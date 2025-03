Comment appliquer la méthode PQRST pour étudier efficacement ?

Vous vous asseyez pour étudier, déterminé à absorber tout ce dont vous avez besoin pour le prochain grand examen. Une heure plus tard, le manuel est toujours ouvert à la même page, et votre esprit ressemble à un nuage tourbillonnant de surcharge d'informations.

c'est frustrant, n'est-ce pas ?

La méthode PQRST pourrait bien être la solution que vous recherchez. Abréviation de Preview, Question, Read, Summarize, and Test, cette stratégie d'étude vous aide à aborder la matière d'une manière qui vous engage et vous permet de mieux la retenir.

Voyons comment cela fonctionne et pourquoi c'est un outil précieux. 📑

TL;DR

Preview: Survoler le matériel pour identifier les concepts clés et créer un aperçu. Utiliser les checklists ou les documents ClickUp pour organiser les titres, les chapitres et les ressources intégrées

Question: Transformez les titres en questions ouvertes pour éveiller la curiosité. Faites un remue-méninges visuel avec les Tableaux blancs ClickUp ou enregistrez vos questions dans les Checklists

Lire: Plongez dans le matériel méthodiquement, guidé par vos questions. Mettez en évidence les idées clés, regroupez les termes apparentés et confirmez votre compréhension après chaque section

**Résumez : récapitulez les points clés de votre mémoire pour renforcer l'apprentissage. Utilisez Brain pour des résumés rapides, alimentés par l'IA, ou ajoutez des notes directement aux documents ou aux checklists

Test : Évaluez votre compréhension en répondant à vos questions et en identifiant les lacunes. Utilisez des moyens mnémotechniques ou créez des quiz pour une auto-évaluation efficace

Qu'est-ce que la méthode PQRST?

La méthode PQRST est une stratégie d'apprentissage qui vous aide à mieux comprendre, retenir et mémoriser les informations. Elle comporte cinq étapes :

P review (Prévisualiser le matériel pour en identifier les idées principales)

review (Prévisualiser le matériel pour en identifier les idées principales) Q uestion (poser des questions pertinentes sur le matériel)

uestion (poser des questions pertinentes sur le matériel) **Lire (lire le document et y réagir)

**Résumer (résumer la matière pour l'aider à s'ancrer dans la mémoire à long terme)

Test (Testez votre compréhension et vérifiez si vous avez bien compris ce que vous avez lu)

Cette méthode permet d'améliorer considérablement l'apprentissage et la rétention des informations grâce à une interaction active avec le matériel d'étude. Elle est utile à tous, y compris à ceux qui ont des problèmes de mémoire ou de fonctions cognitives, tels que les personnes atteintes des maladies suivantes lésions du cortex préfrontal .

Avantages et inconvénients de la méthode PQRST

Il ne fait aucun doute que la méthode PQRST vous aide à absorber et à retenir l'information mieux que les méthodes d'apprentissage traditionnelles. Toutefois, cette méthode présente des avantages et des inconvénients qu'il est important de connaître avant de l'intégrer dans votre processus d'apprentissage.

Voici ce qu'il en est . 👇

Avantages

Voici une répartition des principaux avantages :

Promouvoir l'engagement: Au lieu de lire ou d'écouter passivement, vous vous engagez dans le texte en posant des questions, en résumant les points clés et en vous testant

Au lieu de lire ou d'écouter passivement, vous vous engagez dans le texte en posant des questions, en résumant les points clés et en vous testant Améliorations compétences métacognitives : La prévisualisation du matériel d'apprentissage et l'établissement de paramètres vous aident à identifier ce que vous comprenez déjà et ce qui nécessite plus d'attention. Cette prise de conscience vous permet d'ajuster votre approche de manière efficace, ce qui se traduit par de meilleurs résultats

: La prévisualisation du matériel d'apprentissage et l'établissement de paramètres vous aident à identifier ce que vous comprenez déjà et ce qui nécessite plus d'attention. Cette prise de conscience vous permet d'ajuster votre approche de manière efficace, ce qui se traduit par de meilleurs résultats Améliore la rétention de l'information: Résumer (S) et tester (T) aident à retenir l'information et à renforcer la mémoire lors d'une exposition répétée au matériel

Résumer (S) et tester (T) aident à retenir l'information et à renforcer la mémoire lors d'une exposition répétée au matériel Personnalise l'apprentissage: PQRST s'adapte à vos besoins spécifiques. Vous créez des auto-évaluations et des résumés basés sur les parties que vous jugez les plus pertinentes

PQRST s'adapte à vos besoins spécifiques. Vous créez des auto-évaluations et des résumés basés sur les parties que vous jugez les plus pertinentes **PQRST vous aide à extraire et à noter rapidement les informations clés des blocs de texte. Il vous permet de vous concentrer et de retenir les informations les plus importantes tout en gagnant du temps lors de la révision

Inconvénients

Bien que la méthode d'étude PQRST présente de nombreux avantages, nous allons examiner ses limites et la manière dont vous pouvez les contourner.

Investissement initial en temps: La méthode PQRST demande plus de temps et d'efforts au départ.

pour y remédier, commencez par un matériel d'apprentissage plus court et moins complexe, et élargissez progressivement vos limites au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec le sujet

Problèmes liés à l'adoption du modèle: Si vous êtes habitué à des styles d'apprentissage gratuits, le modèle PQRST peut vous sembler trop rigide.

vous pouvez adapter la méthode à vos préférences et combiner les étapes si nécessaire. La clé est de faire en sorte qu'elle fonctionne pour vous, et non de vous forcer à entrer dans une Box

Généralisation limitée à toutes les matières: La méthode PQRST peut ne pas être aussi efficace pour toutes les matières. Par instance, les matières créatives comme l'art ou le travail pratique (par exemple, l'ingénierie ou la musique) peuvent ne pas s'aligner de manière aussi transparente.

vous pouvez néanmoins l'adapter en vous concentrant sur la révision des concepts clés et en vous testant sur la théorie

Dépendance à l'égard de la motivation personnelle: La méthode PQRST est une technique d'apprentissage en libre-service. Elle nécessite une motivation personnelle pour fonctionner.

✨ Si vous vous sentez démotivé, renforcez la cohérence en l'intégrant dans une routine quotidienne et en consacrant des plages horaires spécifiques à l'apprentissage

La méthode PQRST implique un cadre structuré et éprouvé qui solidifie la rétention de l'information et favorise une interaction active avec le matériel d'étude.

Nous avons élaboré un guide étape par étape pour vous aider à comprendre et à mettre en œuvre cette stratégie d'apprentissage avec la méthode PQRST Logiciel de gestion de projet pour étudiants ClickUp . Cette application de gestion de l'apprentissage alimentée par l'IA offre des outils et des ressources pour gérer les supports d'apprentissage, résumer, et plus encore.

Étape 1 : La phase de prévisualisation

À cette étape, vous parcourez le matériel d'étude et effectuez une lecture superficielle. Vous essayez d'avoir une idée générale de ce dont il s'agit.

Supposons que vous étudiez pour votre examen d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale.

À cette étape, vous rassemblez tout votre matériel d'étude (manuels/notes), lisez la table des matières pour trouver les titres et sous-titres clés relatifs à la Seconde Guerre mondiale, allez à ces pages et trouvez les évènements, les concepts, les images et les échéanciers mis en évidence.

Mais chaque document nécessite une approche différente de la prévisualisation. Voici quelques exemples pratiques pour une prévisualisation efficace :

Pour un livre: Commencez par la préface ou l'introduction pour comprendre l'objectif de l'auteur. Jetez un coup d'œil à la table des matières, aux titres et sous-titres et aux résumés des chapitres. Faites attention aux termes en gras ou en italique, aux images et aux graphiques

Commencez par la préface ou l'introduction pour comprendre l'objectif de l'auteur. Jetez un coup d'œil à la table des matières, aux titres et sous-titres et aux résumés des chapitres. Faites attention aux termes en gras ou en italique, aux images et aux graphiques Pour un chapitre ou un article: Lisez les titres, les sous-titres et les premières et dernières phrases des sections. Notez la commande des sujets et parcourez le résumé

Lisez les titres, les sous-titres et les premières et dernières phrases des sections. Notez la commande des sujets et parcourez le résumé Pour un cours: Passez en revue le programme, le matériel requis, l'emploi du temps et les méthodes d'évaluation. Parcourez les outils en ligne ou le contenu de l'introduction pour connaître la structure et les attentes

Passez en revue le programme, le matériel requis, l'emploi du temps et les méthodes d'évaluation. Parcourez les outils en ligne ou le contenu de l'introduction pour connaître la structure et les attentes Pour un projet: Comprendre les objectifs et les résultats attendus en lisant l'exposé, l'échéancier et le champ d'application. Identifier les rôles de l'équipe et parcourir les documents de référence et les outils

Rappelez-vous qu'il ne s'agit que de la phase de pré-lecture, il vous suffit donc de jeter un coup d'œil de 10 à 15 minutes sur les documents d'apprentissage clés.

L'étape de l'aperçu établit une base solide pour votre session d'étude et fournit des indications claires sur la manière d'aborder votre apprentissage. Elle forme la base qui vous permettra de vous plonger dans le matériel détaillé avec concentration, en veillant à ce que vos efforts s'alignent parfaitement sur le matériel de cours que vous avez choisi.

ClickUp Checklists (en anglais)

Par exemple, Checklists ClickUp vous permet de noter rapidement les titres et les chapitres importants, en les transformant en une liste Effacée à faire. Lors de votre travail ultérieur, les checklists vous permettent de ne rien oublier.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Checklists.png Gardez un onglet sur votre travail projeté et écrivez des notes dans les Checklists ClickUp : première méthode /$$img/

Gardez l'onglet sur votre travail projeté et écrivez des notes dans les Checklists ClickUp

ClickUp Documents

Vous pouvez même imbriquer des sujets similaires, créer des sous-listes et faire glisser les éléments de la liste pour mieux vous organiser.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Docs-4.png Notez vos idées et partagez-les à l'aide de ClickUp Docs : première méthode /$$$img/

Notez vos pensées et partagez-les en utilisant ClickUp Docs

Si vous préférez une approche plus détaillée du processus de prévisualisation, essayez d'utiliser Documents ClickUp pour présenter une structure claire avec des titres et des sous-titres bien organisés.

Docs vous permet également d'intégrer des ressources externes, telles que des vidéos, des articles ou des PDF, et de rassembler tous les supports d'étude pertinents en un seul endroit.

Plusieurs personnes peuvent modifier le document et y contribuer en temps réel, ce qui vous permet d'organiser conjointement le contenu, d'ajouter des notes et de créer une expérience d'apprentissage en groupe parfaite.

Etape 2 : La phase de question

Dans cette phase, vous devez convertir les titres et les concepts clés en questions ouvertes. Vous pouvez vous y prendre de plusieurs façons :

Commencez par transformer les titres et sous-titres du chapitre en questions. Par exemple, si le titre est "Théorie de la matière noire et de l'énergie noire", vos questions pourraient être "Qu'est-ce que la matière noire ?", "Qu'est-ce que l'énergie noire ?" ou "Quel est le lien entre les deux ?"

Vous n'êtes pas obligé de vous en tenir aux titres ; si d'autres parties de l'aperçu soulèvent des questions similaires, allez-y et notez-les

Si le texte comporte des questions d'étude, n'hésitez pas à les ajouter à la liste

Rédigez des questions basées sur vos connaissances antérieures. Par exemple, si vous ne saviez même pas si la matière noire existait, notez simplement : "La matière noire existe-t-elle ? D'où vient-elle et où reste-t-elle ?"

Lorsque vous convertissez une section en questions simples et faciles à digérer, vous vous engagez activement dans la ressource avant d'entamer la troisième phase.

Ce type d'engagement dès le début du processus d'apprentissage stimule la curiosité du cerveau et l'incite à trouver des réponses à ses questions brûlantes.

💡 Pro Tip: N'hésitez pas à répéter et à réitérer vos questions au fur et à mesure que vous relisez la documentation. Si vous rencontrez des points importants auxquels vos questions initiales n'ont pas répondu, ajoutez-les.

ClickUp Tableau blanc Tableaux blancs ClickUp sont excellents pour le brainstorming et l'organisation visuelle des questions sur une plateforme numérique.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Whiteboards-4.png Tableaux blancs ClickUp : Aident les aides visuelles à se relier de manière simple /$$img/

Stockez librement toutes vos questions, idées et notes rapides avec les Tableaux blancs ClickUp

Utilisez des notes autocollantes pour dresser la liste des questions importantes, établir des connexions entre des sujets connexes ou forfaiter des domaines de recherche.

📌 Exemple : La Seconde Guerre mondiale a duré six longues années, et plusieurs évènements ont été liés entre eux. À l'aide des Tableaux blancs, vous pouvez relier ces évènements entre eux, créer une hiérarchie ou les faire glisser pour dessiner des connexions, des feuilles de route ou des flux de travail.

💡 Pro Tip: Dans cette phase, vous pouvez également utiliser les Checklists ClickUp et d'autres outils d'aide à la décision modèles de checklists pour noter les questions. Une fois que vous avez trouvé les réponses, il vous suffit de les cocher.

Etape 3 : La phase de lecture

Au cours de cette phase, votre objectif est de mener une session de lecture approfondie et ciblée. Ici, vous comprenez les concepts et trouvez les réponses aux questions que vous vous êtes posées lors de la phase des questions.

Et devinez quoi ? Tout ce que vous avez fait jusqu'à présent va vous y aider. Mais contrairement à la lecture normale, nous allons adopter une approche plus structurée et méthodique.

Voici comment :

Utilisez les titres, les sous-titres, les conditions spéciales, les images et les résumés comme guide pour les idées principales

Rappelez-vous que chaque paragraphe contient une idée principale et des idées d'assistance. Recherchez-les et soulignez-les, surlignez-les ou notez-les dans la marge

Entraînez-vous à rechercher un groupe de mots apparentés et à établir des connexions plutôt que de lire chaque mot individuellement

Utilisez votre stylo ou votre curseur pour vous guider dans votre lecture. Gardez votre surligneur à portée de main pour mettre en évidence les groupes de mots importants

Après chaque section, posez-vous la question suivante : "Ai-je bien compris ? Si la réponse est oui, vous faites du bon travail

À faire : ajouter des couleurs à votre texte peut vous aider à trouver des informations importantes 70% plus rapide et la rend 39% plus mémorable.

Etape 4 : La phase Résumer

Cette étape est également appelée l'étape de l'auto-récitation. Ici, vous résumez ce que vous venez de lire afin de vérifier votre compréhension et votre rétention de la matière.

Cette étape est cruciale ; ne la faites pas. Elle renforce ce que vous avez appris tout en mettant en évidence les domaines qui pourraient nécessiter une lecture plus approfondie.

Voici ce que vous devez faire :

Sans vous référer au livre, rappelez-vous les principaux titres et leurs idées clés, en résumant ce que vous avez lu en une ou deux phrases. Ensuite, relisez rapidement la section pour repérer tout détail important que vous auriez pu oublier

Vous pouvez parler à voix haute pour une présentation orale et noter ce que vous récitez pour rendre la mémorisation encore plus efficace

Le meilleurstratégies de prise de notes comprennent l'enregistrement des numéros de page des concepts importants ou des aides visuelles pour le référencement

Si vous manquez de temps, utilisez ClickUp Brain pour résumer des sujets longs ou un jargon complexe en des éléments simples et précis à retenir, réduisant ainsi la surcharge cognitive.

🧠 Connaître le terme: La surcharge cognitive est le moment où votre cerveau est submergé par de nouvelles informations et réduit l'efficacité de l'apprentissage.

Voici comment cela fonctionne : vous saisissez un texte ou un contenu brut, et Brain identifiera les points clés, extraira les informations essentielles et les présentera dans une forme plus digeste. C'est le parfait Résumeur de notes IA .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Brain-8.png Résumez n'importe quoi instantanément avec ClickUp Brain /$$img/

Résumez n'importe quoi instantanément avec ClickUp Brain

Etape 5 : La phase de test

La "phase de test" est la dernière étape de la méthode PQRST. Elle sert d'auto-évaluation pour évaluer vos apprentissages à ce stade et identifier les points à améliorer.

Testez vos connaissances dans les 24 heures qui suivent la lecture du matériel pour éviter de l'oublier.

Voyons comment vous pouvez vous y prendre.

Commencez par vous remémorer le plus de choses possible sans vous référer au livre ou à vos notes écrites. Si vous avez du mal, relisez les questions que vous avez écrites pour déclencher votre mémoire, mais évitez de consulter vos réponses ou d'autres notes tant que vous n'avez pas entièrement testé votre mémoire

Essayez maintenant de répondre à vos questions sans vous référer au matériel d'étude

Notez les questions auxquelles vous avez l'impression de ne pas avoir suffisamment bien répondu

Reprenez votre matériel et concentrez-vous sur les points faibles. Vous pouvez réécrire vos notes pour les renforcer

Si vous êtes à l'aise avec le contenu en ligne, essayez de participer à des quiz interactifs et à des forums de discussion

À faire appel à des moyens mnémotechniques ou à des aides à la mémoire tels que des acronymes, des rimes, des chansons ou des images pour simplifier et retenir des informations difficiles. Par exemple, "Ma mère très instruite vient de nous servir des nachos" aide à se souvenir de la commande des planètes : Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, etc.

Modèle ClickUp pour les élèves

Si vous voulez rendre les choses plus efficaces, l'option Modèle ClickUp pour les étudiants est un bon point de départ.

Ce modèle permet d'organiser facilement les cours et les conférences, de classer les matières et de gérer les devoirs à l'aide de tâches claires et réalisables. En l'associant à la méthode PQRST, vous pouvez améliorer l'efficacité de vos études et rester concentré.

Commencez par une liste des sujets ou des chapitres à réviser, en posant les paramètres d'une étude focalisée. Formulez des questions d'orientation pendant votre prévisualisation et ajoutez-les comme tâches dans ClickUp. Pendant la lecture, prenez des notes organisées dans ClickUp, en les divisant en sous-tâches pour des sections ou des sujets spécifiques. Résumez les points clés dans des commentaires ou des tâches de résumé pour renforcer votre compréhension.

L'utilisation de ce modèle parallèlement à la méthode PQRST permet de créer un plan d'étude structuré et sans stress qui améliore l'apprentissage et la mémorisation.

[

Avantages de l'utilisation de ClickUp pour la gestion des études

Rappels ClickUp Rappels ClickUp vous permet de paramétrer des alertes automatiques pour les jalons, les échéances et les tâches importantes de l'étude. Avec les Rappels, vous avez accès à :

Des alertes personnalisables pour suivre les tâches et les échéances

Des notifications récurrentes pour les sessions d'étude ou les devoirs en cours

Des rappels inter-appareils pour ne jamais manquer une mise à jour

Des invitations, basées sur l'emplacement, qui s'activent lorsque vous atteignez votre lieu d'étude

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Reminders-1.png Ne manquez pas une seule session d'étude avec les rappels ClickUp : méthode pqrst /$$$img/

Ne manquez pas une seule session d'étude avec ClickUp Reminders

Vue du Calendrier ClickUp

Suivant, Affichage du Calendrier ClickUp offre un moyen organisé de suivre et de gérer vos sessions d'étude. Vous pouvez programmer des sessions, fixer des dates d'échéance et les afficher en formes quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles, à partir d'une seule fenêtre.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Calendrier-View-1.png Restez maître de votre programme de lecture avec l'affichage du Calendrier de ClickUp : première méthode /$$img/

Gardez le contrôle de votre calendrier de lecture avec ClickUp Calendrier View

La synchronisation avec des calendriers externes tels que Google ou Outlook aide les étudiants à intégrer toutes leurs validations en un seul endroit, en veillant à ce que les sessions d'étude s'alignent sur d'autres évènements importants.

_C'est l'avantage particulier de ClickUp : offrir la plupart des outils nécessaires à l'organisation des projets en un seul endroit. Il ne permet pas seulement de gérer et d'assigner des travaux, mais offre également d'autres outils dans le même environnement, tels que les Documents, où l'on peut prendre des notes et faire des rapports, et l'intégration avec le calendrier et les e-mails, le tout en un seul endroit

gustavo Seabra, _Professeur associé à la recherche

Conseils pour personnaliser le processus en fonction des besoins individuels

La méthode PQRST est très adaptable. Voici quelques conseils, accompagnés d'exemples, pour adapter la méthode PQRST à différents scénarios :

Comprendre les styles d'apprentissage: Votre style d'apprentissage (visuel, auditif, kinesthésique) définit votre approche. Ajustez-la en fonction de vos besoins. Par exemple, si vous êtes un apprenant visuel, utilisez des diagrammes ou des cartes mentales pendant les étapes Prévisualiser et Résumer pour organiser les idées clés

Votre style d'apprentissage (visuel, auditif, kinesthésique) définit votre approche. Ajustez-la en fonction de vos besoins. Par exemple, si vous êtes un apprenant visuel, utilisez des diagrammes ou des cartes mentales pendant les étapes Prévisualiser et Résumer pour organiser les idées clés **Faites preuve de discernement : si certains sujets vous semblent particulièrement difficiles, consacrez plus de temps à l'étape de la lecture pour bien les comprendre. Prenez vos responsabilités en décidant du moment et du temps à consacrer à chaque étape

Ajustez le temps consacré à chaque étape: Si vous êtes quelqu'un qui absorbe rapidement les informations, vous pouvez accélérer les étapes Prévisualisation et Questionnement. De même, si un concept nécessite une exploration plus approfondie, prolongez la phase de lecture

Si vous êtes quelqu'un qui absorbe rapidement les informations, vous pouvez accélérer les étapes Prévisualisation et Questionnement. De même, si un concept nécessite une exploration plus approfondie, prolongez la phase de lecture Personnalisez les étapes Résumer et Tester: Au cours de l'étape Résumer, adaptez vos notes à votre forme préférée, qu'il s'agisse de puces, d'infographies ou de documents numériquesapplications numériques de prise de notes. Pour l'étape du test, créez des quiz ou des questions d'entraînement qui correspondent à la façon dont vous retenez habituellement l'information

Au cours de l'étape Résumer, adaptez vos notes à votre forme préférée, qu'il s'agisse de puces, d'infographies ou de documents numériquesapplications numériques de prise de notes. Pour l'étape du test, créez des quiz ou des questions d'entraînement qui correspondent à la façon dont vous retenez habituellement l'information **Réfléchissez aux étapes qui vous conviennent le mieux et adaptez-les en conséquence. Peut-être avez-vous besoin de plus de temps pour vous tester ou réfléchir pendant l'étape Résumer pour renforcer ce que vous avez appris

Cas d'utilisation de la méthode PQRST

La méthode PQRST n'est pas qu'une simple outil d'étude -Il s'agit d'une approche polyvalente qui peut s'adapter à différents scénarios d'apprentissage. Qu'il s'agisse de réviser des manuels, de préparer des examens ou d'organiser des notes de cours, cette méthode vous aide à décomposer l'information en étapes gérables.

Explorons les domaines dans lesquels elle donne les meilleurs résultats . 📋

1. Academic studying

En tant qu'étudiant, vous devez probablement jongler avec plusieurs matières, devoirs et échéances. Il est facile de se sentir dépassé par la quantité d'informations à assimiler.

Cependant, la méthode d'étude PQRST peut vous aider à tout décomposer en étapes gérables et efficaces. Voici comment l'utiliser :

**Avant de vous plonger dans un chapitre ou dans vos notes de cours, commencez par survoler la matière. Regardez les titres, les sous-titres, les termes en gras et les résumés. Par exemple, avant de vous attaquer à un chapitre d'histoire très dense, jetez un coup d'œil aux principaux sujets tels que "la Première Guerre mondiale", "la Grande Dépression" ou "le Traité de Versailles

Questions: En parcourant le texte, notez les questions qui, selon vous, trouveront une réponse dans le texte. quelles sont les causes de la Première Guerre mondiale ? Comment le traité de Versailles a-t-il contribué à l'essor de la Seconde Guerre mondiale ? Avec des questions précises en tête, vous activez déjà votre curiosité

En parcourant le texte, notez les questions qui, selon vous, trouveront une réponse dans le texte. quelles sont les causes de la Première Guerre mondiale ? Comment le traité de Versailles a-t-il contribué à l'essor de la Seconde Guerre mondiale ? Avec des questions précises en tête, vous activez déjà votre curiosité **Maintenant, lisez en profondeur, en gardant ces questions à l'esprit et en vous concentrant sur la recherche de réponses. Surlignez les points clés ou prenez des notes dans la marge. Imaginons que vous lisiez un manuel d'histoire sur la Grande Guerre. Tout en lisant, cherchez des réponses aux questions que vous vous êtes posées

Résumez: Après avoir terminé une section, essayez de résumer ce que vous avez appris avec vos propres mots et prenez des notes sur l'histoire. Vous pourriez dire : "L'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche, le 28 juin 1914, a été la cause immédiate de la Première Guerre mondiale"

Après avoir terminé une section, essayez de résumer ce que vous avez appris avec vos propres mots et prenez des notes sur l'histoire. Vous pourriez dire : "L'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche, le 28 juin 1914, a été la cause immédiate de la Première Guerre mondiale" **Enfin, testez ce que vous venez d'apprendre. Ne vous contentez pas de réviser passivement, posez-vous des questions ou utilisez des flashcards

2. Développement professionnel

Supposons que vous ayez un rôle dans le marketing et que vous deviez apprendre à utiliser un nouvel outil de gestion de la relation client (CRM).

Voici comment vous pouvez appliquer la PQRST :

**Avant d'ouvrir le guide du CRM, jetez un coup d'œil à la table des matières ou au menu principal de l'outil. Identifiez les principales sections telles que la gestion des prospects, les rapports et l'automatisation. Cela vous donne un cadre de base de ce que vous êtes sur le point d'apprendre

Questions: Créez une liste de questions à partir de l'aperçu. Par exemple : "Comment ajouter un nouveau contact ?" ou "Comment automatiser des campagnes d'e-mail ?" Ces questions vous aideront à vous concentrer sur le sujet

Créez une liste de questions à partir de l'aperçu. Par exemple : "Comment ajouter un nouveau contact ?" ou "Comment automatiser des campagnes d'e-mail ?" Ces questions vous aideront à vous concentrer sur le sujet Lisez: Maintenant, parcourez les tutoriels ou la documentation. Concentrez-vous sur les réponses à vos questions et prenez des notes sur les fonctionnalités clés ou les bonnes pratiques

Maintenant, parcourez les tutoriels ou la documentation. Concentrez-vous sur les réponses à vos questions et prenez des notes sur les fonctionnalités clés ou les bonnes pratiques **Résumez : Une fois que vous avez achevé une section, résumez le processus d'une manière simple. Par exemple, vous pouvez écrire quelque chose comme "Pour ajouter un contact, allez dans l'onglet "Contacts", cliquez sur "Ajouter un nouveau" et remplissez les champs nécessaires"

Test: Mettez vos nouvelles connaissances en pratique. Essayez d'ajouter un contact ou de paramétrer une campagne de test. Plus vous pratiquerez, plus vous retiendrez

3. Développement personnel

La méthode PQRST fonctionne tout aussi bien dans la sphère personnelle et peut vous aider à réaliser des objectifs de développement personnel .

Vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi, qu'il s'agisse de choisir un nouveau passe-temps, d'apprendre une langue ou de vous plonger dans des livres de développement personnel. Il vous aidera à retenir ce que vous apprenez et à l'appliquer dans votre vie quotidienne.

Supposons que vous étudiez l'espagnol. Voici comment vous pouvez appliquer la PQRST :

Revue: Regardez le vocabulaire ou le forfait de la journée. Par exemple, si la leçon porte sur la nourriture, jetez un coup d'œil à la liste de mots comme Manzana (pomme), pan (pain) et leche (lait). Cela vous donne une idée de ce que vous allez apprendre

Regardez le vocabulaire ou le forfait de la journée. Par exemple, si la leçon porte sur la nourriture, jetez un coup d'œil à la liste de mots comme Manzana (pomme), pan (pain) et leche (lait). Cela vous donne une idée de ce que vous allez apprendre **Posez-vous des questions telles que : "Comment faire pour prononcer correctement $$$a ?" ou "Comment utiliser "pan" dans une phrase"

Lisez: Parcourez votre matériel d'étude et prenez note des règles de grammaire, du vocabulaire et des exemples. Tout en lisant, concentrez-vous sur les réponses à vos questions

Parcourez votre matériel d'étude et prenez note des règles de grammaire, du vocabulaire et des exemples. Tout en lisant, concentrez-vous sur les réponses à vos questions **Résumez : après avoir étudié, résumez ce que vous avez appris. Par exemple : "En espagnol, le mot pour pomme est 'manzana', et pour dire 'j'aime les pommes', je dirais 'Me gustan las manzanas'"

Test: Enfin, mettez-vous à l'épreuve. Essayez d'avoir une discussion avec un partenaire linguistique ou interrogez-vous sur le vocabulaire

Conseils pour maximiser l'efficacité de la méthode PQRST

La méthode PQRST est très efficace. Mais il y a certaines choses que vous pouvez faire pour la rendre encore plus puissante. Voir ci-dessous. 👀

🔹Définir des objectifs clairs

Avant de vous lancer dans la méthode PQRST, définissez des objectifs d'apprentissage clairs pour votre session d'étude :

À quoi faites-vous exactement ?

À faire mémoriser certains faits ?

Vous préparez-vous à un examen ?

Lorsque vous vous fixez des objets précis, vous orientez vos sessions d'étude de manière à rendre la méthode PQRST plus ciblée et plus efficace.

🔹Créer des questions réfléchies

Considérez les principaux concepts ou termes de la matière et transformez-les en questions qui remettent en question votre compréhension.

Par exemple, lors d'une lecture sur le système circulatoire humain, une bonne question serait : " Quel rôle fait le cœur dans la circulation sanguine ? "

Ce type d'interrogation vous encourage à réfléchir de manière critique au contenu plutôt que de l'absorber passivement. Plus vos questions sont précises, plus vous avez de chances de vous intéresser de près à la matière.

🔹Résumez avec vos propres mots

Au lieu de simplement relire la matière ou de surligner des sections, prenez un moment pour présenter les concepts sous la forme d'un résumé bref et cohérent.

Lorsque vous vous expliquez la matière sous un formulaire simplifié, vous forcez votre cerveau à traiter l'information de manière plus approfondie.

🔹Utiliser le rappel actif pour les tests

Le rappel actif consiste à retrouver les informations de mémoire sans regarder vos notes. Cela technique de mémorisation consiste à écrire tout ce dont on se souvient sur un sujet ou à utiliser des flashcards.

Par exemple, si vous avez étudié le système circulatoire, fermez vos notes et notez tout ce dont vous vous souvenez sur la façon dont le sang circule dans le corps. Vous pouvez même dessiner une image pour la représenter visuellement.

💡 Conseil de pro: Pour lutter contre de graves déficits de mémoire, essayez d'utiliser la répétition espacée combinée au rappel actif. Cette technique consiste à revoir des informations à intervalles de plus en plus rapprochés dans le temps, ce qui renforce la rétention à long terme.

🔹Revoir et réfléchir régulièrement

En fin de compte, prenez le temps de revoir ce que vous avez appris et d'y réfléchir. Cette étape peut consister à relire vos résumés, à revoir vos notes et à vous tester à nouveau.

Le fait de réfléchir à la manière dont vous avez compris la matière et aux points sur lesquels vous pourriez avoir besoin d'éclaircissements supplémentaires garantit que la matière reste fraîche dans votre esprit. Par exemple, après avoir achevé un chapitre, revenez-y un jour plus tard et testez à nouveau les concepts clés pour voir s'ils vous sont restés en tête.

💡 Conseil de pro: N'oubliez pas d'espacer vos sessions de révision de manière équilibrée. Vous ne voulez pas le faire si tôt qu'il n'y a aucune possibilité d'oublier quoi que ce soit ou si tard que vous oubliez tout.

Erreurs courantes à éviter avec PQRST

Voici quelques erreurs courantes à éviter lors de l'utilisation de la méthode PQRST :

Sauter la phase de prévisualisation

Cela peut sembler une perte de temps, mais la prévisualisation du matériel est essentielle car elle vous donne un aperçu de ce qui vous attend.

Si vous vous lancez directement dans la lecture sans connaître la structure ou les principaux sujets, vous risquez de passer à côté de connexions et de contextes importants.

Lecture passive

La simple lecture du document ne garantit pas que vous retiendrez l'information. Vous devez vous engager activement pendant la phase de lecture.

Cela signifie que vous devez prêter attention au matériel tout en répondant aux questions que vous avez formulées. Parcourez le chapitre activement, en vous concentrant sur les réponses à vos questions spécifiques. Ne vous contentez pas de vous laisser submerger par le texte, traitez l'information de manière active.

Ne pas se tester à fond

Une erreur fréquente de la méthode PQRST est de ne pas se tester suffisamment, ce qui peut limiter sérieusement votre capacité à comprendre et à retenir la matière. Lorsque vous avez fini de lire et de résumer, ne vous contentez pas de jeter un coup d'œil à vos notes en pensant que vous avez tout compris.

Le test est le seul moyen de vérifier si vous avez vraiment intériorisé l'information.

Que ce soit à l'aide de flashcards, de questions pratiques ou même en enseignant la matière à quelqu'un d'autre, assurez-vous de tester vos connaissances de manière approfondie.

Apprenez et retenez mieux avec PQRST et ClickUp

La méthode PQRST améliore l'apprentissage en promouvant l'engagement actif dans la matière, en améliorant la rétention et en encourageant la pensée critique. Que vous soyez un apprenant visuel ou que vous préfériez l'autodiagnostic, la méthode PQRST vous aide à décomposer des concepts complexes en étapes gérables.

Pour rationaliser vos sessions d'étude et rester organisé, essayez d'utiliser ClickUp pour gérer les tâches, définir des rappels et suivre la progression à chaque étape du processus d'apprentissage. S'inscrire gratuitement aujourd'hui !