Comment suivre les indicateurs d'accueil des utilisateurs pour un meilleur engagement ?

Avez-vous réfléchi à la raison pour laquelle un utilisateur s'est inscrit à votre produit mais l'a quitté au cours de cette étape cruciale qu'est l'onboarding ? À avez-vous demandé trop d'informations en une seule étape ? Y a-t-il eu un manque de clarté ? À avez-vous incité et récompensé l'utilisateur ? A-t-il fait l'expérience de la valeur du produit et l'a-t-il comprise ?

La réponse peut être n'importe laquelle de ces questions.

Aujourd'hui, les clients ont plus de choix que jamais pour chaque produit ou service, et à vrai dire, avec un seul petit accroc dans le processus d'onboarding, les utilisateurs n'y réfléchiront pas à deux fois avant de quitter le navire.

À ce titre, que peut faire votre entreprise pour améliorer le processus d'accueil des clients et réduire les taux d'abandon ?

La réponse réside dans le suivi des indicateurs d'accueil des utilisateurs. Ces indicateurs vous servent de guide et vous aident à repérer les éléments à conserver, à modifier ou à améliorer dans votre processus d'accueil de l'utilisateur.

Dans ce blog, nous allons explorer comment améliorer votre parcours client, en nous concentrant sur le flux d'onboarding.

⏰ Résumé en 60 secondes

Identifiez les indicateurs clés de l'onboarding des utilisateurs, tels que le temps de valorisation (TTV), le taux de rétention et le taux d'adoption des fonctionnalités, qui s'appliquent le mieux à votre produit

Ensuite, utilisez des outils axés sur les données pour le suivi centralisé, l'automatisation et les insights. ClickUp en est un bon exemple.

Pour améliorer les performances de vos indicateurs d'onboarding utilisateur, segmentez les utilisateurs et personnalisez leurs parcours d'onboarding pour une expérience sur mesure

Utilisez des checklists et la gamification pour maintenir les utilisateurs engagés et motivés

Exploitez les ressources en libre-service dans l'application pour responsabiliser les utilisateurs et réduire la charge d'assistance

Réengager régulièrement les utilisateurs par le biais d'e-mails, de notifications et de mises à jour pour stimuler la rétention

Effectuer des tests A/B pour optimiser les flux d'onboarding et réduire les points de friction

Utiliser des fonctionnalités telles que les tableaux de bord, les modèles, l'affichage des formulaires et les champs personnalisés pour visualiser et analyser vos données d'onboarding afin d'en tirer des informations exploitables

Quels sont les indicateurs d'intégration des utilisateurs ?

Lorsque vous aimez une photo sur Instagram, vous la partagez sur votre story. Lorsque vous appréciez un séjour à l'hôtel, vous l'accompagnez d'un commentaire 5 étoiles élogieux sur Google.

La validation, n'est-ce pas ? Les entreprises prospèrent grâce à elle.

Cependant, il y a rarement un bouton de gratification instantanée ou une fenêtre contextuelle "Évaluez mon expérience d'accueil" pour l'accueil des utilisateurs. Mon travail consiste donc à savoir si votre processus d'intégration fonctionne

C'est là qu'interviennent les indicateurs d'onboarding personnalisés, qui sont vos évaluateurs silencieux. Ces analyses et indicateurs clés de performance vous aident à déterminer ce qui plaît à vos utilisateurs et ce qui les fait fuir. Ils révèlent les lacunes de votre flux d'onboarding et vous indiquent exactement où concentrer vos efforts d'onboarding.

Nous parlons ici du suivi des indicateurs et des KPI, tels que le taux d'achèvement des étapes, le pourcentage d'utilisateurs qui restent après une période d'essai, et même de l'analyse des commentaires des clients pour obtenir les informations dont vous avez besoin pour affiner votre stratégie d'onboarding.

Indicateurs clés de l'intégration de l'utilisateur

Vous ne voulez pas que vos clients abandonnent à mi-chemin de l'inscription à votre produit simplement parce qu'ils n'ont pas eu une idée claire du processus ?

Voici les indicateurs importants d'onboarding client qui vous aideront à débloquer des taux d'activation élevés, et des clients potentiels payants.

1. Temps d'accès à la valeur (TTV)

Le temps d'accès à la valeur (TTV) est le temps nécessaire aux utilisateurs pour vivre le moment où ils se disent "Aha, c'est exactement ce que je cherchais !"

🔍 What It Indicates : Un TTV court signifie que les utilisateurs arrivent rapidement à leur moment aha, ce qui réduit le risque d'abandon du produit. Un TTV long ? C'est un signal d'alarme : les utilisateurs risquent de ne pas trouver de valeur assez rapidement.

🔮 Formule : Mesurez le temps qui s'écoule entre l'inscription de l'utilisateur et le moment où il découvre la valeur fondamentale de votre produit. Plus vite ils y parviennent, mieux c'est.

📈 Comment l'améliorer:

**Montrez aux utilisateurs comment obtenir de petites victoires dès le début (par exemple, en achevant leur premier projet ou en se voyant attribuer une tâche)

Réduire les frictions dans le processus d'installation: Éliminer les étapes inutiles qui retardent la réalisation de la valeur

Exemple: Une plateforme de conception graphique comme Canva suit la TTV en mesurant la rapidité avec laquelle les utilisateurs créent leur premier design à l'aide d'un modèle, ce qui les aide à réaliser la valeur de l'outil en quelques clics seulement.

2. Taux de rétention

Le taux de rétention est comme le facteur d'adhérence de votre produit. Il indique dans quelle mesure votre onboarding permet aux utilisateurs de revenir et de renouveler leurs abonnements

🔍 What It Indicates : Un taux de rétention élevé signifie que votre onboarding fait son travail - les utilisateurs ressentent la valeur et restent dans les parages.

🔮 Formule : Taux de rétention = (Utilisateurs restants / Utilisateurs initiaux) × 100

Par exemple, si vous avez commencé avec 100 utilisateurs et que 80 d'entre eux utilisent encore le produit un mois plus tard, votre taux de rétention au premier mois est de 80 %. Le contraire de la fidélisation est l'attrition des clients, votre taux d'attrition est donc de 20 %.

📌 Exemple: Pensez à Spotify : leur processus d'onboarding est conçu pour accrocher les utilisateurs en les amenant à construire une liste de lecture rapidement. S'ils ne reviennent pas après la première session, les chances de les retenir diminuent considérablement. Un taux de fidélisation élevé indique que les utilisateurs apprécient la musique, s'en tiennent à leur liste de lecture et utilisent activement l'application.

📈 How To Improve It: (Comment l'améliorer)

Personnaliser l'expérience d'accueil pour l'aligner sur les objectifs de l'utilisateur (par exemple, proposer des listes de lecture en fonction des habitudes d'écoute, dans le cas de Spotify)

Mettre en place des stratégies d'engagement comme des notifications ou des offres spéciales pour faire revenir les utilisateurs

3. Taux d'activation

Le taux d'activation mesure le nombre d'utilisateurs qui atteignent des jalons critiques au cours des premiers jours d'utilisation du produit

🔍 What It Indicates : Si les utilisateurs atteignent leurs points d'activation, cela montre que votre processus d'onboarding est efficace et aide les utilisateurs à s'engager avec les fonctionnalités clés. Si ce n'est pas le cas ? Il est temps de revoir le flux.

🔮 Formule : Taux d'activation = (Utilisateurs ayant atteint le point d'activation / Nombre total d'utilisateurs) × 100

Par exemple, si 60 utilisateurs sur 100 mettent en place leur première campagne sur un outil d'automatisation du marketing dans les 7 jours, cela représente un taux d'activation de 60 %.

📌 Exemple : Pour un outil de marketing par e-mail comme Mailchimp, atteindre le point d'activation pourrait être la création et l'envoi de la première campagne. Si les nouveaux utilisateurs peuvent facilement atteindre ce jalon au cours du processus d'onboarding, cela suggère que l'outil est intuitif et que les utilisateurs obtiennent rapidement de la valeur.

📈 Comment l'améliorer:

Définir et optimiser les jalons clés (par exemple, l'envoi de la première campagne d'e-mail)

Fournir des explications et des infobulles pour guider les utilisateurs dans les premières actions

4. Taux d'achevé

Le taux d'achèvement calcule le nombre total d'utilisateurs qui achèvent votre processus d'onboarding. Un taux faible signifie que les utilisateurs se perdent en chemin ou se sentent dépassés - deux mauvais signes.

🔍 Ce qu'il indique : Un taux d'achèvement élevé indique que vos utilisateurs comprennent la valeur de votre produit et se sentent à l'aise pour achever leur parcours.

🔮 Formule : Taux d'achèvement = (Utilisateurs qui ont achevé l'onboarding / Nombre total d'utilisateurs) × 100

Par exemple, si 70 utilisateurs sur 100 achèvent le processus complet d'onboarding, votre taux d'achèvement est de 70 %.

📌 Exemple : Une appli de fitness suit les taux d'achèvement en observant combien d'utilisateurs achèvent le processus d'installation initial, comme saisir leurs objectifs de fitness, synchroniser leurs appareils portables et commencer leur première séance d'entraînement. Un taux élevé montre que les utilisateurs sont engagés et prêts à valider leur parcours de remise en forme.

📈 Comment l'améliorer:

Faire en sorte que l'onboarding soit court et doux avec des étapes essentielles uniquement

Ajoutez des indicateurs de progression pour montrer aux utilisateurs tout ce qu'il leur reste à faire

5. Taux d'adoption des fonctionnalités

**Le taux d'adoption des fonctionnalités mesure le nombre d'utilisateurs qui utilisent les fonctionnalités clés de votre produit

🔍 What It Indicates : Un taux élevé d'adoption des fonctionnalités suggère que vos utilisateurs trouvent les outils dont ils ont besoin et les utilisent au maximum de leur potentiel. Une faible adoption peut indiquer une confusion ou une inadéquation entre les fonctionnalités de votre produit et les besoins des utilisateurs.

🔮 Formule : Taux d'adoption des fonctionnalités = (utilisateurs utilisant la fonctionnalité / nombre total d'utilisateurs) × 100

Par exemple, si 40 utilisateurs sur 100 utilisent régulièrement une nouvelle fonctionnalité (comme un outil d'automatisation) dans votre SaaS, votre taux d'adoption de la fonctionnalité est de 40 %.

📌 Exemple : Disons qu'un utilisateur d'un outil de gestion de projet comme Asana n'a pas utilisé la fonctionnalité "affichage de l'échéancier" lors de l'onboarding. Si Asana suit cela et remarque un faible taux d'adoption, elle peut créer des tutoriels ou des invitations spécifiques pour encourager l'utilisation.

📈 Comment l'améliorer:

Mettre en avant les fonctionnalités pendant l'onboarding, en particulier celles qui sont les plus bénéfiques pour les objectifs de l'utilisateur

Faciliter la compréhension de l'importance d'une fonctionnalité à l'aide d'infobulles ou d'astuces dans l'application

6. Score d'effort du client (CES)

À quel point les utilisateurs doivent-ils faire des efforts pour naviguer dans votre produit ? Le Customer Effort Score (CES) est un indicateur qui suit la facilité ou la difficulté pour les utilisateurs de s'engager dans votre produit

🔍 Ce qu'il indique : Un CES faible signifie que votre onboarding est fluide et que les utilisateurs peuvent facilement trouver de la valeur.

🔮 Formule : Généralement mesuré en demandant aux utilisateurs : "Dans quelle mesure a-t-il été facile d'achever [une action spécifique] ?" sur une échelle de 1 à 7. Un score plus faible indique un effort moindre.

📌 Exemple : Pensez à une plateforme d'apprentissage en ligne comme Udemy. Si les utilisateurs ont l'impression de devoir constamment chercher le bon cours ou de lutter pour utiliser les fonctionnalités, leur CES sera élevé. Si la plateforme propose des filtres simples et une navigation aisée, les utilisateurs évalueront l'expérience comme étant sans effort.

📈 Comment l'améliorer:

Simplifiez le flux d'onboarding, en fournissant juste assez d'informations sans submerger les utilisateurs

Optimisez votre interface pour réduire les clics et les décisions inutiles

7. Nombre de tickets d'assistance

Lorsque les utilisateurs rencontrent des difficultés lors de l'onboarding, ils se tournent souvent vers l'assistance. Le suivi du nombre de tickets d'assistance peut vous en apprendre beaucoup sur la façon dont les utilisateurs interagissent avec votre processus d'onboarding.

🔍 Ce que cela indique : Un nombre élevé de tickets d'assistance signifie qu'il y a un point de friction dans votre processus d'onboarding que les utilisateurs ne parviennent pas à résoudre seuls. Cela peut également indiquer une mauvaise expérience utilisateur ou une confusion sur la façon d'utiliser certaines fonctionnalités.

🔮 Comment le mesurer : Suivez le nombre de tickets d'assistance soumis par rapport au nombre d'utilisateurs actifs. Une augmentation au cours des étapes d'onboarding est un signal d'alarme.

📈 Comment l'améliorer:

Utiliser des conseils dans l'application, comme des infobulles ou des parcours interactifs, pour réduire la confusion

Créez des FAQ claires ou une documentation d'auto-assistance pour que les utilisateurs puissent résoudre des problèmes mineurs sans intervention de l'assistance

La première règle pour suivre la réussite de l'onboarding est de choisir quelques indicateurs clés et de les mesurer de manière cohérente. N'oubliez pas : La cohérence est la clé.

Voici quelques stratégies pour vous aider à démarrer.

Surveiller l'engagement et collecter des données analytiques sur l'accueil des nouveaux arrivants

1. Mettre en place des paramètres d'analyse pour la réussite de l'onboarding

Pour suivre des indicateurs essentiels tels que le taux d'achèvement de l'onboarding et le délai de création de valeur, vous avez besoin d'une installation analytique solide.

En effet, il est impossible d'améliorer ce que l'on ne peut pas mesurer, n'est-ce pas ? Votre entreprise SaaS utilise peut-être déjà des outils tels que Google Analytics ou Mixpanel pour surveiller les interactions avec les utilisateurs.

Cependant, si vous donnez la priorité à un affichage à 360 degrés de la progression de votre onboarding, associé à une collaboration en temps réel, ClickUp est le choix idéal.

Spécifiquement, Tableaux de bord ClickUp .

les tableaux de bord ClickUp vous permettent de suivre vos indicateurs personnalisés en quelques clics

Voici pourquoi : il ne s'agit pas de tableaux de bord ordinaires. Ce qui change vraiment la donne, c'est leur personnalisation, qui vous permet de choisir les indicateurs que vous souhaitez suivre et de transformer des données brutes en visuels clairs et exploitables.

Votre écran de bienvenue n'est pas qu'un simple "bonjour" amical ; c'est votre première chance de recueillir des données essentielles. Profitez-en pour poser des questions sur les objectifs des utilisateurs, la taille de l'entreprise ou les tâches qu'ils ont à faire.

Pourquoi ? Cette segmentation vous permet de personnaliser l'expérience d'accueil en fonction de leurs besoins spécifiques.

Vous pouvez même créer des checklists qui guident les utilisateurs vers l'activation. Tout cela peut être terminé en quelques minutes à l'aide des outils suivants L'affichage du formulaire de ClickUp qui vous permet de transformer les réponses aux sondages en tâches exploitables ou de recueillir des informations essentielles à l'aide de questionnaires destinés aux clients.

📌 Exemple de questions à inclure:

Quels objectifs faites-vous avec notre produit ?

Quels sont les indicateurs clés de performance que vous ciblez pour les six prochains mois ?

Qui sont les parties prenantes clés de votre équipe ?

💡Pro Tip : Utilisez un outil centralisé comme ClickUp pour automatiser les campagnes cross-canal. Des e-mails aux SMS en passant par les médias sociaux et les notifications push, l'automatisation garantit des interactions fluides avec les clients et une expérience cohérente sur tous les points de contact.

3. Exploiter les outils et les méthodes de collecte de données

Un bon processus d'onboarding s'articule autour de la collecte de données depuis.. 63% des consommateurs apprécient les messages personnalisés .

Vous devez explorer différentes stratégies de collecte de données pour que vos clients se sentent valorisés. Par instance :

Demandez des données clients dès le départ : Commencez par demander aux utilisateurs de remplir des formulaires lors de l'onboarding. Recueillez des détails tels que le nom, la taille de l'entreprise, les objectifs et les coordonnées. Connaître l'objectif principal d'un utilisateur vous permet de hiérarchiser les fonctionnalités les plus pertinentes pour lui

: Commencez par demander aux utilisateurs de remplir des formulaires lors de l'onboarding. Recueillez des détails tels que le nom, la taille de l'entreprise, les objectifs et les coordonnées. Connaître l'objectif principal d'un utilisateur vous permet de hiérarchiser les fonctionnalités les plus pertinentes pour lui Utilisez des sondages pour obtenir des informations plus approfondies : Les sondages sont une méthode éprouvée pour recueillir les commentaires des utilisateurs. Pendant l'onboarding, vous pouvez inclure des questions sur les attentes, les préférences et les points de douleur potentiels des utilisateurs

📌 Exemple de questions à inclure:

Quel est votre principal objectif en utilisant ce produit ?

Qu'est-ce qui vous a gêné lors de l'inscription ?

Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés lors de l'utilisation de ce produit ?

Suivez les abonnements aux e-mails et les points de contact : Encouragez les utilisateurs à s'abonner à votre newsletter ou à vos mises à jour d'onboarding. Par e-mail, vous pouvez partager des conseils, des ressources et des mises à jour sur la progression, ce qui permet de maintenir l'engagement des utilisateurs tout en recueillant des données sur leurs préférences

: Encouragez les utilisateurs à s'abonner à votre newsletter ou à vos mises à jour d'onboarding. Par e-mail, vous pouvez partager des conseils, des ressources et des mises à jour sur la progression, ce qui permet de maintenir l'engagement des utilisateurs tout en recueillant des données sur leurs préférences Suivez le comportement de l'utilisateur dans l'application : Le suivi de l'activité in-app est l'un des meilleurs moyens de comprendre l'engagement des utilisateurs. Identifiez les fonctionnalités utilisées, à quelle fréquence, et où les utilisateurs rencontrent des frictions. Par exemple, si de nombreux utilisateurs abandonnent une fonctionnalité spécifique après la première utilisation, il se peut qu'elle ait besoin d'une explication plus claire ou d'une nouvelle conception

: Le suivi de l'activité in-app est l'un des meilleurs moyens de comprendre l'engagement des utilisateurs. Identifiez les fonctionnalités utilisées, à quelle fréquence, et où les utilisateurs rencontrent des frictions. Par exemple, si de nombreux utilisateurs abandonnent une fonctionnalité spécifique après la première utilisation, il se peut qu'elle ait besoin d'une explication plus claire ou d'une nouvelle conception **Les tickets d'assistance, les discussions en direct et les commentaires des utilisateurs peuvent fournir des informations précieuses sur les points de friction les plus courants. Catégorisez les commentaires pour identifier les problèmes récurrents, et utilisez ces informations pour améliorer à la fois l'onboarding et votre produit dans son ensemble

4. Optimiser l'onboarding avec des tests A/B

Considérez les tests A/B comme une expérience pour votre stratégie d'onboarding. Vous pouvez déterminer quelle approche résonne le mieux auprès des utilisateurs en créant deux versions d'onboarding (A et B).

Les étapes à suivre pour commencer :

Formulez une hypothèse : Par exemple, "L'ajout d'une vidéo de tutoriel augmentera le taux d'achevé"

: Par exemple, "L'ajout d'une vidéo de tutoriel augmentera le taux d'achevé" Créez deux versions : Version A (flux original) et Version B (avec la vidéo tutorielle)

Assignez aléatoirement des utilisateurs à chaque version et suivez les indicateurs clés

Indices à surveiller:

Taux d'achevé : Combien d'utilisateurs terminent le processus d'intégration dans chaque version ?

: Combien d'utilisateurs terminent le processus d'intégration dans chaque version ? Points de chute : À quels endroits les utilisateurs restent-ils bloqués ou partent-ils ?

: À quels endroits les utilisateurs restent-ils bloqués ou partent-ils ? Rétroaction des utilisateurs : À quels commentaires qualitatifs les utilisateurs font-ils sur chaque version ?

ClickUp KPI Template

Modèle de KPI de ClickUp vous permet, à vous et à votre équipe, d'avoir une vue claire de la progression de vos OKR en affichant les indicateurs de réussite.

Le plus intéressant ? Ce modèle permet de maintenir l'alignement sur les objectifs de l'équipe, de suivre les performances au fil du temps grâce à des graphiques faciles à lire et de simplifier la prise de décision grâce à la conception de rapports complets.

De plus, il vous aide à mesurer l'engagement des clients et les points de contact, ce qui en fait une solution tout-en-un !

Téléchargez ce modèle

Voici Leah, une gestionnaire de projet qui a beaucoup trop de tâches à accomplir. D'où son plus grand défi : rester organisée, personnaliser les parcours des utilisateurs et réduire l'effort manuel lié à l'identification et à la résolution des problèmes.

Cependant, elle a trouvé ClickUp, et nous allons voir comment il l'aide dans sa démarche.

Niveau 1 : Comprendre la segmentation des utilisateurs

Objectif : Gérer la segmentation des utilisateurs et proposer des expériences d'onboarding personnalisées.

Leah se retrouve à naviguer parmi de nombreuses données clients, notamment des scores de rétroaction, des préférences de produits et des historiques d'achat. La personnalisation est la clé pour gérer toutes ces données.

✅ L'arme secrète : les champs personnalisés de ClickUp

Paramètres Champs personnalisés ClickUp pour capturer des points de données clients tels que les objectifs, la taille de l'entreprise ou le comportement d'achat.

créez des champs personnalisés pour suivre toutes les données dont vous avez besoin, des budgets de projet aux commentaires des clients

Par exemple, Leah peut créer un champ personnalisé pour les scores de rétroaction et utiliser ces données pour envoyer des recommandations personnalisées. Ces champs permettent de s'assurer que le parcours d'intégration de chaque utilisateur est personnalisé et non générique.

Niveau 2 : Interprétation des indicateurs d'engagement

Objectif : Décoder les modèles d'engagement et les indicateurs marketing pour optimiser les stratégies.

Pour progresser, Leah doit déchiffrer le code des indicateurs clés tels que les taux d'engagement, le retour sur investissement et les tendances du trafic.

✅ Arme secrète: ClickUp Brain

Posez des questions en langage naturel comme "Quel est notre taux de conversion ce trimestre ?"

Analyser les tendances au fil du temps pour repérer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas

Traiter et interpréter les données marketing pour identifier les tendances et les opportunités avec ClickUp Brain

Niveau 3 : Visualisation des données

Objet : Visualiser et partager des aperçus de données clés avec clarté.

Leah utilise les tableaux de bord ClickUp, où les données brutes se transforment en visuels exploitables, et séduit les parties prenantes.

✅ L'arme secrète : les tableaux de bord personnalisables

Créer des visualisations en temps réel des indicateurs d'onboarding et du retour sur investissement des campagnes

Partager des tableaux de bord interactifs avec son équipe pour une meilleure collaboration

Paramétrer des alertes pour rester à l'affût des changements importants dans le comportement des utilisateurs

créez des tableaux de bord personnalisés pour surveiller les performances et identifier les opportunités avec ClickUp Dashboards_

Niveau 4 : Rationalisation des flux de travail grâce à l'automatisation

Objectif : Éliminer les tâches répétitives et se concentrer sur la stratégie.

L'arène de l'automatisation permet de tester la capacité de l'Automatisation à gérer les utilisateurs inactifs, les tâches en retard et les rappels interminables.

✅ Secret Weapon: Automatisations ClickUp

Signalez les utilisateurs inactifs et envoyez des rappels automatiquement

Ajustez les délais de manière dynamique pour maintenir les projets sur la bonne voie

Automatisation des flux de travail répétitifs pour gagner un temps précieux

créez des flux de travail automatisés et définissez des rappels facilement avec ClickUp Automatisation_s

Niveau 5 : Intégration d'outils pour des données centralisées

Objectif : Centraliser les données et faciliter les processus en connectant plusieurs outils.

Le dernier défi de Leah est de gérer des données fragmentées réparties sur plusieurs plateformes. Pour réussir, elle doit unifier ses outils en un système homogène.

✅ L'arme secrète : les intégrations ClickUp

Se synchroniser avec Google Analytics, Mixpanel et d'autres outils pour une collecte de données centralisée

Réduire la complexité de la gestion de plusieurs systèmes de rapports

Partager des insights unifiés avec son équipe pour une meilleure prise de décision

Bonnes pratiques pour optimiser les indicateurs d'onboarding des utilisateurs

Maîtriser les indicateurs d'onboarding des utilisateurs signifie se mettre à la place de vos clients.

Vous devez concevoir une expérience qui trouve un écho auprès de vos utilisateurs. Nous allons nous pencher sur les bonnes pratiques qui vous aideront à optimiser l'onboarding et à maintenir ces indicateurs à la hausse :

1. Comprendre vos utilisateurs et leurs besoins

Pourquoi vos utilisateurs ont-ils besoin de votre produit ? Cette simple question peut être la clé pour débloquer une expérience d'onboarding exceptionnelle.

Comment commencer ?

Créez des personas utilisateurs détaillés

Réalisez des sondages et des entretiens avec des utilisateurs existants

Utiliser des sondages de satisfaction client in-app pour recueillir des commentaires en temps réel

Analyser les modèles de comportement des utilisateurs

Effectuer des tests de convivialité avec de nouveaux utilisateurs et des utilisateurs existants

Une fois que vous comprenez profondément les objectifs, les préférences et les points de douleur des utilisateurs, la conception d'un processus d'onboarding efficace devient beaucoup plus facile.

2. Segmenter et personnaliser chaque parcours utilisateur

Tous les utilisateurs ne se ressemblent pas : certains veulent plonger dans le bain, tandis que d'autres ont besoin d'être guidés. À faire :

Segmenter les utilisateurs en fonction de leur rôle, de leur secteur d'activité ou de leur niveau d'expérience

Personnalisez l'accueil en fonction des objectifs de l'utilisateur (par exemple, Canva demande l'utilisation prévue après l'inscription)

Personnalisez les explications, les messages dans l'application et les tutoriels

📌 Exemple : Un débutant peut avoir besoin d'être guidé étape par étape, tandis qu'un utilisateur pro appréciera la possibilité de passer directement aux fonctionnalités avancées. Personnaliser l'expérience rend l'onboarding plus engageant et plus efficace.

3. Utiliser des checklists d'onboarding pour garder les utilisateurs sur la bonne voie

Considérez la checklist d'intégration comme le fidèle GPS de vos utilisateurs. Elle leur fournit une feuille de route structurée, leur permettant de savoir ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent faire ensuite.

Aide les utilisateurs à suivre leur progression

Encourage l'exploration avec de petites victoires réalisables

Permet aux utilisateurs de se concentrer sur les étapes clés

Par exemple, une checklist peut guider les utilisateurs dans des tâches telles que la création d'un profil, l'exploration d'une fonctionnalité ou l'achèvement de leur premier projet. Ces "mini jalons" renforcent la confiance et la motivation des utilisateurs.

4. Gamifier le processus d'intégration

L'onboarding peut s'apparenter à une montée en niveau dans un jeu vidéo, alors n'oubliez pas d'ajouter un peu de fun à l'expérience !

Voici quelques idées de gamification :

Célébrer les réussites des utilisateurs avec des badges ou des récompenses

Utiliser le suivi de la progression pour motiver l'achèvement des tâches

Offrir des points pour achever des actions et des jalons

Débloquer du contenu exclusif au fur et à mesure que les utilisateurs progressent

💡 Pro Tip : Une application de productivité pourrait récompenser les utilisateurs avec des badges pour avoir achevé des tâches d'installation ou atteint des objectifs d'utilisation spécifiques, rendant le processus engageant et agréable.

5. Proposer des ressources en libre-service dans l'application

Parfois, les utilisateurs préfèrent résoudre leurs propres problèmes plutôt que de faire appel à l'assistance.

Les options de libre-service comprennent :

Des bases de connaissances consultables

FAQ et guides pratiques

Des infobulles et des tutoriels contextuels

📌 Exemple : Un centre d'aide accessible via l'interface utilisateur du produit garantit que les utilisateurs peuvent trouver des réponses rapidement sans interrompre leur flux de travail. Bonus : cela réduit la charge de travail de votre équipe d'assistance.

Les indicateurs d'onboarding simplifiés par ClickUp Plus de 90% des clients estiment que les entreprises auprès desquelles ils achètent "pourraient faire mieux" en ce qui concerne l'accueil des nouveaux utilisateurs/clients.

C'est vrai, votre jeu d'onboarding peut être un moment décisif pour l'acquisition de clients.

Par conséquent, si vous voulez que votre onboarding soit fluide et engageant et qu'il ne laisse aucune question sans réponse aux utilisateurs, vous devez utiliser une solution qui peut tout faire à vos côtés.

ClickUp rend cela sans effort en offrant des outils tels que des champs personnalisés pour la personnalisation, des tableaux de bord pour le suivi en temps réel et des Automatisations pour gérer les tâches répétitives. Au final, cela vous permet de disposer d'un processus d'onboarding axé sur les données qui fonctionne à merveille.

Prêt à transformer votre processus d'onboarding en une machine à rétention ? S'inscrire sur ClickUp dès aujourd'hui et voyez votre entreprise monter en flèche !