11 meilleurs CRM RH pour rationaliser les processus RH :

Le travail des RH peut parfois ressembler à une corvée sans fin. Le suivi du recrutement, des salaires, des avantages sociaux, de la formation et des performances des employés peut rapidement s'accumuler.

C'est là que le logiciel de gestion des ressources humaines (HR CRM) devient une aide précieuse pour la gestion des ressources humaines Processus RH .

Besoin d'aide pour gérer les candidatures ? Terminé. Vous voulez suivre les performances des employés ou programmer des sessions de formation ? C'est facile. Vous avez du mal à gérer la paie ou les avantages sociaux ? Le logiciel est là pour vous aider.

Voici un tour d'horizon des meilleurs logiciels de CRM RH pour vous aider à gagner du temps, à réduire les coûts et à améliorer l'engagement des employés.

Qu'est-ce que le CRM RH ?

Le logiciel HR CRM (Human Resources Customer Relationship Management) combine les meilleures fonctionnalités des outils RH et CRM pour simplifier la gestion des effectifs. Il gère tout, du recrutement à l'engagement des employés, en passant par la formation et la gestion des performances.

Ainsi, le CRM RH réduit la complexité des opérations RH et améliore la satisfaction globale des employés.

RH vs. CRM

La GRH (gestion des ressources humaines) concerne la gestion du personnel d'une organisation, y compris le recrutement, la formation, l'évaluation des performances et le respect de la législation du travail. D'autre part, CRM (Gestion de la relation client) se concentre sur la gestion des interactions avec les clients, le suivi des équipes commerciales et l'amélioration du service à la clientèle.

Le CRM RH adapte les capacités de création de relations des outils CRM traditionnels pour vous aider à entretenir et à gérer les relations avec vos employés. Cela signifie que les équipes RH peuvent aller au-delà des tâches de gestion traditionnelles et établir des connexions plus fortes et plus significatives avec leur personnel.

L'association de la GRH et de la CRM offre une méthode de gestion du personnel qui change la donne. Mais qu'est-ce qui rend le CRM RH si bénéfique ?

Voici les avantages de l'incorporation du CRM RH dans votre entreprise:

Établir des relations solides et durables avec les employés en les traitant comme des acteurs de valeur

Créer des profils d'employés, suivre les lacunes en matière de compétences et proposer des forfaits d'apprentissage et de développement personnalisés afin d'améliorer l'expérience des employés

Prévoir les risques de rotation du personnel, le taux de satisfaction des employés et les besoins futurs en talents pour une prise de décision éclairée

Que faut-il rechercher dans un CRM RH ?

Lors du choix d'un CRM RH, il est essentiel de prendre en compte les facteurs suivants pour s'assurer que le logiciel répond aux besoins de votre organisation :

📌 Fonctionnalités de recrutement efficaces: Outils de recrutement avec système de suivi des candidatures ( ATS) modèles et la planification automatisée des entretiens peuvent vous épargner des heures d'efforts manuels. Un bon CRM RH vous aide également à gérer les viviers de candidats et à suivre la progression du recrutement de manière transparente

📌 Fonctionnalités d'engagement des employés: Les outils de feedback, de reconnaissance et de communication sont essentiels pour motiver votre personnel. Un CRM RH centralise ces processus, en veillant à ce que les employés se sentent connectés et valorisés

📌 Suivi des performances: La définition des objectifs, le suivi de la progression et l'évaluation des performances doivent être simples. Recherchez des outils qui vous permettent de mesurer l'évaluation des performances et guider efficacement le développement des employés

📌 Gestion de la paie et de la conformité: La gestion de la paie et la conformité au droit du travail peuvent être complexes. Les systèmes de CRM RH devraient permettre d'automatiser ces tâches, réduisant ainsi le risque d'erreurs manuelles

📌 Options de personnalisation: Chaque organisation a des besoins uniques, le logiciel doit donc offrir des fonctionnalités de personnalisation. Sélectionnez un outil qui offre des flux de travail sur mesure, personnalisés Tableaux de bord RH et des rapports flexibles

Les 11 meilleurs CRM RH

Examinons de plus près les meilleures plateformes de CRM RH et leurs fonctionnalités clés.

1. ClickUp (Meilleur pour la gestion des projets RH et les relations avec les employés)

améliorez les interactions entre les employés et assurez une communication sans faille grâce au CRM de ClickUp_

Une relation employeur-employé positive est la clé de la croissance et de la réussite à long terme de toute organisation. Pourtant, aligner les différentes attentes des employés et de l'organisation peut constituer un défi de taille. C'est là que le ClickUp CRM aide en mettant les employeurs et les employés sur la même page et en renforçant leur relation.

Vous pouvez personnaliser l'outil ClickUp CRM pour centraliser les données des employés et afficher l'historique de chaque employé, les données de performance et les activités de formation et de développement. En intégrant des outils tels que Objectifs ClickUp il vous permet de définir des objectifs et des résultats clés (OKR) pertinents et d'instaurer une culture de l'amélioration continue.

ClickUp CRM vous aide également à suivre les contributions des employés tout au long de leur mandat grâce à des tableaux de bord personnalisés. Cela vous permet d'analyser le retour sur investissement de la formation des employés et d'identifier les employés les plus précieux pour l'organisation.

Mais ce n'est pas tout ! Tout comme le CRM vous aide à centraliser les contacts avec les clients, le CRM de ClickUp vous aide à gérer toute la communication avec les employés en un seul endroit, des messages d'embauche aux sondages de feedback.

Il vous permet même de suivre le statut de chaque employé dans l'ensemble de l'organisation, qu'il soit à l'étape de l'intégration, de la formation, de la probation ou de l'évaluation des performances. Vous disposez ainsi de la visibilité nécessaire pour fournir une assistance et des récompenses personnalisées, afin qu'ils se sentent valorisés.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image11-4.png ClickUp, logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour le suivi des performances des employés /$$img/

le logiciel ClickUp HR permet de constituer un vivier de recrutement et de rationaliser le processus d'intégration des employés

Vous souhaitez renforcer l'engagement de vos employés ? ClickUp pour les Teams RH le rend possible. Vous pouvez utiliser Tâches ClickUp pour créer un processus d'intégration personnalisé en ajoutant des tâches étape par étape adaptées au rôle de chaque employé.

Le plus beau, c'est que ClickUp vous aide à embaucher les meilleurs talents en rationalisant le processus de recrutement.

Grâce à l'outil Modèle de candidat à l'embauche ClickUp , vous pouvez connecter des outils tels que ClickUp Form, Google Form et Typeform via Zapier pour créer automatiquement des tâches pour chaque candidat et comparer les candidats. Cela vous permet de vous concentrer davantage sur l'évaluation des candidats et l'amélioration de leur expérience que sur les processus opérationnels.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Automatisez les tâches liées à l'embauche, telles que la planification du calendrier, la gestion des documents de l'employé et le suivi du temps et des présences avec Automatisations de ClickUp Suivez les indicateurs clés de performance des employés, visualisez la progression des objectifs et générez des informations exploitables en un seul affichage avec Tableaux de bord ClickUp Créez et gérez des flux de travail et visualisez les échéanciers des projets avec Affichages personnalisés ClickUp Communiquez avec votre équipe, donnez votre avis, participez à des discussions, joignez des pièces jointes et liez des tâches avec ClickUp Discussion Créez des manuels pour l'entreprise et les employés afin de dresser la liste de toutes les politiques et procédures et de définir des permissions de contrôle avec ClickUp Documents Limites de ClickUp

Les nombreuses options de personnalisation peuvent sembler insurmontables pour les nouveaux utilisateurs

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

La transparence organisationnelle est l'un des avantages les plus importants réalisés depuis le déploiement de ClickUp au sein de l'équipe. Maintenant, dans ClickUp, n'importe qui dans l'organisation peut voir chacun des OKR de notre équipe, qui en est responsable et leur progression. Avec le recul, avant ClickUp, nous n'avions pas ce niveau de transparence et tous nos départements étaient déconnectés.

