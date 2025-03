Qu'est-ce que la recherche cognitive et comment cela fait-il son travail ?

Imaginons que vous soyez un gestionnaire de projet qui cherche à retrouver les stratégies, les performances ou les données commerciales de l'année dernière. Vous vous retrouvez face à un océan d'informations sur l'entreprise et vous vous rendez compte que le système de recherche traditionnel ne vous aide pas : il récupère des résultats non pertinents et vous laisse sur votre faim.

L'origine du problème ? des sources de données non structurées, des volumes d'informations écrasants, des systèmes déconnectés et une mauvaise intégration. Ces problèmes créent le chaos - une perte de temps, des délais non respectés, des efforts redondants et des coûts inutiles.

C'est là que la recherche cognitive change la donne. Elle transforme la façon dont vous accédez et consommez les connaissances organisationnelles, en les rendant plus rapides et plus efficaces.

Dans cet article de blog, nous allons explorer comment la recherche cognitive peut vous aider à découvrir des informations précises, à optimiser la découverte de connaissances et à améliorer la prise de décision comme jamais auparavant.

C'est parti !

⏰60-Second Summary

La recherche cognitive utilise des technologies IA comme l'apprentissage automatique et le NLP pour traiter et récupérer des informations, en offrant des résultats tenant compte du contexte

Elle se distingue de la recherche traditionnelle en comprenant le sens des requêtes, en apprenant des interactions des utilisateurs et en accédant à de multiples sources de données pour fournir des résultats précis et personnalisés

La recherche cognitive utilise des techniques telles que l'ingestion de données, l'indexation, l'enrichissement, la compréhension des requêtes et l'apprentissage continu pour améliorer les résultats

Qu'il s'agisse de commerce électronique, d'assistance client, de santé, de gestion des connaissances de l'entreprise ou de finance, la recherche cognitive trouve une multitude d'applications personnalisées dans tous les secteurs d'activité

Les défis liés à la mise en œuvre de la recherche cognitive comprennent le manque d'expertise, les coûts élevés, la qualité incohérente des données et les préoccupations en matière de confidentialité

ClickUp fournit des solutions évolutives et durables grâce à la recherche connectée, l'IA, les documents et les tableaux blancs

Les tendances futures impliquent des recherches multimodales et des intégrations IA plus approfondies pour des expériences de recherche plus intuitives et personnalisées

Qu'est-ce que la recherche cognitive ?

La recherche cognitive est un outil avancé de recherche d'informations méthode qui utilise des technologies sophistiquées d'intelligence artificielle (IA) telles que l'apprentissage automatique (ML), l'apprentissage profond et les algorithmes de traitement du langage naturel (NLP) pour traiter, organiser et récupérer des informations.

Ces technologies Moteurs de recherche basés sur l'IA s'auto-apprennent et s'affinent tout en traitant de nouvelles données afin de produire des résultats intuitifs et adaptés au contexte pour les utilisateurs.

Voici en quoi il est différent des systèmes de recherche d'entreprise habituels :

🔍How it searches: La recherche d'information traditionnelle fait correspondre les mots de votre requête de recherche aux mots des documents, souvent sans contexte. La recherche cognitive, cependant, comprend le sens derrière votre requête, fournissant des résultats plus précis et plus pertinents.

📈How it improves: Les systèmes de recherche classiques ne s'adaptent pas en fonction du comportement de l'utilisateur. La recherche cognitive, en revanche, apprend des réponses aux requêtes que vous engagez, en affinant ses résultats au fil du temps pour devenir plus utile.

👀Where it looks: La recherche d'entreprise traditionnelle extrait généralement des données d'une source unique et structurée, telle qu'une base de données. La recherche cognitive, en revanche, puise dans de multiples sources, y compris des données structurées et non structurées, pour vous offrir une capacité de recherche plus large.

🗃️How elle gère les données: Au fur et à mesure que les données augmentent, les systèmes de recherche d'entreprise traditionnels peuvent ralentir ou éprouver des difficultés. La recherche cognitive est conçue pour gérer de vastes quantités de données complexes tout en maintenant des résultats rapides et précis.

