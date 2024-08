100 activités de team building en plein air pour souder l'équipe

Vous avez l'impression que le monde numérique divise votre équipe ? Vous n'êtes pas seul.

Avec les réunions, les discussions informelles et tout ce qui se passe en ligne, il est facile d'oublier la valeur des connexions réelles, en personne.

L'essence d'un véritable travail d'équipe ne se résume pas à des interactions virtuelles. Il est ancré dans la confiance, la compréhension mutuelle et l'assistance mutuelle dans les moments difficiles. Les membres de l'équipe doivent tisser des liens au-delà des limites de la communication numérique.

C'est là que la magie des activités de consolidation d'équipe en plein air entre en jeu. Imaginez toute l'équipe à l'extérieur, partageant des rires, résolvant des défis et s'encourageant les uns les autres sous le soleil. Ça a l'air d'être un bon moment, n'est-ce pas ?

Vous pouvez faire de cette idée une réalité en faisant une pause loin des écrans.

Dans cet article, nous allons explorer 100 jeux de team building en plein air qui rassembleront votre équipe comme jamais auparavant et créeront des connexions durables. 🌞⚽

**Qu'est-ce qu'une activité de team building ?

Les activités de team building en plein air sont organisées en dehors du paramètre conventionnel du bureau afin d'améliorer la communication, la collaboration, la confiance et les compétences de résolution de problèmes des membres de l'équipe.

Ces activités, comme les discussions, les paramètres et les ateliers, se déroulent en dehors du cadre habituel du bureau. Elles comprennent souvent des défis physiques, des tâches d'aventure ou la résolution de problèmes dans des environnements naturels tels que des parcs, des parcours de cordes et des zones de nature sauvage.

Elles favorisent l'émergence d'équipes plus fortes et plus unies, plus performantes ensemble.

Types d'activités de consolidation d'équipe en plein air

En plein air team-building (renforcement de l'équipe) peuvent varier en fonction des objectifs, des préférences et des capacités physiques des membres de l'équipe. La catégorisation de ces activités permet de les aligner sur des objets spécifiques, ce qui facilite la sélection.

Voici quelques-uns des types d'activités les plus courants :

Activités charitables de consolidation d'équipe en plein air

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Charitable-outdoor-team-building-activities--1400x788.jpg Activités caritatives de team building en plein air /$$$img/

source de l'image:_Image Source:_Image Source:_Image

la source de l'image:Pexels_

Les activités caritatives de plein air en groupe impliquent que des équipes se réunissent pour apporter leur assistance à une cause caritative tout en s'adonnant à des activités de plein air.

Exemples :

Marches ou marathons caritatifs

Événements de collecte de fonds en plein air, comme des randonnées à vélo ou des randonnées pédestres

Plantation d'arbres

Volontariat pour des projets de nettoyage de l'environnement

Les membres de l'équipe se réunissent, travaillent en équipe et ont le sentiment d'apporter une contribution positive à leur communauté ou à leur environnement. Cela leur donne un sentiment d'utilité, d'empathie et de responsabilité sociale.

Activités physiques de renforcement de l'esprit d'équipe en plein air

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Physical-outdoor-team-building-activities-1400x934.jpg Activités physiques de team building en plein air /$$$img/

source de l'image:Image Source:_Image Source:_Image *[_Pexels](https://www.pexels.com/photo/man-and-woman-playing-tug-of-war-7551385/)* Les activités physiques de plein air constituent un défi physique pour les membres de l'équipe et améliorent le travail d'équipe, la communication et les compétences en matière de résolution de problèmes.

Exemples :

Escalade

Descente en rappel

Tyrolienne

Parcours d'obstacles

Chasse au trésor en plein air

Sports d'équipe comme le football, le tir à la corde, le volley-ball, etc.

Courses de relais

Ces activités vous font sortir de votre zone de confort. Vous avez besoin de confiance, d'assistance et de coopération pour affronter les obstacles physiques et atteindre les objectifs ensemble, ce qui développe la résilience et la confiance et renforce les liens.

Activités décontractées de consolidation d'équipe en plein air

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Laid-back-outdoor-team-building-activities--1400x807.png Activités décontractées de team building en plein air /$$$img/

source de l'image:_Image Source:_Image Source:_Image

la source de l'image:Unsplash_

Les activités de consolidation d'équipe en plein air privilégient la détente, le plaisir et la socialisation dans des paramètres naturels.

Exemples :

Séjours en camping

Pique-niques

Feux de joie

Promenades dans la nature

Barbecues en plein air

Ces activités permettent aux membres de l'équipe de se détendre, de tisser des liens et de se connecter dans une atmosphère plus détendue en dehors du lieu de travail.

Elles favorisent le sentiment d'appartenance, l'amitié et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, permettant aux membres de l'équipe de se ressourcer et de rajeunir tout en renforçant les relations et la camaraderie.

Importance des activités de consolidation d'équipe en plein air

Au travail, on a souvent l'impression d'être coincé sur un tapis roulant - la même chose, un jour différent. C'est pourquoi vous devez rompre avec la monotonie !

Les activités de consolidation d'équipe en plein air offrent une chance unique d'aiguiser des compétences vitales en matière de communication, de résolution de problèmes et de travail d'équipe dans un environnement stimulant. Une meilleure dynamique d'équipe mène à la réussite collective.

Les activités de renforcement de l'esprit d'équipe en plein air TINYpulse Engagement des employés et culture organisationnelle souligne que plus de 200 000 employés valorisent le respect des pairs pour obtenir de meilleurs résultats. Les activités de plein air permettent d'établir ces connexions cruciales.

A Méta-analyse PubMed suggère que les activités de team building aident les équipes à mieux travailler, surtout lorsqu'elles sont adaptées aux besoins spécifiques de l'équipe. Les équipes motivées sont plus susceptibles d'achever les tâches et d'atteindre les objectifs plus rapidement.

Ces activités ne visent pas seulement à passer un bon moment, mais aussi à apprendre à mieux se connaître. Qu'il s'agisse de découvrir les forces, les faiblesses ou même les favoris des uns et des autres, les exercices de renforcement de l'équipe créent un environnement sans pression propice à la création de liens et à l'apprentissage.

Explorons en détail les avantages des activités de consolidation d'équipe en plein air et leur impact sur le développement personnel, la cohésion du groupe et la réussite future.

Avantages des activités de consolidation d'équipe en plein air

1. Avantages pour la santé

Sortir dans la nature n'est pas seulement une pause dans le travail - cela offre une approche holistique pour améliorer la santé et le bien-être. Ces activités favorisent la forme physique, la vitalité, la résilience mentale et l'équilibre émotionnel.

Donnez la priorité aux jeux de team building en plein air et investissez dans la force de vos équipes ainsi que dans la santé et le bonheur de vos employés.

Bienfaits pour la santé physique

Augmentation de l'activité physique: Les activités d'équipe en plein air impliquent souvent du mouvement, qu'il s'agisse de randonnée, d'escalade ou de participation à des évènements sportifs, ce qui stimule la santé cardiovasculaire, améliore l'endurance et la forme physique en général

Les activités d'équipe en plein air impliquent souvent du mouvement, qu'il s'agisse de randonnée, d'escalade ou de participation à des évènements sportifs, ce qui stimule la santé cardiovasculaire, améliore l'endurance et la forme physique en général Absorption de la vitamine D: L'exposition au soleil entraîne une augmentation de la production de vitamine D dans l'organisme, ce qui contribue à la maintenance d'os solides, à l'assistance du système immunitaire et à la régulation de l'humeur. Selon le siteOrganisation mondiale de la santél'exposition au soleil peut être bénéfique pour le traitement de diverses conditions cutanées, telles que le psoriasis et l'eczéma

L'exposition au soleil entraîne une augmentation de la production de vitamine D dans l'organisme, ce qui contribue à la maintenance d'os solides, à l'assistance du système immunitaire et à la régulation de l'humeur. Selon le siteOrganisation mondiale de la santél'exposition au soleil peut être bénéfique pour le traitement de diverses conditions cutanées, telles que le psoriasis et l'eczéma Renforcement du système immunitaire: Passer du temps à l'extérieur renforce le système immunitaire et réduit le risque d'attraper des maladies courantes. Plus,recherche indiquent que les espaces extérieurs réduisent davantage la propagation des maladies transmises par l'air que ne le font les espaces intérieurs

Bienfaits pour la santé mentale

Réduction du stress: L'activité physique déclenche la libération d'endorphines (hormones de bien-être), ce qui atténue le stress et améliore le bien-être mental. Les paramètres extérieurs, comme les forêts ou les parcs, favorisent la relaxation et la pleine conscience, réduisant ainsi le niveau de stress

L'activité physique déclenche la libération d'endorphines (hormones de bien-être), ce qui atténue le stress et améliore le bien-être mental. Les paramètres extérieurs, comme les forêts ou les parcs, favorisent la relaxation et la pleine conscience, réduisant ainsi le niveau de stress Amélioration des fonctions cognitives: L'exposition à des paysages naturels améliore les fonctions cognitives, notamment la capacité d'attention, la créativité et les capacités de résolution de problèmes. Les défis et les énigmes lors des exercices de renforcement de l'esprit d'équipe stimulent l'acuité mentale et favorisent l'innovation

