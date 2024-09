Comment rationaliser les processus à l'aide d'un tableau de bord RH

Manager une équipe demande du travail. Imaginez que vous ayez à gérer l'ensemble du personnel d'une organisation. Les équipes des ressources humaines (RH) sont les héros méconnus qui comblent les lacunes en matière de compétences, retiennent les talents, gèrent les performances et favorisent une culture de travail positive.

A journée dans la vie d'un responsable des ressources humaines implique d'endosser plusieurs casquettes, d'organiser des réunions, de gérer des feuilles de calcul et de la paperasserie, mais surtout de gérer des équipes.

Dans ce contexte, les tableaux de bord analytiques RH peuvent absolument changer la donne.

Un tableau de bord RH est un outil centralisé qui donne un aperçu en temps réel des performances, de la disponibilité et de l'état d'esprit général de votre équipe. Vous n'avez donc plus besoin de fouiller dans des montagnes de données ou de rassembler des bribes d'informations provenant de sources diverses.

L'analytique RH a un rôle important à jouer dans la gestion des ressources humaines sur la performance organisationnelle et peut entraîner une augmentation de 25 % de la productivité de l'entreprise, une diminution de 50 % des taux d'attrition et une augmentation de 80 % de l'efficacité du recrutement.

Dans ce blog, nous allons explorer l'importance et les fonctionnalités clés des tableaux de bord RH, comment construire un tableau de bord étape par étape, regarder quelques exemples, et découvrir des outils pour faciliter l'analyse RH.

Importance des tableaux de bord RH

Les tableaux de bord RH sont essentiels pour les professionnels des ressources humaines, car ils offrent des perspectives fondées sur des données et permettent de prendre des décisions stratégiques.

Voici une liste des nombreuses façons dont ils apportent de la valeur à l'entreprise Processus RH :

✅ Processus de recrutement sans friction

La configuration de tableaux de bord RH pour surveiller les indicateurs de recrutement tels que le délai d'embauche, le coût par embauche, les sources de candidats, l'adéquation culturelle et le taux de rotation contribue à optimiser le processus d'embauche. Le personnel des RH peut ainsi apporter des améliorations aux processus fondées sur les données et répondre aux besoins de l'entreprise objectifs de recrutement plus efficacement.

✅ Décision fondée sur des données

La visualisation des données en temps réel permet aux équipes RH de prendre des décisions éclairées sur la base de données précises, actualisées et de qualité. L'analyse des tendances et des modèles basés sur les données permet également de développer des stratégies RH efficaces.

✅ Gestion efficace des ressources

Les tableaux de bord RH fournissent des informations sur la présence des employés, les charges de travail et la disponibilité, la paie, les avantages sociaux et la rémunération, ainsi que le taux de désabonnement. Cela assiste les efforts d'allocation et d'optimisation des ressources pour une utilisation efficace du capital humain.

✅ Suivi des performances des employés

Les professionnels des ressources humaines peuvent suivre les indicateurs et les indicateurs clés de performance (KPI) via Tableaux de bord des ICP . Cela les aide à identifier les employés les plus performants, les moins performants, les domaines à améliorer et d'autres aspects de la performance des employés.

✅ Un engagement plus riche des employés

Le suivi des indicateurs d'engagement des employés, tels que la participation aux programmes de formation et de développement, l'Employee Net Promoter Score (e-NPS), les taux de rotation, etc. permet d'identifier et de traiter les problèmes d'engagement des employés de manière proactive.

✅ Amélioration de la conformité

Les tableaux bord facilitent la conformité de l'organisation avec le droit du travail et les réglementations en vigueur en suivant les indicateurs clés, tels que l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, la diversité, etc. Une telle transparence et une résolution proactive réduisent le risque de problèmes juridiques et de pénalités.

