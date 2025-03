Comment utiliser PERT pour trouver le chemin critique dans les projets

Avez-vous déjà dû expédier des tâches avant une mise en service ? Ou jongler avec les délais de projets consécutifs ? Que ce soit une occurrence occasionnelle ou régulière, c'est frustrant. Mais il existe une solution : la méthode du chemin critique (MCC) et la technique d'évaluation et de revue de projet (TEVP). Considérez la MCC comme un GPS pour l'amélioration et la TEVP comme un turbocompresseur pour l'exécution.

Ces deux méthodes sont désormais considérées comme des références dans le domaine de la gestion de projet, tous secteurs confondus. Combinez-les et vous obtenez la magie de la gestion de projet de niveau supérieur : le chemin critique PERT. Ce blog explique les concepts clés, les avantages et les six étapes simples pour les appliquer, ainsi que la manière dont ClickUp peut vous aider à les maîtriser parfaitement.

⏰ Résumé en 60 secondes *Comprendre PERT et CPM : PERT se concentre sur la gestion des incertitudes avec des estimations de durée probabilistes, tandis que CPM mappe des durées fixes pour identifier les tâches critiques

Pourquoi les combiner ? Combinez l'adaptabilité du PERT avec la structure du CPM pour une meilleure gestion des risques, une meilleure allocation des ressources, une planification globale et une meilleure prise de décision. *Étapes pour appliquer le PERT et le CPM : Définir toutes les activités du projet et impliquer des équipes interfonctionnelles Séquencer les tâches et mapper les dépendances Créer un diagramme de réseau liant les tâches et les jalons

Estimer la durée des tâches à l'aide de la formule PERT Identifier le chemin critique en calculant le Slack des tâches Surveiller la progression et ajuster les échéanciers si nécessaire * Des solutions pour relever les défis Le suivi des tâches peut devenir fastidieux et est mieux géré avec des outils dédiés tels que estunoutildeplanificationderéseaupermettantdeconcevoir,planifieretpiloterdesprojetscomplexes.Considérez-lacommelabouledecristaldevotreprojet,quivousaideàtenircomptedesincertitudesetàoptimiserlecalendrier.Comment?Elleseconcentresurl'estimationdeduréeintensiveetprécise,quiestmieuxréaliséeàl'aidedesformulesautomatiséesdeClickUp.LacollaborationavecplusieurséquipesdevientfastidieuseetnécessiteunoutildedocumentationricheenfonctionnalitéscommeClickUpDocs.Qu'est-cequeClickUp?) La méthode PERT se distingue particulièrement par ses estimations de durée très précises. Les calculs tiennent compte des risques pour créer un échéancier réaliste pour le projet. ➡️ En savoir plus : Les composants clés étant clairs, voici quelques applications intéressantes de PERT : *Développement de produits : il suit la progression du lancement de nouveaux produits en se concentrant sur le temps et les /href/ https://clickup.com/blog/milestone-chart// diagrammes de jalons /%href/ . PERT permet aux équipes de rester alignées de l'idéation à la mise sur le marché. De plus, sa vue granulaire est parfaite pour les projets de recherche et développement , les activités goulots d'étranglement sont des gouffres en termes de temps et de ressources. Ce sont les domaines clés à traiter et à optimiser pour une navigation en douceur. La méthode CPM visualise le réseau à travers des durées de tâches fixes, ce qui facilite l'identification de ces contraintes. De plus, cette méthode permet de repérer la séquence la plus longue de toutes les tâches dépendantes (le chemin critique d'un projet). En conséquence, vous pouvez concentrer vos efforts de manière transparente et optimiser les activités gourmandes en ressources. ### Concepts clés de la méthode CPM

Maintenant que nous avons vu les bases, passons aux principaux éléments d'une analyse du chemin critique. | Élément | Signification | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| Nœuds/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss50-2.pngActivity nom pert chemin critique/%img/ | Représente les tâches ou activités du réseau du projet (contrairement à PERT). Les nœuds sont souvent représentés par des rectangles et parfois par des cercles. |

| Flèches/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss51.pngArrow pert critical path/%img/ | Indique la séquence des tâches. Les flèches relient les nœuds et montrent les dépendances entre les activités. |

| Estimations de durée/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss52-2.pngDuration = X semaines chemin critique pert/%img/ | Calculées comme durées fixes pour chaque activité. Comme elles sont l'estimation du nœud, elles sont placées sous le nom de l'activité. Cela permet de repérer plus facilement le chemin critique. |

Il n'y a pas de règle absolue concernant le placement de chaque composant. Tout est ajusté pour simplifier la logique et la compréhension. Étant donné que le CPM mappe des tâches avec des durées fixes, il n'y a pas de place pour les retards. Ainsi, les chefs de projet calculent également un float ou slack dans chaque activité pour tenir compte des imprévus.