L'exposition à des paysages naturels améliore les fonctions cognitives, notamment la capacité d'attention, la créativité et les capacités de résolution de problèmes. Les défis et les énigmes lors des exercices de renforcement de l'esprit d'équipe stimulent l'acuité mentale et favorisent l'innovation Amélioration de l'estime de soi: Passer du temps à l'extérieur avec les membres de l'équipe renforce l'estime de soi, en particulier à proximité de l'eau et des espaces verts. Des activités comme la pêche, le jardinage, le paintball ou l'étiquette laser renforcent le sentiment d'accomplissement, la confiance en soi et la pensée créative

2. Avantages pour l'équipe

**La participation à des activités d'équipe en plein air stimule la motivation et l'esprit d'équipela motivation de l'équipe et favorise l'esprit de compétition entre les participants. La fixation d'objectifs et la participation à des activités gratifiantes incitent les individus à viser l'excellence

**Le travail d'équipe permet d'apprendre à écouter et à parler de manière efficace, ce qui est essentiel pour une communication réussiela collaboration au sein d'une équipe. Utiliserles modèles de plans de communication pour gérer la communication interne et externe

Construire la confiance: La confiance est essentielle au travail d'équipe. Les activités de plein air permettent d'instaurer la confiance, de renforcer les liens, d'améliorer la coopération et d'atténuer les conflits. Cette confiance permet aux membres de l'équipe de compter sur les compétences de chacun et encourage les employés à collaborer à des objectifs communs

La confiance est essentielle au travail d'équipe. Les activités de plein air permettent d'instaurer la confiance, de renforcer les liens, d'améliorer la coopération et d'atténuer les conflits. Cette confiance permet aux membres de l'équipe de compter sur les compétences de chacun et encourage les employés à collaborer à des objectifs communs Améliorer les compétences en matière de résolution de problèmes: L'exposition à de nouveaux défis et à de nouvelles perspectives lors d'activités de plein air aide les membres de l'équipe à développer des compétences en matière de résolution de problèmes. Cela encourage les coéquipiers à penser de manière créative et à s'adapter à de nouveaux défis, ce qui stimule l'esprit d'équipela dynamique de l'équipe ### Explorer le rôle de l'exercice physique et des espaces verts urbains dans les bienfaits pour la santé

Fusionner des activités de team building en plein air avec des espaces verts urbains tels que des jardins et des parcs stimule la santé physique et mentale, encourage l'interaction sociale et assiste la durabilité de l'environnement.

Un environnement décontracté et une compétition amicale constituent la combinaison parfaite pour améliorer les compétences de collaboration et la pensée créative des employés, qui nouent des liens par le biais d'activités amusantes et d'autres évènements en plein air.

Ces espaces offrent des zones d'exercice sûres, réduisent le stress et améliorent la qualité de l'air et la biodiversité. Investir dans les espaces verts urbains permet de créer des communautés plus saines et des villes plus durables.

100 activités de consolidation d'équipe en plein air

1. Chasse au trésor

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Scavenger-Hunt-1400x933.png Chasse au trésor /$$$img/

source de l'image:_Image

la source de l'image:Unsplash_

Nombre de participants: Peut varier, mais fonctionne généralement bien avec des groupes de petite ou grande taille divisés en équipes

Peut varier, mais fonctionne généralement bien avec des groupes de petite ou grande taille divisés en équipes Temps nécessaire: 1 à 2 heures, en fonction de la complexité et du nombre d'indices

1 à 2 heures, en fonction de la complexité et du nombre d'indices Compétences développées: Résolution de problèmes, travail d'équipe, communication et réflexion stratégique

Résolution de problèmes, travail d'équipe, communication et réflexion stratégique Directives: Préparez une liste d'indices ou d'éléments que les équipes devront trouver dans l'espace extérieur Répartissez les employés en équipes et donnez-leur le premier indice Les équipes doivent travailler ensemble pour résoudre chaque indice, ce qui les conduit à l'emplacement ou à l'élément suivant jusqu'à ce qu'elles atteignent la destination finale ou le trésor La première équipe à achever la chasse gagne



2. Le nœud humain

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/The-Human-Knot.png Le nœud humain /$$$img/

source de l'image:_Image Source:_Image Source:_Image

la source de l'image:Flickr_

Nombre de participants: Idéalement, 8-20 participants

Idéalement, 8-20 participants Temps nécessaire: 15-30 minutes

15-30 minutes Compétences développées: Communication, travail d'équipe, résolution de problèmes et coopération

