelines de vente et établissez des prévisions de revenus.Avec 98 % des acheteurs de CRM considérant l'automatisation comme indispensable, c'est la clé pour accélérer les ventes incitatives, les ventes croisées et la conclusion des transactions

Gestion omnicanale des prospects : Capturez les prospects à chaque point de contact, que ce soit en ligne, en magasin ou sur les réseaux sociaux. Hiérarchisez les prospects les plus prometteurs et orientez-les vers les bons commerciaux afin d'améliorer les conversions et l'engagement client

Gestion des commandes et des livraisons : Améliorez l'efficacité du traitement des commandes tout au long de votre chaîne logistique. De la passation à la livraison, optimisez votre Améliorez l'efficacité du traitement des commandes tout au long de votre chaîne logistique. De la passation à la livraison, optimisez votre processus CRM pour un suivi fluide et une satisfaction client accrue

🎁 Bonus : Boostez votre efficacité avec le CRM mobile ! 📱Donnez à votre équipe commerciale les moyens de conclure des ventes où qu'elle se trouve grâce à une stratégie CRM adaptée aux appareils mobiles. D'ici 2034, le marché du CRM mobile devrait dépasser les 58 milliards de dollars, avec une augmentation de 50 % de la productivité et un taux de réussite de 65 % sur les cibles. Il est donc facile de comprendre pourquoi les détaillants se tournent vers le mobile.

🧠 Fait amusant : après la mise en place d'un CRM performant , la plupart des entreprises rapportent une augmentation de 21 % à 30 % de leur chiffre d'affaires. 🎉

Les 10 meilleures solutions CRM pour le commerce de détail

18 % des entreprises adoptent un logiciel CRM dès leur première année d'existence. En cinq ans, ce chiffre grimpe à près de 65 %. Alors, qu'est-ce qui motive cette adoption rapide ?

Il s'agit avant tout de garder une longueur d'avance grâce à des opérations plus intelligentes, des connexions plus profondes avec les clients et de meilleurs résultats commerciaux. C'est pourquoi les détaillants intelligents se concentrent sur l'efficacité et la gestion complète des données clients. Le bon système CRM pour le commerce de détail permet d'y parvenir.

Prêt à rencontrer ceux qui vont changer la donne ?

1. ClickUp (Idéal pour rationaliser les tâches de vente au détail et intégrer le CRM)

Rationalisez vos stocks, gérez vos pipelines commerciaux et supervisez vos stratégies de gestion de la relation client avec le CRM pour le commerce de détail de ClickUp

Vous en avez assez de vous battre avec des systèmes CRM de vente au détail peu pratiques qui ne répondent pas à vos besoins ? ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, réécrit le scénario avec des outils alimentés par l'IA pour unifier les données clients, automatiser les flux de travail et offrir une expérience client exceptionnelle.

Au cœur du CRM de ClickUp se trouvent des flux de travail personnalisables qui s'adaptent aux besoins spécifiques du commerce de détail. Qu'il s'agisse de gérer les stocks sur plusieurs emplacements, de suivre les préférences des clients ou d'affiner les stratégies de vente omnicanal, ClickUp s'adapte à vos opérations.

Visualisez la réussite de votre commerce de détail exactement comme vous le souhaitez grâce à plus de 15 vues dynamiques, telles que la liste, le tableau Kanban et le diagramme de Gantt. Si vous vous inquiétez pour les autres outils de votre pile technologique, ClickUp s'intègre à plus de 1 000 applications.

Affichages ClickUp

Optimisez votre stratégie de vente au détail en visualisant et en hiérarchisant vos campagnes grâce à la vue dynamique du diagramme de Gantt de ClickUp

Organisez facilement vos comptes grâce aux plus de 10 vues CRM flexibles de ClickUp pour une segmentation aisée de vos clients.

Boostez votre productivité en automatisant les tâches chronophages telles que les suivis, les mises à jour d'inventaire et les rappels par e-mail. Vous avez besoin de mises à jour en temps réel ? Les outils collaboratifs de ClickUp permettent à votre équipe de rester synchronisée grâce à des discussions intégrées, au partage de fichiers et à des commentaires en direct, sans avoir à changer de plateforme

Mais ce n'est que le début ! ClickUp propose une vaste bibliothèque de modèles CRM pour vous aider à démarrer rapidement.

