15 jeux de communication amusants pour les équipes au travail

Imaginez votre équipe au travail comme un orchestre bien accordé. Chaque musicien joue son rôle en parfaite harmonie. Mais que se passe-t-il lorsqu'un instrument n'est pas synchronisé ? La mélodie faiblit, le rythme se brise et la performance tombe à plat.

C'est précisément ce qui se passe sur le lieu de travail lorsque la communication ne s'écoule pas sans heurts.

Une communication efficace est le chef d'orchestre qui maintient votre équipe synchronisée. C'est ce qui transforme un groupe d'individus en une équipe performante. En fait, des études montrent que les équipes dotées d'une communication solide sont non seulement plus productives, mais aussi plus performantes 4.5 fois plus susceptibles de conserver leurs employés .

Mais voici le défi : la communication ne se fait pas toute seule, elle doit être entretenue. Tout comme les musiciens d'un orchestre s'entraînent ensemble pour jouer en synchronisation, votre équipe doit régulièrement s'entraîner à communiquer pour mieux travailler ensemble.

Les activités de construction d'équipe sont parmi les meilleurs exercices pour ce type de pratique. Elles aident les membres de votre équipe à développer des compétences interpersonnelles et des connexions plus profondes en sortant de leur environnement de travail traditionnel et en s'engageant dans des expériences partagées.

Cet article dresse une liste de 15 jeux de communication amusants et engageants qui peuvent aider votre équipe à remonter le moral et à améliorer les compétences de communication et la productivité.

15 jeux de communication pour le renforcement de l'équipe qui sont vraiment amusants

Les jeux de communication pour le renforcement de l'équipe sont essentiels pour toutes les équipes performantes. Examinons quelques jeux auxquels vous pouvez jouer avec vos équipes internes et distantes.

Jeux pour briser la glace

Comme le titre l'indique, ces jeux permettent de briser la glace. Ils créent une atmosphère détendue et donnent un coup de fouet aux connexions entre les membres de l'équipe.

Deux vérités et un mensonge

Dans ce jeu classique, un membre de l'équipe partage trois affirmations à son sujet : deux vérités et un mensonge. Les autres membres de l'équipe devinent à tour de rôle quelle déclaration est le mensonge.

C'est une façon amusante et engageante d'apprendre des faits intéressants sur ses collègues tout en encourageant la pensée critique et le sens de l'observation.

Exemple: _Un membre de l'équipe peut dire : "J'ai sauté en parachute, je suis gaucher et j'ai vécu dans trois pays différents" Les autres doivent deviner quelles sont les deux affirmations qui sont vraies et lesquelles sont fausses

Conseils importants:

Encouragez la créativité et l'humour dans les déclarations

Veillez à ce que les mensonges soient crédibles pour rendre le jeu plus stimulant

Encouragez la participation active de tous les membres de l'équipe

UtiliserDocuments ClickUp pour créer un document numérique brise-glace où chacun peut partager ses déclarations

Plusieurs joueurs peuvent apporter des modifications au document de jeu en temps réel avec ClickUp Docs

Nœud humain

Cette activité brise-glace énergique implique que les membres d'une équipe se placent en cercle et saisissent aléatoirement la main de deux personnes, créant ainsi un nœud. L'équipe gagnante est déterminée par l'équipe qui dénoue le nœud sans lâcher la main de personne.

Ce jeu met l'accent sur le travail d'équipe, la communication ouverte et la capacité à résoudre des problèmes.

Conseils importants:

Assurez la sécurité en rappelant aux participants d'être doux lorsqu'ils démêlent le nœud

Divisez les grands groupes en équipes plus petites pour faciliter la gestion

Encouragez les participants à faire preuve de patience et de persévérance, car le démêlage du nœud peut prendre un certain temps

Trouve quelqu'un qui...

Ce jeu consiste à créer une liste de questions ou d'affirmations commençant par "Trouvez quelqu'un qui..." (par exemple, Trouvez quelqu'un qui a voyagé en Europe).

Les membres du groupe se mélangent et trouvent quelqu'un qui correspond à chaque affirmation. C'est un excellent moyen d'encourager l'interaction, de favoriser les rencontres et d'en apprendre davantage sur les expériences et les intérêts des collègues.