Communication, travail d'équipe, résolution de problèmes et coopération Instructions : Les participants se placent en cercle et tendent la main vers l'autre Les participants se placent en cercle, puis tendent la main à la personne qui se trouve en face d'eux (non adjacente) Sans se lâcher la main, ils doivent travailler ensemble pour démêler le nœud jusqu'à ce qu'ils forment à nouveau un cercle Une communication efficace et un travail d'équipe sont essentiels pour résoudre l'énigme sans rompre la chaîne des mains

Les participants se placent en cercle et tendent la main vers l'autre

3. Nettoyage des parcs et des plages

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ParkBeach-Cleanup.png Nettoyage des parcs et des plages /$$$img/

source de l'image:_Image Source:_Image Source:_Image

il n'y a pas d'autre solution que d'aller chercher l'image sur le site de l'association https://www.freepik.com/free-photo/people-cleaning-garbage-from-nature\_18955466.htm#fromView=search&page=1&position=1&uid=56ae7147-68d8-47a1-8f2c-859ead2e7847 la vie de l'homme est en danger /%href/

Nombre de participants: Idéal pourles équipes autogérées avec n'importe quel nombre de participants

Idéal pourles équipes autogérées avec n'importe quel nombre de participants Temps nécessaire: 1 à 2 heures, en fonction de la taille de la zone et de la quantité de déchets

1 à 2 heures, en fonction de la taille de la zone et de la quantité de déchets Compétences que vous développerez: Travail d'équipe, sensibilisation à l'environnement, engagement communautaire et responsabilité

Travail d'équipe, sensibilisation à l'environnement, engagement communautaire et responsabilité Directives: Fournir aux participants des gants, des sacs poubelles et tout autre équipement nécessaire Attribuer des zones de nettoyage aux équipes ou aux individus Veiller à ce que les consignes de sécurité soient bien respectées, notamment en ce qui concerne l'élimination des produits dangereux Après le nettoyage, se réunir pour discuter de l'impact de l'activité et de l'importance de la gestion de l'environnement Il s'agit d'une excellente activité de renforcement de l'esprit d'équipe qui permet à chaque membre de l'équipe de contribuer efficacement à la protection de l'environnement



4. Simulation de jeu de société

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Tableau-Game-Simulation-1400x935.jpg Simulation de jeux de société /$$$img/

source de l'image:_Image Source:_Image Source:_Image

il n'y a pas d'autre solution que d'aller chercher l'image sur le site https://www.freepik.com/free-photo/friends-having-fun-while-playing-poker\_22633110.htm#fromView=search&page=1&position=4&uid=185f16fb-f1d1-48e9-972c-d6e3a6091d63 la liste des personnes à contacter est disponible sur le site web de l'association /%href/

Nombre de participants: Convient généralement aux petits et moyens groupes

Convient généralement aux petits et moyens groupes Temps nécessaire: Cela dépend de la complexité du jeu, mais cela prend généralement 1 à 2 heures

Cela dépend de la complexité du jeu, mais cela prend généralement 1 à 2 heures Compétences développées: Réflexion stratégique, résolution de problèmes, collaboration et adaptabilité

Réflexion stratégique, résolution de problèmes, collaboration et adaptabilité Directives: Choisissez un jeu de société qui nécessite un travail d'équipe et une stratégie, comme Pandemic, Settlers of Catan ou Human Tic Tac Répartissez les participants en équipes et expliquez les règles du jeu Encouragez les équipes à travailler ensemble pour atteindre les objets du jeu Débriefing après le jeu pour discuter des stratégies de travail en équipe et des leçons apprises



5. Goutte d'œuf

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Egg-Drop.png Goutte d'œuf /$$$img/

source de l'image:_Image Source:_Image Source:_Image

il n'y a pas d'autre solution que d'aller chercher l'image sur le site de l'association https://www.flickr.com/photos/9123284@N08/1043316670 Flickr /%href/

Nombre de participants: Peut travailler en petits ou grands groupes, divisés en équipes

Peut travailler en petits ou grands groupes, divisés en équipes Temps nécessaire: 30 minutes à une heure, en fonction de la phase de conception

30 minutes à une heure, en fonction de la phase de conception Compétences développées: Créativité, résolution de problèmes, travail d'équipe et innovation

Créativité, résolution de problèmes, travail d'équipe et innovation Directives: Fournissez à chaque équipe du matériel tel que des œufs, du ruban adhésif, des pailles et du carton Les équipes sont invitées à concevoir un dispositif qui empêchera un œuf de se briser lorsqu'il tombera d'une certaine hauteur Après avoir conçu et fabriqué leur dispositif, les équipes le testent en le faisant tomber d'une hauteur donnée La première équipe dont l'œuf survit intact à la chute gagne



