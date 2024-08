Stimuler le processus de croissance des équipes : Comment donner et accepter une critique constructive

ce proverbe gaélique résume parfaitement la prédisposition des gens à la critique.

Personne n'aime entendre qu'il a fait quelque chose de terminé. Et d'un autre côté, la personne qui donne un feedback a également un lourd fardeau social à porter. Comment faire pour s'assurer que nous fournissons un feed-back négatif et critique sans blesser ou manquer de respect à l'autre personne ?

Il s'avère que la critique constructive, même si elle peut sembler sévère, est la solution idéale

Suivre les bonnes pratiques de la critique constructive est utile à toutes les parties prenantes de cette communication. La personne qui donne le feedback peut s'assurer que ses mots sont appropriés et qu'ils mènent à des solutions concrètes, tandis que ceux qui le reçoivent peuvent en tirer profit pour développement personnel .

Dans ce guide, nous allons nous familiariser avec l'art de donner et de recevoir des critiques constructives. En prime, nous partagerons également un outil précieux pour vous aider à faire face aux commentaires - de manière constructive. 😉

Qu'est-ce que la critique constructive ?

La critique constructive est essentiellement un retour d'information positif ou négatif qui incite la personne qui le reçoit à prendre les bonnes étapes pour son travail et en fin de compte atteindre ses objectifs professionnels .

Les critiques vagues ou les déclarations générales du type C'était bien ou J'ai détesté votre travail ne sont pas considérées comme constructives.

Un autre élément d'une critique constructive efficace est la manière dont elle est formulée. Selon un rapport de la Harvard Business Review la critique constructive, qu'elle soit positive ou négative, aide les managers à exceller dans leur rôle de leader en mettant en valeur les meilleures qualités de leurs employés et en s'attaquant aux pires d'entre eux d'une manière productive. Le manager doit faire preuve d'intelligence émotionnelle et utiliser des techniques nuancées pour transmettre la critique avec respect et attention.

Par exemple, un manager peut remarquer une baisse de la productivité de son concepteur de produits et lui faire part de ses remarques sur le fait qu'il n'atteint pas la cible. Au lieu de se perdre en conjectures sur le caractère perturbateur de cette situation, le manager lui donne des indications sur les points suivants les attentes du client ainsi que des des conseils pour stimuler la productivité et avoir une flux de travail plus fluide . L'approche d'assistance aide le concepteur à être plus réceptif à la critique corrective.

Conseil professionnel: L'une des meilleures façons pour un manager de fournir un retour d'information précis et constructif est d'utiliser les outils suivants des modèles de formulaires de retour d'information . Ces modèles comportent des sections prédéfinies qui contribuent à rendre le retour d'information objectif et utile. Par exemple, si vous évaluez un employé, vous pouvez rapidement passer à la section Modèle de formulaire d'évaluation ClickUp pour évaluer vos employés de manière impartiale, sans jugement subjectif. 🌸

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-77.png Formulaire d'évaluation modèle tableau de bord image /$$$img/

Utilisez les formulaires d'évaluation dans ClickUp pour mesurer les performances des employés de manière gratuite et identifier les domaines à améliorer

Critique constructive vs. critique destructive : Quelle est la différence ?

La frontière entre la critique constructive et la critique destructive est ténue, et il est essentiel de connaître la différence dans un lieu de travail moderne. Voici ce qu'il faut garder à l'esprit : 👇

La critique constructive se concentre sur des conseils exploitables

Lorsque des prestataires ou des pairs vous font des suggestions pratiques visant à améliorer vos compétences professionnelles, il s'agit d'un retour d'information constructif. Une véritable critique constructive est délivrée à un moment opportun et se concentre sur :

Encourager le développement personnel

Reconnaître les réalisations avant de proposer des améliorations

Formuler des critiques spécifiques sur une action particulière, et non sur la personne

Améliorer la qualité du travail par des suggestions réalisables

Lecture bonus : Apprenez à mettre en place un cycle constructif de feedback à 360° pour améliorer la qualité des résultats de votre équipe !

