12 meilleurs modèles de formulaires d'évaluation pour un retour d'information efficace

Nous avons tous besoin de personnes qui nous donnent un retour d'information. C'est ainsi que nous nous améliorons

Bill Gates

Le retour d'information est le fondement de la croissance des individus, des équipes ou des organisations entières. En tant que manager, vous comprenez cela.

Les entreprises qui accordent la priorité à la performance de leurs employés enregistrent jusqu'à 30% de croissance du chiffre d'affaires en plus et cinq points de pourcentage d'attrition en moins. C'est la force d'une gestion efficace des performances.

Mais vous savez aussi que tous les retours d'information ne sont pas synonymes d'amélioration. La différence réside dans la manière dont vous le recueillez, le structurez et l'exploitez. C'est là que le bon modèle de formulaire d'évaluation peut faire une énorme différence.

Cet article de blog explore les douze meilleurs modèles de formulaires d'évaluation, qui peuvent vous aider à collecter des commentaires plus efficacement et à apporter des améliorations dans votre organisation.

Qu'est-ce qu'un modèle de formulaire d'évaluation ?

Les modèles de formulaires d'évaluation sont des modèles préconçus utilisés pour recueillir des commentaires, évaluer les performances ou divers processus.

Ils sont utiles dans différents paramètres, qu'il s'agisse de recueillir des données pertinentes sur les employés ou de les utiliser dans le cadre d'un processus d'évaluation modèles d'évaluation des performances et la collecte efficace des commentaires des clients à la mesure de la satisfaction des clients et à l'évaluation du développement professionnel et de la formation tout au long du processus.

Ces modèles comprennent souvent des champs de questions personnalisables, des systèmes de notation, des calculs automatisés et des rapports de données visuels pour simplifier le processus d'évaluation

Voici quelques types de modèles de formulaires d'évaluation :

Les modèles d'évaluation des employés: aident les professionnels des ressources humaines à examiner les performances, la croissance et le potentiel futur de chaque employé

aident les professionnels des ressources humaines à examiner les performances, la croissance et le potentiel futur de chaque employé Modèles d'évaluation de projet: Utilisés pour mesurer la réussite d'un projet et identifier les domaines à améliorer

Utilisés pour mesurer la réussite d'un projet et identifier les domaines à améliorer Modèles de plans d'évaluation: Ils vous guident dans la création d'un plan d'évaluation complet en décrivant les sections et les éléments clés

Ils vous guident dans la création d'un plan d'évaluation complet en décrivant les sections et les éléments clés Questionnairemodèles: Utilisé pour recueillir des informations dans le cadre d'études de recherche, de sondages et d'évaluations

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de formulaire d'évaluation ?

Tous les modèles de formulaires d'évaluation ne répondent pas à vos besoins. Pour être efficaces, les modèles de formulaires d'évaluation bien conçus doivent répondre à des critères spécifiques, tels que :

**Les questions doivent être faciles à comprendre et ne laisser aucune place à la confusion

**Chaque section doit s'aligner directement sur les objectifs de vos critères d'évaluation, afin de s'assurer que les prestataires fournissent des informations pertinentes

**Personnalisation : le modèle doit être suffisamment souple pour s'adapter aux besoins spécifiques des critères d'évaluation de votre organisation

Facilité d'utilisation: Une interface simple et intuitive encourage les participants à fournir des réponses détaillées sans se sentir dépassés

Une interface simple et intuitive encourage les participants à fournir des réponses détaillées sans se sentir dépassés **Les questions du formulaire doivent permettre de recueillir des informations qui peuvent directement servir à prendre des décisions ou à apporter des améliorations

Par exemple, un bon modèle de sondage de satisfaction client vous aidera à comprendre le comportement des utilisateurs, à évaluer votre NPS (net promoter score) et à améliorer l'expérience client.

Maintenant que vous connaissez les modèles de formulaires d'évaluation, passons en revue quelques modèles spécifiques à des scénarios.