Andrea Park, Coordinatrice des opérations Business chez Spekit

2. Rippling (Meilleur pour l'automatisation du cycle de vie des employés)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image10-4.png Rippling HR CRM pour l'automatisation du cycle de vie des employés /$$$img/

le site web de l'entreprise est en anglais Ondulation Rippling automatise le cycle de vie des employés, du recrutement à l'onboarding, au développement, à la rétention et à la sortie. Par exemple, si un employé déménage dans un autre État, Rippling calcule automatiquement les taxes en fonction des lois applicables.

Vous pouvez également l'utiliser pour construire un flux de travail RH personnalisé, par exemple en paramétrant des rappels pour les anniversaires des employés et en envoyant des notifications en cas de baisse des performances d'un employé. Sa fonctionnalité la plus remarquable est la planification personnalisée, qui vous permet d'assigner des tâches clients spécifiques aux employés en fonction de leur demande, de leurs compétences, de leurs certifications, etc.

Les meilleures fonctionnalités de Rippling

Suivi du temps et des présences des employés en temps réel pour identifier les tendances en matière de suivi ou d'heures supplémentaires

Gérer les exigences de conformité RH locales, régionales et nationales et créer des forfaits d'action pour suivre les conformités

Créer des étapes d'entretien personnalisées en fonction des besoins d'embauche de l'organisation

Limites de l'effet d'entraînement

Nécessite un paiement annuel, avec des pénalités en cas de résiliation anticipée et pas d'essai gratuit proposé

Prix de Rippling

Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (4,000+ reviews)

4.8/5 (4,000+ reviews) Capterra: 4.9/5 (3,000+ reviews)

Mon travail L'automatisation de Rippling réduit le travail manuel et permet d'éviter les erreurs. La plateforme se connecte également à des tonnes d'autres applications, ce qui la rend flexible pour tout ce dont votre entreprise a besoin. Dans l'ensemble, Rippling soulage la gestion des employés et permet aux équipes de se concentrer sur des choses plus importantes. Certaines fonctionnalités, comme les rapports ou les personnalisations, pourraient être plus intuitives.

Revue G2

3. Bamboo HR (Meilleur pour la centralisation des données RH et des rapports)

le site web de BambooHR est disponible en anglais seulement BambooHR BambooHR est une excellente solution pour la gestion des données des employés et l'analyse. Vous pouvez afficher des rapports détaillés sur l'ancienneté des employés, le chiffre d'affaires, les congés, etc. Il dispose également d'un module de gestion des performances qui aide à rationaliser les examens, les commentaires et les rapports des employés pour une meilleure prise de décision.

Vous pouvez mesurer les scores de satisfaction des employés en réalisant des sondages eNPS anonymes, ce qui vous permet de mettre en œuvre des changements impactants.

Bamboo HR meilleures fonctionnalités

Consolidez les données des employés pour un traitement de la paie sans heurts, des rapports complets et des déclarations de revenus sans tracas

Créez des offres d'emploi, suivez les candidatures, commentez les CV et évaluez les candidats, afin de rendre le processus d'embauche transparent et collaboratif

Générer des rapports personnalisés sur un large intervalle de données RH, des rapports EEO-1 aux profils d'âge et de sexe

Bamboo HR limitations

Les intégrations avec Google et Slack sont restrictives, nécessitant des appels d'API personnalisés pour une synchronisation complète des données

Prix de Bamboo HR

Tarifs personnalisés

G2: 4.4/5 (2,000+ reviews)

4.4/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2,500+ reviews)

Bamboo HR crée automatiquement des tâches pour qui vous voulez, et rend si facile de s'assurer que les employés signent et soumettent tous les documents requis. En tant qu'organisation de taille moyenne, cela est incroyablement utile pour s'assurer que l'onboarding est entièrement achevé rapidement et efficacement. Le module de gestion des performances est un peu restrictif en ce qui concerne le nombre de questions que vous pouvez poser.