Modèle ClickUp CRM

Télécharger ce modèle Démarrez plus rapidement, établissez des relations clients plus solides et gérez vos flux de travail de vente au détail grâce au modèle CRM de ClickUp

Le modèle ClickUp CRM se distingue particulièrement, car il est conçu pour affiner vos stratégies de gestion de la clientèle dans le secteur de la vente au détail . Centralisez vos opérations, suivez vos stocks et optimisez vos pipelines de vente sur une plateforme unique et intuitive. Le résultat ? Une équipe rationalisée et des clients plus satisfaits et plus fidèles.

Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez facilement les prospects et les conversions pour augmenter votre chiffre d'affaires

Consolidez les données clients et l'historique des achats pour offrir un service personnalisé

Collaborez en toute transparence grâce aux fonctionnalités intégrées de discussion, de commentaires et de partage de fichiers

Idéal pour : les détaillants multi-sites qui synchronisent leurs stocks, les marques de commerce électronique qui optimisent leurs vitrines et les détaillants hybrides qui gèrent des canaux en ligne et hors ligne avec des mises à jour en temps réel pour un fonctionnement plus fluide

⭐Étude de cas : Découvrez comment Lids, leader mondial de l'habillement sportif, a optimisé ses opérations de vente au détail, amélioré la collaboration et obtenu des résultats remarquables grâce à ClickUp. ✅ L'impact de ClickUp chez Lids : 🕒 Augmentation de 66 % de l'efficacité des réunions hebdomadaires. Les équipes collaborent désormais plus efficacement et prennent des décisions plus rapidement

💼 Plus de 100 heures gagnées par toutes les équipes. L'automatisation et la rationalisation des flux de travail ont libéré un temps précieux pour des tâches à fort impact

🏬 Engagement renforcé dans 25 magasins : l'amélioration de la gestion des programmes a permis de fluidifier les opérations et d'améliorer la coordination Rejoignez Lids et d'innombrables autres détaillants qui utilisent ClickUp pour se développer plus intelligemment, gagner du temps et offrir une expérience client exceptionnelle.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

: suivez visuellement la valeur vie client, la taille (et la moyenne) des transactions et verrouillez les performances de votre équipe commerciale pour vous assurer que vos tactiques marketing fonctionnent Tableaux de bord ClickUp: suivez visuellement la valeur vie client, la taille (et la moyenne) des transactions et verrouillez les performances de votre équipe commerciale pour vous assurer que vos tactiques marketing fonctionnent

Suivez les performances de vos équipes, les indicateurs de stock et les informations commerciales qui s'adaptent à vos indicateurs clés de performance (KPI) dans le secteur de la vente au détail

Définissez les cibles de votre équipe, suivez les jalons de votre équipe commerciale et visualisez la progression grâce aux objectifs ClickUp

Utilisez la fonctionnalité intégrée de suivi du temps pour surveiller la manière dont votre équipe utilise son temps dans le cadre des différentes tâches et processus commerciaux

Bénéficiez d'une accessibilité mondiale grâce au CRM mobile, qui garantit une productivité au-delà du bureau

Limites de ClickUp

Le large intervalle de fonctionnalités et d'options de personnalisation peut présenter une courbe d'apprentissage

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour obtenir les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre de l'environnement de travail et par mois

Évaluations et avis ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Les utilisateurs sont enthousiasmés par les fonctionnalités CRM de ClickUp, soulignant sa flexibilité et ses options de personnalisation. Un utilisateur satisfait de G2 déclare :

J'adore ClickUp ! Je l'utilise pour tout dans mon entreprise, de la gestion de mon pipeline commercial et du cycle de vente CRM à la communication entre les équipes et aux calendriers de production ... Le diagramme de Gantt me permet de tout combiner pour obtenir un aperçu complet de la planification de la production

