10 OneDrive Alternative Options for Cloud Storage in 2025

Vous recherchez un stockage cloud sécurisé pour collaborer, partager des fichiers importants ou sauvegarder votre travail ? Microsoft OneDrive est populaire, offrant un accès facile et une intégration transparente avec Microsoft 365. Cependant, les utilisateurs de OneDrive expriment souvent des préoccupations concernant la protection des données et le manque de fonctionnalités de sécurité avancées telles que le chiffrement à divulgation nulle de connaissance. Beaucoup se plaignent de la lenteur de la synchronisation, de l'espace de stockage gratuit limité et des intégrations d'applications tierces, et même de la complexité des permissions de partage de fichiers.

Si vous avez été confronté à ces difficultés, il est temps d'explorer les meilleures alternatives. La bonne nouvelle ? Il existe de nombreuses options excellentes qui offrent un stockage sécurisé, des performances plus rapides et des fonctionnalités de sécurité plus flexibles et complètes.

### 10. iCloud Drive (Idéal pour stocker et synchroniser des fichiers personnels)

Dans ce guide, nous allons nous plonger dans le top 10 des alternatives à OneDrive pour vous aider à trouver la solution parfaite pour vos besoins. ## ⏰Voici un bref aperçu des meilleures alternatives à OneDrive : * *MEGA : Idéal pour le partage de fichiers cryptés en toute confidentialité ✅ *pCloud : Idéal pour le stockage et le partage de fichiers sensibles ✅ *Sync.com : Idéal pour le stockage sécurisé des données avec cryptage ✅ *Box : Idéal pour le stockage de fichiers et l'automatisation des flux de travail ✅ *ShareFile : Idéal pour le partage sécurisé de fichiers et les solutions de stockage ✅ est le réseau neuronal basé sur l'IA ultime qui connecte les tâches, les documents, les personnes et l'ensemble de la base de connaissances de votre entreprise. Il ne se contente pas de stocker des informations ; il apporte des réponses instantanées à vos questions de travail, qu'il s'agisse de tâches, de projets ou de collègues. /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss51.gif ClickUp Brainhttps://clickup.com/ai Essayez ClickUp Brain gratuitement /%cta/ Avec des fonctionnalités telles que la création de résumés de réunion, la rédaction d'e-mails et la génération de mises à jour de projet, ClickUp Brain réduit le travail fastidieux pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel. Besoin de tout au même endroit ? Tout comme la fonction de recherche ClickUp Connect, cet assistant IA s'intègre également automatiquement à des applications telles que Google Drive, GitHub et Salesforce pour centraliser votre flux de travail.

via /href/ https://www.pcmag.com/reviews/apple-icloud-drive iCloud Drive /%href/ Si vous utilisez des appareils Apple et que vous souhaitez un moyen simple de stocker, synchroniser et partager vos fichiers, iCloud Drive est une excellente option. Il vous permet de partager des fichiers simplement en générant un lien et en le partageant avec vos amis et collègues.

Avec iCloud Drive, vous pouvez enregistrer des fichiers tels que des documents, des photos et des vidéos et y accéder sur votre iPhone, iPad, Mac ou même un PC. Par exemple, si vous travaillez sur une présentation Keynote sur votre Mac, vous pouvez facilement la récupérer sur votre iPad. #### Les meilleures fonctionnalités d'iCloud Drive * Intégration avec les applications Apple telles que Photos et Notes, pour un flux de travail plus fluide

Accédez aux fichiers depuis l'application Fichiers sur iOS, pour plus de commodité lors de vos déplacements Activez la protection avancée des données pour plus de sécurité, en protégeant les informations sensibles #### *Limites d'iCloud Drive Les nouveaux utilisateurs ne disposent que de 5 Go de stockage cloud gratuit, ce qui peut ne pas être suffisant pour sauvegarder plus d'un appareil iCloud Drive ne dispose pas de fonctionnalités avancées telles que le contrôle des versions, ce qui rend difficile la récupération des versions anciennes ou supprimées #### *Tarification d'iCloud Drive

50 Go : 0,99 $/mois *200 Go : 2,99 $/mois *2 To : 9,99 $/mois *6 To : 29,99 $/mois *12 To : 59,99 $/mois #### Évaluations et avis sur iCloud Drive G2 : Pas assez d'avis

Le bon stockage cloud est la clé pour rester organisé et productif pour les fichiers personnels ou les projets d'équipe. Il garantit un stockage sécurisé, des flux de travail fluides et un partage sans effort, essentiels à l'efficacité. Les alternatives à OneDrive de cette liste offrent des fonctionnalités telles que le partage sécurisé de fichiers, l'intégration avec des outils populaires, la modification en cours et des options de recherche avancées pour simplifier le travail et stimuler la productivité.