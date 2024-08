Réaliser un Onboarding d'application mobile sans faille : Un guide pour les développeurs

Un nouvel utilisateur a téléchargé votre application. Félicitations ! C'est la première étape pour favoriser l'engagement qui se traduit par des taux de conversion plus élevés et un taux de désabonnement plus faible.

Cependant, même si vous pensez que votre application est un véritable bijou, tous les utilisateurs ne sont pas de cet avis, surtout si l'application n'est pas intuitive. La dernière chose que vous souhaitez, c'est qu'un utilisateur supprime votre application. C'est pourquoi il est si important de le familiariser avec l'interface utilisateur, pronto.

Les flux d'onboarding des applications mobiles sont le meilleur moyen d'orienter les nouveaux utilisateurs. Même si vous pensez avoir l'application la plus simple de l'univers, un processus d'onboarding rapide est le meilleur moyen de fidéliser les utilisateurs et d'obtenir plus de valeur de votre application mobile.

En fait, des flux d'onboarding efficaces transforment les utilisateurs de la première heure en fans de longue durée. Qu'il s'agisse de peaufiner les notifications, d'affiner les écrans d'onboarding ou de simplifier le processus d'inscription, une expérience d'onboarding d'application réussie se résume à faire une première impression solide.

Un flux d'onboarding peut sembler une étape supplémentaire, mais nous vous promettons que vous en tirerez de nombreux avantages grâce à des parcours utilisateurs efficaces. Dans ce guide, nous expliquerons l'importance du processus d'onboarding des applications, partagerons nos bonnes pratiques d'onboarding favorites et vous donnerons quelques exemples concrets de flux d'onboarding dans la nature.

Comprendre l'onboarding des applications mobiles

Construisez des feuilles de route pour l'onboarding et collaborez de manière transparente au développement de l'application avec ClickUp

L'onboarding d'une application mobile est un processus qui permet aux nouveaux utilisateurs de se familiariser avec votre application. En tant que développeur, vous déterminez les étapes d'onboarding qui guident les utilisateurs mobiles à travers les fonctionnalités clés et les fonctions de base. Logiciel d'onboarding donne le ton de l'expérience utilisateur et, le plus souvent, joue un rôle important dans le fait qu'un utilisateur s'engage avec votre application ou l'abandonne.

Pas de pression. 👀

L'onboarding prend tellement de formulaires, notamment :

Des présentations interactives

Des tutoriels

Des infobulles

Barres de progression

Toutes les expériences d'onboarding d'applications mobiles doivent guider les utilisateurs dans l'environnement de l'application à un niveau élevé, en rendant cette première interaction aussi intuitive que possible. Que vous cibliez des utilisateurs férus de technologie ou des parias de la technologie, les processus d'onboarding sont nécessaires pour les nouveaux utilisateurs. En fin de compte, l'objectif est de transformer rapidement les premiers utilisateurs en utilisateurs compétents de l'application.

Nous savons que vous êtes occupé à créer l'application elle-même, mais vous devez prendre le temps de mettre en place un flux d'onboarding si vous voulez que les gens utilisent ce que vous créez. L'onboarding de l'application mobile est bénéfique pour votre entreprise à bien des égards, notamment :

L'évaluation rapide de la valeur et de la pertinence de l'application, ce qui augmente le taux de rétention des utilisateurs

En augmentant l'engagement des utilisateurs et en diminuant les abandons. Après tout, un utilisateur confiant est plus susceptible de devenir un utilisateur à long terme

En obtenant des évaluations plus élevées sur l'App Store et le Google Play store, ce qui vous différencie de la concurrence

Différents types de Mobile App Onboarding Développement de l'application nécessite plus qu'une approche unique. Différentes applications nécessiteront différentes stratégies d'onboarding en fonction de la base d'utilisateurs et des fonctionnalités de base. Choisissez parmi ces types d'onboarding d'applications mobiles pour trouver l'option la plus convaincante pour vos utilisateurs.

Approche en cours

L'onboarding progressif introduit les nouvelles fonctionnalités de manière graduelle. Au lieu de submerger les utilisateurs avec des tutoriels, vous leur montrez comment les choses fonctionnent au fur et à mesure qu'ils naviguent dans l'application, une page à la fois. Cette méthode est efficace si votre application est plus complexe ou si elle comporte plusieurs fonctionnalités. Au lieu d'effrayer les nouveaux utilisateurs avec le flux d'onboarding le plus long du monde, vous proposez des instructions étape par étape afin de ne pas les submerger d'informations.

