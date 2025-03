Modèles de plans de carrière gratuits dans Excel pour planifier la croissance professionnelle

Avez-vous déjà eu l'impression de tourner en rond avec votre carrière ? Vous savez que vous voulez aller de l'avant et que vous avez des aspirations professionnelles bouillonnantes, mais il peut être décourageant de trouver les prochaines étapes.

De nombreux professionnels partagent ce combat et sont pris entre l'ambition et l'incertitude.

Les modèles Excel de plan de carrière peuvent vous aider dans votre démarche. Ces outils vous permettent de décomposer vos objectifs en étapes réalisables, ce qui rend votre chemin vers l'avancement beaucoup plus facile à gérer.

Dans ce blog, nous avons compilé une liste de modèles de parcours professionnels gratuits dans Excel. Nous explorerons également d'autres modèles excellents en ClickUp . Allons-y ! 💪

**Qu'est-ce qui fait un bon modèle Excel de plan de carrière ?

Un bon modèle Excel de parcours professionnel est un outil stratégique permettant aux individus et aux organisations de cartographier et de visualiser l'évolution de leur carrière.

Voici quelques fonctionnalités à rechercher . 👇

Options de personnalisation: Il doit vous permettre de modifier les sections en fonction des aspirations individuelles et des besoins spécifiques de votre champ personnalisé

Il doit vous permettre de modifier les sections en fonction des aspirations individuelles et des besoins spécifiques de votre champ personnalisé Structure claire: Une structure claire est essentielle pour établir des jalons et suivre la progression. Il est également préférable que le modèle comporte des éléments visuels tels que des graphiques, des échéanciers et des sections codées par couleur pour améliorer la lisibilité

Une structure claire est essentielle pour établir des jalons et suivre la progression. Il est également préférable que le modèle comporte des éléments visuels tels que des graphiques, des échéanciers et des sections codées par couleur pour améliorer la lisibilité Un contenu complet: Le modèle doit présenter les parcours de carrière possibles, en mettant en évidence les options de formation et de perfectionnementverticales et latérales verticales et latérales. Il doit également comporter des sections permettant d'identifier les compétences et les qualifications nécessaires

Le modèle doit présenter les parcours de carrière possibles, en mettant en évidence les options de formation et de perfectionnementverticales et latérales verticales et latérales. Il doit également comporter des sections permettant d'identifier les compétences et les qualifications nécessaires L'évolutivité et la flexibilité: La prise en compte des objectifs à court et à long terme est clé, et la conception doit favoriser les révisions régulières grâce à une interface intuitive et facile à naviguer

Modèles de plans de carrière dans Excel

Les modèles de plan de carrière dans Excel permettent de planifier facilement votre croissance et de fixer des objectifs clairs et réalisables. Avec Microsoft Excel, vous pouvez facilement forfaiter votre évolution de carrière tout en gardant tout accessible et adaptable.

Voici quelques modèles intéressants que vous pouvez consulter . 👀

1. Modèle de feuille de route pour la carrière par Template.net

Via : Modèle.net Le modèle de plan de carrière de Template.net vous aide à cartographier votre parcours professionnel de manière claire et ciblée. Il offre une disposition bien équilibrée pour décrire les jalons et les compétences spécifiques à atteindre objectifs à court terme ou à long terme .

Ce modèle personnalisable affiche un point de vue stratégique avec des échéanciers et des étapes réalisables pour vous aider à suivre votre croissance. Il comporte également un espace d'auto-évaluation et de réflexion, qui vous encourage à réfléchir à vos points forts, aux domaines à améliorer et aux possibilités de croissance.

🔗 Idéal pour: Les professionnels qui cherchent à poser des jalons clairs et à identifier les compétences nécessaires pour atteindre des objectifs de carrière à long terme.

2. Modèle d'aperçu de feuille de route de carrière par Template.net

Via : Template.net Le modèle d'aperçu de feuille de route de carrière de Template.net fournit un aperçu structuré et facile à suivre de votre parcours professionnel. Sa disposition complète vous aide à visualiser chaque étape de votre forfait de carrière de façon claire et organisée.

Conçu avec flexibilité, le modèle s'adapte à vos besoins spécifiques en matière de carrière et d'industrie. Vous trouverez des sections dédiées à la définition de vos objectifs de carrière, à l'identification des compétences et des paramètres nécessaires pour les atteindre et à l'établissement d'un échéancier pour chaque jalon.

🔗 Idéal pour: Les professionnels qui souhaitent disposer d'un plan structuré et adaptable pour visualiser et forfaiter chaque étape de leur carrière.

🔍 Did You Know? Around 65% des enfants qui entrent aujourd'hui à l'école primaire travailleront un jour dans des emplois qui n'existent pas encore. Le plan de carrière devient de plus en plus flexible à mesure que de nouvelles industries et de nouveaux rôles apparaissent rapidement. Ce paysage dynamique exige des professionnels qu'ils restent adaptables et proactifs dans leur planification de carrière.

3. Modèle d'évaluation des besoins en formation des employés par Whatfix

Via : Correction d'erreur Le modèle d'évaluation des besoins en formation des employés de Whatfix est une ressource pratique permettant d'identifier les compétences et les opportunités de croissance essentielles à l'avancement de la carrière.

Il dispose d'un cadre complet avec de nombreux niveaux d'évaluation, y compris les aspirations organisationnelles, opérationnelles et individuelles.

Ce modèle offre un point de vue stratifié, encourageant une carrière et une formation axées sur les données des forfaits de planification de la transition . Il comprend également des outils pour suivre la progression après la mise en œuvre, en utilisant des sondages de retour d'information et des examens des performances pour évaluer le développement et affiner les futures étapes de la croissance.

🔗 Idéal pour: Les organisations ou les professionnels visant à évaluer les lacunes en matière de compétences et à donner la priorité à la formation ciblée pour le développement de la carrière.

4. Modèle de matrice des compétences par Agility6

Via : Agilité6 Le modèle de matrice des compétences d'Agility6 est un outil simple et efficace pour guider les professionnels dans la planification de leur évolution de carrière et le développement de leurs compétences. Il présente les compétences nécessaires pour atteindre les objectifs de carrière et vous permet de cartographier les compétences spécifiques pertinentes pour votre rôle actuel ou vos aspirations futures.

Vous pouvez l'utiliser à n'importe quelle étape de votre carrière, en particulier lors d'une changement de carrière grâce à sa façon structurée mais flexible de visualiser un parcours professionnel. Il vous donne également un aperçu immédiat des domaines de développement qui façonneront votre croissance.

🔗 Idéal pour: Les professionnels à toute étape de leur carrière qui ont besoin d'une vue d'ensemble claire des compétences requises pour leur rôle.

5. Modèle de cadre de progression de carrière par l'AIRH

Via : IADH Ce modèle de cadre de progression de carrière s'inspire du cadre de progression de carrière LEARN de l'AIHR et propose deux voies flexibles : la voie du collaborateur individuel et la voie du gestionnaire.

Le développement de vos compétences et le suivi de votre croissance deviennent beaucoup plus faciles avec cette approche. Il est également plus facile de commencer sa carrière à un niveau correspondant aux exigences spécifiques du rôle.

De plus, la possibilité d'adapter le programme à vos intérêts personnels, à vos points forts et à vos domaines d'amélioration garantit une expérience personnalisée.

🔗 Idéal pour: Les individus et les managers qui veulent des parcours flexibles pour le suivi des compétences et la progression de carrière.

**Les personnes nées au cours des dernières années du baby-boom (1957-64) détenaient en moyenne 12.7 emplois entre 18 et 56 ans, près de la moitié de ces emplois (environ 5,6) ayant été occupés à la fin de l'adolescence ou au début de la vingtaine. Cela met en évidence la nature dynamique des expériences de début de carrière, où l'exploration et l'adaptabilité sont essentielles.

Limites de l'utilisation d'Excel pour les parcours professionnels

Bien sûr, Excel peut être un outil pratique, mais il présente des difficultés lorsqu'il s'agit de planifier des parcours professionnels. De la personnalisation limitée au manque de fonctionnalités interactives, il n'est souvent pas adapté à la planification à long terme.

Voyons pourquoi se fier uniquement à Excel n'est peut-être pas le meilleur choix pour le développement de carrière :

Sujet aux erreurs: Dans Excel, il est facile de modifier accidentellement des données ou des formules, ce qui peut fausser l'ensemble de votre forfait. En l'absence de fonctionnalités robustes de vérification des erreurs, les petites erreurs peuvent passer inaperçues, créant ainsi des lacunes dans votre stratégie de carrière

Dans Excel, il est facile de modifier accidentellement des données ou des formules, ce qui peut fausser l'ensemble de votre forfait. En l'absence de fonctionnalités robustes de vérification des erreurs, les petites erreurs peuvent passer inaperçues, créant ainsi des lacunes dans votre stratégie de carrière Problèmes d'évolutivité: Au fur et à mesure que vos objectifs de carrière évoluent, il se peut que les limites de lignes et la puissance de traitement d'Excel vous freinent. Pour les forfaits plus complexes, comme le suivi des compétences dans plusieurs rôles ou projets, le logiciel peut ralentir et devenir difficile à gérer

Au fur et à mesure que vos objectifs de carrière évoluent, il se peut que les limites de lignes et la puissance de traitement d'Excel vous freinent. Pour les forfaits plus complexes, comme le suivi des compétences dans plusieurs rôles ou projets, le logiciel peut ralentir et devenir difficile à gérer Collaboration limitée: La planification de carrière bénéficie souvent de l'apport des personnes suivantesmentors de carrière ou des managers. Cependant, Excel n'est pas conçu pour la collaboration en temps réel, ce qui peut rendre difficile le fait de garder tout le monde sur la même page et de suivre votre progression

La planification de carrière bénéficie souvent de l'apport des personnes suivantesmentors de carrière ou des managers. Cependant, Excel n'est pas conçu pour la collaboration en temps réel, ce qui peut rendre difficile le fait de garder tout le monde sur la même page et de suivre votre progression Manque de fonctionnalités avancées: Excel fait très bien l'essentiel, mais il manque d'outils pour des aperçus avancés, comme le suivi des tendances de performance ou l'automatisation des objectifs de développement des compétences

Modèles de plans de carrière alternatifs

Si vous cherchez une alternative plus efficace à Excel, ClickUp méritent d'être pris en considération. Ces modèles offrent une approche structurée et personnalisable de la planification de votre parcours professionnel, permettant une collaboration en temps réel et des mises à jour transparentes.

Avec ClickUp, vous pouvez facilement suivre votre progression, partager des idées avec votre équipe et adapter votre stratégie sur une plateforme centralisée.

Jetons un coup d'œil ! 💁

1. Modèle de parcours de carrière ClickUp

Le modèle Modèle de parcours professionnel ClickUp fournit un cadre complet pour la gestion du développement professionnel au sein des équipes. Il se distingue par sa capacité à visualiser les parcours professionnels individuels et à suivre la progression vers les objectifs.

Ce modèle vous aide à voir où vous en êtes actuellement et où vous aspirez à aller, ce qui facilite l'identification de l'assistance et des ressources dont vous avez besoin en cours de route.

En outre, les options de double affichage comprennent les vues "Commencer ici" et "Tableau blanc". La vue Démarrer ici sert de feuille de route initiale, décrivant les étapes essentielles pour atteindre vos objectifs de carrière, tandis que la vue Tableau blanc affiche une représentation visuelle de vos échéanciers et de vos jalons.

Le modèle met l'accent sur le suivi des performances et les mécanismes de retour d'information, qui sont essentiels à l'engagement et à la planification.

🔗 Idéal pour: Planifier les parcours professionnels individuels au sein d'une organisation, avec des vues pour le suivi de chaque jalon.

2. Modèle de plan de développement des employés ClickUp

Le modèle ClickUp Modèle de plan de développement des employés permet de créer des forfaits de développement des employés de manière efficace et efficiente. C'est un excellent moyen de se concentrer sur les objectifs individuels tout en vérifiant la progression grâce à des objets mesurables.

Vous commencez par évaluer vos compétences et connaissances actuelles, ce qui permet d'identifier les domaines à améliorer. Ensuite, vous définissez des objectifs clairs et mesurables pour chaque personne afin de lui donner une orientation et de la motiver. Le modèle vous aide à déterminer les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs, comme le matériel de formation ou les possibilités de mentorat.

Il vous invite également à suivre régulièrement la progression et à procéder aux ajustements nécessaires. De plus, le modèle vous encourage à célébrer les réussites, ce qui remonte le moral et motive votre équipe à poursuivre son parcours de croissance.

🔗 Idéal pour: Créer des forfaits de développement structurés qui suivent la progression grâce à des objets mesurables.

🧠 Fun Fact: L'orientation professionnelle a commencé au début du 20e siècle lorsque les premiers conseillers d'orientation ont aidé les gens à faire correspondre leurs compétences à des emplois potentiels. Frank Parsons, souvent appelé le père de l'orientation professionnelle, a été le premier à créer des parcours professionnels structurés.

3. Modèle de plan de développement personnel ClickUp

Le Modèle de plan de développement personnel ClickUp est un excellent outil pour vous guider dans votre parcours vers la réalisation de vos objectifs personnels et professionnels. Vous commencez par identifier les paramètres à améliorer, ce qui vous permet de fixer des attentes réalistes adaptées à votre situation unique.

Il favorise la responsabilisation grâce à la définition d'objectifs spécifiques et d'étapes réalisables, ce qui vous aide à rester motivé au fur et à mesure de votre progression.

En outre, le modèle offre un espace pour suivre vos cibles quotidiennes minimales, réfléchir à votre satisfaction quant à votre progression et noter vos victoires et vos réalisations. Ce niveau de détail permet de visualiser la croissance, de repérer les tendances et d'identifier les domaines nécessitant une attention particulière.

Idéal pour: Définir et suivre des objectifs personnels et objectifs professionnels avec des attributs détaillés pour visualiser la croissance.

4. Modèle de rapport de performance ClickUp

Le Modèle de rapport de performance ClickUp clickUp est un outil qui permet de suivre la progression et d'atteindre les objectifs fixés. Il vous aide à voir les performances de votre équipe, en vous aidant à surveiller les indicateurs clés de performance en temps réel.

Vous pouvez également l'utiliser pour analyser les tendances à l'aide de visualisations intuitives et créer des rapports automatisés pour gagner du temps sur l'entrée manuelle des données et rester maître de votre travail. Le modèle compare votre avancement aux objectifs établis et crée un sentiment de responsabilité et de motivation.

Que vous partagiez votre feuille de route avec un mentor ou une personne de votre entourage, le modèle vous permet de vous concentrer sur vos objectifs travailler au développement d'une équipe vous pouvez obtenir un retour d'information et des informations en temps réel, ce qui vous permet de rester motivé et en phase avec vos objectifs de carrière.

🔗 Idéal pour: Suivre les performances de l'équipe, surveiller les KPI et créer des rapports visualisés et automatisés.

5. Modèle d'évaluation des performances ClickUp

Le Modèle d'évaluation des performances ClickUp rationalise votre processus d'évaluation des performances et intègre des outils essentiels de gestion de projet dans la structure d'examen.

L'une de ses fonctionnalités les plus remarquables est sa capacité d'évaluation à $$$a 360°, qui vous permet de recueillir des commentaires de sources multiples, y compris de vos pairs et de vos supérieurs hiérarchiques, afin d'obtenir une évaluation complète de vos contributions à un projet ou à une organisation.

De plus, vous pouvez suivre de manière transparente l'état de chaque évaluation et capturer des attributs détaillés pour classer les évaluations avec précision.

🔗 Idéal pour: Une expérience complète de feedback à 360° avec un suivi personnalisable pour chaque étape du processus d'évaluation.

À faire ? Les professions à la croissance la plus rapide dont le pourcentage de variation de l'emploi projeté est le plus élevé, comprennent les techniciens d'entretien d'éoliennes et les installateurs de panneaux solaires photovoltaïques, avec une croissance estimée à 60 % et 48 %, respectivement.

6. Modèle de forfait 30-60-90 jours ClickUp

Le ClickUp 30-60-90 Modèle de forfait journalier fournit une méthode structurée pour planifier les objectifs et les jalons des trois premiers mois dans un nouveau rôle. Ce modèle divise chaque mois en tâches claires et réalisables, ce qui aide les nouveaux embauchés dans de nouveaux rôles à rester concentrés et organisés au fur et à mesure de leur progression.

Chaque section - 30, 60 et 90 jours - offre des zones personnalisables pour définir les objectifs clés, les indicateurs et les objets d'apprentissage, ce qui facilite le suivi des réalisations au fil du temps. Ce forfait vous permet de définir des priorités immédiates, d'étendre progressivement les responsabilités et d'évaluer la progression afin de rester en phase avec les paramètres de l'organisation.

Dès le premier jour, vous êtes encouragé à documenter les notes de progression et à reconnaître les comportements clés, les aptitudes et les compétences essentielles pour s'épanouir dans n'importe quelle position. C'est un excellent moyen de de commencer à planifier la réussite .

🔗 Idéal pour: Structurer les objectifs initiaux sur trois mois, en fournissant une feuille de route claire pour l'intégration ou les nouveaux rôles.

Diagrammez votre parcours professionnel sans effort avec ClickUp

Avec ces modèles de parcours professionnel sous Excel, vous pouvez prendre en main votre évolution professionnelle.

Que vous planifiez des objectifs à court terme ou que vous envisagiez des aspirations à long terme, ces outils vous offrent un moyen structuré de visualiser votre parcours.

N'oubliez pas que le forfait n'est qu'un début !

Pour vous assurer que votre chemin reste clair et praticable, l'intégration des modèles ClickUp dans votre routine peut fournir l'équilibre parfait entre l'organisation et l'efficacité. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