La critique destructive se concentre sur la recherche de fautes

Le feedback destructeur peut parfois ressembler à une critique constructive, mais il s'agit en réalité d'un commentaire négatif voilé et décousu. Vous pouvez reconnaître quand quelqu'un utilise cette forme trompeuse de critique en observant ses caractéristiques typiques, telles que :

Hypercritique ou excessivement pointilleuse - ces déclarations ressemblent à des attaques personnelles : regardez, vous avez fait cette horrible erreur tu as tellement tort tu n'as pas l'intelligence de base pour faire ton travail ?

Souvent prononcées

Manque de spécificité ou de conseils exploitables

Prend racine dans les différences individuelles

Cite des sources erronées dans le seul but d'humilier le destinataire

Les critiques destructrices découlent souvent de préjugés implicites - lorsque les gens jugent sans le savoir des groupes ou des professions spécifiques sur la base de stéréotypes ou d'un sentiment de supériorité. Cela peut créer un environnement de travail toxique et déclencher une faible productivité de l'équipe ou un fort taux de rotation du personnel.

3 Avantages de la critique constructive

Une bonne critique constructive crée un scénario gagnant-gagnant pour tout le monde - celui qui la donne, celui qui la reçoit et l'entreprise. Examinons quelques-uns de ses principaux avantages:

1. Moins de stress, plus de réussite

La crainte constante d'être jugé par ses supérieurs paralyse la tranquillité d'esprit des employés. Et malheureusement, le fait d'être confronté au stress pendant de longues heures n'est pas rare sur les lieux de travail de nos jours. Comme l'indique le rapport de la Sondage de Colonial Life 50 % des employés ne sont pas productifs pendant 1 à 5 heures par jour en raison du stress lié au travail.

En adoptant la critique constructive et en préparant les équipes à donner et à recevoir un retour d'information avec élégance, vous libérez votre équipe d'un stress excessif, ce qui se traduit par un lieu de travail plus serein et de meilleures conditions de travail d'amélioration et de réussite .

2. Croissance professionnelle

Un véritable retour d'information est fourni par les responsables et les pairs qui se soucient de l'évolution de l'employé. Ils émettent des critiques constructives afin d'aider le destinataire à s'élever professionnellement. Selon des études 83 % des employés accordent de la valeur au retour d'information. En outre, 72% citent le fait de recevoir un retour d'information correctif de la part de leurs supérieurs comme le facteur le plus utile dans leur carrière.

3. Amélioration continue au sein d'équipes en constante évolution

La critique constructive est vitale pour les équipes agiles dans le développement de logiciels et de produits, où le fondement de tout travail repose sur l'amélioration continue grâce au retour d'information.

Ces équipes ont généralement une culture de communication bidirectionnelle saine qui favorise un environnement de confiance et d'ouverture. Il est ainsi plus facile d'avoir des discussions difficiles entre les employés et les dirigeants et de construire des équipes fortes et collaboratives .

Tips for Giving Constructive Criticism Skillfully [Avec des exemples concrets]

Il n'existe pas de règle empirique ou d'approche unique pour formuler des critiques constructives. Cependant, vous pouvez suivre ces conseils et ces bonnes pratiques pour vous assurer de bien faire passer votre message.

Utilisez des pronoms personnels pour éviter un ton agressif ou accusateur

Maîtrisez le langage approprié pour donner un retour d'information. Ne formulez pas vos évaluations d'une manière qui semble robotique ou impolie. C'est ici que l'utilisation de pronoms personnels comme "je" change la donne.

Lorsque vous utilisez les expressions "Je me sens" ou "Je pense", vous permettez au destinataire du retour d'information de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un point de conflit stressant, mais d'une simple lacune dans le travail lui-même.

