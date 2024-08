Comment utiliser la méthode de découpage en morceaux pour améliorer la mémoire

Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes parviennent à se souvenir sans effort de tout, des listes de courses aux théories complexes ?

Il est peu probable qu'elles soient toutes dotées d'une mémoire eidétique tant convoitée ; c'est peut-être la méthode du "chunking" qui est à l'œuvre.

Enracinée dans la psychologie cognitive, cette technique aide notre cerveau à traiter et à retenir les informations plus efficacement. Que vous vous prépariez à une présentation ou que vous essayiez de garder le fil de vos idées, cette méthode vous permet de vous concentrer sur vos objectifs listes de choses à faire au quotidien en maîtrisant le découpage, vous réduirez la charge cognitive, améliorerez l'efficacité de l'apprentissage et vous vous souviendrez plus rapidement.

En savoir plus sur la méthode de découpage en morceaux.

Qu'est-ce que la méthode du découpage ?

La méthode du morcellement est une technique de mémorisation qui consiste à diviser de grandes quantités d'informations en petits morceaux. Vous pouvez créer ces morceaux en vous basant sur des similitudes, des associations personnelles ou des indices visuels

Notre mémoire de travail, ou mémoire à court terme, peut traiter environ quatre éléments d'information en une seule fois. Lorsque le cerveau reçoit une nouvelle information, il peut la traiter de deux manières. La première consiste à écraser les données existantes pour faire de la place aux nouvelles. La seconde option consiste à transférer des morceaux significatifs de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme, à partir de laquelle vous pouvez les rappeler plus tard sans trop d'effort mental.

Lorsque vous essayez de retenir une information, vous voulez la faire passer dans la mémoire à long terme. C'est ce que le découpage en morceaux peut vous aider à faire.

Cette méthode est très efficace pour les étudiants qui doivent apprendre et mémoriser chaque jour de grandes quantités d'informations. Les adultes ont moins besoin de mémoriser, mais il y a tout de même quelques éléments clés que nous devons tous retenir par cœur : des numéros de téléphone importants, des numéros de cartes, des visages et des noms de personnes, des processus de travail vitaux et des mots de passe, pour n'en citer que quelques-uns.

Si vous n'êtes pas étudiant, vous n'aurez peut-être pas à passer un test pour mettre à l'épreuve vos capacités de mémorisation. Mais une bonne mémoire vous facilite la vie, tant sur le plan personnel que professionnel.

Histoire de la méthode Chunking

Le psychologue cognitif George A. Miller a introduit le concept de découpage en morceaux dans son article intitulé "La méthode du découpage en morceaux" Le nombre magique de sept, plus ou moins deux : quelques limites à notre capacité de traitement de l'information publié en 1956.

Selon Miller, le cerveau humain ne peut contenir qu'un nombre limité d'éléments à la fois dans sa mémoire de travail (environ 7 ± 2 éléments). Cependant, en regroupant les éléments individuels en unités plus grandes et significatives ou "morceaux", les gens se souviennent et traitent des informations plus complexes de manière efficace.

Les recherches de Miller ont jeté les bases de l'avancement de la psychologie cognitive, en particulier pour comprendre comment les individus organisent et traitent mentalement les informations.

Neal F. Johnson a formulé une remarque similaire dans son article "The Role of Chunking and Organization in The Process of Recall" (Le rôle du regroupement et de l'organisation dans le processus de rappel) (1970). Il a parlé de quatre concepts clés impliqués dans l'organisation de la mémoire : chunk, memory code, decode, and recode.

Les chunks sont des séquences de comportement regroupées, qui se produisent souvent selon des schémas spécifiques. Il peut s'agir d'ensembles d'informations stockées dans le même code de mémoire. Le recodage consiste à apprendre le code d'un bloc, et le décodage traduit le code en informations utilisables

La façon dont les éléments sont organisés influe sur leurs relations associatives : les éléments d'un même bloc ont des associations fortes, tandis que ceux de blocs différents ont des associations transférables plus faibles, voire inexistantes.