J'adore ClickUp ! Je l'utilise pour tout dans mon entreprise, de la gestion de mon pipeline commercial et du cycle de vente CRM à la communication entre les équipes et aux calendriers de production ... Le diagramme de Gantt me permet de tout combiner pour obtenir un aperçu complet de la planification de la production

Astuce rapide : Vous souhaitez transformer la manière dont votre entreprise de vente au détail gère ses clients et stimule ses ventes ? Plongez-vous dans ces conseils CRM concrets pour améliorer votre stratégie : Mappez le parcours client pour identifier les points de contact clés et améliorer l'engagement

Centralisez la base de données clients pour obtenir des informations plus précises sur les préférences et l'historique des achats

Automatisez les tâches répétitives telles que les suivis et les mises à jour des commandes afin d'optimiser vos opérations commerciales

Gamifiez l'adoption du CRM pour inspirer votre équipe commerciale et améliorer la fidélisation de vos clients

2. Zoho CRM (le meilleur en termes d'évolutivité et de personnalisation)

via Zoho CRM

Zoho CRM pour le commerce de détail combine fonctionnalités et personnalisation pour simplifier les opérations de votre entreprise. Cette solution omnicanale va au-delà de la simple gestion des données clients en intégrant les équipes commerciales, marketing, d'assistance et de gestion des stocks dans une solution unique et fluide.

Créez des campagnes marketing ciblées, suivez vos stocks en temps réel et améliorez la communication avec vos clients à partir d'un seul tableau de bord. Que vous gériez une boutique ou un grand magasin, Zoho s'adapte à vos besoins et vous aide à exploiter les informations pour stimuler les achats répétés.

Meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Automatisez le suivi des stocks, la facturation et la gestion des commandes

Présentez vos catalogues de produits afin que vos clients puissent les parcourir et faire leurs achats en toute simplicité

Saisissez les tendances des réseaux sociaux pour affiner votre stratégie CRM et renforcer l'engagement

Utilisez l'analyse prédictive pour identifier les préférences des clients et créer des campagnes plus intelligentes

Limites de Zoho CRM

Les utilisateurs non techniciens peuvent avoir besoin d'une formation pour maîtriser les fonctionnalités avancées

Certaines fonctions avancées nécessitent des extensions, ce qui augmente le coût

Tarifs Zoho CRM

Free

Standard : 20 $/mois par utilisateur

Professionnel : 35 $/mois par utilisateur

Enterprise : 50 $/mois par utilisateur

Ultimate : 65 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoho CRM

G2 : 4,1/5 (plus de 2 700 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 6 800 avis)

Voici pourquoi un utilisateur G2 préfère Zoho CRM :

Zoho est l'un des CRM les plus agréables, les mieux conçus et les plus fluides que j'ai jamais utilisés. Son interface utilisateur est accrocheuse et attrayante, et son agencement intuitif la rend adaptée à tous les utilisateurs.

Zoho est l'un des CRM les plus agréables, les mieux conçus et les plus fluides que j'ai jamais utilisés. Son interface utilisateur est accrocheuse et attrayante, et son agencement intuitif la rend adaptée à tous les utilisateurs.

➡️ En savoir plus : Les meilleurs outils logiciels de marketing CRM

3. Salesforce (idéal pour les opérations de vente au détail à grande échelle et B2B)

via Salesforce

La gestion de processus de vente complexes et de bases de données clients volumineuses ne doit pas nécessairement être une tâche fastidieuse. Salesforce vous offre la précision et l'évolutivité dont vous avez besoin pour simplifier les cycles de vente complexes, unifier les données clients et améliorer les interactions avec les clients sur tous les canaux.

