13 meilleurs outils de retour d'information sur la conception pour les équipes créatives

Vous avez probablement déjà entendu le dicton "Deux têtes valent mieux qu'une", et cela est particulièrement vrai dans le domaine de la conception. Obtenir un retour d'information ne consiste pas seulement à cocher une case : cela permet de transformer de bonnes idées en excellentes idées. 🌟

Un outil de retour d'information sur la conception aide les parties prenantes à collaborer et à analyser les retours d'information sur la conception de manière organisée. Il réduit les frictions dans la communication et aide à enregistrer les contributions de chacun, à comparer les commentaires sur la conception et à suivre les changements de version.

Cependant, choisir le bon outil pour vos besoins de conception est un défi, compte tenu des options disponibles aujourd'hui. Nous avons donc fait le travail à votre place et dressé une liste des meilleurs outils de retour d'information sur la conception, adaptés à tous les flux de travail et à tous les budgets.

Commençons par le commencement. 🚀

⏰ Résumé en 60 secondes

Voici notre tour d'horizon des 13 outils de feedback de conception disponibles aujourd'hui :

Ce que vous devriez rechercher dans les outils de retour d'information sur la conception

Lorsque vous êtes à la recherche de l'outil de retour d'information sur la conception qui vous convient, voici quelques fonctionnalités incontournables :

Facilité d'utilisation: Choisissez un outil de rétroaction sur la conception doté d'une interface intuitive afin de simplifier l'échange de rétroaction et d'éviter toute confusion

Choisissez un outil de rétroaction sur la conception doté d'une interface intuitive afin de simplifier l'échange de rétroaction et d'éviter toute confusion Capacités d'intégration: Veillez à ce que l'outil s'intègre facilement aux logiciels de conception et aux outils de gestion de projet les plus répandus et qu'il offre des fonctionnalités de collaboration en temps réel

Veillez à ce que l'outil s'intègre facilement aux logiciels de conception et aux outils de gestion de projet les plus répandus et qu'il offre des fonctionnalités de collaboration en temps réel Collaboration en temps réel: Recherchez un outil qui permet un retour d'information et une modification en cours afin que votre équipe puisse s'attaquer aux changements en temps réel pour un flux de travail rationalisé

Recherchez un outil qui permet un retour d'information et une modification en cours afin que votre équipe puisse s'attaquer aux changements en temps réel pour un flux de travail rationalisé Contrôle de la version: Assurez-vous que l'outil suit les modifications et vous permet de revenir aux versions précédentes - de cette façon, vous ne perdrez pas un retour d'information précieux ou ne serez pas bloqué avec des conceptions obsolètes

Assurez-vous que l'outil suit les modifications et vous permet de revenir aux versions précédentes - de cette façon, vous ne perdrez pas un retour d'information précieux ou ne serez pas bloqué avec des conceptions obsolètes Abordabilité et évolutivité: Choisissez un outil qui correspond à votre budget actuel, mais qui est évolutif pour répondre aux besoins croissants à mesure que votre équipe s'agrandit

Les 13 meilleurs outils de retour d'information sur la conception à utiliser en 2024

Avec les bons outils de feedback, vous pouvez rationaliser la collaboration, recueillir des informations de manière efficace et améliorer le processus de conception. Voici ma liste des meilleurs outils de feedback de conception pour vous aider optimiser vos flux de travail de conception .

1. ClickUp (Meilleur pour la gestion d'un projet de design et la collaboration d'équipe) ClickUp est l'application Tout pour le travail. En tant que gestion de projet tout-en-un et..

collaboration d'équipe clickUp est un outil de gestion de projet qui permet de rationaliser votre flux de travail et de regrouper tout votre travail dans un seul espace organisé. Qu'il s'agisse de gérer des tâches, de suivre des objectifs ou de collaborer avec votre équipe, ClickUp permet à chacun de rester aligné et de se concentrer sur ce qui compte le plus.