Aujourd'hui, la méthode de découpage en morceaux est importante dans nos systèmes éducatifs et dans la résolution des problèmes quotidiens. Découvrons maintenant comment vous pouvez utiliser cette approche pour surprendre tout le monde avec votre pouvoir de mémorisation.

Comprenons comment vous pouvez mettre en pratique la méthode de découpage en morceaux dans votre vie quotidienne :

Donner la priorité aux informations vitales

Le cerveau humain traite des milliers d'informations chaque jour. Mais toutes ne méritent pas le statut convoité de mémoire à long terme. C'est pourquoi la première étape consiste à déterminer les informations clés que vous souhaitez retenir

Vous pouvez utiliser une matrice de priorités pour classer les informations par ordre de priorité en fonction de l'importance, de l'impact, des délais ou de tout autre critère applicable à votre dossier.

La technique de la pyramide inversée est également utile. Dessinez une pyramide inversée sur du papier et divisez-la en sections à l'aide de lignes horizontales. Commencez maintenant à compléter les informations par ordre décroissant d'importance

Par exemple, imaginons que vous deviez prononcer un discours sur l'importance de la cybersécurité lors d'une conférence professionnelle. Vous diviserez la pyramide inversée comme suit :

Informations principales (sommet de la pyramide): Le message principal que vous souhaitez transmettre - pourquoi la cybersécurité est nécessaire pour les entreprises, les types de menaces et les moyens de prévenir les failles de sécurité

Le message principal que vous souhaitez transmettre - pourquoi la cybersécurité est nécessaire pour les entreprises, les types de menaces et les moyens de prévenir les failles de sécurité Informations complémentaires (milieu de la pyramide): Conseils sur la manière d'être cyberintelligent dans la vie de tous les jours

Conseils sur la manière d'être cyberintelligent dans la vie de tous les jours Informations complémentaires (bas de la pyramide): Cette section comprend toutes les données et statistiques que vous avez obtenues pour étayer vos arguments

Les informations principales et complémentaires sont celles dont vous devez vous souvenir en prononçant votre discours. Pour les informations complémentaires, une présentation PowerPoint devrait suffire.

Identifier les associations/connexions

Essayez de trouver un lien ou une similitude entre les choses et de regrouper les informations sur la base de ces similitudes.

Par exemple, si vous vous occupez de la stratégie d'une petite entreprise, vous devrez vous occuper de plusieurs éléments mobiles.

La recherche de mots clés, la création de groupes de sujets, le référencement sur et hors page, le lancement d'une lettre d'information, la publication et l'engagement en ligne réguliers, la rédaction de blogs, le suivi des indicateurs clés de performance, et bien d'autres choses encore - vous voyez ce que je veux dire.

Identifiez les liens entre ces tâches et regroupez-les en grandes catégories : Référencement (recherche de mots clés, création de groupes de sujets, référencement sur et hors page), création de contenu (création d'articles de blog et de contenu pour les médias sociaux), etc. Vous pouvez consacrer une journée par semaine à l'élaboration d'une stratégie pour un groupe donné. Le fait de regrouper les tâches permet de rester concentré et organisé, et les résultats ont plus d'impact.

Vous pouvez également combiner les anciennes informations avec les nouvelles pour mieux les retenir. Supposons que vous rencontriez les membres de votre équipe dans d'autres lieux deux fois par an. Vous pouvez utiliser des associations pour vous rappeler rapidement d'où ils viennent.

Si vous avez du mal à vous rappeler que Tim est originaire du Michigan, vous pouvez essayer d'associer vos souvenirs préexistants du Michigan à Tim. Peut-être y avez-vous voyagé avec vos parents ? Créez un lien mental pour vous souvenir d'informations clés et pour mener à bien vos conversations.

