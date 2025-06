10 alternatives à OneDrive pour le stockage cloud en 2025

Vous recherchez un stockage cloud sécurisé pour collaborer, partager des fichiers importants ou sauvegarder votre travail ?

Microsoft OneDrive est très populaire, car il offre un accès facile et une intégration transparente avec Microsoft 365.

Cependant, les utilisateurs de OneDrive expriment souvent des préoccupations en matière de protection des données et déplorent l'absence de fonctionnalités de sécurité avancées telles que le chiffrement à connaissance nulle. Beaucoup se plaignent de la lenteur de la synchronisation, de l'espace de stockage gratuit limité, de l'intégration d'applications tierces et même de la complexité des permissions de partage de fichiers.

Si vous avez rencontré ces difficultés, il est temps d'explorer les meilleures alternatives.

La bonne nouvelle ? De nombreuses options excellentes offrent un stockage sécurisé, des performances plus rapides et des fonctionnalités de sécurité plus flexibles et complètes.

Dans ce guide, nous vous présentons les 10 meilleures alternatives à OneDrive afin de vous aider à trouver la solution idéale pour vos besoins.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici un aperçu rapide des meilleures alternatives à OneDrive : iCloud Drive : idéal pour le stockage et la synchronisation de fichiers personnels

ClickUp: Idéal pour une collaboration fluide et une gestion centralisée des fichiers Idéal pour une collaboration fluide et une gestion centralisée des fichiers

Nextcloud : Idéal pour le stockage cloud privé auto-hébergé

Dropbox : Idéal pour la collaboration en équipe et les commentaires

Google Drive : idéal pour le stockage, le partage et la modification en cours de documents

MEGA : Idéal pour le partage de fichiers cryptés en toute confidentialité

pCloud : Idéal pour stocker et partager des fichiers sensibles

Sync. com : Idéal pour stocker des données en toute sécurité grâce au chiffrement

Box : Idéal pour le stockage de fichiers et l'automatisation des flux de travail

ShareFile : Idéal pour le partage et le stockage sécurisés de fichiers

Que rechercher dans les alternatives à OneDrive ?

Lorsque vous recherchez la meilleure alternative à OneDrive, concentrez-vous sur les fonctionnalités qui répondent à vos besoins en matière de stockage, de sécurité et de collaboration. Un bon fournisseur, prestataire de stockage cloud garantit un partage sécurisé des fichiers et des documents, une gestion efficace des fichiers et une intégration facile des appareils.

Voici quelques fonctionnalités essentielles à privilégier :

Chiffrement de bout en bout : choisissez une solution de stockage cloud sécurisée qui protège vos fichiers grâce à un chiffrement robuste garantissant que vous seul avez accès à vos données

Assistance pour les fichiers volumineux : choisissez un logiciel de partage de fichiers capable de gérer efficacement le téléchargement et le partage de fichiers volumineux, d'images et de vidéos

Centres de données sécurisés : choisissez des services avec des normes de sécurité élevées et des centres de données conformes au RGPD pour une protection renforcée de vos données

Forfaits flexibles : optez pour des fournisseurs de stockage cloud proposant un intervalle de forfaits gratuits, des options de paiement unique ou des solutions économiques adaptées à différents besoins de stockage

Compatibilité multi-appareils : recherchez une intégration transparente entre les plateformes telles que Windows, les appareils Apple et les navigateurs pour un accès ininterrompu

Liens protégés par mot de passe : partagez des fichiers en toute sécurité grâce à des liens qui expirent et sont protégés par des mots de passe pour plus de contrôle

Options d'espace de stockage : privilégiez les fournisseurs proposant un stockage cloud gratuit généreux et des options évolutives pour répondre à vos besoins croissants

Outils de collaboration : choisissez un outil de collaboration cloud qui améliore le travail d'équipe grâce à des fonctionnalités telles que les dossiers partagés, les mises à jour en temps réel et le partage facile de fichiers

Les 10 meilleures alternatives à OneDrive à découvrir

Découvrez les 10 meilleures alternatives à OneDrive offrant des options de stockage fiables, une synchronisation ultra-rapide, des tarifs compétitifs, une interface conviviale, une collaboration fluide et de puissantes fonctionnalités de productivité :

1. ClickUp (idéal pour une collaboration fluide et une gestion centralisée des fichiers)

Si vous recherchez une alternative puissante à OneDrive qui combine également la gestion des tâches, la collaboration sur des documents et l'intégration d'une base de connaissances, ClickUp vaut le détour.

ClickUp vous permet d'utiliser le stockage cloud pour joindre des fichiers provenant de l'extérieur de ClickUp à vos tâches. Vous pouvez intégrer des services de stockage cloud populaires tels que OneDrive, Google Drive, Dropbox et bien d'autres encore. Cela vous permet de joindre des fichiers directement à des tâches, des commentaires et des documents, garantissant ainsi une collaboration fluide.

Simplifiez la gestion des documents avec ClickUp Docs

En savoir plus Créez et organisez des documents, puis modifiez-les en temps réel avec vos collègues dans ClickUp Docs

ClickUp Docs vous permet de créer, stocker et collaborer sur des documents directement dans votre environnement de travail. C'est l'outil idéal pour créer des wikis, rédiger des rapports ou partager des mises à jour de projet. Vous pouvez organiser vos documents à l'aide de pages imbriquées, utiliser des modèles pour standardiser les flux de travail et partager des fichiers en toute sécurité en définissant des permissions d'accès.

Vous devez co-créer une feuille de route pour un projet ? Pas de problème ! Grâce à la modification en temps réel, tout le monde peut contribuer, étiqueter ses coéquipiers et même transformer des parties de votre document en tâches exploitables immédiatement.

La fonctionnalité Hub Documents vous offre encore plus d'organisation. En classant les ressources par catégorie et en utilisant des filtres, vous pouvez trouver rapidement tout ce que vous cherchez, des notes de réunion aux directives de projet. ClickUp Documents est donc idéal pour gérer des bases de connaissances ou stocker des documents essentiels.

Trouvez n'importe quel élément en quelques secondes grâce à la recherche connectée ClickUp

En savoir plus Recherchez tout ce que vous voulez (documents, dossiers, tâches, discussions) dans votre environnement de travail ClickUp et au-delà grâce à la recherche connectée ClickUp

Vous perdez du temps à fouiller dans des dossiers ou des applications interminables ?

La recherche connectée ClickUp résout ce problème. Elle se connecte à plus de 20 outils populaires tels que Google Drive, Gmail, Slack, Dropbox, OneDrive et bien d'autres, vous permettant de trouver exactement ce dont vous avez besoin en une seule recherche, sans avoir à passer d'une application ou d'un site à l'autre.

Par exemple, supposons que vous recherchiez un fichier de conception stocké dans Dropbox ou une discussion de brainstorming sur Slack. Au lieu d'ouvrir plusieurs applications, tapez votre recherche dans la barre de recherche ClickUp pour obtenir instantanément le fichier, la tâche ou l'e-mail dont vous avez besoin.

Vous voulez passer à la vitesse supérieure ? Intégrez votre base de connaissances à ClickUp. Par exemple, liez les documents d'intégration, tels que les guides de formation ou les processus d'équipe, directement aux tâches associées dans ClickUp.

Vous gagnerez ainsi du temps, favoriserez la concentration des nouvelles recrues, stimulerez la collaboration et garantirez la fluidité des flux de travail.

Révolutionnez la gestion de vos flux de travail avec ClickUp Brain

ClickUp Brain est le réseau neuronal ultime alimenté par l'IA qui connecte les tâches, les documents, les personnes et l'ensemble de la base de connaissances de votre entreprise. Il ne se contente pas de stocker des informations, il apporte des réponses instantanées à vos questions professionnelles, qu'elles concernent des tâches, des projets ou vos collègues.

Essayez ClickUp Brain gratuitement Résumez sans effort des documents, des notes, des rapports et des discussions à l'aide de ClickUp Brain

Grâce à des fonctionnalités telles que la création de résumés de réunion, la rédaction d'e-mails et la génération de mises à jour de projet, ClickUp Brain réduit la charge de travail afin que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel.