Avec ClickUp Teams les gestionnaires de projet et les équipes de création peuvent simplifier les processus de création et d'évaluation la gestion de projet de conception en divisant les projets en tâches, en joignant des pièces jointes et en collaborant efficacement. Les designers peuvent laisser des commentaires détaillés, étiqueter les membres de l'équipe et annoter les fichiers avec des commentaires précis.

Ainsi, aucun retour d'information n'est oublié et chaque suggestion est claire, réalisable et facile à suivre.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUps-Design-Project-Management-Software.png Logiciel de gestion de projet de conception de ClickUp : Outils de retour d'information sur la conception /$$img/

Collaborez avec votre équipe de conception sur les demandes de conception, les parcours utilisateurs et plus encore avec le logiciel de gestion de projet de conception de ClickUp Tableaux blancs ClickUp améliore encore la collaboration en offrant un espace visuel et interactif où les équipes peuvent faire du brainstorming, élaborer des stratégies et donner leur avis en temps réel. Avec les Tableaux blancs, vous pouvez créer des organigrammes, des wireframes, des cartes mentales et des tableaux d'humeur, ce qui permet aux concepteurs d'esquisser, d'imaginer et d'itérer collectivement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-640-1400x933.png Tableaux blancs ClickUp /$$img/

Utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour collaborer visuellement, partager des idées et affiner des concepts ensemble

La possibilité d'ajouter des notes autocollantes, des formes et du texte directement sur le Tableau facilite la visualisation des concepts et le suivi des commentaires des membres de l'équipe, ce qui rend le processus de conception plus collaboratif.

Pour que tout reste cohérent, ClickUp propose des tableaux de bord personnalisables et des outils de rapports avancés qui donnent un aperçu en temps réel de la progression du projet. Les équipes peuvent se tenir au courant des jalons, des commentaires et des échéances en un seul endroit.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-68-1400x935.png Tableau de bord ClickUp : Outils de retour d'information sur la conception /$$img/

Suivre le statut du projet et mesurer la progression de l'équipe à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Voici comment ClickUp peut vous aider à répondre à vos besoins en matière de retour d'information sur la conception :

Des informations en temps réel : Surveillez la progression des objectifs de votre équipe, les tâches en attente et les indicateurs clés à l'aide de barres et de graphiques à code couleur pour des mises à jour claires et visuelles

: Surveillez la progression des objectifs de votre équipe, les tâches en attente et les indicateurs clés à l'aide de barres et de graphiques à code couleur pour des mises à jour claires et visuelles Restez informé grâce à de multiples affichages : Suivez la progression et les indicateurs clés à l'aide d'affichages flexibles tels que l'affichage du suivi de la progression

Suivez la progression et les indicateurs clés à l'aide d'affichages flexibles tels que l'affichage du suivi de la progression Collaboration simplifiée : Gardez votre équipe dans le coup à tout moment en suivant les jalons, les échéances et les commentaires de manière transparente

ClickUp meilleures fonctionnalités

Organisez les projets de conception en tâches claires et réalisables, attribuez les responsabilités et suivez la progression grâce aux outils suivants Tâches ClickUp Créez des documents partagés pour les notes de conception, les guides de style ou les notes, permettant aux équipes de collaborer en laissant des commentaires et en fournissant un retour d'information en temps réel avec ClickUp Documents Tirez parti de l'outil ClickUp Brain pour résumer automatiquement les commentaires, suggérer des éléments d'action et rationaliser la communication

Suivez les échéanciers des projets, visualisez les dépendances et ajustez les délais avec les diagrammes de Gantt, pour que les projets de conception respectent les délais

Accélérer la collaboration en apportant rapidement des éclaircissements et un retour d'information à l'aide de ClickUp Chat Limites de ClickUp

L'intervalle des fonctionnalités peut sembler écrasant pour les nouveaux utilisateurs

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

💡Pro Tip: Efficiently annoter des images, des vidéos et des PDF pour mettre en évidence les commentaires directement sur le contenu. Cela garantit la clarté et rationalise le processus de révision.

