Calendrier Notionnel vs. Google Agenda : Lequel est le meilleur ?

Vous devez jongler avec trois calendriers différents : les réunions de votre équipe sont dispersées dans Google Agenda, les échéances de vos projets se trouvent dans Notion, et vous devez suivre ces deux calendriers tout en restant concentré sur vos tâches quotidiennes.

Le va-et-vient constant entre les calendriers n'est pas seulement frustrant, il grignote vos heures de productivité. Mais vous n'avez plus besoin de plusieurs calendriers.

Notion et Google proposent tous deux de solides fonctionnalités d'agenda qui pourraient bien être tout ce dont vous avez besoin. Mais il n'est pas facile de choisir entre les deux.

Cet article fait la part des choses pour vous aider à choisir une application de calendrier adaptée à vos besoins. Nous comparerons tout, des fonctionnalités de base aux fonctionnalités avancées, afin que vous puissiez faire un choix éclairé et enfin consolider votre chaos en matière de calendrier.

Qu'est-ce que Google Agenda ?

via Mises à jour de l'environnement de travail de Google Google Agenda est un peu comme votre fidèle assistant numérique, qui suit les évènements de votre vie.

Il vous aide à équilibrer les appels des clients et les validations personnelles. Qu'il s'agisse de jongler avec les réunions, d'éviter les doubles réservations redoutées ou simplement de noter votre rendez-vous chez le dentiste, Google Agenda vous aide à rester organisé et à maîtriser votre emploi du temps.

Fonctionnalités de Google Agenda

L'application Google Agenda offre un intervalle de fonctionnalités qui simplifient la planification de votre emploi du temps. Jetons un coup d'œil rapide à quelques-unes des fonctionnalités qui font de Google Agenda le choix privilégié de nombreux professionnels et entrepreneurs.

1. Planification et gestion des rendez-vous

via Environnement de travail de Google Google Agenda simplifie la planification en vous permettant de partager votre Calendrier avec des collègues ou des clients. Vous n'avez ainsi plus besoin d'envoyer des e-mails et il est plus facile de trouver des heures de réunion qui conviennent aux deux parties. C'est un outil particulièrement utile pour les équipes, car il rationalise le processus de planification.

La fonctionnalité d'évènements récurrents de Google Agenda automatise la planification des réunions ou des tâches récurrentes. Cela permet de gagner du temps et de ne pas manquer les validations importantes, qu'il s'agisse des réunions hebdomadaires de l'équipe ou des entretiens mensuels avec les clients.

Si nécessaire, vous pouvez toujours utiliser plusieurs comptes Google Agenda pour gérer vos calendriers personnels ou de travail séparément, mais sur la même plateforme.

2. Intégration avec l'environnement de travail de Google

via l'environnement de travail de Google

Si vous vivez dans l'écosystème de Google (pensez à Gmail, Docs et Drive), vous pouvez créer des évènements directement à partir d'un e-mail, joindre des pièces aux réunions, ou même générer des liens de vidéoconférence avec Google Meet. Cela simplifie les flux de travail pour les employés des entreprises ainsi que pour les entrepreneurs.

3. Code couleur pour les évènements

via l'environnement de travail de Google

Les apprenants visuels apprécieront la possibilité d'attribuer un code couleur aux évènements en fonction du type de tâche - les réunions de travail en bleu, les rendez-vous personnels en vert et les échéances en rouge. Cela rend votre calendrier visuellement attrayant et améliore votre capacité à catégoriser les évènements rapidement.

4. Rappels et notifications

via l'environnement de travail de Google

Vous pouvez rester à la hauteur de vos validations grâce à des rappels personnalisables vous alertant quelques minutes ou semaines avant un évènement. Cette fonctionnalité est pratique pour les freelances qui gèrent plusieurs projets et échéances.

👀 Le saviez-vous ? Vous pouvez utiliser Google Calendrier pour définir des rappels pour les évènements récurrents, comme les réunions d'équipe hebdomadaires ou les paiements de factures mensuels. C'est un moyen fantastique d'automatiser votre emploi du temps et de vous assurer de ne jamais manquer une tâche importante.

5. Fonctionnalités de l'IA

via l'environnement de travail de Google

Google Agenda est également accessible par le biais de Gemini, un assistant IA avancé qui simplifie la planification. Vous pouvez créer ou modifier des évènements depuis l'interface de discussion de Gemini et même obtenir des réponses à des questions telles que "Quand ai-je rencontré Mme Lynn pour la dernière fois ?"

Gemini peut également automatiser la planification en suggérant des heures de réunion optimales en fonction de la disponibilité des participants, réduisant ainsi le temps passé à coordonner les horaires.

Prix de l'environnement de travail Google

Business Starter: 7,20 $/utilisateur par mois

7,20 $/utilisateur par mois Business Standard: $14.40/utilisateur par mois

$14.40/utilisateur par mois Business Plus: 21,60 $/utilisateur par mois

Qu'est-ce que le Calendrier Notionnel ?

via Notion Notion Calendrier est un outil de calendrier flexible et personnalisable intégré dans l'écosystème plus large de Notion. Il vous permet de faire des forfaits, d'écrire et de vous organiser en un seul endroit.

Que vous soyez un employé d'entreprise gérant des réunions consécutives ou un petit entrepreneur jonglant avec les échéances de ses clients, Notion Calendrier vous aide à visualiser vos validations sans le chaos de passer d'une application à l'autre.

Fonctionnalités de Notion Calendrier

Notion Calendrier est une affaire de flexibilité et de personnalisation. Contrairement aux outils de calendrier rigides, il vous permet de l'adapter à votre flux de travail, qu'il s'agisse de gérer des projets, de suivre des habitudes ou simplement d'essayer de garder les choses en ordre.

Explorons quelques-unes des fonctions clés qui le distinguent.

1. Blocage automatique

via Notion

Êtes-vous inquiet à l'idée d'une double réservation dans votre Calendrier ? La fonctionnalité auto-blocking du Calendrier Notion garantit que vous ne programmerez pas accidentellement des évènements qui se chevauchent. Vous pouvez planifier votre journée sans risque de conflits en affichant tous vos engagements dans une vue unifiée.

2. Fonctionnalités intégrées

via Notion

Le Calendrier Notion s'intègre de manière transparente à d'autres fonctionnalités de Notion, telles que les bases de données, les notes et les wikis. Cela vous permet de lier les évènements du calendrier à des tâches, des projets et d'autres informations pertinentes, affichant ainsi une vue plus globale de votre travail.

3. Affichages personnalisables

via Notion

Notion vous permet d'adapter votre Calendrier à vos préférences, que vous préfériez un aperçu mensuel, un découpage hebdomadaire, ou une checklist quotidienne . Cette flexibilité vous sauvera la vie si vous devez alterner entre l'échéancier d'un projet et les délais de plusieurs clients.

4. Gestion des tâches de type kanban

via Notion

La fonctionnalité de gestion des tâches de type Kanban du Calendrier de Notion vous permet de visualiser vos tâches et vos échéances de manière claire et intuitive. Cela peut vous aider à hiérarchiser votre charge de travail et à suivre la progression plus efficacement.

5. Documents intégrés

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-332.png Documents intégrés /$$$img/

via Notion

Vous pouvez incorporer des notes et des documents directement dans les évènements de votre agenda. Cela signifie que vous pouvez avoir toutes les informations dont vous avez besoin à portée de main, qu'il s'agisse d'agendas de réunions, de notes de projet ou de notes de clients, sans changer d'application.

6. IA fonctionnalités

via Notion

Notion IA est excellent pour la gestion et l'organisation de contenu, comme la rédaction d'un agenda de réunion, la création d'éléments d'action ou le résumé d'informations stockées

À ceci près qu'elle ne s'intègre pas directement aux calendriers pour créer ou modifier des évènements, et qu'elle ne peut pas non plus automatiser les tâches de planification comme suggérer des heures de réunion optimales en fonction de la disponibilité des participants.

Prix de Notion

Free (gratuit)

(gratuit) Plus: $12/place par mois

$12/place par mois Business: $18/siège par mois

$18/siège par mois Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Notion IA: $10/mois par membre, en tant que module complémentaire à n'importe quel forfait

Google Agenda vs. Notion Calendrier : Comparaison des fonctionnalités

Dans les sections précédentes, nous avons exploré les fonctions de Google Agenda et de Notion Calendrier. Chaque outil brille à sa manière, en fonction de vos besoins spécifiques - gestion directe du temps ou planification flexible des tâches.

Pour vous aider à choisir celui qui correspond le mieux à votre flux de travail, nous allons les comparer fonctionnalité par fonctionnalité :

Fonctionnalité Google Agenda Calendrier Notionnel Winner Agenda de Notion : - Programmation et gestion des rendez-vous - Partage facile de votre agenda pour la coordination - Événements récurrents pour les réunions répétitives - Élimination des allers-retours de programmation - Blocage automatique pour éviter les doubles réservations - Vue unifiée pour une programmation sans conflit - Flux de travail plus personnalisables - Google pour la simplicité - Notion pour la flexibilité - Intégration avec l'écosystème - Intégration avec l'écosystème - Intégration avec l'écosystème - Intégration avec l'écosystème - Intégration avec l'écosystème - Intégration avec l'écosystème - Intégration avec l'écosystème - Intégration avec l'écosystème - Intégration avec l'écosystème - Intégration avec l'écosystème - Intégration avec l'écosystème - Intégration avec l'écosystème - Intégration avec l'écosystème - Intégration avec l'écosystème - Intégration avec l'écosystème - Intégration avec l'écosystème - Intégration avec l'écosystème - Intégration avec l'écosystème - Intégration avec l'écosystème - Intégration avec l'écosystème - Intégration avec l'écosystème - Intégration avec l'écosystème Intégration avec l'écosystème - Intégration native avec Gmail, Google Drive et Google Meet - Les évènements peuvent être créés directement à partir des e-mails - Liens transparents entre les évènements du calendrier et les bases de données, notes et wikis de Notion - Gestion de projet holistique - Notion Calendrier - Offre une intégration plus profonde avec sa plateforme, créant un environnement de travail unique pour tous les évènements Affiche des vues mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes - Simple et efficace. Échéancier de projets ou de clients Notion Calendrier- Une plus grande flexibilité et des affichages sur mesure - Pas aussi intuitif ; le codage des couleurs nécessite une installation manuelle Google Agenda- Plus simple et plus attrayant visuellement pour la catégorisation Rappels et notifications - Alertes personnalisables pour les évènements à venir - Alertes via l'application, l'e-mail ou les notifications de l'appareil - Pas de notifications natives ; nécessite une installation manuelle ou des intégrations externes - Google Agenda - Supérieur pour les alertes sensibles au temps - Plus intuitif ; le codage par couleur nécessite une installation manuelle pour la catégorisation Gestion des tâches de type Kanban - Non disponible - Tableaux Kanban intégrés pour la visualisation des tâches - Idéal pour hiérarchiser les charges de travail et suivre la progression - Calendrier Notionnel - Ajoute de la valeur pour les utilisateurs de Notion orientés tâches - Non disponible - Non disponible - Non disponible - Tableaux Kanban intégrés pour la visualisation des tâches - Idéal pour hiérarchiser les charges de travail et suivre la progression - Non disponible - Non disponible - Non disponible - Non disponible - Non disponible - Tableaux Kanban intégrés pour la visualisation des tâches - Très utile pour hiérarchiser les charges de travail et suivre la progression - Calendrier Notionnel - Ajoute de la valeur pour les utilisateurs de Notion orientés tâches - Non disponible - Non disponible - Non disponible - Non disponible - Non disponible - Non disponible - Non disponible - Non disponible Documents intégrés - Joindre des fichiers via Google Drive - Liens ou pièces jointes limités pour les réunions - Intégrer directement des notes, des notes de projet ou des wikis dans les évènements du Calendrier pour un accès instantané - Calendrier Notion - Fournit un contexte plus riche pour les évènements Intégration d'Automatisation - Entièrement intégrée ; permet la création/modification d'évènements par IA en temps réel - Peut répondre à des requêtes en discutant avec Gemini - Nécessite une saisie manuelle ; pas d'intégration directe au calendrier - Limité à l'analyse de données stockées manuellement Google Agenda - Fournit un écosystème automatisé et alimenté par l'IA pour la planification et la gestion d'évènement Google Agenda- Meilleur pour les utilisateurs qui ont besoin d'une fonction rapide et prête à l'emploi

Voici un aperçu détaillé de la comparaison entre les deux outils :

1. Planification et gestion des rendez-vous

Les deux calendriers offrent de solides fonctionnalités pour la planification et la gestion des rendez-vous. La simplicité et la facilité d'utilisation du Calendrier Google en font un excellent choix pour ceux qui privilégient une expérience utilisateur directe.

En revanche, le Calendrier Notionnel offre une plus grande flexibilité et une meilleure personnalisation, permettant aux utilisateurs d'adapter leur calendrier à leurs besoins spécifiques.

🏆 Gagnant : Egalité. Le choix dépendra du niveau de personnalisation requis.