À faire$$a Microsoft a utilisé un modèle très controversé de formulaire d'évaluation de la satisfaction de la clientèle méthode de "classement par pile" très controversée pour évaluer les employés. Elle consistait pour les managers à classer les employés les uns par rapport aux autres sur une échelle de un à cinq lors des entretiens annuels.

12 modèles de formulaires d'évaluation

Imaginez un outil qui vous permette d'organiser toutes vos évaluations, tous vos retours d'information et tous vos examens de performance, sans stress. Et ce n'est pas tout.

Le tableau de bord, les instantanés et les affichages sont si conviviaux que vous pouvez obtenir les bonnes informations sans transpirer. ClickUp est l'application tout pour le travail qui combine la gestion des projets, la gestion des connaissances et le chat en un seul endroit - le tout alimenté par l'IA la plus cohérente au monde.

Voici ce qu'elle propose Martha Kumi d'Akkadian Labs parle de l'utilisation de ClickUp pour l'amélioration des performances.

Le partage de l'information et la collaboration sont un jeu d'enfant depuis que toutes les équipes travaillent à télétravail. Il est facile de partager les mises à jour des projets et de donner un retour d'information aux membres de l'équipe. Nous sommes en mesure d'assurer le suivi des tâches et des projets au sein des équipes et de fournir des mises à jour en temps réel

Martha Kumi, Akkadian Labs

Voici douze modèles de formulaires d'évaluation ClickUp basés sur votre cas d'utilisation.

1. Modèle de formulaire d'évaluation ClickUp

Modèle de formulaire d'évaluation ClickUp

Vous ne savez plus où donner de la tête lorsqu'il s'agit de recueillir des informations ? Eh bien, le Modèle de formulaire d'évaluation ClickUp est ce que vous recherchez pour rendre la collecte de commentaires moins chaotique.

Que vous évaluiez les performances d'un employé, que vous recueilliez des commentaires sur un évènement ou que vous évaluiez des projets, ce modèle les couvrira tous. Ses champs personnalisés vous permettent de capturer des données quantitatives et qualitatives dans la forme que vous souhaitez.

Vous pouvez paramétrer des échelles d'évaluation pour les évaluations rapides, inclure des questions ouvertes pour obtenir des informations plus approfondies et créer des sections dédiées aux évaluations détaillées, le tout en un seul endroit. Avec la bonne structure, votre gestion du retour d'information le processus de gestion du retour d'information devient efficace et efficient.

Idéal pour: Les managers, les équipes RH et les organisateurs d'évènements qui ont besoin d'un formulaire d'évaluation simple et personnalisable

2. ClickUp Modèle de formulaire d'évaluation de la productivité

Modèle de formulaire d'évaluation de produit ClickUp

Saviez-vous quet Elon Musk a conseillé aux PDG de "rechercher des commentaires négatifs de tous les coins" pour rendre leurs produits " aussi géniaux que possible ." Et quand le PDG de Tesla recommande quelque chose, on le suit.

Les Modèle de formulaire d'évaluation de produit ClickUp vous aide à recueillir des commentaires exploitables sur vos produits.

Il comprend des échelles d'évaluation structurées pour les données mesurables et des sections ouvertes pour les commentaires détaillés, ce qui permet de bien comprendre les opinions des clients.

Grâce aux statuts, champs et vues achevés, vous pouvez suivre la progression, capturer les détails clés et afficher une vue achevée de l'évaluation processus d'évaluation des produits . Ce modèle et votre sondages sur le retour d'information concernant les produits sont parfaites pour un système complet de collecte de commentaires.

Idéal pour: Les managers d'équipe et les équipes qui cherchent à améliorer ou à lancer des produits

3. ClickUp Formulaire d'évaluation Modèle de tâche

Formulaire d'évaluation ClickUp Modèle de tâche

Si la gestion des tâches est devenue une corvée insurmontable, le ClickUp Formulaire d'évaluation Modèle de tâche est ce qu'il vous faut. Il simplifie le processus d'évaluation grâce à des fonctionnalités telles que des statuts pour le suivi de la progression et des champs pour détailler les indicateurs liés à la tâche comme les délais, les niveaux de priorité et les jalons achevés.