Utiliser d'autres techniques de mémorisation

ma très excellente maman vient de nous servir des nouilles" - vous vous souvenez de ce moyen mnémotechnique populaire que l'on vous a enseigné à l'école pour mémoriser les noms des planètes du système solaire ? Ou l'acronyme "VIBGYOR" pour mémoriser les sept couleurs de l'arc-en-ciel ?

Ces techniques de mémorisation sont utiles lorsque vous ne trouvez pas de liens ou de similitudes entre les étapes.

Supposons que vous appreniez à rédiger des courriels efficaces. Il y a beaucoup trop de conseils à retenir, vous pouvez donc les raccourcir en CLEAR.

C (concis) : Les courriels doivent être brefs et précis

L (Logique) : Maintenir un flux logique du début à la fin

E (Engageant) : Rédiger de manière à susciter l'intérêt du lecteur

A (Actionnable) : Veillez à ce que votre courriel contienne des CTA ou des étapes suivantes

R (Respectueux) : Maintenez un ton respectueux et évitez les propos incendiaires

Vous pouvez créer des acronymes ou des moyens mnémotechniques similaires pour les différents processus de votre flux de travail De cette façon, se souvenir des étapes complexes deviendra un jeu d'enfant !

Utiliser la cartographie mentale

Se souvenir d'un gros bloc de texte peut s'avérer difficile, mais si vous créez une représentation visuelle, vous retiendrez l'information plus longtemps.

Supposons que vous soyez novice en gestion d'entreprise et que vous essayiez de vous souvenir des différentes parties d'un plan d'affaires. Tout d'abord, divisez le concept principal en plusieurs morceaux/sections et sous-sections. Ensuite, créez une carte mentale comme celle-ci pour visualiser le concept :

via ClickUp Une fois que vous avez compris les principes de base, vous pouvez ajouter des branches (sujet/concept principal) ou des rameaux (sujets secondaires) à la carte mentale et y incorporer d'autres détails importants.

L'un des outils les plus populaires méthodes de prise de notes cette méthode fonctionne à merveille lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau ou que vous réfléchissez à des idées.

Pratiquez, pratiquez, pratiquez !

Plus vous vous entraînerez, plus vous deviendrez habile à créer des associations, à identifier des similitudes et à comprendre comment fonctionne le regroupement. Avec une pratique quotidienne, vous pouvez faire passer des informations complexes de la mémoire de travail à la mémoire à long terme et vous en souvenir aussi naturellement que vous récitez l'alphabet.

Lectures suggérées : la méthode du découpage temporel par Damon Zahariades

La méthode de Miller se concentre sur la manière dont nous traitons et récupérons les informations. L'auteur de productivité et entrepreneur Damon Zahariades emprunte l'idée du découpage et l'applique au domaine de la gestion du temps dans son livre The Time Chunking Method : A 10-Step Action Plan for Increasing Your Productivity (2017).

via Amazon Il s'agit d'une ressource précieuse si vous avez l'impression de toujours courir contre le temps. Voici quelques points clés du livre qui vous aideront à être plus productif et à utiliser votre temps plus efficacement :

Avant d'explorer la méthode de découpage du temps, l'auteur vous suggère de clarifier vos objectifs . Lorsque vos objectifs sont clairs comme de l'eau de roche, vous pouvez organiser efficacement votre emploi du temps et allouer des tranches de temps à des tâches spécifiques

. Lorsque vos objectifs sont clairs comme de l'eau de roche, vous pouvez organiser efficacement votre emploi du temps et allouer des tranches de temps à des tâches spécifiques Il recommande d'utiliser la méthode Objectif SMART pour définir vos objectifs . Notez les étapes à franchir et créez une feuille de route pour atteindre ces objectifs

Objectif SMART . Notez les étapes à franchir et créez une feuille de route pour atteindre ces objectifs Une fois vos objectifs définis, il est temps de les découper en tâches celles qui sont essentielles pour atteindre votre objectif. Ces tâches doivent être prioritaires pendant vos périodes de temps. Donnez la priorité à celles qui sont urgentes ou qui ont un impact significatif sur votre réussite globale

Toutes les tâches n'ont pas le même poids. En s'attaquant d'abord aux tâches les plus cruciales , vous pourrez rapidement atteindre vos objectifs

, vous pourrez rapidement atteindre vos objectifs Construisez vos tranches de temps en programmant des blocs de temps dédiés à chaque tâche (similaire à la technique Pomodoro). Adaptez la durée de chaque bloc en fonction de l'importance et de la complexité de la tâche.

(similaire à la technique Pomodoro). Adaptez la durée de chaque bloc en fonction de l'importance et de la complexité de la tâche. Intégrez des pauses dans votre emploi du temps. Des pauses régulières (environ 10 à 15 minutes toutes les heures) peuvent améliorer la productivité et prévenir l'épuisement, en gardant l'esprit frais et concentré tout au long de la journée

Appliquez ces stratégies concrètes et prenez votre temps en main !

Utilisation populaire de la méthode du morcellement

Qu'il s'agisse de listes de tâches personnelles ou de responsabilités professionnelles, l'organisation de l'information en morceaux vous aide à rester concentré, à vous souvenir rapidement des choses et à améliorer votre productivité.

De nombreuses techniques de mémorisation s'appuient sur les principes du découpage. Des techniques telles que la méthode des loci (palais de la mémoire) consistent à placer des informations dans des endroits familiers, créant ainsi des morceaux d'idées associées

Les acteurs qui mémorisent des répliques peuvent utiliser une approche similaire en regroupant des scènes ou des dialogues.

Les athlètes peuvent diviser leurs routines ou leurs plans de jeu en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Un batteur de base-ball peut visualiser l'enroulement du lanceur, les types de lancer et l'élan comme des phases distinctes.

Les orateurs décomposent souvent leurs discours en points clés et en arguments à l'appui. Cela leur permet de se concentrer sur l'efficacité de chaque partie de leur discours sans avoir à mémoriser mot pour mot un énorme script.

Même si nous ne les entendons pas directement parler de "découpage", il y a fort à parier que de nombreuses personnes qui réussissent utilisent des stratégies similaires pour organiser et retenir l'information de manière efficace.

Voici comment vous pouvez, vous aussi, appliquer le processus de découpage en morceaux dans des scénarios de la vie réelle :

Souvenir des nombres: Au lieu de se souvenir d'une longue séquence de nombres, regroupez-les en trois ou quatre. Par exemple, se souvenir de π (pi) comme 3,141 / 592 / 653 / 589. Cette astuce fonctionne pour les numéros de téléphone, les numéros de compte bancaire, les numéros de carte de crédit et les mots de passe numériques

Au lieu de se souvenir d'une longue séquence de nombres, regroupez-les en trois ou quatre. Par exemple, se souvenir de π (pi) comme 3,141 / 592 / 653 / 589. Cette astuce fonctionne pour les numéros de téléphone, les numéros de compte bancaire, les numéros de carte de crédit et les mots de passe numériques Mémoriser des listes : Supposons que vous alliez faire des courses pour acheter des pommes, des fraises, des chocolats, des noix de cajou, des tomates, des haricots, des brocolis, des œufs et du poulet. Classez cette longue liste en fruits (pommes, fraises), légumes (tomates, haricots, brocolis), snacks (chocolats, noix de cajou) et protéines (œufs et poulet)

: Supposons que vous alliez faire des courses pour acheter des pommes, des fraises, des chocolats, des noix de cajou, des tomates, des haricots, des brocolis, des œufs et du poulet. Classez cette longue liste en fruits (pommes, fraises), légumes (tomates, haricots, brocolis), snacks (chocolats, noix de cajou) et protéines (œufs et poulet) Rappeler l'ordre du jour des réunions : Discuter de tout en même temps lors d'une réunion peut submerger votre équipe et vous risquez d'oublier de mentionner des points importants. Pour éviter cela, structurez l'ordre du jour de votre réunion en sections ou en morceaux afin de rester organisé dès le départ. Par exemple, s'il s'agit d'une réunion d'évaluation trimestrielle, divisez la réunion en remarques d'ouverture, en mises à jour de projets, en rapports financiers et en plans futurs

Vous pouvez utiliser le découpage pour de nombreuses autres tâches, comme reconnaître des personnes par leur visage ou leur nom, vous souvenir de leur anniversaire, vous rappeler des références de livres ou de films, et la liste est encore longue !