Approche fonctionnelle

Également connue sous le nom d'onboarding axé sur la fonction, l'approche fonctionnelle est une façon dépouillée de présenter les fonctionnalités de base de l'application. Si les fonctionnalités d'une application constituent son principal argument de vente, l'approche fonctionnelle est le moyen le plus direct de les promouvoir auprès des nouveaux utilisateurs. Il s'agit d'une approche plus concrète qui montre immédiatement aux utilisateurs les utilisations pratiques de l'application, en mettant en évidence les fonctions clés et l'utilité globale dès la première utilisation.

Approche axée sur les avantages

L'approche axée sur les avantages met en évidence la valeur de l'application. Au lieu de mettre en avant les fonctionnalités, vous vous concentrez sur la façon dont l'application améliore ou facilite la vie de l'utilisateur. Cette approche établit la valeur de l'application pour les utilisateurs sceptiques, créant ainsi une première impression forte qui pose les paramètres d'un engagement à long terme.

Éléments clés de l'onboarding d'une application

Chaque expérience d'onboarding d'application est différente car il n'y a pas deux applications identiques. Cependant, l'onboarding de votre application mobile doit toujours inclure ces cinq éléments clés pour éduquer les utilisateurs le plus efficacement possible.

1. Fonctionnalité de bienvenue

La fonctionnalité de bienvenue est le premier point de contact entre l'application et l'utilisateur. Elle donne le paramètre de l'expérience utilisateur, c'est pourquoi un écran de bienvenue bien conçu est primordial. Votre écran de bienvenue doit non seulement être visuellement attrayant, mais aussi transmettre la valeur de l'application de manière concise et attrayante.

La première impression est importante, c'est pourquoi il faut bien réfléchir à la conception de l'écran. Établissez un fil de fer à partir de quelques options avec votre équipe Front-end pour voir quelles sont les conceptions les plus efficaces pour séduire les premiers chronomètres. 🖼️

2. Promouvoir les avantages de l'application

Si les utilisateurs ne voient pas l'intérêt d'utiliser votre application, ils la supprimeront en un clin d'œil. Les avantages liés au téléchargement de l'application doivent l'emporter sur le désir de l'utilisateur d'avoir un écran d'accueil de smartphone désencombré. Cette partie du flux de travail de l'onboarding doit communiquer votre proposition de valeur unique et mettre en évidence la façon dont l'application résout des problèmes ou améliore la vie de l'utilisateur.

Vous pouvez certes mettre en avant les fonctionnalités clés, mais en les formulant de manière à ce que les utilisateurs sachent que l'application vaut la peine qu'ils y consacrent du temps. Si vous pouvez les distiller en quelques phrases, ajoutez un étude de cas ou deux pour prouver que vous obtenez des résultats.

3. Fonctionnalité de paramétrage et de personnalisation de l'utilisateur

Les utilisateurs d'aujourd'hui ont soif de personnalisation, alors montrez-leur rapidement comment s'approprier l'application. Cette étape vous permet de recueillir des informations auprès de l'utilisateur afin d'optimiser l'expérience de l'application. En permettant aux utilisateurs de définir leurs préférences ou de choisir leurs intérêts, votre application offrira d'emblée une expérience plus pertinente et plus centrée sur l'utilisateur.

4. Mode d'emploi interactif ou instructions

Les instructions interactives sont un moyen utile de guider les nouveaux utilisateurs à travers les fonctions de l'application en moins de temps. Incorporez des éléments interactifs, tels que des tutoriels à parcourir ou des infobulles, pour offrir aux utilisateurs une expérience d'apprentissage pratique. Cela rend l'onboarding beaucoup plus engageant et encourage les utilisateurs à commencer dès que possible.

5. Assistance et ressources utiles

Utilisez ClickUp Docs pour créer des procédures opératoires normalisées, des wikis, des bases de connaissances et bien plus encore

Le processus d'onboarding de l'application mobile donne aux utilisateurs un point de départ général, mais certaines personnes pourraient avoir des questions après l'onboarding. Ne les laissez pas en suspens ! Fournissez une assistance et des ressources à tous ceux qui ont des questions supplémentaires. Proposez une zone de FAQ complète comprenant les éléments suivants PROCÉDURES OPÉRATOIRES NORMALISÉES des liens, de l'assistance en ligne ou des messages d'aide intégrés dans l'application. Toutefois, vérifiez que cette documentation est exacte. Rien n'est plus rebutant que des ressources peu utiles ou obsolètes. 📚

Bonnes pratiques pour Onboarding de l'application mobile

Prêt à mettre en place votre propre expérience d'onboarding d'application mobile ? Suivez ces bonnes pratiques pour concevoir une expérience sans tracas que vos utilisateurs adoreront.

Suivez votre travail dans une solution de gestion de projet

Créez le flux de travail Agile parfait et construisez un système Kanban flexible pour visualiser votre travail et améliorer la gestion du projet avec l'affichage Tableau dans ClickUp

Les expériences élégantes sont importantes. Solutions de gestion de projet aident les équipes logicielles à concevoir de meilleures expériences utilisateur qui réduisent la nécessité de processus d'intégration longs et fastidieux. Les équipes de développement de logiciels s'appuient sur ClickUp non seulement pour gérer leur charge de travail, mais aussi pour concevoir des expériences dignes de fanfaronnades que leurs utilisateurs adorent. Si vous travaillez au sein d'une équipe agile, utilisez La fonctionnalité Sprint tout-en-un de ClickUp pour atteindre vos objectifs en un temps record. Elle s'intègre même avec vos outils Git favoris, rassemblant tout votre travail dans une seule plateforme intuitive. 🛠️

Personnalisez là où vous le pouvez

Vous ne voulez pas que le processus d'onboarding de votre application mobile devienne un snoozefest. Les utilisateurs accordent plus d'attention aux expériences d'onboarding personnalisées, alors personnalisez le processus autant que possible. Cela peut signifier leur donner la possibilité de changer d'affichage ou de se concentrer sur une fonctionnalité spécifique en fonction de leurs points de douleur. La gamification est également un moyen amusant de stimuler l'engagement et de piquer l'attention des utilisateurs dès le premier jour.

Testez régulièrement vos flux d'onboarding

Les cartes de vitesse de sprint de ClickUp dans les tableaux de bord vous donnent une vision plus précise et de meilleure qualité des projets de prévision

Quelle est l'efficacité de l'intégration des utilisateurs ? Des outils comme Tableaux de bord ClickUp vous donnent un aperçu rapide des indicateurs d'engagement des utilisateurs et des performances globales. Mais même dans ce cas, il est toujours bon d'avoir un aperçu de l'expérience par soi-même. Fixez des paramètres de rappel pour tester l'expérience d'onboarding au moins une fois par trimestre, ou à chaque fois que vous effectuez des mises à jour majeures de l'application.

N'oubliez pas que les expériences d'onboarding peuvent varier en fonction du système d'exploitation et de l'appareil, alors testez votre expérience d'onboarding dans plusieurs environnements. Par exemple, si vous avez créé une application iOS et une application Projet Android mon travail consiste à vérifier que l'expérience d'accueil fonctionne de la même manière pour les deux systèmes.

Exemples concrets d'applications réussies

La théorie, c'est bien, mais nous savons que des exemples concrets d'onboarding d'applications aident les développeurs à créer des expériences plus attrayantes. Voici quelques exemples de nos meilleures applications d'onboarding, ainsi que des conseils pour vous aider à les imiter :

MyFitnessPal: Vous pouvez créer un compte MyFitnessPal avec Facebook ou un e-mail, ce qui accélère le processus de création de compte. Le flux d'accueil est particulièrement utile : il guide les utilisateurs dans la définition de leurs objectifs, leur fournit un guide de l'application étape par étape et leur propose même des rappels personnalisés. Objectifs ClickUp permet de construire des tableaux de bord 100% personnalisables comme celui-ci, vous permettant (ou à vos utilisateurs) de suivre les objectifs sans aucune difficulté

Vous pouvez créer un compte MyFitnessPal avec Facebook ou un e-mail, ce qui accélère le processus de création de compte. Le flux d'accueil est particulièrement utile : il guide les utilisateurs dans la définition de leurs objectifs, leur fournit un guide de l'application étape par étape et leur propose même des rappels personnalisés. Objectifs ClickUp permet de construire des tableaux de bord 100% personnalisables comme celui-ci, vous permettant (ou à vos utilisateurs) de suivre les objectifs sans aucune difficulté WhatsApp: Après avoir confirmé votre numéro de téléphone et accédé à votre liste de contacts, l'assistant d'intégration guide les nouveaux utilisateurs de WhatsApp à travers les fonctionnalités de l'application. Nous apprécions la fonctionnalité "Inviter des contacts", qui encourage les utilisateurs à faire entrer leurs amis et leur famille dans WhatsApp. Les recommandations sont un gain énorme pour n'importe quelle application, c'est donc une évidence à inclure dans votre flux d'onboarding si possible

Après avoir confirmé votre numéro de téléphone et accédé à votre liste de contacts, l'assistant d'intégration guide les nouveaux utilisateurs de WhatsApp à travers les fonctionnalités de l'application. Nous apprécions la fonctionnalité "Inviter des contacts", qui encourage les utilisateurs à faire entrer leurs amis et leur famille dans WhatsApp. Les recommandations sont un gain énorme pour n'importe quelle application, c'est donc une évidence à inclure dans votre flux d'onboarding si possible Slack: Nous adorons la façon dont le processus d'onboarding de Slack apprend aux utilisateurs non seulement comment l'application fonctionne, mais aussi comment personnaliser l'application en fonction de leurs besoins exacts. Les utilisateurs apprennent à naviguer dans les canaux, à effectuer des recherches, à gérer les paramètres de la barre latérale, et plus encore. En groschaque partie de ClickUp est personnalisablevous êtes donc libre de modifier les affichages, les hiérarchies, etc. en fonction des besoins de vos utilisateurs

Erreurs courantes à éviter dans l'onboarding de l'application mobile

Les applications de gestion de projet comme ClickUp font une grande partie du travail à votre place, mais il est toujours possible de faire une erreur d'onboarding. Gardez vos utilisateurs heureux en évitant ces erreurs courantes d'onboarding d'application mobile.

Développer des applications non intuitives

Bien sûr, nous nous concentrons ici sur l'onboarding, mais la qualité de votre application a un impact direct sur l'expérience d'onboarding d'un utilisateur. La qualité de développement du projet a donc une incidence sur presque tout.

Il est tentant d'assembler quelques fonctionnalités pour achever une application, mais personne ne veut utiliser une application complexe qui n'a pas de sens. Donnez la priorité aux conceptions et aux expériences conviviales dès le départ, en vous concentrant sur l'expérience de l'utilisateur à partir de proposition de projet à achevé.

Construction d'un processus d'intégration complexe onboarding process

Évitez de rendre le processus d'accueil trop long ou trop compliqué. Les utilisateurs ont intérêt à apprendre à naviguer dans l'application, mais un onboarding trop long les frustrera. Contentez-vous des fonctionnalités clés qui sont les plus pertinentes pour les nouveaux utilisateurs . 📱

Focaliser sur les fonctionnalités plutôt que sur la valeur

Une liste de fonctionnalités, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ces fonctionnalités font pour vos utilisateurs ? Au lieu de dire "Accédez à plus de 500 modèles", dites plutôt "Économisez quatre heures par semaine en moyenne"

Cependant, tous les utilisateurs ne recherchent pas la même chose. Et si vous énumérez des avantages qui ne les intéressent pas vraiment ? Cela peut s'avérer délicat, alors faites une petite reconnaissance d'audience pour voir ce que vos utilisateurs veulent retirer de cette application. Une solution comme ClickUp facilite la création de parcours utilisateurs, des personas de clients et d'autres outils utiles à partir des données des utilisateurs pour comprendre ce que la "valeur" signifie vraiment pour vos utilisateurs.

Streamline Mobile Onboarding Flows With ClickUp

Tant de développeurs négligent la valeur de l'onboarding des applications mobiles. Il est tentant de l'ignorer, mais un onboarding solide stimule l'engagement des utilisateurs et augmente le retour sur investissement de votre application. Vous avez déjà fourni un travail considérable pour créer cette application. Pourquoi ne pas tirer davantage de valeur de vos efforts en concevant une expérience d'onboarding de l'application mobile de haute qualité ?

Vous n'avez pas non plus à le faire manuellement. ClickUp aide les chefs de produit et les développeurs à rationaliser l'onboarding des applications. Vous n'avez pas non plus à nous croire sur parole : Inscrivez-vous dès maintenant à votre environnement de travail ClickUp gratuit .

Questions fréquemment posées

1. Qu'est-ce que l'onboarding dans une application mobile ?

L'onboarding dans une application mobile est le processus d'acclimatation des nouveaux utilisateurs à une application. Il s'agit d'une étape cruciale au cours de laquelle les utilisateurs apprennent le fonctionnement de l'application. Un onboarding réussi influence la rétention des utilisateurs, l'engagement et la satisfaction globale. Chaque application est différente, mais la plupart des expériences d'onboarding comprennent des écrans de bienvenue, des tutoriels et des assistants d'installation pour rendre les utilisateurs plus à l'aise avec l'application.

2. Quels sont les meilleurs exemples de mobile app onboarding ? ?

MyFitnessPal, WhatsApp et Slack proposent d'excellentes expériences d'onboarding mobile.

3. Comment faire pour créer une application d'onboarding ?

Utilisez une solution comme ClickUp pour créer une appli d'onboarding intuitive qui donne aux utilisateurs une meilleure idée de la façon de naviguer dans votre application. Chaque application d'onboarding devrait inclure :