De la prévision de la demande client à la gestion des opérations multicanales ou au développement des relations interentreprises (B2B), Salesforce vous fournit des outils robustes pour prendre des décisions basées sur les données.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce

Combinez les données clients en ligne et hors ligne pour un marketing ciblé et des expériences de commerce électronique plus rapides et plus engageantes

Automatisez la hiérarchisation des prospects, optimisez les campagnes et accélérez la résolution des problèmes grâce à des agents IA autonomes et basés sur les données

Simplifiez vos opérations en intégrant les interactions entre fournisseurs, employés et clients sur une plateforme unifiée

Personnalisez chaque point de contact grâce à des outils évolutifs qui s'adaptent aux opérations commerciales à grande échelle

Limitations de Salesforce

Prix plus élevé, mieux adapté aux grandes entreprises

Nécessite une expertise technique pour l'installation et la personnalisation

Tarifs Salesforce

Suite Starter : 25 $/mois par utilisateur

Pro Suite : 100 $/mois par utilisateur

Enterprise : 165 $/mois par utilisateur

Unlimited : 330 $/mois par utilisateur

Einstein 1 Sales : 500 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Salesforce

G2 : 4,4/5 (plus de 23 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 18 000 avis)

4. Shopify Plus (idéal pour les détaillants axés sur le commerce électronique)

via Shopify Plus

Shopify Plus offre aux détaillants la flexibilité et l'évolutivité nécessaires pour simplifier les complexités du commerce de détail moderne.

Conçus pour développer votre entreprise, ces logiciels CRM pour le commerce de détail comblent le fossé entre les opérations en ligne et hors ligne. Gérez les ventes flash avec des paiements ultra-rapides, développez-vous sur les marchés internationaux grâce à des solutions localisées ou facilitez les commandes en gros, le tout à partir d'une seule plateforme.

Meilleures fonctionnalités de Shopify Plus

Rationalisez vos opérations de vente en gros grâce à des outils axés sur le B2B pour une gestion efficace des commandes en gros

Maîtrisez la vente omnicanale en synchronisant les stocks, les équipes commerciales et les données clients sur toutes les plateformes

Identifiez les tendances et les préférences grâce à des analyses commerciales avancées pour prendre des décisions basées sur les données

Optimisez votre pile technologique à l'aide d'API, du commerce headless et d'un écosystème d'applications robuste

Limitations de Shopify Plus

Les prix peuvent être trop élevés pour les petits détaillants ou ceux qui commencent tout juste à se développer

La personnalisation du processus de paiement nécessite une expertise technique ou l'assistance d'un développeur

Tarifs Shopify Plus

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Shopify Plus

G2 : 4,4/5 (plus de 650 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 100 avis)

Un utilisateur G2 déclare :

C'est une excellente plateforme pour le commerce électronique qui dispose d'un excellent CRM permettant à tous les membres, quel que soit leur niveau, d'accéder aux données en fonction de leur rôle.

C'est une excellente plateforme pour le commerce électronique qui dispose d'un excellent CRM permettant à tous les membres, quel que soit leur niveau, d'accéder aux données en fonction de leur rôle.

5. ActiveCampaign (Meilleur CRM pour petites entreprises pour le marketing par e-mail)

via ActiveCampaign

Vous avez du mal à transmettre le bon message au bon public au bon moment ? ActiveCampaign est là pour vous aider. Ce CRM pour le commerce de détail combine le marketing par e-mail et l'automatisation basée sur l'IA, vous aidant ainsi à cibler plus intelligemment, sans effort supplémentaire.

Vous souhaitez envoyer des e-mails personnalisés en fonction des préférences individuelles de vos clients ou réengager des acheteurs inactifs ? ActiveCampaign personnalise et valide vos campagnes marketing, garantissant ainsi que chaque interaction avec vos clients est opportune et pertinente.

Meilleures fonctionnalités d'ActiveCampaign

Choisissez parmi plus de 250 modèles exceptionnels et utilisez une segmentation avancée pour créer des campagnes marketing personnalisées

Touchez vos clients là où ils sont les plus actifs pour renforcer leur engagement et stimuler la croissance de votre commerce de détail

Réduisez les coûts d'expédition élevés ou éliminez les obstacles au paiement pour optimiser l'expérience d'achat en ligne

Analysez l'historique des achats et la valeur vie client pour maximiser votre chiffre d'affaires

Limitations d'ActiveCampaign

Le prix augmente en fonction de la taille de votre liste de contacts, quel que soit le volume d'e-mails

Il présente une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ActiveCampaign

Starter : 15 $/mois pour 1 000 contacts

Plus : 49 $/mois pour 1 000 contacts

Pro : 79 $/mois pour 1 000 contacts

Enterprise : 145 $/mois pour 1 000 contacts

Évaluations et avis sur ActiveCampaign

G2 : 4,5/5 (plus de 13 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 400 avis)

Voici ce qu'en dit un utilisateur G2:

J'apprécie particulièrement le fait qu'Active Campaign soit un moyen économique pour les petites entreprises de se lancer dans le domaine du CRM et du marketing.