Revue G2

4. Paycor (Meilleur pour la conformité des salaires)

le système de gestion de la paie de Paycor est un outil de gestion de la paie Paycor Paycor automatise le traitement des salaires et gère toutes les données des employés en un seul endroit. Il vous aide à rester au fait de la conformité fiscale et garantit que votre équipe est payée avec précision et à temps. Des fonctionnalités comme OnDemand Pay et la fonction AutoRun éliminent le travail manuel, tandis que les services d'assistance aux employés rendent les choses plus pratiques pour tout le monde.

Sans oublier des outils de rapports efficaces, des modèles de paie des alertes juridiques et des guides utiles facilitent grandement les processus. Les employés peuvent facilement mettre à jour leurs informations personnelles et gérer leurs avantages sociaux, ce qui réduit la charge de travail des RH.

Les meilleures fonctionnalités de Paycor

Programmation et exécution automatiques de la paie à la date et à l'heure de votre choix

Suivez les heures des employés, gérez les congés et créez des horaires, le tout synchronisé directement avec la paie

Obtenez des réponses rapides aux questions sur les données relatives à la main-d'œuvre en langage naturel grâce à l'assistance de l'IA

Limites de Paycor

Absence d'intégration avec des outils populaires comme QuickBooks

Prix de Paycor

Tarification personnalisée

G2: 3.9/5 (700+ commentaires)

3.9/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (2,500+ reviews)

J'aime les fonctions de Paycor pour presque tout ce qui concerne les RH. Ce système est facile à utiliser pour la paie des employés, les avantages sociaux, la comptabilisation du temps, la rémunération, etc. Beaucoup de choses peuvent être personnalisées, mais certaines options sont une taille unique pour l'ensemble de votre entreprise. C'est particulièrement frustrant pour la gestion des performances, car toutes les entreprises ne font pas la même chose.

Revue G2

5. Workday HCM (Le meilleur pour prendre des décisions RH basées sur des données)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image6-7.png Workday HCM pour prendre des décisions RH basées sur les données /$$$img/

le site web de l'entreprise est en anglais le travail en équipe - HCM_ Si vous souhaitez prendre des décisions fondées sur des données, stimuler la satisfaction au travail et améliorer l'efficacité globale des employés, Workday vous fournit les outils nécessaires pour le faire.

Il couvre tout, de la gestion des talents à la paie, en passant par la rémunération, le suivi du temps et le forfait. Workday propose également des solutions supplémentaires telles que la gestion des dépenses, l'analyse et les rapports, et l'acquisition de talents pour répondre aux différents besoins des entreprises.

Workday simplifie les tâches RH complexes grâce à des fonctionnalités telles que le Skills Cloud, qui permet de gérer efficacement les compétences et d'établir des rapports. Il propose également des outils de gestion des cas, de feedback des employés et de forfaits pour rationaliser les fonctions RH.

Les meilleures fonctionnalités de Workday HCM

Accès centralisé aux informations sur les employés pour améliorer la gestion des ressources humaines et la prise de décision

Suivi des performances, des objectifs et du développement des employés, pour garantir une croissance continue et un alignement sur les objectifs de l'entreprise

Permettre une communication transparente entre les RH et les employés, en améliorant l'engagement et l'assistance par le biais de différents canaux

Limites de Workday HCM

Moins accessible pour les petites entreprises, en particulier celles dont le budget est limité

Prix de Workday HCM

Tarifs personnalisés

G2: 4/5 (1,000+ reviews)

4/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,000+ reviews)

Workday HCM est hautement évolutif, ce qui le rend adapté aux organisations de toutes tailles. Il peut grandir avec l'entreprise et s'adapter à l'évolution de ses besoins sans perturbations majeures. Personnaliser Workday HCM pour répondre à des besoins organisationnels spécifiques peut s'avérer complexe et nécessiter une expertise technique.

Revue G2

6. TriNet (Meilleur pour l'administration des avantages sociaux)

le système de gestion des ressources humaines de TriNet est un outil de gestion des ressources humaines qui permet de gérer les avantages sociaux TriNet TriNet (anciennement TriNet Zenefits) est une plateforme RH dédiée à la gestion des avantages sociaux des employés. Elle vous aide à inscrire facilement les employés à des forfaits médicaux, dentaires, de couverture de la vue et d'assurance-vie. Vous pouvez également envoyer des notifications personnalisées aux employés en fonction de leurs forfaits, de leur statut d'inscription, etc.