Voici deux exemples de critiques constructives d'un concepteur senior donnant un retour d'information à un junior :

Sans le I: _Votre design doit inclure plus de couleurs comme le rouge et le blanc, qui font partie du thème de la marque. Pour l'instant, il a l'air sobre

_Votre design doit inclure plus de couleurs comme le rouge et le blanc, qui font partie du thème de la marque. Pour l'instant, il a l'air sobre Avec le I: _J'aime votre idée de modifier notre modèle habituel. Cependant, je pense que le fait de suivre le thème de notre marque et d'ajouter des couleurs comme le rouge et le blanc le rendrait encore plus accrocheur pour notre cible

le premier exemple n'a que peu ou pas d'égard pour le travail de la personne et ne donne qu'un point de vue sévère. Le deuxième exemple apprécie le travail actuel et propose des solutions motivées et réalisables pour améliorer la conception.

Utiliser la méthode du sandwich pour donner un retour d'information

Lorsque vous émettez une critique constructive, débutez sur une note positive. Tirez parti d'un retour d'information positif pour mettre l'interlocuteur à l'aise.

Au lieu d'émettre vos pensées de manière aléatoire, créez un sandwich de retour d'information en suivant ces trois étapes :

Commencez par un feedback positif Ajoutez un feedback négatif avec des suggestions d'amélioration Terminer par une appréciation

Cette méthode est très efficace lorsqu'il s'agit d'embaucher des personnes récemment recrutées et de les motiver à améliorer leurs performances. Par exemple :

j'apprécie le fait que vous appreniez rapidement et que vous soyez performant. Vous avez manqué quelques tâches procédurales cette semaine, ce qui n'est pas grave puisque vous êtes encore en train d'apprendre. Peut-être pourriez-vous ajouter la documentation de notre entreprise à votre liste de lecture ? Merci pour votre travail acharné !

Fournir des exemples et des suggestions d'amélioration réalistes pour plus de clarté

La critique constructive doit être orientée vers la solution. Assistez votre employé en :

Donnant des exemples clairs de ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi

Suggérant les étapes suivantes pour l'améliorer

Fournissant des ressources de lecture et de formation, le cas échéant

Poser des questions bien intentionnées pour encourager la communication

Il est difficile de trouver une solution si vous n'arrivez pas à comprendre ce qui fait qu'un employé n'est pas à la hauteur. Dans ce cas, soyez sincère et demandez-lui pourquoi il pense qu'un problème spécifique s'est produit. Faites savoir aux employés que vous êtes là pour les assister et non pour imposer vos convictions.

Par exemple, lorsqu'un ingénieur ajoute une fonctionnalité essentielle bien après la date limite, vous pouvez approfondir la question en posant les questions suivantes lors de la réunion de suivi :

_Il y a une raison précise pour laquelle ce retard s'est produit ?

avez-vous des problèmes avec un produit en particulier ?

comment l'équipe peut-elle vous aider ?

pouvons-nous réfléchir à des moyens de respecter les délais ?

Rendez chaque exercice de feedback productif avec ClickUp

Les outils que vous utilisez pour formuler des critiques constructives peuvent jouer un rôle important dans tout exercice de retour d'information.

Take ClickUp , par exemple. Il s'agit à la fois d'un outil complet gestion de projet une plateforme et une pratique* logiciel de retour d'information solution. Il permet de structurer tout processus de critique grâce à ses multiples fonctionnalités collaboratives, telles que les modèles de réunion et les outils de Révision.

Voyons de plus près comment ClickUp améliore la qualité de la production de votre équipe et aide à transformer des moments de feedback potentiellement gênants en véritables opportunités de croissance. 🌞

1. Affichage du Calendrier ClickUp pour la planification des sessions de feedback

Il est préférable de fournir un retour d'information constructif dans un paramètre plus intime, comme une réunion en face à face. Cela peut s'avérer difficile pour les équipes éloignées, réparties sur plusieurs fuseaux horaires. Toutefois, grâce à l'outil L'affichage du Calendrier ClickUp vous pouvez programmer des réunions de feedback à des créneaux horaires confortables et même créer un agenda pour définir à l'avance les points de discussion.