✅ Planification de la main-d'œuvre

Grâce à une vue d'ensemble des indicateurs relatifs à la main-d'œuvre, les responsables de la réussite peuvent prévoir les besoins futurs en personnel, maintenir les réserves de talents, planifier la succession, tenir compte de la diversité, pourvoir les rôles ouverts via le mouvement vertical du personnel, et bien plus encore, ce qui permet d'afficher des résultats efficaces Le forfait RH .

✅ Gestion efficace des coûts

Le fait d'avoir une vue d'ensemble de la masse salariale, des avantages sociaux et des autres dépenses liées aux RH donne aux équipes RH les moyens de gérer efficacement les coûts tout en découvrant les domaines dans lesquels des économies sont possibles.

✅ Fidélisation des employés

L'identification des tendances en matière de rotation du personnel met en évidence les problèmes potentiels de rétention des talents. Les équipes RH peuvent tirer parti de ces connaissances pour élaborer des stratégies ciblées visant à améliorer l'engagement et la fidélisation des employés.

✅ Alignement stratégique

Les tableaux de bord permettent d'aligner Stratégies RH avec les objectifs plus larges de l'organisation en associant les indicateurs du personnel aux objectifs de l'entreprise, ce qui stimule la croissance et la performance.

Fonctionnalités clés d'un tableau de bord RH

Un tableau de bord RH doit offrir un aperçu complet des activités et des indicateurs RH afin de faciliter la prise de décision fondée sur des données.

Pour faire cela, il doit présenter les fonctionnalités clés suivantes :

Visualisation des données en temps réel

Un tableau de bord RH permet aux équipes RH de surveiller les indicateurs liés à l'assiduité, à l'eNPS, au turnover involontaire et à d'autres facteurs qui reflètent la performance de la main-d'œuvre. L'accès à ces informations critiques au moment opportun assiste la prise de décision invitée, fondée sur des données.

Par exemple , Tableaux de bord ClickUp offrent une grande flexibilité pour le suivi des indicateurs RH, la définition d'objectifs et le suivi de la progression, le tout en un seul endroit.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Dashboards-Improvement-Pie-Chart-Breakdowns.gif Tableaux de bord ClickUp Amélioration des diagrammes circulaires /$$img/

visualisez vos données en temps réel avec les tableaux de bord ClickUp_

Analyse de la main-d'œuvre

Des analyses avancées mettent en lumière la démographie de la main-d'œuvre, les lacunes en matière de compétences et la productivité. Cette fonctionnalité aide les équipes RH et les managers d'embauche à lier les stratégies de talents aux objectifs plus larges de planification des ressources humaines, afin que les bons talents soient embauchés pour répondre aux besoins futurs de l'organisation.

Suivi du recrutement et de l'intégration

Cette fonctionnalité permet de suivre l'entonnoir de recrutement, de la candidature à l'onboarding. ClickUp Dashboards offre de nombreuses fonctionnalités qui vous permettent de tout suivre, du recrutement à l'onboarding, du développement des employés à la paie, de la gestion des performances aux évaluations, et bien plus encore.

Indices d'engagement des employés

Les équipes RH surveillent souvent les niveaux d'engagement des employés par le biais de sondages, de retours d'information et d'autres outils. Cela donne des indications sur des domaines tels que l'amélioration de l'engagement des employés, la promotion de leur bien-être et la culture d'un environnement de travail prospère.

Suivi des risques et de la conformité

Le suivi des indicateurs de conformité, tels que le respect du droit du travail, des réglementations locales et des politiques internes, est une fonctionnalité clé. Outre la maintenance d'un registre vérifiable, les tableaux de bord mettent en évidence la non-conformité et d'autres risques afin de minimiser la responsabilité.

Gestion des salaires et des avantages sociaux

Les tableaux de bord intègrent souvent les données relatives à la paie et aux avantages sociaux afin d'afficher une vue consolidée de la rémunération, des avantages sociaux et d'autres dépenses pour une planification financière holistique.

