Les 10 meilleures alternatives à Webex pour 2025

En 2022, De nombreux utilisateurs de Cisco Webex font état de problèmes similaires. Quelles que soient les raisons pour lesquelles vous cherchez une alternative à Webex (besoin d'un logiciel de visioconférence plus rentable ou d'une meilleure personnalisation), vous trouverez les meilleures options dans cet article de blog.

Que rechercher dans les alternatives à Webex ? Un logiciel de gestion de réunions undefined

fait gagner du temps et de la patience à tout le monde. Dans votre plateforme de conférence web, vous pouvez donner la priorité à : *La qualité vidéo et audio : recherchez un logiciel de vidéoconférence sans décalage dans les installations vidéo et audio. Les fonctionnalités de partage d'écran sont essentielles pour les réunions en ligne et une communication claire également *Les outils de collaboration : choisissez une plateforme de vidéoconférence avec des options intégrées pour discuter, communiquer visuellement, partager des fichiers et stocker des données afin de faciliter la collaboration *Intégrations : Assurez-vous que votre outil prend en charge les intégrations avec des applications tierces pour un flux de travail plus fluide *Évolutivité : Forfait des collaborations avec des outils pouvant s'adapter aux petites équipes et aux grands besoins organisationnels * Facilité d'utilisation : Éliminez les plates-formes avec des étapes et des exigences d'installation étendues pour rejoindre des réunions ou celles avec des commandes de navigation complexes , Microsoft Teams est un mélange de messagerie instantanée, de partage de fichiers dans le cloud et d'appels illimités, le tout regroupé dans une plateforme conçue pour organiser le travail d'équipe à distance. Il est compatible avec Microsoft 365 et permet aux équipes de collaborer sur des documents, de gérer des projets et de communiquer en temps réel grâce à la discussion intégrée et au calendrier, doublant ainsi la productivité.

Que vous organisiez des sessions de brainstorming, des webinaires ou que vous gériez les tâches quotidiennes de votre équipe, Microsoft Teams permet de tout garder connecté et organisé sous un même toit numérique grâce à l'enregistrement dans le cloud. #### Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams Accédez à la vidéo HD avec une résolution de 720p dans le forfait gratuit et de 1080p dans les autres niveaux de tarification Créez des canaux thématiques et ajoutez des onglets pour les applications, les fichiers ou les tableaux de bord pour la gestion de projet

Tirez parti du chiffrement de bout en bout et de fonctionnalités telles que l'authentification à deux facteurs pour une sécurité maximale #### Limites de Microsoft Teams L'étendue des fonctionnalités peut sembler intimidante, en particulier pour les nouveaux utilisateurs ou les petites équipes Les grandes équipes ou le stockage excessif de fichiers peuvent ralentir l'application #### Tarification de Microsoft Teams *Microsoft Teams Essentials : 4 $/utilisateur par mois *Microsoft 365 Business Basic : 6 $/utilisateur par mois

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/utilisateur par mois *Microsoft 365 Business Premium : 22 $/utilisateur par mois #### Évaluations et avis sur Microsoft Teams *G2 : 4,3/5 (plus de 15 500 avis) *Capterra : 4,5/5 (plus de 9 500 avis)

À lire également : undefined Workplace de Meta est comme un réseau social pour votre bureau. Il combine des groupes, des discussions et des visioconférences pour que les équipes restent connectées et informées. Si vos employés savent se servir de Facebook, ils se sentiront ici comme chez eux. Bien qu'il s'agisse d'un remplacement utile pour Webex, la fermeture de Workplace par Meta en mai 2026 signifie que notre liste est encore plus utile pour les utilisateurs à la recherche d'autres alternatives.

