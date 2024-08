6 modèles gratuits de KWL et ressources pour les enseignants

Tout enseignant souhaite éveiller la curiosité de ses élèves et les motiver à apprendre. Cet objectif devient un peu plus facile à atteindre lorsque l'on dispose d'un diagramme KWL. (Pour les non-initiés, KWL signifie "savoir", "vouloir savoir" et "appris")

Un modèle de diagramme KWL est très utile pour améliorer la compréhension de la lecture. Il vous aidera à renforcer la métacognition et à stimuler l'engagement des élèves dans les études sociales, les arts du langage ou toute autre matière.

Avec un modèle de diagramme de KWL personnalisable dans votre trousse à outils, vous serez en mesure de créer des aventures éducatives à la fois amusantes et efficaces.

Préparez-vous donc à explorer un trésor de six modèles de diagrammes de KWL gratuits et imprimables, ainsi que d'autres ressources pédagogiques pour éveiller la curiosité de la classe et stimuler l'apprentissage. Il est temps de transformer vos cours en de passionnantes quêtes de connaissances ! 🍎

Qu'est-ce qu'un modèle de KWL ?

Le diagramme KWL a été conçu par Donna Ogle en 1986. Il s'agit d'un outil pédagogique simple qui aide les élèves à activer leurs connaissances antérieures, à faire preuve de curiosité et à organiser ce qu'ils apprennent sur un nouveau sujet.

ClickUp Tableaux Blancs est votre hub visuel centralisé pour transformer les idées de l'équipe en actions coordonnées

Chaque éducateur a des stratégies d'enseignement uniques pour guider les élèves. Si vous souhaitez ajouter ou modifier quelque chose, n'hésitez pas ! Après tout, c'est le but des KWL modifiables.

6 modèles gratuits de KWL et ressources complémentaires pour les enseignants

Vous et vos élèves méritez un modèle de KWL qui remplit sa fonction et apporte de la joie au processus d'apprentissage. Vous voulez un diagramme KWL qui capture les connaissances, inspire l'enthousiasme et suscite la curiosité.

Les meilleurs modèles vous permettent de créer des outils et des feuilles de travail personnalisés qui résonnent avec vous et vos élèves, rendant le voyage d'acquisition des connaissances encore meilleur.

Commençons donc cette aventure éducative, où la destination n'est pas seulement la poursuite du savoir, mais la création d'une expérience d'apprentissage engageante et efficace.

1. ClickUp Modèle de diagramme KWL

Débloquez le potentiel de vos élèves et renforcez vos forfaits de cours avec le modèle de diagramme KWL de ClickUp

Le ClickUp Modèle de diagramme KWL est un outil polyvalent qui donne aux éducateurs et aux étudiants ce dont ils ont besoin pour aborder n'importe quel sujet, quelle que soit sa taille ou sa complexité. Que vous vous lanciez dans un vaste domaine de connaissances ou que vous exploriez un sujet plus restreint et plus ciblé, ce modèle vous couvre.

Il s'agit d'un organisateur graphique simple qui facilite plus que jamais la personnalisation de votre modèle :

Identifier les objets d'apprentissage

Suivre la progression de l'élève

Découper les leçons en éléments gérables

Organiser les ressources pédagogiques

Collaborer sur les cours

Visualiser les informations

Renforcer les nouvelles informations

Le modèle de diagramme KWL gratuit de ClickUp est flexible, ce qui vous permet d'aider plus facilement vos élèves à saisir et à retenir de nouvelles informations. Il utilise un logiciel puissant conçu pour les grands projets, ce qui signifie que vous et votre classe pouvez disséquer n'importe quel sujet en ses éléments clés.

Utilisez notre diagramme KWL pour que vos élèves soient toujours sur la même page et pour les mettre sur la bonne voie alors qu'ils apprennent à forfaiter leurs paramètres de réussite. Aidez-les à explorer de nouvelles connaissances, à saisir tous les détails et à mieux comprendre vos cours.

Restez dans le numérique en travaillant avec les élèves, les parents et les administrateurs directement sur ClickUp pour une collaboration fluide et pratique. Si vous préférez les feuilles de travail physiques, il est facile d'imprimer les diagrammes KWL directement à partir de ClickUp. Vous pouvez également les exporter vers Excel et Google Docs.

ClickUp facilite la personnalisation des tableaux de bord, des affichages, des permissions, de l'attribution des tâches, etc. Vous pouvez communiquer en temps réel, ajouter des liens ou des documents pertinents et accéder à des milliers de modèles pour donner vie à chaque leçon, exactement comme vous l'avez imaginée.

2. ClickUp Modèle de plan d'action pour les enseignants

Révolutionnez la gestion de votre classe avec le modèle de plan d'action de l'enseignant de ClickUp

Le plan d'action Modèle de plan d'action ClickUp pour les enseignants présente une fonctionnalité bien pensée qui vous aidera à forfaiter et à exécuter des leçons pratiques à utiliser avec vos diagrammes KWL.

Grâce au modèle de plan d'action de l'enseignant de ClickUp, vous serez en mesure de :

Organiser le matériel et les ressources de la leçon

De forfaiter les activités et les tâches d'apprentissage

Obtenir de meilleurs résultats grâce à des objectifs d'enseignement structurés

Personnaliser un système d'évaluation pour suivre les performances des élèves

Le modèle de plan d'action de l'enseignant est suffisamment flexible pour vous aider à planifier les leçons, les devoirs, les tests et tout ce dont vous avez besoin pour impliquer votre classe.

Utilisez-le pour concevoir des leçons qui enthousiasment vos élèves et développent leurs connaissances. Vous pouvez créer des forfaits quotidiens des semaines ou des mois à l'avance afin de toujours savoir ce qui vous attend et ce que vous faites avec votre classe.

Améliorez l'engagement des élèves en combinant le modèle de plan d'action de l'enseignant avec votre leçon d'introduction aux diagrammes KWL. Tirez des exemples directement des leçons à venir lorsque vous parcourez chaque colonne avec l'ensemble de votre classe afin de les préparer à ce qu'ils apprendront ensuite.

Essayez d'utiliser le Tableau Kanban ClickUp est un moyen interactif pour votre classe de suivre la progression de leur KWL, d'achever des tâches et de collaborer à des travaux. Les Tableaux Kanban permettent aux élèves de suivre visuellement leur progression, de partager des liens pertinents et de participer à des discussions afin d'approfondir leur apprentissage.

3. Modèle de planification de classe ClickUp

Organisez vos cours dans les moindres détails avec le modèle de planification de classe de ClickUp

Le modèle Modèle de planification de classe ClickUp réduit la charge de travail des entreprises en organisant la classe et en la mettant sur la bonne voie.

Ce modèle de dossier vous offre tout ce dont vous avez besoin pour.. :

Créer des devoirs, des leçons et des tâches pour des classes individuelles

Fixer des paramètres et assurer le suivi des échéances pour les projets, les devoirs et les travaux

Mettre en œuvre des solutions efficacesdes stratégies de prise de notes efficaces pour organiser vos idées 💡

Avec le modèle de planification de classe de ClickUp, tout ce dont vous avez besoin pour enseigner à votre classe est accessible à partir d'un tableau de bord facile à utiliser.

Utilisez-le pour mettre à jour votre programme scolaire et pour identifier les domaines d'amélioration potentiels. Vous pouvez également vérifier votre forfait pour vous assurer que vous avez abordé tout ce que vous devez couvrir pendant chaque cours.

Vous gagnerez du temps et économiserez des efforts en combinant votre diagramme KWL avec le modèle de planification de classe de ClickUp, qui fournit un cadre de cours structuré. Consultez votre forfait de cours lorsque vous réfléchissez au contenu que vous avez déjà couvert afin de mieux aider les élèves à mettre à jour la section " ce que j'ai appris ".

Pour aller plus loin, utilisez L'affichage du formulaire de ClickUp pour demander aux élèves ce qu'ils pensent, ce qu'ils demandent et ce qu'ils en pensent après chaque leçon. Cette boucle de rétroaction peut favoriser un sentiment de propriété et de participation en fournissant un fournisseur, prestataire pour afficher leurs points de vue et recevoir un retour d'information sur mesure.

Il est facile et rapide de créer des formulaires pour vos cours grâce à la fonction guide de l'éducateur pour les formulaires ClickUp et des tonnes de modèles utiles, afin que vous n'ayez pas à partir de zéro.

4. Modèle de gestion de classe ClickUp

Les élèves ou les enseignants peuvent utiliser ce modèle de devoirs de classe pour garder une trace de tout et contrôler les tâches prioritaires

Les Modèle de devoir de classe ClickUp rend le suivi des devoirs des étudiants plus facile que jamais grâce à l'affichage personnalisable de l'Espace.

Ce modèle salvateur réduit les tracas, afin que vous puissiez consacrer plus d'énergie à l'enseignement de votre classe. Utilisez-le pour :

Organiser les devoirs des élèves

Suivre les notes des élèves

Communiquer à vos élèves les travaux, les devoirs, les tests et les dates d'échéance

Examiner la progression des élèves en temps réel en quelques clics

Grâce à notre modèle de devoir de classe, vous pouvez noter les devoirs plus rapidement, accélérer la création des leçons et éliminer la monotonie de la création de chaque devoir à partir de zéro. Utilisez-le comme un moyen simple de communiquer les exigences aux étudiants et de leur fournir des commentaires individuels.

Le modèle de devoirs de classe de ClickUp permet une communication fluide entre les élèves et les enseignants, il est donc le compagnon idéal du diagramme KWL. Commencez par créer une liste de devoirs de classe dans votre espace de classe, puis ajoutez un lien vers le diagramme KWL à côté des détails de la leçon dans la description de la tâche pour chaque devoir.

Vous pouvez également transformer vos diagrammes de KWL en Documents ClickUp et les lier directement aux tâches liées à la mission individuelle.

6. Modèle de progression de l'élève ClickUp

Utilisez le modèle de progression de l'élève de ClickUp pour personnaliser l'apprentissage et stimuler la motivation

Le modèle Modèle de progression de l'élève ClickUp est comme une arme secrète pour la réussite scolaire. Il vous aidera à rester organisé et connecté à la progression de chaque élève.

Les enseignants, les administrateurs et même les parents peuvent collaborer pour aider les élèves à atteindre leur potentiel en utilisant ce modèle pour :

Suivre les performances de chaque élève

Créer des rapports précis pour les parents et les administrateurs de l'école

Identifier les domaines d'amélioration en fonction des performances de chaque élève

Organiser, suivre, et faire des abonnementsobjectifs pour les étudiants de l'enseignement supérieur et les lycéens 🧑‍🎓 🎉

Créer un aperçu simple de la progression de chaque apprenant n'a jamais été aussi facile. Avec le modèle de progrès des étudiants de ClickUp, vous pouvez impliquer toutes les personnes concernées dans leur croissance, leur développement et leur progression globale vers les objectifs académiques.

En joignant des diagrammes KWL achevés et actuels au suivi des progrès des élèves de ClickUp, vous pouvez facilement gérer leur progression individuelle. Les sections " ce que je sais ", " ce que je veux savoir " et " ce que j'ai appris " offrent un aperçu unique de la progression de l'élève dans son parcours scolaire, ce qui facilite l'identification des domaines potentiels d'amélioration.

Allez encore plus loin en mettant en œuvre nos Outils d'IA pour la prise de notes . ClickUp IA peut résumer les informations provenant de l'outil de suivi de la progression d'un élève ou de ses diagrammes KWL individuels afin de donner un aperçu de ses expériences d'apprentissage personnelles.

Rendre l'apprentissage amusant

Utilisez ces modèles de diagramme KWL et ces ressources pédagogiques pour inviter les élèves à participer activement à leurs leçons. Et préparez-vous à être impressionné par une classe remplie d'apprenants curieux et enthousiastes !

Un modèle de diagramme KWL personnalisable peut inspirer la recherche et la découverte autonomes en encourageant les élèves à explorer ce qu'ils savent, à s'interroger sur ce qu'ils veulent apprendre et à réfléchir à ce qu'ils ont appris.

Vous êtes prêt à donner à votre classe un sentiment d'autonomie et à susciter un enthousiasme partagé pour le savoir ? Commencez avec ClickUp c'est gratuit ! ✍️ 🙂