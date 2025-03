Modèles gratuits de cartographie des parties prenantes en Excel pour la réussite des projets

Une gestion efficace des parties prenantes est essentielle à la réussite de tout projet. Après tout, de la définition des objectifs du projet à la livraison des résultats, tout implique la participation enthousiaste des parties prenantes internes et externes.

Cependant, les différents rôles, intérêts et niveaux d'influence des parties prenantes compliquent la tâche des gestionnaires de projet. Heureusement, l'utilisation d'un modèle de mappage des parties prenantes facilite la gestion de ces variables.

Il offre une structure bien définie pour identifier, analyser et gérer efficacement les parties prenantes.

Nous avons listé cinq modèles de cartographie des parties prenantes très utiles dans Excel et six autres (non Excel) pour mettre les parties prenantes d'un projet sur la même longueur d'onde.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de cartographie des parties prenantes?

Avant de nous plonger dans notre liste, découvrons ce qui fait exactement un bon modèle de cartographie des parties prenantes.

Voici quelques fonctionnalités d'un bon modèle de cartographie des parties prenantes :

Catégorisation des parties prenantes : Le modèle de cartographie des parties prenantes doit contenir des sections définies pour classer les différentes parties prenantesparties prenantes du projet en fonction de leur rôle, de leurs intérêts, de leurs priorités et de leur influence

Clarté des rôles : Il doit répartir les rôles et les responsabilités afin que chacun soit informé et compte

Analyse des intérêts et de l'influence : Pour être efficace, l'analyse des intérêts et de l'influencegestion efficace des parties prenantesle modèle doit contenir des outils permettant d'évaluer les intérêts et l'influence de chaque partie prenante afin de faciliter une communication ciblée

Communication omnicanale : Le modèle de cartographie des parties prenantes doit contenir des invitations intégrées et des formes de communication sur différents canaux afin d'élaborer des messages personnalisés qui correspondent aux préférences des parties prenantes

Planification des risques : Il doit contenir un espace dédié à l'analyse des risques pour les parties prenantes, ainsi que des réponses appropriées aux différents défis

Modèles de plan des parties prenantes en Excel

Maintenant que nous comprenons les caractéristiques d'un bon modèle de carte des parties prenantes, parlons de l'outil.

Excel est une plateforme polyvalente et rentable qui permet de les modèles de cartographie des parties prenantes . Il est particulièrement utile en raison de sa familiarité et de sa courbe d'apprentissage douce, qui aident les gestionnaires de projet à démarrer presque instantanément.

Voici notre liste de cinq modèles de cartographie des parties prenantes dans Excel pour les parties prenantes externes et internes :

1. Modèle de plan des parties prenantes par ProjectManager

il s'agit d'un modèle de cartographie des parties prenantes excel Gestionnaire de projet Le Modèle de plan des parties prenantes par ProjectManager offre une représentation visuelle aux parties prenantes du projet.

Il vous permet de mapper les parties prenantes sur une grille, l'axe X représentant le niveau d'influence et l'axe Y le niveau d'intérêt.

Ce graphique vous permet d'identifier les parties prenantes clés en un coup d'œil et de les classer par ordre de priorité. Il permet également d'élaborer des forfaits de communication et d'allouer des ressources.

Pourquoi vous l'aimerez

Organiser visuellement les parties prenantes selon une matrice d'influence et d'intérêt

Identifier et classer par ordre de priorité les principales parties prenantes au cours des différentes phases du projet

Créer des catégories personnalisées pour différents niveaux d'engagement et de communication avec les parties prenantes

Idéal pour: Les projets qui nécessitent une gestion des parties prenantes. Les gestionnaires de projet travaillant dans les secteurs de l'informatique, de la construction et de la santé peuvent en tirer profit, car cette méthode les aide à équilibrer les différents intérêts.

💡 Conseil pro: Utilisez les tableaux croisés dynamiques d'Excel pour analyser les données sous plusieurs angles et générer des rapports personnalisés.