Get, Set, Chunk ! Conseils pour mettre en œuvre la méthode de découpage en morceaux dans votre routine d'apprentissage avec ClickUp

La mise en œuvre de la méthode de découpage devient beaucoup plus facile lorsque vous disposez d'un outil complet comme ClickUp. Vous pensez peut-être à ClickUp comme à un outil de gestion de projet, mais il fonctionne tout aussi bien comme une aide à l'apprentissage pour les étudiants et les professionnels qui cherchent à se perfectionner.

Voyons comment vous pouvez appliquer la méthode de découpage pour enrichir votre expérience d'apprentissage et améliorer votre mémoire :

1. Diviser un concept en petits morceaux

Prenez n'importe quel concept ou sujet que vous souhaitez apprendre et divisez-le en petits morceaux faciles à gérer. Cette étape vous aide à comprendre les différents aspects du sujet un par un, vous permet de rester organisé et de vous plonger dans les détails sans vous sentir dépassé.

Utilisation Hiérarchie des projets ClickUp pour ajouter une structure à votre routine d'apprentissage. Elle vous aide à diviser un sujet plus vaste en plusieurs sections, sous-sections, etc.

Voyons comment vous pouvez utiliser cette fonctionnalité :

Créer un Espace de travail sur ClickUp dédié au sujet que vous voulez apprendre

**Divisez l'espace de travail en plusieurs espaces

Décomposer les Espaces en Listes (contenant des Tâches et Sous-Tâches individuelles)

Regroupez les tâches/listes similaires dans des dossiers

Organisez votre travail/leçons dans une structure ordonnée avec ClickUp Hierarchy

Supposons que le sujet en question soit le marketing numérique. Vous créez un Espace de travail pour le marketing numérique et le divisez en Espaces tels que SEO, Content Marketing, Social Media Marketing, Affiliate Marketing et Digital PR, pour n'en citer que quelques-uns.

Si vous souhaitez vous concentrer sur le référencement, vous pouvez diviser cet espace en listes telles que le référencement hors page et le référencement sur page. La liste du référencement hors page peut être subdivisée en construction de liens, référencement local, optimisation des médias sociaux et gestion de la réputation.

L'optimisation des médias sociaux et la gestion de la réputation partagent certaines similitudes, vous pouvez donc les regrouper dans un dossier pour maintenir la cohésion et améliorer l'apprentissage.

Ajoutez votre matériel d'étude dans chaque Tâche ClickUp et vous pouvez retrouver rapidement la bonne information au bon moment.

2. Identifier ce qui est le plus important

Il n'y a pas beaucoup de choses à faire en même temps. Pour savoir quels sont les sujets/tâches à traiter en priorité et à éviter les priorités concurrentes vous devez les classer par ordre de priorité.

Vous pouvez utiliser Priorités des tâches de ClickUp pour cette étape. Il vous permet de classer vos tâches selon quatre types de priorités : Urgent, Élevé, Normal et Faible, ce qui vous permet d'identifier rapidement les tâches qui nécessitent une attention immédiate et celles pour lesquelles vous pouvez y aller doucement. Cette catégorisation est similaire à la division des idées en unités plus petites dans la méthode du "chunking".

Restez au courant de ce qui est important avec les priorités des tâches de ClickUp

Les relations sur ClickUp vous permettent de lier des tâches, des idées et des concepts connexes. Par exemple, lorsque la finalisation d'un sujet vous aide à mieux comprendre un autre sujet, vous pouvez les lier ensemble.

