Comment calculer et augmenter la fidélisation des utilisateurs

Vous examinez les commentaires des utilisateurs, et un d'entre eux se démarque : "J'adore l'application, mais j'aimerais qu'elle puisse..."_ Vous réalisez qu'il s'agit exactement de l'information dont vous avez besoin.

Des moments comme celui-ci, où vous entrevoyez ce qui compte vraiment pour les utilisateurs, jettent les bases de stratégies de fidélisation solides.

Pour savoir comment augmenter la fidélisation des utilisateurs, il ne faut pas toujours ajouter de grandes fonctionnalités tape-à-l'œil. Souvent, ce sont les petits changements significatifs - cachés dans les commentaires et le comportement des utilisateurs - qui font la différence.

Dans cet article de blog, nous allons explorer les moyens de découvrir ces informations cruciales et de les transformer en stratégies qui incitent les utilisateurs à revenir. 🔄

Si vous vous demandez comment augmenter la rétention des utilisateurs, des outils comme ClickUp peuvent aider à suivre, mesurer et améliorer les efforts de rétention des clients grâce à leurs fonctionnalités, notamment les Objectifs, les Tableaux de bord, les Automatisations, les Intégrations et les Formulaires

La fidélisation des utilisateurs mesure la façon dont une entreprise maintient l'engagement et le retour des utilisateurs au fil du temps, ce qui a un impact direct sur la croissance durable

Les indicateurs clés de la fidélisation des utilisateurs comprennent le taux de désabonnement et la valeur à vie des clients (CLV)

Un taux élevé de fidélisation des utilisateurs permet de réduire les coûts d'acquisition, d'augmenter le chiffre d'affaires et de fidéliser les clients

Les stratégies efficaces pour stimuler la fidélisation des clients comprennent l'optimisation de l'accueil, la personnalisation de l'expérience utilisateur et la mise à jour régulière des fonctionnalités

Comprendre la fidélisation des utilisateurs

La fidélisation des utilisateurs est la capacité d'une entreprise à maintenir l'engagement de ses clients et à les faire revenir au fil du temps. Elle joue un rôle crucial dans la stimulation d'une croissance durable, car il est souvent plus rentable de fidéliser les clients existants que d'en acquérir de nouveaux.

Un taux de fidélisation élevé indique que les utilisateurs trouvent de la valeur dans votre produit ou service, ce qui a un impact direct sur la réussite à long terme.

Plusieurs indicateurs clés permettent d'évaluer le taux de fidélisation

mesurer la rétention des utilisateurs

et d'évaluer la santé de votre entreprise lorsque vous apprenez comment augmenter la rétention des utilisateurs :

Taux de rétention des clients (CRR): Cet indicateur montre le pourcentage d'utilisateurs qui continuent à utiliser votre produit après une période spécifique. Par exemple, si vous avez commencé avec 100 utilisateurs et que 75 restent après un mois, votre taux de rétention est de 75 %

Cet indicateur montre le pourcentage d'utilisateurs qui continuent à utiliser votre produit après une période spécifique. Par exemple, si vous avez commencé avec 100 utilisateurs et que 75 restent après un mois, votre taux de rétention est de 75 % Taux d'attrition: Il évalue le pourcentage d'utilisateurs qui cessent d'utiliser votre produit au cours d'une période donnée. Un taux de désabonnement de 25 % signifie que vous avez perdu 25 % de vos utilisateurs, ce qui évalue la nécessité d'améliorer les efforts de fidélisation

Il évalue le pourcentage d'utilisateurs qui cessent d'utiliser votre produit au cours d'une période donnée. Un taux de désabonnement de 25 % signifie que vous avez perdu 25 % de vos utilisateurs, ce qui évalue la nécessité d'améliorer les efforts de fidélisation Valeur à vie du client (CLV): Elle évalue le montant des dépenses d'un client tout au long de sa relation avec votre marque. Par exemple, si un utilisateur s'abonne à votre service pour $10 par mois pendant 12 mois, sa CLV est de $120

Elle évalue le montant des dépenses d'un client tout au long de sa relation avec votre marque. Par exemple, si un utilisateur s'abonne à votre service pour $10 par mois pendant 12 mois, sa CLV est de $120 Net promoter score (NPS): Le NPS mesure la fidélité des clients en demandant à quel point les utilisateurs sont susceptibles de recommander votre produit. Par exemple, si 60 % des personnes interrogées donnent une note de 9 à 10 (promoteurs) et 10 % une note de 0 à 6 (détracteurs), votre NPS sera de 50 %. Un NPS élevé est le reflet d'une forte satisfaction de la clientèle

Le NPS mesure la fidélité des clients en demandant à quel point les utilisateurs sont susceptibles de recommander votre produit. Par exemple, si 60 % des personnes interrogées donnent une note de 9 à 10 (promoteurs) et 10 % une note de 0 à 6 (détracteurs), votre NPS sera de 50 %. Un NPS élevé est le reflet d'une forte satisfaction de la clientèle Utilisateurs actifs (DAU/MAU): Les utilisateurs actifs quotidiens (DAU) et les utilisateurs actifs mensuels (MAU) indiquent le nombre d'utilisateurs qui utilisent activement votre produit. Si 500 utilisateurs s'engagent quotidiennement et 2 000 mensuellement, vos DAU et MAU seront respectivement de 500 et 2 000

Les utilisateurs actifs quotidiens (DAU) et les utilisateurs actifs mensuels (MAU) indiquent le nombre d'utilisateurs qui utilisent activement votre produit. Si 500 utilisateurs s'engagent quotidiennement et 2 000 mensuellement, vos DAU et MAU seront respectivement de 500 et 2 000 Taux d'achat répété: Ce taux suit la fréquence à laquelle les clients reviennent pour effectuer d'autres achats. Par exemple, si 40 clients sur 100 effectuent un deuxième achat, votre taux de réachat est de 40 %

**Pourquoi la fidélisation des utilisateurs est-elle importante ?

La fidélisation des utilisateurs est un facteur clé de la réussite à long terme de tout produit ou service.

Lorsque les utilisateurs reviennent, c'est qu'ils trouvent de la valeur à ce que vous proposez, que ce soit grâce à des performances constantes, à la réunion des besoins ou à une expérience positive.

Des taux élevés de fidélisation des clients réduisent les coûts de marketing et d'acquisition, car les entreprises n'ont pas à dépenser autant pour faire revenir les utilisateurs. Ils stimulent également la CLV, ce qui se traduit par des revenus plus élevés sans avoir à rechercher constamment de nouveaux clients.

En fin de compte, la fidélisation des utilisateurs améliore..

la fidélité des clients

transformant les utilisateurs en défenseurs plus enclins à recommander d'autres personnes.

Fidélisation des utilisateurs vs. désabonnement

La fidélisation des utilisateurs et le taux d'attrition sont les deux faces d'une même médaille. La rétention mesure à quel point vous gardez les utilisateurs, tandis que le taux d'attrition montre combien vous en avez perdu. Voici comment ils se comparent :

Métrie | Rétention d'utilisateurs | Churn | Rétention d'utilisateurs | Churn | Rétention d'utilisateurs | Rétention d'utilisateurs | Churn | **Rétention d'utilisateurs

| ---------------- | --------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ |

| Définition : Pourcentage d'utilisateurs qui continuent à utiliser votre produit, pourcentage d'utilisateurs qui arrêtent d'utiliser votre produit

| Objectifs : augmenter le nombre d'utilisateurs qui reviennent, réduire le nombre d'utilisateurs perdus, améliorer l'engagement et la satisfaction des utilisateurs

| Améliorer l'engagement et la satisfaction | Identifier les raisons pour lesquelles les utilisateurs quittent l'entreprise

Rétention des utilisateurs vs. désabonnement

🔑 Key Insight:

Nous considérons nos clients comme des invités à une fête, et nous sommes les hôtes. C'est notre travail quotidien de rendre chaque aspect important de l'expérience client un peu meilleur. _

Jeff Bezos, président exécutif d'Amazon

Qu'est-ce qui est considéré comme un bon taux de fidélisation?

Un bon taux de fidélisation de la clientèle dépend du secteur d'activité et du type de produit ou de service proposé.

Par exemple, dans le secteur du SaaS, un taux de fidélisation de 85 % ou plus est considéré comme élevé, tandis que les entreprises de commerce électronique peuvent considérer qu'un bon taux de fidélisation se situe entre 40 et 60 %, en fonction du cycle de vie du produit.

Il est essentiel de comparer vos taux de fidélisation de la clientèle aux références du secteur, mais l'aspect le plus important est d'améliorer les vôtres au fil du temps.

💡 Pro Tip: To measure

La réussite des clients SaaS

se concentrent sur des indicateurs tels que l'adoption du produit, la fréquence d'utilisation et la satisfaction du client (CSAT).

Stratégies pour augmenter la rétention des utilisateurs

C'est une chose de faire entrer les utilisateurs, mais c'est en les fidélisant que la magie opère. Voici quelques stratégies pour vous aider

à fidéliser vos clients

si vous cherchez les meilleurs moyens d'augmenter la fidélisation des utilisateurs. 📈

1. Optimiser l'onboarding

La première expérience des utilisateurs avec votre produit est cruciale. L'optimisation de l'onboarding aide les utilisateurs à comprendre rapidement comment maximiser la valeur offerte par votre produit.

Une expérience d'onboarding fluide réduit les frictions et augmente les chances de retour des utilisateurs.

Privilégiez la clarté et la simplicité. Guidez les utilisateurs à travers les fonctionnalités essentielles sans les submerger. Utilisez des infobulles, des tutoriels dans l'application et de courtes vidéos pour mettre en évidence les fonctions clés. L'objectif est d'aider les utilisateurs à se sentir en confiance dans l'application, ce qui augmente leur probabilité de continuer à l'utiliser.

En outre, demandez un minimum d'informations lors de l'onboarding. La réduction du nombre de champs et d'étapes permet d'améliorer la conversion et de diminuer les risques d'abandon.

📖 Lire aussi:

Expérience client vs expérience utilisateur : Différences clés

2. Personnaliser et segmenter les utilisateurs

Les approches personnalisées ne fonctionnent pas toujours lorsqu'il s'agit de fidéliser les clients.

La personnalisation et la segmentation des utilisateurs vous permettent de répondre à des besoins, des comportements et des préférences spécifiques, afin qu'ils se sentent valorisés et compris.

Segmentez les utilisateurs en fonction de leur activité ou de leur comportement.

Par exemple, des groupes distincts pour les nouveaux utilisateurs, les utilisateurs actifs et ceux qui ne se sont pas engagés récemment permettent une communication plus cible. Adapter votre message et votre contenu à chaque groupe peut augmenter l'engagement.

Proposez des recommandations personnalisées basées sur les comportements passés ou les préférences. Plus votre produit semble adapté à chaque utilisateur, plus ils sont susceptibles de rester fidèles.

📌 Exemple: Spotify adapte les expériences à chaque utilisateur avec des listes de lecture comme " Discover Weekly " et " Release Radar ", proposant des recommandations basées sur les habitudes d'écoute. Des fonctionnalités comme "Spotify Wrapped" mettent en évidence les préférences musicales personnelles, tandis que des mises à jour sur les nouvelles sorties et les évènements permettent de maintenir le contenu à jour.

3. Mettre à jour les fonctionnalités régulièrement et ajouter du contenu axé sur la valeur

Un produit qui n'évolue pas risque de se périmer.

Des mises à jour régulières maintiennent l'intérêt des utilisateurs et renforcent l'idée que votre produit est en constante amélioration. Concentrez-vous sur l'amélioration des fonctionnalités existantes, sur la résolution des problèmes rencontrés par les utilisateurs et sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités qui améliorent l'expérience de l'utilisateur.

Les contenus tels que les articles de blog, les tutoriels ou les nouvelles fonctionnalités peuvent maintenir l'intérêt des utilisateurs. Veillez à ce que le contenu réponde aux besoins des utilisateurs et apporte une valeur ajoutée tangible. Soyez attentif au retour d'information pour identifier les points à améliorer et résoudre les problèmes avant qu'ils ne conduisent à un désabonnement.

Des mises à jour régulières indiquent que vous donnez la priorité à la satisfaction des utilisateurs, ce qui contribue à augmenter la fidélisation des clients.

📌 Exemple: ClickUp publie de nouvelles fonctionnalités et engage activement les utilisateurs par le biais d'e-mails qui annoncent ces mises à jour, garantissant ainsi que tout le monde reste dans la boucle. Il donne également la parole aux utilisateurs en leur permettant de voter sur les nouvelles fonctionnalités directement via l'option " Vote sur les nouvelles fonctionnalités " de leur application mobile.

4. Exploiter les notifications push et les e-mails à bon escient

Les notifications push et les e-mails sont des outils puissants lorsqu'ils sont utilisés correctement.

Des notifications opportunes et pertinentes peuvent rappeler aux utilisateurs la valeur de votre produit sans devenir intrusives.

Pour les notifications push, envoyez des mises à jour qui comptent pour les utilisateurs, comme des offres spéciales, des mises à jour de fonctionnalités ou des rappels. Contrôlez la fréquence pour éviter de submerger les utilisateurs. Un trop grand nombre de notifications peut amener les utilisateurs à les désactiver ou à cesser complètement d'utiliser le produit.

Les e-mails sont tout aussi efficaces lorsqu'ils sont utilisés de manière personnalisée communication personnalisée avec les clients . Envoyer des messages personnalisés, tels que des mises à jour de fonctionnalités ou des recommandations basées sur l'activité de l'utilisateur.

Chaque e-mail doit apporter une valeur ajoutée claire et comporter un appel à l'action fort.

📌 Exemple: Duolingo, l'application d'apprentissage des langues, envoie des notifications push qui rappellent aux utilisateurs d'achever leurs leçons quotidiennes, ce qui les aide à rester sur la voie de leurs objectifs d'apprentissage. Elle utilise également des e-mails pour fournir des mises à jour personnalisées, telles que des rapports de progression ou des réalisations de jalon, encourageant ainsi les utilisateurs à poursuivre leur apprentissage.

🔑 Key Insight:

Il n'y a qu'un seul patron. Le client. Et il peut licencier tout le monde dans l'entreprise, depuis le président jusqu'au bas de l'échelle, simplement en dépensant son argent ailleurs.

Sam Walton, fondateur de Walmart

5. Encourager le retour d'information et l'engagement des utilisateurs

Les commentaires des utilisateurs fournissent des indications précieuses sur ce que les utilisateurs aiment, ce qui les frustre et les points à améliorer.

Encouragez les utilisateurs à donner leur avis par le biais de sondages, d'invitations dans l'application ou de boutons de rétroaction.

Agir sur les commentaires montre aux utilisateurs que leur contribution est importante. Lorsqu'ils voient des changements significatifs résultant de leurs suggestions, ils sont plus susceptibles de rester fidèles.

S'engager auprès des utilisateurs, que ce soit en répondant aux commentaires, en accusant réception des réactions ou en les impliquant dans le développement du produit, favorise la confiance et le sentiment d'appartenance à une communauté.

📌 Exemple: Adobe Creative Cloud recueille des commentaires par le biais d'invitations dans l'application, de sondages et d'un portail de commentaires des clients, et met souvent en œuvre les suggestions populaires dans les mises à jour. Il favorise également la communauté en s'engageant avec les utilisateurs sur les médias sociaux et par le biais de son forum communautaire, où les utilisateurs peuvent partager des idées et se connecter avec les experts d'Adobe.

6. Mettre en œuvre un programme de fidélisation de la clientèle$$

Un programme de fidélisation des clients récompense les utilisateurs pour leur engagement continu.

Proposer des incitations qui trouvent un écho auprès des utilisateurs - telles que des réductions, un accès spécial ou un contenu exclusif - peut considérablement stimuler la fidélisation.

Les programmes de fidélisation donnent aux utilisateurs le sentiment d'être valorisés et les encouragent à poursuivre leur activité. Un système de points, dans lequel les utilisateurs gagnent des récompenses en fonction de leur utilisation ou de leurs achats, fonctionne bien. Des récompenses échelonnées incitent les utilisateurs à s'engager plus profondément dans votre produit.

Ces programmes augmentent la fidélisation et contribuent à améliorer la valeur à vie, créant ainsi une situation gagnant-gagnant à la fois pour votre entreprise et pour ses clients fidèles.

Exemple: Le programme Beauty Insider de Sephora est un exemple frappant de programme de fidélisation de la clientèle efficace. Les membres gagnent des points à chaque achat, qu'ils peuvent échanger contre des récompenses exclusives telles que des échantillons de produits et des éléments en édition limitée.

🔍 Did You Know?

Les clients fidèles et satisfaits ont tendance à acheter plus fréquemment et dépensent plus que les nouveaux. Ayant fait l'expérience directe de la valeur d'un produit ou d'un service, ils sont motivés pour y revenir régulièrement.

Suivi et mesure de la réussite de la fidélisation

Lorsqu'il s'agit de fidéliser les utilisateurs, il est clé de savoir ce qui fonctionne (et ce qui ne fonctionne pas). Le suivi et la mesure de la réussite en matière de fidélisation vous affichent clairement la manière dont les utilisateurs s'engagent avec votre produit au fil du temps et vous aident à déterminer comment augmenter la fidélisation des utilisateurs.

Discutons des outils et des techniques qui vous aideront à mesurer ce qui compte et à affiner vos stratégies de fidélisation des clients. 🧑‍🏫

Indices clés pour mesurer la fidélisation

Si vous cherchez à augmenter la fidélisation des utilisateurs, vous devez disposer des bons indicateurs et savoir comment les calculer. Voyons comment mesurer chacun d'entre eux. 🧮

Taux de rétention des clients (CRR)

Pour calculer le CRR :

Sélectionnez une cohorte d'utilisateurs (par exemple, les utilisateurs qui se sont inscrits en janvier)

Mesurez le nombre d'utilisateurs de ce groupe qui sont toujours actifs après une période donnée (30, 60 ou 90 jours, par exemple)

Utilisez la formule suivante :

Taux de rétention = (Nombre d'utilisateurs actifs à la fin de la période / Total des utilisateurs au début de la période) x 100

Taux de désabonnement

Pour calculer le taux de désabonnement :

Identifiez le nombre d'utilisateurs qui ont cessé d'utiliser le produit dans un paramètre donné

Utilisez la formule suivante :

Taux d'attrition \N= (Utilisateurs perdus au cours de la période / Total des utilisateurs au début de la période) x 100

📖 Lire aussi:

Comment construire un modèle de prédiction de désabonnement : Un guide complet

Valeur de la vie du client (CLV)

Calculez la CLV à l'aide de la formule suivante :

CLV = Revenu moyen par utilisateur (ARPU) x Durée de vie moyenne de l'utilisateuran

Connaître la CLV vous permet de déterminer le montant à investir dans la fidélisation des clients, en veillant à ce que les ressources soient dépensées à bon escient.

4. Score du promoteur net (NPS)

Pour calculer le NPS :

Sondez les clients sur une échelle de 0 à 10 sur la probabilité qu'ils recommandent votre produit

Soustrayez le pourcentage de détracteurs (ceux qui donnent une évaluation de 0 à 6) du pourcentage de promoteurs (ceux qui donnent une évaluation de 9 à 10)

NPS = % de promoteurs - % de détracteurs

5. Utilisateurs actifs (DAU/MAU)

Pour calculer le ratio DAU/MAU, mesurez le nombre d'utilisateurs actifs par jour (DAU) ou par mois (MAU).

Ratio DAU/MAU = DAU / MAU

Un ratio supérieur à 0,2 (ou 20 %) indique un bon engagement des utilisateurs.

6. Taux d'achat répété

Pour calculer le taux d'achat répété :

Identifiez le nombre de clients qui ont effectué plus d'un achat au cours d'une période donnée

Divisez ce nombre par le nombre total de clients au cours de cette même période

Taux d'achat répété = (Nombre de clients répétés / Nombre total de clients) x 100

Outils de suivi de la fidélisation des utilisateurs

Suivre efficacement la fidélisation des utilisateurs nécessite la bonne combinaison d'outils et de techniques. Ils permettent de contrôler l'engagement, d'identifier les tendances et d'optimiser les stratégies pour garantir une fidélité à long terme.

Explorons les outils clés, en commençant par le..

Logiciel de service à la clientèle ClickUp

conçu pour améliorer la fidélisation et rationaliser les processus.

Objectifs de ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Objectifs-6-1400x935.png Objectifs ClickUp : Faire en sorte que la fidélisation des clients soit importante pour tous les membres de l'équipe avec des cibles /$$img/

Suivez la progression de la fidélisation des clients et alignez votre équipe avec des Objectifs ClickUp personnalisables

Le suivi des objectifs de fidélisation à long terme commence par

Objectifs ClickUp

. Ils vous aident à définir des objets clairs, qu'il s'agisse de réduire les taux de désabonnement, d'augmenter le nombre d'utilisateurs actifs ou d'améliorer la CLV.

Avec les Objectifs, vous pouvez facilement définir des cibles mesurables, suivre la progression et vous assurer que vos stratégies de fidélisation restent ciblées et exploitables.

Par exemple, vous pouvez définir un objectif visant à augmenter votre taux d'achats répétés de 20 % au cours du prochain trimestre et le lier à des tâches pertinentes, ce qui permet à votre équipe de rester alignée sur les priorités.

Tableaux de bord ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Dashboards-6.png Visualisez les données de rétention en temps réel grâce aux tableaux de bord ClickUp entièrement personnalisables : comment augmenter la rétention des utilisateurs ? /$$img/

Visualiser les données de rétention en temps réel avec des tableaux de bord ClickUp entièrement personnalisables

Tableaux de bord ClickUp

fournissent un aperçu en temps réel de l'activité de

les indicateurs clés de performance de l'expérience client

(KPI), vous aidant à visualiser les tendances et à suivre la progression de la fidélisation.

Les cartes personnalisées facilitent le calcul et l'affichage des diagrammes de taux de fidélisation, des tendances de désabonnement et des informations sur l'engagement des clients, le tout en un seul endroit. Cet affichage centralisé simplifie la prise de décision et garantit que vos stratégies de fidélisation sont basées sur des données.

Par exemple, vous pouvez ajouter une carte pour suivre les utilisateurs qui reviennent au fil du temps ou suivre la réussite d'une récente campagne de fidélisation.

Les tableaux de bord de $$$a changent vraiment la donne pour nous, car nous affichons désormais un véritable aperçu en temps réel de ce qui se passe. Nous pouvons facilement voir le travail que nous avons achevé et celui qui est en cours de progression

Teresa Sothcott, responsable du PMO chez VMware

ClickUp Automatisations

La cohérence est essentielle aux stratégies de fidélisation

Automatisations ClickUp

garantissent la standardisation, la fluidité et l'efficacité des flux de travail.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Automations-1.png Automatisations ClickUp : Best way to retain customers : comment augmenter la rétention des utilisateurs /$$img/

Simplifier les flux de travail de rétention et réduire les efforts manuels en utilisant ClickUp Automatisations

Vous pouvez automatiser les tâches répétitives comme le suivi des utilisateurs inactifs ou la catégorisation des réponses aux commentaires. Cela minimise le travail manuel, permettant à votre équipe de se concentrer sur la création d'expériences utilisateur significatives.

Par exemple, vous pouvez configurer l'automatisation pour déclencher des notifications pour les tâches en retard ou attribuer les suivis de feedback à des membres spécifiques de l'équipe.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/work-assignments.png Paramétrez des Automatisations ClickUp actives pour rationaliser les paramètres de travail /$$img/

Paramétrer des Automatisations ClickUp actives pour rationaliser les paramètres de travail

Ces petites améliorations ont un impact significatif sur

la gestion du cycle de vie du client

.

_Cela a certainement simplifié notre productivité, et une grande partie de cela est dû à toutes les différentes intégrations et ClickApps que ClickUp offre. Les automatisations qui peuvent nous faciliter la vie et nous permettre de nous concentrer sur les projets en cours sont vraiment bénéfiques pour nous et pour l'ensemble de l'entreprise

Daniel Zacks, Responsable des opérations marketing chez Kryon

ClickUp Integrations

Recueillir des commentaires à partir de plusieurs canaux est essentiel pour comprendre les besoins des utilisateurs, et..

Intégrations ClickUp

permettent de consolider ces données sans effort.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Integrations-2-1400x845.png Connectez vos outils favoris avec les intégrations ClickUp pour garder les données clients et les insights en un seul endroit : comment augmenter la rétention des utilisateurs /$img/

Connectez vos outils favoris avec les intégrations ClickUp pour conserver les données et les informations sur les clients en un seul endroit

Qu'il s'agisse de se connecter avec des outils de sondage, des CRM ou des plateformes d'analyse, les intégrations vous permettent de rationaliser la collecte et l'analyse des commentaires.

Par exemple, l'intégration de ClickUp avec des outils d'assistance client vous permet de capturer des commentaires à partir de tickets ou de discussions, tandis que les outils de sondage peuvent canaliser les réponses des utilisateurs directement dans vos flux de travail. Cette approche centralisée permet de s'assurer qu'aucun retour d'information n'est négligé.

Formulaires ClickUp

La collecte des commentaires des utilisateurs ne doit pas être une corvée, ni pour vous ni pour vos utilisateurs.

Formulaires ClickUp

facilitent la création de canaux de retour d'information qui s'intègrent parfaitement à vos flux de travail.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Forms-2-1400x935.png Recueillir les commentaires des utilisateurs sans effort et les transformer en tâches ClickUp avec ClickUp Forms : comment augmenter la rétention des utilisateurs /$$img/

Recueillir les commentaires des utilisateurs sans effort et les transformer en tâches ClickUp avec ClickUp Forms

Imaginons qu'un utilisateur suggère une nouvelle fonctionnalité ou signale un élément qu'il souhaiterait voir modifié. Ses commentaires se transforment instantanément en tâche ClickUp, prête à être examinée par votre équipe et à faire l'objet d'une action.

Pas d'étapes supplémentaires, pas de jonglage d'outils - juste des commentaires clairs qui conduisent à de meilleures décisions.

Conseil de pro: Entendre de première main comment votre solution a aidé peut fournir des informations précieuses et aider à renforcer votre réputation.

Demandez des témoignages à vos clients

pour faciliter cette démarche.

Outils d'analyse recommandés

Alors que ClickUp couvre les besoins opérationnels, des outils d'analyse spécialisés permettent d'obtenir des informations plus approfondies sur le comportement des utilisateurs.

Envisagez ces outils pour mesurer les performances en matière de fidélisation :

Google Analytics : Analyse du comportement des utilisateurs sur les plateformes web et mobiles

Analyse du comportement des utilisateurs sur les plateformes web et mobiles Mixpanel: Surveillez les tendances d'engagement et identifiez les points d'abandon

Surveillez les tendances d'engagement et identifiez les points d'abandon Amplitude: Obtenez des informations sur les parcours des utilisateurs et les interactions avec les produits

Obtenez des informations sur les parcours des utilisateurs et les interactions avec les produits Hotjar:Comprendre le comportement des utilisateurs à l'aide de cartes thermiques, d'enregistrements de sessions et de sondages

👀 Bonus: Try out

logiciel pour la réussite des clients

pour suivre l'état de santé des clients et engager un dialogue proactif avec les utilisateurs.

Common Pitfalls to Avoid in User Retention Efforts (Pièges courants à éviter dans les efforts de fidélisation des utilisateurs)

Même les meilleures stratégies de fidélisation des utilisateurs peuvent échouer si vous faites des erreurs évitables lorsque vous apprenez comment augmenter la fidélisation des utilisateurs.

Voici quelques pièges courants qui peuvent faire fuir les utilisateurs . 📉

Les utilisateurs partagent souvent des informations précieuses sur leurs besoins et leurs frustrations. Ignorer ces commentaires peut leur donner le sentiment de ne pas être appréciés et d'être déconnectés de votre produit.

Recueillez régulièrement les commentaires, analysez-les et agissez en conséquence pour montrer aux utilisateurs que vous accordez de la valeur à leur avis.

🔑 Key Insight:

La première étape pour dépasser les attentes de vos clients est de les connaître.

Roy H. Williams, auteur

Surcharge de notifications pour les utilisateurs

Les notifications doivent informer, et non irriter. Les alertes constantes concernant des mises à jour mineures ou des offres non pertinentes peuvent submerger les utilisateurs, ce qui conduit à la frustration et à l'abandon de l'application.

Privilégiez la qualité à la quantité, en veillant à ce que chaque notification apporte une véritable valeur.

Ne pas fournir une proposition de valeur claire

Une proposition de valeur solide aide les utilisateurs à comprendre pourquoi votre produit vaut la peine qu'ils y consacrent du temps. Lorsqu'elle n'est pas claire, les utilisateurs peuvent avoir du mal à comprendre l'intérêt de rester dans les parages.

Soyez cohérent dans la communication des avantages uniques de votre produit et faites en sorte qu'ils se concrétisent.

💡 Pro Tip: To

améliorer le centrage sur le client

en ce qui concerne la satisfaction des clients, assurez toujours un suivi après la résolution des problèmes ou la mise en œuvre des changements. Demandez aux clients s'ils sont satisfaits de la solution et s'ils ont besoin d'autre chose, montrant ainsi que leur expérience continue compte pour vous.

Ne pas traiter les problèmes techniques

Des bugs fréquents, des plantages ou des temps de chargement lents peuvent mettre à l'épreuve la patience d'un utilisateur. Si les problèmes techniques ne sont pas résolus, les utilisateurs risquent d'abandonner votre produit.

Donnez la priorité à la résolution rapide des problèmes pour maintenir la confiance et la satisfaction.

📖 Lire aussi:

10 Logiciels gratuits pour le suivi des indicateurs clés de performance

Utilisez ClickUp pour garder vos utilisateurs accrochés

La fidélisation des clients n'est pas un effort ponctuel ; c'est un processus continu qui consiste à rester en connexion avec vos clients, à répondre à leurs besoins et à s'adapter à leurs commentaires.

Lorsque vous vous concentrez sur la création d'une valeur réelle pour eux, vous vous placez dans une perspective de réussite à long terme.

Si vous cherchez à augmenter la fidélisation des utilisateurs ou à optimiser votre stratégie de fidélisation des clients, ClickUp peut vous aider. Grâce à ses puissantes fonctionnalités de suivi des objectifs, d'automatisation des tâches et de collecte des commentaires, ClickUp facilite le maintien de l'engagement et de la satisfaction de vos utilisateurs. Essayez ClickUp gratuitement aujourd'hui.