TriNet permet aux employés d'accéder en déplacement aux détails de leur assurance et à leurs comptes de dépenses, promouvant ainsi une meilleure transparence et un plus grand engagement des employés. Sa bibliothèque RH vous permet d'accéder rapidement à des ressources précieuses, notamment des résumés des lois de l'État et des mises à jour sur la réforme des soins de santé.

Les meilleures fonctionnalités de TriNet

Obtenez une visibilité en temps réel sur les avantages sociaux des employés grâce à l'adhésion et à la gestion 100 % en ligne

Ajoutez automatiquement les nouveaux employés à la liste de paie, avec des avantages sélectionnés et des premiers salaires calculés au prorata

Automatisation des mises à jour de la paie en cas de déménagement, de promotion ou de congé

Limites de TriNet

Ne dispose pas d'un module ACA (Affordable Care Act) autonome et nécessite l'achat d'un forfait SIRH complet pour y accéder

Prix de TriNet

Essentiels: 8 $/employé/mois

8 $/employé/mois Croissance: 16 $/employé/mois

16 $/employé/mois Zen: 21$/employé/mois

G2: 4.6/5 (440+ commentaires)

4.6/5 (440+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (800+ avis)

L'un des aspects les plus intéressants de Trinet est qu'il offre d'excellentes options pour les forfaits d'assurance médicale/dentaire/vision/supplémentaire qui sont intégrées directement dans la plateforme, ainsi que les coûts et les rapports de la paie. Les problèmes liés aux charges sociales constituent une source de frustration particulière.

Avis sur G2

7. Bitrix24 (Meilleur pour la communication et la collaboration RH)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image3-7.png Bitrix24 HR CRM pour la communication et la collaboration avec les RH /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Bitrix24 Bitrix24 se distingue en mêlant collaboration, gestion de projet et communication RH dans une plateforme unifiée.

C'est un environnement de travail dynamique où les équipes RH peuvent gérer tout, des tâches au suivi du temps, en passant par le partage de documents et la collaboration des employés. Son interface unique de type média social encourage l'engagement des employés grâce aux likes, aux commentaires et aux notifications.

Grâce à un assistant IA intégré, Bitrix24 aide à automatiser les flux de travail RH, ce qui permet de libérer du temps pour des tâches plus importantes.

Les meilleures fonctionnalités de Bitrix24

Combine des outils de gestion des employés, des prospects et des clients dans une seule plateforme

Recherchez facilement les dossiers des employés à l'aide de filtres personnalisables par date de création, statut ou membres de l'équipe assignés

Faciliter la coordination de l'équipe avec des environnements de travail partagés, le suivi des activités et la communication autour de projets spécifiques

Limites de Bitrix24

Offre des options limitées pour personnaliser l'interface en fonction des préférences individuelles

Prix de Bitrix24

Basic: $49/5 utilisateurs/mois

$49/5 utilisateurs/mois Standard: 99 $/50 utilisateurs/mois

99 $/50 utilisateurs/mois Professionnel: 199$/100 utilisateurs/mois

199$/100 utilisateurs/mois Enterprise 250: $399/250 utilisateurs/mois

G2: 4.1/5 (500+ commentaires)

4.1/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (900+ avis)

Bitrix24 est un logiciel qui vous aide à gérer vos clients, votre équipe d'assistance, votre communication, votre travail d'équipe, vos fichiers et vos campagnes d'e-mail. Il est très abordable et parfait pour les nouvelles entreprises et les petits budgets.

G2 avis

8. Workable (Meilleur pour la recherche de candidats et le recrutement)

le site web de l'entreprise est disponible en anglais et en français Réalisable Workable est un CRM RH qui rend l'embauche plus rapide et plus facile. Vous pouvez publier des offres d'emploi sur 200+ Tableaux, puiser dans une base de données de plus de 400 millions de profils, et utiliser des outils IA pour gérer la présélection, programmer des entretiens et gérer les offres sans effort.

Ses fonctionnalités pratiques comme les modèles d'e-mail personnalisés, les kits d'entretien prêts à l'emploi et les rapports détaillés aident à organiser votre processus de recrutement.

Que vous dirigiez une startup technologique, que vous gériez une équipe de soins de santé ou que vous développiez une entreprise d'hôtellerie, vous pouvez compter sur cette.. logiciel de gestion des employés pour vous aider à constituer des équipes performantes.

Les meilleures fonctionnalités de Workable

Publier des offres d'emploi sur plusieurs tableaux d'affichage et plateformes de médias sociaux instantanément, en économisant du temps et des efforts

Recherchez et contactez des candidats passifs sur des plateformes telles que LinkedIn, GitHub et Twitter directement à partir de Workable

Utilisez des modèles d'évaluation pour une collecte systématique des commentaires et assurez des décisions d'embauche cohérentes

Limites de Workable

Manque de fonctionnalités dédiées à l'entretien des anciens candidats en vue d'opportunités futures

Offre des capacités de rapports limitées par rapport à d'autres plateformes

Prix de Workable

**Essai gratuit

Débutant: $189/mois

$189/mois Standard: $378/mois

$378/mois Premium: $628/mois (facturé annuellement)

G2: 4.6/5 (440+ avis)

4.6/5 (440+ avis) Capterra: 4.4/5 (450+ avis)

Workable est une plateforme intuitive et tout-en-un qui rend la gestion des offres d'emploi, des pipelines de candidats et des flux de travail d'embauche transparente et efficace. L'interface conviviale garantit que même les membres de l'équipe qui ne sont pas férus de technologie peuvent naviguer et utiliser ses fonctionnalités sans aucun problème.

Revue G2

9. Monday.com (Le meilleur pour créer un flux de travail RH personnalisable et évolutif)

le site web de l'entreprise est en cours de développement Monday.com A la recherche d'un CRM simple pour rationaliser les processus RH ? Vous pouvez essayer Monday.com. Il vous aide à créer un pipeline de recrutement sur mesure en coordonnant avec les gestionnaires d'embauche directement au sein de la plateforme. De plus, il offre une visibilité achevée sur les performances quotidiennes des employés afin que vous puissiez identifier les domaines à améliorer.

Monday.com vous permet également de concevoir des formulaires pour recueillir les données des employés, réduisant ainsi les entrées manuelles lors des processus d'onboarding ou de recrutement.

Les meilleures fonctionnalités de Monday.com

Automatisation du suivi des entretiens, des rappels pour les sessions de formation et de l'approbation des demandes de congé pour gagner du temps

Connexion des tableaux RH pour suivre les cycles de vie des employés, de l'embauche à l'évaluation des performances

S'intégrer de manière transparente à des plateformes telles que Slack, Gmail, Outlook et autres pour synchroniser la communication RH et la gestion des tâches

Limites de Monday.com

Navigation complexe par moments, rendant difficile l'accès à toutes les fonctionnalités

Prix de Monday.com

Basic: $12/utilisateur/mois

$12/utilisateur/mois Standard: $14/utilisateur/mois

$14/utilisateur/mois Pro: $24/utilisateur/mois

$24/utilisateur/mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (800+ commentaires)

4.6/5 (800+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (350+ commentaires)

J'adore le fait que l'on puisse créer plusieurs Tableaux et garder tous les documents au même endroit. Vous n'êtes pas obligé de tout partager avec tout le monde non plus ! Cependant, vous pouvez télécharger des documents afin que les gens puissent les afficher et ajouter les leurs. C'est un excellent moyen de rester organisé. Je l'utilise pour le recrutement, les ressources humaines et le suivi des actifs. Revue G2 10. UKG Pro (Le meilleur pour une gestion complète des effectifs)

la gestion des ressources humaines est une priorité pour l'Union européenne UKG Pro UKG Pro est une plateforme complète de ressources humaines et de paie conçue pour rendre la gestion de la main-d'œuvre sans effort. Du suivi du temps à l'administration des avantages sociaux, en passant par la programmation automatisée et l'automatisation robuste, elle offre tous les outils dont les entreprises ont besoin pour optimiser les opérations RH.