J'apprécie particulièrement le fait qu'Active Campaign soit un moyen économique pour les petites entreprises de se lancer dans le domaine du CRM et du marketing.

6. HubSpot CRM (Idéal pour personnaliser les campagnes marketing dans le secteur de la vente au détail)

via HubSpot CRM

HubSpot CRM excelle dans l'aide apportée aux détaillants pour attirer, engager et fidéliser les acheteurs grâce à des stratégies de marketing entrant sur mesure et à une gestion transparente des relations clients.

HubSpot est conçu pour être polyvalent et automatise le marketing par e-mail, le suivi des prospects et la segmentation des clients. Son tableau de bord intuitif et ses données centralisées permettent aux équipes de vente au détail de rester alignées, de nourrir les prospects et d'offrir des expériences d'achat personnalisées à grande échelle.

Meilleures fonctionnalités de HubSpot

Offrez une expérience d'achat personnalisée en centralisant les données clients

Utilisez des outils d'IA pour automatiser le marketing et générer des informations client améliorées

Améliorez la collaboration au sein de vos équipes grâce à des tableaux de bord partagés pour les équipes commerciales, marketing et service

Créez des flux de travail sur mesure pour segmenter votre clientèle, nourrir vos prospects et améliorer les performances de votre entreprise

Limitations HubSpot

La version gratuite offre des options de personnalisation limitées

L'évolution vers des opérations à grande échelle peut nécessiter des intégrations supplémentaires

Tarifs HubSpot

Outils gratuits : Gratuit pour jusqu'à 2 utilisateurs

Starter : 16 $/mois par utilisateur (places supplémentaires à 20 $/mois)

Professionnel : 1 000 $/mois pour trois utilisateurs (places supplémentaires à 50 $/mois)

Enterprise : 3 800 $/mois pour cinq utilisateurs (places supplémentaires à 75 $/mois)

Évaluations et avis HubSpot

G2 : 4,4/5 (plus de 12 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 200 avis)

➡️ En savoir plus : Qu'est-ce qu'un CRM collaboratif ? Fonctionnalités, avantages et exemples

7. Pipedrive (le meilleur pour la gestion du pipeline commercial)

via Pipedrive

Les processus commerciaux désorganisés et les suivis manqués sont des défis courants dans le secteur de la vente au détail. Pipedrive s'attaque de front à ces problèmes grâce à sa plateforme CRM visuelle, conçue pour simplifier la gestion du pipeline et booster l'efficacité des équipes.

Gagnez en clarté grâce à des rapports en temps réel et des informations basées sur l'IA pour optimiser votre entonnoir de vente. Les outils de prévision, de définition d'objectifs et d'indicateurs avancés de Pipedrive permettent aux détaillants de prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides, ce qui stimule la croissance des ventes et la satisfaction des clients.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Visualisez les efforts et la progression de votre équipe commerciale grâce à un pipeline intuitif par glisser-déposer

Automatisez les suivis et les rappels de tâches pour améliorer l'engagement client

Obtenez des informations précises et optimisez vos stratégies grâce à des analyses commerciales détaillées

Centralisez la base de données clients pour personnaliser les interactions et renforcer la fidélité à la marque

Limitations de Pipedrive

Pas de forfait gratuit, ce qui limite l'accessibilité pour les petites équipes de vente au détail

Fonctionnalités d'automatisation du marketing limitées par rapport à d'autres systèmes CRM pour le commerce de détail

Tarifs Pipedrive

Essentiel : 14 $/mois par utilisateur

Avancé : 29 $/mois par utilisateur

Professionnel : 59 $/mois par utilisateur

Puissance : 69 $/mois par utilisateur

Enterprise : 99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Pipedrive

G2 : 4,3/5 (plus de 2 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

8. Monday CRM (le meilleur pour la gestion visuelle des flux de travail)

Monday CRM est conçu pour répondre aux exigences dynamiques du secteur de la vente au détail. De la gestion des stocks aux campagnes médiatiques, cette plateforme centralise vos opérations tout en alignant vos équipes grâce à des flux de travail visuels et personnalisables.

Que vous lanciez une nouvelle gamme de produits ou renforciez vos programmes de fidélisation, Monday CRM combine automatisation et tableaux de bord en temps réel pour une collaboration fluide. Assurez la productivité et la concentration de votre équipe afin qu'elle soit toujours prête à offrir une expérience d'achat exceptionnelle.

Les meilleures fonctionnalités de Monday CRM

Accélérez les lancements de produits grâce à des flux de travail optimisés et à une mise sur le marché plus rapide

Stimulez la demande grâce à des campagnes marketing personnalisées et des processus optimisés

Améliorez votre efficacité opérationnelle en intégrant des outils de gestion des stocks, des équipes commerciales et des promotions

Gérez les activités après-vente pour rester informé des projets des clients, du suivi des collectes et bien plus encore dans un seul hub

Limitations de Monday CRM

Les forfaits de base ne comprennent pas les fonctionnalités CRM avancées telles que les rapports détaillés et les analyses

Les coûts augmentent rapidement à mesure que la taille de l'équipe et les exigences en matière de fonctionnalités s'accroissent

Tarifs Monday CRM

Basique : 15 $/mois par utilisateur

Standard : 20 $/mois par utilisateur

Pro : 33 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Monday CRM

G2 : 4,6/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 390 avis)

Un utilisateur G2 déclare :

Le principal atout du CRM Monday est qu'il offre une grande liberté. Il vous permet de le configurer en fonction de vos besoins et exigences spécifiques.

Le principal atout du CRM Monday est qu'il offre une grande liberté. Il vous permet de le configurer en fonction de vos besoins et exigences spécifiques.

➡️ En savoir plus : Comment créer une base de données CRM pour mieux servir vos clients

9. Zendesk Sell (le meilleur pour l'intégration du service client)

via Zendesk Sell

Zendesk Sell comble le fossé entre les équipes commerciales et d'assistance en créant un CRM pour le commerce de détail qui permet d'entretenir les relations clients. Il offre une vue à 360 degrés du parcours client, ce qui permet aux détaillants de personnaliser chaque interaction, que ce soit en ligne, en magasin ou après l'achat.

Il offre un suivi des prospects, une gestion du pipeline et une automatisation des tâches sans effort pour simplifier les flux de travail dans le commerce de détail. De la capture de prospects lors de ventes flash à la simplification des retours, ce CRM pour le commerce de détail permet à votre équipe commerciale de rester concentrée et à vos clients satisfaits.

Meilleures fonctionnalités de Zendesk Sell

Enregistrez les appels, envoyez des textes et suivez les communications avec les clients à partir d'une plateforme centralisée

Automatisez l'engagement des prospects grâce à des séquences personnalisées et des suivis intelligents

Analysez les goulots d'étranglement dans votre pipeline et établissez des prévisions de revenus grâce à des tableaux de bord prédéfinis

Segmentez les prospects en temps réel et enregistrez des listes dynamiques pour un accès instantané

Limitations de Zendesk Sell

Les tarifs peuvent ne pas convenir aux petites équipes de vente au détail

Moins d'options de personnalisation par rapport à la concurrence

Tarifs Zendesk Sell

Équipe : 25 $/mois par utilisateur

Croissance : 69 $/mois par utilisateur

Professionnel : 149 $/mois par utilisateur

Enterprise : 219 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zendesk Sell

G2 : 4,2/5 (plus de 480 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 150 avis)

Voici pourquoi un utilisateur G2 adore Zendesk Sell :

Les fonctionnalités robustes de la plateforme pour la gestion des prospects et des transactions, ainsi que ses capacités d'automatisation, ont considérablement amélioré l'efficacité de notre équipe dans la conclusion de transactions et le maintien des relations avec les clients et les prospects.

