10 modèles de plans de processus pour ClickUp, Excel et Word 2025

Un plan des processus est un outil incroyablement utile dans la gestion des projets. 💡

Elle vous aide à décomposer des tâches et des processus complexes en éléments visuels faciles à comprendre. Avec un plan de processus, vous avez moins de difficultés à identifier les domaines à améliorer ainsi que les goulets d'étranglement potentiels dans n'importe quel projet.

Un large intervalle d'outils peut être utilisé pour créer des plans de processus, notamment ClickUp , Excel, ou même Word. 💻

La bonne nouvelle ?

Vous n'avez jamais besoin de partir de zéro pour créer un plan de processus qui soit visuellement attrayant, partageable et modifiable. Et dans cet article, nous vous proposons un aperçu de 10 modèles de plans de processus pour vous aider à commencer à cartographier vos processus.

Qu'est-ce qu'un modèle de plan de processus ?

Un modèle de carte de processus est un diagramme qui visualise un processus et détaille les différentes étapes de la tâche. Il est conçu pour aider les gestionnaires de projet, quelle que soit leur capacité, à identifier les domaines d'amélioration et les goulets d'étranglement potentiels dans leur processus de travail flux de travail du projet .

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de cartographie des processus ?

Un modèle de cartographie des processus solide est tout ce que vous attendez de lui : une façon claire, concise et visuellement organisée d'afficher le flux de travail de vos équipes. Il doit être facile à lire et à comprendre et inclure toutes les informations nécessaires pour mener à bien un projet du début à la fin.

Un bon modèle utilise des symboles de cartographie de processus, des flèches et des Box pour représenter les différentes étapes de bout en bout. Les plans de processus doivent être optimisés pour leur cas d'utilisation spécifique.

Par exemple, en tant que manager, vous souhaiterez probablement utiliser un plan de processus en couloirs pour visualiser qui, dans votre équipe, est responsable de chaque étape du processus. 🏊

D'autre part , la création d'un organigramme achevé avec les symboles de cartographie des processus, vous aidera à visualiser toutes les étapes d'un processus qui résout un problème spécifique.

La création d'un plan de processus commence par la détermination des l'étendue du projet . Il s'agit notamment d'identifier les objectifs du projet et objectifs clés , les parties prenantes importantes et les tâches à faire. 📝

L'étape suivante consiste à décomposer chaque tâche en étapes plus petites et à analyser quelles étapes sont connectées et comment. À partir de là, il faut utiliser un outil de cartographie des processus pour créer le plan.

ClickUp est doté d'outils intégrés permettant de fournir des formes, des libellés et des flèches pour aider à visualiser le flux des tâches et illustrer les connexions entre les tâches. Vous pouvez également ajouter des couleurs et des libellés à votre modèle de cartographie des processus d'entreprise.

À présent, comment faire ?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/blank-node-and-task-node-in-clickup-mind-maps.png nœud vide et nœud tâcheUp dans les cartes mentales ClickUp /$$$img/

Un exemple de nœud vide et de nœud de tâche dans la vue ClickUp cartes mentales

Création d'un plan de processus avec ClickUp Cartes mentales est simple et intuitive. Tout d'abord, sélectionnez + Vue en haut de votre environnement de travail ClickUp et cliquez sur l'icône pour créer une nouvelle carte mentale.

À partir de là, vous avez le choix entre deux options : Mode tâche ou Mode vierge.

Mode tâche

L'utilisation du mode tâche vous permettra d'afficher toutes vos tâches dans votre carte mentale

Ce mode affiche toutes les tâches de votre Mind Map Carte mentale . Cela permet de réorganiser facilement votre espace de travail car il est plus facile de faire glisser les branches pour ajuster vos nœuds.

Vous pouvez également créer, modifier et supprimer des tâches au fur et à mesure. En termes de la cartographie des processus d'entreprise mon travail consiste à identifier les goulets d'étranglement, les étapes clés et toutes les tâches impliquant les multiples membres de l'équipe travaillant dans votre département.

Mode vide

Développez des idées avec l'équipe en les dessinant dans une carte mentale de forme libre avec le mode vierge de ClickUp

Si vous préférez travailler en mode vierge, vous pouvez créer des cartes mentales avec des nœuds déconnectés. Avec le mode vierge, vous pouvez créer autant de nœuds que vous le souhaitez, puis les convertir facilement en tâches dans une liste de votre choix.

Ensuite, à partir du mode principal, cliquez sur + Tâche pour commencer à construire votre carte mentale. Ajoutez un nom à chaque tâche et appuyez sur la touche Entrée pour la créer.

Au fur et à mesure que vous ajoutez des branches et des nœuds, vous pouvez utiliser un code couleur pour illustrer précisément chaque étape. Lorsque vous avez terminé, il est facile d'enregistrer et de partager votre carte de processus avec le reste de votre équipe.

10 modèles de plans de processus pour définir les grandes lignes de votre prochain projet

Plan : nous adorons les plans de processus détaillés. Et nous aimons aussi les modèles qui vous aident à suivre l'ensemble du processus. Il existe de nombreuses options parmi lesquelles vous pouvez choisir pour planifier le déroulement de votre prochain projet.

C'est pourquoi nous avons rassemblé les 10 meilleurs modèles de plans de processus à considérer, avec pour chacun d'entre eux différents cas d'utilisation.

1. ClickUp Modèle de plan de processus Tableau blanc

Télécharger ce modèle

Le modèle Tableau blanc du plan de processus ClickUp est une ressource précieuse pour les gestionnaires de projet et les créatifs. Le modèle de plan de processus les aide à visualiser clairement le flux des tâches à chaque étape du processus. De cette façon, vous découvrez les activités les plus importantes à chaque étape afin de donner la priorité aux tâches qui vous permettront d'aller de l'avant.

Il s'agit d'un modèle adapté aux débutants. Avec ClickUp Tableaux blancs grâce à ce modèle, vous pouvez compléter ou modifier la carte du processus comme bon vous semble. Au lieu de passer d'un outil à l'autre pour créer un plan de processus partageable, vous pouvez utiliser ce modèle pour créer un plan de processus, l'enregistrer et le partager facilement avec l'équipe.

Le modèle met en forme des colonnes colorées et visuellement organisées et est optimisé pour le suivi du flux d'un projet. Il comporte également des libellés pour chaque étape du processus, y compris les objectifs, les activités et les éléments d'action.

Il est livré avec deux statuts, un champ personnalisé et trois types d'affichage, ce qui offre une grande flexibilité. Télécharger ce modèle

2. Modèle d'organigramme de plan de processus ClickUp

Télécharger ce modèle

Un diagramme de flux est une visualisation simplifiée de la manière dont les processus d'entreprise se déroulent. Il est généralement représenté par certaines formes, des libellés et des lignes de connexion du début à la fin de vos plans de processus.

Cet organigramme Modèle d'organigramme de plan de processus ClickUp est idéal pour comprendre la séquence logique d'une tâche ou d'un processus. Il vous aide à décomposer les grands projets en éléments plus petits et plus faciles à gérer. Une fois terminé, ce modèle de plan de processus permet de réorganiser et d'optimiser facilement un projet du début à la fin.

Ce modèle est particulièrement utile pour visualiser des projets complexes diagrammes de flux de travail et il est possible d'en modifier la couleur, les formes, les libellés et les lignes pour répondre aux besoins de n'importe quel projet.

Avec deux statuts et deux types d'affichage, vous n'avez pas besoin de commencer un organigramme à partir de zéro. Télécharger ce modèle

3. ClickUp Modèle de plan de processus PDCA

Télécharger ce modèle

Planifier, Faire, Vérifier et Agir. Telles sont les quatre phases de la Modèle de plan du processus PDCA . Grâce à elle, les projets deviennent plus faciles à exécuter, ce qui facilite grandement les processus d'entreprise.

Le plan détaillé du processus s'articule autour de chacune des quatre phases, de sorte que les tâches qui s'y rattachent deviennent plus faciles à gérer. Une fois que vous avez décomposé et catégorisé vos tâches, il devient beaucoup plus facile de déterminer quelles sont les tâches les plus importantes.

Le plan du processus PDCA est un excellent moyen d'améliorer votre cartographie des processus, car il vous permet d'afficher une vue différente de l'ensemble de votre projet. Si vous dirigez une équipe et que vous avez besoin d'un support visuel facile à utiliser, utilisez une carte du processus PDCA.

La gestion d'un projet implique de jongler avec une multitude de tâches, ce qui n'est pas surprenant. Toutefois, il est utile de se rappeler que la cartographie des processus permet de diviser l'ensemble d'un projet en petits éléments réalisables. Qui n'aime pas la simplicité ? Télécharger ce modèle

4. ClickUp Modèle de tâche de mappage de processus

Télécharger ce modèle

La cartographie des processus permet de normaliser les tâches répétitives qui concourent au fonctionnement de votre entreprise. Ce modèle Modèle de tâche ClickUp pour la cartographie des processus est idéal pour ceux qui cherchent à décomposer et à suivre les tâches individuelles impliquées dans un processus. Il comprend des colonnes personnalisables, telles que Temps, Ressource et Coût.

Vous pouvez ainsi mesurer avec précision le temps, le coût et les ressources associés à chaque tâche. En outre, chaque tâche peut être assignée à un membre de l'équipe, ce qui facilite le suivi et la gestion de projets complexes.

L'un des avantages de la cartographie des processus est qu'elle vous permet non seulement de clarifier les tâches et les étapes du projet, mais aussi de savoir qui est responsable de quoi. L'utilisation de ce modèle de cartographie des processus ClickUp permet de donner de la visibilité aux responsabilités des projets.

Le plus souvent, le suivi de ces responsabilités est un casse-tête sans partage avec l'équipe. Donnez donc à votre équipe (et à vous-même) plus de visibilité dans votre organigramme de processus pour vous aider à définir votre processus actuel. Télécharger ce modèle

5. ClickUp Modèle simple de tâche de plan de processus

Télécharger ce modèle

Imaginez que vous disposiez d'un plan clair qui montre le flux d'activités par étape d'un processus particulier. C'est pourquoi vous pouvez créer facilement un plan de processus à l'aide des outils suivants Plan de processus simple de ClickUp .

Les gestionnaires de projet utilisent un modèle de plan de processus pour décomposer les tâches complexes d'un projet en étapes simples et faciles à suivre. Il permet d'identifier les domaines de votre processus actuel où le flux de travail peut être rationalisé.

Par exemple, votre plan de processus de haut niveau pourrait aider à réduire les tâches pour rester dans les limites d'une budget du projet et trouver des domaines d'amélioration logistique.

Comme pour les autres modèles de ClickUp, vous pouvez assigner des tâches aux membres de l'équipe, suivre la progression et mesurer la réussite sans avoir à repartir de zéro avec les techniques de cartographie des processus. Télécharger ce modèle

6. Modèle de plan de processus ClickUp Swimlane

Télécharger ce modèle

Comme nous l'avons vu précédemment, les cartes de processus en couloirs sont un excellent outil pour la gestion de projet . Et le site ClickUp Modèle de plan de processus en couloirs (Swimlane) est indispensable si vous souhaitez indiquer qui est responsable de certaines tâches dans votre flux de travail.

Ce modèle permet à chacun de rester dans son couloir, de sorte que le flux de processus montre les sous-tâches et les évènements qui relèvent de leurs couloirs spécifiques. L'utilisation d'un modèle de cartographie des processus d'entreprise comme celui-ci est idéale pour les processus complexes qui doivent être simplifiés.

Vous craignez d'attribuer trop de responsabilités à un membre de l'équipe et de ne pas répartir les ressources de manière plus équilibrée ? A plan des processus couloirs vous aide à redistribuer visuellement les responsabilités comme vous l'entendez.

Il s'agit d'un modèle idéal pour ceux qui cherchent à lancer un processus de couloirs de natation. Il est fourni avec deux statuts et deux types d'affichage. Télécharger ce modèle

7. ClickUp Modèle de carte mentale simple

Télécharger ce modèle

Vous démarrez un projet ? N'oubliez pas de faire un brainstorming ! Utilisez le Modèle de carte mentale simple de ClickUp pour prendre des notes et noter des idées spontanées en toute simplicité. Faites un remue-méninges de ces idées en collaboration, afin que les projets ne se fassent pas en vase clos.

Avec deux statuts et trois types d'affichages, cette fonction modèle de carte mentale facilite la création de nœuds, la connexion des idées et la réorganisation de votre carte mentale gestion du flux de travail jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui fonctionne. Télécharger ce modèle

8. Plan de processus Excel pour modèle d'organigramme de base

Via Microsoft

En cas d'échec, vous pouvez toujours vous tourner vers Excel. Il permet notamment de créer des plans de processus qui vous aident à supprimer les tâches répétitives ou à en établir de nouvelles grâce à un point de référence bien cartographié.

Ce document Modèle Excel de plan de processus vous permet de ne plus avoir à expliquer un processus à plusieurs reprises, ce qui vous permet de gagner du temps. ⌛

Grâce à son interface intuitive et à sa capacité à créer et à mettre en forme facilement des tableaux, le modèle d'Excel vous permet de cartographier efficacement les processus en quelques clics. Le modèle propose différentes formes, lignes et flèches pour indiquer le flux d'un processus.

Bien qu'il existe un grand nombre de formes, de lignes et de flèches, le modèle Excel permet d'illustrer le déroulement d'un processus Alternatives à Excel certains de ses modèles peuvent constituer un bon point de départ. Télécharger ce modèle

9. Diapositive Équipe PowerPoint Amélioration de l'entreprise Modèle de plan de processus

Via l'équipe de diapositives

À saviez-vous qu'il existe une multitude de modèles de plans de processus pour créer des présentations PowerPoint ? Le modèle de plan de processus PowerPoint simplifie le processus de création d'une présentation efficace et visuellement attrayante sur les thèmes suivants l'amélioration des processus d'entreprise avec quelques modifications en cours.

Il utilise des icônes, des formes et des flèches intuitives pour illustrer chaque étape de l'analyse du processus comme définir, mesurer, analyser, améliorer et contrôler. Cela permet d'obtenir une représentation visuelle facile à comprendre.

Parmi les plans de processus de haut niveau de cette liste, il dispose d'une bibliothèque d'images prédéfinies et d'éléments personnalisés pour habiller les diapositives et leur donner un aspect encore plus professionnel. Télécharger ce modèle

10. TemplateLab Modèle de plan de processus pour le couloir de nage

Via TemplateLab

TemplateLab fournit un grand nombre d'outils de Modèle de plan de processus en couloirs (Swimlane) qui peut être utilisé dans Microsoft Word ou PowerPoint.

Il vous permet d'identifier les domaines potentiels d'amélioration, tels que l'élimination du gaspillage, l'augmentation de l'efficacité et la réduction des coûts. Ce modèle de couloir est idéal pour visualiser et contrôler les indicateurs de performance, garantir la satisfaction du client et améliorer les performances globales du processus.

Une fois que vous avez identifié les étapes les plus complexes d'un processus, le plan de processus vous aide à les simplifier, voire à les éliminer, pour obtenir un système plus propre. Télécharger ce modèle

Les modèles ne sont que la partie émergée de l'iceberg de la cartographie des processus

Les plans de processus constituent un outil visuel pratique pour les équipes qui souhaitent rester organisées tout en élaborant des processus et en travaillant efficacement. Cependant, les modèles de cartographie de processus ne sont que la partie émergée de l'iceberg lorsqu'il s'agit d'outils permettant de rationaliser un projet du début à la fin.

Avec la solution ClickUp de automatisations grâce aux espaces de travail personnalisables, aux tâches assignables, au suivi du temps et à d'autres fonctionnalités du diagramme de flux de travail, la gestion d'un processus complexe ou de différents projets au sein de votre équipe se fait de manière beaucoup plus fluide.

Si vous voulez plus d'exemples, visitez le site Web du Centre de modèles ClickUp pour des centaines d'options qui peuvent offrir un moyen plus facile et plus intuitif de démarrer vos projets. Les possibilités sont illimitées !