Conseils importants:

Créez un intervalle de questions varié pour répondre à des intérêts différents

Encouragez les membres de l'équipe à parler au plus grand nombre de personnes possible

Fixez une limite de temps pour le jeu afin de maintenir le niveau d'énergie

Utilisez ClickUp Docs pour créer la liste de questions à l'avance

Jeux de communication verbale

Ces jeux mettent l'accent sur l'efficacité de l'expression orale, de l'écoute et de la compréhension.

La chaîne de narration

Ce jeu communication collaborative l'exercice permet la créativité et l'écoute active.

Commencez par une seule phrase pour initier une narration. Chaque membre de l'équipe ajoute successivement une phrase, en s'appuyant sur la précédente pour créer une histoire cohérente.

Le défi consiste à maintenir la cohérence et à ajouter des rebondissements passionnants tout en écoutant activement les contributions des autres.

Ce jeu encourage le travail d'équipe, la créativité et l'exploitation des idées des autres.

Exemple: _La première personne peut dire : "Il était une fois une licorne magique" La personne suivante pourrait ajouter : "qui vivait dans un château aux couleurs de l'arc-en-ciel" Et ainsi de suite

Important tips:

Fixez une limite de temps pour maintenir le rythme et l'excitation

Encouragez les images vivantes et les éléments imaginatifs de l'histoire

UtiliserL'affiche de discussion de ClickUp pour une collaboration en temps réel et le partage d'idées pendant le jeu si vous jouez avec une équipe à distance

Les équipes à distance peuvent utiliser l'affiche de discussion de ClickUp pour communiquer pendant le match par messagerie instantanée

Téléphone cassé

Ce jeu classique met en évidence les risques de mauvaise communication verbale. Il s'agit d'un jeu en personne dans lequel un message est chuchoté d'une personne à l'autre dans une ligne. La dernière personne prononce le message final à haute voix.

Souvent, le message original subit des modifications importantes au cours de son parcours dans la chaîne, ce qui souligne l'importance d'une communication claire et concise. Ce jeu met en évidence les défis liés à la maintenance de la précision dans la transmission verbale des messages.

Exemple: _Une phrase simple comme "Le renard brun et rapide saute par-dessus le chien paresseux" peut être complètement modifiée au moment où elle atteint la fin de la chaîne

Conseils importants:

Demandez aux participants de garder le message initial simple et Effacées

Encouragez les participants à écouter attentivement avant de répéter le message

Comparez le message initial et le message final

Association de mots

Ce jeu rapide stimule la rapidité d'esprit et la créativité. Une personne prononce un mot et la suivante répond immédiatement par le premier mot qui lui vient à l'esprit. La chaîne se poursuit, créant des connexions inattendues et souvent humoristiques.

Ce jeu encourage la pensée spontanée, l'écoute active et l'esprit d'initiative.

Exemple: _Si la première personne dit "pomme", la suivante peut répondre par "rouge", puis par "camion de pompiers", et ainsi de suite

Conseils importants:

Encouragez les participants à répondre rapidement sans trop réfléchir

Créez une atmosphère vivante et énergique

Varier le mot de départ pour introduire différents thèmes

Les jeux de communication non verbale

Un jeu de communication non verbale met l'accent sur la compréhension du langage corporel et son impact sur la communication. Cette activité encourage l'observation, l'interprétation et l'expression sans l'utilisation de mots parlés.

Charades

Les charades sont un jeu classique dans lequel une personne joue un mot ou une phrase pendant que les autres devinent. L'acteur doit s'appuyer uniquement sur le langage corporel, les expressions faciales et les gestes pour transmettre le sens.

Pour améliorer l'expérience, pensez à utiliser des accessoires ou à diviser les participants en équipes pour créer un esprit de compétition. La clé de la victoire réside dans l'exagération et la clarté de la performance.

Exemple: La représentation "monter à bicyclette" implique d'imiter le mouvement de pédalage et les gestes d'équilibre

Conseils importants:

Encouragez les mouvements exagérés et expressifs

Faites tourner les rôles pour que chacun ait l'occasion de jouer et de deviner

UtiliserTableaux blancs ClickUp pour créer un Tableau virtuel ou ClickUp Docs pour noter les indices ou le score

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/white.jpg Les Tableaux blancs de ClickUp vous aident à collaborer visuellement pour les jeux de communication en ligne /$$img/

ClickUp's Whiteboards vous aide à collaborer visuellement pour les jeux de communication en ligne

Dessin à l'aveugle

Il s'agit d'un jeu mi-verbal, mi-non-verbal qui met l'accent sur l'importance d'une communication verbale claire et concise.