Suivi des performances des employés

Qu'il s'agisse des performances d'une équipe ou d'un individu, les tableaux de bord doivent offrir les outils nécessaires à la mesure et à l'évaluation des performances. Des modèles intégrés et des cadres d'évaluation des performances configurables facilitent la mesure des performances des employés. Cela alimente un canal de retour d'information continu, contribuant à la croissance de la main-d'œuvre et de l'organisation.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image10-2.gif création d'un tableau de bord KPI dans ClickUp GIF /$$img/

Personnaliser les KPI sur le tableau de bord ClickUp pour suivre les mesures pertinentes de la performance des employés

Planification des successions et des effectifs

Les tableaux de bord doivent également contenir une fonctionnalité qui facilite la planification et la prévision des successions. Cela permet de s'assurer que tous les recrutements s'alignent sur les besoins immédiats ou futurs en matière de talents et favorisent la croissance organisationnelle à long terme et la continuité de l'entreprise.

Suivi de la diversité et de l'inclusion

Un tableau de bord de la diversité permet de suivre les indicateurs de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) tels que le sexe, l'origine ethnique, l'équité salariale et d'autres détails. La mise en œuvre de ces mesures démontre l'engagement d'une organisation à l'égard des valeurs de l'IED.

Rapports et alertes RH personnalisés

Le tableau de bord devrait contenir une fonctionnalité permettant de générer des rapports et des alertes pour des indicateurs spécifiques. Ceux-ci mettent en évidence les problèmes sous-jacents et permettent au département d'éviter les difficultés potentielles.

⚡ Archive de modèles : Avec modèles d'évaluation des performances avec les modèles d'évaluation des performances, vous pouvez facilement mesurer et suivre les performances et la croissance de vos employés. Vous pouvez les utiliser pour des examens trimestriels, hebdomadaires ou annuels et éliminer la nécessité de construire un cadre à partir de zéro à chaque fois.

Étapes de la mise en œuvre d'un tableau de bord RH

La mise en œuvre d'un tableau de bord nécessite une approche stratégique qui commence par l'examen de vos processus actuels et se termine par une adoption réussie à tous les niveaux de l'organisation.

Voici les étapes clés de cette démarche :

Étape n°1 : Évaluer les processus RH existants

Évaluez vos pratiques et processus RH existants avant d'intégrer le tableau de bord dans votre flux de travail. Faites le point sur les données que vous suivez et recherchez les points à améliorer.

Une compréhension au niveau macro de vos processus globaux, y compris la gestion du lieu de travail, les évaluations de performance, l'engagement des employés, le recrutement et la conformité, mettra en évidence les fonctionnalités indispensables de votre tableau de bord RH.

Une évaluation détaillée des flux de travail RH permet également de s'assurer que le tableau de bord s'aligne sur les objectifs, les priorités et les politiques de votre organisation.

Que vous souhaitiez améliorer la planification des effectifs ou rationaliser le recrutement avec le checklists d'embauche l'identification des lacunes existantes guidera vos efforts de mise en œuvre et vous aidera à créer un tableau de bord répondant à vos besoins les plus urgents ou les plus immédiats.

Etape #2 : Choisir le bon outil de tableau de bord RH

Après avoir évalué vos processus, l'étape suivante consiste à sélectionner un outil de tableau de bord RH.

Pour faire ce choix, vous devez tenir compte de plusieurs facteurs et variables. À fait-il partie de vos objectifs en matière de ressources humaines ? Peut-il s'intégrer à votre système ou logiciel RH actuel ?

Votre priorité devrait être les outils qui offrent une visualisation des données en temps réel et une intégration transparente.

Par exemple, Tableaux de bord ClickUp offrent une grande flexibilité pour le suivi des indicateurs RH, la définition d'objectifs et le suivi de la progression, le tout sous un même toit.

Les tableaux de bord ClickUp vous aident à visualiser les données à l'aide de diagrammes et de graphiques Indicateurs clés de performance RH (KPI) ), tels que le pipeline de recrutement et le délai d'embauche, les taux de satisfaction des employés, les taux d'achèvement des formations et les indicateurs de diversité et d'inclusion.

Mais ce n'est pas tout. Les tableaux de bord ClickUp offrent une personnalisation approfondie et une intégration transparente avec d'autres outils RH. ClickUp s'intègre à plus de 1000 applications permettant aux équipes RH de personnaliser les tableaux de bord d'analyse des personnes en fonction de leurs besoins. Il atteint le point idéal entre l'intégration transparente, les options de personnalisation et les fonctionnalités puissantes pour une prise de décision efficace.

les tableaux de bord ClickUp présentent visuellement les données dans un format facile à comprendre

Etape #3 : Personnaliser et paramétrer le tableau de bord

Une fois que vous avez sélectionné l'option Logiciel d'analyse RH et l'adapter à vos besoins spécifiques en matière de ressources humaines.

Paramétrer le tableau de bord consiste à le configurer pour qu'il affiche les indicateurs les plus pertinents pour votre équipe. Pour ce faire, donnez la priorité aux données ayant un impact maximal (ou aux indicateurs de l'étoile polaire), qu'il s'agisse des indicateurs de performance des employés, des taux de rotation du personnel, des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, ou d'autres éléments encore.

L'objectif est de se concentrer sur les domaines les plus importants de votre organisation et de suivre les indicateurs qui y sont associés.

ClickUp vous permet de créer des widgets pour suivre des objectifs RH spécifiques, tels que l'amélioration de l'engagement des employés ou la réduction du délai d'embauche.

Après l'installation, vous pouvez vous concentrer sur la personnalisation. Vous pouvez personnaliser le tableau de bord, afficher des vues adaptées aux différents acteurs de l'organisation, et bien plus encore. Ainsi, tout le monde peut accéder aux données, qu'il s'agisse des responsables du recrutement, des responsables des ressources humaines ou des employés.

Etape #4 : Formation pour augmenter l'adoption du tableau de bord

La personnalisation et l'installation technique ne représentent qu'une moitié du processus de mise en œuvre d'un tableau de bord ; l'autre moitié consiste à s'assurer que le tableau de bord est adopté. Vous devrez former votre équipe à l'adoption et à l'utilisation efficaces des tableaux de bord pour en récolter les fruits à long terme.

Commencez par proposer une formation complète à votre équipe RH. Le module de formation doit couvrir la navigation dans le tableau de bord, la génération d'un rapport RH, l'utilisation des informations et les paramètres d'automatisation de base.

Une fois que le tableau de bord a gagné en popularité, il est essentiel de fournir une assistance continue pour garantir une utilisation permanente. Complétez cela par un retour d'information régulier afin de comprendre les obstacles à l'adoption et d'identifier les améliorations à apporter aux fonctions existantes du tableau de bord.

Faites du tableau de bord un élément central des activités quotidiennes des RH - suivi des indicateurs de recrutement, définition des objectifs de performance ou gestion des salaires - afin de favoriser une adoption généralisée et une efficacité globale.

Exemples de tableaux de bord RH

Puisque vous comprenez maintenant comment ClickUp aide à la gestion des ressources humaines avec ClickUp, explorons les exemples de tableaux de bord RH disponibles sur la plateforme.

ClickUp offre une variété de modèles RH gratuits pour affiner les processus RH. Voici les meilleurs exemples :

ClickUp Modèle de matrice de sélection des candidats à l'embauche

Télécharger ce modèle

ClickUp Matrice de sélection des candidats à l'embauche

Le modèle Modèle de matrice de sélection d'embauche ClickUp assiste les équipes d'experts en ressources humaines lors de l'évaluation des candidats au cours du processus d'embauche. Il vous aide à vous concentrer sur les critères de sélection clés, en assurant la cohérence et la transparence sur la façon dont les gestionnaires de recrutement évaluent les candidats.

Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Établir des critères d'évaluation des candidats

Classer les candidats en fonction de leurs qualifications, de leur admissibilité et de leur adéquation à la culture de l'entreprise

Simplifier le processus de prise de décision grâce à une matrice de sélection simple

Télécharger ce modèle

ClickUp Modèle de plan d'action de recrutement

Télécharger ce modèle

Modèle de plan d'action de recrutement ClickUp

Si vous souhaitez disposer d'un tableau de bord exhaustif sur le recrutement (sans avoir à le créer de toutes pièces), envisagez le modèle Modèle de plan d'action de recrutement ClickUp . Il est conçu pour planifier et suivre le processus de recrutement afin que toutes les tâches de recrutement - des offres d'emploi aux entretiens finaux - se déroulent conformément au forfait.

Utilisez ce modèle pour :

Organiser les activités et les délais de recrutement

Suivre les candidatures pour plusieurs postes à pourvoir

Aligner les objectifs et les échéanciers de recrutement sur les intérêts de l'organisation

Télécharger ce modèle

ClickUp Modèle d'accueil des employés en général

Télécharger ce modèle

onboarding-process

Le modèle Modèle général d'accueil des employés ClickUp rend le processus d'intégration sans effort et efficace. Il structure la façon dont les organisations accueillent et intègrent les nouveaux employés.

Ce cadre permet de s'assurer que toutes les nouvelles recrues achèvent les étapes nécessaires avant de commencer leur parcours en tant qu'employé.

Les fonctionnalités clés de ce modèle sont les suivantes :

Préparer une checklist des tâches essentielles de l'onboarding

Échéancier pour l'intégration des nouveaux embauchés

Suivre l'achevé des jalons de l'intégration

Télécharger ce modèle

Modèle de communication interne ClickUp

Télécharger ce modèle

Modèle de communication interne ClickUp

Le modèle Modèle de communication interne ClickUp permet d'améliorer la communication interne entre les équipes et les départements. Grâce à ce modèle, les équipes RH peuvent partager des annonces, des mises à jour et d'autres informations cruciales qui requièrent l'attention de toute l'organisation.

Ce modèle vous permet de :

Gérer les canaux de communication interne

Programmer et suivre les communications à l'échelle de l'entreprise

Centraliser toutes les communications en un seul endroit

Télécharger ce modèle

ClickUp Modèle d'évaluation des performances

Télécharger ce modèle

Modèle d'évaluation des performances de ClickUp

Le modèle Modèle d'évaluation des performances ClickUp permet au département des ressources humaines de procéder à des évaluations régulières des employés. Il met en forme l'évaluation des performances des employés, la définition des objectifs et le partage du feedback.

Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Standardiser le processus d'évaluation des performances

Contrôler les objectifs et les réalisations des employés

Faciliter le retour d'information et les forfaits d'amélioration des performances

Télécharger ce modèle

ClickUp Modèle de plan de développement des employés

Télécharger ce modèle

ClickUp - Modèle de plan de développement des employés

Le modèle ClickUp Modèle de plan de développement des employés aide les organisations à cartographier et à mesurer la croissance des employés. Les équipes RH peuvent l'utiliser pour assister leurs initiatives de développement de carrière et fixer des objectifs de performance pour pousser les employés à découvrir de nouvelles opportunités d'apprentissage.

Ce modèle vous permet de :

Définir les objectifs de développement des employés et suivre leur progression

Définir des échéanciers et des jalons pour le développement de carrière

Obtenir des mises à jour en temps réel sur le développement des employés

Télécharger ce modèle

Voici quelques exemples qui illustrent comment les tableaux de bord RH apportent la touche d'or à l'efficacité organisationnelle :

Recrutement et intégration : Les tableaux de bord aident à visualiser chaque étape du processus de recrutement et d'onboarding pour en faire une réussite. Cela permet d'achever en temps voulu les activités de recrutement et d'onboarding tout en mettant en évidence les éventuels goulets d'étranglement. Les responsables du recrutement peuvent également déployer ces tableaux de bord pour mesurer les indicateurs associés

: Les tableaux de bord aident à visualiser chaque étape du processus de recrutement et d'onboarding pour en faire une réussite. Cela permet d'achever en temps voulu les activités de recrutement et d'onboarding tout en mettant en évidence les éventuels goulets d'étranglement. Les responsables du recrutement peuvent également déployer ces tableaux de bord pour mesurer les indicateurs associés Gestion de la performance des employés : Les tableaux de bord centralisent les données de performance, ce qui permet aux RH de suivre les indicateurs de performance de manière qualitative, de définir et de suivre les objectifs, et de faciliter un retour d'information constructif. Cela permet des évaluations cohérentes et une prise de décision éclairée

: Les tableaux de bord centralisent les données de performance, ce qui permet aux RH de suivre les indicateurs de performance de manière qualitative, de définir et de suivre les objectifs, et de faciliter un retour d'information constructif. Cela permet des évaluations cohérentes et une prise de décision éclairée Engagement et fidélisation des employés : En suivant les niveaux d'engagement des employés, les tableaux de bord permettent de mettre en évidence les tendances et les modèles qui pourraient indiquer un désengagement. Il est possible d'inviter, d'instruire et de planifier ces problèmes de fidélisationactivités d'engagement des employés favorise la satisfaction globale au travail

: En suivant les niveaux d'engagement des employés, les tableaux de bord permettent de mettre en évidence les tendances et les modèles qui pourraient indiquer un désengagement. Il est possible d'inviter, d'instruire et de planifier ces problèmes de fidélisationactivités d'engagement des employés favorise la satisfaction globale au travail Gestion de la conformité : Les tableaux de bord simplifient la mise en conformité en suivant les indicateurs liés à la diversité sexuelle ou ethnique, à l'équité salariale, aux congés et à d'autres exigences imposées par les lois ou réglementations locales. Ils peuvent également émettre des alertes pour les certifications afin d'aider les équipes RH à rester au fait des dispositions légales et à réduire les risques

: Les tableaux de bord simplifient la mise en conformité en suivant les indicateurs liés à la diversité sexuelle ou ethnique, à l'équité salariale, aux congés et à d'autres exigences imposées par les lois ou réglementations locales. Ils peuvent également émettre des alertes pour les certifications afin d'aider les équipes RH à rester au fait des dispositions légales et à réduire les risques Planification des ressources et de la main-d'œuvre : Les tableaux de bord fournissent des indications pour une planification efficace des effectifs, permettant une allocation efficace des ressources, des prévisions et une planification de la réussite. Cela permet de maintenir un vivier de talents en bonne santé afin de combler les lacunes qui pourraient survenir de manière inattendue

gérez la charge de travail de votre équipe et allouez des ressources pour une planification efficace

Augmentez vos processus RH avec les tableaux de bord RH et ClickUp

Les équipes RH modernes ont besoin de tableaux de bord RH pour obtenir des informations en temps réel et basées sur des données. Ils facilitent les activités liées aux RH de bout en bout, notamment le recrutement, l'onboarding, la gestion des performances, l'engagement des employés, la conformité et la planification des effectifs.

L'utilisation de tableaux de bord à toutes ces étapes permet aux professionnels des RH de prendre des décisions plus intelligentes, fondées sur des données, et d'assurer la réussite de l'organisation.

ClickUp ajoute une touche de dynamisme grâce à des tableaux de bord modernes et intuitifs que vous pouvez personnaliser en fonction de vos besoins. Mettez en place des flux de travail transparents et améliorez la gestion des RH avec ClickUp. S'inscrire aujourd'hui pour faire l'expérience de la différence.