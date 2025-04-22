11 modèles gratuits de formulaires d'inscription

Imaginez la situation : vous vous préparez à un évènement important avec une liste massive d'invités, mais vous devez gérer toutes ces inscriptions ?

L'utilisation de votre propre formulaire d'inscription facilite le processus d'inscription et vous permet d'obtenir de précieuses données sur vos clients que vous pouvez utiliser dans votre Systèmes de gestion de la relation client (CRM) pour dynamiser les évènements futurs. C'est comme faire d'une pierre deux coups : moins de stress aujourd'hui et des informations utiles plus tard !

Et si l'idée de passer des heures à créer le formulaire d'inscription parfait vous fait transpirer, ne vous inquiétez pas. Entrez dans la magie d'un modèle de formulaire d'inscription bien conçu.

Avec le bon modèle de formulaire d'inscription en ligne, dites adieu aux heures d'entrée manuelle de données.

Paramétrez votre formulaire d'inscription à un évènement virtuel en quelques minutes et personnalisez-le comme bon vous semble. Voyons comment les modèles de formulaires d'inscription peuvent simplifier le formulaire et le processus d'inscription de votre école.

Qu'est-ce qu'un modèle de formulaire d'inscription ?

Les modèles de formulaires d'inscription sont des formulaires en ligne préformatés et prêts à l'emploi, conçus pour être facilement personnalisés en fonction des inscriptions à des évènements spécifiques.

Avec des options pour tout, des formulaires d'inscription à des évènements virtuels aux formulaires d'adhésion à des salles de sport, vous pouvez éviter de créer des formulaires d'inscription à partir de zéro et collecter des informations de contact et d'autres données. De plus, les modèles avancés offrent des fonctionnalités de glisser-déposer pour personnaliser les champs et les dispositions.

📌 Par exemple, un modèle de formulaire d'entrée d'inscription à un atelier peut comprendre :

Nom : Champ texte pour saisir le nom et le prénom

: Champ texte pour saisir le nom et le prénom E-mail : Champ d'adresse e-mail obligatoire pour les mises à jour et les confirmations

: Champ d'adresse e-mail obligatoire pour les mises à jour et les confirmations Numéro de téléphone : Numéro de téléphone : Numéro de contact facultatif pour les informations de dernière minute

: Numéro de téléphone : Numéro de contact facultatif pour les informations de dernière minute Préférences d'atelier : menu déroulant ou cases à cocher pour le choix des sessions (par exemple, sessions du matin ou de l'après-midi)

: menu déroulant ou cases à cocher pour le choix des sessions (par exemple, sessions du matin ou de l'après-midi) Amener un ami : Case à cocher pour les invités supplémentaires

: Case à cocher pour les invités supplémentaires Préférences alimentaires : Préférences alimentaires : options telles que "végétarien", "végétalien" ou "pas de préférences"

: Préférences alimentaires : options telles que "végétarien", "végétalien" ou "pas de préférences" Informations sur le paiement : Section de paiement intégrée pour les ateliers payants (carte de crédit, PayPal, etc.)

🚀 Rappel amical: Incluez une section "Commentaires supplémentaires" dans votre formulaire d'inscription. C'est l'endroit idéal pour recueillir les demandes spéciales ou les informations que les participants souhaitent partager et qui peuvent vous aider à personnaliser leur expérience et à détecter les détails de dernière minute que vous auriez pu manquer

À lire aussi: Les 10 meilleurs logiciels de gestion des membres pour les organisations

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de formulaire d'inscription ?

Un bon modèle de formulaire d'inscription comporte quelques ingrédients clés pour assurer le bon déroulement des opérations et garantir une collecte efficace des informations essentielles.

Des instructions effacées : Utilisez un langage simple pour que les participants sachent exactement ce dont ils ont besoin et comment le fournir

: Utilisez un langage simple pour que les participants sachent exactement ce dont ils ont besoin et comment le fournir Une conception conviviale : Conception conviviale : faites en sorte que le formulaire soit propre et organisé, avec des sections et des champs clairs, afin que le remplir soit facile et (osons le dire) agréable !

: Conception conviviale : faites en sorte que le formulaire soit propre et organisé, avec des sections et des champs clairs, afin que le remplir soit facile et (osons le dire) agréable ! Les champs essentiels uniquement : N'incluez que l'essentiel, comme le nom du participant, les informations de contact, les préférences de l'évènement et les options de paiement - personne n'a envie de remplir un formulaire aussi long qu'un roman

: N'incluez que l'essentiel, comme le nom du participant, les informations de contact, les préférences de l'évènement et les options de paiement - personne n'a envie de remplir un formulaire aussi long qu'un roman Validation et messages d'erreur : Fournissez des messages d'erreur clairs pour guider les utilisateurs en cas d'erreur et les aider à achever le formulaire sans frustration

: Fournissez des messages d'erreur clairs pour guider les utilisateurs en cas d'erreur et les aider à achever le formulaire sans frustration Réactivité mobile : Veillez à ce que le formulaire soit bien présenté sur les appareils mobiles, car de nombreux utilisateurs le rempliront sur leur téléphone

: Veillez à ce que le formulaire soit bien présenté sur les appareils mobiles, car de nombreux utilisateurs le rempliront sur leur téléphone Sécurité et confidentialité : Sécuriser le formulaire pour protéger les données des utilisateurs, en veillant à la conformité avec les réglementations en matière de confidentialité

🚀 Conseils de pro : Donnez vie à votre formulaire d'inscription en ajoutant la marque de l'évènement - polices de caractères, logos et combinaisons de couleurs - pour créer davantage de formulaires d'inscription avec un aspect cohérent et professionnel.

11 modèles de formulaires d'inscription

Vous recherchez le modèle de formulaire d'inscription idéal pour simplifier votre processus d'inscription ? ClickUp peut vous aider. ClickUp est l'application Tout pour le travail. En tant que plateforme de productivité tout-en-un, elle facilite la gestion des projets d'évènements, des détails sur les clients, et plus encore. De plus, elle dispose d'une bibliothèque de plus de 1000 modèles parmi lesquels vous pouvez choisir.

Voici 11 modèles de formulaires d'inscription pour vous aider à collecter facilement des détails essentiels.

1. Modèle de formulaire d'inscription ClickUp 86.4% des organisateurs de conférences prévoient de programmer un nombre d'évènements en personne supérieur ou égal à celui de l'année précédente.

En bref, plus d'évènements = plus d'inscriptions.

Pour vous sortir de ce chaos de formulaires d'inscription en ligne, rencontrez l'équipe de la Modèle de formulaire d'inscription de ClickUp .

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-604.png Modèle de formulaire de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200620549&department=operations Télécharger ce modèle /$$cta/

Que vous souhaitiez recueillir les RSVP d'un évènement ou suivre les inscriptions des membres, ce modèle offre un tableau de fonctionnalités qui facilite l'accès à tous les détails dont vous avez besoin, sans tracas.

L'époque de l'entrée manuelle des données est révolue. Grâce aux champs personnalisables de ClickUp, vous pouvez facilement ajouter des sections pour le téléchargement de fichiers, de photos et d'autres pièces jointes. De plus, tout cela est soutenu par un stockage crypté, de sorte que vos données collectées restent sécurisées et organisées en un seul endroit. Aucun code n'est nécessaire : quelques clics suffisent pour que vous soyez prêt à partir !

Idéal pour: Les organisateurs d'évènements et les Business qui ont besoin d'un moyen fiable et flexible pour gérer les inscriptions en ligne et les listes d'invités.

2. Modèle de formulaire d'adhésion ClickUp

L'augmentation du nombre de membres est un signe de croissance de l'entreprise. C'est une bonne nouvelle, mais la gestion des adhésions et l'organisation de toutes ces données n'est pas une mince affaire.

C'est pourquoi Le modèle de formulaire d'adhésion de ClickUp entre en jeu et prend en charge les tâches les plus lourdes de la gestion des adhésions.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Membership-Form-Template.png Modèle de formulaire d'adhésion ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205426967&department=other Télécharger ce modèle /$$cta/

Conçu dans un souci de simplicité, ce modèle vous permet de saisir les informations essentielles sur les membres dans un seul formulaire facile à utiliser, parfait pour les débutants comme pour les professionnels.

Ce modèle affiche un formulaire qui permet aux candidats d'entrer leurs renseignements de base rapidement et en toute sécurité. Par ailleurs, la fonctionnalité de base de données intégrée permet de conserver toutes les informations en un seul endroit bien rangé. En cours, vous pourrez suivre la progression de chaque demande, ce qui vous permettra d'être présent pour chaque membre.

Ce modèle de formulaire d'adhésion garantit que les informations de chaque membre sont collectées de manière précise et cohérente, ce qui rend votre processus d'intégration plus fluide que jamais.

✨ Idéal pour: Les gestionnaires de communauté, les gymnases et les clubs qui veulent rationaliser les inscriptions et les mises à jour des membres.

Also Read: 10 meilleurs logiciels de base de données gratuits (fonctionnalités, prix)

3. Modèle de formulaire ClickUp

Que vous soyez en train de forfaiter une session de formation ou un atelier, ou que vous souhaitiez recueillir des commentaires, le Modèle de formulaire ClickUp est votre solution unique pour vous aider à collecter les informations dont vous avez besoin rapidement et sans tracas.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-604.png Modèle de formulaire de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200682106&department=other Télécharger ce modèle /$$cta/

Conçu pour les débutants mais suffisamment puissant pour tout pro, il vous permet de construire des champs personnalisés, de personnaliser votre formulaire en fonction de votre public et d'organiser facilement les réponses.

Fini la paperasse interminable et les feuilles de calcul désordonnées ! Avec ce modèle de formulaire, les réponses sont stockées en toute sécurité, bien organisées et prêtes à l'emploi. Ce modèle permet de s'assurer que tout se passe bien, qu'il s'agisse de commentaires de clients ou de sondages internes, en vous aidant à recueillir des données précises tout en économisant du temps et des efforts.

✨ Idéal pour: Les équipes ayant besoin d'une solution de formulaire personnalisée pour les sondages clients, les vérifications d'équipe ou la collecte de commentaires.

🚀 Conseil professionnel : Saisissez instantanément les réponses et simplifiez votre flux de travail en acheminant les tâches vers l'équipe adéquate grâce à Affichage du formulaire de ClickUp . Cette fonctionnalité connecte automatiquement les réponses aux tâches à suivre, ce qui garantit qu'aucun retour d'information ne se perd et que chaque détail est prêt à être traité rapidement.

4. Modèle de formulaire d'inscription à un évènement ClickUp

Le forfait d'un évènement est déjà un défi sans avoir à gérer les inscriptions et à suivre les détails des invités Modèle de formulaire d'inscription à un évènement ClickUp .

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-788.png Modèle de formulaire d'inscription à un évènement de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-211281984&department=marketing Télécharger ce modèle /$$cta/

Ce modèle offre une base de données centralisée pour toutes les informations essentielles des participants. Ses fonctionnalités entièrement personnalisables vous permettent d'ajouter des champs uniques, tels que les choix alimentaires.

Avec ce modèle, vous pouvez créer votre formulaire d'inscription à un évènement en quelques minutes, en vous assurant que toutes les données critiques sont collectées avec précision. Ce modèle vous permet de suivre les tendances en matière d'inscription et de recueillir des commentaires de façon transparente, tout en vous affichant une liste d'invités en temps réel.

Idéal pour : Les planificateurs d'évènements, les coordinateurs d'ateliers, et toute personne jonglant avec les détails de multiples participants.

🚀 Le saviez-vous ? La technologie spécialisée dans les évènements peut faire une réelle différence dans la planification d'un évènement. Pour les accros du nombre, cela signifie 20 % d'invités en plus, 27 % d'événements terminés en plus et jusqu'à 30 % d'économies ! Passons donc du mode manuel au mode automatique avec le modèle de formulaire d'inscription à un évènement de ClickUp afin que vous puissiez vous concentrer sur la planification de l'évènement avec toutes les données centralisées et organisées.

**A lire également Comment créer une checklist pour la planification d'un évènement

5. Modèle de formulaire de demande d'emploi ClickUp

Ne nous voilons pas la face : l'embauche peut être un marathon de paperasserie, de suivis interminables et de passages au crible de piles de CV. Le Modèle de formulaire de demande d'emploi ClickUp est là pour vous faciliter la tâche.

Ce modèle rassemble toutes les informations essentielles dont vous avez besoin de la part des candidats : données personnelles, formation et travail, le tout dans un formulaire organisé et facile à parcourir.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Job-Application-Form-Template-1.png Attirez l'attention et établissez une connexion avec les meilleurs talents grâce au modèle de formulaire de candidature de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-206428913&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$$cta/

Conçu pour assurer l'efficacité du processus de recrutement, ce modèle vous permet de suivre le statut de chaque candidature. De plus, il crée une expérience conviviale pour les candidats, qui peuvent ainsi soumettre leurs informations facilement et de manière professionnelle.

Idéal pour : Les équipes RH et les recruteurs qui cherchent à rationaliser leur processus de sélection des candidats.

Also Read: 10 meilleurs logiciels de suivi des candidatures (ATS)

Gérer les demandes des clients peut ressembler à une course contre Usain Bolt ou contre le temps lui-même.

Avec Modèle de formulaire de contact de ClickUp avec le modèle de formulaire de contact de ClickUp, vous pouvez rassembler tous les messages "Contactez-nous" dans un seul formulaire organisé et personnalisable. Ce modèle est parfait pour capturer les informations de contact essentielles et recueillir les commentaires ou les questions des clients afin qu'aucune information ne soit oubliée.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUps-Contact-Form-Template.png Affichez tout dans une vue Liste, avec le formulaire Contact de ClickUp, organisez tous les envois de vos clients https://app.clickup.com/signup?template=t-200650023&department=other Télécharger ce modèle /$$cta/

Conçu pour tout garder en un seul endroit, le modèle de formulaire de contact vous évite de chercher dans des e-mails ou des feuilles de calcul éparpillés tout en vous aidant à consolider les réponses de manière efficace.

En prime, il offre une expérience fluide et conviviale qui permet aux clients de se sentir écoutés et valorisés. Avec ClickUp, vous disposerez d'un endroit sûr et centralisé pour toutes les demandes des clients, ce qui vous aidera à fournir un service de premier ordre sans jamais quitter votre tableau de bord.

✨ Idéal pour: Les propriétaires de sites web, les freelances, et tous ceux qui ont besoin d'être joignables.

Lire aussi : Stratégies de flux de travail pour la gestion des clients à l'intention des entreprises

Rester en connexion avec vos clients est la clé pour les fidéliser. Cependant, garder une trace de toutes leurs demandes, commentaires et questions peut sembler insurmontable.

Entrer Modèle de formulaire de contact client de ClickUp . Ce modèle entièrement personnalisable permet de recueillir des informations précieuses sur tous les sujets, des problèmes liés aux produits aux commentaires généraux.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-210.png Modèle de formulaire de contact client ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182377072&department=support Télécharger ce modèle /$$cta/

Obtenez un cadre facile pour capturer les préoccupations et les commentaires des clients sur n'importe quel problème auquel ils sont confrontés avec ce cadre.

Ce modèle permet de collecter sans effort des données pour des sondages, des études et des abonnements marketing, tout en facilitant la gestion des messages entrants. Le résultat ? Tous les commentaires de vos clients sont regroupés en un seul endroit, prêts à être examinés et à faire l'objet d'une réponse rapide.

✨ Idéal pour: Les équipes de service client, les représentants de l'assistance et les Business qui veulent créer une expérience client dès le premier coup d'œil.

🚀 Fun Fact : 83% des clients se sentent plus fidèles aux marques qui les écoutent et résolvent leurs problèmes.

Lire aussi: 10 modèles de gestion des clients dans PowerPoint et ClickUp

8. Modèle de formulaire de demande ClickUp

Vous est-il déjà arrivé d'être submergé par de multiples formulaires de demande d'utilisateurs et de ne pas savoir par où commencer ?

Entrer Modèle de formulaire de demande de ClickUp -Une véritable bouée de sauvetage ! Ce modèle personnalisé vous aide à gérer les demandes, qu'elles émanent de clients ou d'employés, en centralisant tout.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/request-form-template.png Simplifiez le processus et gardez toutes les demandes de nouveaux utilisateurs pour votre entreprise bien organisées en un seul endroit avec le formulaire de demande de nouvel utilisateur de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205384045&department=it Télécharger ce modèle /$$cta/

Grâce à ce modèle, vous pouvez vous assurer que vous recueillez les bonnes informations à chaque fois, ce qui facilite le suivi des demandes. Il est conçu pour améliorer l'efficacité de l'ensemble du Tableau. De plus, vous pouvez assigner des tâches, collaborer avec votre équipe et suivre la progression, le tout dans ClickUp.

Assurez un traitement cohérent des demandes et offrez une expérience de premier ordre avec le modèle de formulaire de demande de ClickUp !

✨ Idéal pour: Les équipes d'assistance, les départements d'opérations, et toute personne en première ligne du traitement des demandes.

Also Read: 9 modèles gratuits de formulaires d'admission des clients dans Word & ClickUp

9. Modèle d'accueil du client ClickUp

Prendre un bon départ avec de nouveaux clients peut être personnalisé - nous avons tous ressenti la pression de faire une forte première impression.

C'est pourquoi Modèle d'accueil du client de ClickUp intervient pour sauver la situation. Ce modèle vous guide dans un processus d'intégration clair, étape par étape, pour vous aider à offrir une expérience fluide et accueillante à chaque client.

Vous pouvez personnaliser les étapes d'accueil en fonction des besoins de vos clients, afin qu'ils se sentent assistés depuis l'inscription jusqu'à l'utilisation quotidienne.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-17.jpeg Modèle d'accueil personnalisé de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182245845&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$$cta/

Grâce à ce modèle, vous pouvez mieux comprendre chaque client et adapter votre approche pour une expérience personnalisée. Que vous soyez l'accueil de nouveaux clients ou la mise à jour de votre processus, le modèle d'accueil des clients de ClickUp rend le processus d'accueil transparent pour vous et vos clients.

✨ Idéal pour : Les équipes de réussite client, les gestionnaires de comptes et tous ceux qui souhaitent accueillir de nouveaux clients en douceur.

10. Modèle de formulaire de demande de stage par Forms.app

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Internship-Application-Form-Template-by-Forms.app\_-1400x838.png Modèle de formulaire d'inscription à un stage par Forms.app /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le formulaire d'inscription au stage Formulaires.application Trier des piles de demandes de stage peut être épuisant (sans parler de la paperasse qui n'en finit pas !). Mais avec le modèle de formulaire de demande de stage de Forms.app, vous pouvez gagner du temps et de l'énergie.

Ce modèle de formulaire en ligne permet aux candidats de postuler facilement. Ils peuvent soumettre leurs coordonnées quand ils le souhaitent. Le format en ligne vous permet également d'examiner les candidatures rapidement et de rester organisé sans vous noyer dans les traces de papier.

Idéal pour : Les équipes d'embauche, les petites entreprises et les startups qui ont besoin de trier les aspirants des expérimentés.

Also Read: La puissance des formulaires ClickUp : Mon travail pour les équipes de développement de logiciels

11. Modèle de formulaire d'inscription par Colorlib

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Registration-Form-Template-by-Colorlib.png Modèle de formulaire d'inscription par Colorlib /$$$img/

il s'agit d'un modèle de formulaire d'inscription Colorlib Avec le modèle de formulaire d'inscription gratuit et prêt à l'emploi de Colorlib, pas besoin de partir de zéro ; il suffit de le personnaliser et de l'utiliser !

Ce modèle présente un assistant élégant en trois étapes qui guide les utilisateurs à travers les informations personnelles, les connexions de compte bancaire et les objectifs financiers, en gardant les choses simples et engageantes. C'est une situation gagnant-gagnant : les candidats ont une expérience fluide, et vous obtenez les informations précises et organisées dont vous avez besoin.

Idéal pour: Les organisateurs d'évènements, les éducateurs, et tous ceux qui ont besoin de rassembler des participants avec une forme facile à utiliser et esthétiquement agréable.

Also Read: 14 meilleurs logiciels de création de formulaires (fonctionnalités, avantages, inconvénients, prix)

Prêt, enregistrez, partez ! Vos formulaires sont prêts pour l'action

Les modèles de formulaires d'inscription de ClickUp, faciles à utiliser, représentent l'automatisation à son meilleur.

Comme le disent les gens de Lulu Press, "Nous estimons que l'automatisation de ClickUp permet de gagner 1 heure par jour et par employé, ce qui accroît l'efficacité du travail de 12 %"

ClickUp offre tous les éléments essentiels : personnalisation facile, stockage sécurisé des données, suivi en temps réel et organisation centralisée. Alors, améliorez l'expérience de vos clients et donnez un coup de pouce à votre marque - les inscriptions viennent de devenir beaucoup plus simples !

Pourquoi attendre ? Créer un compte sur ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !