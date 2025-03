Seuls 64% des projets atteignent leurs objectifs . C'est choquant, non ? Une planification inefficace du projet et une répartition peu claire des tâches freinent souvent les équipes.

Comme l'a judicieusement dit Peter Drucker, "les forfaits ne sont que de bonnes intentions s'ils ne se transforment pas immédiatement en travail"

Une liste de projet bien conçue transforme les intentions en actions en divisant des objectifs complexes en étapes gérables.

Explorons comment créer et gérer une liste de projets efficace qui transformera votre productivité et les résultats de vos projets.

⏰ Résumé en 60 secondes

Une liste de projet est un forfait de haut niveau qui décrit les tâches, les échéances et les responsabilités liées au projet, à la différence des listes de choses à faire quotidiennes ou des structures détaillées de répartition du travail

Pour créer une liste de projet, il faut définir les objets, décomposer les produits à livrer, attribuer les tâches et fixer des priorités claires pour l'ensemble du projet

L'une des erreurs les plus courantes lors de l'élaboration d'une liste de projets est de ne pas la réviser régulièrement et de fixer des paramètres irréalistes.

Il est important de fixer des priorités claires pour les tâches et de lier les tâches dépendantes pour garantir l'alignement de l'équipe

Mettez régulièrement votre liste à jour, tenez compte des dépendances entre les tâches et communiquez efficacement avec votre équipe pour garantir la fluidité des flux de travail et la réussite du projet

$$ Qu'est-ce qu'une liste de projet ?

Une liste de projet est un document complet contenant tous les détails du projet, y compris le nom du projet, les produits à livrer, calendrier du projet , les assignés et les priorités des tâches. En d'autres termes, il s'agit de définir le "quoi, qui et quand" de votre projet. Ainsi, tout le monde est sur la même page et le projet avance sans heurts.

Vous pouvez considérer une liste de projet comme un plan qui cartographie chaque étape et chaque responsabilité afin de maintenir votre projet sur la bonne voie tout au long de son déroulement cycle de vie du projet .

🧠 Le saviez-vous ? Seulement 35 % des projets sont considérés comme une réussite. La création d'une liste de projets peut vous aider à vous concentrer sur les éléments à fort impact et prioritaires et à augmenter le taux de réussite de votre projet.

Mais en quoi une liste de tâches de projet diffère-t-elle d'une liste de tâches ou d'une structure de répartition du travail (SRT) ? Comprenons bien.

Liste de projet vs. liste de tâches vs. structure de répartition du travail

Bien que les listes vous aident à rester organisé, les listes de projet, listes à faire et les structures de répartition du travail (SRT) ont des objectifs distincts. Voyons cela en termes simples.

Le type de structure de répartition du travail (SRT) est le suivant : Type À quoi ça sert Exemple Liste de projets* - Suivi des tâches, des échéances et des responsabilités pour un seul projet Lancement d'un site web : Création du contenu, installation du référencement.. Liste À faire* - Une checklist quotidienne des tâches personnelles ou d'équipe - rapide et informelle - Envoyer des e-mails, planifier une réunion d'équipe, appeler un fournisseur, etc Mon travail Work Breakdown Structure (WBS) Décompose un grand projet en éléments plus petits et détaillés pour une meilleure planification Construction d'une maison : Fondation, charpente, plomberie

📌 Imaginez le forfait d'un dîner. Voici à quoi ressembleraient les trois listes :

Liste des choses à faire: Acheter les provisions, dresser le paramètre de la table, préparer le repas

Acheter les provisions, dresser le paramètre de la table, préparer le repas Liste de projets: Faire le forfait, inviter les invités, établir un budget et déléguer les tâches

Faire le forfait, inviter les invités, établir un budget et déléguer les tâches Le système d'organisation du travail (WBS): Décomposer la "préparation du repas" en préparant les ingrédients, en faisant mariner la viande, en cuisinant le plat principal, en préparant les accompagnements et en préparant les desserts

Une liste de choses à faire est destinée aux tâches rapides, tandis qu'une liste de projets permet d'avoir une vue d'ensemble et d'effectuer les tâches suivantes le forfait du projet tandis qu'une structure d'organisation du travail (WBS) plonge dans les détails.

L'utilisation de la bonne approche vous permet de gagner du temps, de maintenir l'alignement de votre équipe et de rendre les objectifs plus réalisables.

Mon travail consiste à gérer un projet sans structure de répartition du travail, comme si vous alliez en terre inconnue sans carte routière.

J Phillips, PMP, écrivain.

La création d'une liste de projet ne consiste pas à noter des tâches. La liste doit contenir le titre du projet, des informations sur le projet et une feuille de route effacée qui permet à votre équipe de rester en phase et d'atteindre vos objectifs.

Voici un guide étape par étape pour créer votre propre liste de projet :

Étape 1 : Définir les objectifs et la portée du projet

Avant de vous lancer dans les tâches, définissez clairement ce que vous voulez réaliser et ce qui est inclus dans le projet. Cela vous aidera à comprendre les éléments livrables du projet la définition des objectifs et du champ d'application permet de jeter les bases d'une liste de projets ciblés et réalisables, d'analyser les éléments d'action et d'affecter les ressources de manière efficace. La définition des objectifs et du champ d'application pose les paramètres d'une liste de projet ciblée et exploitable.

📌 Exemple: Si votre nouveau projet consiste à lancer un nouveau site web, l'objectif du projet peut être d'augmenter les ventes en ligne de 20 %. Le champ d'application comprend la conception, le développement et les tests. Une fois que la portée est effacée, vous pouvez commencer à dresser la liste des tâches, telles que la réalisation d'études sur les utilisateurs, la création de prototypes et le développement du backend.

Vous pouvez également diviser le projet en différentes phases pour une exécution efficace. Dans l'exemple ci-dessus, les phases du projet peuvent inclure la phase de planification, la phase d'exécution, la phase de test et la phase de déploiement.

Si vous avez besoin d'un point de départ pour définir les objectifs et la portée d'un projet, essayez l'outil Modèle de gestion du champ d'application ClickUp . Ce modèle de liste de projet vous aide à dresser la liste de l'énoncé du problème, de la solution proposée et des risques potentiels.

Étape 2 : Identifier les tâches et décomposer les produits à livrer

Pour donner vie à un projet, il faut d'abord le diviser en étapes gérables et réalisables. Dressez donc une liste de toutes les tâches clés nécessaires pour achever un projet et des produits à livrer pour chaque tâche. Il est ainsi plus facile pour les gestionnaires de projet d'attribuer les responsabilités aux parties prenantes du projet et de définir les objectifs à atteindre de suivre la progression du projet .

Imaginons que vous travailliez sur un projet de mise en œuvre d'une solution de gestion de la relation client (CRM). Il comprendra les tâches et les produits livrables suivants :

✅ Tâches:

Auditer les données clients existantes pour en vérifier la qualité et la pertinence

Nettoyer et mettre en forme les données pour la migration

Importer les données dans le nouveau système CRM

📄 Produits livrables:

Rapport d'audit des données identifiant les problèmes et les changements nécessaires

Fichiers de données clients nettoyés et mis en forme

Rapport de confirmation de la migration réussie des données

Étape 3 : Fixer les délais et les paramètres

Les délais et les priorités constituent l'épine dorsale de tout projet de migration de données réussi développement d'un projet . Sans eux, les tâches peuvent s'éterniser et votre équipe risque de se déconcentrer. Voici comment faire en sorte que tout reste sur la bonne voie :

Évitez de surcharger votre équipe avec des tâches impossibles à réaliserdes échéanciers de projet impossibles à tenir. Au lieu de cela, fixez des délais réalisables et prévoyez une période tampon pour faire face aux imprévus

Libellez les tâches comme étant de priorité élevée, moyenne ou faible. De cette manière, votre équipe est informée des tâches pour lesquelles le temps est compté

Paramétrez les dépendances entre les tâches pour visualiser votre échéancier et éviter les goulets d'étranglement

Planifiez des contrôles réguliers pour évaluer la progression et ajuster les échéanciers si nécessaire

💡Pro Tip: Utilisez les données historiques ou les commentaires de l'équipe pour estimer la durée de chaque tâche. Envisagez d'utiliser des techniques comme l'estimation en trois points (durée optimiste, pessimiste et la plus probable) pour affiner vos estimations.

Étape 4 : Attribuer les tâches et les responsabilités

Une propriété claire est l'épine dorsale d'un projet bien exécuté. Sans cela, la confusion s'installe et la productivité en prend un coup. Commencez par évaluer les compétences, les points forts et les centres d'intérêt des membres de votre équipe et assignez-leur des tâches pertinentes.