2. InVision (Meilleur pour le prototypage et les tests utilisateurs)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/InVision-Dashboard-1400x1400.png Tableau de bord d'InVision /$$img/

via InVision L'InVision est l'une des meilleurs outils de prototypage disponibles aujourd'hui pour donner vie à vos conceptions grâce à des prototypes interactifs. Vous pouvez facilement créer et réviser votre travail, tandis que les commentaires en temps réel permettent à votre équipe de donner directement son avis sur la conception. C'est l'outil idéal si vous souhaitez proposer à vos partenaires une visite virtuelle de votre prototype et faire en sorte que tout le monde soit rapidement sur la même page.

Les meilleures fonctionnalités d'InVision

La fonctionnalité Freehand vous permet de faire du brainstorming, d'esquisser des idées et de mapper des flux de travail en temps réel

Ajoutez des animations fluides et interactives à vos prototypes grâce aux calques d'animation

Les limites d'InVision

Les clients ne peuvent pas modifier directement les prototypes, ce qui entraîne des réactions confuses et des révisions inefficaces

Prix de l'InVision

Free

Débutant: 15 $/mois

15 $/mois Professionnel: 25$/mois

25$/mois Teams: 99$/mois

G2: 4.4/5 (600+ commentaires)

4.4/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (700+ avis)

3. Figma (Meilleur pour la conception collaborative et le prototypage)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Figma-Dashboard-1400x735.png Tableau de bord Figma : Outils de rétroaction sur la conception /$$img/

via Figma Figma est un outil de conception polyvalent qui simplifie le processus de création d'un large intervalle de conceptions numériques, des interfaces utilisateur aux prototypes interactifs. Il est idéal pour les projets d'équipe, car plusieurs concepteurs peuvent travailler simultanément sur le même fichier. Cela signifie qu'il n'y a plus de chaos dans le contrôle des versions ni d'attente pour les mises à jour.

Que vous conceviez un site web, une application ou tout autre produit numérique, Figma offre des fonctionnalités puissantes telles que les graphiques vectoriels, le prototypage et des transferts transparents entre développeurs. De plus, sa nature basée sur le cloud signifie que vous pouvez travailler de n'importe où, sur n'importe quel appareil.

Figma meilleures fonctionnalités

Les variantes de composants permettent de gérer plusieurs versions d'un composant dans une seule structure

FigJam fournit un tableau blanc collaboratif pour le brainstorming et l'idéation

Les systèmes de conception vous permettent de créer des styles, des composants et des actifs réutilisables

Limites de Figma

Restreint l'accès complet à certaines fonctionnalités, comme les permissions de copie, aux abonnements d'entreprise

La version mobile permet uniquement d'afficher le projet ; la modification en cours sur un iPad, comme sur un PC, serait un atout supplémentaire

Prix de Figma

Free

Teams professionnels: $15/place/mois

$15/place/mois Organisation: 45$/place/mois

45$/place/mois Enterprise: $75/place/mois

G2: 4.7/5 (1100+ commentaires)

4.7/5 (1100+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (700+ avis)

💡Pro Tip: Set up clear de conception clairs avant de commencer. Cela permettra à votre équipe de rester en phase et de tirer le meilleur parti de vos outils de conception et de votre flux de travail.

4. Miro (idéal pour la collaboration visuelle et les ateliers de réflexion sur la conception)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Miro-Dashboard-1400x788.png Tableau de bord Miro /$$img/

via Miro Miro permet aux équipes de faire du brainstorming, de planifier et de cartographier des idées en temps réel sur un tableau blanc interactif en ligne. Qu'il s'agisse d'animer un atelier, d'esquisser des parcours utilisateurs ou de créer des cartes mentales, Miro donne vie à vos idées.

Il améliore la gestion de projet en stimulant la collaboration à l'aide d'outils visuels. Après une session, vous pouvez partager le Tableau avec les parties prenantes ou l'utiliser comme base pour la phase suivante de votre processus de conception.