2. Rappels et notifications

Le solide système de rappel de Google Agenda, avec des alertes personnalisables par e-mail, des notifications d'application ou des notifications d'appareil, permet aux utilisateurs de ne pas perdre de vue leur emploi du temps.

Bien que fonctionnel, le Calendrier Notion ne dispose pas du même niveau de capacités de notifications natives.

🏆 Gagnant : Google Agenda

3. Intégration de l'intelligence artificielle

L'intégration de Google Agenda avec l'IA de Gemini offre une expérience de planification plus avancée et automatisée.

Bien que puissantes pour la gestion du contenu, les capacités d'IA de Notion Calendrier ne sont pas directement intégrées au calendrier

🏆 Gagnant: Google Agenda

4. Documents intégrés

La capacité de Notion Calendrier à intégrer des documents directement dans les évènements du calendrier offre un contexte plus riche pour les réunions et les tâches.

L'intégration de Google Agenda avec Google Drive permet de joindre des pièces, mais elle n'est pas aussi transparente que les documents intégrés de Notion

🏆 Winner : Calendrier de Notion

Google Agenda vs. Notion Calendrier sur Reddit

Le débat sur Google Agenda ou Notion Calendrier est un sujet brûlant sur Reddit, les utilisateurs partageant leurs expériences et leurs préférences. Pour beaucoup, le choix se résume à un cas d'utilisation spécifique.

En tant qu'utilisateur , Kendra_Whisp commentaires,

_J'utilise Google Agenda pour toutes les tâches liées au temps. J'utilise Notion pour mes notes d'étude, notes de cours, éléments de devoirs, etc. Les objectifs sont donc très différents

Kendra\NWhisp

Les Redditors font souvent l'éloge de l'intégration de Google Agenda pour ses fonctionnalités de planification transparentes, en particulier avec l'intégration d'IA comme Gemini. Les commentaires soulignent sa capacité à automatiser la planification des réunions, à suggérer des heures optimales en fonction de la disponibilité et à fournir des fonctionnalités de commande vocale

D'autre part, les Redditors notent que si Notion Calendrier n'a pas les capacités d'automatisation et d'intégration de Google Agenda, il excelle dans la gestion des tâches complexes et l'organisation du contenu.

Toutefois, les fils de discussion de Reddit s'accordent souvent sur un point clé : Google Agenda surpasse Notion Calendrier pour tous ceux qui recherchent une planification avancée intégrée à l'IA, une synchronisation en temps réel et l'automatisation.

Comme le dit un autre utilisateur , Howyll , le dit,

_...pouvoir travailler sur des tâches à l'intérieur de l'entrée du calendrier, Notion est super utile. Mais pour faire des choses plus simples comme définir des tâches récurrentes, disposer d'un calendrier facilement synchronisable et voir son calendrier de manière visuellement attrayante et pratique sans aucun effort, Google Agenda est probablement le meilleur choix

Howyll

Rencontrez ClickUp : La meilleure alternative au Calendrier Notionnel et à Google Agenda

Si Google Agenda et Notion Calendrier offrent des solutions solides pour gérer votre emploi du temps, ils ne sont pas toujours à la hauteur lorsqu'il s'agit de collaborer en équipe, de gérer des projets et de.. gestion des opérations. ClickUp , en revanche, est l'application Tout pour le travail qui combine les meilleurs aspects d'un calendrier, d'un gestionnaire de tâches et d'un outil de gestion de projet. Voici comment :

ClickUp's One Up #1 : Affichage complet du calendrier

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-34.gif Affichage du Calendrier ClickUp : Calendrier de Notion vs Google Agenda /$$img/

Coordonnez les détails des évènements, planifiez les réunions, gérez les échéanciers des tâches et planifiez les projets avec ClickUp Calendrier View Affichage du Calendrier de ClickUp offre un moyen transparent de gérer les calendriers avec souplesse et précision. Contrairement à Notion et aux calendriers Google, ClickUp vous permet de visualiser le travail dans des vues personnalisables et d'ajuster facilement la durée des tâches

Qu'il s'agisse de coordonner des évènements ou d'aligner des échéanciers de tâches, ClickUp permet de tout garder en un seul endroit sans avoir à changer d'application.

Contrairement aux calendriers traditionnels, le Calendrier de ClickUp vous permet de :

Fixer des rappels et des échéances pour garder une trace des dates importantes, éviter de manquer des échéances cruciales, et glisser-déposer des tâches pour reprogrammer rapidement des tâches et des réunions

pour garder une trace des dates importantes, éviter de manquer des échéances cruciales, et glisser-déposer des tâches pour reprogrammer rapidement des tâches et des réunions Synchroniser votre calendrier avec l'environnement de travail de Google, Outlook, et d'autres calendriers externes populaires pour garder toutes vos tâches et évènements en un seul endroit facilement accessible

avec l'environnement de travail de Google, Outlook, et d'autres calendriers externes populaires pour garder toutes vos tâches et évènements en un seul endroit facilement accessible Personnalisez l'affichage de votre calendrier pour l'adapter à votre flux de travail et à vos préférences. Passez d'un affichage quotidien, hebdomadaire ou mensuel à un affichage sous forme de liste, de Tableau ou de calendrier pour trouver la meilleure façon d'accomplir vos tâches organiser votre Calendrier Le Calendrier de ClickUp transforme la planification en une solution de productivité dynamique et tout-en-un, mêlant de manière transparente la coordination des évènements, la gestion des tâches et la personnalisation du flux de travail.

ClickUp's One Up #2 : Modèles de calendriers pré-construits

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Calendrier-Planner-Template.png Modèle de calendrier ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182201221&department=pmo&\_gl=1\*edygkq\*\_gcl\_au\*NjQ5MDc0NjU0LjE3MzY4NTM3MTA Télécharger ce modèle /$$$cta/ Modèle de calendrier de ClickUp est conçu pour transformer précisément votre façon de forfaiter, de prioriser et d'exécuter les tâches. Il combine la planification, le suivi et la personnalisation en un seul outil transparent

Qu'il s'agisse d'organiser votre journée ou de gérer des projets de grande envergure, cet modèle de calendrier permet de simplifier et de rendre accessible tout ce qui est prévu. Contrairement aux outils de planification habituels, ce modèle vous permet de :

Visualiser clairement votre emploi du temps : Planifier les tâches et les échéanciers dans des dispositions entièrement personnalisables. Le modèle s'adapte à votre flux de travail spécifique, qu'il soit quotidien, hebdomadaire ou mensuel

: Planifier les tâches et les échéanciers dans des dispositions entièrement personnalisables. Le modèle s'adapte à votre flux de travail spécifique, qu'il soit quotidien, hebdomadaire ou mensuel Lier les tâches aux échéances : Intégrez les échéances et les jalons directement dans votre Calendrier, ce qui facilite le suivi de la progression en temps réel. Reprogrammer des éléments sans effort grâce à la fonction glisser-déposer

: Intégrez les échéances et les jalons directement dans votre Calendrier, ce qui facilite le suivi de la progression en temps réel. Reprogrammer des éléments sans effort grâce à la fonction glisser-déposer Paramétrez les priorités et automatisez les flux de travail : Hiérarchisez les tâches, en veillant à ce que les éléments critiques soient mis en évidence. Grâce aux options d'automatisation, les tâches de planification répétitives sont éliminées, ce qui permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts

Le modèle de calendrier de ClickUp est bien plus qu'un simple calendrier de planification c'est un système complet qui simplifie votre forfait, optimise votre productivité et veille à ce que chaque détail soit pris en compte. C'est le planificateur ultime, qui dépasse de loin les capacités limitées de Notion et de Google Agenda.

Combinez ce modèle avec Modèle de liste à faire du Calendrier de ClickUp pour maximiser la productivité.

Créez votre liste à faire dans ce modèle de planning quotidien vous pouvez ainsi planifier vos activités, assigner des tâches et fixer des paramètres. Passez ensuite à l'affichage Calendrier de ClickUp pour visualiser votre emploi du temps et ne pas perdre de vue votre charge de travail.

ClickUp One Up #3 : Gestion des réunions

Centralisez vos forfaits et notes de réunion avec ClickUp Réunions de ClickUp de ClickUp révolutionne la façon dont les équipes forfaitent, mènent et suivent les réunions en intégrant la planification à la fonction gestion des réunions , la gestion des tâches et les outils de collaboration

Contrairement aux plateformes autonomes telles que Google et Notion, ClickUp crée un hub centralisé où les réunions programmées sont liées de manière transparente à des résultats exploitables, garantissant ainsi la productivité à chaque étape.

Avec ClickUp Meetings, vous pouvez :

Faciliter la préparation des réunions : Créer des agendas, assigner des tâches avant la réunion et joindre les pièces nécessaires directement aux évènements de la réunion. Cette préparation intégrée élimine les allers-retours et permet aux participants de rester alignés

: Créer des agendas, assigner des tâches avant la réunion et joindre les pièces nécessaires directement aux évènements de la réunion. Cette préparation intégrée élimine les allers-retours et permet aux participants de rester alignés Collaborer en temps réel : Utiliser Les documents de ClickUp et Tableaux blancs de ClickUp pendant les réunions pour lancer des idées, prendre des notes en collaboration et partager des éléments d'action. Ni Google Agenda ni Notion Calendrier n'offrent ce niveau de collaboration

: Utiliser Les documents de ClickUp et Tableaux blancs de ClickUp pendant les réunions pour lancer des idées, prendre des notes en collaboration et partager des éléments d'action. Ni Google Agenda ni Notion Calendrier n'offrent ce niveau de collaboration Transformez les discussions en actions : Assignez des tâches (et même des commentaires) aux membres de l'équipe, en assurant la responsabilité et le suivi. ClickUp lie les discussions à la gestion de projet, réduisant ainsi les pertes de temps liées aux suivis répétitifs

Assigner des commentaires ClickUp aux membres de l'équipe ; cela crée un nouvel élément requis que l'assigné doit achever avant que la tâche puisse être marquée comme achevée

Exploitez les analyses : Suivez l'efficacité des réunions et la productivité des équipes grâce à des rapports détaillés

ClickUp Meetings transforme les réunions de routine en sessions à fort impact en comblant le fossé entre la planification et l'exécution. C'est une solution achevée qui améliore la collaboration, stimule l'efficacité et donne de l'importance aux réunions.

💡 Conseil pro: Utilisez les fonctionnalités de ClickUp alimentées par l'IA pour automatiser les tâches répétitives, telles que la génération d'agendas de réunion ou le résumé des notes de réunion. Cela peut vous faire gagner un temps précieux et vous aider à vous concentrer sur un travail plus stratégique.

ClickUp One Up #4 : Intégration avec des outils tiers

Connectez plus de 1000+ outils avec ClickUp Integrations ClickUp Intégrations offre une connexion avec divers outils externes, ce qui en fait un moteur de productivité qui fait le lien entre la planification, la gestion des tâches et l'optimisation du flux de travail.

Ces intégrations garantissent que vous pouvez connecter vos outils favoris sans basculer entre plusieurs applications, ce qui permet de gagner du temps et de simplifier les opérations.

Quelques exemples d'intégrations de ClickUp sont :

Synchroniser Google Calendrier : Synchroniser en toute transparence les tâches et les détails des évènements entre les applications de Google Calendar ClickUp et Google Agenda en temps réel. Les mises à jour d'une plateforme sont instantanément répercutées dans l'autre, ce qui garantit que votre emploi du temps reste à jour et centralisé

: Synchroniser en toute transparence les tâches et les détails des évènements entre les applications de Google Calendar ClickUp et Google Agenda en temps réel. Les mises à jour d'une plateforme sont instantanément répercutées dans l'autre, ce qui garantit que votre emploi du temps reste à jour et centralisé Synchronisation des tâches de Google Agenda : Synchronisez les tâches Google directement avec Google Agenda, en affichant les dates d'échéance, les heures de début et les délais. Personnalisez ce que vous synchronisez : sélectionnez des statuts de tâches, des assignés ou des niveaux de priorité spécifiques pour filtrer ce qui apparaît sur votre calendrier

: Synchronisez les tâches Google directement avec Google Agenda, en affichant les dates d'échéance, les heures de début et les délais. Personnalisez ce que vous synchronisez : sélectionnez des statuts de tâches, des assignés ou des niveaux de priorité spécifiques pour filtrer ce qui apparaît sur votre calendrier Intégration avec Calendly : Connexion de Calendly avec ClickUp pour automatiser la planification. Les invitations à des réunions et les détails de la planification sont automatiquement créés en tant que tâches dans ClickUp, ce qui permet un suivi sans effort

Terminé avec un Calendrier complet

Le choix entre Notion Calendrier et Google Agenda ou ClickUp dépend de vos besoins spécifiques et de vos préférences.

Alors que Google Agenda offre simplicité et facilité d'utilisation, et que Notion Calendrier permet une personnalisation avancée, ClickUp offre une solution plus complète et plus personnalisée.

ClickUp vous permet de contrôler votre temps grâce à ses fonctionnalités avancées, son intégration transparente et ses solides capacités de gestion des tâches.

Que vous soyez un solopreneur ou que vous fassiez partie d'une grande équipe, démarrez avec ClickUp gratuitement pour stimuler la productivité et atteindre vos objectifs.