💡 Conseil de pro : Passez en revue la signification de chaque composant du CPM. Bien que similaire au PERT, chaque nuance subtile mais cruciale change la façon dont le CPM représente votre projet. ### Applications du CPM Voici quelques espaces où le CPM peut être utilisé efficacement :

Examen de l'installation et de la maintenance : le CPM permet de visualiser les activités de routine telles que l'installation, les tests et les essais finaux. Il est idéal pour améliorer les aspects qui doivent être répétés sans déviation. De plus, cette méthode permet d'éviter les chevauchements et les retards coûteux lors de projets tels que l'installation de lignes

Cette approche simplifie la préparation du site, les travaux de fondation et la finition. Elle identifie les activités critiques afin que les retards dans une tâche ne fassent pas dérailler l'ensemble du projet. Elle est donc parfaite pour respecter les échéanciers de construction importants. La CPM optimise les flux de travail dans les activités séquentielles telles que l'installation des équipements, la production et les contrôles de qualité. En se plongeant dans les processus techniques, la CPM est idéale pour minimiser les temps d'inactivité sur les lignes de production Rationalisation des processus de manutention : Il mappe les étapes fixes des processus qui nécessitent une exécution physique. En logistique, le CPM permet d'éviter facilement les perturbations dans le stockage, la récupération et le transport des matériaux. Cela améliore également le flux des ressources et favorise l'alignement des tâches et des objectifs. Bien que le CPM puisse également être appliqué comme le PERT, il est plus adapté aux projets stables et aux besoins prévisibles des clients. Avec une vaste bibliothèque de modèles, ClickUp en propose également qui sont adaptés au CPM.

🚀 Modèle d'analyse du chemin critique de ClickUp /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss53-2.png Modèle d'analyse du chemin critique de ClickUp chemin critique pert chemin critique pert https://clickup.com/templates/critical-pathway-analysis-t-194507379

ClickUp nous a permis d'éviter d'utiliser différents canaux et de rationaliser les discussions pour accélérer les actions et les résolutions, car il s'agit de notre unique plateforme de référence pour la gestion de projet... Le fait de disposer de toutes les dépendances, des rôles attribués, des tâches bien documentées et des documents standard déjà pensés et mis en forme de manière réutilisable nous permettra d'atteindre plus rapidement notre objectif d'optimisation des flux de travail. Tanya Cummings, Directrice de l'expérience numérique, STANLEY Security ## Comment PERT et CPM fonctionnent ensemble

Il existe des différences d'orientation et d'intention. La méthode PERT cible les incertitudes, tandis que la méthode CPM s'en tient à des calendriers fixes. Cela dit, de nombreux éléments se chevauchent. Outre la visualisation, la méthode PERT gère les hypothèses, tandis que la méthode CPM garantit le respect des délais. Grâce à cette compatibilité innée, la combinaison des deux améliore facilement la qualité d'exécution de votre projet. Examinons cela plus en détail. ### Combiner les probabilités avec une planification déterministe

La méthode PERT fournit des estimations probabilistes de la durée des tâches, tandis que la méthode CPM offre une structure qui donne la priorité aux échéanciers fixes et aux calendriers prédéterminés. L'une atténue les risques, tandis que l'autre maintient la stabilité. Lorsqu'elles sont combinées, les tâches incertaines sont prises en compte avec la méthode PERT, tandis que la méthode CPM permet de maintenir le projet sur des bases réalistes et dans le respect des délais d'exécution. ### Avantages de l'utilisation des deux techniques

