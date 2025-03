Modèles gratuits de SurveyMonkey pour la collecte de données

Les entreprises qui utilisent la puissance des données sont 23 fois plus susceptibles d'être en tête dans l'acquisition de clients et 19 fois plus susceptibles de rester rentables

Cependant, les données ne sont utiles que si vous pouvez les collecter efficacement.

Que vous soyez un spécialiste du marketing à la recherche d'informations sur les consommateurs, un propriétaire d'entreprise qui évalue la satisfaction de ses clients ou un chercheur qui recueille des commentaires, la réussite de votre projet dépend d'une chose : la qualité de votre sondage.

La création d'un sondage parfait ne doit pas nécessairement prendre beaucoup de temps. Vous pouvez utiliser les modèles gratuits de SurveyMonkey, votre raccourci pour des sondages plus rapides, plus intelligents et plus percutants.

Dans cet article, nous vous montrerons comment utiliser les modèles gratuits de SurveyMonkey et choisir celui qui répond le mieux à vos besoins. Nous explorerons également d'excellentes alternatives parmi les suivantes ClickUp .

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de sondage ?

La création d'un sondage qui fournit des résultats significatifs et exploitables commence par un modèle bien conçu. Un modèle de sondage solide simplifie le processus de collecte des données et garantit que le retour d'information que vous recevez est conforme à vos objectifs.

Voici ce qu'il faut rechercher dans un modèle de sondage efficace :

Structure claire et concise: Les questions sont simples et cohérentes avec les objets du sondage. Elles doivent éliminer toute ambiguïté afin d'améliorer la précision des réponses

Les questions sont simples et cohérentes avec les objets du sondage. Elles doivent éliminer toute ambiguïté afin d'améliorer la précision des réponses **Personnalisation : un bon modèle s'adapte à votre cible et à vos besoins

Variété des types de questions: Il doit inclure des questions à choix multiples, des échelles de Likert et des questions ouvertes, ce qui vous permet d'obtenir un plus large intervalle de réponses

Il doit inclure des questions à choix multiples, des échelles de Likert et des questions ouvertes, ce qui vous permet d'obtenir un plus large intervalle de réponses Flux logique: Vous devez être en mesure d'ajouter des commandes basées sur les éléments suivantslogique conditionnelle afin d'éviter toute confusion et de réduire les abandons de sondages

Vous devez être en mesure d'ajouter des commandes basées sur les éléments suivantslogique conditionnelle afin d'éviter toute confusion et de réduire les abandons de sondages Optimisation pour des taux de réponse élevés: Il s'agit d'un point délicat, mais la longueur du sondage doit être équilibrée entre brièveté et profondeur. Elle doit susciter l'intérêt des participants sans les submerger

👀 Le saviez-vous ? Pour lancer des projets de sondages réussis, vous devez viser au moins un taux de réponse moyen de 1,5 % un taux de réponse moyen de 44,1 % .

Modèles de sondage Monkey

SurveyMonkey propose des modèles bien conçus pour répondre à vos besoins en matière de sondages, qu'il s'agisse d'engager les clients, de recueillir les commentaires des employés ou de.. mener des recherches sur les utilisateurs .

Voici 10 aperçus détaillés pour vous aider à trouver celui qui correspond parfaitement à vos objectifs :

1. Modèle de sondage sur la satisfaction de la clientèle par SurveyMonkey

via SurveyMonkey Si vous êtes déterminé à améliorer vos relations avec vos clients, le modèle de sondage sur la satisfaction des clients de SurveyMonkey est votre point de départ. Il permet de connaître l'opinion des clients sur vos produits, vos services et votre marque.

Le sondage couvre des indicateurs essentiels tels que la qualité des produits, la réactivité du service client, le rapport qualité-prix et la satisfaction générale. Les analyses intégrées vous aident à suivre les tendances, à comparer les réponses dans le temps et à calculer des indicateurs essentiels tels que votre score de satisfaction client (CSAT).

Idéal pour: Les entreprises de toutes tailles qui cherchent à améliorer la satisfaction de leurs clients, la qualité de leurs produits et l'expérience globale de leurs clients

2. Modèle de Net Promoter Score (NPS) par SurveyMonkey

via SurveyMonkey Vous souhaitez mesurer la fidélité de vos clients ? Le modèle NPS de SurveyMonkey offre un bon cadre pour évaluer la probabilité que les clients recommandent votre entreprise à d'autres personnes.

Il commence par la question principale : les questions de suivi vont plus loin et vous aident à découvrir les raisons de leurs évaluations.

Ce modèle classe les répondants en promoteurs, passifs et détracteurs, ce qui vous permet de comprendre clairement qui sont les champions de votre marque et quels sont les points à améliorer. Grâce à l'automatisation de la notation et aux informations en temps réel, vous pouvez identifier des modèles et comparer votre NPS aux moyennes du secteur.

✨ Idéal pour: Les entreprises qui souhaitent mesurer la fidélité de leurs clients, identifier les défenseurs de la marque et découvrir les domaines à améliorer

3. Modèle de sondage sur l'engagement des employés par SurveyMonkey

via SurveyMonkey Vos employés sont votre atout le plus précieux, et la compréhension de leurs besoins est essentielle à votre réussite. Le Modèle de sondage sur l'engagement des employés de SurveyMonkey mesure l'engagement en évaluant la satisfaction sur le lieu de travail, la collaboration au sein de l'équipe, les possibilités d'évolution de carrière et la connaissance des valeurs de l'entreprise.

Il révèle, par exemple, ce qui motive votre équipe et les domaines dans lesquels vous pourriez avoir besoin d'apporter des changements. L'une des fonctionnalités clés est la garantie de l'anonymat, qui encourage les commentaires honnêtes et permet aux employés de se sentir écoutés.

Le modèle comprend également des outils d'analyse comparative permettant de comparer vos résultats en matière d'engagement avec les normes du secteur. Grâce à ces informations, vous pouvez mettre en œuvre des stratégies visant à améliorer le moral, à accroître la productivité et à réduire le taux de rotation du personnel.

Idéal pour: Les organisations qui souhaitent améliorer le moral des employés, augmenter la productivité et réduire le taux de rotation en comprenant les besoins et la satisfaction des employés

4. Modèle de sondage sur les services d'étude de marché par SurveyMonkey

via SurveyMonkey Le modèle de sondage du service d'étude de marché de SurveyMonkey permet de découvrir des informations clés sur votre marché cible, telles que les données démographiques, les habitudes d'achat, les préférences en matière de produits et la notoriété de la marque.

Les fonctionnalités avancées, telles que la logique de saut, rendent l'expérience du sondage plus pertinente pour les personnes interrogées en adaptant le flux de questions de découverte du client en fonction de leurs réponses. Le modèle comprend également des outils de segmentation permettant d'analyser facilement les tendances au sein de groupes spécifiques en fonction de l'âge, de l'emplacement ou des habitudes de consommation.

✨ Idéal pour: Les entreprises qui cherchent à mieux connaître leur marché cible, à comprendre les préférences des clients et à prendre des décisions fondées sur des données

5. Modèle de sondage de rétroaction après un évènement par SurveyMonkey

via SurveyMonkey Après avoir organisé un atelier ou une formation, vous voulez savoir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Le modèle de sondage de SurveyMonkey recueille des commentaires exploitables auprès des participants sur la qualité du contenu, les performances des intervenants, le lieu et la logistique.

Ce modèle se distingue par son mélange de questions structurées et ouvertes. Les participants peuvent évaluer des aspects spécifiques de l'évènement tout en partageant des idées et des suggestions détaillées.

Les outils de rapports en temps réel vous permettent de repérer rapidement les tendances et les points à améliorer. Ce modèle vous permet de répondre aux attentes des participants et de les dépasser lors de vos prochains évènements. ✨ Idéal pour: Les organisateurs d'évènements qui souhaitent mesurer l'efficacité de leurs évènements, recueillir les commentaires des participants et améliorer les évènements futurs

💡 Pro Tip: Utilisez des outils d'analyse du sentiment pour repérer les tendances dans les réponses en texte ouvert. Ils peuvent rapidement mettre en évidence les points à améliorer ou les aspects que les participants ont particulièrement appréciés !

Limites de l'utilisation de SurveyMonkey

Bien que SurveyMonkey soit un outil puissant pour créer des sondages, il présente certaines limites qui peuvent l'empêcher de répondre à tous vos besoins.

En voici quelques-unes :

Limitations du volet gratuit : Le volet gratuit a une limite de 10 questions par sondage, et seules les 40 premières réponses sont incluses. Vous devez payer pour accéder au reste

Le volet gratuit a une limite de 10 questions par sondage, et seules les 40 premières réponses sont incluses. Vous devez payer pour accéder au reste Collaboration: Les fonctionnalités de collaboration ne sont disponibles qu'avec la version payante

Les fonctionnalités de collaboration ne sont disponibles qu'avec la version payante **Coût : Des fonctionnalités supplémentaires telles que la suppression de la marque "powered by...", des analyses détaillées et des branches logiques nécessitent des forfaits payants

Limites de réponse: Les forfaits Enterprise font l'objet de limites de réponse annuelles, et les réponses non utilisées ne sont pas reportées. Les réponses non utilisées ne sont pas reconduites. Des frais supplémentaires par réponse sont facturés si vous dépassez la limite

Les forfaits Enterprise font l'objet de limites de réponse annuelles, et les réponses non utilisées ne sont pas reportées. Les réponses non utilisées ne sont pas reconduites. Des frais supplémentaires par réponse sont facturés si vous dépassez la limite Logique de saut: Vous ne pouvez passer à l'étape suivante qu'en fonction des réponses à une seule question

Vous ne pouvez passer à l'étape suivante qu'en fonction des réponses à une seule question **Vous ne pouvez pas personnaliser la randomisation en sélectionnant les éléments que vous souhaitez randomiser

Structure des questions: Vous ne pouvez ajouter une option "Autre (précisez)" qu'en tant que dernier élément de la liste. Cela semble anormal si vous avez également des options "Ne sait pas" ou "Aucun de ces éléments" (qui devraient venir en dernier).

Vous ne pouvez ajouter une option "Autre (précisez)" qu'en tant que dernier élément de la liste. Cela semble anormal si vous avez également des options "Ne sait pas" ou "Aucun de ces éléments" (qui devraient venir en dernier). **Vous ne pouvez pas ajouter le nom de l'expéditeur à l'invitation au sondage

La courbe d'apprentissage pour les fonctionnalités avancées : Alors que les sondages de base sont faciles à configurer, l'utilisation de fonctionnalités telles que la logique de saut, les intégrations et les paramètres analytiques nécessitera une expérience préalable ou du temps d'apprentissage

Modèles alternatifs de SurveyMonkey ClickUp une plateforme de gestion du travail de premier plan, offre une variété de modèles de sondages qui constituent d'excellents outils d'aide à la décision

excellente alternative à SurveyMonkey .

Ces modèles permettent une analyse approfondie et une intégration facile aux outils de gestion de projet.

Au cœur de cette fonction se trouvent Affichage du formulaire ClickUp un outil puissant d'aide à la décision outil d'évaluation des clients qui comble le fossé entre la collecte de données et la gestion de projet exploitable.

Transformez la façon dont vos équipes recueillent, gèrent et exploitent les résultats des sondages grâce à ClickUp Forms

Les fonctionnalités clés de ClickUp Form View sont :

Conception personnalisable: Créez des formulaires de marque avec différents types de questions comme des menus déroulants, des cases à cocher et des champs de texte

Créez des formulaires de marque avec différents types de questions comme des menus déroulants, des cases à cocher et des champs de texte Intégration transparente: Transformez automatiquement les envois de formulaires en tâches, mises à jour ou éléments d'action au sein de ClickUp

Transformez automatiquement les envois de formulaires en tâches, mises à jour ou éléments d'action au sein de ClickUp Collaboration en temps réel: Les membres de l'Équipe peuvent afficher, discuter et agir ensemble sur les réponses aux sondages

Les membres de l'Équipe peuvent afficher, discuter et agir ensemble sur les réponses aux sondages Gestion centralisée des données: Stockez et organisez les réponses aux sondages au sein de ClickUp pour un accès facile et une gestion centralisée des donnéesanalyse des sondages Options de partage efficaces: Partagez les formulaires par le biais de liens, d'e-mails ou intégrez-les à des sites Web pour une portée maximale

Stockez et organisez les réponses aux sondages au sein de ClickUp pour un accès facile et une gestion centralisée des donnéesanalyse des sondages Outils d'analyse complets: Utilisez les fonctionnalités de rapports de ClickUp pour extraire des informations exploitables des réponses

J'ai utilisé ClickUp pour organiser et gérer des évènements et des projets, petits et grands, dans le cadre de mon travail. J'ai trouvé les fonctionnalités de calendrier, de dépendance et de sondage particulièrement utiles. C'est le meilleur logiciel de gestion de projet que j'ai jamais utilisé

Heath Hayden, coordinateur du développement professionnel au Tacoma Community College

Vous voulez des résultats similaires ? Examinons de plus près cinq modèles de sondage ClickUp qui sortent du lot.

1. Modèle de sondage ClickUp sur les résultats d'une enquête de rétroaction sur un produit

Modèle de sondage ClickUp sur les résultats d'une enquête de rétroaction sur un produit

L'enquête Modèle de sondage ClickUp sur les résultats de l'évaluation des produits vous permet de recueillir les commentaires de vos clients sur les fonctionnalités, la facilité d'utilisation et la satisfaction, vous affichant ainsi une vue d'ensemble de ce qui fonctionne et de ce qui doit être amélioré.

Le modèle est entièrement personnalisable, ce qui vous permet d'adapter les questions aux spécificités de votre produit et de vous assurer d'obtenir les réponses les plus pertinentes. Une fois que les commentaires commencent à affluer, les fonctionnalités de rapports robustes du modèle organisent automatiquement les données, mettant en évidence les tendances et les sentiments qui auraient pu passer inaperçus.

De plus, ce modèle s'intègre directement à Tâches ClickUp le système ClickUp Tasks permet d'identifier des problèmes ou des suggestions et de les assigner aux membres de l'équipe concernés pour une résolution rapide.

Cette intégration étroite réduit le besoin de communication en amont et en aval et fait de ClickUp l'outil de gestion des ressources humaines idéal logiciel de création de formulaires .

✨ Idéal pour: Les équipes et les managers de produits qui cherchent à recueillir les commentaires des clients, à identifier les domaines d'amélioration et à prioriser le développement des produits

2. Modèle de sondage sur l'engagement des employés ClickUp

Modèle de sondage sur l'engagement des employés ClickUp

L'enquête Modèle de sondage sur l'engagement des employés ClickUp est un outil indispensable pour les équipes RH et les managers qui souhaitent comprendre ce que les employés pensent vraiment de la satisfaction, des niveaux d'engagement et du moral général sur le lieu de travail.

Il comprend des questions axées sur la satisfaction au travail, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et le développement des employés, ce qui permet d'adapter facilement l'enquête sur l'engagement des employés le retour d'information de l'employé le sondage est adapté aux besoins spécifiques de votre personnel.

Vous pouvez analyser les résultats des questions du sondage sur la satisfaction des employés grâce aux outils d'analyse intégrés de ClickUp, afin de visualiser et d'identifier les domaines qui nécessitent une attention particulière.

Idéal pour: Les équipes RH et les managers qui cherchent à mesurer la satisfaction des employés, à identifier les problèmes d'engagement et à mettre en œuvre des stratégies pour améliorer la culture du lieu de travail

3. Modèle de plan d'action pour les résultats du sondage sur l'engagement ClickUp

Modèle de plan d'action pour les résultats du sondage sur l'engagement ClickUp

Recueillir les résultats d'un sondage n'est que la première étape. Le véritable défi consiste à transformer ces informations en améliorations concrètes. L'enquête Modèle de plan d'action pour les résultats du sondage sur l'engagement ClickUp comble cette lacune en permettant à votre équipe d'aborder systématiquement les commentaires, d'établir des priorités dans les domaines clés et de stimuler l'engagement dans l'ensemble du lieu de travail grâce à :

Création de tâches actionnables : La décomposition des données du sondage en tâches spécifiques visant à améliorer l'engagement sur le lieu de travail

: La décomposition des données du sondage en tâches spécifiques visant à améliorer l'engagement sur le lieu de travail Catégorisation des retours d'information : Organisez les commentaires dans des catégories telles que la communication, le leadership et le développement personnel pour plus de clarté et de priorité

: Organisez les commentaires dans des catégories telles que la communication, le leadership et le développement personnel pour plus de clarté et de priorité Suivi du temps : Suivez la progression en temps réel pour que votre équipe reste synchronisée avec les objectifs d'amélioration de l'engagement

: Suivez la progression en temps réel pour que votre équipe reste synchronisée avec les objectifs d'amélioration de l'engagement Rapports de progression visuels : Obtenez des informations grâce à des rapports visuels qui montrent comment les initiatives d'engagement progressent

Idéal pour: Les équipes qui souhaitent transformer les résultats des sondages en forfaits exploitables, suivre la progression et améliorer l'engagement

4. Modèle de résultats de sondage sur la satisfaction de la clientèle ClickUp

Modèle de résultats de sondage sur la satisfaction de la clientèle ClickUp

Vous venez de lancer un nouveau produit et vous souhaitez connaître l'avis de vos clients à son sujet. Sont-ils satisfaits de sa qualité ? La livraison s'est-elle déroulée sans heurts ? Comment se comporte votre équipe d'assistance client ?

L'enquête Modèle de résultats du sondage ClickUp sur la satisfaction de la clientèle vous aide à mieux comprendre vos clients en recueillant leurs commentaires sur vos produits ou services. Ce modèle modèle de questionnaire offre un moyen détaillé d'évaluer les expériences des clients et de mesurer leur satisfaction sur différents points de contact grâce à :

Des sections pré-construites pour couvrir des points de contact cruciaux tels que la qualité du produit, la rapidité de livraison et l'assistance client

pour couvrir des points de contact cruciaux tels que la qualité du produit, la rapidité de livraison et l'assistance client Des rapports visuels faciles à comprendre qui organisent automatiquement les réponses en résumés clairs et visuels

qui organisent automatiquement les réponses en résumés clairs et visuels L'intégration de la gestion de projet pour lier directement le feedback aux tâches et aux priorités au sein de ClickUp

Idéal pour: Les entreprises qui souhaitent mesurer la satisfaction de leurs clients, identifier les points sensibles et améliorer l'expérience client

💡 Conseil de pro: Reliez les commentaires directement aux tâches dans ClickUp afin de pouvoir prioriser les changements qui répondent directement aux préoccupations des clients, garantissant ainsi une réponse plus rapide et plus ciblée aux commentaires.

5. Modèle de formulaire ClickUp

Modèle de formulaire ClickUp

Le Modèle de formulaire ClickUp simplifie le forfait des évènements et la collecte des données pour les formations, les séminaires, etc. Utilisez des champs personnalisés tels que "Anniversaire", "Adresse de facturation" ou "Numéro de contact" pour collecter des informations précises.

Le modèle offre plusieurs vues : la vue du formulaire d'inscription pour saisir les réponses, la vue des étapes pour suivre la progression et la vue du résumé pour afficher une vue d'ensemble. Vous pouvez automatiser les rappels par e-mail, organiser les envois et analyser les données, le tout sur une seule plateforme.

Parfait pour créer des formulaires d'inscription professionnels et détaillés afin de collecter des informations auprès des participants à l'évènement.

Idéal pour: Les organisateurs d'évènements et les équipes qui ont besoin de collecter des informations sur les inscriptions, de suivre les RSVP et de gérer la logistique de l'évènement

6. Modèle de formulaire de rétroaction ClickUp

Modèle de formulaire de rétroaction ClickUp

Et si le retour d'information dont vous avez besoin pour développer votre entreprise pouvait être recueilli en quelques minutes, analysé instantanément et utilisé pour apporter des changements significatifs ? Avec des outils comme le Modèle de formulaire de retour d'information ClickUp , cela devient une réalité.

Ce modèle de formulaire de retour d'information entièrement personnalisable, conçu pour aider les entreprises à recueillir des informations spécifiques, vous permet d'évaluer la qualité du service, de mesurer la satisfaction et de recueillir des suggestions d'amélioration.

L'organisation des commentaires en catégories exploitables et l'automatisation des abonnements permettent de s'assurer qu'aucune réponse n'est négligée.

Les fonctionnalités clés comprennent :

Champs personnalisés : Incluez des champs tels que les évaluations des fournisseurs prestataires, les suggestions d'amélioration et les recommandations générales pour garantir un retour d'information complet

: Incluez des champs tels que les évaluations des fournisseurs prestataires, les suggestions d'amélioration et les recommandations générales pour garantir un retour d'information complet Affichages multiples : Obtenez des informations uniques en affichant des évaluations de services, des commentaires détaillés et des recommandations globales pour évaluer efficacement les réponses des clients

: Obtenez des informations uniques en affichant des évaluations de services, des commentaires détaillés et des recommandations globales pour évaluer efficacement les réponses des clients Automatisations : Paramétrez des rappels et des paramètres de suivi automatiques pour garantir l'envoi des commentaires dans les délais impartis, sans intervention manuelle

: Paramétrez des rappels et des paramètres de suivi automatiques pour garantir l'envoi des commentaires dans les délais impartis, sans intervention manuelle Analyse des données : Utilisez les tableaux de bord de ClickUp pour identifier les tendances et les domaines clés d'amélioration, en veillant à ce que le retour d'information produise des résultats significatifs

Idéal pour: Les entreprises et les équipes qui souhaitent recueillir des commentaires détaillés de la part de leurs clients ou de leurs employés et les utiliser pour apporter des améliorations

Rendez la collecte de données facile avec ClickUp

Ces modèles SurveyMonkey gratuits facilitent la création de sondages professionnels. Qu'il s'agisse de recueillir les commentaires des clients, de mener des études de marché ou d'effectuer des évaluations d'équipes internes, ces modèles offrent une longueur d'avance, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser des efforts.

Mais si SurveyMonkey est excellent, il n'est pas la seule option.

Si vous recherchez une plateforme tout-en-un qui associe la création de sondages à la gestion de projet et à la collaboration d'équipe, ClickUp est la solution qu'il vous faut.

Essayez-le et trouvez le modèle qui correspond le mieux à vos besoins. Votre prochaine grande idée est à portée de clic. S'inscrire gratuitement maintenant !