Voyons maintenant comment la recherche traditionnelle et la recherche cognitive se comparent avec une plus grande granularité 👇

Critères | Recherche traditionnelle | Recherche cognitive | Critères | Recherche cognitive | Recherche traditionnelle | Recherche cognitive | Recherche cognitive | **Recherche cognitive

| ----------------------- | ------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| Mécanisme de récupération | S'appuie fortement sur la correspondance des mots clés | Utilise des algorithmes de ML, NLP et deep learning pour comprendre la requête et extraire des informations contextuelles |

| Sources de données | Source unique, données structurées | Sources multiples, données non structurées |

| Entrée de l'utilisateur* | Demande une requête complète avec des mots clés spécifiques | Assiste les requêtes en langage naturel |

| Les données sont statiques et ne fournissent que des informations de base. Elles sont dynamiques et apprennent les relations et l'historique de l'utilisateur pour générer des informations significatives et précieuses

| La plupart des utilisateurs ne sont pas satisfaits de la qualité de l'information fournie par l'outil de recherche

Recherche traditionnelle et recherche cognitive

A lire également

La différence entre l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle

Avantages de la recherche cognitive

Si vous envisagez d'ajouter la recherche cognitive à votre base de connaissances, voici pourquoi cela pourrait être une grande victoire pour votre Enterprise :

Meilleure précision: La recherche cognitive creuse une requête grâce à des algorithmes NLP, en comprenant le contexte, le sentiment et l'intention qui la sous-tendent. Cela permet d'obtenir des résultats de recherche précis et des informations riches qui résolvent un problème exact

La recherche cognitive creuse une requête grâce à des algorithmes NLP, en comprenant le contexte, le sentiment et l'intention qui la sous-tendent. Cela permet d'obtenir des résultats de recherche précis et des informations riches qui résolvent un problème exact Résultats personnalisés: La recherche cognitive utilise le ML pour apprendre de vos recherches antérieures et s'adapter au fil du temps, de sorte que chaque recherche donne l'impression de recevoir des recommandations personnalisées de la part d'une personne qui vous comprend

La recherche cognitive utilise le ML pour apprendre de vos recherches antérieures et s'adapter au fil du temps, de sorte que chaque recherche donne l'impression de recevoir des recommandations personnalisées de la part d'une personne qui vous comprend Traitement des données non structurées: Une grande partie des données d'entreprise est constituée d'informations non structurées, comme les e-mails, les images, l'audio et la vidéo, qui peuvent être difficiles à comprendre. Mais la recherche cognitive plonge dans divers types de contenu brut pour en tirer des informations utiles pour votre équipe

Une grande partie des données d'entreprise est constituée d'informations non structurées, comme les e-mails, les images, l'audio et la vidéo, qui peuvent être difficiles à comprendre. Mais la recherche cognitive plonge dans divers types de contenu brut pour en tirer des informations utiles pour votre équipe Assistance en plusieurs langues et formes: Que votre requête soit en anglais, en espagnol ou dans une autre langue, la recherche cognitive peut la traiter. Peu importe que vous recherchiez du texte, des images ou des vidéos, la recherche cognitive récupère ce dont vous avez besoin dans toutes les langues et tous les formats

Que votre requête soit en anglais, en espagnol ou dans une autre langue, la recherche cognitive peut la traiter. Peu importe que vous recherchiez du texte, des images ou des vidéos, la recherche cognitive récupère ce dont vous avez besoin dans toutes les langues et tous les formats Évolutive et flexible: À mesure que votre volume de données augmente ou que vos processus d'entreprise changent, la recherche cognitive s'adapte de manière transparente, en maintenant la précision et les performances tout en évoluant sans effort

**La recherche cognitive imite la façon dont notre cerveau traite les informations. À l'aide de réseaux neuronaux, elle regroupe et lie les données de la même manière que les neurones se connectent et s'enflamment, créant ainsi un " processus de pensée " numérique

La recherche cognitive intègre dans son flux les requêtes, les documents pertinents et les moteurs d'indexation.

Voici comment ⬇️

1. L'ingestion de données

Collecte des informations à partir de diverses sources telles que les bases de données, les documents, les e-mails, le multimédia et le contenu web

Convertit les données brutes provenant de différentes formes (par exemple, PDF, audio ou vidéo) en une structure unifiée, les préparant ainsi à la recherche en texte intégral

2. Indexation des données

Utilise des moteurs d'indexation pour organiser les données ingérées en une structure consultable

Joint des métadonnées (par exemple, le type de fichier, la date, l'auteur) pour enrichir l'ensemble de données, afin que les documents pertinents puissent être retrouvés avec précision lorsque les utilisateurs effectuent des requêtes de recherche

3. Enrichissement des données

Applique les technologies de l'IA pour améliorer les données brutes :

Le NLP comprend le contexte, l'intention et le sentiment des données

L'analyse sémantique fait correspondre le sens derrière les termes, garantissant que le moteur de recherche récupère des résultats basés sur l'intention de la requête, et pas seulement des correspondances littérales de mots clés

📌 Par exemple, si un utilisateur recherche "comment réparer un écran de téléphone cassé", un moteur de recherche cognitif utilisant l'analyse sémantique pourrait renvoyer des résultats comme :

"Guide de réparation des écrans de smartphone fissurés"

"Conseils de bricolage pour le remplacement d'un écran de téléphone"

"Les meilleurs kits de réparation pour les écrans de téléphones portables

Au lieu de se concentrer uniquement sur des mots-clés littéraux comme "cassé" ou "réparer", le système comprend l'intention derrière la requête qui recherche des solutions de réparation d'écran de téléphone. Cela garantit des résultats plus pertinents et utiles, même si les mots exacts ne correspondent pas.

La conversion de la parole en texte convertit l'audio en texte pour l'inclure dans les capacités de recherche en texte intégral

La reconnaissance d'entités identifie et étiquette les entités critiques telles que les personnes, les lieux ou les organisations

exemple : Le Knowledge Panel de Google, qui renvoie des informations clés sur Central Park (ou d'autres lieux et personnes célèbres) lorsque vous effectuez une recherche à ce sujet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Googles-Knowledge-Panel-Example.png Exemple de panneau de connaissances de Google : Recherche cognitive /$$img/

Une recherche Google sur Central Park met en évidence des informations détaillées dans la section "À propos", notamment son emplacement, sa taille, ses heures d'ouverture et ses fonctionnalités clés

Le traitement des données visuelles analyse les images ou les vidéos pour les rendre accessibles aux requêtes de recherche

4. Compréhension des requêtes et classement par pertinence

Traite les requêtes de recherche en comprenant l'intention de l'utilisateur par le biais du langage naturel, en tenant compte des synonymes, des fautes de frappe et des ambiguïtés

Utilise les interactions précédentes et les contextes propres à l'utilisateur pour personnaliser les documents les plus pertinents

Attribue des scores de pertinence aux résultats en fonction des métadonnées, de l'intention de la requête et du contexte

5. Présentation des résultats

Affiche les résultats à l'aide de filtres, de catégories ou d'extraits mis en évidence, afin d'aider les utilisateurs à naviguer dans de vastes ensembles de données

Fournit un résumé des informations ou des liens vers des documents pertinents pour une utilisation immédiate

6. Apprentissage continu

Suivi du comportement de l'utilisateur (par exemple, clics, temps passé sur les résultats) pour affiner l'efficacité du moteur de recherche au fil du temps

Mise à jour continue des algorithmes pour s'adapter aux habitudes de recherche des utilisateurs

Exemple de flux de travail 👇

Un utilisateur saisit une requête de recherche, " dernières tendances marketing de cette année " Le système interprète la requête, en appliquant le NLP et l'analyse sémantique pour comprendre l'intention Les moteurs d'indexation parcourent l'ensemble des données pour localiser les documents pertinents enrichis de métadonnées contextuelles Les résultats sont classés en fonction de leur pertinence et affichés avec des mises en évidence et des informations claires

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Google-Search-highlights-marketing-trends-with-personalized-and-categorized-insights-1400x987.png Google Search met en évidence les tendances du marketing grâce à des informations personnalisées et catégorisées.

/$$img/

Une recherche Google sur les "dernières tendances marketing de l'année" donne un large tableau de résultats, tels que des sections extensibles sur les tendances clés provenant de diverses sources, un blog sur les tendances et stratégies marketing et une section "Les gens demandent aussi"

Les fonctionnalités clés d'une plateforme de recherche cognitive

Lorsqu'il s'agit de plateformes de recherche cognitive, il existe quelques fonctionnalités marquantes qui les rendent puissantes :

Interface de recherche conversationnelle: Posez des questions comme vous le feriez lors d'une discussion avec votre ami. Avec un moteur de recherche cognitive, vous pouvez faire des requêtes spécifiques comme "Montrez-moi toutes les données relatives aux commandes des clients au troisième trimestre 2024," et le regarder utiliser des capacités de recherche avancées pour fournir des résultats pertinents

Posez des questions comme vous le feriez lors d'une discussion avec votre ami. Avec un moteur de recherche cognitive, vous pouvez faire des requêtes spécifiques comme "Montrez-moi toutes les données relatives aux commandes des clients au troisième trimestre 2024," et le regarder utiliser des capacités de recherche avancées pour fournir des résultats pertinents Recherche fédérée: Recherche dans plusieurs systèmes et bases de données, même s'ils sont déconnectés. Que vos fichiers soient dispersés dans un stockage cloud ou sur des serveurs locaux, la recherche fédérée assiste la recherche et l'extraction de texte à partir de toutes les sources

Recherche dans plusieurs systèmes et bases de données, même s'ils sont déconnectés. Que vos fichiers soient dispersés dans un stockage cloud ou sur des serveurs locaux, la recherche fédérée assiste la recherche et l'extraction de texte à partir de toutes les sources Options de recherche avancées: Lorsque vous avez besoin de résultats détaillés, les solutions de recherche cognitive offrent des options de navigation à facettes comme la recherche booléenne (ET, OU, NOT), les variations de mots clés, les intervalles de dates, et plus encore. Vous pouvez également filtrer par type de document, par auteur ou par emplacement pour trouver exactement ce que vous cherchez

Lorsque vous avez besoin de résultats détaillés, les solutions de recherche cognitive offrent des options de navigation à facettes comme la recherche booléenne (ET, OU, NOT), les variations de mots clés, les intervalles de dates, et plus encore. Vous pouvez également filtrer par type de document, par auteur ou par emplacement pour trouver exactement ce que vous cherchez Personnalisation: Grâce à la ML et à la vision par ordinateur, la plateforme s'adapte à vos habitudes et à vos préférences. En comprenant vos flux de travail, le moteur de recherche fait automatiquement surface aux informations les plus pertinentes

Grâce à la ML et à la vision par ordinateur, la plateforme s'adapte à vos habitudes et à vos préférences. En comprenant vos flux de travail, le moteur de recherche fait automatiquement surface aux informations les plus pertinentes Sécurité et confidentialité: La recherche cognitive assiste des mesures de sécurité robustes telles que le chiffrement, les contrôles d'accès et les connexions sécurisées (par exemple, HTTPS), garantissant que vos informations restent à l'abri des menaces

À faire ?

Au milieu du 20e siècle, les sciences cognitives ont occupé le devant de la scène, grâce à.. Les structures syntaxiques de Noam Chomsky en 1957. Cette époque, souvent appelée "révolution cognitive", a mis l'accent sur la compréhension du travail de l'esprit, ouvrant la voie à des technologies qui pensent et traitent l'information comme le font les humains.

Applications de la recherche cognitive

La recherche cognitive apparaît dans toutes sortes d'industries, rendant la vie beaucoup plus facile d'une manière que vous ne remarquerez peut-être même pas !

En voici un aperçu :

eCommerce

Dans le domaine du commerce électronique, la recherche cognitive tient compte de votre âge, de votre sexe, de votre emplacement, de vos achats antérieurs et même de votre budget pour vous suggérer des produits qui vous plairont. De plus, si vous faites une faute de frappe ou si vous utilisez un mot différent pour désigner quelque chose, la recherche cognitive comprend toujours ce que vous voulez dire et trouve exactement ce que vous cherchez.

📋Exemple: Vous vous êtes déjà demandé comment Amazon semble savoir exactement quels produits recommander en fonction de vos habitudes d'achat ? C'est la recherche cognitive à l'œuvre.

Assistance client

La recherche cognitive rend l'assistance client d'autant plus efficace. Elle alimente les chatbots pour aider les utilisateurs à trouver des solutions dans les portails en libre-service et achemine automatiquement les tickets d'assistance vers les bonnes équipes. Cela signifie des résolutions plus rapides et des clients plus heureux.

📋Exemple: Un éditeur de logiciels utilise la recherche cognitive dans son service d'assistance pour que les clients puissent taper des questions telles que "Comment puis-je réparer cette erreur ?" et obtenir des réponses instantanées.

Santé

La recherche cognitive peut retrouver rapidement les dossiers des patients et analyser des documents textuels complexes. Elle peut également analyser des ensembles de données médicales massives, telles que des informations génétiques ou des études cliniques, afin de prédire les schémas de maladies et les épidémies et même de créer des traitements personnalisés. En toute honnêteté, cela change la donne pour le développement de médicaments.

📋Exemple: Les médecins peuvent saisir "Résultats des analyses de sang et du scanner du patient [X]" pour obtenir un résumé ligne par ligne des documents dont ils ont besoin.

La gestion des connaissances dans les entreprises

Pour les entreprises, la recherche cognitive aide les employés à trouver rapidement les bonnes informations, quel que soit l'endroit où elles sont stockées. Qu'il s'agisse des politiques de l'entreprise, des détails d'un projet ou d'informations sur le secteur, la recherche cognitive rassemble en un seul endroit tout ce qui provient de différents services.

📋Exemple: Particulièrement utiles pour les employés, ils peuvent utiliser l'IA sur le lieu de travail et trouver en quelques secondes des réponses à des questions courantes telles que les politiques en matière de congés ou les ressources en matière de formation.

Finance

La recherche cognitive aide les professionnels de la finance à repérer les fraudes plus rapidement, à analyser le comportement des clients et à organiser les données pour prendre des décisions d'investissement plus intelligentes. C'est comme avoir un assistant financier qui ne manque jamais un détail.

📋Exemple: Une banque peut utiliser la recherche cognitive pour repérer des schémas de transaction inhabituels afin de détecter les fraudes et analyser rapidement l'historique des clients pour leur proposer des produits financiers personnalisés.

Bonus : 10 meilleurs grands modèles de langage (LLM)

Implémentation de la recherche cognitive avec ClickUp

Ne nous voilons pas la face : l'éparpillement des informations est un véritable cauchemar. Sauter d'une application à l'autre, rechercher des fichiers et essayer de faire la connexion entre des données fragmentées ne fait qu'épuiser la productivité. C'est frustrant, cela ralentit les projets et rend la collaboration plus difficile qu'elle ne devrait l'être.

📮ClickUp Insight: Les travailleurs du savoir envoient en moyenne de

il n'y a pas d'autre solution que d'envoyer des courriels à l'extérieur de l'entreprise https://clickup.com/fr-FR/blog/252469/sondage-sur-la-communication-au-sein-de-l'equipe/ 25 messages par jour il n'y a pas d'autre solution que d'envoyer un message à l'autre

à la recherche d'informations.

D'après une étude réalisée par ClickUp , alors qu'une moyenne de 25 messages par jour peut sembler insignifiante, près d'un employé sur cinq envoie plus de 50 messages à ses collègues. Ce va-et-vient n'est pas seulement une source de distraction. Il peut également s'avérer très improductif, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire

pour éviter de sauter inutilement d'une plateforme à l'autre lors de la recherche d'informations, vous pouvez centraliser le contexte dans le site Web de l'entreprise

il s'agit d'un outil de gestion de l'information et de la communication https://clickup.com/signup le contexte de la recherche d'informations peut être centralisé dans la base de données du site Web de l'entreprise /%href/

, l'application Tout pour le travail. elle rassemble vos tâches, vos fichiers et vos discussions pour une concentration et une productivité maximales

Entrer ClickUp clickUp, la plateforme tout-en-un qui aide déjà les équipes à rationaliser les flux de travail, à stimuler la productivité et à maintenir une communication fluide.

Mais ce n'est pas tout ! ClickUp Brain et La recherche connectée de ClickUp alimentée par l'IA sont des fonctionnalités avancées qui étendent leurs principes de recherche cognitive pour résoudre le plus grand défi dans les environnements de travail - les informations silencieuses. Ces fonctionnalités de recherche sophistiquées permettent aux équipes de trouver des documents, des données et des tâches tout en gérant efficacement les projets.

Voici comment Brain l'IA connectée de Brain révolutionne votre façon de travailler :

Créer une base de connaissances efficace Créer une base de connaissances centralisée n'a jamais été aussi facile qu'avec

Documents ClickUp . Que vous documentiez des processus ou compiliez des ressources, les documents organisent tout en un seul endroit.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Connect-ClickUp-Docs-to-Workflows.gif Connectez ClickUp Docs aux flux de travail : Cognitive Search /$$img/

Planifiez, créez et connectez des flux de travail à travers le contenu de la base de connaissances avec ClickUp Docs

Avec Docs, vous pouvez :

Rédiger des documents entièrement personnalisables pour les connaissances de l'équipe, les guides de projet, les FAQ, les matériaux d'onboarding, et plus encore

Lier les documents directement aux tâches, aux projets ou aux tableaux de bord pour que tout le monde ait le contexte en un coup d'œil

Travailler ensemble en temps réel avec des commentaires en ligne, des modifications et des options de partage, sans avoir besoin d'outils externes

Utilisez Brain pour trouver instantanément le bon document ou la bonne section, même au sein de piles massives d'informations d'entreprise

Une fois que votre base de connaissances est opérationnelle avec Docs, l'étape suivante consiste à utiliser Tableaux blancs ClickUp pour mettre en œuvre ces connaissances.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-87.png Tableaux blancs ClickUp /$$img/

Collaborez et créez une base de connaissances efficace avec ClickUp Tableaux blancs

Voici ce que nous voulons dire 👇

Planifiez des concepts, des flux de travail ou des processus avec des formes personnalisables, des connecteurs et des outils de dessin gratuits

Qu'il s'agisse d'un brainstorming ou d'un forfait, votre équipe peut ajouter des idées, faire des modifications en cours et voir les mises à jour instantanément, où qu'elle se trouve

Contrairement aux tableaux blancs traditionnels, tout est sauvegardé, consultable et lié, de sorte que rien ne se perd

Transformez les éléments du Tableau blanc en Tâches ClickUp ou liez-les directement à vos projets et documents pour une exécution transparente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-45-1400x933.png Tableaux blancs ClickUp : Recherche cognitive /$$img/

Transformez n'importe quel composant du tableau blanc en une tâche ClickUp Whiteboards

Et le meilleur ? Vous pouvez réunir toute votre équipe autour du Tableau blanc et créer un environnement de travail collaboratif pour passer du concept à l'exécution.

💡Pro Tip: Construire une base de connaissances à partir de zéro semble accablant, n'est-ce pas ?

Se référer à une système de gestion des connaissances ou, mieux encore, utilisez la fonction Modèle de base de connaissances ClickUp pour créer et organiser une bibliothèque numérique sans effort. Avec des sections pour les FAQ, les articles de connaissance et les ressources, vous pouvez rationaliser le processus et commencer en un rien de temps !

Obtenir des informations et des points de vue au bout des doigts

Nous sommes tous passés par là - frustrés et bloqués, cherchant sans fin cette information dont vous savez qu'elle se trouve quelque part sur votre poste de travail. Passer d'une application à l'autre, fouiller dans des montagnes de données et finalement trouver ce dont vous avez besoin peut vous faire perdre un temps précieux que vous auriez pu consacrer à la productivité.

👀Did you know?

D'après Le récent sondage de Gartner 47 % des travailleurs numériques ont du mal à trouver les informations ou les données dont ils ont besoin pour accomplir efficacement leur travail.

Grâce à la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp Brain, ces tracas appartiennent au passé. Il suffit de poser une question à Brain pour qu'il passe au crible vos documents, commentaires, discussions, e-mails et wikis afin de vous fournir instantanément des réponses précises. plus de temps perdu - juste les informations dont vous avez besoin, exactement quand vous en avez besoin

Plus que nous, ce sont les décideurs qui font confiance à ClickUp. ⬇️

Plus que nous, ce sont les décideurs qui font confiance à ClickUp. ⬇️

ClickUp nous aide à achever et à livrer les projets dans les délais avec un haut niveau de précision. Nous sommes désormais mieux organisés et prêts à ajouter d'autres projets à notre échéancier, car la gestion de projets est désormais un processus fluide.

Sarah Mckinney, Ingénieur principal, SkylineWeb Solutions

Trouver n'importe quel fichier, instantanément

Avez-vous déjà dû recréer un fichier à partir de zéro parce que vous ne pouviez pas le trouver dans une mer de documents au moment où votre équipe en avait le plus besoin ? Ce n'est plus le cas aujourd'hui !

Grâce à La recherche connectée de ClickUp vous pouvez facilement rechercher des PDF des documents et d'autres types de fichiers. Le plus intéressant ? Vous n'avez pas besoin de logiciel de gestion de documents . ClickUp étend sa recherche à l'ensemble de votre environnement de travail connecté, vous permettant de trouver des documents dans toutes les applications, le tout à partir d'une seule interface.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Universal-Search-Feature-simplified.png ClickUp 3.0 Recherche universelle Fonctionnalité simplifiée : Recherche cognitive /$$img/

Connectez vos applications favorites à ClickUp et trouvez n'importe quel fichier instantanément à l'aide de la recherche connectée

En fait, ClickUp fait passer la productivité et la recherche au niveau supérieur en s'alignant parfaitement sur les principes de la recherche cognitive. Voici comment :

ClickUp vous permet d'accéder à toutes les informations de votre entreprise en un seul endroit, ce qui vous fait gagner du temps et de la sanité

Alimenté par ML et NLP, ClickUp fournit des résultats de recherche contextuels, vous aidant à trouver les réponses les plus pertinentes

ClickUp centralise les ressources, garantissant à l'ensemble de votre équipe un accès rapide aux informations dont elle a besoin

ClickUp s'intègre parfaitement à des outils tels que Google Drive, SharePoint, Figma, OneDrive, DropBox et Slack

ClickUp dispose de fonctionnalités de sécurité de niveau Enterprise pour garantir la sécurité et la conformité de vos informations

Le résultat ?

Gain de temps dans la recherche d'informations

Amélioration de la satisfaction des employés

Des décisions plus rapides et fondées sur des données

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Connected-Search.png ClickUp Connected Search (Recherche connectée) /$$img/

Avec ClickUp, les organisations obtiennent un gain de temps de 30 %, une meilleure satisfaction des employés, des décisions plus rapides et un retour sur investissement significatif de 40 à 50 fois

Bonus : Organiser les fichiers et les dossiers : Stratégies pour améliorer votre flux de travail

Défis et considérations

À supposer que la recherche cognitive puisse faire des merveilles, il faut tout de même surmonter certains défis courants de l'IA pour en tirer le meilleur parti :

Expertise et coûts: Construire, paramétrer et faire fonctionner un système de recherche cognitive demande beaucoup de savoir-faire, de temps et d'argent. Et ne nous voilons pas la face, il peut être difficile de trouver les bons talents pour le poste à pourvoir

**Au lieu de tout construire à partir de zéro, pourquoi ne pas utiliser le bon outil ? ClickUp vous permet de sauter les coûts initiaux élevés, d'économiser sur la maintenance continue et d'éviter le besoin d'une expertise spécialisée. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous faites le mieux tout en débloquant le plein potentiel de vos données !

Datasets: Pour l'apprentissage automatique (qu'il soit supervisé ou non), le système a besoin d'un grand nombre de données pour s'entraîner. Mais il peut s'avérer difficile d'accéder à des ensembles de données de qualité supérieure et de donner au système suffisamment d'entraînement

✅Solution: La normalisation des données peut améliorer la qualité des ensembles de données, ce qui résulte en une meilleure formation. Cela inclut des techniques telles que le nettoyage de texte (suppression des caractères spéciaux, des mots vides et normalisation du texte), la jetonisation et la lemmatisation, et l'ingénierie des fonctionnalités (par exemple, la création de fonctionnalités significatives à partir de texte brut ou de métadonnées).

**Les systèmes de recherche cognitive analysent des tonnes de données utilisateur, ce qui soulève d'importantes questions en matière de sécurité et de confidentialité. Les utilisateurs veulent savoir si leurs données ne sont utilisées qu'à des fins de recherche et pour rien d'autre

✅Solution: Assurez-vous d'avoir mis en place de solides mesures de sécurité avec du chiffrement, des contrôles d'accès et des mots de passe forts. De plus, soyez franc avec vos utilisateurs sur la façon dont leurs données sont traitées. Cette transparence permet d'instaurer la confiance.

Tendances futures de la recherche cognitive

L'avenir de la recherche cognitive va au-delà de la saisie avec les recherches multimodales. Imaginez trouver ce dont vous avez besoin en utilisant des images, la voix ou même des vidéos à la place du texte. Des outils comme Alexa, Google Assistant et Google Lens montrent déjà comment les recherches intuitives peuvent devenir, vous permettant de demander, de montrer ou de jouer quelque chose pour obtenir des résultats.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Google-Lens.gif Google Lens Gif : Recherche cognitive /$$$img/

via Le mot-clé La recherche cognitive devient également plus imaginative avec des intégrations d'IA plus profondes, principalement grâce à l'IA générative. Cette technologie améliore la recherche en décomposant un contenu complexe, en fusionnant des informations provenant de plusieurs sources et en éliminant les détails non pertinents. Les aperçus de l'IA de Google en sont un bon exemple.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Generative-AI-powers-smarter-concise-and-more-imaginative-search-insights-1-1400x1085.png L'IA générative permet des recherches plus intelligentes, plus concises et plus imaginatives /$$img/

Le résultat ? Des réponses plus rapides et mieux adaptées qui facilitent la recherche d'informations (et de réponses).

Accédez aux connaissances de l'organisation à partir d'une source unifiée avec ClickUp

La recherche cognitive crée une expérience de recherche unifiée. C'est un outil inestimable pour les équipes afin de trouver des informations pertinentes et d'éviter les pertes de temps. Lorsque la recherche d'informations devient facile, votre équipe peut se concentrer sur l'exécution de la tâche, passer à la suivante et améliorer sa productivité.

Avec un outil de gestion de projet qui a intégré des fonctions de recherche cognitive comme ClickUp, l'emplacement des informations et la rationalisation de la découverte des connaissances sont plus faciles que jamais !

ClickUp unifie les flux de travail, se connecte à vos applications favorites et intègre la recherche là où le travail a lieu pour vous libérer du cycle de recherche d'informations et de perte de productivité. Obtenez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et dites adieu aux coûts massifs de la connaissance déconnectée. 👋