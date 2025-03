Meilleur logiciel CRM tout-en-un à découvrir

La gestion de la relation client n'est pas une mince affaire. Jongler avec tout, des interactions avec les clients et des prospects potentiels aux campagnes marketing et aux équipes commerciales, devient vite accablant et affecte votre capacité à conclure des affaires. Mais voici la bonne nouvelle : le bon logiciel CRM tout-en-un peut tout centraliser en un seul endroit sécurisé, ce qui permet de mieux gérer toutes vos priorités. 💡 Un sondage a révélé que les entreprises qui utilisent des systèmes CRM sont Dans ce guide, nous explorerons le monde des solutions CRM, en mettant en évidence les fonctionnalités clés à rechercher et en présentant les dix meilleures options de logiciels CRM qui simplifient votre flux de travail et dopent votre productivité. Lisez la suite ! personnalisables et facilement accessibles, vous permettant d'adapter rapidement la plateforme à vos besoins spécifiques. /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-CRM-Template-2.png Modèle ClickUp CRM

https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750&department=sales-crm Télécharger ce modèle /%cta/ undefined fournit le cadre dont vous avez besoin pour gérer l'intégralité de votre cycle client en un seul endroit. Il vous aide à gérer et à hiérarchiser vos prospects, contacts, offres et comptes avec les membres de votre équipe. Grâce à ce modèle, vous pouvez undefined , le suivi des prospects et des opportunités, la hiérarchisation des tâches par étape de vente et l'utilisation des informations issues des données clients pour établir des relations plus étroites avec les clients et stimuler la croissance de l'entreprise. Ainsi, il vous aide à : Rationaliser la gestion des prospects et vous assurer qu'aucune opportunité n'est manquée Centraliser la communication pour une meilleure collaboration et une plus grande efficacité Hiérarchiser les offres et les tâches en fonction de leur étape de vente Obtenir des informations exploitables pour entretenir efficacement les relations avec les clients

les équipes commerciales et marketing et les entreprises qui cherchent à gérer les prospects, les contacts, les offres et les comptes et à établir de solides relations avec leurs clients.

En plus du modèle mentionné ci-dessus, ClickUp propose d'autres modèles conviviaux et personnalisables, tels que Automatisez le travail répétitif et créez des parcours clients personnalisés grâce à la puissance de [ ClickUp dispose de tellement de fonctionnalités qu'il vous faudra peut-être un certain temps pour comprendre comment les utiliser au mieux pour répondre à vos besoins L'outil ClickUp alimenté par l'IA n'est disponible qu'avec les forfaits payants #### Tarifs ClickUp Free Forever *Illimité : 7 $/mois par utilisateur *Business : 12 $/mois par utilisateur *Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs]() HubSpot offre l'un des meilleurs logiciels CRM tout-en-un pour les équipes commerciales, les équipes du service client, les responsables des ventes, les spécialistes du marketing et les propriétaires d'entreprise. Au-delà de la gestion des contacts, le logiciel CRM de HubSpot comprend des fonctionnalités pour la gestion des transactions, le suivi des e-mails, la gestion des tâches, la planification des réunions, les discussions en direct et bien d'autres activités.

Il vous permet, à vous et à votre équipe, de suivre et d'analyser l'ensemble de votre pipeline de vente en temps réel sur un tableau de bord visuel. Il fournit des rapports détaillés sur l'activité commerciale et les performances de l'équipe et vous permet d'identifier les goulets d'étranglement et les opportunités de croissance. Il fournit également une assistance pour l'automatisation du marketing undefined . Il permet de créer et de diffuser des campagnes de marketing par e-mail personnalisées, d'informer votre équipe lorsque des prospects ouvrent des e-mails et de planifier des suivis au bon moment pour stimuler les conversions. #### Meilleures fonctionnalités de HubSpot Accédez à des fonctionnalités telles que le rédacteur d'e-mails IA, le générateur de modèles d'e-mails et le générateur de formulaires Cultivez les prospects grâce à des outils de génération de prospects * Gérez les pages de destination et les publicités grâce au générateur de pages de destination et aux outils de gestion des publicités

Configurez une boîte de réception partagée unifiée et fournissez un service client rapide avec la gestion des tickets et d'autres outils de gestion des clients des entreprises ont rapporté que l'utilisation d'un système CRM tout-en-un permettait à leurs employés de gagner 5 à 10 heures de temps précieux par semaine, tandis que 34 % ont constaté qu'il contribuait à raccourcir le cycle de vente moyen de 1 à 2 semaines. ### 6. Freshsales (Meilleur pour la gestion des équipes commerciales optimisée par l'IA) undefined Freshsales est un logiciel CRM basé sur l'IA développé par Freshworks pour les équipes commerciales et les entreprises. Grâce à la puissance de l'IA Freddy, Freshsales aide vos équipes commerciales à concevoir et à lancer des campagnes marketing intelligentes adaptées à des personas d'utilisateurs spécifiques. Ces campagnes, à leur tour, aident à générer et à capturer des prospects. Il aide également votre équipe à qualifier et à suivre les prospects tout au long du processus de vente. De plus, Freshsales aide à désencombrer la vue de votre équipe commerciale et à la réorganiser afin que les détails clés soient directement visibles. Il permet à votre équipe de mieux comprendre et d'interagir avec les prospects et les clients sur plusieurs canaux, ce qui augmente les conversions et les aide à conclure davantage de transactions. #### Les meilleures fonctionnalités de Freshsales * Forfait pour votre processus de vente avec la vue Tableau Kanban

Tarification de Freshsales *Growth : 11 $/mois par utilisateur *Pro : 47 $/mois par utilisateur *Enterprise : 71 $/mois par utilisateur #### Évaluations et avis sur Freshsales *G2 : 4,5/5 (plus de 1 000 avis) *Capterra : 4,5/5 (plus de 600 avis)

Selon un sondage Freshworks [ undefined pour créer des expériences personnalisées en fonction des besoins et des attentes des clients, du premier contact aux suivis après-vente, et ainsi augmenter les conversions et la fidélisation des clients. ### 9. Monday CRM (Idéal pour la gestion des activités avant et après-vente) /href/ https://monday.com/crm/?cq\_src=google\_ads&cq\_cmp=1498088369&cq\_term=monday%20crm&cq\_plac=&cq\_net=g&cq\_plt=gp&utm\_medium=cpc&utm\_source=adwordsbrand&utm\_campaign=ww-en-prm-workos-work\_mgmt-brand-e-search-mobile-core-aw&utm\_keyword=monday%20crm&utm\_match\_type=e&cluster=&subcluster=&ati=&utm\_adgroup=monday%20CRM&utm\_banner=638150116454&gad\_source=1&gclid=EAIaIQobChMIpeLmsLKOigMVwItLBR2SoQTiEAAYASAAEgK5V\_D\_BwE Source /%href/ Monday CRM est un CRM tout-en-un facile à utiliser, flexible et personnalisable pour les organisations à but non lucratif, les petites entreprises et les entreprises.

Monday CRM offre un tableau de fonctionnalités. Il vous permet de gérer les comptes clients, de communiquer avec eux et de suivre leurs interactions, et de définir des rappels pour les activités à venir. De plus, il vous permet de suivre l'état de chaque transaction, de comprendre où en sont les transactions et d'avoir un aperçu des revenus attendus grâce à des tableaux de bord conviviaux. #### Les meilleures fonctionnalités de Monday CRM Capturer les prospects et les attribuer aux représentants commerciaux Rédiger des e-mails personnalisés avec l'IA et les envoyer aux prospects

Automatisation de la modification du statut des tâches et des étapes de vente Accès à une variété de modèles prêts à l'emploi et intégration avec plus de 200 outils #### Limites de Monday CRM Certains utilisateurs peuvent trouver la structure de tarification par place déroutante L'accès aux fonctionnalités avancées telles que les prévisions de ventes commence avec les forfaits payants Pro et supérieurs #### Tarification de Monday CRM Basic : 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Standard : 17 $/mois par utilisateur *Pro : 28 $/mois par utilisateur *Enterprise : Tarification personnalisée Évaluations et avis sur Monday CRM *G2 : 4,6/5 (plus de 800 avis) *Capterra : 4,7/5 (plus de 300 avis) 💡Conseil de pro : Vous cherchez à , ce qui facilite la collaboration avec votre équipe. Vous pouvez utiliser son planificateur de réunions en ligne pour planifier et réserver des réunions avec vos prospects à un moment qui leur convient et progresser dans l'entonnoir de vente. #### Résumé des meilleures fonctionnalités * Concevoir des stratégies /href/ https://clickup.com/blog/customer-management-strategies// pour améliorer la gestion des clients /%href/ avec l'IA

Conception de campagnes de marketing par e-mail ciblées qui captent l'attention des destinataires Accès à des fonctionnalités robustes de rapports et d'analyse #### Limitations de Nutshell Les utilisateurs peuvent avoir besoin d'un certain temps pour apprendre à utiliser pleinement les fonctionnalités de Nutshell Nutshell offre moins d'options de personnalisation que d'autres outils de CRM, ce qui peut limiter sa capacité à s'adapter aux besoins ou flux de travail uniques de l'entreprise

Tarification de Nutshell *Foundation : 19 $/mois par utilisateur *Growth : 32 $/mois par utilisateur *Pro : 49 $/mois par utilisateur *Business : 67 $/mois par utilisateur *Enterprise : 89 $/mois par utilisateur #### Évaluations et avis sur Nutshell

G2 : 4,3/5 (plus de 1 000 avis) *Capterra : 4,3/5 (plus de 500 avis) Pour chaque dollar dépensé en systèmes CRM, les entreprises constatent un retour sur investissement moyen impressionnant de undefined ! Bien que ce chiffre ait légèrement baissé au cours de la dernière décennie, l'adoption du CRM continue d'offrir une valeur significative. Avec une stratégie intelligente et les bons outils, les entreprises peuvent obtenir des rendements encore plus importants, tout en restant à la pointe dans un monde en constante évolution et axé sur la technologie. 🚀 ## Gérez les relations avec vos clients et augmentez facilement vos revenus avec ClickUp

Une gestion efficace de la relation client est essentielle pour satisfaire et fidéliser vos clients. Cependant, la gestion des différents aspects de la gestion de la relation client (CRM) peut rapidement devenir fastidieuse. La bonne nouvelle ? Des outils tels que ClickUp simplifient la gestion de la relation client, facilitant ainsi la gestion des prospects, le suivi des transactions et la collaboration entre les équipes. Grâce aux fonctionnalités intuitives et personnalisables de ClickUp, vous pouvez centraliser vos flux de travail et vous concentrer sur ce qui compte : renforcer les connexions avec vos clients. Prêt à vous lancer ? undefined Le forfait Free Forever de ClickUp vous permet de gérer plus intelligemment vos relations avec vos clients.