Les équipes agiles peuvent mettre en place des des réunions récurrentes afin d'établir un flux régulier de retours d'information. La plateforme dispose d'un éditeur par glisser-déposer pour apporter une assistance à la reprogrammation sans effort.

Pour formuler des critiques constructives, nous recommandons l'outil Modèle ClickUp d'entretien individuel avec l'employé et le manager pour :

Achevé l'historique complet de la discussion

Rédiger des notes sur le feedback (comme des exemples suggérés et des perspectives d'amélioration)

Ajouter de futurs éléments d'action

Vous pouvez consulter le modèle lors de votre prochaine réunion pour vérifier la progression et les mises à jour des employés.

Bonus tip: ClickUp s'intègre à Zoom pour vous aider à lancer des réunions de feedback à partir d'une seule plateforme.

2. ClickUp Affichage et Révision par Chat pour partager les partages en temps réel

Il est préférable de fournir un retour d'information constructif à l'aide d'exemples et dans un délai raisonnable. Heureusement, l'outil ClickUp Affiche de discussion offre une excellente installation pour les échanges d'informations en temps réel.

Créez des groupes distincts pour partager des sélections de commentaires constructifs dès que possible, au lieu d'attendre les résultats d'une enquête annuelle ou d'une enquête de la Commission européenne l'évaluation mensuelle des performances . Mentionner les membres de l'équipe pour fournir un retour d'information sur le produit ou le processus directement sur le site web de l'entreprise Page de la tâche . Vous avez également la possibilité de d'assigner des commentaires pour aider certains membres de l'équipe à se souvenir de vos suggestions lorsqu'ils reviennent sur des tâches similaires.

Attribuez un élément d'action directement dans un commentaire, en assurant la clarté et le compte via ClickUp

Si vous souhaitez proposer des exemples et des solutions pratiques à votre équipe, ClickUp est là pour vous aider :

UtilisezClickUp Clips pour enregistrer votre écran et créer des tutoriels pour les tâches sujettes aux erreurs

Pour les flux de travail basés sur l'approbation, utilisez la plateformeFonction de Révision pour laisser des commentaires sur le contenu écrit, vidéo ou de conception

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Révision-gif.gif Utilisation de la fonctionnalité Révision de ClickUp pour laisser des commentaires directement sur une image /$$img/

La Révision permet de gagner un temps considérable en déterminant exactement ce dont vous parlez avec votre équipe et garantit que vous pourrez accéder facilement au retour d'information plus tard, afin de conserver une trace de votre travail

3. Formulaires ClickUp pour donner et recevoir un retour d'information

Créez des formulaires d'évaluation personnalisés pour vos employés en tirant parti de L'affichage des formulaires de ClickUp et l'adapter à votre style de retour d'information. Ces formulaires sont faciles à paramétrer - vous pouvez même mettre en œuvre une logique conditionnelle pour changer constamment les questions en fonction des réponses des utilisateurs.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUp-Form-View-Dashboard-Image-1400x1007.png Formulaire ClickUp Afficher l'image du tableau de bord /$$img/

Utilisez l'affichage du formulaire de ClickUp pour recueillir de précieuses données d'auto-évaluation

Par instance, votre formulaire d'évaluation mensuelle standard pose la question suivante : _Combien d'heures avez-vous fait travailler ce mois-ci ?

Si la personne interrogée choisit un nombre inférieur à 120, vous pouvez configurer le formulaire pour faire apparaître une autre question : _Y a-t-il une raison pour laquelle vous avez travaillé moins d'heures ce mois-ci ?

De telles questions dynamiques vous aident à comprendre la nervosité actuelle de votre équipe et à formuler des critiques efficaces sur la manière dont elle peut s'améliorer. Vous pouvez également créer des formulaires pour vos clients boucles de retour d'information ou pour mesurer la satisfaction des employés.