L'application Logiciel de flux de travail RH permet un libre-service transparent pour les employés, améliorant ainsi l'autonomie et l'efficacité du travail. Il fournit également une base de connaissances détaillée aux employés pour découvrir des réponses rapides à toutes les questions liées aux RH.

UKG Pro meilleures fonctionnalités

Utilisez l'IA pour l'analyse des RH et prenez des décisions stratégiques pour l'entreprise

Embaucher des talents de qualité en personnalisant l'expérience de recrutement pour chaque candidat

Suivez efficacement les arrivées et les départs des employés pour une gestion rationalisée des présences

Limites de UKG Pro

L'interface est complexe, ce qui a un impact sur l'expérience globale de l'utilisateur

Prix de UKG Pro

Prix personnalisé

G2: 4.2/5 (1,000+ commentaires)

4.2/5 (1,000+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (600+ commentaires)

J'aime le fait qu'ils aient l'assistance nécessaire non seulement pour réparer les choses mais aussi pour nous aider à former les employés qui utilisent le système. Ils sont disponibles pour une plate-forme de discussion pour les employés afin qu'ils puissent couvrir les quarts de travail, et ils sont disponibles pour aider à l'automatisation des horaires.

G2 avis

11. Gusto (Meilleur pour la gestion des talents)

la gestion des talents, c'est aussi l'affaire de tout le monde Gusto Gusto est une plateforme populaire d'administration des ressources humaines et de gestion des talents. Elle aide les entreprises à cultiver et à retenir les talents grâce à des applications intégrées de gestion de la performance et d'apprentissage et de développement. Les employés peuvent auto-évaluer leur performance, demander le feedback de leur manager et accéder à des ressources de développement de carrière.

Vous pouvez suivre la progression des employés, identifier leurs lacunes en matière de compétences et élaborer des forfaits de développement personnalisés. Cela encourage la conscience de soi chez les employés et leur permet de se sentir assistés dans leur évolution de carrière, ce qui a pour résultat une meilleure rétention des talents.

Gusto meilleures fonctionnalités

Automatisation des offres d'emploi, de la signature des documents et du stockage électronique pour une intégration en douceur des employés

Gérer les remboursements des frais médicaux, dentaires, de vision, 401(k) et de santé avec des déductions automatiques de la paie.

Accéder à des intégrations préconstruites avec diverses applications RH tierces, telles que JazzHR et Lattice

Limites de Gusto

Les fonctionnalités complémentaires peuvent rapidement augmenter le coût mensuel par employé

Prix de Gusto

Simple: 40$/mois et 6$/employé/mois

40$/mois et 6$/employé/mois Plus: 80$/mois et 12$/employé/mois

80$/mois et 12$/employé/mois Premium:Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (2,000+ reviews)

4.5/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

Gusto rationalise les tâches liées à la paie et aux ressources humaines grâce à sa plateforme conviviale, qui facilite l'intégration des employés, la déclaration des revenus et la gestion des avantages sociaux. Son interface intuitive et son excellente assistance client en font une solution idéale pour les entreprises visant à simplifier leurs processus administratifs. Les capacités de rapports sont quelque peu limitées par rapport aux options de logiciels RH plus robustes disponibles sur le marché.

Revue de G2

Élevez votre lieu de travail avec ClickUp

Nous arrivons enfin à la fin de ce guide ! Un CRM RH peut centraliser les données des employés, simplifier les processus RH et créer un environnement de travail plus organisé et plus productif.

Cependant, de nombreuses plateformes RH sont limitées aux fonctionnalités de paie, de conformité et de suivi du temps. Si vous êtes à la recherche d'une plateforme CRM RH efficace pour construire des relations solides avec les employés et améliorer leur gestion, ClickUp est la solution idéale.