Miro meilleures fonctionnalités

Engagez les équipes avec un vote en temps réel pour hiérarchiser les tâches ou les idées

Les visioconférences intégrées à l'application facilitent la communication directe tout en permettant de collaborer sur le Tableau

Les formes intelligentes et l'accrochage automatique vous permettent d'aligner et d'ajuster automatiquement les formes pour des diagrammes transparents

Limites de Miro

Bibliothèques d'icônes limitées par rapport aux outils de rétroaction visuelle tels que Figma et Lucid

Les outils de conception et la bibliothèque de modèles ERD pourraient être améliorés avec plus de modèles par défaut

Prix de Miro

Free

Débutant: 8$/mois par membre

8$/mois par membre Business: 16$/mois par membre

16$/mois par membre Entreprise: Personnalisé

G2: 4.7/5 (6 000+ commentaires)

4.7/5 (6 000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (1,500+ commentaires)

💡Pro Tip: Boostez l'approche centrée sur l'utilisateur de votre équipe en utilisant des outils de design thinking . Ils vous aident à guider votre processus, en veillant à ce que l'accent reste mis sur la résolution des problèmes réels des utilisateurs tout en encourageant la collaboration.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Droplr-Dashboard.png Tableau de bord Droplr : Outils de rétroaction sur la conception /$$img/

via Droplr Droplr est un excellent outil pour fournir un contexte visuel lorsque vous donnez un retour d'information aux membres de l'équipe. Il vous permet de capturer et de partager facilement des captures d'écran ou des enregistrements d'écran.

Avec les captures d'écran, vous pouvez mettre en évidence des zones spécifiques sur un écran, tandis que les enregistrements d'écran peuvent vous aider à montrer une séquence d'interactions. Cela simplifie l'explication des tâches de conception complexes ou des problèmes au cours du processus de retour d'information.

Les meilleures fonctionnalités de Droplr

Marquez les captures d'écran ou les vidéos avec du texte, des flèches et des mises en évidence pour une communication claire

Les fonctionnalités d'expiration des liens vous permettent de définir des dates d'expiration pour les liens partagés dont le contenu est sensible au temps

Limites de Droplr

Nécessité d'un logiciel tiers pour modifier les documents en cours

Expose les fichiers précédemment partagés lors du partage de nouveaux fichiers, ce qui encombre l'accès

Pas de forfait Free

Prix de Droplr

Pro Plus: 6$/mois

6$/mois Teams: 7$/mois

7$/mois Enterprise: Personnalisé

G2: 4.5/5 (300+ commentaires)

4.5/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

6. BugHerd (Le meilleur pour le suivi des bugs et le feedback visuel)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/BugHerd-Dashboard.png Tableau de bord de BugHerd /$$$img/

via BugHerd BugHerd simplifie le suivi des bugs en vous permettant de signaler les problèmes directement sur un site web grâce à un outil de retour d'information visuel. Vous pouvez épingler des bugs et des commentaires exploitables à des parties spécifiques de la page, ce qui permet de montrer exactement où se situe le problème.

Chaque rapport de bug saisit automatiquement les informations relatives au navigateur et à la résolution de l'écran, ce qui permet de gagner du temps. L'outil de retour d'information vidéo vous permet également de créer des présentations pour donner un retour d'information et signaler des bugs. Cela rend le processus de retour d'information plus efficace en montrant exactement où et quel est le problème au lieu de donner des descriptions vagues.

Meilleures fonctionnalités de BugHerd

Capturez et gérez les bugs directement sur le site Web en direct en utilisant le retour d'information par pointer-cliquer

Les bugs sont liés aux éléments de la page web, ce qui permet aux développeurs de disposer d'un contexte précis

Les affichages destinés aux clients restent propres et le partage des commentaires se fait en privé dans un mode de rétroaction privée

Limites de BugHerd

Les notifications ne sont pas filtrées dans des dossiers, ce qui augmente l'encombrement

Nécessite une formation pour le personnel non technique afin qu'il puisse participer aux évaluations

Prix de BugHerd

Standard: 41$/mois (5 membres)

41$/mois (5 membres) Studio: $66/mois (10 membres)

$66/mois (10 membres) Premium: $124/mois (25 membres)

$124/mois (25 membres) Enterprise: Personnalisé

BugHerd évaluations et critiques

G2: 4.8/5 (100+ commentaires)

4.8/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (60+ avis)

7. MockFlow (Meilleur pour le wireframing et la création de mockups)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/MockFlow-Dashboard-1400x785.png Tableau de bord MockFlow : Outils de rétroaction sur la conception /$$img/

via MockFlow MockFlow facilite le wireframing et la création de maquettes grâce à son interface de type glisser-déposer. Il propose des modèles et des composants d'interface utilisateur prêts à l'emploi, ce qui vous permet de créer rapidement des dispositions.

C'est un outil idéal pour esquisser des idées et les partager avec votre équipe pour obtenir des commentaires. De plus, vous pouvez obtenir des critiques de conception de la part de son IA pour la totalité ou une partie sélectionnée du wireframe, ce qui vous aide à affiner votre conception plus rapidement.

Les meilleures fonctionnalités de Mockflow

Accédez à des kits d'interface utilisateur préconçus pour une création de design plus rapide, personnalisés pour différentes plateformes (par exemple, mobile, web)

Créez des espaces dédiés à la collaboration en équipe avec des tableaux de discussion et un suivi des tâches, tous liés à des conceptions spécifiques

Les limites de Mockflow

Difficile de sélectionner plusieurs composants ou de redimensionner plusieurs calques à la fois

La modification en cours avec des collègues nécessite l'accès à un forfait payant

Prix de Mockflow

Basic: Free

Free Premium: $14/mois (1 éditeur)

$14/mois (1 éditeur) Business: $45/mois (3 éditeurs)

$45/mois (3 éditeurs) Enterprise: $160 (seulement annuel)

G2: 4.2/5 (80+ reviews)

4.2/5 (80+ reviews) Capterra: 4.4/5 (70+ avis)

8. DesignDrop (le meilleur pour fournir des annotations visuelles)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/DesignDrop-Dashboard.png Tableau de bord DesignDrop /$$img/

via DesignDrop DesignDrop est un outil de retour d'information sur la conception qui s'enorgueillit de sa facilité d'utilisation, destinée aux utilisateurs non techniques et aux débutants. Il les libère d'une courbe d'apprentissage abrupte et fournit un moyen organisé de traiter les demandes de conception.

Vous pouvez télécharger votre design et partager une URL avec votre équipe ou vos clients pour recueillir des commentaires exploitables. Ils peuvent ajouter des annotations visuelles directement à la conception, ce qui facilite la collecte d'informations et la collaboration sans confusion.

Meilleures fonctionnalités de DesignDrop

Large intervalle d'éléments d'annotation visuelle, y compris le choix des couleurs et la typographie

Collaboration facile et en temps réel grâce aux annotations visuelles et aux commentaires filés

Limites de DesignDrop

À ne pas s'intégrer aux plateformes de gestion de projet pour rationaliser les flux de travail de conception de bout en bout

Prix de DesignDrop

Démarrage : 2,35 $/mois

: 2,35 $/mois Pro : 5,89 $/6 mois

: 5,89 $/6 mois Premium : 10,61 $/12 mois

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Usersnap-Dashboard.jpg Tableau de bord Usersnap : Outils de rétroaction sur la conception /$$$img/

via Carte d'usager Usersnap est idéal pour simplifier le processus de retour d'information, car vous pouvez facilement faire des captures d'écran ou des enregistrements d'écran directement à partir de votre navigateur. Cela vous permet de faire la lumière sur des problèmes pertinents ou de partager des idées visuellement sans avoir besoin d'outils supplémentaires.