Vous avez besoin de tout avoir au même endroit ? Tout comme la fonctionnalité de recherche ClickUp Connect, cet assistant IA s'intègre automatiquement à des applications telles que Google Drive, GitHub et Salesforce afin de centraliser votre flux de travail.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Recherchez des tâches, des fichiers et des documents à partir de plusieurs outils, notamment Google Drive, Slack et Dropbox, grâce à la recherche connectée ClickUp

Intégrez vos outils favoris pour créer un environnement de travail unifié avec les intégrations ClickUp

Stockez, organisez et consolidez vos documents en un seul endroit, puis modifiez-les en collaboration à l'aide de ClickUp Docs

Rédigez avec l'aide de l'IA, résumez et automatisez les tâches, générez des notes de réunion, faites un brainstorming d'idées ou rédigez des e-mails sans effort avec ClickUp Brain

Collaborez avec vos équipes et communiquez directement avec elles dans les tâches et les projets grâce à la vue Chat de ClickUp

Créez, attribuez et suivez efficacement les tâches, divisez les projets en étapes plus petites et automatisez les tâches répétitives avec ClickUp Automations

Limitations de ClickUp

Bien que ClickUp s'intègre à de nombreux outils, la configuration de ces intégrations peut parfois prendre beaucoup de temps, en particulier pour les installations complexes ou les outils moins courants

L'application mobile ClickUp n'offre peut-être pas toutes les fonctionnalités disponibles dans la version de bureau

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $/mois par membre de l'environnement de travail

Stockage cloud : disponible avec le : disponible avec le forfait Unlimited et les forfaits supérieurs

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Un avis G2 dit :

Clickup est l'outil de gestion de projet le plus simple et le plus facile à installer pour nous. Le suivi des tâches est très facile grâce à de nombreux détails granulaires. Le partage avec les équipes et l'invitation de nouveaux membres à collaborer au tableau et à la tâche sont très faciles. L'intégration avec des outils tiers est également possible grâce à de nombreuses applications disponibles. Les intégrations Datadog et Clickup sont très utiles pour créer des tâches d'incident dans Clickup pour les évènements qui doivent être traités, et l'équipe peut alors commencer à travailler sur les incidents. Le service client est très utile. C'est l'outil que nous avons le plus utilisé tout au long de notre projet.

💡 Conseil de pro : Les outils déconnectés font perdre du temps et fragmentent les flux de travail, mais l'IA connectée unifie vos systèmes, ce qui vous fait gagner du temps et stimule la productivité. Voici comment l'IA connectée élimine les silos pour vous faire gagner du temps pour le travail réel: 🧠 Centralisez vos données afin que toutes les informations critiques soient instantanément accessibles 🔍 Demandez à l'IA connectée de récupérer instantanément des informations ou des résumés à partir de n'importe quel document 🛠️ Éliminez les « taxes d'activation/désactivation » en intégrant tous vos outils dans une plateforme unique et fluide 💰 Remplacez plusieurs applications à fonction unique pour simplifier et économiser 🔒 Accédez en toute sécurité à vos fichiers privés ou publics sans compromettre la sécurité de vos données

2. Nextcloud (idéal pour le stockage cloud privé auto-hébergé)

via NextCloud

Nextcloud est une solution open source pour les utilisateurs à la recherche d'un stockage cloud sécurisé et de fonctionnalités de collaboration. Elle offre des fonctionnalités telles que la synchronisation de fichiers, le stockage chiffré et bien plus encore, le tout hébergé sur votre serveur. Vous gardez ainsi le contrôle de vos données.

Vous devez partager un rapport ou collaborer sur une feuille de calcul ? Nextcloud facilite la création d'environnements de travail partagés, la synchronisation des fichiers entre les appareils et la modification des documents en toute transparence avec votre équipe.

Meilleures fonctionnalités de Nextcloud

Partagez des fichiers sans effort grâce à des permissions granulaires pour une collaboration sécurisée

Accédez à vos fichiers à tout moment à partir d'applications de bureau, Web ou mobiles

Renforcez la sécurité grâce au chiffrement de bout en bout et à l'authentification à deux facteurs

Limitations de Nextcloud

Il offre des capacités de recherche limitées sans plugins supplémentaires tels qu'Elasticsearch

Les utilisateurs ont signalé des temps de chargement lents et des plantages fréquents sur les serveurs à fort trafic

Tarifs Nextcloud

Basique : 38,63 $/an par utilisateur

Standard : 69,95 $/an par utilisateur

Premium : 103,03 $/an par utilisateur

Ultimate : 200,93 $/an par utilisateur

Évaluations et avis sur Nextcloud

G2 : 4,3/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 400 avis)

