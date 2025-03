11 modèles de checklist gratuits pour rester organisé

Les couleurs, l'art et la créativité ont un impact profond sur notre esprit. Ils ne se contentent pas de rendre les choses visuellement agréables, mais influencent également notre niveau d'énergie et notre état d'esprit.

Par exemple, imaginez une matinée ensoleillée avec une petite brise parfaite ; vous êtes motivé pour courir ou pratiquer une activité. Imaginez maintenant une matinée humide et froide. Vous faites-vous sentir léthargique et démotivé ?

Ce même principe peut s'appliquer à vos checklists. Un arrière-plan coloré ou créatif, tel qu'une image inspirante ou un thème de couleur dégradée, peut créer un environnement positif et stimulant. C'est l'essence même d'un modèle de checklist "mignon".

Dans cet article de blog, nous allons explorer les modèles de checklist mignons et vous montrer comment les utiliser, en rendant toutes les tâches plus faciles à gérer et plus amusantes.

Qu'est-ce qu'un modèle de checklist mignon ?

Un modèle de checklist mignon est une liste à faire personnalisable avec des couleurs agréables à l'œil, des icônes amusantes et des polices de caractères ludiques. Il vous aide à organiser votre journée en une activité agréable. Qu'il s'agisse de vos tâches quotidiennes, de vos courses ou de vos projets de travail, un modèle de checklist mignon allie parfaitement fonction et créativité.

Vous pouvez personnaliser un modèle de checklist mignon pour le rendre plus excitant. C'est idéal pour tous ceux qui cherchent à améliorer l'organisation des tâches tout en restant légers.

Voici pourquoi vous devriez essayer un modèle de checklist mignon :

Les couleurs vives et les designs amusants attirent votre attention, ce qui vous donne envie d'achever les tâches routinières

Lorsque nous cochons une tâche sur nos jolies checklists, notre cerveau libère de la dopamine, une substance chimique qui nous procure un sentiment de bien-être. Nous nous sentons ainsi heureux et accomplis, même pour des tâches simples

Avec un modèle attrayant, vous prendrez probablement l'habitude d'organiser vos tâches quotidiennement. Cela améliore également la cohérence et l'efficacité du travail

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de checklist mignonne ?

Un joli modèle de checklist doit être fonctionnel et visuellement attrayant. Que vous utilisiez le modèle pour le travail, l'école ou la vie personnelle, une checklist bien conçue peut vous aider à ne pas perdre le fil.

Voici ce qui distingue un joli modèle de checklist :

Couleurs vives et polices de caractères amusantes: Un bon modèle utilise des couleurs vives et des polices de caractères faciles à lire pour rester léger et motivant

Un bon modèle utilise des couleurs vives et des polices de caractères faciles à lire pour rester léger et motivant Disposition simple: La disposition doit être visuellement attrayante, avec des sections claires qui vous guident dans vos tâches sans vous submerger

La disposition doit être visuellement attrayante, avec des sections claires qui vous guident dans vos tâches sans vous submerger Des icônes ou des illustrations: Des icônes ou des images mignonnes doivent être ajoutées pour rendre la checklist plus esthétique et vous aider à identifier rapidement les tâches

Des icônes ou des images mignonnes doivent être ajoutées pour rendre la checklist plus esthétique et vous aider à identifier rapidement les tâches Espaces de personnalisation: Une bonne checklist vous permet d'ajouter des notes personnelles ou de modifier les éléments visuels en fonction de vos besoins

Une bonne checklist vous permet d'ajouter des notes personnelles ou de modifier les éléments visuels en fonction de vos besoins Format facile à utiliser: Qu'il soit imprimable ou numérique, un modèle de checklist mignon doit être facile à utiliser et doit pouvoir être partagé facilement

👀 Le saviez-vous ? Des études indépendantes suggèrent qu'incorporer plus de visuels dans la communication sur le lieu de travail peut aider les employés à économiser plus de 1,5 million d'euros par an 33 minutes de productivité chaque semaine.

11 modèles de checklists mignonnes

Si vous êtes à la recherche de modèles de checklist élégants et pratiques, ClickUp l'outil de productivité ultime sur le lieu de travail, vous couvre !

ClickUp offre des services de pointe en matière de modèles de checklist de premier ordre pour répondre à tous les besoins, qu'il s'agisse de l'intégration de nouveaux employés ou du forfait de vacances.

Découvrons 11 modèles de checklists gratuits de ClickUp qui allient parfaitement plaisir et travail.

1. Modèle de checklist hebdomadaire de ClickUp

Vous devez aller au salon de coiffure, tondre la pelouse, aller chercher des robes au pressing et commander du shampoing ? Le Modèle de checklist hebdomadaire ClickUp est l'outil qu'il vous faut pour tout rationaliser.

Ce joli modèle de checklist quotidienne est conçu pour vous permettre de rester sur la bonne voie en affichant une vue claire et organisée de vos tâches hebdomadaires. Dressez simplement la liste de ce qui doit être fait, qu'il s'agisse de courses personnelles ou d'objectifs liés au travail, fixez des dates début et des échéances, et attribuez des priorités.

De plus, l'interface intuitive de type "glisser-déposer" vous permet de vous concentrer sur vos tâches L'interface intuitive de type "glisser-déposer" vous permet de déplacer les tâches en fonction de l'évolution de votre semaine. À faire reporter la corvée de linge ? Pas de problème, il suffit de la déplacer à un autre jour. Vous pouvez également regrouper des tâches similaires, comme "tâches ménagères" ou "peinture de la chambre", pour plus de clarté.

De plus, grâce à l'application mobile de ClickUp, vous pouvez accéder à votre checklist en déplacement. Cochez les tâches au fur et à mesure que vous les achevez et ressentez la satisfaction de.. rester productif sans être débordé.

🌟 Idéal pour: Professionnels occupés, parents, familles, indépendants et entrepreneurs

2. Modèle de checklist d'embauche ClickUp

Le recrutement comporte de nombreuses étapes : publication des offres d'emploi, présélection des candidats, coordination avec les comités d'entretien et intégration des nouveaux employés. il n'y a pas de quoi s'ennuyer..

Sans un système efficace, il est facile de passer à travers les mailles du filet. Mais pas avec le Modèle de checklist d'embauche ClickUp qui aide les équipes RH à rester organisées du début à la fin.

Créez une checklist étape par étape pour chaque étape du recrutement : publication de l'offre d'emploi, suivi des candidats, planification des entretiens, collecte des commentaires et finalisation des offres. Grâce à des échéances claires et à des propriétaires de tâches, tous les membres de l'équipe savent ce qu'il faut faire et quand.

Cette liste de contrôle a été élaborée par l'équipe de recrutement de la Commission européenne modèle de checklist permet également aux utilisateurs de centraliser la communication pour les processus d'embauche. Joignez des pièces jointes aux CV, ajoutez des commentaires pour les retours d'entretiens et suivez la progression de chaque candidat en temps réel. Que vous soyez un petit cabinet de conseil ou une multinationale, vous pouvez utiliser ce modèle pour gagner du temps, réduire les erreurs et offrir une expérience mémorable aux candidats et à votre équipe.

Idéal pour: Les RH et les agences de recrutement

3. Modèle de checklist d'intégration ClickUp

La liste de contrôle Modèle de checklist d'onboarding ClickUp est votre guide ultime pour créer une expérience d'accueil en douceur et vous assurer que les nouveaux employés disposent de toutes les ressources et informations nécessaires pour être opérationnels.

Les RH peuvent saisir le titre du poste, l'e-mail et le téléphone professionnels, le superviseur et le service à l'aide de menus déroulants, ce qui permet aux nouveaux arrivants de démarrer facilement et de stocker les informations pertinentes sur les contacts et l'équipe.

En cours, le modèle permet aux équipes d'embauche de spécifier le type d'emploi (temps plein, temps partiel, contrat ou projet) et la date début officielle, et de suivre la progression grâce à une barre de progression automatique. Ce joli modèle de checklist permet de s'assurer qu'aucune étape du processus d'onboarding n'est oubliée, et le plus beau, c'est qu'il peut être réutilisé pour plusieurs embauches.

🌟 Idéal pour: Les équipes d'intégration et les services RH

4. ClickUp Modèle de checklist de déménagement

Déménager dans un nouvel Accueil ou une nouvelle ville peut être super excitant, mais le processus peut rapidement devenir accablant. Le Modèle de checklist de déménagement ClickUp facilite la gestion de chaque étape de votre déménagement, de l'emballage à l'installation.

Ce modèle vous aide à diviser votre déménagement en tâches gérables, telles que le tri des effets personnels, l'embauche de déménageurs et la notification des services publics. Vous pouvez fixer des paramètres pour chaque tâche et définir des priorités afin de savoir ce qui doit être fait en premier.

Vous pouvez également classer les tâches dans des sections telles que "Emballage", "Jour du déménagement" et "Déballage" pour vous assurer que rien n'est oublié. La checklist personnalisable vous permet d'ajouter, de supprimer ou d'ajuster des éléments en fonction de vos forfaits.

Et le plus beau, c'est que vous pouvez collaborer avec votre famille ou vos colocataires Vous pouvez collaborer avec votre famille ou vos colocataires, afin que toutes les personnes impliquées dans le déménagement soient sur la même page. Qu'il s'agisse de confirmer qui emballera quoi ou de cocher les tâches terminées, ce modèle vous permet de toujours garder le contrôle.

Idéal pour: Les couples, les parents et les familles qui changent de ville, ainsi que les entreprises qui prévoient de changer de bureau

👀 Did you know? The average American home has more than 300 000 éléments ! L'organisation et le désencombrement avant un déménagement peuvent contribuer à réduire le stress et à rendre l'emballage beaucoup plus facile à gérer.

5. Modèle de checklist de projet ClickUp

La gestion d'un projet complexe n'est pas une plaisanterie : des centaines de tâches doivent être accomplies pour assurer la réussite d'un projet. Les Modèle de checklist de projet ClickUp est exactement fait pour cela, pour vous aider à gérer des projets complexes sans stress.

Que vous lanciez un nouveau produit, planifiez un évènement ou travailliez sur une collaboration d'équipe, ce modèle vous permet de tout garder en un seul endroit grâce à des emojis super mignons ! 🙂

L'une des fonctionnalités clés de ce modèle est le champ " Budget alloué ". Cela permet de suivre facilement si vous dépassez les dépenses à n'importe quelle étape afin que vous puissiez faire les ajustements nécessaires.

Par exemple, imaginez que vous travaillez au lancement d'une campagne de marketing. Vous pouvez diviser le projet en plusieurs phases : "Recherche", "Conception de la campagne" et "Exécution" Un budget serait alloué à chaque phase et la barre de progression se remplirait au fur et à mesure que des tâches telles que "Finaliser la conception" ou "Lancer les publicités" seraient achevées.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet et les équipes qui suivent et gèrent les jalons d'un projet

6. Modèle de checklist pour une réunion ClickUp

Le modèle Modèle de checklist de réunion ClickUp est votre arme secrète pour des réunions fluides et productives. Qu'il s'agisse d'une discussion d'équipe, d'un appel de client ou d'une mise à jour de projet, ce modèle vous permet d'être parfaitement préparé.

Par exemple, vous pouvez utiliser le modèle pour dresser la liste des éléments de l'ordre du jour avant une réunion importante avec un client, attribuer des points de discussion aux membres de l'équipe et joindre les documents pertinents. Lorsque la réunion commencera, vous saurez exactement ce qu'il faut aborder et qui dirigera chaque segment.

Le modèle vous permet d'assigner facilement des tâches telles que "envoyer les invitations à la réunion" ou "préparer les diapositives de la présentation", afin de ne rien oublier. Vous pouvez même ajouter des rappels pour les actions de suivi après la réunion, comme l'envoi de notes ou la planification de la prochaine réunion.

🌟 Idéal pour: Professionnels et chefs d'équipe se préparant à des réunions productives

7. ClickUp Modèle de checklist pour les vacances

Imaginez : vous arrivez à la destination de vos rêves et vous vous rendez compte que vous avez oublié votre crème solaire, votre livre favori ou même vos documents de voyage ! Le Modèle de checklist de vacances ClickUp permet de s'assurer que cela n'arrivera jamais.

Ce modèle de checklist mignon et magnifique transforme vos liste à faire en une liste visuellement attrayante grâce à des couleurs, des icônes et des dispositions personnalisables qui correspondent à votre style.

Décomposez votre itinéraire de voyage répartis en catégories comme les vêtements, les articles de toilette, les gadgets et les documents. Mettez en évidence les éléments essentiels comme les passeports ou les billets avec des couleurs vives pour vous assurer qu'ils retiennent votre attention. Cochez les éléments au fur et à mesure que vous faites vos valises et regardez votre liste se transformer en un tableau de progression satisfaisant.

Concentrez-vous sur la création de souvenirs, et non sur la résolution des problèmes d'emballage. Laissez ce modèle sympa s'occuper du reste.

🌟 Idéal pour: Les entreprises qui organisent leurs tâches en vue des prochaines vacances

8. ClickUp Modèle de checklist pour la retraite

Planifier sa retraite est une étape importante, et disposer d'une feuille de route claire peut faire toute la différence. Mais avez-vous envisagé que votre checklist retraite soit colorée et vivante au lieu des checklists ternes et en noir et blanc ?

Les Modèle de checklist pour la retraite ClickUp est une rupture avec les listes de retraite monotones et ennuyeuses. Le modèle vous aide à garder le cap sur les tâches clés menant à votre retraite tout en étant visuellement attrayant.

Ce modèle permet de décomposer un forfait retraite complexe en tâches faciles à gérer. Tous les détails sont couverts, du paramètre de vos finances à la finalisation de votre assurance santé. Vous pouvez également organiser les tâches par catégories, comme les "Objectifs financiers", les "Forfaits logement" et les "Jalons personnels", afin de vous assurer que vous abordez chaque aspect de votre retraite de manière structurée.

Par exemple, si vous devez consolider vos comptes de retraite ou revoir vos options de pension, le modèle vous aide à rester organisé grâce à des échéances et des rappels.

🌟 Idéal pour: Les particuliers et les planificateurs financiers qui se préparent à une retraite en douceur

9. ClickUp Modèle de liste à faire pour l'auto-soin

La vie est trépidante et prendre soin de soi passe souvent au second plan. À quelle fréquence faites-vous des forfaits ou des notes pour une activité donnée et l'oubliez complètement ? nous sommes tous passés par là !

Mais tout cela est sur le point de changer ! Les Modèle de liste à faire pour prendre soin de soi ClickUp vous aide à donner la priorité à vous. Du forfait d'une session de yoga au paramètre d'une désintoxication des médias sociaux, c'est votre guide personnel vers le bien-être.

Considérez-le comme votre partenaire de soins personnels. Utilisez-le pour :

Dresser la liste des activités qui vous procurent de la joie, comme lire un livre ou promener votre chien

Prévoir du temps pour une thérapie, la méditation ou l'apprentissage d'une nouvelle compétence

Organiser tout ce qui est nécessaire pour que prendre soin de soi devienne un jeu d'enfant

Ce joli modèle de checklist quotidienne est facile à utiliser et achevé. Vous souhaitez regrouper les activités en fonction de l'esprit, du corps et de l'âme ? Terminé. Vous avez besoin d'un Calendrier pour savoir quand et comment vous allez les intégrer ? C'est également possible.

🌟 Idéal pour: Les personnes qui accordent la priorité à l'auto-prise en charge et au suivi des habitudes de bien-être

10. Google Docs Modèle de checklist des habitudes saines par GooDocs

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'association GooDocs Le modèle de checklist des habitudes saines de Google Docs par $$$$, avec ses couleurs apaisantes et son design mignon, est parfait pour le suivi de vos habitudes quotidiennes ou la gestion de différentes corvées.

Ce modèle de checklist mignon s'adapte à vos besoins, qu'il s'agisse de programmer des objectifs de remise en forme, des forfaits repas ou des courses de la journée.

Par exemple, vous pourriez créer une checklist quotidienne comme ceci :

Séance de yoga le matin

Préparer un petit-déjeuner sain pour la famille

Suivre la consommation d'eau tout au long de la journée

Organiser les médicaments pour les parents âgés

Aider les enfants à faire leurs devoirs le soir

Chaque tâche peut être codée par couleur pour plus de clarté de classer votre travail par ordre de priorité d'un seul coup d'œil. De plus, la disposition visuellement attrayante fait de cette checklist un outil que vous voudrez utiliser tous les jours !

🌟 Idéal pour: Les personnes soucieuses de leur santé qui suivent leurs habitudes quotidiennes en matière de santé

💡 Conseil pro: Utilisez les fonctionnalités modifiables du modèle pour créer des sections hebdomadaires ou mensuelles récurrentes sur les habitudes. Par instance, désignez une diapositive pour la "routine du matin" et dupliquez-la pour chaque jour. Vous gagnerez ainsi du temps lors de l'entrée des données et pourrez repérer d'un coup d'œil les schémas ou les habitudes oubliées. Vous pouvez également ajouter des rappels ou des citations motivantes pour rester inspiré et cohérent !

11. Modèle de checklist pour Excel/Google Sheets par Template.Net

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser la liste de contrôle de l'entreprise Template.Net Vous vous rendez à une réunion ou vous préparez une fête ? Organisez tout avec le modèle de checklist mignonne Excel/Google Sheets de Template.net.

Avec son design sympathique et ses couleurs pastel, ce mignon modèle de checklist est parfait pour planifier les tâches tout en ajoutant une touche de personnalité à vos listes.

Vous avez besoin de noter des détails supplémentaires ? Le modèle vous permet d'ajouter des notes pour vous assurer de ne rien oublier. De plus, il est facile à imprimer, ce qui le rend idéal pour ceux qui préfèrent avoir une checklist physique en main.

Le modèle est entièrement compatible avec Excel et Google Sheets, de sorte que vous pouvez travailler en ligne ou hors ligne, sur n'importe quel appareil. De plus, si vous êtes quelqu'un qui travaille mieux avec des lignes et des colonnes qu'avec un simple document, ce modèle est parfait pour vous.

🌟 Idéal pour: Toute personne souhaitant une façon amusante et colorée d'organiser ses tâches

Utilisez les jolis modèles de checklist de ClickUp pour rester organisé

Les checklists ne doivent pas nécessairement être ennuyeuses ou en noir et blanc.

Avec les jolis modèles de checklist de ClickUp, rester organisé devient amusant. Des designs colorés aux dispositions créatives, ces modèles transforment la gestion des tâches quotidiennes en quelque chose de vivant et de motivant.