2. Modèle d'analyse des parties prenantes par ProjectManager

il s'agit d'un modèle de cartographie des parties prenantes excel Gestionnaire de projet Comme son nom l'indique, la fonction Modèle d'analyse des parties prenantes permet d'identifier les parties prenantes ainsi que leurs rôles, responsabilités et niveaux d'influence. Une telle analyse approfondie analyse des parties prenantes permet d'identifier les motivations des parties prenantes et de se préparer aux zones de conflit potentiel.

Utilisez-la pour diviser l'équipe du projet en parties prenantes individuelles. Planifiez leurs intérêts en fonction des résultats afin d'améliorer la collaboration et de minimiser les perturbations.

Pourquoi vous l'aimerez

Analysez les attentes et les intérêts des parties prenantes pour un meilleur alignement

Suivre les niveaux d'engagement et la fréquence au fur et à mesure de l'évolution du projet

Adapter les forfaits en fonction du rôle et de l'influence des parties prenantes

Idéal pour: Les projets complexes où il est crucial de générer des informations détaillées et spécifiques à un rôle, tels que les projets dans les services financiers, les initiatives d'entreprise et le secteur public.

3. Analyse des parties prenantes et plan de communication par AxiaConsulting

le plan d'analyse et de communication est un modèle de cartographie des acteurs excel par AxiaConsulting AxiaConsultingModèle d'analyse des parties prenantes et de plan de communication d'AxiaConsulting est une solution deux-en-un qui intègre l'analyse des parties prenantes et le plan de communication la communication avec les parties prenantes et l'analyse.

L'équipe de projet peut l'utiliser pour évaluer l'influence et l'intérêt des parties prenantes externes et personnaliser le forfait de communication en fonction de leurs préférences. En faisant cela, le gestionnaire de projet peut s'engager auprès des parties prenantes, répondre à leurs préoccupations et maintenir une certaine réactivité.

Pourquoi vous l'aimerez

Planifiez les parties prenantes en fonction de leur influence et de leurs besoins de communication

Suivre les requêtes ou les préoccupations des parties prenantes et y répondre dans les plus brefs délais, instructions

Adapter les stratégies de communication en fonction des intérêts des parties prenantes et accroître l'adhésion au projet

Idéal pour: Les secteurs ayant des besoins de communication dynamiques, tels que le marketing, la gestion d'évènements et la fabrication à grande échelle, où tout dépend d'une communication claire et adaptable.

💡 Conseil pro: Utilisez la mise en forme conditionnelle et le code couleur pour mettre en évidence les informations importantes ou les tendances.

4. Modèle d'analyse avancée des parties prenantes par Goleansixsigma

via GoleansigmaLe modèle de cartographie des parties prenantes de Goleansigma de Goleansigma est conçu pour une analyse approfondie. Il comporte un mécanisme de notation quantitative et une fonctionnalité de catégorisation qui permet au gestionnaire de projet d'attribuer des valeurs en fonction de l'intérêt, de l'influence et d'autres indicateurs critiques des parties prenantes.

Cette approche fondée sur les données permet de prendre des décisions en connaissance de cause, d'effectuer des analyses comparatives pour identifier les tendances et d'améliorer l'adaptabilité du projet.

Pourquoi vous l'aimerez

Évaluer et noter les parties prenantes d'un projet en fonction de plusieurs facteurs

Suivre les changements au cours d'une période pour s'adapter à l'évolution des exigences des parties prenantes

Segmenter et catégoriser les parties prenantes pour mieux définir les priorités

Idéal pour: Les projets nécessitant une analyse quantitative et granulaire des parties prenantes, qui sont plus fréquents dans les projets d'amélioration des processus et les projets centrés sur les données qui suivent les principes de Six Sigma.

5. Modèle de registre des parties prenantes et de matrice RACI par Templatelab

le modèle de cartographie des parties prenantes excel par Templatelab /%img/ Templatelab Si vous souhaitez améliorer la gestion des parties prenantes par le biais d'une gouvernance de projet pratique, alors Le modèle de cartographie des parties prenantes de Templatelab de Templatelab est un excellent choix.

Il propose une combinaison du registre des parties prenantes par rapport à la matrice RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed), ce qui permet aux équipes de projet de suivre leurs rôles et responsabilités, d'accroître la responsabilisation et de réduire la confusion.

Le modèle permet à toutes les parties prenantes internes d'être sur la même page et de se rapprocher de l'objectif commun.

Pourquoi vous l'aimerez

Organiser le registre des parties prenantes à travers une matrice RACI

Définir les rôles et les responsabilités de chaque partie prenante afin d'améliorer la collaboration et de réduire les chevauchements

Mettre à jour les rôles des parties prenantes au fur et à mesure de l'évolution du projet, ce qui permet aux équipes de s'adapter de manière dynamique

Idéal pour: Les projets impliquant plusieurs parties prenantes internes avec des exigences basées sur le rôle. Pensez aux projets dans les domaines des ressources humaines, du conseil et de la logistique où la clarté des rôles est nécessaire.

Limites de l'utilisation des modèles de cartographie des parties prenantes dans Excel

Bien qu'Excel soit un outil pratique pour la cartographie des parties prenantes, il présente des limites qui peuvent nuire à l'efficacité et à la collaboration. Il n'est pas comparable à logiciel de gestion des parties prenantes .

Voici quelques domaines où il fait pâle figure en comparaison :

Visualisation limitée : Excel met en forme une grille classique de lignes et de colonnes, ainsi que des graphiques et des diagrammes si vous êtes un utilisateur chevronné. Cela ne fait pas grand-chose pour l'assistance à la visualisation intuitive lorsque plusieurs parties prenantes sont impliquées, chacune représentant des relations et des influences complexes

: Excel met en forme une grille classique de lignes et de colonnes, ainsi que des graphiques et des diagrammes si vous êtes un utilisateur chevronné. Cela ne fait pas grand-chose pour l'assistance à la visualisation intuitive lorsque plusieurs parties prenantes sont impliquées, chacune représentant des relations et des influences complexes Aucune assistance pour les relations entre les parties prenantes : Excel doit représenter les relations ou les interdépendances entre les parties prenantes clés, qui peuvent influencer les hiérarchies et les priorités. C'est plus difficile pour les projets complexes où les relations entre les parties prenantes potentielles évoluent avec le temps

: Excel doit représenter les relations ou les interdépendances entre les parties prenantes clés, qui peuvent influencer les hiérarchies et les priorités. C'est plus difficile pour les projets complexes où les relations entre les parties prenantes potentielles évoluent avec le temps Groupes de parties prenantes statiques : Excel ne fait pas d'assistance pour les mises à jour dynamiques au fur et à mesure que vous regroupez les parties prenantes. En tant que tel, il sera incapable de suivre et de refléter les changements en temps réel au fur et à mesure que vous gérez les parties prenantes, ainsi que l'évolution de leurs rôles et de leurs responsabilités

: Excel ne fait pas d'assistance pour les mises à jour dynamiques au fur et à mesure que vous regroupez les parties prenantes. En tant que tel, il sera incapable de suivre et de refléter les changements en temps réel au fur et à mesure que vous gérez les parties prenantes, ainsi que l'évolution de leurs rôles et de leurs responsabilités Analyses limitées : Bien sûr, nous avons couvert des modèles avancés d'analyse des parties prenantes. Cependant, même ceux-ci sont limités par les capacités analytiques de la plateforme. Excel n'est pas optimisé pour l'analyse multidimensionnelle ou les systèmes de notation qui peuvent être nécessaires pour une analyse complexe où vous devez prendre en compte les motivations ou l'impact

: Bien sûr, nous avons couvert des modèles avancés d'analyse des parties prenantes. Cependant, même ceux-ci sont limités par les capacités analytiques de la plateforme. Excel n'est pas optimisé pour l'analyse multidimensionnelle ou les systèmes de notation qui peuvent être nécessaires pour une analyse complexe où vous devez prendre en compte les motivations ou l'impact Pas de suivi de l'engagement: Les modèles statiques de cartographie des parties prenantes dans Excel rendent plus difficile le suivi des changements d'influence ou d'intérêt. Cela nécessite une intervention manuelle pour suivre les tendances, stimuler l'engagement et partager des mises à jour opportunes

Les modèles statiques de cartographie des parties prenantes dans Excel rendent plus difficile le suivi des changements d'influence ou d'intérêt. Cela nécessite une intervention manuelle pour suivre les tendances, stimuler l'engagement et partager des mises à jour opportunes Une collaboration limitée : La collaboration met les parties prenantes sur le même bateau, en particulier les parties prenantes internes qui travaillent sur le projet. Les fonctionnalités de collaboration limitées d'Excel entravent le travail d'équipe et l'efficacité tout en donnant lieu à des problèmes de version et à des silos de données

Modèles alternatifs de plan des parties prenantess

Malgré ses nombreux avantages, Excel laisse beaucoup à désirer. Voici où ClickUp vient à la rescousse.

En tant qu'outil de gestion de projet polyvalent, il offre des fonctionnalités avancées de cartographie des parties prenantes qui constituent une amélioration majeure.

Les gestionnaires de projet disposent d'une plateforme dynamique dotée d'une représentation visuelle riche, d'un suivi en temps réel de l'engagement, de cartes centralisées des parties prenantes et d'une communication intégrée pour une gestion et une collaboration sans faille

Parallèlement, vous pouvez accéder à plusieurs modèles de qualité supérieure dans Excel.

Voici un aperçu de quelques-uns des meilleurs modèles de cartes des parties prenantes sur ClickUp :

1. Modèle de plan des parties prenantes de ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Stakeholder-Map-Template.png Modèle de plan des parties prenantes ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6327810&department=pmo&_gl=1*y3vkg3*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/ Modèle de plan des parties prenantes ClickUp est un outil visuel permettant de cartographier l'influence et l'intérêt des parties prenantes.

Doté d'une interface intuitive de type "glisser-déposer", vous pouvez attribuer ou mettre à jour les catégories de parties prenantes en temps réel, ce qui permet aux équipes de modifier leurs stratégies en conséquence.

Le plan des parties prenantes qui en résulte sur un tableau blanc dynamique offre un aperçu clair des acteurs clés impliqués.

Pourquoi vous l'aimerez

Visualisez toutes vos parties prenantes en fonction des priorités, des niveaux d'influence et de l'impact des parties prenantes

Mettez à jour ou réorganisez les groupes de parties prenantes en temps réel et en quelques clics

Stimulez la collaboration au sein de l'équipe grâce à des sessions de brainstorming et à un diagramme interactif des parties prenantes

Code couleur pour les parties prenantes afin d'obtenir des informations en un coup d'œil

Idéal pour: Les projets à rythme rapide impliquant de nombreuses parties prenantes. Pensez aux projets de forfaits d'évènements, de relations publiques et de développement de produits où l'influence et les intérêts des parties prenantes peuvent changer de façon dynamique.

💡 Pro Tip: Utilisez la fonctionnalité d'automatisation des tâches de ClickUp pour définir des paramètres de rappel pour les vérifications et les mises à jour des parties prenantes.

2. Modèle de liste des parties prenantes ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Stakeholder-List-Template.png Modèle de liste des parties prenantes ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-205492719&department=pmo&_gl=1*1hyeez8*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

vous cherchez un forfait de gestion des parties prenantes qui vous permette de documenter les détails granulaires des parties prenantes ? Modèle de liste des parties prenantes ClickUp est parfait pour vous.

Ce modèle vous permet de dresser la liste de toutes les parties prenantes impliquées dans le projet, avec leurs rôles, leurs intérêts et leurs préférences en matière de communication. C'est un excellent moyen de maintenir un registre des parties prenantes et d'organiser les informations sous un formulaire facile à trier/filtrer.

Pourquoi vous l'aimerez

Maintenir un registre des parties prenantes à jour avec des colonnes consultables

Catégoriser les parties prenantes comme très intéressées , intéressées et désengagées afin de les impliquer de manière proactive

, et afin de les impliquer de manière proactive Suivre les indicateurs d'engagement des parties prenantes et leurs préférences en matière de communication afin de personnaliser les interactions

Préparer un référentiel centralisé des parties prenantes qui se met à jour en temps réel et le partager entre les membres de l'équipe

Idéal pour: Les grands projets multi-départementaux tels que les contrats gouvernementaux, les campagnes à but non lucratif ou les initiatives d'entreprise.

3. Modèle de matrice d'analyse des parties prenantes ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Stakeholder-Analysis-Matrix-Template.png Modèle de matrice d'analyse des parties prenantes ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-216134541&department=other&_gl=1*sfzdfz*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Les quadrants de la carte des parties prenantes en Modèle de matrice d'analyse des parties prenantes de ClickUp sont classés en quatre sections : Satisfaire, Gérer de près, Surveiller et Se tenir informé.

La matrice fait plus qu'aider à gérer les parties prenantes : elle vous permet de gérer l'influence et l'intérêt des parties prenantes afin de définir des paramètres, de hiérarchiser les parties prenantes, d'anticiper les conflits potentiels et de formuler une stratégie d'engagement.

La matrice qui en résulte offre un cadre systématique pour aligner les objectifs du projet sur les besoins des parties prenantes, de sorte que chacun contribue à la réalisation du projet théorie des parties prenantes !

Pourquoi vous allez l'aimer

Visualiser les plans des parties prenantes en fonction du pouvoir et des intérêts des parties prenantes pour une meilleure compréhension

Planifier les parties prenantes en fonction de quatre objectifs clairement définis pour chaque groupe de parties prenantes

Identifier les parties prenantes à fort impact et les conflits possibles dès les premières étapes du forfait du projet

Adapter les stratégies à la volée en invitant les parties prenantes à communiquer

Idéal pour: Les cas où une analyse détaillée des parties prenantes est cruciale. Elle peut être utile dans les projets d'ingénierie complexes, les projets impliquant des partenariats stratégiques ou l'élaboration de politiques, où les parties prenantes ont un impact direct sur les résultats.

4. ClickUp Modèle d'analyse des parties prenantes

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Stakeholder-Analysis-Template.png Modèle d'analyse des parties prenantes ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-222088013&department=marketing&_gl=1*1mmxsfq*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Si vous êtes à la recherche d'un modèle complet de cartographie des parties prenantes, terminez votre recherche avec le document Modèle d'analyse des parties prenantes ClickUp .

Il vous permet de planifier les besoins et les préoccupations de chaque partie prenante en fonction des jalons du projet ou des exigences des autres parties prenantes. Ces informations vous aident à personnaliser le forfait d'engagement et à classer les parties prenantes par ordre de priorité de manière efficace.

Pourquoi vous l'aimerez

Explorez les rôles, l'impact et les perspectives des parties prenantes pour une gestion proactive des parties prenantes

Personnaliser les forfaits d'engagement en fonction des étapes du projet, des préoccupations des parties prenantes et des attentes de base

Aligner les rôles et les attentes pour une compréhension claire de la dynamique des parties prenantes

Utiliser un code couleur pour les informations essentielles, telles que les priorités des parties prenantes, afin d'obtenir des informations d'un seul coup d'œil

Idéal pour: Les projets qui nécessitent un alignement continu des parties prenantes, comme lors du lancement d'un projet, de la gestion du changement et des projets basés sur le retour d'expérience.

💡 Conseil de pro: Pour obtenir une analyse sur mesure, utilisez les critères de notation pour refléter les facteurs spécifiques à votre projet, tels que l'urgence, l'influence ou l'impact potentiel.

5. Modèle ClickUp de statut de projet exécutif

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Executive-Project-Status-2.jpg ClickUp Rapport exécutif sur le statut du projet https://app.clickup.com/signup ?template=t-200651406&department=pmo&_gl=1*1nhbat8*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle de rapport exécutif ClickUp sur le statut du projet a deux rôles principaux :

Premièrement, tenir toutes les parties prenantes informées

Deuxièmement, s'assurer que le projet est sur la bonne voie

Pour ce faire, il structure le suivi du projet en offrant un aperçu de haut niveau de la progression décrite dans la charte du projet. Ces informations sont ensuite partagées avec les parties prenantes de la direction, qui reçoivent des mises à jour en temps voulu et simplifient les communications.

Pourquoi vous l'aimerez

Définissez des échéanciers, des jalons et des risques spécifiques qui peuvent déclencher des communications automatisées avec les parties prenantes

Partager les mises à jour critiques du projet pour maintenir l'engagement des parties prenantes exécutives

Résumer les risques et les cours du projet pour clarifier le statut du projet et les évènements à venir

Générer des rapports concis et informatifs qui affichent une vue d'ensemble de toutes les activités en cours

voici pourquoi les utilisateurs l'adorent

Avant d'utiliser ClickUp, les différentes équipes utilisaient une variété d'outils, ce qui rendait la coordination plus difficile et signifiait que le personnel passant à une autre équipe devait apprendre de nouveaux produits ainsi que de nouveaux flux de travail. ClickUp a résolu ces problèmes pour nous et a contribué à briser les silos opérationnels en facilitant le travail entre les équipes. Nos parties prenantes - qu'il s'agisse des clients ou de la direction - peuvent désormais suivre la progression du travail rapidement et facilement, sans frais supplémentaires._

philip Storry, administrateur système principal, Syzygy

Idéal pour: Les projets cruciaux qui nécessitent l'implication des cadres et de la direction. Parmi les cas d'utilisation typiques, citons les évènements d'entreprise, les partenariats stratégiques et le déploiement de logiciels au niveau de l'entreprise.

6. ClickUp Modèle de diagramme PERT

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/pert-chart.jpeg ClickUp diagramme PERT https://app.clickup.com/signup ?template=t-182607385&department=pmo&_gl=1*1p4fboo*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle ClickUp Modèle de diagramme PERT planifie les échéanciers et les dépendances d'un projet sous la forme d'un organigramme visuel.

Sa conception orientée processus vous permet d'illustrer efficacement les différentes étapes du projet, de mettre en évidence les interdépendances, d'allouer les ressources et de prévoir les échéanciers.

Ce modèle permet d'identifier rapidement les goulets d'étranglement et les inefficacités afin d'atténuer les risques et de faire avancer le projet.

Pourquoi vous l'aimerez

Démontrer des échéanciers et des dépendances complexes sous forme d'organigramme

Anticiper les contretemps ou les retards potentiels dus aux dépendances entre les différentes étapes du projet

Prévoir et optimiser les échéanciers des projets en identifiant le chemin critique

Prévoir et allouer les ressources de manière efficace grâce à l'enchaînement des tâches

Idéal pour: Les grands projets de construction, d'ingénierie et de développement de logiciels en plusieurs phases. Essentiellement, il s'agit de tout projet limité dans le temps qui implique une planification détaillée du projet et une gestion des dépendances et qui suit la méthode du chemin critique.

Mettre les parties prenantes sur la même page avec ClickUp

Bien sûr, Excel est familier et facile à utiliser. Vous disposez également d'une sélection de modèles de cartographie des parties prenantes dans Excel pour ce travail. Cependant, ils ne sont pas à la hauteur de ce que ClickUp a à offrir.

L'intervalle de modèles de cartographie des parties prenantes de ClickUp en fait un choix idéal. En outre, vous disposez d'outils de visualisation des données, d'analyses en temps réel, de cadres axés sur les données et de bien d'autres choses encore pour assurer le bon déroulement du projet du début à la fin.

L'intervalle de modèles de cartographie des parties prenantes de ClickUp en fait un choix idéal. En outre, vous disposez d'outils de visualisation des données, d'analyses en temps réel, de cadres axés sur les données et de bien d'autres choses encore pour assurer le bon déroulement du projet du début à la fin.

Êtes-vous prêt à mettre vos parties prenantes sur le même plan ? Dans ce cas inscrivez-vous à ClickUp et consultez les modèles de cartes des parties prenantes.