Le modèle aide les équipes à identifier les goulets d'étranglement, à simplifier les flux de travail et à s'assurer que les tâches s'alignent sur les objectifs du projet, ce qui en fait une ressource précieuse pour optimiser la productivité.

En outre, le modèle comprend des fonctionnalités telles que des vues dynamiques (Liste, Tableau et Document) pour une meilleure visualisation des tâches et facilite la collaboration en recueillant les commentaires des parties prenantes concernées.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet, les équipes collaboratives et les chefs d'équipe qui ont besoin d'un outil simple pour évaluer l'achèvement des tâches individuelles et la progression de l'équipe

**A lire également Booster le processus de croissance pour les Teams : Comment donner et accepter une critique constructive

4. Modèle d'évaluation heuristique ClickUp

Modèle d'évaluation heuristique ClickUp

Une étude empirique a montré que l'évaluation heuristique est plus efficace que les tests utilisateurs pour détecter les problèmes d'utilisabilité. Bien qu'elle ne remplace pas la recherche utilisateur, c'est un moyen fiable d'évaluer l'utilisabilité et d'aiguiser votre instinct UX.

Parfait pour une application web, une application mobile ou un site web, le Modèle d'évaluation heuristique ClickUp permet d'assurer une expérience utilisateur fluide et intuitive. L'accent mis sur les principes de convivialité tels que la prévention des erreurs, la clarté visuelle et le retour d'information sur le système fait de ce modèle un outil à part.

Il comprend des sections structurées pour évaluer des domaines importants tels que la visibilité du système, le contrôle par l'utilisateur et la cohérence. Il permet de repérer plus facilement les défauts de convivialité et les incohérences de conception susceptibles d'affecter les interactions des utilisateurs avec votre produit. Il permet également aux équipes d'identifier les bugs, les inadéquations et les incohérences à un stade précoce du développement.

La résolution de ces problèmes au bon moment permet d'économiser des efforts par la suite et aboutit à un produit convivial et fiable.

Idéal pour: Les concepteurs UX, les développeurs de produits et les équipes numériques qui ont besoin d'évaluer et d'optimiser la convivialité de leurs produits numériques

5. Modèle de rapport d'évaluation ClickUp

Modèle de rapport d'évaluation ClickUp

Avez-vous déjà eu l'impression que les données n'étaient qu'un amas de nombres et de mots sans histoire claire ? C'est là que le Modèle de rapport d'évaluation ClickUp est une étape. Il est idéal pour résumer et présenter les données d'évaluation, y compris les examens de performance, les commentaires des clients ou les indicateurs du projet.

Ce modèle vous aide à organiser vos résultats dans un rapport concis, ce qui le rend parfait pour le partage des résultats avec les parties prenantes ou la présentation d'idées fondées sur des données lors de réunions.

Le modèle comprend des fonctionnalités telles que des champs personnalisés pour le suivi des indicateurs et plusieurs vues (telles que Gantt et Liste) pour une meilleure visualisation.

Idéal pour: Les superviseurs, les professionnels des ressources humaines ou les gestionnaires de projet qui cherchent à maintenir la transparence, la cohérence et la précision dans la documentation et le partage des résultats d'évaluation

6. Modèle de formulaire ClickUp

Modèle de formulaire ClickUp

Vous avez forfait pour un webinaire, un atelier ou un LinkedIn Live ? Le Modèle de formulaire ClickUp est ce dont vous avez besoin pour recueillir des informations sur les participants de la manière la plus rapide possible.

Ce modèle permet de rendre les formulaires extrêmement simples et efficaces - tout le monde utilise la même forme, les données restent donc exactes et le formulaire est plus rapide à remplir. Cela vous permet même de respecter les normes du secteur. En outre, elle permet d'économiser du temps et de l'argent !

Vous pouvez choisir parmi plusieurs types de questions, y compris des échelles d'évaluation, des menus déroulants et des champs texte, pour vous assurer que vous collectez les bonnes données. Et voilà ! Créez rapidement des formulaires personnalisés, collectez des réponses sécurisées et organisez les envois, le tout sans souci !

Idéal pour: Les Teams ou les Business qui ont besoin d'un formulaire de retour d'information flexible et polyvalent pour différents cas d'utilisation

7. Le modèle ClickUp d'évaluation des performances

Modèle d'évaluation des examens de performance ClickUp

Le modèle Modèle d'évaluation des performances ClickUp combine des échelles d'évaluation, des évaluations de compétences et des sections de commentaires ouverts.

Grâce à des fonctionnalités intégrées de suivi de la progression et de mise en valeur des réalisations, il est facile de mesurer les performances, d'améliorer la productivité et d'améliorer la qualité de vie des employés d'améliorer le moral des équipes .

Vous pouvez évaluer les employés sur la base de diverses compétences, telles que leurs connaissances, la communication, le travail d'équipe et la résolution de problèmes. Il fournit également des paramètres permettant de documenter le retour d'information, de fixer des objectifs et des paramètres de performance et de suivre la progression.

Il est idéal pour mesurer les performances lors des entretiens annuels, des évaluations de stage ou du suivi des objectifs.

Idéal pour: Les professionnels des ressources humaines, les managers et les chefs d'équipe qui effectuent des évaluations de la performance des employés

🧠 Fun Fact: Dans l'Agora de l'ancienne Athènes, des commentaires défavorables sur les marchands pourrait avoir pour résultat d'être ridiculisé en public ou d'être mis à l'écart.

8. Modèle de formulaire de rétroaction ClickUp

Modèle de formulaire de retour d'information ClickUp

Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des retours d'information

Robert Allen, auteur américain à succès

La collecte d'un retour d'information approprié de la part des clients, des utilisateurs ou des employés prend beaucoup de temps. Les Modèle de formulaire de retour d'information ClickUp propose des questions personnalisables, y compris des échelles d'évaluation, des choix multiples et des options ouvertes, ce qui vous aide à recueillir des données significatives,

Vous êtes au bon endroit si vous souhaitez donner aux clients une voix pour exprimer leurs opinions, augmenter leur fidélité et leur engagement, identifier les problèmes potentiels et améliorer votre produit final.

Ce modèle entièrement personnalisable vous permet de formuler une boucle de rétroaction et d'utiliser ces précieuses informations pour améliorer vos offres.

Idéal pour: les sondages de retour d'information des employés, les enquêtes de satisfaction des clients ou les formulaires de retour d'information sur les produits

9. Modèle de sondage ClickUp pour l'évaluation d'un produit

Modèle de sondage de rétroaction pour l'évaluation des produits ClickUp

À quoi sert un produit s'il ne comble pas le fossé entre les points de douleur des clients et votre offre ? Les Modèle de sondage ClickUp pour l'évaluation des produits vous aidera à recueillir des commentaires détaillés sur vos produits. Il va au-delà de la simple recherche et des tests et saisit les préoccupations de vos clients.

Ses champs personnalisés, ses vues et ses statuts, y compris les évaluations de satisfaction et les données d'utilisation des produits, vous permettent d'adapter les sondages à vos besoins. Le format du sondage facilite l'analyse des réponses et le suivi de la satisfaction des clients au fil du temps.

Ces informations précieuses vous permettent d'identifier les points à améliorer et de renforcer vos efforts de développement de produits. Après tout, il n'y a pas de meilleur moyen de créer un produit qui donne vraiment l'impression à vos clients d'être écoutés.

Idéal pour: Les professionnels du marketing et les responsables de produits qui souhaitent recueillir des commentaires sur les fonctionnalités de leurs produits et l'expérience de leurs utilisateurs

10. Modèle de sondage ClickUp pour l'évaluation de la satisfaction des clients

Modèle de sondage d'évaluation de la satisfaction des clients ClickUp

Le client a toujours raison, alors abandonnez les stratégies ad hoc et les suppositions et écoutez ce que les clients ont à dire. Lancez le Modèle de sondage ClickUp pour l'évaluation de la satisfaction des clients pour que vous et votre équipe puissiez mieux évaluer le contenu et la satisfaction de vos clients.

Ce modèle vous permet de personnaliser les sondages afin de poser les bonnes questions et de suivre les réponses grâce à des statuts personnalisés, ce qui vous permet de rester informé.

Grâce à plusieurs options d'Affichage, vous pouvez gérer efficacement les données des sondages, les analyser et prendre des mesures. Soyez rapide pour évaluer les domaines d'amélioration et prendre des étapes immédiates pour améliorer.

Idéal pour: Les entreprises qui cherchent à améliorer l'expérience de leurs clients en identifiant ce qui va bien et en comprenant les domaines d'amélioration de leur service ou de leurs produits

11. Modèle d'évaluation du feedback des employés ClickUp

Modèle d'évaluation du retour d'information des employés ClickUp

Le retour d'information des employés est très important. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mon travail contribue à créer un meilleur environnement de travail et à maintenir l'engagement de chacun. Si vous souhaitez mieux connaître vos employés, la rubrique Modèle d'évaluation du feedback des employés ClickUp est fait pour vous.

Mon travail porte sur l'équilibre entre le travail et la vie privée, la dynamique d'équipe et la satisfaction au travail, ce modèle fournit des informations précieuses qui reflètent la culture de votre organisation.

Il se concentre également sur des aspects tels que la communication, le leadership et la satisfaction au travail, afin que vous puissiez déterminer ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. Ajout auto-évaluation examens de performance vous permettra d'avoir une vision achevée de ce que chacun fait - tout le monde y gagne !

Idéal pour: Les professionnels des ressources humaines et les managers qui souhaitent recueillir les commentaires des employés afin d'améliorer la culture d'entreprise

12. Modèle d'évaluation de la Voix du Client ClickUp

Modèle d'évaluation de la voix du client ClickUp

Le modèle d'évaluation de la voix du client Modèle d'évaluation de la voix du client ClickUp vous aide à recueillir et à analyser les commentaires des clients de manière structurée.

Ce modèle outil d'évaluation vous permet de réunir des informations provenant de différentes sources, ce qui vous aide à comprendre les besoins des clients, à identifier les problèmes et à suivre l'évolution de la productivité. Les commentaires organisés vous aident à améliorer les produits et les services en prenant des décisions éclairées.

Le modèle de formulaire d'évaluation gratuit comprend des champs personnalisés, des affichages et des statuts permettant de classer et d'évaluer les commentaires des clients gérer les commentaires des clients facilement. Il offre également des fonctionnalités de suivi du temps, des avertissements de dépendance, des étiquettes et des e-mails, entre autres, pour améliorer le suivi du temps.

Idéal pour: Les équipes chargées de l'expérience client, les professionnels du marketing et les chefs de produit qui veulent rendre le parcours client spécial

Améliorez vos formulaires d'évaluation avec ClickUp

Selon Gallup, les employés qui sont tout à fait d'accord pour dire qu'ils reçoivent de leurs collègues des commentaires utiles sur leurs performances sont cinq fois plus susceptibles d'être engagés . C'est pas génial ça ?

C'est là que les deux E entrent en jeu : Évaluation et Efficacité. Tout d'abord, les formulaires d'évaluation des performances nous permettent d'évaluer les performances de chacun et de repérer les domaines dans lesquels ils peuvent s'améliorer, ce qui se traduit par une équipe plus productive.

Ensuite, l'efficacité du retour d'information garantit que les employés s'améliorent, se sentent valorisés et engagés, et savent que leurs efforts comptent vraiment.

ClickUp's modèles de formulaires de retour d'information sont ce dont votre entreprise a besoin pour que tout le monde soit sur la même page, travaille en équipe et vise les mêmes objectifs.