Les outils de gestion de projet tels que le ClickUp sont très utiles pour l'attribution et le suivi des tâches. Avec La solution de gestion de projet de ClickUp avec ClickUp, vous pouvez créer et assigner une tâche à partir de n'importe quel endroit, y compris la boîte de réception, les commentaires sur les documents, le Chat et la Liste.

Une fois la tâche assignée, tirez parti de l'outil Tâches ClickUp pour suivre la progression, créer des types de tâches et définir des paramètres de priorité. Il vous permet de créer des statuts personnalisés pour les tâches, tels que "à faire", "en progression" et "achevé" Vous pouvez également attribuer un code couleur aux tâches pour définir des paramètres de priorité afin que votre équipe sache quelles tâches requièrent une attention immédiate.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image2-12-1400x798.png Utilisez les tâches ClickUp pour suivre les éléments de la liste de projets /$$$img/

créez et suivez des tâches, définissez des paramètres de priorité et ajoutez des détails pertinents de manière efficace avec ClickUp Tasks_

Avec ClickUp, organiser une liste de tâches devient un jeu d'enfant. Utiliser Listes ClickUp pour regrouper les tâches en fonction des produits à livrer ou des phases. Vous pouvez également créer des sous-tâches dans les tâches ClickUp pour diviser des objectifs plus importants en étapes plus petites. Par exemple, une tâche "Créer une démonstration de produit" peut comporter des sous-tâches telles que "Rédiger un script", "Enregistrer une vidéo" et "Réviser les cours"

Qui plus est, Affichages ClickUp s'adapte au style de votre équipe grâce aux vues Liste, Kanban et Gantt, qui vous permettent de visualiser les tâches à votre façon. Cela vous aide à structurer efficacement les tâches et à transformer les grandes idées en résultats tangibles.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image4-10.png Suivez le flux de travail d'une liste de projets avec les vues ClickUp /$$img/

affichez les tâches en fonction des livrables, des priorités ou des échéances, le tout dans une vue simple avec ClickUp Views_

La création d'une liste de projets n'est que le point de départ. C'est en l'utilisant efficacement que vous obtiendrez les meilleurs résultats. Une liste de projets bien gérée stimule la productivité et améliore le taux de réussite des projets.

Voici comment tirer le meilleur parti de votre liste de projets :

Restez flexible

Les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Soyez prêt à adapter votre liste de projets en fonction de nouvelles informations ou de circonstances imprévues. Par instance, si un membre clé de l'équipe n'est pas disponible, déléguez son travail à un autre membre de l'équipe. La flexibilité vous permet de rester sur la bonne voie même en cas d'imprévu.

Contrôler régulièrement la progression du projet

Une liste de projet n'est pas un outil que l'on met en place et que l'on oublie. Planifiez des revues de projet soit quotidiennement, soit hebdomadairement, soit à l'approche des jalons. Cela permet d'examiner la progression, de redéfinir les priorités des tâches et d'ajuster les délais si nécessaire.

Pour un examen régulier des la progression du projet et les goulets d'étranglement, vous pouvez essayer Tableaux de bord ClickUp . Il affiche une vue d'ensemble de votre projet, des tâches achevées aux échéances à venir.

Créez des tableaux de bord personnalisés pour suivre la charge de travail de chaque membre de l'équipe, le temps passé sur les différentes tâches et l'aperçu du budget.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image1-12.png Obtenez des informations sur la liste des projets avec les tableaux de bord ClickUp /$$img/

affichez en temps réel la progression, les délais et les goulots d'étranglement avec les tableaux de bord ClickUp [ClickUp Brain]( https://clickup.com/ai_GARDEZUNEVUEENTEMPSRÉELDEL'AVANCEMENT,DESDÉLAISETDESGOULOTSD'ÉTRANGLEMENTAVECCLICKUPDASHBOARDS/HREF/) , le puissant assistant IA de ClickUp, vous aide à obtenir des insights IA facilement à partir de n'importe quel tableau de bord. Cela vous permet de identifier les goulets d'étranglement à un stade précoce, de rationaliser les flux de travail et de prendre des décisions fondées sur des données. Il améliore la productivité de votre équipe et garantit la réussite du projet.

Pour toute organisation qui a du mal à gérer ses projets, ClickUp aidera à la collaboration sur les tâches. Ce logiciel permet de suivre les éléments de la liste À faire et de travailler sur ces tâches dans les délais impartis. Il aide également l'équipe de gestion du projet à suivre la progression générale des projets afin de garantir le respect des délais.

Alfred Titus, responsable de l'assistance administrative à la Build A Soul Foundation

Maintenir l'alignement de tous

Si vous attribuez des tâches ou apportez des modifications à la liste du projet, par exemple en augmentant la portée du projet ou en reportant la date limite d'une tâche, il est important d'en informer toutes les parties prenantes.

Utiliser Notifications ClickUp et l'étiquette pour s'assurer que chacun connaît son rôle, les délais et les étapes suivantes. Par exemple, le fait d'étiqueter un membre de l'équipe lorsqu'une tâche passe à son étape permet d'éviter toute confusion et de maintenir la fluidité des flux de travail.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image3-9-1400x1241.png Informez les membres de l'équipe des mises à jour de la liste de projets grâce aux notifications ClickUp /$$img/

gardez une longueur d'avance sur les échéances et les mises à jour grâce aux ClickUp Notifications_

🧠 Le saviez-vous ? Dans l'industrie du logiciel, les méthodologies Agile s'appuient souvent sur des listes de projets sous forme de backlogs. Les entreprises utilisent ces listes pour hiérarchiser les fonctionnalités et gérer les cycles de développement, ce qui leur permet de répondre rapidement aux commentaires des utilisateurs et aux évolutions du marché.

Les erreurs courantes à éviter dans la gestion de liste de projet

Même le meilleur calendrier de projet peut tomber à l'eau si certaines erreurs sont négligées. Voici quelques exemples d'erreurs courantes de la gestion de la liste du projet et comment les éviter :

Absence de priorités claires

⚠️ En l'absence de priorités claires, les tâches peuvent devenir écrasantes et les tâches importantes peuvent se perdre dans le flot. Il en résulte de la confusion et des délais non respectés.

🛠️ Solution: Revoir régulièrement la liste des projets avec l'équipe pour classer les tâches par ordre d'urgence et d'importance, en veillant à ce que chacun comprenne ce qui doit faire l'objet d'une attention immédiate. Priorités des tâches ClickUp vous aide à classer les tâches en trois catégories : priorités élevées, moyennes et faibles. Ainsi, tout le monde sait sur quoi se concentrer en priorité, ce qui rend la liste plus exploitable et mieux organisée.

Fixer des paramètres irréalistes

⚠️ Le fait de fixer des paramètres irréalistes peut être source de stress, d'épuisement et de travail de mauvaise qualité. Soyez réaliste et allouez suffisamment de temps à chaque tâche.

🛠️ Solution: Impliquez les membres de l'équipe dans le processus de fixation des paramètres. Utilisez les données historiques et les estimations des tâches pour établir des échéanciers réalisables.

Surcharger la liste

⚠️ En essayant d'intégrer trop de tâches dans une liste, celle-ci peut devenir lourde et difficile à gérer. Lorsque la liste est trop encombrée, il est facile de manquer des étapes clés ou de perdre de vue la progression.

🛠️ Solution: Concentrez-vous sur les résultats clés pour limiter le nombre de tâches sur la liste numérotée du projet. Passez régulièrement en revue et élaguez les tâches qui ne sont plus pertinentes ou nécessaires. Envisagez d'utiliser L'affichage Kanban de ClickUp pour visualiser les tâches et gérer efficacement la charge de travail.

Ignorer les dépendances

⚠️ Lorsque les tâches sont interconnectées, le fait de négliger ces dépendances peut entraîner des retards, des délais non respectés et une confusion évitable.

🛠️ Solution: Identifier et documenter les dépendances entre les tâches pendant la phase de forfait. Utilisez des outils de gestion de projet permettant le suivi des dépendances, tels que les diagrammes de Gantt ou les diagrammes de flux de travail, pour visualiser l'enchaînement des tâches et vous assurer que les dépendances sont prises en compte dans l'échéancier.

Ne pas mettre la liste à jour régulièrement

⚠️ Une liste de projet n'a de valeur que si elle est tenue à jour. S'en tenir à une liste obsolète est source d'inefficacité et de non-respect des délais.

🛠️ Solution: Planifiez des réunions régulières de contrôle ou de résumé rapide pour passer en revue et mettre à jour la liste du projet. Ces réunions permettent de discuter de la progression, de réaffecter les tâches si nécessaire et de procéder à des ajustements en fonction de l'évolution des priorités ou des exigences du projet. Instaurez une culture dans laquelle les membres de l'équipe se sentent responsables de la mise à jour de la liste.