6. Plantation d'arbres

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Tree-Planting.png Plantation d'arbres /$$$img/

source de l'image:_Image source:_Image source:_Image source

il n'y a pas d'autre solution que d'aller chercher l'image sur le site de l'association https://www.freepik.com/free-photo/crop-hands-pressing-dirt-around-sprig\_2360118.htm#fromView=search&page=1&position=52&uuid=d6743155-5ee0-4208-838b-231e15eebc1b le site web de l'association est en cours d'élaboration /%href/

Nombre de participants: Tout nombre peut participer, idéalement adapté aux groupes de taille moyenne à grande

Tout nombre peut participer, idéalement adapté aux groupes de taille moyenne à grande Temps nécessaire: Dépend du nombre d'arbres à planter, mais prend généralement quelques heures

Dépend du nombre d'arbres à planter, mais prend généralement quelques heures Compétences développées: Travail d'équipe, gestion de l'environnement, engagement communautaire et activité physique

Travail d'équipe, gestion de l'environnement, engagement communautaire et activité physique Directives: Travailler avec les autorités ou les auteurs locaux pour sélectionner un espace extérieur approprié pour la plantation et obtenir les permissions nécessaires Fournir aux participants des pelles, des gants et des jeunes arbres Enseigner aux équipes les bonnes méthodes de plantation et comment espacer les jeunes arbres Après la plantation, discuter de l'importance des arbres pour l'environnement et les générations futures



7. Étiquette de congélation

Nombre de participants: Mon travail s'adresse à des groupes de taille moyenne à grande

Mon travail s'adresse à des groupes de taille moyenne à grande Temps nécessaire: 15-30 minutes par tour

15-30 minutes par tour Compétences développées: Communication, travail d'équipe, stratégie et activité physique

Communication, travail d'équipe, stratégie et activité physique Directives: Choisissez un participant pour être "le" (le tagueur) Lorsque l'Étiquetteur marque quelqu'un, cette personne se fige sur place Pour débloquer un coéquipier, un autre participant doit l'étiqueter Ce jeu d'équipe en plein air se poursuit jusqu'à ce que tous les participants soient gelés ou jusqu'à ce qu'une limite de temps soit atteinte



8. Partir en randonnée

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Go-Hiking.png Partir en randonnée /$$img/

source de l'image:_Image Source:_Image Source:_Image

il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école https://www.freepik.com/free-photo/hiking-men-conquer-mountain-peak-adventure-awaits-generative-ai\_40932929.htm#fromView=search&page=1&position=0&uid=45706b92-4867-465e-8140-95cf1148d6ea la France n'est pas un pays en voie de développement, mais un pays en voie de développement /%href/

Nombre de participants: Tout nombre peut participer

Tout nombre peut participer Temps nécessaire: Dépend de la longueur et de la difficulté du sentier, mais généralement de 1 à 3 heures

Dépend de la longueur et de la difficulté du sentier, mais généralement de 1 à 3 heures Compétences que vous développerez: Condition physique, travail d'équipe, communication

Condition physique, travail d'équipe, communication Indications: Choisissez un sentier de randonnée approprié en fonction du niveau de forme et d'expérience du groupe Fournissez aux prestataires l'équipement approprié, comme des bouteilles d'eau, de la crème solaire et des chaussures solides Encouragez le travail d'équipe en fixant un paramètre confortable et en vous aidant mutuellement à franchir les obstacles Faire des pauses en cours de route pour apprécier l'environnement et favoriser la camaraderie



9. Course à relais

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Relay-Race--1400x933.png Course de relais /$$img/

source de l'image:_Image Source:_Image Source:_Image

il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école et de s'inscrire à l'université https://unsplash.com/photos/woman-running-on-field-x\_x3RPpDbII Unsplash /%href/

Nombre de participants: Peut accueillir des groupes de taille moyenne à grande, divisés en équipes

Peut accueillir des groupes de taille moyenne à grande, divisés en équipes Temps nécessaire: Dépend de la longueur du parcours de relais et du nombre d'équipes, mais généralement de 30 minutes à une heure

Dépend de la longueur du parcours de relais et du nombre d'équipes, mais généralement de 30 minutes à une heure **Compétences développées : vitesse, coordination, travail d'équipe et esprit sportif

Directives: Mettez en place un parcours de relais avec des points de départ et d'arrivée désignés, ainsi que des paramètres de relais entre les deux Divisez les participants en deux équipes et expliquez les règles de la course de relais Chaque membre de l'équipe achève une partie du parcours avant de passer le relais ou d'achever une tâche au membre suivant La première équipe à achever le parcours et à franchir la ligne d'arrivée gagne



10. Teams BBQ en équipe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Team-BBQ.png L'équipe BBQ /$$img/

source de l'image:_Image

il n'y a pas d'autre solution que d'aller chercher l'image sur le site de l'entreprise https://www.freepik.com/free-photo/man-cutting-roasted-ham-near-woman\_3187163.htm#fromView=search&page=1&position=7&uuid=ffcc435c-73e0-4fe9-afb5-ee70ef6cae5e le site web de l'association est en anglais /%href/

Nombre de participants: Tout nombre peut participer, mais c'est idéal pour les groupes de taille moyenne à grandeéquipes transversales *Temps nécessaire: Dépend de la taille du groupe et de la quantité de nourriture à préparer, mais généralement 2-3 heures

Tout nombre peut participer, mais c'est idéal pour les groupes de taille moyenne à grandeéquipes transversales *Temps nécessaire: Dépend de la taille du groupe et de la quantité de nourriture à préparer, mais généralement 2-3 heures Teams: Collaboration, communication, compétences culinaires et esprit d'équipe

Collaboration, communication, compétences culinaires et esprit d'équipe Directives: Attribuer des rôles aux participants, tels que le maître du gril, le sous-chef et l'équipe de préparation des aliments Préparez le forfait et répartissez les tâches en conséquence, en veillant à ce que chacun ait un rôle à jouer Encouragez le travail d'équipe en coordonnant la préparation des aliments, les grillades et le service Après le barbecue, rassemblez-vous pour déguster les plats et réfléchir en équipe à l'expérience vécue



11. Marche à l'acide

12. Kickball

13. Feu de camp Bonding

14. Parcours acrobatique en hauteur

15. Tir à la corde

16. Course d'orientation

17. Combat de ballons d'eau

18. Atelier de survie en milieu sauvage

19. Géocachette

20. Volley-ball de plage

21. Session de yoga en plein air

22. Golf Frisbee

23. Concours d'orthographe en plein air

24. Course d'obstacles

25. Trou de maïs

26. Concours de photographie de la nature

27. Soirée cinéma en plein air

28. Le bus des émotions

29. Choisissez votre fortune

30. Escalade ou escalade de bloc

31. Ringolevio

32. Secret Agent

33. La nuit des étoiles

34. Tournoi de pêche

35. Soirée karaoké

36. Slackline

37. Atelier de peinture ou de dessin en plein air

38. Acte de bonté aléatoire

39. Descente de rivière en rafting ou en chambre à air

40. Team Building Drum Circle (cercle de tambours)

41. Session de contes en plein air

42. Concours de rôtissage de guimauves

43. Formation aux premiers secours en milieu sauvage

44. Trou dans la multitude

45. Chaises musicales en plein air

46. Tournoi de golf miniature

47. Aventure équestre

48. Minute à gagner

49. Atelier de construction et d'allumage de feu

50. Session de méditation et de pleine conscience en plein air

51. Chiens de thérapie

52. Défi Trivia en plein air

53. Concours de construction de châteaux de sable

54. Expédition en VTT

55. Installation artistique dans la nature

56. Soirée dansante en plein air

57. Relais en kayak en groupe

58. Aventure de la voile

59. Expédition en kayak ou en canoë

60. Grand Jenga

61. Cours de zumba en plein air

62. Bubble Soccer

63. Peinture murale en groupe

64. Safari d'observation de la faune et de la flore

65. Foire aux camions-restaurants

66. Soap Box Derby (course de boîtes à savon)

67. Promenade dans la canopée pour la constitution d'équipes

68. Tournoi de tennis de table

69. Session de musique en plein air

70. Relais de course à pied

71. Peinture à l'aquarelle en groupe

72. Mosaïque de galets

73. Vol de cerf-volant en groupe

74. Randonnée au sommet de Mountain Peak

75. Expérience scientifique en plein air

76. Défi de construction d'une cabane dans un arbre

77. Olympiades de la plage

78. Session de tai-chi en plein air

79. Fabrication de poterie en groupe

80. Projet de conservation de la faune et de la flore

81. La chasse à l'oie sauvage

82. Spectacle de marionnettes en plein air

83. Défi de course d'aventure

84. Atelier de calligraphie en plein air

85. Jeu des yeux bandés

86. Tournoi de jeux de société en plein air

87. Échecs en plein air

88. Excursion d'observation des oiseaux

89. Bataille de Nerf

90. Pliage d'Origami en groupe

91. Aventure de géocaching

92. Défi de survie en plein air

93. Parcours en hauteur

94. Concours de construction de châteaux de sable

95. Course de drones et parcours d'obstacles

96. Flash Mob Performance

97. Course d'exploration urbaine

98. Sculpture de glace en plein air

99. Chasse au trésor photographique en milieu sauvage

100. Kayak Polo

Les lieux de travail modernes visent à renforcer la cohésion et les liens au sein de l'équipe par le biais d'activités en plein air. Le forfait de ces évènements est la clé pour améliorer le moral et le travail d'équipe. ClickUp est un outil complet pour l'organisation et la gestion d'activités de renforcement de l'esprit d'équipe. Gestion des évènements par ClickUp de ClickUp rationalisent le forfait et l'exécution, en promouvant le travail d'équipe, la communication et la collaboration.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/event-management.png Gestion des évènements par ClickUp /$$img/

Coordonnez vos évènements en toute transparence, collaborez avec vos clients, gérez vos budgets et bien plus encore grâce aux outils de gestion d'évènements conviviaux de ClickUp.

organisez et gérez vos évènements de team building avec les fonctions de gestion d'évènements de ClickUp

Avec ClickUp Brain avec ClickUp Brain, vous pouvez facilement créer et partager les détails de l'évènement avec les employés, en veillant à ce que tout le monde soit aligné et informé.

Générez des idées pour des évènements de renforcement de l'esprit d'équipe et planifiez mieux avec ClickUp Brain.

Voici un guide sur la planification d'une activité de groupe en plein air réussie et amusante en utilisant ClickUp pour une gestion transparente des activités et de la communication :

Etape 1 : Définir les objectifs et les buts

Exposez clairement les objectifs et les buts de l'évènement de renforcement de l'esprit d'équipe, tels que l'amélioration du travail d'équipe, la stimulation du moral ou l'amélioration de la communication.

Etape 2 : Établir un échéancier complet

Utilisez le L'affichage du Calendrier de ClickUp pour obtenir un échéancier détaillé, assigner des tâches et des délais. Collaborez directement dans ClickUp et synchronisez avec Google Agenda pour une programmation fluide des activités de renforcement de l'équipe.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-57-1400x970.png Affichage du Calendrier de ClickUp /$$img/

Planifiez les tâches, les échéanciers et les tâches à faire, et visualisez la progression de l'équipe grâce à la vue Calendrier de ClickUp

créez des évènements et synchronisez-les avec les calendriers de votre équipe grâce à la vue Calendrier de ClickUp_

Etape 3 : Gérer son temps efficacement

Utiliser La gestion du temps de ClickUp pour diviser l'évènement en tâches avec des dates début et d'échéance définies et utiliser le suivi du temps global automatique pour superviser la progression et calculer avec précision les paramètres facturables pour un renforcement efficace de l'équipe.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Time-tracking.gif ClickUp-Suivi du temps /$$img/

Organisez et ajoutez des notes pour démarrer une tâche avec le suivi du temps du projet ClickUp

chronométrez vos évènements afin de pouvoir suivre la durée des activités grâce aux fonctionnalités de suivi du temps de ClickUp_

Etape 4 : Établir des priorités

Définissez des paramètres clairs pour l'enchaînement des tâches, avec les dépendances en Tâche ClickUp de ClickUp pour garantir l'ordre d'achèvement correct de votre activité de team building moderne ou traditionnelle.

Utilisez les priorités des tâches et les checklists pour clarifier les responsabilités de l'équipe et vous assurer qu'elles seront achevées dans les temps.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/task-view-checklists.png afficher les tâches checklists /$$$img/

Checklist sur les tâches ClickUp

utilisez la fonctionnalité des tâches de ClickUp pour vous assurer que vos tâches sont achevées à temps

Etape 4 : Améliorer la collaboration

Utilisez ClickUp pour fédérer l'ensemble de votre équipe.

Créez des groupes d'utilisateurs et attribuez des commentaires pour améliorer la communication. Ajoutez des fournisseurs et des clients en tant qu'invités pour une collaboration unifiée lors des activités de renforcement de l'équipe.

Etape 5 : Suivre la progression de l'évènement

Grâce aux diverses vues de ClickUp, suivez chaque aspect de votre évènement de team building en plein air, du début à la fin. Visualisez et gérez efficacement le forfait, en garantissant le travail d'équipe de toutes les parties.

Gérer la planification de l'évènement avec les modèles ClickUp

Le forfait d'évènement est complexe et nécessite une organisation méticuleuse. Le processus peut être accablant, de la réservation du lieu à la gestion du budget en passant par la création de la liste des invités.

Avec Les meilleurs outils de gestion de projet de ClickUp grâce aux outils de gestion de projet et aux modèles, vous pouvez rationaliser la planification et l'exécution. Avec plusieurs affichages et des fonctionnalités personnalisables, ces modèles simplifient le processus, ce qui vous permet de vous concentrer sur le plaisir de l'évènement.

1. Modèle de planification d'évènement

Les modèles de planification d'évènements simplifient votre processus, de l'organisation du lieu à la gestion de la liste des invités. Avec Le modèle de planification d'évènement de ClickUp vous pouvez :

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Event-Planning.png Le modèle de gestion d'évènements de ClickUp vous aide à gérer toutes vos opérations uniques en un seul endroit avec des affichages préconstruits, des statuts personnalisés, des champs personnalisés, des documents et bien plus encore !

https://app.clickup.com/signup ?template=t-4389476&_gl=1*xtyctd*_gcl_aw*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENV3dVUC1BMJyOHhtdGhxeUpWWlnOHdCUUtSR2czMkZDNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQZEX0J3RQ..*_gcl_au*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYMzkyOTk. Modèle à télécharger /$$$cta/

Forfait et visualisation de toutes les étapes, du choix des emplacements à l'obtention des offres

Coordonnez votre équipe et vos ressources pour une collaboration efficace

Suivez la progression et les objectifs pour des évènements qui respectent les délais et le budget

Le modèle de ClickUp affiche trois vues adaptables : Liste, Tableau et Calendrier, avec des listes préétablies pour les tâches liées aux évènements, aux installations, à la préparation de l'évènement et à la facturation

2. Modèle de document de planification d'évènement

La coordination et l'organisation sont désormais faciles avec Le modèle de document de planification d'évènement de ClickUp . Ce document tout-en-un vous aide à :

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image4-1.png Le modèle de document de planification d'évènement de ClickUp est conçu pour vous aider à forfaiter et à suivre la progression de votre évènement.

https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-14961&_gl=1*ynid63*_gcl_aw*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENV3dVUC1BMJyOHhtdGhxeUpWWlnOHdCUUtSR2czMkZDNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQZEX0J3RQ..*_gcl_au*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYMzkyOTk. Modèle à télécharger /$$$cta/

Organiser les tâches, fixer des paramètres et gérer les listes d'invités

Estimer efficacement les budgets et allouer les ressources

Définir les objets et évaluer la réussite de l'évènement

Veiller à ce que toutes les parties prenantes soient informées et alignées

3. Modèle de collaboration et de planification d'évènements Le modèle de planification d'évènements et de collaboration de ClickUp simplifie le forfait et le travail d'équipe. Il vous aide à :

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Event-Planning-Collaboration-Template.png Le modèle de planification et de collaboration pour les évènements de ClickUp est conçu pour vous aider à planifier, organiser et collaborer sur les évènements.

https://app.clickup.com/signup ?template=t-102451749&_gl=1*1ny9yuo*_gcl_aw*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMJyOHhtdGhxeUpWWlnOHdCUUtSR2czMkZDNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQZEX0J3RQ..*_gcl_au*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYMzkyOTk. Modèle à télécharger /$$$cta/

Améliorer la collaboration entre les coordinateurs, les fournisseurs et les participants

Garantir l'exhaustivité et l'achevé des tâches dans les délais impartis

Réduire le travail administratif pour mieux se concentrer sur le forfait

Renforcer la communication et la collaboration au sein de l'équipe

Réduire les coûts en rationalisant les opérations et en évitant les tâches répétitives

Dépasser les murs du bureau

Les activités de renforcement de l'esprit d'équipe en plein air vont au-delà de la simple récréation ; elles cultivent un sentiment d'unité, favorisent la confiance et améliorent le travail d'équipe. Encourager votre équipe à participer à ces expériences peut améliorer la communication, la résolution de problèmes et la productivité.

Grâce aux fonctionnalités de gestion d'évènements de ClickUp, le forfait et l'exécution de ces activités deviennent un jeu d'enfant. Vous voulez débloquer le potentiel d'une gestion efficace des événements ? gestion d'équipe et l'organisation d'évènements ? S'inscrire sur ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !

Frequently Asked Questions (FAQs)

1. Qu'est-ce qu'une activité de consolidation d'équipe en plein air ?

Une activité de consolidation d'équipe en plein air est un évènement ou un exercice organisé conçu pour améliorer le travail d'équipe, la communication et le moral des membres de l'équipe dans un paramètre extérieur.

2. Quelles sont les activités de nature pour le renforcement de l'esprit d'équipe?

Les activités de consolidation d'équipe dans la nature comprennent la randonnée, le camping, les parcours de corde, la course d'orientation, la chasse au trésor et les défis de survie en milieu sauvage.

**3. Quelle est l'activité de plein air la plus populaire ?

L'activité de plein air la plus populaire pour le team building varie en fonction de l'emplacement, des préférences de l'équipe et des objets. Néanmoins, elle comprend généralement des activités telles que les courses d'obstacles, les chasses au trésor et les sports de plein air comme le volley-ball ou le football.