Les meilleures fonctionnalités de Workplace Se connecter à diverses applications telles que Google Drive et Microsoft Office Collaborer efficacement de n'importe où grâce à l'accessibilité mobile Faciliter la collaboration avec des partenaires ou des clients externes dans un environnement sécurisé #### Les limites de Workplace La plateforme devant être fermée d'ici août 2025, investir dans Workplace n'est peut-être pas viable pour les forfaits à long terme * Les utilisateurs ont signalé une surcharge excessive de notifications, ce qui peut être gênant

La plateforme offre des possibilités de personnalisation limitées pour s'adapter aux besoins spécifiques de l'organisation #### Prix de Workplace *Forfait Core : 4 $ par utilisateur et par mois *Forfait Enterprise : prix personnalisé #### Évaluations et avis sur Workplace *G2 : 4/5 (plus de 1 500 avis) *Capterra : 4,4/5 (plus de 1 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Workplace ? > Après avoir utilisé Facebook pendant des années, son fonctionnement est similaire, idéal pour communiquer avec beaucoup de personnes à la fois. > Il ne pose presque jamais de problèmes, malgré de multiples discussions de groupe importantes. > Des fonctionnalités utiles comme une barre de fichiers jointe à chaque discussion vous permettent de voir les fichiers ou les médias envoyés dans l'ensemble de la discussion.

4. GoTo Meeting (Idéal pour les réunions en ligne et la collaboration à distance) via undefined

Autre alternative aux réunions Cisco Webex, GoTo Meeting est facile à utiliser, même si vous n'êtes pas un expert en technologie. La qualité audio et vidéo est d'une clarté cristalline, vous n'avez donc pas à vous inquiéter constamment. De plus, vous pouvez y participer à partir de n'importe quel appareil : PC, Mac, etc. Le seul hic ? Les participants doivent généralement télécharger le logiciel, ce qui peut être pénible si votre entreprise est stricte en matière de téléchargements.

Fonctionnalités de GoTo Meeting Communiquez de manière claire et nette grâce à la vidéo HD et évitez les malentendus Partagez votre écran avec vos coéquipiers ou vos clients sans problème Créez des URL personnalisées pour faciliter la participation aux réunions #### Limites de GoTo Meeting Les participants doivent installer une application, ce qui peut ralentir les choses * La version gratuite limite les réunions à 40 minutes avec un maximum de trois participants

Il manque des fonctionnalités avancées telles que le Tableau blanc ou la modification en cours de réunion. #### Tarifs de GoTo Meeting *Professionnel : 14 $/organisateur par mois (facturé annuellement) *Business : 19 $/organisateur par mois (facturé annuellement) *Enterprise : Tarification personnalisée. #### Évaluations et avis sur GoTo Meeting

G2 : 4,2/5 (plus de 13 000 avis) *Capterra : 4,4/5 (plus de 11 500 avis) #### Que disent les utilisateurs de GoTo Meeting ?

GoTo Meeting est le meilleur en termes de qualité du son et de l'image, de diffusion en direct et en temps réel. J'adore la facilité avec laquelle on peut organiser des réunions et envoyer des invitations et des pièces jointes via des liens numériques sécurisés. L'acceptation de l'invitation est directe, ce qui permet aux invités de participer facilement et efficacement. La distribution des rôles lors des réunions virtuelles est facile, car le microphone peut être désactivé et transféré à un autre participant en toute simplicité. Rattrapez le temps perdu avec vos amis, passez des appels professionnels ou partagez des notes avec vos collègues grâce à Skype. Cette alternative à Webex fonctionne parfaitement sur différents appareils, que vous soyez sur un bureau, une tablette ou un smartphone, ce qui en fait un outil de communication idéal. Cependant, comme tout outil, il n'est pas parfait. Certains utilisateurs ont constaté une mauvaise qualité des appels, des problèmes de connectivité ou des pépins occasionnels, ce qui peut être frustrant. #### Les meilleures fonctionnalités de Skype

Partagez votre écran pendant les appels pour des présentations ou une collaboration Discutez en temps réel avec des individus ou des groupes Envoyez des documents, des images et d'autres fichiers directement par le biais de la discussion #### Limites de Skype Peut occasionnellement présenter une mauvaise qualité audio ou vidéo Les problèmes de connectivité tels que les appels interrompus sont fréquents Manque de fonctionnalités avancées pour la gestion intégrée des réunions et des projets #### Tarifs de Skype Forfait Free

Mobile et ligne fixe, États-Unis : 3,59 $/mois *Mobile et ligne fixe, Amérique du Nord : 8,39 $/mois #### Évaluations et avis sur Skype *G2 : 4,3/5 (plus de 22 000 avis) *Capterra : 4,2/5 (plus de 500 avis)

👀 Le saviez-vous ? Aux États-Unis, /href/ https://www.bps.org.uk/research-digest/scourge-meeting-late-comers 37 milliards de dollars /%href/ sont gaspillés chaque année en réunions improductives. ### 7. Environnements de travail Google (Idéal pour une collaboration sans effort) via /href/ https://workspace.google.com/intl/en\_in/ environnement de travail Google /%href/ L'environnement de travail Google est également une célèbre #### Les meilleures fonctionnalités de Google Workspace Stockez et accédez à vos fichiers où que vous soyez grâce à un vaste stockage cloud Intégrez des outils tels que Gemini pour bénéficier de capacités avancées d'IA générative Accédez à votre travail sur n'importe quel appareil, qu'il s'agisse d'un PC, d'un Mac ou d'un appareil mobile #### Limitations de Google Workspace Des bugs ou des problèmes occasionnels peuvent perturber le flux de travail * Bien que le mode hors ligne soit disponible, il n'est pas aussi réactif et fiable vous permet de gérer les agendas et les actions de vos réunions et d'en assurer le suivi directement. Il offre cinq vues ClickUp : « Liste », « Tableau », « Intégrer », « Discussion » et « Calendrier ». Vous pouvez également tirer parti des statuts personnalisés tels que « Non planifié », « Planifié » et « En cours ».

Les utilisateurs peuvent avoir besoin d'un peu de temps pour comprendre les nombreuses fonctionnalités de ClickUp. #### Tarifs ClickUp *Free Forever Unlimited : 7 $/mois par utilisateur *Business : 12 $/mois par utilisateur *Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs *ClickUp Brain : Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/environnement de travail par membre et par mois. #### Notes et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 500 avis) *Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis) #### Que disent les utilisateurs de ClickUp dans la vraie vie ? L'un des clients de ClickUp, Samantha Dengate, chef de projet senior chez Diggs, déclare :

Avant ClickUp, les réunions et les échanges d'e-mails incessants créaient un trou noir où les éléments étaient laissés pour compte. De ce fait, les tâches n'étaient pas examinées à temps et personne ne savait comment se déroulait le développement créatif. Désormais, tous les membres de l'équipe peuvent voir clairement quand les éléments d'action sont dus, discuter et collaborer dans le cadre des tâches. undefined , chef de projet senior chez Diggs 💡Conseil de pro : Transformez ClickUp en une « banque de mémoire » pour vos réunions. Enregistrez les discussions importantes, ajoutez-les sous forme de Clips et liez-les directement à vos projets ou tâches. Votre équipe peut ainsi revenir sur les moments clés des réunions précédentes sans avoir à fouiller dans de vieilles notes.

Organisez et gérez votre prochaine réunion avec ClickUp Les réunions Cisco Webex ont peut-être été une solution de choix pour de nombreuses entreprises, mais la vidéoconférence ne suffit pas pour la productivité et la collaboration. Les équipes ont besoin d'outils qui s'intègrent à leurs flux de travail, améliorent la communication et s'adaptent à leurs besoins uniques. C'est là que des solutions comme ClickUp entrent en scène !

#### Les meilleures fonctionnalités de ClickUp Enregistrez et partagez rapidement des mises à jour vidéo ou des instructions de manière asynchrone, ce qui élimine le besoin de réunions inutiles Créez des relations personnalisées entre les tâches, telles que les dépendances, les éléments bloquants ou les éléments connexes Utilisez undefined pour planifier des réunions, accéder à des transcriptions, synchroniser des mises à jour et suivre les résultats, le tout en un seul endroit, sans avoir à jongler entre les applications Liez ClickUp à vos équipes MS en utilisant undefined . Transformez rapidement les discussions en tâches réalisables, liez les mises à jour directement aux projets ClickUp et partagez même la progression des tâches sans jamais quitter Teams #### Limites de ClickUp * Malgré d'excellentes intégrations, ClickUp ne dispose pas d'une fonctionnalité de vidéoconférence intégrée et achevée

En tant qu'application Tout-en-un pour le travail, ClickUp organise la communication, les tâches et le partage des connaissances de votre équipe grâce à ses capacités d'intégration, ses mises à jour asynchrones et sa fonction de discussion basée sur l'IA. Avec son forfait gratuit et ses plus de 1 000 intégrations, votre équipe peut commencer à mieux collaborer immédiatement. /href/ https://clickup.com/signup Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp /%href/ !