Voici quatre avantages clés que vous êtes sûr de tirer du chemin critique PERT : *Meilleure gestion des risques : La combinaison des deux approches permet d'anticiper les retards sans perdre de vue les tâches critiques. Cela permet de minimiser les perturbations et de gérer efficacement les risques. *Meilleure allocation des ressources : Les deux approches, lorsqu'elles sont combinées, améliorent la priorisation des activités et la visibilité des jalons. Elles améliorent également votre compréhension des dépendances du projet, ce qui permet d'éviter les surcharges et les défis

Planification holistique : Ils permettent de visualiser les étapes fixes et les tâches incertaines pour livrer un projet de bout en bout, de manière holistique ## Étapes pour appliquer PERT et le chemin critique dans les projets Une fois les bases posées, voyons comment mettre en œuvre ces deux outils. 🚀 Scénario : Nous devons lancer un nouveau smartphone. Voici les six étapes à suivre pour appliquer conjointement PERT et CPM. ### Étape 1 : Définir les activités du projet Commencez par lister toutes les tâches nécessaires au lancement. est une fonctionnalité conçue pour simplifier et étendre la façon dont vous mappez les variables du projet. Elle vous permet de personnaliser les champs de données en fonction de vos besoins, notamment en utilisant une logique conditionnelle et des formules avancées. De plus, chaque champ est mis à jour en temps réel, qu'il s'agisse des durées PERT ou des tâches individuelles. Elle centralise toutes les variables et applique instantanément la même logique à tous les champs. Cela élimine le copier-coller manuel et les calculs gourmands en ressources. Le résultat ? Des estimations cohérentes, précises et fiables à chaque fois.

Gérer les contributions collaboratives Les projets reposent souvent sur les tâches, les contributions et les estimations de nombreuses équipes. Pour tout mapper avec précision, vous avez besoin de la contribution de tous les experts, et non de devinettes. Mais sans un espace central et collaboratif, les choses se compliquent. Les contributions semblent dispersées et des détails importants peuvent passer entre les mailles du filet.

✅ Solution : La solution est un document dans lequel chacun peut consigner ses contributions. Bien que ClickUp intègre la collaboration dans chaque outil, un outil de documentation se démarque. #### 🚀 ClickUp Docs /cta/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss69.gif ClickUp Docs est un outil dédié doté de fonctionnalités permettant de renforcer la collaboration et de simplifier la documentation. Il est conçu pour cartographier tout type de contenu, des exigences aux protocoles. ClickUp Docs offre également des fonctionnalités d'édition en direct et de partage transparent, ce qui est idéal pour que plusieurs équipes puissent répertorier les activités du projet. ClickUp Docs /%href/ https://www.clickup.com/features/docs ClickUp Docs /%cta/ En savoir plus /%cta/ est un outil dédié doté de fonctionnalités permettant de renforcer la collaboration et de simplifier la documentation. Il est conçu pour tout mapper, des exigences aux protocoles. ClickUp Docs offre également des modifications en cours et un partage transparent, ce qui est idéal pour que plusieurs équipes puissent lister les activités du projet. L'outil permet également de mettre en forme pour tout mapper en détail et en une seule fois. De plus, si chaque équipe a besoin d'un espace séparé, ClickUp Docs vous permet d'inclure plusieurs sous-pages. ### Flux de projet fragmenté , des vues de la charge de travail et un suivi du temps pour maximiser l'efficacité de votre projet et de votre équipe. De plus, vous avez accès à /href/ https://clickup.com/ai ClickUp Brain /%href/, un outil d'IA, réduit le travail manuel, fournit des informations claires et facilite l'examen et le résumé des objectifs. ➡️ En savoir plus : undefined ## Surmonter les incertitudes et renforcer la planification avec ClickUp La combinaison du chemin critique PERT transforme le chaos en clarté. Appliquez-le efficacement et vous obtiendrez une planification structurée, des risques atténués et des livrables de projet sains.

En essence, il vous permet d'éliminer les délais non respectés et les maux de tête sans fin. Bien que notre guide ait tout couvert, vous avez toujours besoin du bon outil pour intégrer cette puissance dans la gestion de projet. C'est là que ClickUp excelle. En plus de ses visuels époustouflants, ClickUp offre une IA et une automatisation intelligentes, une gestion transparente des tâches et des analyses robustes en un seul endroit.