Concevoir des formulaires de sondage de retour d'information à l'échelle de l'organisation avec des questions pour vérifier si les employés sont satisfaits et mettre en évidence des exemples qui indiquent un faible niveau de satisfaction. Toutes les réponses se transforment en tâches et peuvent être suivies à partir de votre tableau de bord centralisé.

4. ClickUp Docs et ClickUp IA pour la création de guides de feedback

ne serait-ce pas formidable si tous les managers savaient comment offrir des suggestions impactantes de manière positive ?

C'est exactement ce que Documents ClickUp est là pour ! Créez, modifiez et partagez des guides de critique constructive avec d'autres fournisseurs, et établissez une procédure standard pour fournir un retour d'information constructif. Laissez vos collègues contribuer à vos guides en leur donnant un accès aux commentaires ou à la modification en cours et réévaluez la viabilité des étapes d'action discutables.

Rédigez, modifiez et achevez des tâches collaboratives en temps réel avec ClickUp Docs

Cependant, la rédaction d'un guide de retour d'information peut prendre beaucoup de temps, même avec l'aide de quelqu'un. Envisagez de prendre les choses en main avec ClickUp Brain , l'assistant IA de la plateforme, et utiliser plus de 100 invites spécifiques à l'industrie pour générer des guides et des documents de processus bien formatés et d'apparence professionnelle.

Vous pouvez toujours utiliser l'outil IA pour d'autres tâches managériales, telles que la rédaction d'e-mails et de contrats, ou.. l'élaboration de nouvelles procédures de travail . Il peut même résumer des notes de réunion ou d'anciens documents de feedback pour gagner du temps lors des réunions de performance.

Bonus: Tirer parti de modèles de plans de communication pour maintenir la meilleure culture de communication dans votre équipe.

5. Tableaux de bord ClickUp et statuts de tâches personnalisés pour le suivi du retour d'information

Suivez les statuts du feedback avec Statuts personnalisés ClickUp -ajoutez facilement des statuts tels que En attente ou Revu aux tâches liées aux commentaires. Vous pouvez également générer des checklists pour regrouper toutes vos activités de révision en un seul endroit.

Si vous souhaitez assurer le suivi des initiatives d'amélioration après une session de retour d'information, tirez parti des fonctions suivantes Tableaux de bord ClickUp . Cette fonctionnalité vous aide à à fixer des Objectifs et suivre visuellement la progression d'une tâche, d'un sprint ou d'un projet entier !

De hiérarchisation des tâches à suivi du projet et l'évaluation des performances de l'équipe, les tableaux de bord servent de hub centralisé pour une gestion efficace de l'équipe.

Explorons l'autre extrémité du spectre : recevoir un retour d'information !

Gérer la critique peut vous amener à vous défendre, mais c'est ainsi qu'une chance de croissance se transforme en champ de bataille. Affirmez constamment qu'il s'agit là d'un tremplin aux innombrables avantages pour vous développer en tant que professionnel. Voici quelques conseils pour faciliter la réception de critiques constructives :

Restez calme et écoutez activement

Il est essentiel d'adopter l'art de l'écoute active lorsque vous recevez une critique. Ne paniquez pas et n'adoptez pas une position défensive pendant que votre supérieur parle. Écoutez attentivement et ne répondez qu'une fois qu'il a terminé ou qu'il vous a posé une question.

Réfléchir

Une fois que vous avez reçu votre feed-back, il est temps de procéder à une introspection. Trouvez un espace sûr pour réfléchir à ce qui s'est passé ou demandez conseil, que ce soit à votre supérieur ou à un ami en qui vous avez confiance. Faites de l'introspection en posant des questions telles que :

à fait cette erreur ? Était-ce ma faute ?

quelle leçon précieuse puis-je en tirer ?

comment cette nouvelle perspective peut-elle contribuer à mon développement ?

Affiner

Après une réflexion approfondie, il est temps de passer de la compréhension à l'action. Posez-vous la question :

quelles sont les étapes pratiques que je peux suivre pour répondre au retour d'information ?

qui peut m'assister dans cette démarche ?

comment puis-je suivre ma progression et célébrer mes réussites ?

N'oubliez pas que la croissance est un voyage et non une destination. Accueillez les processus d'apprentissage continu et utilisez chaque retour d'information, qu'il soit positif ou constructif, comme un carburant pour votre voyage vers l'excellence. ✌️

Transformez la piqûre en Merci

Faire face à la critique peut être difficile, mais exprimer sa gratitude, même si l'on n'est pas d'accord, est bénéfique. Un simple $$$a reconnaît le temps et les efforts que quelqu'un a consacrés à vous faire part de ses commentaires et, par extension, à vous faire progresser.

Ce qu'il faut éviter lorsqu'on reçoit une critique constructive : Ce qu'il ne faut pas faire

Voici un aperçu des éléments qui contribuent à un mauvais état d'esprit lors de la réception d'une critique :

Attacher de l'émotion à l'évaluation

Votre estime de soi ne doit pas être liée à votre travail. Il est naturel de se sentir sur la défensive, mais n'oubliez pas que le retour d'information est une évaluation de votre travail et non de votre personnalité. Par conséquent, éliminez vos sentiments personnels lorsque vous traitez une évaluation professionnelle.

Réactions instantanées ou exagérées

Résistez à l'impulsion immédiate de répondre. Faites une pause. Efforcez-vous de ne pas réagir du tout. Cette pause momentanée vous permet d'éviter les expressions faciales et le langage corporel dédaigneux ou les commentaires réactifs, ce qui vous permet de choisir consciemment une réponse posée qui vous présente sous un jour favorable.

Prendre le retour d'information pour acquis

Il y a une limite à la quantité de feedback que votre prestataire peut fournir - s'il ne voit aucun effort d'amélioration, il vous abandonnera.

Évitez donc de considérer le feed-back comme acquis et notez tous les points soulevés par votre supérieur. Une bonne façon de le faire est d'utiliser la fonction ClickUp Bloc-notes pour rédiger rapidement les parties critiques d'une session de feedback sur n'importe quel appareil.

Utilisez des checklists pour ajouter facilement les erreurs/améliorations identifiées et les transformer en tâches à suivre pour vérifier votre progression au fil du temps.

Revoir les questions fréquemment posées

1. Quel est l'exemple d'une critique constructive ?

Un exemple de critique constructive concernant des délais non respectés : j'ai remarqué que la date limite pour cette tâche n'a pas été réunie. J'apprécie les efforts que vous avez investis dans ce projet et je vous encourage à communiquer de manière proactive si vous pensez avoir besoin de plus de temps à l'avenir

2. Qu'est-ce qu'une critique constructive par rapport à une critique critique dans le contexte d'une entreprise ?

La distinction clé entre le feedback constructif et le feedback critique réside dans la manière dont il est délivré. La critique constructive vise à élever l'individu afin d'améliorer ses performances. En revanche, la critique critique est centrée sur l'abaissement de la personne, ce qui conduit souvent à une discussion négative et animée.

ClickUp peut vous encourager dans la frénésie du feedback

Les discussions sur le feedback ne sont pas vraiment une partie de plaisir, mais n'oublions pas la croissance remarquable qu'elles peuvent aider à cultiver ! ClickUp n'est pas seulement votre outil de travail, c'est aussi un outil qui facilite les exercices de feedback.

Grâce à ses modèles, ses formulaires et son assistance IA, la plateforme vous aide à construire un havre de collaboration où les commentaires honnêtes circulent librement et où la croissance devient un voyage partagé !

Ne craignez plus le retour d'information et inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui . 🤩