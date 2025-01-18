11 Meilleures alternatives et concurrents de Lark pour 2025

Si vous avez atterri ici, c'est probablement parce que vous êtes à la recherche d'un outil de gestion de projet ou d'une plateforme de collaboration conçus pour rationaliser vos flux de travail, augmenter votre productivité et permettre à votre équipe de fonctionner comme une machine bien huilée.

Certes, Lark a les capacités de simplifier les opérations de l'entreprise, mais fait-il vraiment toutes les cases pour les besoins uniques de votre équipe ? Peut-être avez-vous besoin de meilleures fonctionnalités, d'intégrations plus poussées ou de quelque chose de plus facile à utiliser.

L'outil idéal existe, mais il faut un peu d'exploration pour le trouver.

Nous avons fait le gros du travail et rassemblé 11 des meilleures alternatives à Terminé. Que vous soyez à la tête d'une startup ou d'une grande entreprise, cette liste d'outils de gestion de projet et de flux de travail vous aidera à trouver la bonne solution.

⏰60-Second Summary

Voici notre tour d'horizon des meilleures alternatives à Lark :

ClickUp: Meilleur pour la gestion de projet complète et la collaboration Zoom: Meilleur pour la vidéoconférence et la collaboration virtuelle Teams: Le meilleur pour la communication d'équipe au sein de l'écosystème Microsoft Slack: Meilleur pour la messagerie d'équipe dynamique et la communication organisée sur le lieu de travail Google Workspace: Meilleur pour la gestion centralisée des fichiers et la productivité basée sur le cloud Monday.com: Meilleur pour le suivi de projet rationalisé et la gestion d'équipe collaborative Notion: Meilleur pour la gestion de projet et la collaboration créative Bitrix24: Meilleur pour le CRM avancé et la gestion des tâches Asana: Meilleur pour l'organisation des tâches et la réussite des projets Coda: Meilleur pour la collaboration documentaire et l'efficacité du flux de travail Flock: Meilleur pour la communication en temps réel et la coordination des tâches

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Lark ?

Lorsque vous explorez les alternatives à Lark, vous devez rechercher des solutions qui offrent des fonctionnalités et des caractéristiques identiques ou supérieures à celles de Lark. Voici donc quelques fonctionnalités clés que vous pouvez prendre en compte pour choisir l'outil le mieux adapté aux besoins de votre entreprise :

Gestion de projet : Recherchez des solutions avec des fonctionnalités telles que les tableaux Kanban, les diagrammes de Gantt, le suivi du temps et les flux de travail personnalisables

: Recherchez des solutions avec des fonctionnalités telles que les tableaux Kanban, les diagrammes de Gantt, le suivi du temps et les flux de travail personnalisables Collaboration : Trouvez un outil capable d'améliorer la collaboration au sein de l'équipe grâce à des mises à jour en temps réel

: Trouvez un outil capable d'améliorer la collaboration au sein de l'équipe grâce à des mises à jour en temps réel Évolutivité : Choisissez des plateformes qui peuvent être mises à l'échelle et personnalisées en fonction de l'évolution de votre entreprise

: Choisissez des plateformes qui peuvent être mises à l'échelle et personnalisées en fonction de l'évolution de votre entreprise Facilité d'utilisation : Choisissez une solution intuitive et conviviale

: Choisissez une solution intuitive et conviviale Intégration : Optez pour un outil qui peut être intégré aux autres applications que vous utilisez dans vos flux de travail quotidiens

: Optez pour un outil qui peut être intégré aux autres applications que vous utilisez dans vos flux de travail quotidiens Assistance client : Sélectionnez une plateforme dotée d'une équipe d'assistance rapide, réactive et fiable

Les 11 meilleures alternatives à Lark

Teams est un outil solide pour améliorer la productivité au travail et la communication au sein de l'équipe. Cependant, si vous êtes à la recherche d'intégrations avancées, d'une plus grande personnalisation ou de fonctionnalités de collaboration améliorées, voici quelques meilleures alternatives à Lark à considérer.

1. ClickUp (le meilleur pour une gestion de projet et une collaboration complètes)

ClickUp est l'application "tout pour le travail" qui centralise la gestion des tâches et la communication au travail

Que vous soyez un consultant travaillant sur de petits projets ou une entreprise gérant des projets complexes à grande échelle, L'outil de gestion de projet de ClickUp est un excellent choix.

C'est l'appli tout pour le travail qui vous offre la flexibilité et les outils nécessaires pour gérer les activités liées aux projets, rationaliser la communication au sein de l'équipe, créer des flux de travail personnalisables, gérer les tâches, suivre la progression et utiliser l'IA intelligente pour faire en sorte que les choses se fassent plus rapidement.

Choisissez parmi plus de 100 applications prédéfinies Automatisations ClickUp ou construisez votre propre flux de travail pour vous attaquer aux tâches de routine. Automatisez les mises à jour de tâches et les envois d'e-mails, ou même déclenchez des résumés IA pour les projets afin que vous puissiez diriger votre attention là où elle est nécessaire.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Managing-Automations-list.png ClickUp 3.0 Liste de gestion des automatisations /$$img/

Automatisation des tâches répétitives avec ClickUp Automations

Communiquer avec les membres de l'équipe en temps réel en utilisant ClickUp Discuter . Il suffit de @mentionner un coéquipier pour l'inviter à une discussion. Doté de superpouvoirs IA, il suggère automatiquement des réponses aux questions, résume les fils de discussion et crée automatiquement des tâches à partir des messages.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Chat-new-1-1400x932.png ClickUp Disc : Alternatives à Lark /$$img/

Partager des mises à jour avec les membres de l'équipe en temps réel en utilisant ClickUp Chat

Vous pouvez même créer des éléments d'action pour vous-même ou les membres de l'équipe directement à partir d'un commentaire à l'aide de Commentaires attribués par ClickUp . Les commentaires non résolus sont reflétés dans la liste des tâches de l'assigné en tant que rappel de suivi et peuvent être résolus une fois l'élément de la tâche achevé.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Documentation centralisée : Mettez en forme des articles d'aide, des procédures opératoires normalisées, des wikis d'entreprise, etc ClickUp Documents -une solution astucieuse de gestion de documents. Invitez les membres de l'équipe à modifier les documents en cours, créez des ressources de gestion des connaissances et liez les documents aux tâches pour une référence facile

: Mettez en forme des articles d'aide, des procédures opératoires normalisées, des wikis d'entreprise, etc ClickUp Documents -une solution astucieuse de gestion de documents. Invitez les membres de l'équipe à modifier les documents en cours, créez des ressources de gestion des connaissances et liez les documents aux tâches pour une référence facile Gestion des tâches : Décomposez des projets complexes en tâches réalisables et assignez-les aux membres de l'équipe à l'aide de Tâches ClickUp . Ajoutez des descriptions de tâches, des niveaux de priorité, des champs personnalisés et des dates d'échéance pour respecter efficacement les délais

: Décomposez des projets complexes en tâches réalisables et assignez-les aux membres de l'équipe à l'aide de Tâches ClickUp . Ajoutez des descriptions de tâches, des niveaux de priorité, des champs personnalisés et des dates d'échéance pour respecter efficacement les délais Rapports et tableaux de bord : Suivez la progression du projet, obtenez une visibilité sur les goulets d'étranglement et améliorez les performances grâce à Tableaux de bord ClickUp . Transformez les données brutes en diagrammes et graphiques visuellement attrayants afin qu'elles soient plus faciles à consommer

: Suivez la progression du projet, obtenez une visibilité sur les goulets d'étranglement et améliorez les performances grâce à Tableaux de bord ClickUp . Transformez les données brutes en diagrammes et graphiques visuellement attrayants afin qu'elles soient plus faciles à consommer IA intelligente : Faites les choses plus rapidement grâce à l'IA de ClickUp.. ClickUp Brain . Automatisez les tâches banales telles que les mises à jour de projets et de tâches, les changements de statut, etc. Obtenez des réponses à vos questions relatives au travail en quelques secondes et utilisez Brain comme assistant de rédaction personnel. Rédigez des e-mails convaincants, résumez des notes de réunion, créez des modèles, etc

Limites de ClickUp

Il y a une légère courbe d'apprentissage en raison de l'ensemble des fonctionnalités de ClickUp

Prix de ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain : Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 7$ par membre et par mois

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (4 000+ commentaires)

💡Pro Tip: Simplifiez la planification de vos projets et gérez votre travail sans avoir à repartir de zéro à chaque fois grâce à l'outil de ClickUp modèles de gestion de projet .

2. Zoom (Meilleur pour les vidéoconférences et la collaboration virtuelle)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Zoom-Dashboard.png Tableau de bord de Zoom /$$img/

via Zoom Zoom est une plate-forme de vidéoconférence que les entreprises du monde entier utilisent pour la collaboration virtuelle, le travail télétravail et les réunions. Elle permet aux équipes hybrides de travailler ensemble en toute transparence grâce à l'assistance en ligne en temps réel, au partage d'écran et à de multiples intégrations avec des tiers

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Vidéo conférence : Organisez facilement des réunions avec des clients, des partenaires et d'autres parties prenantes grâce à l'audio et à la vidéo HD, à la suppression des bruits et aux arrière-plans virtuels

: Organisez facilement des réunions avec des clients, des partenaires et d'autres parties prenantes grâce à l'audio et à la vidéo HD, à la suppression des bruits et aux arrière-plans virtuels Compagnon IA : Obtenez des résumés de réunion générés automatiquement et des transcriptions pour les enregistrements de réunion. Le compagnon IA peut également identifier les points de discussion clés pendant les réunions et les convertir en éléments exploitables pour le suivi

: Obtenez des résumés de réunion générés automatiquement et des transcriptions pour les enregistrements de réunion. Le compagnon IA peut également identifier les points de discussion clés pendant les réunions et les convertir en éléments exploitables pour le suivi Salles de conférence : Permettez aux participants en personne et aux travailleurs à distance de rejoindre des réunions et d'interagir en temps réel à l'aide de Zoom Rooms

Limites de Zoom

Les réponses du service d'assistance client sont souvent tardives

Le paiement et les rapports ne sont pas très simples et de nombreux utilisateurs déclarent devoir payer pour des fonctionnalités qu'ils n'utilisent pas

Prix de Zoom

**Free Forever : gratuit pour toujours

Pro : 15,99 $/mois par utilisateur

: 15,99 $/mois par utilisateur Business : 21,99 $/mois par utilisateur

G2 : 4.5/5 (55 000+ commentaires)

: 4.5/5 (55 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (14 000+ commentaires)

3. Microsoft Teams (Le meilleur pour la communication d'équipe au sein de l'écosystème Microsoft)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Microsoft-Teams-Dashboard.png Tableau de bord de Microsoft Teams : Alternatives à Lark /$$img/

via Microsoft Teams Microsoft Teams simplifie la communication au sein des équipes et permet d'améliorer la qualité de la communication collaboration en temps réel avec le partage de fichiers, la communication en temps réel et les réunions vidéo.

Il est également doté d'une sécurité de niveau entreprise, achevée avec un chiffrement de bout en bout et des fonctionnalités de conformité. De plus, Teams permet de créer des bots personnalisés pour automatiser les tâches de routine.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Appels vidéo et vocaux : Lancez des appels de groupe, des messages vocaux et des transferts d'appels vers les membres de votre équipe directement depuis l'application Microsoft Teams

: Lancez des appels de groupe, des messages vocaux et des transferts d'appels vers les membres de votre équipe directement depuis l'application Microsoft Teams Discutez en temps réel : Partagez des mises à jour en tête-à-tête ou en équipe, améliorez les messages avec des emojis et des modifications en texte enrichi, et partagez des fichiers par le biais de l'application Teamsapplication de messagerie pour les entreprises Des discussions dignes d'un téléphone : Bénéficiez de toutes les fonctionnalités de votre ligne fixe avec Teams Phone-un service téléphonique basé sur le cloud

: Partagez des mises à jour en tête-à-tête ou en équipe, améliorez les messages avec des emojis et des modifications en texte enrichi, et partagez des fichiers par le biais de l'application Teamsapplication de messagerie pour les entreprises

Limites de Microsoft Teams

L'application Teams ne peut être utilisée que par les entreprises qui ont investi dans l'écosystème Microsoft

Les problèmes techniques sont fréquents et l'application se bloque entre les réunions

Prix de Microsoft Teams

Essentiels : 4 $/mois par utilisateur

: 4 $/mois par utilisateur Business Basic : 6 $/mois par utilisateur

: 6 $/mois par utilisateur Business Standard : 12,50 $/mois par utilisateur

Critiques de Microsoft Teams

G2 : 4.5/5 (15 000+ avis)

: 4.5/5 (15 000+ avis) Capterra : 4.5/5 (9 000+ avis)

4. Slack (Meilleur pour une messagerie d'équipe dynamique et une communication organisée sur le lieu de travail)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Slack-Dashboard.png Tableau de bord de Slack /$$img/

via Slack Slack, une application populaire de discussion en équipe, offre un espace sécurisé et centralisé pour la messagerie directe avec les parties prenantes internes et externes et s'intègre à plusieurs applications d'entreprise tierces pour un flux de travail transparent.

Elle permet de créer des canaux pour des discussions basées sur des sujets et offre des fonctionnalités pour les réunions quotidiennes d'équipe, les visioconférences et les appels vocaux.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Collaboration externe : Discutez, partagez et collaborez avec des parties prenantes externes sans vous appuyer sur des fils d'e-mail

: Discutez, partagez et collaborez avec des parties prenantes externes sans vous appuyer sur des fils d'e-mail Assistance IA : Obtenez un aperçu rapide des discussions en cours dans n'importe quel canal avec le résumé de fil de Slack IA

: Obtenez un aperçu rapide des discussions en cours dans n'importe quel canal avec le résumé de fil de Slack IA Planification des tâches : Créez et gérez des projets à l'aide des listes de Slack-aoutil de gestion des tâches. Assignez des tâches aux membres de l'équipe, ajoutez des échéances et transformez les discussions critiques en éléments d'action

Limites de Slack

Les utilisateurs rapportent qu'ils ont du mal à accéder aux anciens messages, même avec la fonction de recherche

Les notifications sont parfois trop nombreuses, en particulier sur les entreprises très sollicitées

Prix de Slack

Pro : 8,75 $/mois par utilisateur

: 8,75 $/mois par utilisateur Business : 15$/mois par utilisateur

Enterprise Grid : Contacter pour les prix

G2 : 4.5/5 (33 000+ commentaires)

: 4.5/5 (33 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (20 000+ commentaires)

5. Google environnements de travail (le meilleur pour la gestion centralisée des fichiers et la productivité basée sur le cloud)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Google-Workspace-Dashboard.png Tableau de bord de l'environnement de travail de Google : Alternatives à Lark /$$img/

via Environnement de travail de Google Si vous recherchez une suite complète d'outils de productivité basés sur le cloud, Google Workspace pourrait être une bonne option. Il contient des outils robustes pour la communication, la documentation, la gestion de fichiers et le stockage.

Les entreprises peuvent personnaliser Google Workspace, y compris les domaines d'e-mail, les permissions et les paramètres de sécurité, en fonction de leurs besoins organisationnels.

Les meilleures fonctionnalités de l'environnement de travail Google

Documentation collaborative : Utilisez Google Docs comme outil de collaboration pour créer et partager des documents en temps réel. Invitez plusieurs membres de l'équipe à modifier, à laisser des commentaires et à revoir les informations simultanément

: Utilisez Google Docs comme outil de collaboration pour créer et partager des documents en temps réel. Invitez plusieurs membres de l'équipe à modifier, à laisser des commentaires et à revoir les informations simultanément Gestion des fichiers : Gérez tous vos fichiers sur le cloud avec Google Drive. Restreignez l'accès et les permissions selon vos besoins, synchronisez sur plusieurs appareils et assurez-vous que les données importantes ne sont jamais perdues

: Gérez tous vos fichiers sur le cloud avec Google Drive. Restreignez l'accès et les permissions selon vos besoins, synchronisez sur plusieurs appareils et assurez-vous que les données importantes ne sont jamais perdues Calendrier et planification : Paramétrez vos disponibilités sur Google Agenda et utilisez des rappels et des notifications d'évènements pour les échéances ou les réunions critiques

environnements de travail limites

Il existe des limites si vous souhaitez créer des domaines secondaires ou des alias de domaine

En cas de perturbation de la connexion internet, il peut être difficile pour les équipes de travailler hors ligne, étant donné que Google Workspace est entièrement basé sur le cloud

Prix de l'environnement de travail Google

Business Starter : 7,20 $/mois par utilisateur

: 7,20 $/mois par utilisateur Business Standard : 14,40 $/mois par utilisateur

: 14,40 $/mois par utilisateur Business Plus : 21,60 $/mois par utilisateur

G2 : 4.6/5 (42 000+ commentaires)

: 4.6/5 (42 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (16 000+ commentaires)

6. Monday.com (Le meilleur pour le suivi rationalisé des projets et la gestion d'équipe collaborative)

via Monday.com Monday.com aide les équipes à rationaliser leurs flux de travail et à avoir une visibilité sur tout le travail qui doit être fait. Vous pouvez créer des tableaux personnalisables pour suivre vos projets, faire du brainstorming et automatiser les tâches banales pour gagner du temps.

Monday.com meilleures fonctionnalités

Rapports : Obtenez un aperçu de haut niveau des indicateurs de projet qui vous importent

: Obtenez un aperçu de haut niveau des indicateurs de projet qui vous importent Automatisation des tâches : Utilisez l'IA de Monday pour automatiser les demandes, assigner des tâches aux membres de l'équipe et attribuer des niveaux de sentiment aux données textuelles

: Utilisez l'IA de Monday pour automatiser les demandes, assigner des tâches aux membres de l'équipe et attribuer des niveaux de sentiment aux données textuelles Flux de travail personnalisés : Construisez des flux de travail sans code pour coordonner les tâches entre plusieurs départements

Limites de Monday.com

La plateforme manque de fonctionnalités de rapports détaillés, ce qui rend difficile l'obtention d'une vue granulaire des indicateurs critiques

Les paramètres de l'outil sont assez compliqués et son utilisation n'est pas très intuitive

Prix de Monday.com

Free Forever pour toujours

Basic : 9$/mois par utilisateur

: 9$/mois par utilisateur Standard : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Pro : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (12 000+ commentaires)

: 4.7/5 (12 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (5 000+ commentaires)

7. Notion (Meilleur pour la gestion de projet et la collaboration créative)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Notion-Dashboard.png Tableau de bord de Notion : Alternatives à Lark /$$img/

via Notion Notion permet aux équipes de construire des systèmes sophistiqués pour gérer les projets, rationaliser les flux de travail et centraliser les informations importantes.

Vous pouvez créer des bases de données étendues sur Notion pour suivre la progression des projets, gérer les équipes commerciales, forfaiter les articles de blog, et bien plus encore. La plateforme offre également un large intervalle de modèles pour améliorer votre productivité et votre efficacité.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Un environnement de travail connecté : Décomposez les projets complexes en tâches exploitables et assignez-les aux membres appropriés de votre équipe avec des dates d'échéance, des descriptions de tâches et des dépendances. Affichez les jalons clés sur un échéancier, organisez les informations à l'aide de tableaux et visualisez la progression à l'aide de diagrammes

: Décomposez les projets complexes en tâches exploitables et assignez-les aux membres appropriés de votre équipe avec des dates d'échéance, des descriptions de tâches et des dépendances. Affichez les jalons clés sur un échéancier, organisez les informations à l'aide de tableaux et visualisez la progression à l'aide de diagrammes Assistant IA intégré : Obtenez des réponses à vos requêtes de travail, analysez des PDF et discutez de littéralement n'importe quel sujet avec Notion IA

: Obtenez des réponses à vos requêtes de travail, analysez des PDF et discutez de littéralement n'importe quel sujet avec Notion IA Constructeur de site : Choisissez parmi plus de 10 000 modèles pour créer des sites Web sur n'importe quel sujet à l'aide de " Sites " - aucune connaissance en codage n'est requise

Les limites de Notion

Au fur et à mesure que la complexité des projets augmente, l'organisation des notes et des documents peut aboutir à un espace de travail très encombré

Le partage des notes avec des non-utilisateurs peut s'avérer difficile et compliquer les flux de travail, qui dépendent fortement de parties prenantes externes

Prix de Notion

Free Forever pour toujours

pour toujours Plus : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Business : 18$/mois par utilisateur

: 18$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs Notion IA : Peut être ajouté à n'importe quel forfait pour 10 $/mois par utilisateur

G2 : 4.7/5 (5 000+ commentaires)

: 4.7/5 (5 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

💡Pro Tip: Si votre équipe se concentre fortement sur les processus liés aux documents, il peut être judicieux de créer un processus de bout en bout flux de travail de gestion des documents de bout en bout pour éviter les inefficacités et les erreurs.

8. Bitrix24 (Meilleur pour la gestion avancée de la relation client et des tâches)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Bitrix24-Dashboard.png Tableau de bord Bitrix24 /$$img/

via Bitrix24 Plate-forme de gestion d'entreprise, Bitrix24 offre des fonctions de CRM ainsi que des fonctionnalités de collaboration, de gestion des tâches, de création de sites web, de gestion des ressources humaines et de gestion de l'information l'automatisation du flux de travail .

Avec des solutions basées sur le cloud et sur site, la plateforme est bien adaptée aux petites et moyennes entreprises qui cherchent à gérer leurs opérations quotidiennes en un seul endroit.

Meilleures fonctionnalités de Bitrix24

Gestion de l'équipe commerciale : Gérez les prospects, les contacts, les informations sur les clients, les contrats et les pipelines dans Bitrix24 CRM

: Gérez les prospects, les contacts, les informations sur les clients, les contrats et les pipelines dans Bitrix24 CRM Constructeur de site web : Créez des pages d'atterrissage sans code, capturez des prospects avec des formulaires personnalisés et hébergez vos sites Web sur un CMS gratuit

: Créez des pages d'atterrissage sans code, capturez des prospects avec des formulaires personnalisés et hébergez vos sites Web sur un CMS gratuit Gestion des employés : rationalisez les opérations de RH et gardez une trace des profils de vos employés, de la structure de l'entreprise, des performances et des politiques

Limites de Bitrix24

L'outil offre des intégrations limitées avec des systèmes d'entreprise tiers

La gestion des affaires et des entonnoirs de vente est assez complexe par rapport à d'autres CRM

Prix de Bitrix24

Free Forever pour toujours

Basic : 49 $/mois pour 5 utilisateurs

: 49 $/mois pour 5 utilisateurs Standard : 99 $/mois pour 50 utilisateurs

: 99 $/mois pour 50 utilisateurs Professionnel : 199 $/mois pour 100 utilisateurs

: 199 $/mois pour 100 utilisateurs Enterprise : 399 $/mois pour 250 utilisateurs

G2 : 4.1/5 (500+ commentaires)

: 4.1/5 (500+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (900+ commentaires)

9. Asana (la meilleure pour l'organisation des tâches et la gestion de projet)

via Asana Asana est un autre outil puissant de gestion des ressources humaines plateforme de gestion de projet qui peut être utilisée pour la gestion de campagnes, la planification organisationnelle, la gestion des objectifs, l'onboarding, etc.

Des fonctionnalités telles que les règles, les modèles, les formulaires de réception des demandes et les mises à jour en masse rendent la gestion du flux de travail dans Asana simple et transparente.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Visibilité des tâches : Ajoutez des tâches et des sous-tâches pour les projets à plusieurs étapes, des jalons pour les points de contrôle critiques et rationalisez les approbations

: Ajoutez des tâches et des sous-tâches pour les projets à plusieurs étapes, des jalons pour les points de contrôle critiques et rationalisez les approbations Gestion des ressources : Utilisez les fonctionnalités de planification de la capacité et de la charge de travail pour vous assurer que votre équipe travaille à sa capacité optimale

: Utilisez les fonctionnalités de planification de la capacité et de la charge de travail pour vous assurer que votre équipe travaille à sa capacité optimale Asana IA : Obtenez de l'aide pour trier les demandes entrantes et les assigner en tant que tâches. Rédigez des copies, hiérarchisez le travail et optimisez l'allocation des ressources grâce à l'IA intelligente

Limites d'Asana

Certains utilisateurs ont déclaré qu'il était difficile d'obtenir une assistance en temps voulu, que ce soit sur le chat ou même par le biais de leur service d'aide en ligne

Les statuts des tâches dans un projet doivent souvent être mis à jour manuellement, et cela devient assez difficile lorsqu'il y a plusieurs tâches et sous-tâches

Prix d'Asana

Free Forever pour toujours

Débutant : 13,49 $/mois par utilisateur

: 13,49 $/mois par utilisateur Avancé : 30,49 $/mois par utilisateur

G2 : 4.4/5 (10 000+ avis)

: 4.4/5 (10 000+ avis) Capterra : 4.5/5 (13 000+ commentaires)

💡Pro Tip: Create des modèles de listes de tâches pour les processus récurrents comme les rapports hebdomadaires ou les projets d'onboarding. Dupliquez-les à chaque fois pour que votre équipe reste organisée et efficace.

10. Coda (Meilleur pour la collaboration documentaire et l'efficacité du flux de travail)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Coda-Dashboard.png Tableau de bord de Coda /$$img/

via Coda.io La plateforme polyvalente de Coda rassemble les documents, les feuilles de calcul et les applications en un seul espace.

Elle permet de prendre des notes, de construire des tableaux et de capturer des informations à l'aide de documents interactifs et d'éléments personnalisables. Les équipes peuvent utiliser Coda pour désencombrer les espaces de travail numériques et favoriser les flux de travail collaboratifs afin de faciliter le travail quotidien.

Les meilleures fonctionnalités de Coda

Documentation interactive : Capturez les informations importantes sur des documents qui imitent l'interface familière d'un traitement de texte, mais avec des tableaux interactifs, des rappels, un contenu repliable et une disposition en plusieurs colonnes

: Capturez les informations importantes sur des documents qui imitent l'interface familière d'un traitement de texte, mais avec des tableaux interactifs, des rappels, un contenu repliable et une disposition en plusieurs colonnes Tableaux connectés : Organisez les données de manière logique à l'aide de feuilles de calcul et utilisez des affichages personnalisés pour visualiser les données de la manière qui vous convient le mieux

: Organisez les données de manière logique à l'aide de feuilles de calcul et utilisez des affichages personnalisés pour visualiser les données de la manière qui vous convient le mieux **Mon travail est facilité par l'utilisation d'un assistant de travail : Générez des tableaux, générez automatiquement du contenu et obtenez des informations instantanées sur le travail grâce à l'IA de Coda

Limites de Coda

Coda peut être assez lent lorsqu'il est utilisé pour des projets vastes et complexes

L'élaboration de documents nécessite des connaissances en matière de codage, ce qui représente un défi pour les utilisateurs non techniques

Prix de Coda

Free Forever pour toujours

Pro : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Teams : 30$/mois par utilisateur

: 30$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (400+ commentaires)

: 4.7/5 (400+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (90+ commentaires)

11. Flock (Meilleur pour la communication en temps réel et la coordination des tâches)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Flock-Dashboard.png Tableau de bord de Flock : Alternatives à Lark /$$img/

via Troupeau Flock offre des fonctionnalités telles que la messagerie instantanée, les appels audio et vidéo, le chat, la gestion des tâches et les canaux pour une collaboration efficace avec les membres de l'équipe. Il est simple à utiliser et convient bien aux équipes qui préfèrent un outil de productivité sans la complexité des outils de niveau entreprise comme Slack ou Microsoft.

Les meilleures fonctionnalités de Flock

Vidéoconférence : Connectez-vous avec vos collègues via la voix ou la vidéo à tout moment et partagez votre écran pour ajouter du contexte aux discussions

: Connectez-vous avec vos collègues via la voix ou la vidéo à tout moment et partagez votre écran pour ajouter du contexte aux discussions Suivi des tâches : Créez des tâches partagées directement dans l'application pour vous et votre équipe, et utilisez des rappels pour garder une longueur d'avance sur les tâches

: Créez des tâches partagées directement dans l'application pour vous et votre équipe, et utilisez des rappels pour garder une longueur d'avance sur les tâches Recherche : récupérez toutes les informations qui comptent pour vous - fichiers, liens, images ou messages spécifiques avec la fonction de recherche intégrée

Limites de Flock

La fonction de recherche n'est pas très utile lorsque vous souhaitez revenir sur vos anciens messages

Parfois, les notifications sont retardées ou manquent complètement, ce qui fait que des messages importants sont manqués

Prix de Flock

Free Forever pour toujours

Pro : 6$/mois par utilisateur

: 6$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (200+ commentaires)

: 4.4/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (300+ commentaires)

ClickUp : Tout ce dont vous avez besoin pour une meilleure gestion de projet

Lark est un bon outil pour les équipes à la recherche d'un outil de gestion de projet qui permet la collaboration, la documentation et le suivi des tâches. Bien qu'il fasse le travail, vous pouvez également envisager des alternatives à Terminé si vous voulez quelque chose de plus avancé.

ClickUp offre un espace de travail tout-en-un enrichi d'IA, parfait pour l'automatisation des tâches et l'amélioration de la productivité. Sa suite complète d'outils comprend la gestion avancée des tâches à l'aide de champs personnalisés, de tableaux Kanban, de listes et d'affichages personnalisés pour la gestion des données.

Ajoutez à cela les solutions intégrées de ClickUp pour la documentation, la communication d'équipe et la gestion du temps, et vous obtenez un gagnant. 🏆

Avec ClickUp, vous disposez d'une solution riche en fonctionnalités et évolutive pour tous vos besoins en matière de gestion de projet. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp .