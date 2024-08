Comment optimiser la réussite des clients dans le domaine du SaaS ?

Aucune entreprise ne souhaite entendre de la bouche d'un client de longue date : "Nous envisageons d'autres options".

Les chefs d'entreprise du secteur des marché des logiciels en tant que service (SaaS), d'une valeur de trois billions de dollars savent que la réduction du taux de désabonnement dépend en grande partie des équipes chargées de la réussite des clients. En tant que responsable de la réussite client, vous devez détecter les signaux de désabonnement potentiel, et la manière dont vous forfaiterez votre prochaine action est cruciale pour restaurer leur confiance et renforcer la valeur de votre produit.

Dans cet article, nous allons explorer les rôles clés au sein d'une équipe de réussite client et discuter de la manière de mettre en œuvre des stratégies de réussite client efficaces. Nous aborderons également les outils et indicateurs essentiels pour mesurer la réussite, et partagerons des stratégies permettant aux équipes chargées de la réussite des clients de relever les défis les plus courants.

Qu'est-ce que la réussite client en SaaS ?

La réussite des clients dans le domaine du SaaS est une discipline d'entreprise qui vise à s'assurer que les clients obtiennent les résultats souhaités lorsqu'ils utilisent votre produit ou service, ce qui favorise leur réussite et la croissance de votre entreprise. Il s'agit d'une approche proactive qui se concentre sur l'ensemble du cycle de vie du client, de l'intégration à l'utilisation et au renouvellement continus, mais surtout, qui s'assure qu'il tire une valeur de votre produit ou service.

Les études montrent que la fidélisation d'un client est cinq à six fois moins cher que d'en acquérir un nouveau, et même une augmentation de 5% de la rétention peut augmenter les profits de 25 % à 95 % . L'optimisation de la réussite des clients est la clé pour y parvenir.

En plus de stimuler l'acquisition de nouveaux clients et de favoriser la création d'emplois, il est essentiel d'améliorer la satisfaction des clients la fidélisation des clients la réussite des clients dans les entreprises de SaaS aide :

Améliorer la satisfaction des clients: Les clients satisfaits sont plus susceptibles de devenir des défenseurs de la marque et de recommander votre produit à d'autres personnes. Les initiatives de réussite client permettent de s'assurer que les clients sont satisfaits et qu'ils tirent le meilleur parti de votre produit

Les clients satisfaits sont plus susceptibles de devenir des défenseurs de la marque et de recommander votre produit à d'autres personnes. Les initiatives de réussite client permettent de s'assurer que les clients sont satisfaits et qu'ils tirent le meilleur parti de votre produit **Améliorer le développement du produit : les équipes chargées de la réussite des clients recueillent les commentaires précieux des clients qui peuvent être utilisés pour améliorer le produit et s'assurer qu'il répond aux besoins changeants de la base de clients existante

Parfois utilisée de manière interchangeable avec l'expérience client et le service client ou l'assistance, la réussite client diffère à plusieurs égards. La réussite du client se concentre sur la relation à long terme avec le client et ses objectifs d'entreprise globaux.

D'autre part, l'expérience client ou CX comprend toutes les interactions des clients avec votre marque, votre produit et votre service tout au long de leur parcours. L'assistance client consiste à fournir un fournisseur, prestataire, aux clients qui rencontrent des problèmes techniques ou qui ont des questions sur l'utilisation d'un produit.

La réussite client intègre tous ces aspects pour garantir une expérience client positive et favoriser la réussite à long terme.

Comprendre l'équipe de réussite client SaaS et les rôles clés

Comprendre l'équipe de réussite client SaaS est la clé pour stimuler la croissance de votre entreprise. Chaque rôle, du responsable de la réussite client au directeur de la clientèle, veille de manière unique à ce que les clients tirent le meilleur parti de leur logiciel.

Voici une présentation de certains rôles clés au sein de l'équipe chargée de la réussite des clients :

Responsable de la réussite client (CSM)

**Il est responsable de l'intégration des nouveaux clients, de l'adoption du produit, de l'identification des opportunités de vente et de la gestion proactive de la santé des clients.

Voici quelques exemples de ce que fait un responsable de la réussite client (CSM) :

Embarque les nouveaux clients et les aide à démarrer avec le produit

Identifier les objectifs et les défis des clients

Élaborer un forfait de réussite pour le client

Assurer un service d'assistance et d'orientation aux clients

Suit l'état de santé des clients et identifie les clients à risque

Défend les intérêts des clients existants au sein de l'entreprise

Spécialiste de la mise en œuvre

Les spécialistes de la mise en œuvre se concentrent sur l'installation et l'intégration initiales du logiciel. Ils guident les clients tout au long du processus d'intégration, assurant une transition en douceur de l'achat à l'utilisation quotidienne.

Par exemple, ils peuvent configurer le logiciel pour qu'il s'aligne sur les flux de travail existants du client, afin de minimiser les perturbations et d'accélérer la valeur ajoutée. Les spécialistes de la mise en œuvre peuvent également organiser des sessions de formation pour permettre aux clients d'exploiter efficacement les fonctions du produit.

Vice-président de la réussite des clients

Le vice-président de la réussite des clients supervise l'ensemble du département, en alignant la stratégie de réussite des clients sur les objectifs plus larges de l'entreprise. Il définit les paramètres, gère l'équipe et mène des initiatives visant à améliorer la satisfaction et la fidélisation des clients. Un exemple de rôle pourrait inclure le développement de nouvelles stratégies de réussite des clients afin de réduire le taux de désabonnement ou d'augmenter l'engagement des clients.

Le vice-président de la CS assure également la liaison entre l'équipe chargée de la réussite des clients et d'autres départements, tels que le développement de produits et les équipes commerciales.

Chief Customer Officer (CCO)

Dans les grandes entreprises de SaaS, le CCO est un cadre supérieur responsable de l'expérience client globale. Il défend les besoins des clients au niveau de la direction et veille à ce que tous les départements soient alignés sur les objectifs centrés sur le client de l'entreprise.

Le CCO supervise toutes les fonctions en contact avec la clientèle, y compris la réussite des clients, l'assistance client et les services professionnels. Il est également compte tenu de la fidélisation des clients, de leur satisfaction et de leur valeur à vie tout au long de leur cycle de vie.

Par exemple, un CCO peut être le fer de lance d'une initiative à l'échelle de l'entreprise visant à améliorer les mécanismes de retour d'information des clients.

Responsable de la réussite de la clientèle

**Ils sont responsables du développement et de la mise en œuvre des flux de travail liés à la réussite des clients, de la gestion des outils et des technologies liés à la réussite des clients et de l'assistance opérationnelle aux CSM.

Par exemple, ils peuvent mettre en œuvre un nouveau système CRM pour améliorer le suivi des interactions avec les clients et les indicateurs de performance.

Le processus de réussite client SaaS : De la mise en œuvre à l'engagement

L'élaboration d'un forfait de réussite client solide est la base de l'établissement de relations clients à long terme dans le domaine du SaaS. Voici les étapes essentielles du processus de réussite client :

Déterminer les objectifs spécifiques que vous souhaitez que les clients atteignent avec votre produit

que vous souhaitez que les clients atteignent avec votre produit Regrouper les clients en fonction de leurs besoins, de leurs habitudes d'utilisation et de la taille de leur entreprise

en fonction de leurs besoins, de leurs habitudes d'utilisation et de la taille de leur entreprise Définir les points de contact clés que les clients auront avec votre produit ou service, de l'accueil à l'utilisation continue

que les clients auront avec votre produit ou service, de l'accueil à l'utilisation continue Créez un processus d'intégration structuré pour permettre aux clients de se familiariser rapidement et efficacement avec le produit ou le service

pour permettre aux clients de se familiariser rapidement et efficacement avec le produit ou le service Développez des programmes pour éduquer les clients , favoriser l'adoption du produit et encourager l'engagement

, favoriser l'adoption du produit et encourager l'engagement Maintenir des relations régulières avec les clients[communication régulière avec les clients](https://clickup.com/fr-FR/blog/110567/gestion-de-la-communication-avec-les-clients/) pour comprendre leurs besoins et relever les défis auxquels ils sont confrontés

avec les clients](https://clickup.com/fr-FR/blog/110567/gestion-de-la-communication-avec-les-clients/) pour comprendre leurs besoins et relever les défis auxquels ils sont confrontés Mettre en place des mécanismes pour recueillir les commentaires des clients et les utiliser pour améliorer votre produit et vos services

Une expérience d'accueil personnalisée est cruciale pour paramétrer les nouveaux clients en vue de leur réussite. Il peut s'agir de matériel de formation personnalisé, de sessions de coaching individuelles et de configurations de produits sur mesure.

L'éducation des clients permet aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de votre produit. Cela peut se faire par le biais d'articles complets basés sur les connaissances, de tutoriels vidéo et de modules de formation interactifs.

$$$a L'éducation des clients est un pilier clé de la stratégie de réussite personnalisée de HubSpot

Les Académie HubSpot joue un rôle crucial dans la stratégie de réussite client de HubSpot en fournissant des ressources éducatives étendues conçues pour responsabiliser les clients existants et améliorer leur expérience avec les outils de HubSpot.

Fermée en 2012, l'Académie propose divers cours et certifications étroitement alignés sur leur méthodologie de marketing entrant et le volant de contenu. Cet alignement aide les clients à comprendre comment exploiter les outils de HubSpot pour atteindre leurs objectifs d'entreprise, en améliorant la satisfaction et la fidélisation des clients.

Les clients satisfaits qui se sentent responsabilisés par leurs connaissances et leurs compétences sont plus susceptibles de défendre HubSpot, ce qui entraîne une augmentation des recommandations et un bouche-à-oreille positif. La HubSpot Academy contribue ainsi à la construction d'une communauté de défenseurs de la marque qui peuvent aider à attirer de nouveaux clients.

Capturer, analyser et utiliser le retour d'information des clients pour la réussite

Les commentaires des clients fournissent des informations inestimables sur leurs besoins, leurs points de douleur et leur niveau de satisfaction.

Voici quelques conseils rapides à l'intention des entreprises de SaaS :

Utilisez différents canaux pour recueillir des commentaires, notamment des sondages, des outils de feedback in-app, des entretiens avec les clients et la surveillance des médias sociaux

Utilisez l'analyse des données pour identifier les tendances et les modèles dans les commentaires des clients. Classer les commentaires par thèmes et les hiérarchiser en fonction de leur impact

Mettre en œuvre des changements en fonction des commentaires, qu'il s'agisse d'améliorations de produits, de processus d'assistance améliorés ou d'une meilleure communication avec les clients

Les utilisateurs peuvent :

Voter pour des améliorations de fonctionnalités existantes ou en suggérer de nouvelles

Suggérer des améliorations à l'application mobile

Proposer des applications ou des plateformes à intégrer à ClickUp

Voter pour les langues dans lesquelles ils souhaitent que ClickUp soit traduit

À défaut de pouvoir garantir que toutes les demandes seront mises en œuvre, nous faisons en sorte de prendre les commentaires à cœur et de garder les votes et les commentaires à l'esprit. Les utilisateurs reçoivent des mises à jour de statut par e-mail au fur et à mesure que les demandes de fonctionnalité progressent dans le flux de développement du produit. Soumettez une demande de fonctionnalité ClickUp ou partagez vos commentaires ici !

Aligner les équipes clients et produits pour la réussite

Une collaboration efficace entre les responsables de la réussite des clients et les équipes produits est essentielle pour favoriser la satisfaction des clients et l'innovation des produits.

Il est crucial de :

Partager régulièrement les commentaires et les idées avec l'équipe produit pour informer la feuille de route du produit

pour informer la feuille de route du produit Impliquer la réussite des clients dans le forfait pour s'assurer que les nouvelles fonctionnalités correspondent aux besoins des clients

pour s'assurer que les nouvelles fonctionnalités correspondent aux besoins des clients Encourager une culture centrée sur le client au sein de l'organisation en donnant la priorité aux commentaires des clients dans les décisions de développement de produits

Le rôle des moments Aha dans la stimulation de l'engagement des clients

Les moments Aha se produisent lorsque les clients réalisent une valeur significative à partir de votre produit.