Relier des tâches similaires dans ClickUp pour faciliter l'association et accélérer la mémorisation

Vous souhaitez aller plus loin dans le regroupement ? Choisissez l'option Grouper par menu et décidez de la manière dont vous souhaitez organiser vos tâches. Disponible dans les vues Liste, Tableau, Ligne de temps, Tableau et Charge de travail, cette fonctionnalité vous permet de regrouper les tâches par priorité, statut, date d'échéance, etc. Ainsi, si vous souhaitez afficher toutes vos priorités en une seule fois, vous savez ce qu'il vous reste à faire !

Regroupez vos tâches par priorité, statut ou date d'échéance

3. Relier les points avec les cartes heuristiques

Lorsqu'il s'agit de mémoriser, les images sont plus parlantes que les mots. En divisant un sujet en plusieurs parties, l'ajout d'éléments visuels vous permet de saisir les informations plus rapidement et de mieux les retenir.

C'est ici que les Cartes mentales ClickUp entrent en jeu. Elles vous permettent de visualiser vos tâches, vos sujets et vos idées à l'aide d'un diagramme facile à comprendre. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez :

Ajouter, modifier ou supprimer des éléments pour créer une carte mentale entièrement personnalisable

**Utiliser des couleurs qui correspondent aux listes et aux tâches pour une organisation transparente

**Créer des Mind Maps de forme libre en mode vierge et ajouter une touche créative au processus d'apprentissage

Organiser visuellement l'information avec ClickUp Mind Maps

Astuce: Si votre carte mentale semble trop encombrée après une session de brainstorming intense, utilisez l'option Re-Layout pour nettoyer sa structure. Cette fonction réaligne automatiquement les éléments afin de préserver la hiérarchie et les priorités que vous aviez définies au départ.

Rétablir la structure originale de la Mind Map grâce à la fonction Re-Layout de ClickUp

Lire aussi: Comment utiliser la méthode de prise de notes par cartographie ?

4. Conserver un tableau des points clés

Vous pouvez également appliquer la méthode de découpage à votre stratégie de prise de notes qu'il s'agisse d'un cours universitaire ou d'une présentation en entreprise. Le découpage vous aide à organiser et à structurer vos notes de manière à mettre l'accent sur les concepts clés et les relations entre eux.

Vous devez travailler intelligemment lorsque vous disposez de nombreuses ressources pour apprendre, mais que vous manquez de temps. Au lieu de parcourir les pages les unes après les autres, utilisez ClickUp Brain pour extraire les informations essentielles de vos documents.

En tant que copilote de l'IA, ClickUp Brain allège votre emploi du temps ; voici comment :

Résumez les notes de ClickUp Tasks et ClickUp Docs

Obtenir des transcriptions vocales et vidéo pour les supports d'apprentissage audiovisuels

Éditer contextuellement et vérifier l'orthographe de vos travaux écrits en quelques secondes

Traduisez des textes dans votre langue locale (Brain prend actuellement en charge le français, l'espagnol, le portugais brésilien, l'allemand et l'italien)

Grâce à cet outil d'IA, vous pouvez vous assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet et que toutes les informations importantes sont à portée de main.

Modifiez, améliorez, vérifiez l'orthographe et résumez vos notes en un instant grâce à ClickUp Brain

Chunking Your Way to a Powerful Memory (en anglais)

De l'éducation au travail et au-delà, la méthode de découpage a facilité le traitement, la rétention et la récupération des informations. Quelle que soit la complexité du sujet, le découpage crée un espace sécurisé dans votre mémoire à long terme et vous permet de vous en souvenir instantanément lorsque vous en avez besoin.

Cette méthode est un véritable joyau dans un monde où le mot "mémoire" évoque davantage le stockage sur un téléphone que le cerveau humain. Elle maintient votre cerveau actif, améliore vos capacités cognitives et fait de vous une version plus intelligente de vous-même.

Essayez le chunking avec ClickUp - il pourrait changer votre façon d'apprendre, pour le meilleur ! S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !