10 modèles de Business Capability Map pour la planification stratégique

Supposons que vous ayez besoin de cristalliser tout ce qui concerne les capacités de votre entreprise - ressources, processus et technologies - en une stratégie claire et exploitable. Mais la question est de savoir par où commencer

Un modèle de plan des capacités de l'entreprise peut vous aider à relever ce défi.

Il vous offre une structure de travail qui vous permet de gagner du temps et d'économiser des efforts tout en vous aidant à mapper ce qui est important.

Dans ce blog, nous allons vous présenter dix modèles de cartographie des capacités des entreprises qui feront l'affaire. 🗺️

**Qu'est-ce qu'un modèle de plan des capacités de l'entreprise ?

Un modèle de plan des capacités de l'entreprise est un outil qui aide les organisations à visualiser et à évaluer leurs fonctions, processus et ressources de base. Il fournit un cadre clair pour planifier les capacités et les aligner sur les objectifs de l'entreprise.

Le modèle permet de planifier des sections prédéfinies, ce qui facilite l'identification des points forts, des lacunes et des domaines à améliorer.

Au lieu d'élaborer un plan à partir de zéro, vous pouvez utiliser le modèle pour organiser et analyser les capacités clés de l'entreprise de manière structurée, afin d'orienter la prise de décision et la planification stratégique.

🔍 Did You Know? Tandis qu'un plan du processus montre comment les tâches sont accomplies, un plan des capacités se concentre sur "ce que" l'organisation est capable de faire. Cette différence permet aux parties prenantes de voir les forces et les faiblesses globales sans se perdre dans des flux de travail spécifiques.

**Qu'est-ce qui fait un bon modèle de plan des capacités de l'entreprise ?

Trouver le bon modèle de plan des capacités de l'entreprise peut simplifier la planification stratégique . Cependant, tous les modèles ne se valent pas.

Voici ce qu'il faut rechercher dans un modèle solide. 👀

Une structure Effacée: Des sections organisées pour décrire les capacités, les fonctions, les processus et les ressources de base de l'entreprise

Des sections organisées pour décrire les capacités, les fonctions, les processus et les ressources de base de l'entreprise Options de personnalisation: Flexibilité pour répondre aux besoins uniques de votre organisation

Flexibilité pour répondre aux besoins uniques de votre organisation Conception intuitive: Navigation facile et mises à jour sans confusion

Navigation facile et mises à jour sans confusion Catégorisation et hiérarchisation: Regroupement et classement des capacités clés pour une analyse ciblée

Regroupement et classement des capacités clés pour une analyse ciblée Identification des lacunes et des opportunités: Capacité à repérer les domaines à améliorer ou à investir

Capacité à repérer les domaines à améliorer ou à investir **Efficacité en termes de temps : cadre prêt à l'emploi qui minimise la nécessité de partir de zéro

10 modèles de plans des capacités de l'entreprise

Nous avons rassemblé 10 modèles de cartes des capacités de l'entreprise pour vous aider à commencer. Chacun d'entre eux propose une approche unique afin que vous puissiez trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Allons-y ! 👇

1. Modèle de matrice des capacités de l'entreprise ClickUp

Télécharger ce modèle

Le Modèle de matrice des capacités ClickUp vous aide à cartographier les points forts de chaque membre de l'équipe et à les adapter aux besoins des différents projets ou rôles. Grâce à un aperçu clair des compétences de chacun, il est facile de repérer les domaines dans lesquels votre équipe excelle et ceux dans lesquels elle peut s'améliorer.

Ce modèle utilise une disposition en grille, avec la liste des membres de l'équipe sur un axe et leurs compétences ou capacités sur l'autre.

Vous pouvez remplir chaque cellule avec des niveaux de compétence, ce qui vous permet de savoir rapidement qui possède les compétences dont vous avez besoin et quel est leur niveau. Cette forme visuelle facilite l'attribution des projets et permet de s'assurer que les bonnes personnes s'attaquent aux bonnes tâches.