Les fonctionnalités robustes de la plateforme pour la gestion des prospects et des transactions, ainsi que ses capacités d'automatisation, ont considérablement amélioré l'efficacité de notre équipe dans la conclusion de transactions et le maintien des relations avec les clients et les prospects.

10. SAP (Idéal pour la gestion de la vente au détail au niveau de l'entreprise)

via SAP

Les logiciels SAP CX et CRM redéfinissent la manière dont les grands détaillants gèrent leurs opérations, interagissent avec leurs clients et stimulent leur croissance. Ce CRM robuste pour le commerce de détail combine des informations basées sur l'IA, le commerce électronique et les données clients afin d'offrir une expérience client personnalisée à chaque point de contact.

Vous souhaitez détecter les retards avant qu'ils n'aient un impact sur vos clients ? Ou optimiser des indicateurs clés tels que la valeur moyenne des commandes et le panier moyen d'un client ? SAP garantit une fidélisation sans faille de vos clients et le traitement optimal de leurs commandes, que vous souhaitiez améliorer vos magasins physiques ou en ligne.

Meilleures fonctionnalités SAP

Offrez une expérience d'achat unifiée sur les plateformes numériques et physiques

Adaptez vos promotions aux préférences de vos clients pour un meilleur engagement

Simplifiez le traitement des commandes et les retours pour améliorer le service client

Encouragez les achats écoresponsables en présentant côte à côte des éléments neufs et d'occasion

Limitations SAP

Coût élevé, ce qui le rend plus adapté aux grandes entreprises de vente au détail

Nécessite une expertise technique pour l'installation et la maintenance

Tarifs SAP

Tarification personnalisée

Évaluations et avis SAP

G2 : 4,1/5 (plus de 800 avis)

Capterra : N/A

NetSuite: Améliore la gestion des clients, des stocks et des finances, aidant ainsi les détaillants à offrir un service personnalisé et à optimiser leurs opérations Améliore la gestion des clients, des stocks et des finances, aidant ainsi les détaillants à offrir un service personnalisé et à optimiser leurs opérations

: intègre les données clients et les flux de travail, aidant les détaillants à gérer plus efficacement leurs relations et leurs équipes commerciales Copper CRM: intègre les données clients et les flux de travail, aidant les détaillants à gérer plus efficacement leurs relations et leurs équipes commerciales

: combine les relations clients, les équipes commerciales et les projets sur une seule plateforme pour améliorer l'engagement et rationaliser les opérations Insightly: combine les relations clients, les équipes commerciales et les projets sur une seule plateforme pour améliorer l'engagement et rationaliser les opérations

🎁 Bonus : Boostez votre parcours client grâce à une campagne CRM sur mesure qui trouve le ton juste à chaque étape du funnel : En haut de l'entonnoir : attirez les acheteurs avec des e-mails sur les produits tendance, des publicités sur les réseaux sociaux et des invitations VIP en magasin pour renforcer l'engagement client

Milieu du tunnel : nourrissez les prospects grâce à des recommandations de produits personnalisées, des quiz ludiques et des publicités de reciblage pour les paniers abandonnés

Bas du tunnel : Concluez la vente grâce à des réductions exclusives, des aperçus des nouveaux arrivages et des avis clients élogieux

Votre révolution CRM dans le commerce de détail commence ici avec ClickUp

Et voilà, vous avez maintenant accès à la gamme ultime de systèmes CRM pour le commerce de détail, prêts à transformer la façon dont vous communiquez avec vos clients et développez votre entreprise !

Mais trouver le bon CRM ne se résume pas à cocher des cases. Il s'agit de mettre en place une solution qui évolue avec vous, rationalise vos opérations et offre une expérience client exceptionnelle à chaque étape.

C'est là que ClickUp entre en scène. Il s'agit d'un outil puissant pour concevoir des flux de travail personnalisés, transformer vos équipes en véritables moteurs et créer des expériences client dont elles raffoleront.

N'attendez plus, commencez dès aujourd'hui votre aventure ClickUp et voyez votre entreprise de vente au détail se transformer ! 🚀