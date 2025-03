Les 7 meilleurs gestionnaires de fichiers Mac pour 2025

Avez-vous déjà essayé d'organiser vos fichiers sur votre Mac et eu l'impression de jouer à cache-cache avec vos documents ? Nous sommes tous passés par là : faire défiler sans fin le Finder, se demander pourquoi ce fichier dont vous avez besoin s'est apparemment évaporé dans le vide numérique.

Voici les gestionnaires de fichiers Mac, des outils conçus pour transformer votre système de fichiers chaotique en une centrale électrique organisée. Qu'il s'agisse de gérer des serveurs distants, de transférer des fichiers ou simplement de rechercher un meilleur explorateur de fichiers pour gérer votre désordre, ces gestionnaires de fichiers sont là pour vous sauver la mise.

Dans ce blog, nous vous présenterons les meilleurs outils pour maîtriser votre flux de travail Mac. ##

Les utilisateurs de Mac ont le choix entre de nombreux gestionnaires de fichiers puissants, chacun offrant des fonctionnalités uniques pour gérer efficacement les tâches et s'adapter à des flux de travail spécifiques. Voici un bref aperçu des meilleures options pour répondre aux différents besoins et préférences : *✅ *✅ Nimble Commander : Idéal pour les utilisateurs expérimentés et les opérations de fichiers avancées * ✅ CRAX Commander : Idéal pour la gestion et la personnalisation avancées des fichiers *Intégration d'applications tierces : Travaillez en toute transparence avec des applications de stockage cloud, des éditeurs ou des outils de terminal pour optimiser les flux de travail *Fonctionnalité glisser-déposer : Transférez rapidement des fichiers entre des dossiers ou des applications sans avoir à fouiller dans les menus *Outils de prévisualisation des fichiers : Affichez des documents, des images ou des médias directement dans le gestionnaire de fichiers sans les ouvrir dans des applications distinctes *Raccourcis personnalisables : Configurez des raccourcis clavier et des commandes pour une navigation rapide et l'automatisation des tâches répétitives

Outils de compression intégrés : compressez, décompressez et gérez les fichiers compressés sans avoir recours à un logiciel supplémentaire de partage de fichiers ➡️ En savoir plus : La recherche de fichiers peut sembler fastidieuse, surtout si vous avez affaire à de grands ensembles de données ou à des documents volumineux. Apprenez à /href/ https://clickup.com/blog/pdf-search// rechercher rapidement des fichiers PDF /%href/ pour gagner du temps et rationaliser votre flux de travail. ## Les 7 meilleurs gestionnaires de fichiers pour Mac annuellement en raison d'inefficacités causées par une gestion de documents non structurée ? Découvrons les meilleures options pour vous : ### 1. ClickUp (Idéal pour créer, organiser et partager des fichiers) /href/ https://clickup.com/ ClickUp /%href/ est plus qu'un simple outil de productivité, c'est votre gestionnaire de fichiers ultime pour Mac, conçu pour simplifier votre flux de travail. undefined aux moindres détails. Vous pouvez décomposer des projets complexes en étapes gérables grâce aux environnements de travail, aux espaces, aux dossiers, aux listes et aux tâches. undefined , vous pouvez créer, partager et organiser vos fichiers dans un seul hub. Vous pouvez rédiger des idées, élaborer des feuilles de route de projets ou stocker des ressources d'équipe, le tout en temps réel avec des pages imbriquées, des modèles et de nombreuses options de mise en forme. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss3-1.png Gestionnaires de fichiers Mac : ClickUp Docs /%img/

Créez, partagez et organisez vos documents avec ClickUp Docs De plus, /href/ https://clickup.com/ai ClickUp Brain /%href/ fait passer votre productivité au niveau supérieur en vous aidant à générer des résumés, à automatiser les mises à jour et à améliorer les flux de travail de manière transparente. /cta/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss4-1.png Gestionnaires de fichiers Mac : ClickUp Brain https://clickup.com/ai Essayez ClickUp Brain gratuitement /%cta/ 💡 Astuce bonus : ClickUp Brain apprend vos habitudes et adapte les résultats de recherche à vos besoins. C'est comme avoir un assistant personnel qui sait où se cache le contrat d'un client ou le plan d'un projet. Honnêtement, c'est une révolution totale pour la gestion de fichiers sur votre Mac ! #### Les meilleures fonctionnalités de ClickUp Organisez vos fichiers grâce à la hiérarchie structurée de ClickUp. Créez des *Espaces pour les grandes catégories telles que les équipes ou les projets, des Dossiers pour regrouper les tâches ou les fichiers connexes, et des Listes pour décomposer les projets en parties gérables