Une personne décrit une image tandis qu'une autre essaie de la dessiner sans la voir. Le descripteur doit utiliser des images vivantes, un langage descriptif et des références spatiales pour transmettre l'image avec précision.

Le dessinateur s'appuie sur l'écoute active et l'interprétation visuelle pour créer une représentation basée sur des indices verbaux.

Exemple: _La description d'un objet complexe tel qu'un vaisseau spatial nécessite un langage précis et évocateur pour le représenter avec exactitude. Une personne décrira le vaisseau spatial et l'autre personne essaiera de le dessiner en suivant les instructions et les détails donnés par la première personne

Conseils importants :

Encouragez le descripteur à peindre une image avec ses mots et à éviter les termes vagues

Fixez une limite de temps pour le dessin afin d'ajouter un élément de défi

Faites tourner les rôles pour que chacun ait l'occasion de décrire et de dessiner

Vous pouvez utiliser des Tableaux blancs ClickUp pour les dessins

Miroir

Mirror Me est un jeu qui met l'accent sur l'observation, l'imitation et la synchronisation. Deux personnes se font face et essaient d'imiter les mouvements de l'autre sans parler. Cet exercice améliore la communication non verbale, la coordination et le travail d'équipe.

Il est essentiel de commencer par des mouvements simples et d'augmenter progressivement la complexité pour stimuler les participants.

Exemple: Une personne peut commencer par des gestes simples, comme saluer ou applaudir, et l'autre doit reproduire les mouvements avec précision

Conseils importants:

Commencez par des mouvements simples et augmentez progressivement la complexité

Encouragez les participants à maintenir un contact visuel pour que l'effet miroir soit efficace

Expérimentez avec différentes parties du corps et différents mouvements

Jeux de communication assistée par la technologie

Ces jeux offrent une approche moderne du développement de la communication et de la.. la collaboration entre diverses équipes en tirant parti de la technologie.

Salle d'évasion virtuelle

Ce jeu immersif met au défi des équipes virtuelles de résoudre des énigmes, de déchiffrer des codes et de trouver des indices pour s'échapper d'une pièce virtuelle dans une limite de temps donnée. Il exige une réflexion critique, de la communication et un travail d'équipe pour surmonter les obstacles et atteindre l'objectif.

Les salles d'évasion virtuelles offrent un moyen dynamique et engageant d'amener les équipes à discuter du problème, à collaborer et à le résoudre.

Conseils importants:

Les joueurs ont besoin d'une communication et d'un partage d'informations clairs entre eux

Répartissez les tâches en fonction des points forts et des préférences de chacun

Paramétrez un chronomètre pour créer un sentiment d'urgence et d'excitation

UtiliserTâches ClickUp pour attribuer des rôles et des responsabilités au sein de l'équipe et ClickUp Docs pour créer des indices et des énigmes

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUps-Tasks.gif Créez des tâches et assignez-les rapidement aux membres de votre équipe avec ClickUp's Tasks /$$img/

Créez des tâches et assignez-les rapidement aux membres de votre équipe avec ClickUp's Tasks

Pictionnary en ligne

Le Pictionnary en ligne est un jeu classique qui prend une tournure numérique. Une personne dessine tandis que les autres devinent le mot ou la phrase.

Ce jeu amusant améliore également les compétences en dessin, en devinettes et en communication dans un paramètre virtuel. Il s'agit d'une activité de renforcement de l'esprit d'équipe qui encourage une réflexion rapide, un langage descriptif et un travail d'équipe efficace.

Conseils importants:

Faites tourner les rôles pour que chacun ait une chance de dessiner et de deviner

Utilisez une variété de catégories de mots pour mettre les participants au défi

Utilisez les Tableaux blancs de ClickUp pour dessiner et deviner

Questionnaire en ligne ou Trivia

Ce jeu interactif permet de tester les connaissances et de promouvoir une compétition amicale.

Des équipes ou des individus répondent à des questions sur un sujet spécifique ou sur des connaissances générales. Il améliore les compétences de communication, le travail d'équipe et le partage des connaissances dans une forme ludique et attrayante.

Il s'agit d'une activité de communication en ligne très courante (et appréciée) parmi les équipes éloignées.