Un avis Capterra dit :

Votre téléphone est important, et les données qu'il contient le sont encore plus. Certains produits ne téléchargent qu'une petite quantité d'informations et omettent les messages texte, les journaux d'appels et d'autres fichiers essentiels. Avec un disque dur de 8 To, les dépenses liées aux autres solutions cloud commerciales diminuent tout en garantissant la sécurité de vos informations

🔍 Le saviez-vous ? Le grand-père de l'Internet, ARPANET, a été le premier service de stockage cloud. Dans les années 1960, ARPANET a ouvert la voie aux géants actuels du stockage cloud tels que Google Drive et Dropbox ! ☁️

3. Dropbox (idéal pour la collaboration en équipe et les commentaires)

via Dropbox

Avec Dropbox, la gestion de vos fichiers devient transparente, vous permettant de stocker, d'organiser et de partager des documents et des fichiers en toute sécurité. Il s'intègre à Google Workspace et Microsoft 365 pour une modification en cours, un partage et un retour instantané via des commentaires sur les documents.

Les fonctionnalités Rewind et Historique des versions de Dropbox facilitent la récupération des versions précédentes de fichiers importants ou la restauration de documents supprimés. Que vous gériez des projets d'équipe ou des fichiers personnels, Dropbox vous aide à tout sécuriser et à tout rendre accessible.

Meilleures fonctionnalités de Dropbox

Partagez des fichiers sans effort grâce à des permissions granulaires pour une collaboration sécurisée

Accédez à vos fichiers à tout moment à l'aide d'applications de bureau, Web ou mobiles

Renforcez la sécurité grâce au chiffrement de bout en bout et à l'authentification à deux facteurs

Limitations de Dropbox

La fonctionnalité d'historique des versions est limitée dans le forfait Free

Son forfait Free n'offre que 2 Go, ce qui peut sembler restrictif pour les utilisateurs intensifs

Tarifs Dropbox

Basique : Gratuit

Plus : 11,99 $/mois

Essentials : 19,99 $/mois

Business : 18 $/mois par utilisateur

Business Plus : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Dropbox

G2 : 4,4/5 (plus de 27 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 21 000 avis)

4. Google Drive (idéal pour le stockage, le partage et la modification en cours de documents)

via Google Drive

Google Drive est une excellente alternative à OneDrive, offrant un stockage cloud qui simplifie la collaboration et l'organisation pour les particuliers et les équipes. Que vous gériez des documents, des images ou des vidéos, il vous permet d'accéder à vos fichiers et de les partager sur tous vos appareils sans perdre une miette.

Intégré à Google Workspace, Drive fait passer le travail d'équipe au bureau à un niveau supérieur. Rédigez une proposition dans Docs, analysez des chiffres dans Sheets ou créez une présentation dans Slides, tout en collaborant avec vos collègues en temps réel.

Meilleures fonctionnalités de Google Drive

Synchronisez vos fichiers sur tous vos appareils pour bénéficier de flux de travail fluides où que vous soyez

Localisez rapidement vos fichiers grâce à la recherche avancée et aux filtres

Connectez-vous à des outils Google Workspace tels que Gmail et Google Meet pour rationaliser vos tâches

Limitations de Google Drive

La taille maximale des fichiers pouvant être téléchargés est de 5 To

Les utilisateurs peuvent télécharger et copier jusqu'à 750 Go par jour

Tarifs Google Drive

Business Starter : 6 $/mois par utilisateur

Business Standard : 12 $/mois par utilisateur

Business Plus : 18 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Un avis G2 dit

Google Drive est le meilleur outil de collaboration, et ce qui est génial, c'est que tout fonctionne dans un navigateur, partout et à tout moment, sans avoir à installer de logiciel.