📌 Idéal pour: Les équipes qui ont besoin d'un aperçu rapide des compétences et des capacités pour faire correspondre les points forts aux besoins du projet.

🧠 Fun Fact: La cartographie des capacités des entreprises trouve son origine dans la stratégie militaire, où une "capacité" désignait à l'origine un ensemble spécifique de compétences ou d'équipements nécessaires pour achever une mission.

2. Modèle d'analyse des lacunes de compétences ClickUp

Télécharger ce modèle

Le Modèle d'analyse des écarts de compétences ClickUp vous aide à identifier les écarts entre les compétences actuelles de votre équipe et celles qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de votre entreprise.

Il s'agit d'un moyen pratique d'évaluer les qualifications, l'expérience et la formation de vos employés, en indiquant clairement les domaines dans lesquels un développement est nécessaire. Ce modèle vous aide également à garder une longueur d'avance en alignant les compétences de votre équipe sur les évolutions du secteur et les nouvelles technologies, ce qui est la clé du maintien d'un avantage concurrentiel.

Grâce à ce modèle, vous pouvez élaborer des forfaits cibles pour améliorer les compétences de votre équipe ou recruter de nouveaux talents. Il promeut une culture de l'apprentissage continu, stimulant à la fois la productivité et la satisfaction des employés.

Idéal pour: Les Teams soucieux d'aligner les compétences de leur équipe sur les objets de l'entreprise.

3. Modèle de matrice des compétences techniques ClickUp

Télécharger ce modèle

Le Modèle de matrice des compétences techniques ClickUp vous aide à planifier les compétences techniques de votre équipe de manière simple et organisée.

Vous pouvez dresser la liste de chaque membre de l'équipe et de ses compétences, puis les classer par type, par niveau de compétence et par pertinence pour les différents projets. La matrice compare les membres de l'équipe côte à côte, ce qui vous permet d'affecter la bonne personne à la bonne tâche.

De plus, la mise à jour de la matrice avec les nouvelles compétences permet à votre équipe de s'agrandir et de s'assurer que les compétences de chacun correspondent aux objectifs stratégiques de l'organisation.

Idéal pour: Les gestionnaires de l'informatique et les responsables techniques qui ont besoin d'une répartition claire des forces de l'équipe pour les projets techniques.

💡 Pro Tip: Use les techniques de cartographie des processus parallèlement aux plans des capacités de l'entreprise, afin de mieux comprendre comment vos capacités déterminent les fonctions clés de l'entreprise.

4. Modèle de matrice des compétences du Tableau ClickUp

Télécharger ce modèle

Le Modèle de matrice des compétences du Tableau ClickUp vous permet d'afficher les compétences de chaque membre de l'équipe, en les classant en compétences techniques, non techniques et spécifiques à l'emploi

Ce modèle se distingue par le fait qu'il vous permet de classer les compétences, ce qui vous aide à repérer rapidement les points forts et les lacunes. Cela facilite la planification de la formation. De plus, vous pouvez affecter la bonne personne au bon projet en fonction de ses compétences.

Le modèle Vue Tableau ClickUp la disposition de ClickUp Board View fournit une représentation visuelle claire des compétences de votre équipe. Vous pouvez facilement identifier les domaines d'expertise ou les compétences manquantes, ce qui vous aide à forfaiter les ressources plus efficacement.

📌 Idéal pour: Les RH et les gestionnaires de projet qui souhaitent disposer d'un moyen visuel pour déterminer, catégoriser et comparer les compétences de l'équipe.

5. Modèle de plan de compétences ClickUp

Télécharger ce modèle

Le Modèle de mappage des compétences ClickUp assiste la visualisation des compétences de votre équipe. Il présente une disposition structurée dans laquelle vous pouvez saisir les compétences de chaque membre de l'équipe, ce qui vous permet d'afficher clairement les capacités globales de votre équipe.

Ce modèle est utile parce qu'il organise les compétences en catégories telles que les compétences techniques, les compétences non techniques et les compétences propres à un secteur d'activité. Vous pouvez rapidement repérer les points forts et les points faibles de votre équipe. En outre, vous pouvez attribuer des niveaux de compétence à chaque compétence, ce qui vous permet d'identifier les personnes qui ont besoin d'une formation ou d'une assistance supplémentaire.

Il vous permet également de fixer des objectifs de développement des compétences et de suivre la progression au fil du temps.

Idéal pour: Les managers qui veulent aligner les compétences de l'équipe avec les besoins changeants de l'entreprise.

💡 Pro Tip: Connect your capability map with le renforcement des capacités efforts. Lorsque vous visualisez vos points forts et vos lacunes, vous pouvez cibler les domaines à développer.

6. Modèle de matrice des compétences informatiques ClickUp

Télécharger ce modèle

Le Modèle de matrice des compétences informatiques ClickUp est parfait pour suivre les compétences de votre équipe informatique. Il vous permet de savoir exactement ce que chaque membre de l'équipe apporte au tableau, des langages de programmation à la gestion de projet en passant par la connaissance des logiciels

Vous pouvez facilement évaluer les compétences et repérer les points forts ou les domaines nécessitant une attention particulière. La disposition facilite la comparaison des compétences au sein de l'équipe, ce qui vous permet de savoir qui est la personne la plus compétente pour chaque tâche.

Au fur et à mesure que votre équipe s'agrandit et apprend de nouvelles choses, vous pouvez mettre à jour leurs compétences, afin que tout le monde soit au courant de ce qui est nécessaire pour les projets à venir.

📌 Idéal pour: Les équipes informatiques qui ont besoin d'un aperçu rapide de leurs capacités techniques pour les projets à venir.

7. Feuille de matrice des compétences de l'employé Modèle RH par Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Employee-Skill-Matrix-Sheet-Template.png La feuille de matrice des compétences de l'employé Modèle : modèle de carte des capacités de l'entreprise /$$img/

Via : Modèle.net Le modèle de feuille de matrice des compétences des employés est un outil pratique qui permet aux professionnels des ressources humaines de planifier les compétences des employés dans l'ensemble de l'organisation. Il vous offre un moyen structuré de suivre qui possède quelles compétences et où il peut y avoir des lacunes.

Le modèle comprend :

Informations sur les employés: Des sections pour les noms, les rôles et les départements

Des sections pour les noms, les rôles et les départements Les catégories de compétences: Une liste de compétences pertinentes regroupées en domaines techniques, non techniques et de gestion

Une liste de compétences pertinentes regroupées en domaines techniques, non techniques et de gestion Niveaux de compétence: Une échelle pour montrer le niveau de compétence de chaque employé (par exemple, débutant, intermédiaire, avancé)

Une échelle pour montrer le niveau de compétence de chaque employé (par exemple, débutant, intermédiaire, avancé) Besoins en formation: Un espace pour noter toute formation nécessaire pour combler les lacunes en matière de compétences

Cette matrice vous affiche une vue claire des points forts et des domaines de développement de votre équipe, ce qui facilite le forfait des futurs besoins en main-d'œuvre.

📌 Idéal pour: Les équipes RH qui gèrent les talents et les compétences dans plusieurs départements.

🤝 Friendly Reminder: Les plans de capacités ne sont pas statiques ; ils peuvent (et doivent) être mis à jour régulièrement. Au fur et à mesure que les entreprises se développent, pivotent ou entrent sur de nouveaux marchés, elles doivent réviser leurs plans pour garder le cap et rester compétitives.

8. Analyse des lacunes en matière de compétences pour les managers Modèle par Indeed

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/The-Skills-Gap-Analysis-for-Managers-Template.png Le modèle d'analyse des écarts de compétences pour les managers : modèle de carte des capacités de l'entreprise /$$img/

Via : En effet Le modèle d'analyse des lacunes en matière de compétences pour les managers aide ces derniers à identifier les lacunes en matière de compétences de leur équipe et à déterminer comment combler ces lacunes.

Il commence par les éléments de base - nom de l'employé, position et service - pour donner un peu de contexte. Ensuite, vous évaluez les compétences actuelles et notez les aptitudes sur une échelle. Vous pouvez ajouter des notes sur les points forts et les points à travailler.

À partir de là, vous pouvez élaborer un forfait, qu'il s'agisse d'une formation ou d'un mentorat, avec des échéanciers pour suivre la progression.

📌 Idéal pour: Les managers qui travaillent à stimuler les performances de leur équipe et à combler les lacunes en matière de compétences.

9. Modèle de matrice des aptitudes et des compétences par l'AIRH

Via : IADH Le modèle de matrice des compétences de l'AIHR permet de cartographier de manière exhaustive les compétences au sein de votre organisation.

Au fur et à mesure que vous construisez le modèle, vous définissez des compétences spécifiques qui s'alignent sur les objets stratégiques de votre organisation, ce qui en fait un reflet sur mesure de vos besoins uniques.

Sur la base des normes de votre organisation, vous pouvez définir des paramètres d'évaluation des compétences qui reflètent le niveau de maîtrise, du niveau de base au niveau avancé. Grâce à des marqueurs visuels effacés pour chaque niveau, vous repérez rapidement les domaines les plus performants et identifiez les lacunes en matière de compétences.

📌 Idéal pour: Les professionnels des ressources humaines et les chefs d'équipe qui ont besoin d'afficher en détail les compétences des employés dans les domaines clés.

💡 Friendly Tip: Paire de plans perceptifs avec votre plan des capacités pour voir comment vos points forts s'alignent sur les affichages des clients. Alors que la carte des capacités met en évidence vos points forts internes, la carte perceptuelle montre comment le marché vous perçoit, ce qui vous permet d'identifier les domaines à améliorer et de répondre aux attentes des clients.

10. Modèle de matrice d'évaluation des capacités de l'entreprise par InfoTech

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/The-IT-Business-Capability-Evaluation-Matrix-Template.png

/$$$img/

Via : InfoTech Le modèle de matrice d'évaluation des capacités de l'entreprise en matière de technologies de l'information permet d'évaluer les capacités de l'entreprise nécessaires pour atteindre les objectifs stratégiques. Il commence par définir ces capacités, c'est-à-dire ce que l'organisation fait pour remplir sa mission.

Au lieu de se concentrer sur le comment (comme les processus d'entreprise spécifiques), le modèle s'intéresse au quoi, c'est-à-dire aux fonctions essentielles de l'organisation. Cela permet de mettre en évidence les forces et les faiblesses, fournissant ainsi des informations précieuses pour la forme de votre forfait Business .

Le modèle recommande également d'interroger les personnes clés afin d'identifier les capacités et les lacunes importantes, en veillant à ce que tous les points de vue soient pris en compte.

📌 Idéal pour: Les équipes de direction qui prévoient d'identifier les points forts et les lacunes pour donner forme à leurs futurs objets.

Tirez le meilleur parti de vos plans de compétences avec ClickUp

Un modèle de plan des capacités de l'entreprise est un excellent point de départ pour comprendre les forces et les domaines d'amélioration de votre organisation. Mais pourquoi s'arrêter là ?

ClickUp offre encore plus de modèles personnalisables et dynamiques qui s'intègrent parfaitement à votre flux de travail.

Avec ClickUp, vous pouvez facilement visualiser et ajuster vos capacités en temps réel, pour que tout reste aligné et efficace. S'inscrire à ClickUp et commencez à utiliser des modèles qui font plus que simplement organiser - ils vous aident à travailler plus intelligemment.