Vous pouvez ajouter des annotations, des commentaires et des descriptions, ce qui permet de savoir clairement quelle partie de la conception ou de l'interface nécessite une attention particulière.

Meilleures fonctionnalités de Usersnap

Recueillir des commentaires directement par le biais d'une extension de navigateur sans quitter le site

Enregistrez les sessions des utilisateurs pour mieux comprendre le contexte des bugs ou des problèmes

Personnalisez les formulaires de feedback et les widgets pour qu'ils correspondent à l'image de marque de votre application ou de votre site web

Limites de Usersnap

L'absence d'intégration CRM directe limite les réponses personnalisées et un contexte plus approfondi sur les commentaires des clients

Prix de Usersnap

Démarrage: €39/mois (approx. $41/mois)

€39/mois (approx. $41/mois) Croissance: €89/mois (approx. $94.34/mois)

€89/mois (approx. $94.34/mois) Professionnel: €159/mois (approx. $168.54/mois)

€159/mois (approx. $168.54/mois) Premium: €319/mois (approx. $338.14/mois)

Evaluations et critiques de Usersnap

G2: 4.6/5 (80+ commentaires)

4.6/5 (80+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (40+ avis)

10. Proofhub (Le meilleur pour créer des flux de travail personnalisés pour les équipes de conception)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Proofhub-Dashboard-1400x600.png Tableau de bord Proofhub /$$img/

via Proofhub ProofHub est l'un des meilleurs outils de Révision pour la gestion de projet. Il rationalise le processus de révision et d'approbation en permettant aux équipes de collaborer sur les fichiers directement au sein de la plateforme.

Vous pouvez facilement laisser des commentaires, marquer des modifications et suivre les révisions, en veillant à ce que tout le monde soit sur la même page. Que vous examiniez des conceptions, des documents ou d'autres fichiers, ProofHub simplifie le retour d'information et permet à votre équipe de fournir plus rapidement un travail de grande qualité.

Les meilleures fonctionnalités de Proofhub

Mentionnez vos coéquipiers pour obtenir des mises à jour et partagez des fichiers directement dans les tâches

Révision simplifiée des documents grâce à des outils d'annotation intégrés

Limites de Proofhub

La fonction de facturation pourrait être plus simple malgré l'intégration de QuickBooks

Les fonctionnalités de modification en cours et de partage des notes de ProofHub doivent être améliorées

Prix de Proofhub

Essentiel: 45 $/mois

45 $/mois Contrôle ultime: 89 $/mois

G2: 4.6/5 (100+ commentaires)

4.6/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (100+ commentaires)

11. Redpen (Meilleur pour un simple retour d'information et une révision de la conception)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Redpen-Dashboard.png Tableau de bord Redpen : Outils de rétroaction sur la conception /$$img/

via Redpen Redpen simplifie et organise le retour d'information sur la conception. Au lieu d'avoir à gérer des commentaires vagues ou dispersés, tout le monde peut laisser des commentaires clairs et directs directement sur le design. La plateforme propose également des forfaits personnalisés pour les développeurs et les équipes de service à la clientèle.

Les développeurs reçoivent des commentaires ciblés qui les aident à avancer plus rapidement dans le processus de création. Les équipes de service à la clientèle peuvent suivre et gérer les commentaires des clients en un seul endroit, ce qui permet d'accélérer les suivis et d'accroître la satisfaction. Il s'agit de rendre la collaboration plus fluide, plus rapide et plus efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Redpen

Permet aux réviseurs de commenter sans compte, ce qui facilite le retour d'information pour les clients

Suivi des révisions de conception grâce au contrôle de version pour une meilleure organisation des commentaires

Limites de Redpen

Enregistrement d'écran et les options de personnalisation avancées ne sont pas disponibles dans le forfait Free

Prix de Redpen

Free

Standard (pour les développeurs): $9.95/utilisateur par mois

$9.95/utilisateur par mois Standard (pour les services): $249.95/mois

$249.95/mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

12. UserBack (Meilleur pour recueillir les rapports des utilisateurs et les rapports de bug)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/UserBack-Dashboard-1400x425.png Tableau de bord UserBack /$$$img/

via Retour utilisateur UserBack est un autre outil de feedback de conception efficace dans notre liste qui facilite la collecte et la gestion des contributions des utilisateurs. Nous aimons particulièrement la fonctionnalité " Segment d'utilisateur " qui vous aide à organiser les commentaires en regroupant les utilisateurs comme les utilisateurs d'essai, les détracteurs du NPS et les défenseurs du produit.

Il est ainsi plus facile de recueillir des informations ciblées auprès de chaque groupe. Vous obtiendrez des commentaires plus pertinents par rapport à leur expérience, ce qui vous aidera à améliorer votre produit plus rapidement et plus intelligemment.

UserBack meilleures fonctionnalités

L'extension du navigateur de feedback vous permet de travailler plus rapidement avec des options de feedback en code zéro

La fonction de relecture de session vous permet de revenir en arrière et de rejouer les sessions pour obtenir la véritable histoire derrière les problèmes

Limites de UserBack

Les comptes clients sont comptabilisés dans le nombre total d'utilisateurs, ce qui limite l'accès au projet et le retour d'information

L'intégration de Slack est limitée à un canal par projet

Prix de UserBack

Débutant: 49$/mois

49$/mois Échelle: 109 $/mois

109 $/mois Premium: $219/mois

G2: 4.8/5 (100+ reviews)

4.8/5 (100+ reviews) Capterra: 4.8/5 (70+ avis)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Pastel-Dashboard.png Tableau de bord Pastel : Outils de rétroaction sur la conception /$$img/

via Pastel Pastel vous permet de commenter directement sur des sites web en direct, ce qui facilite la collecte de commentaires en temps réel. Sans avoir besoin de captures d'écran ou d'outils externes, les utilisateurs peuvent simplement cliquer sur n'importe quelle partie d'un site web pour laisser des commentaires ou des suggestions. Très collaboratif, il permet aux équipes et aux clients de discuter des changements dans leur contexte, rendant l'itération de la conception plus rapide et plus claire.

Les meilleures fonctionnalités de Pastel

Génère automatiquement des tickets et des tâches dans d'autres outils pour un flux de travail rationalisé

Contrôlez les délais de retour d'information en désactivant les commentaires d'un simple clic

Transformez n'importe quel site web en une toile pour un retour d'information rapide et visuel

Limites de Pastel

Pas d'intégration directe avec des outils de conception comme Figma

Prix de Pastel

Free

Solo: 24 $/mois

24 $/mois Studio: 83 $/mois

83 $/mois Enterprise: $350/mois

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

💡Pro Tip: For une collaboration efficace en matière de conception en ce qui concerne les projets en cours, il faut toujours encourager le retour d'information en temps réel. Cela permet d'accélérer l'itération et de s'assurer que tout le monde reste aligné sur la vision du design.

Recueillir des commentaires à l'aide d'outils de rétroaction sur la conception n'est qu'un début. Pour avoir un véritable impact, vous avez besoin d'une plateforme qui vous aide à mettre en œuvre ces changements et à en suivre l'efficacité.

C'est là que ClickUp brille ! ✨

En plus de recueillir des commentaires personnels ou de clients, ClickUp vous permet de documenter vos cours de façon transparente, de fixer des objectifs clairs et de suivre les jalons, le tout en un seul endroit. Il vous permet de rester organisé et de mesurer l'impact de ces changements sur les résultats.

Que vous souhaitiez recueillir des commentaires, affiner vos conceptions ou peaufiner votre stratégie, ClickUp transforme les commentaires en actions, ce qui vous permet de rester sur la bonne voie et de fournir un travail exceptionnel. Mais ne vous contentez pas de nous croire sur parole, faites-en l'expérience par vous-même !

Nous serions ravis de savoir comment ClickUp vous aide à rationaliser votre processus de conception. S'inscrire gratuitement aujourd'hui. 🎯