Évaluations et avis sur Google Drive

G2 : 4,6/5 (plus de 42 000 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 27 000 avis)

💡Conseil de pro : Votre Google Drive est-il en désordre ? Découvrez comment organiser Google Drive et optimiser votre stockage en quelques étapes simples : Organisez vos fichiers dans des dossiers classés pour garder le contrôle sur vos données📂

Utilisez des noms clairs et uniformes pour vos fichiers et dossiers afin de les retrouver plus rapidement🏷️

Facilitez la recherche en ajoutant des descriptions utiles aux fichiers et dossiers🔍

Accédez rapidement aux documents clés en les marquant d'une étoile⭐

Organisez visuellement votre Drive avec des couleurs de dossiers pour une meilleure catégorisation🎨

Passez en revue et supprimez les fichiers obsolètes pour garder votre Drive propre🧹

5. MEGA (Idéal pour le partage de fichiers cryptés en toute confidentialité)

via MEGA

MEGA offre une sécurité et un chiffrement de bout en bout à ceux qui accordent la priorité à la sécurité, garantissant ainsi la confidentialité de vos données. De la synchronisation des fichiers entre appareils au partage via des liens protégés par mot de passe, MEGA répond à tous vos besoins.

Avec son généreux espace de stockage gratuit de 20 Go (extensible avec des bonus) et ses forfaits payants pouvant atteindre 16 To, MEGA est parfait pour ceux qui ont besoin d'un espace de stockage important. Son interface intuitive le rend convivial pour un usage personnel et professionnel, que ce soit pour sauvegarder des documents ou partager des fichiers multimédias.

Meilleures fonctionnalités de MEGA

Synchronisez vos données en toute transparence sur tous vos appareils grâce aux applications de bureau et mobiles MEGA

Récupérez les fichiers supprimés grâce à la fonctionnalité Corbeille en cas de suppression accidentelle

Chiffrez vos fichiers en toute sécurité grâce au chiffrement de bout en bout pour garantir la confidentialité

Limitations MEGA

Les utilisateurs gratuits de MEGA peuvent télécharger jusqu'à environ 5 Go de données par jour

Les utilisateurs ne peuvent pas modifier les documents directement dans l'outil et doivent télécharger les fichiers pour apporter des modifications

Tarifs MEGA

forfait Free

Pro I : 10,42 $/mois

Pro II : 20,85 $/mois

Pro III : 31,28 $/mois

Évaluations et avis MEGA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,5/5 (plus de 100 avis)

6. pCloud (idéal pour stocker et partager des fichiers sensibles)

via pCloud

pCloud est une autre alternative à OneDrive qui vous permet d'organiser vos fichiers et dossiers, de stocker, partager et collaborer sur des documents entre différents appareils en toute simplicité. Son interface conviviale et son accès multi-appareils vous permettent de tout gérer, de vos projets professionnels à vos photos personnelles.

Grâce à un chiffrement sécurisé côté client, pCloud protège vos documents et fichiers sensibles. Ses fonctionnalités, telles que le versionnage des fichiers, vous aident à suivre les modifications, tandis que pCloud Drive vous permet d'économiser de l'espace de stockage sur votre appareil en accédant directement à vos fichiers dans le cloud.

Meilleures fonctionnalités de pCloud

Accédez à vos fichiers sur plusieurs appareils sans frais supplémentaires

Sauvegardez vos photos et fichiers depuis des plateformes telles que Facebook et Instagram

Utilisez pCloud Drive comme disque dur virtuel pour bénéficier d'un stockage supplémentaire

Limitations de pCloud

Le versionnage des fichiers est limité à 15 jours pour les utilisateurs gratuits

Il n'offre que 10 Go de stockage gratuit

Tarifs pCloud

Business : 9,99 $/mois

Business Pro : 19,98 $/mois

Évaluations et avis sur pCloud

G2 : 4,2/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 170 avis)

Un avis Capterra dit :

Jusqu'à présent, nous avons eu la meilleure expérience avec pCloud, car il gère très efficacement les données de notre entreprise et en préserve la confidentialité. Avantages : les fichiers volumineux peuvent également être téléchargés sur pCloud, et nous pouvons ouvrir des fichiers multimédias dans pCloud, car pCloud dispose de lecteurs multimédias intégrés.

7. Sync. com (Idéal pour stocker des données en toute sécurité grâce au chiffrement)

Vous recherchez une alternative puissante à OneDrive qui privilégie la confidentialité ? Sync.com est un choix exceptionnel. Le chiffrement à connaissance nulle vous permet d'accéder uniquement à vos fichiers, ce qui est idéal pour les données sensibles. Stockez, synchronisez et partagez facilement vos fichiers sur tous vos appareils tout en préservant la sécurité de vos données.

Avec des fonctionnalités telles que le versionnage des fichiers, des contrôles de partage avancés (liens avec protection par mot de passe et dates d'expiration) et une taille de fichiers illimitée, Sync.com simplifie vos tâches.

Meilleures fonctionnalités de Sync.com

Partagez des fichiers en toute sécurité en créant des liens protégés par mot de passe et en définissant des dates d'expiration et des limites de téléchargement

Accédez à vos fichiers et restaurez les versions précédentes pendant 365 jours

Protégez vos données sensibles grâce à un chiffrement sans connaissance, auquel vous seul avez accès

Limitations de Sync.com

Il manque des fonctionnalités intégrées pour modifier les documents directement dans la plateforme

La version gratuite n'offre que 5 Go de stockage, ce qui peut s'avérer insuffisant pour des données volumineuses

Tarifs Sync.com

Usage personnel : 5 $/mois

Solo Basic : 8 $/mois

Solo Professional : 20 $/mois

Teams Standard : 6 $/mois par utilisateur

Teams+ Unlimited : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sync.com

G2 : 4/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 40 avis)

8. Box (idéal pour le stockage de fichiers et l'automatisation des flux de travail)

via Box

Avec Box, vous pouvez stocker vos fichiers en ligne, y accéder depuis n'importe quel appareil et collaborer en toute simplicité avec d'autres personnes grâce à des dossiers partagés et des liens. Ses fonctionnalités de sécurité robustes, telles que le chiffrement avancé et les contrôles de permission, protègent vos données.

Box vous permet de partager un rapport de projet en toute sécurité avec votre équipe tout en contrôlant qui peut le consulter ou le modifier. Vous pouvez également l'intégrer à des outils Microsoft tels qu'Excel pour coéditer des feuilles de calcul sans envoyer d'innombrables pièces jointes par e-mail.

Meilleures fonctionnalités de Box

Accédez à vos fichiers à tout moment et en tout lieu à l'aide de Box Drive sur votre ordinateur de bureau ou de l'application mobile pour Android et iOS

Collaborez en temps réel avec les membres de votre équipe grâce aux fonctionnalités de partage de fichiers et de commentaires

Synchronisez vos données sur tous vos appareils pour y accéder à tout moment, sans rien perdre

Limitations de Box

Son forfait gratuit n'offre que 10 Go, ce qui peut s'avérer insuffisant, même pour un usage personnel

L'application mobile plante souvent et n'est pas aussi intuitive et réactive que la version de bureau

Tarifs Box

Starter : 7 $/mois

Personal Pro : 14 $/mois

Business : 20 $/mois

Business Plus : 33 $/mois

Enterprise : 47 $/mois

Enterprise Plus : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Box

G2 : 4,2/5 (plus de 4 900 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 5 500 avis)

Un avis G2 dit :

Box est une plateforme fantastique ; elle est parfaite pour le stockage cloud, son interface est facile à comprendre, elle est claire et tout ce que j'ai à faire est de me connecter pour stocker ce dont j'ai besoin. Idéal pour les sauvegardes, facile à configurer et à utiliser. À mesure que notre entreprise se développe et que nous accueillons de nouveaux clients, projets et membres dans notre équipe, elle s'adapte aux besoins en matière de documents. La possibilité de synchroniser des dossiers individuels rationalise le processus de stockage, de récupération et de partage des fichiers et des documents. Une apparence soignée et professionnelle est un atout pour toute entreprise.

9. ShareFile (idéal pour le partage et le stockage sécurisés de fichiers)

via ShareFile

Donnez la priorité à la protection des données et au travail d'équipe avec ShareFile. Téléchargez, stockez et partagez en toute sécurité des fichiers de toutes tailles, avec un accès mobile et une sécurité renforcée pour une collaboration fluide.

De plus, l'intégration de ShareFile à des outils tels que Microsoft Outlook vous permet d'envoyer des documents et des fichiers volumineux directement par e-mail. Cela facilite le partage de documents volumineux sans les limitations des pièces jointes traditionnelles.

