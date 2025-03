Motion vs. Todoist : trouvez le partenaire idéal pour votre productivité

Le bon outil de gestion des tâches peut transformer votre productivité. Motion et Todoist sont deux outils populaires qui promettent d'organiser votre vie et de booster votre efficacité. Mais avec des fonctionnalités qui se chevauchent et des atouts uniques, comment choisir celui qui vous convient le mieux ? Que vous ayez besoin d'une planification avancée basée sur l'IA ou d'un moyen simple d'organiser vos tâches, ce guide vous explique tout ce que vous devez savoir sur Motion et Todoist. Il présente une alternative puissante qui pourrait bien les surpasser tous les deux.

Motion excelle dans la planification basée sur l'IA, l'automatisation de la hiérarchisation des tâches et la gestion du calendrier. *Todoist offre simplicité, collaboration et intégrations étendues à moindre coût. Vous voulez le meilleur des deux ? Essayez [—une alternative puissante qui combine la gestion des tâches, l'automatisation, l'IA et plus de 1 000 intégrations dans une seule plateforme. ## Qu'est-ce que Motion ? ]() qui vous aide à mieux gérer votre temps et vos tâches. Il combine la gestion des tâches, la planification du calendrier et l'automatisation de l'IA. Cet outil se distingue par sa planification basée sur l'IA. Il crée un calendrier personnalisé en hiérarchisant les tâches, les réunions et les délais en fonction de l'urgence et de la disponibilité. Pour augmenter votre productivité, Motion s'intègre à de nombreuses applications populaires, telles que Google Agenda, Zoom, Google Meet, Zapier, Microsoft Outlook 365, etc.

undefined a montré que passer seulement 10 à 12 minutes à planifier sa journée peut vous faire gagner deux heures. Cela vous fait réaliser à quel point le bon outil fait toute la différence pour booster la productivité, n'est-ce pas ? ## ⏰ Résumé en 60 secondes, mais comment choisir entreet

Il est parfait pour les professionnels, les étudiants et les équipes à la recherche d'un outil tout-en-un et qui souhaitent passer moins de temps à forger des plans et plus de temps à les exécuter. ➡️ En savoir plus : Voyons ce qui fait de Motion une excellente alternative à Todoist. Voici quelques-unes de ses meilleures fonctionnalités : #### Gestion des tâches Les fonctionnalités du gestionnaire de tâches de Motion comprennent la priorisation et la création de tâches en un seul clic pour créer une simple liste de tâches. Elle vous permet de créer des éléments emboîtables pour ajouter des sous-tâches à chaque tâche. Si vous avez besoin qu'un autre membre de l'équipe travaille sur une tâche de votre liste, il vous suffit d'ajouter un assigné. ### ClickUp en un clic #3 : Vue Calendrier ClickUp Affichez vos tâches quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles avec l'affichage du calendrier ClickUp undefined est un calendrier de gestion de projet qui vous donne un aperçu clair et visuel de vos tâches, échéances et évènements, le tout au même endroit. Affichez les tâches par jour, semaine ou mois pour un aperçu clair. Synchronisez-le avec des calendriers externes tels que Google Agenda et profitez de mises à jour bidirectionnelles pour que tout reste aligné. Faites glisser et déposez les tâches pour les reprogrammer et personnalisez votre vue en filtrant par projets, priorités ou assignés spécifiques.

💡Conseil de pro : Vous vous demandez comment organiser votre travail avec un calendrier de gestion de projet ? Voici un guide étape par étape : *Étape 1 : Définissez des objectifs clairs et décrivez la portée de votre projet.

Étape 2 : Définissez les tâches et les jalons essentiels. *Étape 3 : Distribution des ressources. * Étape 4 : Choisissez les bons outils. ### One Up de ClickUp n° 4 : ClickUp Brain /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss13.gif

ClickUp Brain https://clickup.com/ai Essayez Click Brain gratuitement /%cta/ /href/ https://clickup.com/ai ClickUp Brain /%href/ est votre assistant IA qui apporte un avantage innovant à la productivité. De l'automatisation des tâches répétitives à la rédaction de contenu et à l'analyse des données, il vous fait gagner du temps et vous épargne des efforts mentaux.

Obtenez des réponses à toutes vos questions professionnelles grâce à ClickUp Brain. Il recherchera simplement les informations pertinentes dans votre environnement de travail et vous fournira des données précises. Utilisez cet outil pour résumer les notes de réunion, générer des éléments d'action et même vous aider à trouver des idées pour votre prochain grand projet. C'est comme avoir un coach de productivité personnel prêt à simplifier votre journée dans votre environnement de travail. ### Le point fort de ClickUp n° 5 : les modèles ClickUp ClickUp propose de nombreux undefined vous aide à planifier votre journée en organisant et en classant vos tâches par catégories, en les hiérarchisant et en visualisant leur progression. undefined se distingue également si vous souhaitez forfaitiser le travail de vos équipes. Il vous permet de synchroniser les tâches avec la disponibilité de votre équipe, pour que tout se passe bien. /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss46-1.png

Modèle de gestion des tâches de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102451782&department=pmo&\_gl=1\*5ozsaj\*\_gcl\_au\*MjQ2NjAwMzg5LjE3Mzc2MDE1NTE. Télécharger ce modèle /%cta/

Si vous avez besoin d'un gestionnaire de tâches plus complet, consultez /href/ https://clickup.com/templates/task-management-t-102451782 Modèle de gestion des tâches ClickUp /%href/. Le modèle vous permet de visualiser vos tâches par statut, priorité et service. Vous pouvez suivre la progression, optimiser les flux de travail et collaborer de manière transparente avec votre équipe.

Il prend également en charge six vues dynamiques, dont Liste, Tableau, Box et Calendrier, ce qui vous permet de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins. ## Trouvez la solution de productivité idéale avec ClickUp Motion et Todoist excellent chacun à leur manière. Grâce à ses fonctionnalités basées sur l'IA, motion est parfait pour les utilisateurs qui recherchent l'automatisation et un flux de travail bien planifié. En comparaison, Todoist se distingue par sa simplicité et sa collaboration conviviale. Mais si vous recherchez un outil qui combine le meilleur de ces deux outils, ne cherchez pas plus loin que ClickUp. De la productivité et de la gestion des tâches optimisées par l'IA aux vues de calendrier et à un large intervalle de modèles personnalisables, ClickUp est conçu pour s'adapter à vos besoins uniques. /href/ https://clickup.com/signup Inscription /%href/ gratuite dès aujourd'hui !