👀 Fun fact

Pour le logiciel de marketing par e-mail Mailchimp, le moment Aha est vécu lorsque les utilisateurs réussissent à envoyer leur premier e-mail ou à mettre en place leur première automatisation.

Pour l'outil de planification Calendly, il est atteint lorsque les utilisateurs connectent leur Calendrier Google.

Identifier et créer ces moments peut considérablement stimuler l'engagement et la fidélisation des clients.

Comprendre les moments Aha: Analyser le comportement et les commentaires des clients pour identifier les moments Aha clés

Analyser le comportement et les commentaires des clients pour identifier les moments Aha clés Concevoir pour les moments Aha: Incorporer des fonctionnalités et des interactions conçues pour déclencher des moments Aha

Incorporer des fonctionnalités et des interactions conçues pour déclencher des moments Aha Mesurer l'impact: Suivre l'impact des moments Aha sur la satisfaction et la fidélisation des clients

L'engagement proactif des clients permet de construire des relations plus solides, d'identifier rapidement les problèmes potentiels et d'accroître la satisfaction des clients. Cette démarche est cruciale pour favoriser la réussite des clients SaaS.

Communication personnalisée : Utiliser les données des clients pour offrir une communication personnalisée, comme des campagnes d'e-mails ciblées et des messages in-app

Utiliser les données des clients pour offrir une communication personnalisée, comme des campagnes d'e-mails ciblées et des messages in-app Customer health scoring: Développer un système de notation de la santé des clients pour identifier les clients à risque de désabonnement et intervenir de manière proactive

Développer un système de notation de la santé des clients pour identifier les clients à risque de désabonnement et intervenir de manière proactive Customer success playbooks: Créer des playbooks pour différents segments de clients et étapes du cycle de vie afin de guider les interactions proactives

L'engagement des clients au début de leur cycle de vie peut avoir un impact significatif sur leur expérience globale et leur réussite à long terme. Concentrez-vous sur la fourniture d'une expérience d'embarquement du client fluide et efficace, identifiez et abordez les problèmes ou défis potentiels dès le début du parcours du client.

Un excellent accueil est le meilleur moyen de s'assurer que vous n'avez pas de perte de clientèle. L'idée est évidente : juste après l'achat, le client est très enthousiaste à l'égard du produit. Il vous laissera le temps de faire fonctionner le produit. Si vous ne répondez pas à ses attentes à ce moment-là, il sera beaucoup plus difficile d'y remédier par la suite, car il sera passé à autre chose sur le plan émotionnel. La première étape consiste donc à mettre en place un programme d'accueil de qualité. La deuxième étape consiste à s'assurer de la réussite de l'accueil à l'aide d'un sondage réalisé à la fin du programme. Idéalement, cela devrait vous fournir une mesure que vous pouvez utiliser pour identifier les problèmes et les résoudre rapidement.

David Skok, associé général, Matrix Partners (Source : La bible du désabonnement au SaaS)

Outils et ressources pour la réussite des clients SaaS

Les bons outils permettent de rationaliser les processus d'acquisition et de réussite des clients, d'améliorer l'efficacité et de renforcer la satisfaction des clients. ClickUp est une plateforme complète de réussite client qui rationalise la communication, suit les interactions avec les clients et analyse les données pour fournir des informations précieuses. Par exemple , Le logiciel de gestion de projet CRM de ClickUp est la solution CRM ultime pour la gestion de projet et la collaboration pour gérer les différents aspects de la réussite des clients SaaS.

