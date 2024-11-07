plus de 50 défis de team building pour une meilleure collaboration

Les défis de team building ne sont pas de simples divertissements sur le lieu de travail ; ce sont les étincelles qui enflamment l'esprit d'équipe et rapprochent les gens d'une manière que les réunions ordinaires ne peuvent pas faire.

Dans un monde où le travail d'équipe fait toute la différence, ces défis créent des moments de triomphe partagé, de rire et de résolution de problèmes qui restent dans l'esprit de l'équipe longtemps après la fin des activités.

Considérez ces jeux de renforcement de l'esprit d'équipe comme des investissements qui créent une équipe soudée et aident à intégrer rapidement les nouveaux membres de l'équipe.

Vous êtes curieux de savoir comment des activités adaptées peuvent transformer la dynamique de votre équipe et améliorer la collaboration au sein de l'équipe ? Explorons quelques idées inspirantes !

Types de défis de team building

Les défis de team building pour le travail peuvent être regroupés en fonction des compétences spécifiques qu'ils cherchent à aiguiser au sein de votre équipe. Ces activités vont de l'amélioration de la communication au renforcement des capacités de résolution de problèmes, en passant par l'amélioration de la qualité de vie le renforcement de la confiance au sein de l'équipe par le biais d'activités physiques.

Voici un aperçu de quelques défis amusants de team building pour inspirer votre prochain évènement d'équipe.

Défis basés sur la communication

Ces défis sont axés sur le renforcement de la communication au sein de l'équipe et la confiance par le biais d'activités de team building interactives et souvent révélatrices. 🗣️

Deux vérités et un mensonge: Chaque membre de l'équipe partage deux vérités et un mensonge à son sujet. Les autres membres du groupe devinent le mensonge, ce qui déclenche des rires et permet de découvrir des faits amusants sur les uns et les autres. C'est idéal pour briser la glace 🧊 Défi yeux bandés: Divisez les membres de l'équipe en paires. L'un des partenaires a les yeux bandés et l'autre les guide à travers une course d'obstacles. Cet exercice permet d'instaurer la confiance, d'affiner la communication verbale et d'exiger de la concentration Dessin dos à dos: Une personne décrit une image sans la montrer, tandis que l'autre essaie de la dessiner en se basant uniquement sur la description. Cet exercice souligne l'importance de la clarté des instructions Chaîne d'association de mots: Commencez par un mot et chaque personne doit rapidement répondre par le premier mot qui lui vient à l'esprit. Ce jeu favorise la rapidité de la pensée et approfondit l'alignement de l'équipe. Jeu du téléphone: Un message est chuchoté d'une personne à l'autre, soulignant comment la communication indirecte peut modifier le message transmis Relais d'histoire: Une personne commence une histoire avec une phrase, et chaque membre de l'équipe la complète. Cela favorise l'écoute active et la créativité 20 questions: Une personne choisie pense à un objet ou à un concept, et les autres posent jusqu'à 20 questions pour le deviner Le jeu des noms: Chaque membre de l'équipe utilise un adjectif avec son nom (par exemple, "Jolly Jenny"). C'est amusant et cela aide tout le groupe à se souvenir des noms Le dialogue de l'alphabet: Les équipes tiennent une discussion où chaque phrase commence par la lettre suivante de l'alphabet. Ce défi permet d'améliorer la capacité d'adaptation

Défis de résolution de problèmes

Parfaites pour favoriser la réflexion stratégique et la collaboration, ces activités encouragent les équipes à travailler ensemble vers un objectif commun. 🧩

**Les équipes sont "enfermées" dans une pièce et doivent résoudre des énigmes et trouver des indices pour s'échapper. C'est une activité très énergique qui met l'accent sur la pensée critique et la coopération Défi puzzle: Fixez une limite de temps de quelques minutes et distribuez différents types de puzzles. Il peut s'agir de puzzles, de mots cachés ou d'énigmes que l'équipe doit résoudre en petits groupes. Cela encourage le travail d'équipe et teste les capacités de résolution de problèmes sous pression Tour en guimauve: En utilisant des matériaux limités (des bâtons de spaghetti, du ruban adhésif et un guimauve), les équipes s'affrontent pour construire la tour la plus haute. Ce défi fait appel à la stratégie, à l'ingéniosité et à la créativité Nœud humain: Les membres d'une équipe se placent en cercle, se prennent par la main avec d'autres personnes de l'autre côté du cercle et doivent se démêler sans se lâcher. C'est un moyen idéal d'exercer la patience, la stratégie et la résolution collective de problèmes Défi de la chute d'œuf: Les équipes conçoivent une structure pour protéger un œuf d'une chute de grande hauteur. Améliore la créativité et les compétences en matière de résolution de problèmes Exercice de construction de pont: À l'aide de matériaux tels que du carton ou des bâtons de popsicle, les équipes travaillent ensemble à la construction d'un pont suffisamment solide pour supporter le poids Perte en mer: Chaque personne classe les éléments nécessaires à la survie en mer. Les équipes discutent ensuite et se mettent d'accord sur un classement de groupe, ce qui favorise la négociation Défi de l'île déserte: Les équipes choisissent les éléments à emporter si elles sont échouées sur une île et justifient leurs choix, ce qui leur permet d'apprendre à établir des priorités Le puzzle du troc: Chaque équipe reçoit des pièces de puzzle, mais certaines sont manquantes. Les Teams doivent faire du troc avec d'autres équipes pour récupérer les pièces manquantes et achever leur puzzle

Défis physiques ou de plein air Activités de team building en plein air apportent un élément physique, poussant les équipes à se faire confiance et à travailler comme une seule et même unité.🌳

Course d'obstacles: Installez un paramètre avec des cônes, des paramètres ou des obstacles naturels. Les équipes parcourent le parcours ensemble, apprenant à compter les unes sur les autres pour l'assistance et la motivation Chasse au trésor: Répartissez-vous en groupes et attribuez des listes d'éléments à trouver ou de tâches à achever dans un délai donné. C'est amusant, énergisant et cela stimule le travail d'équipe Tir à la corde: Un classique, ce jeu développe l'esprit de compétition et met l'accent sur la coordination physique et la confiance lorsque les équipes se serrent les coudes Les courses de relais avec un petit plus: Ajoutez des obstacles ou des tâches (comme des questions anecdotiques) à chaque étape du relais. Il s'agit d'un jeu rapide qui promeut la coordination et ajoute une touche d'amusement au travail d'équipe Expédition pédestre: Les équipes partent en randonnée avec des objectifs fixés (comme atteindre un point de vue), ce qui favorise l'endurance et le partage d'expérience Jeux de champ: Les jeux traditionnels comme les courses en sac ou les courses à trois jambes favorisent la compétition et la coordination dans la bonne humeur Relais ballon: Les équipes font passer un ballon le long d'un parcours sans utiliser leurs mains. C'est un défi et un plaisir Marche de confiance: Les membres d'une équipe aux yeux bandés sont guidés par d'autres, ce qui développe la confiance et la communication verbale Lancer de ballons d'eau: Les équipes lancent des ballons d'eau dans un sens et dans l'autre, en s'éloignant à chaque fois un peu plus. Tout est question d'équilibre et de timing

Défis de collaboration créative

Pour les équipes qui se nourrissent de créativité, ces exercices repoussent les limites et encouragent à sortir des sentiers battus.💡

Concours de pitch marketing: Chaque équipe fait un brainstorming et présente une nouvelle idée de produit dans le cadre d'un simulacre de présentation. Cet exercice est parfait pour développer la créativité et la collaboration Défi de conception de produit: Les équipes reçoivent des objets aléatoires et doivent créer un nouveau "produit" La seule limite est leur imagination, ce qui rend cette activité amusante et innovante Création d'un logo: Divisez les équipes et demandez-leur de concevoir un logo pour l'équipe ou l'entreprise en utilisant seulement quelques matériaux. Cette activité favorise la collaboration artistique et la prise de décision en groupe Spectacle de talents: Chaque équipe présente un sketch ou un spectacle, ce qui favorise la création de liens par le biais d'une créativité partagée Peinture murale: Les équipes créent ensemble une peinture murale ou un grand dessin, ce qui favorise le travail d'équipe dans un environnement créatif aux enjeux limités **Les équipes jouent des scénarios, comme la gestion des problèmes de service à la clientèle, encourageant ainsi la résolution de problèmes et l'empathie Concours de photos à thème: Les équipes prennent des photos sur un thème donné et présentent leur "galerie" aux autres, encourageant ainsi la pensée créative Défi "storyboard" : Les équipes créent un storyboard pour une publicité fictive ou une campagne de produits. Cet exercice est idéal pour stimuler la pensée narrative Défi cuisine: Les équipes reçoivent des ingrédients pour créer un repas ou un en-cas, ce qui favorise la collaboration dans le cadre d'une tâche amusante et pratique