Utilisez l'IA pour classer intelligemment les fichiers et trouver rapidement tout ce dont vous avez besoin. La recherche connectée extrait les résultats non seulement de ClickUp, mais aussi d'outils intégrés tels que Google Drive, Dropbox et Slack Attribuez des tâches, fixez des dates d'échéance et déclenchez des actions automatiquement pour que tout continue à avancer efficacement Partagez des fichiers, laissez des commentaires et gérez les autorisations directement sur la plateforme pour assurer un travail d'équipe fluide et la sécurité des données * Automatisez les processus répétitifs grâce à des déclencheurs, des flux de travail et des actions assignées

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $/mois par utilisateur #### Évaluations et avis sur ClickUp G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis) *Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis) En parlant de la facilité d'utilisation de ClickUp pour la gestion des fichiers, undefined ,

En général, ClickUp fait les choses correctement en étant très facile à utiliser et en offrant de nombreuses options pour créer des aperçus de différents projets et départements, ce qui facilite son intégration dans un flux de travail prédéfini de l'entreprise. Les possibilités de fournir des informations supplémentaires pour une tâche sont presque illimitées en intégrant des images, des documents, etc. dans une description de tâche simplement en effectuant un glisser-déposer de l'explorateur de fichiers vers la tâche. Pour moi, c'est une application que j'utilise tous les jours et qui se développe rapidement au sein de notre entreprise. ➡️ En savoir plus : Si la gestion de vos fichiers ressemble à un jeu de cache-cache sans fin, il est peut-être temps de désencombrer votre environnement de travail numérique. Pour repartir à zéro, consultez ce undefined pour créer un environnement de travail productif. ### 2. Path Finder (Idéal pour un contrôle avancé du système de fichiers) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss5-1.png Gestionnaires de fichiers Mac : Path Finder /%img/ via Vous pouvez également manipuler des fichiers cachés, fusionner des dossiers et effectuer des recherches avancées pour une meilleure organisation. Il intègre également des outils tels qu'un terminal intégré et l'étiquetage des fichiers pour des flux de travail de gestion de documents transparents. #### Les meilleures fonctionnalités de Path Finder ForkLift 4 est l'un des gestionnaires de fichiers et clients de transfert Mac double panneau les plus puissants, conçu pour répondre aux exigences d'efficacité. Il vous permet de vous connecter à plusieurs serveurs et de transférer des fichiers sans effort grâce à la fonction glisser-déposer.

Ses fonctionnalités avancées de synchronisation et de recherche en font l'outil idéal pour comparer des dossiers locaux et distants ou localiser des fichiers sur des réseaux. Avec des fonctionnalités supplémentaires telles que la modification à distance, l'intégration iCloud et la gestion des archives, ForkLift 4 allie flexibilité et puissance pour tous vos besoins en matière de gestion de fichiers. #### Les meilleures fonctionnalités de ForkLift * Comparez et synchronisez des dossiers locaux ou distants en un seul clic, avec une synchronisation bidirectionnelle

Utilisez la recherche avancée et les filtres pour localiser les fichiers par nom, extension, étiquette ou contenu, même sur des serveurs distants Gérez facilement les fichiers sur le stockage cloud, iCloud et les disques locaux grâce à son interface intuitive à double volet Modifiez les fichiers distants dans votre éditeur préféré et téléchargez automatiquement les modifications au fur et à mesure que vous les enregistrez #### Limites de ForkLift Les transferts de fichiers peuvent parfois être retardés avant de commencer

Il n'y a pas de moyen clair de dépanner si les problèmes proviennent d'hôtes externes ou de l'application elle-même #### Prix de ForkLift Utilisateur unique : 19,95 $/an *Licence familiale : 29,95 $/an *Petite entreprise : 69,95 $/an #### Évaluations et avis sur ForkLift G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis ➡️ En savoir plus : /href/ https://clickup.com/blog/note-taking-apps-for-mac// Les 10 meilleures applications de prise de notes pour Mac /%href/ ### 5. muCommander (Idéal pour la gestion de fichiers légère et open-source) via /href/ https://www.mucommander.com/ muCommander /%href/

muCommander est un gestionnaire de fichiers macOS gratuit et open-source qui apporte simplicité et efficacité à la gestion des fichiers et des dossiers. Son interface à double volet, ses raccourcis clavier personnalisables, son stockage cloud et son assistance serveur à distance en font une excellente alternative à votre gestionnaire de fichiers par défaut. muCommander permet un accès transparent aux archives telles que ZIP, RAR et 7z et aux systèmes de fichiers virtuels tels que FTP, SFTP et Amazon S3. Pour ceux qui ont besoin d'un navigateur de fichiers Mac léger mais riche en fonctionnalités, muCommander offre une flexibilité inégalée tout en étant entièrement personnalisable pour s'adapter à votre flux de travail. #### Les meilleures fonctionnalités de muCommander * Gérer et /href/ https://clickup.com/blog/organizing-files-and-folders// organiser les fichiers et les dossiers /%href/ grâce à sa disposition à double volet et aux opérations de fichiers par lots

Se connecter au stockage cloud et aux serveurs distants tels que Google Drive, Dropbox, FTP, SFTP, etc. Compresser et extraire les archives ZIP, RAR, 7z et TAR, ou les parcourir comme des dossiers ordinaires Personnaliser l'interface, les barres d'outils et les raccourcis clavier pour une expérience vraiment personnelle #### Limites de muCommander Nécessite Java 11 ou version ultérieure pour fonctionner, ce qui peut représenter une étape supplémentaire pour les utilisateurs

Il manque certaines fonctionnalités avancées telles que la synchronisation en temps réel ou les capacités de recherche avancées #### Prix de muCommander Gratuit (open source) #### Évaluations et avis sur muCommander G2 : Pas assez d'avis *Capterra : Pas assez d'avis Un utilisateur, tout en appréciant la capacité de muCommander à gérer les archives sans effort, undefined , > J'utilise MUCommander pour parcourir les fichiers .zip sans avoir à les décompresser au préalable. Cette fonctionnalité à elle seule vaut la peine d'être utilisée. Elle m'a fait gagner des heures alors que je cherchais simplement une image spécifique dans une archive .zip de 675 Mo.



💡 Conseil de pro : Vous pouvez utiliser muCommander comme un gestionnaire de fichiers macOS natif léger pour accéder rapidement aux serveurs et archives distants. Sa fonctionnalité universelle de signets permet de gagner du temps pour les chemins fréquemment utilisés. ### 6. Nimble Commander (Idéal pour les utilisateurs expérimentés et les opérations de fichiers avancées) via ### 7. CRAX Commander (Idéal pour la gestion avancée et la personnalisation des fichiers) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss10-1-1.png CRAX Commander /%img/ _via undefined CRAX Commander est un gestionnaire de fichiers Mac à double volet hautement personnalisable, conçu pour les utilisateurs qui recherchent à la fois simplicité et puissance pour organiser leurs fichiers sur Mac /%href/ https://clickup.com/blog/how-to-organize-files-on-mac//

organiser leurs fichiers sur Mac /%href/ . Son interface intuitive prend en charge les onglets et les signets, ce qui rend la navigation dans les fichiers plus rapide et plus organisée. Avec ses clients SVN, FTP et SSH intégrés, il excelle dans la gestion des fichiers distants, tandis que sa recherche avancée, ses outils de renommage multiple et son éditeur avec mise en évidence de la syntaxe le rendent parfait pour gérer efficacement les fichiers et les dossiers. #### Les meilleures fonctionnalités de CRAX Commander

Gestion transparente des fichiers distants grâce à l'assistance intégrée FTP, SFTP, SMB et AFP Opérations par lots avec renommage multiple, fusion de dossiers et calculs de somme de contrôle Expérience de gestion de fichiers personnalisée avec barres d'outils configurables, raccourcis clavier et outils externes * Comparaison et modification de fichiers ou de dossiers à l'aide de la recherche avancée et de la comparaison de contenu intégrées

Limites de CRAX Commander Le mode administrateur et les fonctionnalités avancées ne sont pas pris en charge dans la version Mac App Store Certains utilisateurs peuvent trouver ses nombreuses options de personnalisation trop compliquées #### Prix de CRAX Commander *Version complète : 25,99 $/utilisateur (à télécharger une seule fois)

Évaluations et avis sur CRAX Commander *G2 : Pas assez d'avis *Capterra : Pas assez d'avis ➡️ En savoir plus : /href/ https://clickup.com/blog/document-version-control// Pourquoi le contrôle de version des documents est-il important ? /%href/ ## Réinventez la gestion des fichiers et la productivité avec ClickUp

Lorsque vous choisissez des gestionnaires de fichiers Mac, ne vous arrêtez pas aux fonctionnalités : pensez à la manière dont ils s'intègrent dans votre flux de travail global. Offrent-ils une assistance à la collaboration, s'intègrent-ils à vos outils existants, optimisent-ils la gestion des fichiers ou augmentent-ils votre productivité globale ? Si des outils tels que Path Finder ou ForkLift excellent dans des domaines spécifiques, ils peuvent manquer de la polyvalence d'une solution tout-en-un. C'est là que ClickUp se distingue. Il ne s'agit pas seulement de gérer des fichiers, mais de transformer entièrement votre façon de travailler.

Avec des outils tels que ClickUp Docs, Brain et Connected Search, il va au-delà de l'organisation des fichiers pour offrir une plateforme unifiée pour les tâches, la collaboration et l'automatisation. Prêt à simplifier votre flux de travail et à augmenter votre productivité ? /href/ https://app.clickup.com/signup Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui /%href/ - c'est gratuit ! 🚀