Meilleures fonctionnalités de ShareFile

Partagez des fichiers avec vos clients ou collègues à l'aide de liens protégés par mot de passe

Obtenez des signatures sur les contrats directement depuis la plateforme, ce qui accélère les processus d'approbation

Créez des portails personnalisés pour permettre à vos clients d'accéder facilement à des fichiers spécifiques

Limitations de ShareFile

De nombreux utilisateurs ont signalé des retards dans les réponses du service client, ce qui a causé des frustrations

ShareFile nécessite que les fichiers volumineux soient compressés ou divisés en plusieurs parties pour pouvoir être téléchargés

Tarifs ShareFile

Avancé : 17,60 $/mois/3 utilisateurs

Premium : 27,50 $/mois/3 utilisateurs

Avantage pour les entreprises : 45,83 $/mois/3 utilisateurs

Salle de données virtuelle : 75 $/mois/5 utilisateurs

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ShareFile

G2 : 4,2/5 (plus de 1 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 400 avis)

Un avis G2 dit :

J'adore le fait que ShareFile soit utilisé par tant de personnes. Collaborer avec d'autres groupes et individus pour envoyer et recevoir des documents est un jeu d'enfant. Lorsque j'enregistre et récupère des données, vos écrans d'accueil et la mémoire de votre appareil ne se remplissent pas. Les données sont stockées en toute sécurité, et seules les personnes que j'autorise peuvent voir les documents que je partage avec elles. J'adore avoir toutes mes données au même endroit, où je peux les afficher quand je le souhaite, depuis n'importe quel appareil.

💡Conseil de pro : La collaboration dans le cloud améliore l'efficacité des équipes grâce à des mises à jour en temps réel et une communication fluide. Veillez toutefois à gérer les permissions, à éviter la surcollaboration et à privilégier la sécurité afin de rationaliser les flux de travail. Pour en savoir plus sur ses avantages et ses défis, consultez notre article de blog Collaboration dans le cloud : avantages et défis. 🚀

10. iCloud Drive (idéal pour le stockage et la synchronisation de fichiers personnels)

via iCloud Drive

Si vous utilisez des appareils Apple et que vous recherchez un moyen simple de stocker, synchroniser et partager vos fichiers, iCloud Drive est une excellente option. Il vous permet de partager des fichiers simplement en générant un lien et en le partageant avec vos amis et collègues.

Avec iCloud Drive, vous pouvez enregistrer des fichiers tels que des documents, des photos et des vidéos, puis y accéder depuis votre iPhone, iPad, Mac ou même un PC. Par exemple, si vous travaillez sur une présentation Keynote sur votre Mac, vous pouvez facilement la reprendre sur votre iPad.

Meilleures fonctionnalités d'iCloud Drive

Intégrez des applications Apple telles que Photos et Notes pour un flux de travail plus fluide

Accédez à vos fichiers depuis l'application Fichiers sur iOS, pour plus de commodité lors de vos déplacements

Bénéficiez d'une protection avancée des données pour plus de sécurité et protégez vos informations sensibles

Limitations d'iCloud Drive

Les nouveaux utilisateurs ne bénéficient que de 5 Go de stockage cloud gratuit, ce qui peut s'avérer insuffisant pour sauvegarder plusieurs appareils

iCloud Drive ne dispose pas de fonctionnalités avancées telles que le contrôle des versions, ce qui rend difficile la récupération d'anciennes versions ou de versions supprimées

Tarifs iCloud Drive

50 Go : 0,99 $/mois

200 Go : 2,99 $/mois

2 To : 9,99 $/mois

6 To : 29,99 $ par mois

12 To : 59,99 $/mois

Évaluations et avis sur iCloud Drive

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Centralisez l'organisation de vos documents et améliorez la collaboration avec ClickUp !

Le bon stockage cloud est la clé pour rester organisé et productif, que ce soit pour vos fichiers personnels ou vos projets d'équipe. Il garantit un stockage sécurisé, des flux de travail fluides et un partage sans effort, essentiels à l'efficacité.

Les alternatives à OneDrive de cette liste offrent des fonctionnalités telles que le partage sécurisé de fichiers, l'intégration avec des outils populaires, la modification collaborative et des options de recherche avancée pour simplifier le travail et booster la productivité.

Parmi celles-ci, ClickUp remporte la palme en tant qu'alternative complète à Google Drive. Elle combine la gestion de documents, la collaboration en équipe et une intégration transparente avec des applications dans une plateforme flexible qui s'adapte à vos flux de travail.

Prêt à simplifier votre travail et à rester organisé ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp et découvrez une productivité d'un niveau supérieur !