Défis de team building virtuel (pour les équipes à distance)

À l'ère du numérique, il est crucial pour les équipes à distance de rattraper une partie de leur retard activités intéressantes de renforcement de l'équipe virtuelle qui comblent la distance physique. 💻

Jeu télévisé virtuel: Paramétrez un jeu télévisé portant sur divers paramètres, des connaissances générales aux faits relatifs à l'entreprise. C'est un moyen amusant de faire participer tout le monde, même à travers un écran Charades en ligne: Tout comme les charades traditionnelles, mais par le biais d'une visioconférence. Il s'agit d'une activité ludique qui permet aux équipes de se rapprocher à distance La salle d'évasion numérique: Choisissez une plateforme de salle d'évasion virtuelle où les équipes collaborent pour résoudre des indices et s'échapper dans un délai paramétré. C'est l'idéal pour la résolution de problèmes à distance. Photo de la semaine: Chaque personne partage une photo à thème (animaux de compagnie, espace de travail) chaque semaine. Cela promeut le partage et la connexion personnelle Pictionnaire virtuel: Les équipes dessinent et devinent des objets ou des concepts au cours d'une visioconférence. C'est rapide, engageant et stimule la créativité Devinez l'emoji: Les membres de l'équipe devinent une phrase ou un concept en se basant uniquement sur les emojis. C'est amusant et rapideengagement à distance Spectacle de talents en ligne: Créez une étape virtuelle pour que les membres de l'équipe puissent montrer leurs talents, qu'il s'agisse de chanter, de cuisiner ou de raconter des blagues Déjeuner et apprentissage à distance: Les membres de l'équipe partagent une courte présentation sur une compétence ou un intérêt, créant ainsi des liens autour d'un apprentissage partagé

Défis de la pleine conscience

Ces activités de pleine conscience sont conçues pour promouvoir la conscience de soi, réduire le stress et améliorer la concentration au sein des équipes. Elles créent une base de calme et de clarté mentale qui assiste la productivité et l'empathie.🧘

Session de méditation guidée : Les équipes participent à une courte méditation guidée par un instructeur ou une application, idéale pour réduire le stress et se concentrer, en particulier dans les environnements à haute pression. Cercle de gratitude : Les membres de l'équipe partagent quelque chose dont ils sont reconnaissants, ce qui favorise la positivité, l'empathie et un environnement d'équipe d'assistance. Exercice d'écoute attentive : En binôme, une personne partage une histoire personnelle pendant que l'autre l'écoute sans l'interrompre, puis y réfléchit. Cet exercice permet de développer des compétences d'écoute active et de compréhension. Temps de réflexion en silence : Les équipes prennent 5 à 10 minutes de silence pour réfléchir à un défi ou à un objectif avant d'en discuter ensemble, ce qui encourage les réponses réfléchies et réduit l'impulsivité. Session de rédaction d'un journal : Fournissez des instructions telles que "Qu'est-ce qui vous rend fier aujourd'hui ?" ou "Quel est le défi auquel vous êtes confronté ?" pour une courte session de rédaction de journal. Les membres de l'équipe peuvent réfléchir, se détendre et partager s'ils le souhaitent. Roue de contrôle des émotions : Utilisez un diagramme sur lequel les émotions sont libellées (telles que "énergique", "stressé" ou "curieux"), et les membres de l'équipe sélectionnent ce qu'ils ressentent. Cela favorise la prise de conscience de soi et un dialogue ouvert.

Défis liés au bien-être

Axés sur la création d'un lieu de travail résilient et empathique, ces défis encouragent la cohésion de l'équipe, le bien-être émotionnel et l'assistance, contribuant ainsi à réduire l'épuisement professionnel et à instaurer une culture de travail positive.🚶‍➡️

Défi des actes de gentillesse aléatoires : Chaque membre de l'équipe accomplit un petit acte de gentillesse à l'égard d'un collègue ou d'un client, et partage son expérience par la suite. Cela permet de promouvoir la compassion, la gratitude et une culture de la bienveillance. Création d'un Tableau de Vision : Chaque membre de l'équipe crée un Tableau de Vision (numérique ou physique) représentant ses objectifs personnels et ceux de l'équipe, ce qui permet de visualiser la réussite et d'aligner les aspirations. Pauses d'étirement et de respiration : Organisez une session avec des étirements simples et des exercices de respiration, parfaits pour réduire les tensions lors de longues réunions ou d'un travail intensif sur un projet. Promenade dans la nature ou défi "marcher et parler " : Si possible, les membres de l'équipe font une courte promenade en plein air (individuellement ou par deux) pour discuter de sujets professionnels ou personnels, ce qui favorise la relaxation et la résolution créative de problèmes.

Toutes ces activités amusantes de renforcement de l'esprit d'équipe sont conçues pour développer des compétences clés au sein de l'équipe et favoriser un environnement de travail plus connecté et collaboratif. Adaptez vos sélections aux objectifs spécifiques et à la dynamique de votre équipe, et observez comment ils développent la communication, la confiance et les capacités de résolution de problèmes d'une nouvelle manière.

Avantages des défis liés à la constitution d'une équipe

Les défis de consolidation d'équipe sont bien plus qu'une simple pause dans le quotidien ; ils offrent des avantages significatifs, notamment forment la dynamique d'une équipe et la productivité globale de l'équipe. Voici comment :

Amélioration des compétences en matière de communication

Les exercices de team building améliorent la communication verbale et non verbale. Les employés apprennent à exprimer clairement leurs idées et à écouter activement, ce qui se traduit par une coopération plus harmonieuse et moins de malentendus dans les tâches quotidiennes.

Des capacités de résolution de problèmes renforcées

Pour relever les défis, les équipes doivent faire preuve d'esprit critique et de créativité. Les exercices de résolution de problèmes sont une stratégie efficace de consolidation d'équipe qui encourage les employés à aborder les tâches sous de nouvelles perspectives, favorisant ainsi un état d'esprit adaptable et orienté vers la recherche de solutions qui profite aux défis du lieu de travail.

Augmentation de la confiance et de la coopération

De nombreux exercices de consolidation d'équipe reposent sur la confiance et la collaboration. En travaillant ensemble dans des paramètres non professionnels, les membres de l'équipe construisent une base de confiance et de respect mutuels. Cette confiance stimule le moral et rend les gens plus enclins à s'assister les uns les autres dans les projets.

Amélioration du moral de l'équipe

Des activités engageantes et agréables aident les employés à se sentir valorisés et connectés à l'entreprise. Cela favorise une culture d'équipe positive et réduit les niveaux de stress, ce qui se traduit par des employés plus heureux et plus motivés plus heureux et plus motivés .

Amélioration de la créativité et de l'innovation

Les défis créatifs en équipe brisent la routine et stimulent de nouvelles idées. Les activités qui encouragent à sortir des sentiers battus peuvent débloquer la créativité des membres de l'équipe, ce qui les rend plus susceptibles d'apporter des solutions novatrices aux problèmes de travail.

Meilleure résolution des conflits

En apprenant à travailler ensemble dans le cadre de défis structurés, les équipes développent des compétences en matière de résolution des conflits. Les membres de l'équipe comprennent mieux les différents points de vue et sont mieux équipés pour gérer les désaccords de manière constructive.

Assistance aux équipes d'assistance à distance

Exercices de constitution d'équipes virtuelles aident les employés à distance à se sentir intégrés et engagés . Ils comblent les écarts physiques entre les membres de l'équipe éloignée, créant des liens qui soutiennent les équipes éloignées et maintiennent un moral élevé malgré les distances.

Intégrer des défis de renforcement de l'esprit d'équipe renforce la cohésion de l'équipe et développe des compétences qui font une réelle différence sur le lieu de travail.

Organiser des défis de team building avec ClickUp

L'organisation d'une activité de team building efficace implique un forfait méticuleux, une délégation des tâches et un suivi précis. ClickUp offre une solution tout-en-un qui simplifie ces étapes, permettant aux professionnels des RH et aux chefs d'équipe de gérer efficacement tous les aspects de la coordination d'un évènement.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-537.png La plateforme de gestion des RH de ClickUp :

/$$$img/

Suivez les performances et le développement de vos employés grâce à la plateforme de gestion des ressources humaines de ClickUp

Voici comment ClickUp peut rationaliser le processus pour des défis de team building réussis :

Rationalisation de la planification et de la coordination

Avec les outils de gestion de projet de ClickUp, la planification des défis de team building devient sans effort. La plateforme offre un intervalle de modèles qui fournissent un cadre pour organiser chaque détail, de la planification des activités à la logistique.

Planification centralisée des évènements

Utiliser Événements de l'équipe ClickUp pour stocker les détails de l'évènement, y compris l'objectif, l'emplacement et le matériel requis, en veillant à ce que toutes les informations soient faciles à accéder et à partager.

L'outil Le forfait ClickUp pour la planification d'évènements est particulièrement utile pour définir les objectifs, le calendrier et les ressources nécessaires à chaque session de renforcement de l'esprit d'équipe.

Ce modèle Docs personnalisable vous aide à :

Planifier et assigner les tâches essentielles et les suivre en un seul endroit

Dresser la liste des détails vitaux tels que les échéances et les détails sur les invités

Estimer et suivre les budgets et gérer les ressources

Fixer des objectifs pour l'évènement et mesurer la réussite

Télécharger ce modèle

Attribution automatisée des tâches Tâches ClickUp vous permet de définir des paramètres qui attribuent automatiquement des tâches en fonction de champs ou de déclencheurs spécifiques, tels que le type de projet ou l'urgence de la tâche. Une fois les tâches attribuées, les membres de l'équipe sont automatiquement informés de leur rôle, ce qui garantit que tout le monde reste informé et responsable.

Cette automatisation réduit les risques de mauvaise communication et assure une coordination fluide et efficace de l'équipe.

Délégation et suivi des tâches

Les fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp facilitent l'attribution, le suivi et la mise à jour des tâches tout au long de l'évènement. Cela permet de s'assurer que chacun connaît ses responsabilités avant, pendant et après les défis de renforcement de l'équipe.

Suivi du temps de progression en temps réel

Suivez la progression des tâches sans effort grâce aux statuts personnalisés de ClickUp

Au fur et à mesure que les membres de l'équipe achèvent leurs tâches, Les statuts de tâches personnalisés de ClickUp fournissent des mises à jour en temps réel sur la progression de chaque tâche. Les dirigeants peuvent voir en un coup d'œil quelles tâches sont en progression, achevées ou nécessitent une attention supplémentaire, ce qui permet de procéder à des ajustements en temps voulu et de s'assurer que les projets restent sur la bonne voie.

Dépendances des tâches pour une coordination sans faille Les dépendances des tâches ClickUp permet de s'assurer que les tâches sont achevées dans la bonne commande. Par exemple, si un défi de résolution de problèmes nécessite des paramètres spécifiques, vous pouvez définir une dépendance afin que les préparatifs soient terminés avant le début de l'activité.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-188.png Diagrammes de Gantt ClickUp /$$img/

Les diagrammes de Gantt de ClickUp fournissent un échéancier visuel des tâches et des dépendances, contribuant à réduire l'incertitude et à améliorer la coordination et le forfait de l'équipe.

Échéanciers flexibles affichés

Utiliser Vue Gantt du ClickUp et Affichage du Calendrier de ClickUp pour visualiser les échéanciers et les dates d'échéance, ce qui facilite le respect du calendrier.

Suivi des résultats et des effets

Après un évènement de team building, il est essentiel d'évaluer son impact. Les outils de rapports de ClickUp vous permettent de suivre la réussite de chaque défi et d'identifier les points à améliorer.

Rapports personnalisés pour un retour d'information

Avec Tableaux de bord ClickUp avec ClickUp Dashboards, vous pouvez créer des rapports personnalisés qui visualisent la participation, l'engagement et les résultats d'activités spécifiques de résolution de problèmes. Les tableaux de bord vous permettent de suivre ces indicateurs en temps réel, ce qui facilite l'évaluation de l'impact de chaque défi et l'amélioration des sessions futures pour une efficacité maximale.

Visualisez l'engagement et d'autres paramètres d'un évènement spécifique avec les tableaux de bord ClickUp

Indicateurs d'achèvement des tâches

Mesurez les taux d'achèvement des tâches et tout problème rencontré lors des défis. Si une activité de résolution de problème a montré un faible taux de réussite, vous pourriez ajuster le niveau de difficulté ou fournir des ressources supplémentaires la prochaine fois.

Sondages après l'évènement Champs personnalisés de ClickUp et

Formulaires ClickUp facilitent la création de sondages postérieurs à l'évènement afin de recueillir les réactions des participants. Cela permet de comprendre quelles activités ont été les plus engageantes et où des améliorations sont nécessaires.

Logistique et coordination des participants pour les activités de plein air

Les évènements de team building en plein air nécessitent une coordination logistique détaillée. Les modèles de planification d'évènement de ClickUp permettent de s'assurer que tous les aspects, du transport aux fournitures, sont pris en compte. Le modèle de planification d'évènement de ClickUp et le modèle de planification d'événements de Le modèle de planification d'évènements et de collaboration de ClickUp sont des outils précieux pour organiser ces détails.

Télécharger ce modèle

Organisation du participant

Créez des listes de participants et attribuez des rôles aux équipes à l'aide de la fonctionnalité de gestion des tâches de ClickUp. Cette fonction est particulièrement utile pour les évènements de grande envergure auxquels participent différentes équipes ou départements.

Inventaire et checklists de fournitures

Utilisez des checklists pour garder une trace de toutes les fournitures et étapes nécessaires. Pour les évènements en plein air, Checklists de tâches ClickUp permet de s'assurer que tout le matériel - équipement, collations et équipement de sécurité - est préparé à l'avance.

Utilisez une checklist des tâches ClickUp pour vous assurer que chaque tâche a été prise en compte

Sécurité et forfaits d'urgence

Créez des tâches distinctes pour les protocoles de sécurité, de l'identification des fournitures de premiers soins à la désignation des personnes à contacter en cas d'urgence. Cela permet de s'assurer que tout le monde reste en sécurité tout en participant pleinement aux activités.

Améliorer le travail d'équipe grâce aux outils de collaboration de ClickUp

Les fonctionnalités de collaboration de ClickUp permettent de maintenir une communication claire et un alignement de l'équipe avant et pendant les évènements de team building.

Partage et mise à jour de documents

Utiliser Documents ClickUp pour stocker les itinéraires des évènements, les règles de l'équipe et les procédures d'urgence. Les membres de l'équipe peuvent accéder à ces documents et les modifier en cas de besoin, ce qui permet de tenir tout le monde informé.

Les membres de l'équipe peuvent ajouter des commentaires ou poser des questions directement sur les tâches, ce qui permet de s'assurer que tout problème ou toute mise à jour est communiqué rapidement. Notifications ClickUp permet à tout le monde d'être au courant, réduisant ainsi le risque d'oublier des détails.

Messagerie en temps réel pour des mises à jour rapides

Collaborer sans effort au sein de ClickUp Chat ClickUp Chat permet aux chefs d'équipe de communiquer directement avec les participants, ce qui facilite l'annonce de changements ou l'envoi de rappels rapides le jour de l'évènement. Les organisateurs peuvent créer un groupe de discussion spécifique à l'évènement, assurant ainsi une communication ciblée.

De plus, comme il est possible d'intégrer des liens, des vidéos et des images dans les lignes de discussion et de les relier à des tâches liées, toutes les informations relatives à l'évènement sont regroupées en un seul endroit, ce qui simplifie la communication.

L'utilisation de ClickUp pour gérer les défis de team building simplifie le processus de planification et garantit que chaque évènement a un impact et est bien organisé du début à la fin.

Construire des équipes plus fortes avec ClickUp

Les défis de team building stimulent la collaboration au sein de l'équipe, favorisent la confiance et améliorent la créativité d'une manière agréable. ClickUp vous permet de simplifier l'ensemble du processus, depuis la planification et la délégation des tâches jusqu'au suivi en temps réel et à l'analyse des résultats.

Réunissez vos équipes dans le cadre d'une expérience amusante et transparente qui contribue à accroître l'engagement et la productivité.