Conseils importants:

Choisissez un sujet qui intéresse les participants

Créez un mélange de questions faciles et difficiles

Encourager le travail d'équipe et la collaboration pour répondre aux questions

Les jeux de résolution de problèmes en collaboration

Ces jeux encouragent le travail d'équipe et la pensée critique et requièrent des compétences accrues en matière de résolution de problèmes.

Ils requièrent également une communication efficace, de la coordination et une pensée créative pour surmonter les défis et atteindre un objectif commun.

L'île déserte

Cette activité simule une situation de survie, exigeant l'établissement de priorités et l'allocation de ressources. Les participants doivent décider des éléments essentiels à apporter sur une île déserte, en tenant compte de facteurs tels que la survie, le confort et le travail d'équipe.

Ce jeu renforce les compétences en matière de communication, de négociation et de résolution de problèmes. Les participants doivent évaluer l'importance des différents éléments, justifier leurs choix et parvenir à un consensus en équipe.

Conseils importants:

Les participants doivent communiquer ouvertement et se concentrer sur l'écoute active

Fixer des paramètres clairs quant au nombre d'éléments autorisés

Tenir compte des contraintes de temps pour ajouter de la pression et de l'urgence

Utilisez les Tableaux blancs de ClickUp pour le brainstorming et la prise de décision collaborative

Construire une tour

Ce défi classique requiert de la collaboration, de la créativité et des compétences en ingénierie structurelle. Les équipes disposent d'un matériel limité (guimauves, spaghettis ou cartes d'index) et doivent construire la tour autoportante la plus haute possible dans un délai imparti.

Ce jeu met l'accent sur le travail d'équipe, la résolution de problèmes et l'adaptabilité. Les participants doivent expérimenter différentes techniques de construction en tenant compte de la distribution du poids, de la stabilité et de la hauteur. Un travail d'équipe solide et une communication claire sont les clés de la réussite de ce jeu.

Conseils importants:

Encouragez l'expérimentation et les essais et erreurs

Insistez sur l'importance de rôles et de responsabilités clairs

Fixer une limite de temps pour ajouter de l'excitation et du défi

Machine de Rube Goldberg

Ce défi créatif consiste à créer une réaction en chaîne complexe d'évènements pour accomplir une tâche simple. Les équipes doivent concevoir et construire une machine en utilisant divers matériaux et accessoires. Ce jeu favorise la résolution de problèmes, la créativité et le travail d'équipe.

Les participants doivent communiquer efficacement pour trouver des idées, expérimenter des conceptions et résoudre les problèmes.

Conseils importants:

Expérimentez différents matériaux et angles pour optimiser la réaction en chaîne

Veillez à ce que chaque étape déclenche la suivante de manière fiable

Envisagez d'utiliser la vidéo pour enregistrer et analyser les performances de la machine

Utiliser ClickUp pour améliorer la communication au sein d'une équipe

ClickUp peut être un excellent outil de collaboration et d'échange d'informations outil de consolidation d'équipe pour le forfait, la gestion et la conduite des jeux susmentionnés.

Explorons comment vous pouvez tirer parti de ses fonctionnalités de base pour améliorer l'expérience de collaboration de votre équipe.

Tableaux blancs ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Whiteboards-1400x934.png Utilisez les Tableaux blancs de ClickUp pour faire du brainstorming, des forfaits et collaborer visuellement en ligne /$$$img/

Utilisez les Tableaux blancs de ClickUp pour faire du brainstorming, planifier et collaborer visuellement en ligne Tableaux blancs ClickUp offre aux équipes un espace dynamique et interactif pour collaborer, faire du brainstorming et visualiser des idées. C'est comme une toile virtuelle pour dessiner à main levée, prendre des notes et mapper des idées.

**Mon travail en temps réel, en partageant des idées et en apportant des modifications au tableau blanc

Génération d'idées: Brainstorming à l'aide d'aides visuelles pour rendre les sessions plus productives et engageantes

Brainstorming à l'aide d'aides visuelles pour rendre les sessions plus productives et engageantes Résolution de problèmes: Visualiser des problèmes complexes et les décomposer rapidement en étapes plus petites pour identifier des solutions

Visualiser des problèmes complexes et les décomposer rapidement en étapes plus petites pour identifier des solutions Planification de projets: Planifier et collaborer efficacement sur des projets avec des équipes distribuées à l'aide de cartes mentales, d'organigrammes et d'autres représentations visuelles

Planifier et collaborer efficacement sur des projets avec des équipes distribuées à l'aide de cartes mentales, d'organigrammes et d'autres représentations visuelles Partage des connaissances: documenter en collaboration les idées et les points de vue pour référence ultérieure afin d'aider à la prise de décision

ClickUp Docs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/docs-1.gif Organisez vos idées, vos ressources et les autres informations dont vous avez besoin en un seul endroit grâce à ClickUp Docs /$$img/

Organisez vos idées, vos ressources et les autres informations dont vous avez besoin en un seul endroit grâce à ClickUp Docs ClickUp Documents offre une plateforme centralisée permettant aux équipes de collaborer sur des documents, de partager des informations et de suivre la progression. C'est un environnement de travail partagé pour la création, la modification en cours et le commentaire de documents.

Stockage centralisé des documents: Stockez tous les documents pertinents en un seul endroit pour un accès et une référence faciles

Stockez tous les documents pertinents en un seul endroit pour un accès et une référence faciles Collaboration en temps réel: Modifiez les documents simultanément, ce qui facilite la collaboration et réduit les goulets d'étranglement

Modifiez les documents simultanément, ce qui facilite la collaboration et réduit les goulets d'étranglement Contrôle de version: Suivi des modifications apportées aux documents et retour aux versions précédentes si nécessaire

Suivi des modifications apportées aux documents et retour aux versions précédentes si nécessaire Commentaire et retour d'information: Laissez des commentaires et des suggestions directement sur les documents pour faciliter la discussion et fournir un retour d'information

Laissez des commentaires et des suggestions directement sur les documents pour faciliter la discussion et fournir un retour d'information Intégration avec d'autres outils: Intégration transparente avec d'autres fonctionnalités ClickUp, telles que Tâches et Discussions, pour un flux de travail unifié

ClickUp Affichage du chat

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/chat-view-1-1400x935.png Utilisez l'affiche de discussion de ClickUp pour regrouper les communications de l'équipe en un seul endroit /$$img/

Utilisez l'affichage du chat de ClickUp pour réunir la communication d'équipe en un seul endroit ClickUp Chat View est plus qu'un simple outil de messagerie ; c'est une plate-forme de communication dynamique en temps réel qui permet aux équipes de se connecter, de collaborer et de partager des informations. Il offre la messagerie instantanée, le partage de fichiers et l'intégration avec d'autres fonctionnalités ClickUp pour une communication et un travail d'équipe efficaces.

Messagerie instantanée : Communiquez avec les membres de l'équipe en temps réel, sans avoir recours à l'e-mail ou à d'autres méthodes de communication asynchrones

Communiquez avec les membres de l'équipe en temps réel, sans avoir recours à l'e-mail ou à d'autres méthodes de communication asynchrones Partage de fichiers: Partager des documents, des images et d'autres fichiers directement dans la discussion, réduisant ainsi le besoin de recourir à des plateformes de partage de fichiers externes

Partager des documents, des images et d'autres fichiers directement dans la discussion, réduisant ainsi le besoin de recourir à des plateformes de partage de fichiers externes Intégration avec d'autres outils: Gérez votre flux de travail en douceur grâce à l'intégration avec d'autres fonctionnalités telles que ClickUp Tasks et Docs

Gérez votre flux de travail en douceur grâce à l'intégration avec d'autres fonctionnalités telles que ClickUp Tasks et Docs Création de tâches: Convertit les messages de discussion en tâches, garantissant que les éléments d'action sont capturés et suivis

Convertit les messages de discussion en tâches, garantissant que les éléments d'action sont capturés et suivis Notifications en temps réel: Recevez des notifications en temps réel pour les nouveaux messages, ce qui vous permet de rester informé et de participer aux discussions

Note: L'affichage du chat dans ClickUp est également un outil efficace pour la création de tâches outil de communication sur le lieu de travail pour partager des mises à jour, lier des ressources, et plus encore, en regroupant toute la communication de votre équipe sous un même toit.

ClickUp Clips

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Clips.gif Utilisez les Clips de ClickUp pour capturer les moments importants /$$$img/

Utilisez les Clips de ClickUp pour capturer les moments importants ClickUp Clips est un puissant outil d'enregistrement d'écran qui permet de capturer, de partager et d'analyser du contenu vidéo au sein d'un site Web la collaboration au sein d'une équipe . Il fournit un moyen simple et rapide d'enregistrer et de partager des clips vidéo, ce qui accélère le partage des connaissances, le retour d'information et la documentation.

Enregistrement vidéo: Enregistrez facilement de courts clips vidéo directement dans ClickUp pour capturer des moments importants, des présentations ou des démonstrations

Enregistrez facilement de courts clips vidéo directement dans ClickUp pour capturer des moments importants, des présentations ou des démonstrations Partage et collaboration: Partager les clips enregistrés avec les membres de l'équipe pour un retour d'information, une discussion ou une référence

Partager les clips enregistrés avec les membres de l'équipe pour un retour d'information, une discussion ou une référence Intégration avec d'autres outils : Intégration avec d'autres fonctionnalités de ClickUp, vous permettant d'incorporer des vidéos dans des documents, de les partager en discutant ou de les joindre à des tâches

Intégration avec d'autres fonctionnalités de ClickUp, vous permettant d'incorporer des vidéos dans des documents, de les partager en discutant ou de les joindre à des tâches Edition vidéo: Utilisez les fonctionnalités d'édition telles que le découpage et le recadrage pour affiner vos clips avant de les partager

Utilisez les fonctionnalités d'édition telles que le découpage et le recadrage pour affiner vos clips avant de les partager Analyses: Suivez les affichages et les indicateurs d'engagement pour mesurer l'impact de vos clips

Modèles ClickUp

ClickUp propose une suite de modèles préconstruits conçus pour rationaliser les activités de l'entreprise la communication au sein de l'équipe et gérer les réunions. Ces modèles fournissent un cadre structuré pour organiser les interactions de votre équipe et faire en sorte que tout le monde soit informé et aligné sur les objectifs communs.

Modèle de plan de communication de ClickUp

Télécharger ce modèle Modèle de plan de communication de ClickUp offre un cadre structuré pour la communication au sein des équipes.

Création de contenu en collaboration : Les informations essentielles pour chaque élément de communication sont présentées dans les grandes lignes, ce qui permet aux membres de l'équipe d'affiner les messages en collaboration et d'en garantir la clarté

Les informations essentielles pour chaque élément de communication sont présentées dans les grandes lignes, ce qui permet aux membres de l'équipe d'affiner les messages en collaboration et d'en garantir la clarté **Gestion de contenu adaptable : utilisez différents formulaires d'information, y compris des annonces, des mises à jour de projet ou des invitations à la réflexion pour un partage efficace de l'information

Télécharger ce modèle

Modèle de matrice de communication et de réunion d'équipe de ClickUp

Télécharger ce modèle Modèle de matrice de communication et de réunion d'équipe de ClickUp est un outil puissant pour améliorer la communication et la collaboration au sein d'une équipe. Conçu à l'origine pour gérer les interactions et les réunions de routine, ce modèle peut être facilement adapté pour gérer la communication propre aux activités de renforcement de l'équipe.

Un hub de communication centralisé: Créer un point de référence unique pour toutes les communications liées à l'équipe, y compris les mises à jour, les annonces et les discussions

Créer un point de référence unique pour toutes les communications liées à l'équipe, y compris les mises à jour, les annonces et les discussions **Partage d'informations ciblé : adapter la communication à des équipes ou à des personnes spécifiques en fonction de leurs rôles et responsabilités

**Gestion efficace des réunions : utilisez la matrice pour planifier, programmer et suivre l'ordre du jour et les éléments d'action des réunions

Télécharger ce modèle

Rompre la glace et créer des liens : Essayez ces jeux amusants pour votre équipe

Incorporer des jeux sur votre lieu de travail n'est pas simplement une distraction ; c'est un investissement stratégique pour la dynamique de l'équipe .

Ces 15 jeux stimuleront le moral et vous aideront à atteindre les objectifs de votre équipe objectifs de communication de votre équipe . Si vous souhaitez offrir une expérience de travail agréable aux membres de votre équipe, ne cherchez pas plus loin que ClickUp.

Les équipes RH du monde entier utilisent ClickUp pour rationaliser et améliorer la communication et la collaboration au sein des équipes et créer des expériences mémorables pour les employés. Essayez ClickUp dès aujourd'hui !