Personnalisez votre flux de travail pour la réussite de vos projets SaaS avec le logiciel de gestion de projet ClickUp Customer Service

Utilisez-le pour :

Suivre et gérer les tickets d'assistance de l'envoi à la résolution

Faciliter la communication entre les équipes d'assistance grâce aux commentaires, aux mentions et au partage de fichiers

Contrôler les accords de niveau de service (SLA) pour garantir une résolution rapide des problèmes

Utiliser des champs personnalisés et des étiquettes pour classer les tickets par catégorie et par ordre de priorité

Définir et surveiller les accords de niveau de service pour répondre aux attentes des clients et améliorer les temps de réponse

Utiliser des tableaux de bord pour visualiser les indicateurs clés tels que les temps de réponse et les taux de satisfaction des clients Modèle de gestion du service client ClickUp est un autre outil efficace pour surveiller les tickets d'assistance client entrants et gérer leur résolution du début à la fin en un seul endroit accessible.

Contrôlez facilement les tickets d'assistance client entrants avec le modèle de gestion du service client ClickUp

Il aide votre équipe de réussite client à gérer efficacement les tickets d'assistance, avec des fonctionnalités notables telles que les suivantes :

Vue Liste : Visualiser les tickets par type et escalade dans une liste flexible

: Visualiser les tickets par type et escalade dans une liste flexible Vue Tableau : Suivi de la progression des tickets grâce à un tableau Kanban activé par glisser-déposer

: Suivi de la progression des tickets grâce à un tableau Kanban activé par glisser-déposer Affichage du formulaire : Vue formulaire : Création rapide et gestion des formulaires de demande de service à la clientèle

: Vue formulaire : Création rapide et gestion des formulaires de demande de service à la clientèle Vue Document : Accédez aux instructions et à la documentation détaillées

Organisez, triez et filtrez les tâches dans la vue Tableur de ClickUp pour obtenir plus rapidement des informations sur l'ensemble de votre travail

Formulaires prédéfinis : Utilisez les formulaires prédéfinis pour une création de ticket cohérente et rapide

: Utilisez les formulaires prédéfinis pour une création de ticket cohérente et rapide Champs personnalisés : Ajoutez des champs personnalisés pour des détails essentiels tels que le type de problème et la satisfaction du client afin de rationaliser la gestion des tickets

: Ajoutez des champs personnalisés pour des détails essentiels tels que le type de problème et la satisfaction du client afin de rationaliser la gestion des tickets Suivi du temps : Suivez le temps passé sur chaque ticket pour une meilleure gestion des ressources

: Suivez le temps passé sur chaque ticket pour une meilleure gestion des ressources Automatisation : Automatisation de l'attribution des tickets et des notifications pour rationaliser les processus

: Automatisation de l'attribution des tickets et des notifications pour rationaliser les processus Rapports : Générer des rapports sur les indicateurs tels que les temps de réponse et les taux de résolution afin d'identifier les domaines à améliorer

Avantages de l'utilisation d'un logiciel de réussite client comme ClickUp pour votre entreprise SaaS

ClickUp offre une plateforme unifiée pour gérer toutes les données des clients/clients, garantissant un accès facile et une communication transparente entre les équipes. Vous pouvez automatiser les fonctionnalités pour rationaliser les tâches répétitives, ce qui permet à l'équipe chargée de la réussite des clients de se concentrer sur les activités à forte valeur ajoutée et d'améliorer la productivité globale.

Les avantages de ClickUp logiciel de réussite client stimule les efforts des entreprises SaaS en matière de réussite des clients de la manière suivante :

Les outils de collaboration en temps réel facilitent une meilleure communication et coordination au sein des équipes de réussite client

facilitent une meilleure communication et coordination au sein des équipes de réussite client Les flux de travail personnalisés correspondent à des processus spécifiques , garantissant que toutes les interactions avec les clients sont gérées de manière efficace et efficiente

, garantissant que toutes les interactions avec les clients sont gérées de manière efficace et efficiente Des rapports et des analyses avancés fournissent des informations exploitables sur le comportement des clients, les performances de l'assistance et les indicateurs généraux de réussite

fournissent des informations exploitables sur le comportement des clients, les performances de l'assistance et les indicateurs généraux de réussite L'intégration transparente avec d'autres outils garantit la synchronisation des données clients, offrant ainsi une vue globale du parcours client

garantit la synchronisation des données clients, offrant ainsi une vue globale du parcours client Le suivi du temps, la gestion des tickets et la collecte des commentaires permettent d'améliorer les temps de réponse et la satisfaction des clients

Mesurer la réussite des clients SaaS

Les indicateurs clés fournissent aux entreprises SaaS des informations précieuses sur la santé des clients, l'utilisation des produits, le taux de désabonnement des clients et la performance globale de l'entreprise. Ces indicateurs mesurent la réussite des clients SaaS en fonction de plusieurs facteurs tels que le taux de désabonnement et la valeur à vie des clients :

Net Promoter Score (NPS): Mesure la loyauté et l'engagement des clients

Mesure la loyauté et l'engagement des clients Customer Satisfaction Score (CSAT): Mesure la satisfaction des clients à l'égard d'interactions ou d'expériences spécifiques

Mesure la satisfaction des clients à l'égard d'interactions ou d'expériences spécifiques Customer Effort Score (CES): Mesure la facilité avec laquelle les clients peuvent interagir avec votre entreprise

Mesure la facilité avec laquelle les clients peuvent interagir avec votre entreprise Taux d'attrition des clients: Mesure le taux d'annulation des abonnements par les clients

Mesure le taux d'annulation des abonnements par les clients Valeur à vie du client (CLTV): Mesure le revenu total généré par un client au cours de sa vie

Mesure le revenu total généré par un client au cours de sa vie Adoption du produit: Mesure la manière dont les clients utilisent votre produit

ClickUp propose des outils de réussite client pour suivre et analyser les indicateurs clés de performance (KPI) liés à la réussite client :

Tableaux de bord personnalisables : CréerTableaux de bord dans ClickUp pour visualiser les indicateurs clés et suivre la progression des objectifs

: CréerTableaux de bord dans ClickUp pour visualiser les indicateurs clés et suivre la progression des objectifs Objectifs et cibles : Définir des objectifs et des cibles clairs pour les indicateurs de réussite des clients SaaS

: Définir des objectifs et des cibles clairs pour les indicateurs de réussite des clients SaaS Automatisation de ClickUp : Automatisation de la collecte et de l'analyse des données à l'aide de déclencheurs et d'actions de type " si-alors " pour gagner du temps et améliorer la précision

Conseils rapides pour les entreprises SaaS:

Identifier les indicateurs commerciaux directement liés aux objectifs de l'entreprise

Définir des indicateurs clés de performance clairs et spécifiques

Intégrer les indicateurs clés de performance dans un outil à distance pour enregistrer et suivre la progression

Utiliser des modèles prédéfinis pour rationaliser le processus de suivi des indicateurs de réussite

L'outil Modèle de KPI ClickUp est un excellent exemple. Il vous aide à suivre, mesurer et optimiser les indicateurs clés de performance (ICP) qui ont un impact direct sur la satisfaction et la fidélisation des clients.

Suivez et visualisez les indicateurs clés de performance qui sont cruciaux pour la réussite de l'entreprise en utilisant le modèle ClickUp KPI

Utilisez le modèle pour créer des tableaux de bord qui visualisent vos indicateurs clés de performance les plus importants en temps réel. Ces tableaux de bord peuvent inclure des indicateurs tels que le taux de désabonnement, la valeur à vie des clients, le score de satisfaction client et le temps de résolution des tickets d'assistance client.

Vous pouvez également définir des paramètres spécifiques pour chaque ICP et suivre leur progression. Cela permet de s'assurer que l'équipe de réussite client SaaS se concentre sur les objectifs clés qui stimulent l'entreprise.

Conseils rapides :

Définissez des objectifs clairs et réalisables pour chaque ICP. Utilisez les critères SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps) pour vous assurer que les objectifs sont bien définis

Prévoyez des réunions régulières pour examiner les performances des ICP avec votre équipe. Profitez de ces réunions pour discuter de la progression, relever les défis et ajuster votre stratégie de réussite des clients SaaS si nécessaire

Utilisez pleinement les diagrammes et les graphiques de ClickUp pour présenter les données des ICP dans une forme facilement assimilable. Cela permet d'identifier rapidement les tendances et de prendre des décisions éclairées

Voici les défis clés de la fonction de réussite client et comment les surmonter :

Gestion du désabonnement

Luttez contre le désabonnement en mettant en œuvre des stratégies de réussite client proactives telles que l'évaluation de la santé des clients et des campagnes de fidélisation ciblées. Par instance, si l'utilisation d'un client diminue, initiez un check-in pour répondre à toute préoccupation avant qu'elle ne s'aggrave. Fidélisez vos clients grâce à une assistance personnalisée et à une communication transparente.

👀 Fun fact

Zapier adopte une approche unique du service client en impliquant chaque employé, quel que soit son titre, dans la fourniture de l'assistance. Chaque employé doit passer un certain temps au cours de la journée, de la semaine ou du mois à parler aux clients et à essayer de résoudre leurs points de douleur. Cette stratégie " toutes les mains sur le pont " garantit aux clients une assistance invitée, instructions et compétente de la part de l'ensemble de l'équipe Zapier.

L'intégration des clients (offboarding)

Créez un processus d'offboarding structuré pour recueillir des commentaires précieux. Par exemple, lorsqu'un client quitte l'entreprise, réalisez un sondage de sortie pour comprendre ses raisons et identifier les points à améliorer. Utilisez ces commentaires pour améliorer vos futures interactions avec les clients et réduire le taux de désabonnement.

_J'aurais aimé que quelqu'un me dise à quel point il est important d'afficher le taux de désabonnement comme une opportunité d'apprentissage. Nous essayons maintenant de faire des entretiens de départ avec chaque client qui quitte l'entreprise, et le retour d'information est authentique et opportun. Ces discussions nous ont permis de découvrir d'importantes possibilités d'amélioration de notre produit. Nous en savons plus sur les résultats souhaités par les clients et sur ce que nous devrions changer pour les aider à les atteindre. Les informations que nous obtenons éclairent notre stratégie et la manière dont nous établissons les priorités de notre feuille de route. Cela nous permet de résoudre les causes profondes du désabonnement et, nous l'espérons, de le prévenir avant qu'il ne se produise pour de futurs clients. Nous ne nous arrêtons pas non plus aux entretiens de départ. Ce n'est pas parce qu'une personne cesse de vous payer qu'elle cesse de vous soutenir. Nous aimons considérer les clients désabonnés davantage comme des anciens que comme des étrangers. S'ils sont toujours prêts à vous parler et à vous faire part de leurs commentaires, ils peuvent s'avérer extrêmement précieux. Et qui sait, peut-être pourrez-vous les reconquérir un jour

Jackson Noel, cofondateur, Appcues (Source : La bible du désabonnement SaaS )

Prévision des problèmes des clients

Exploitez les données clients et l'analyse prédictive pour prévoir les problèmes potentiels. Par instance, si les données montrent qu'un client contacte fréquemment l'assistance, proposez proactivement des solutions ou une formation supplémentaire pour éviter l'insatisfaction.

Influence des pannes non planifiées

Les pannes non planifiées peuvent avoir un impact sévère sur la confiance des clients. Préparez-vous en mettant en place un forfait de communication efficace, tel que des mises à jour en temps réel pendant une panne et des offres de compensation, comme des crédits de service, afin de maintenir la bonne volonté et de minimiser les impacts négatifs.

Améliorer la satisfaction des clients SaaS avec ClickUp

La réussite des clients SaaS est essentielle pour stimuler la croissance de l'entreprise et la satisfaction des clients. Les entreprises peuvent établir des relations solides avec leurs clients et atteindre une croissance à long terme en investissant dans une équipe dédiée à la réussite des clients, en mettant en œuvre une stratégie efficace de réussite des clients et en utilisant les bons outils de gestion de la satisfaction des clients Outil SaaS .

ClickUp, avec sa polyvalence et son intervalle de fonctionnalités, est un outil précieux pour améliorer vos efforts en tant que gestionnaire de la réussite des clients. Essayez ClickUp aujourd'hui.