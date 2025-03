Modèles de sondage Google Docs gratuits et incontournables

Tous les sondages n'ont pas besoin d'un outil complexe. Si vous passez plus de temps à paramétrer des enquêtes qu'à recueillir des informations, les modèles de sondage de Google Docs sont la solution idéale.

Grâce à ces modèles, vos enquêtes restent simples, que vous soyez propriétaire d'une petite entreprise à la recherche d'informations rapides sur ses clients, enseignant interrogeant ses élèves ou collecteur de données de recherche.

Nous avons rassemblé ci-dessous les meilleurs modèles de sondage Google Docs gratuits pour vous aider à démarrer. Mais si vous avez besoin de plus de structure, par exemple pour suivre les réponses dans le temps ou organiser les évaluations de manière plus efficace, nous avons également inclus des modèles avancés riches en fonctionnalités en guise d'alternatives.

Cela dit, si Google Docs est votre outil de prédilection, voyons d'abord comment choisir le modèle le mieux adapté à vos besoins.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de sondage Google Docs ?

Un modèle de sondage Google Docs efficace est clair, attrayant et adapté à vos besoins. Voici les fonctionnalités clés à rechercher :

Conception personnalisable : Choisissez un modèle qui vous permet de personnaliser facilement les dispositions, le texte et les couleurs afin de refléter l'objectif de votre sondage

: Choisissez un modèle qui vous permet de personnaliser facilement les dispositions, le texte et les couleurs afin de refléter l'objectif de votre sondage Variété de types de questions : Recherchez un modèle qui offre une assistance pour diverses formes de questions (choix multiples, réponses courtes et échelles d'évaluation) afin d'obtenir un intervalle de réponses

: Recherchez un modèle qui offre une assistance pour diverses formes de questions (choix multiples, réponses courtes et échelles d'évaluation) afin d'obtenir un intervalle de réponses Directives Effacées : Optez pour un modèle avec des instructions personnalisées pour guider les répondants sur l'objectif du sondage et la façon de le remplir

: Optez pour un modèle avec des instructions personnalisées pour guider les répondants sur l'objectif du sondage et la façon de le remplir Flux logique : Sélectionnez un modèle qui présente les questions dans une commande logique, afin de maintenir l'intérêt des répondants et de leur permettre d'achever le sondage plus facilement

: Sélectionnez un modèle qui présente les questions dans une commande logique, afin de maintenir l'intérêt des répondants et de leur permettre d'achever le sondage plus facilement Mise en forme adaptée aux mobiles : Choisissez un modèle facile d'accès et d'utilisation sur les appareils mobiles afin que les répondants puissent participer de n'importe où

💡 Pro Tip: Try Modèles de formulaires Google comme alternative à la création de sondages à l'aide des environnements de travail Google. Les formulaires Google offrent un suivi automatisé des réponses et une intégration facile avec Google Sheets pour une analyse efficace des données.

Modèles de sondages gratuits dans Google Docs

Bien que Google Docs ne dispose pas de formulaires intégrés, il est facile d'en créer un. Si vous souhaitez gagner du temps sur l'installation, des plateformes externes offrent des modèles de questionnaires efficaces que vous pouvez personnaliser dans Google Docs (et d'autres outils en ligne). Vous pouvez même les télécharger pour les modifier hors cours dans Word.

Ces modèles sont polyvalents et vous permettent de réaliser des sondages en ligne ou de les imprimer pour des sondages en personne.

Découvrez ci-dessous les meilleures options gratuites.

1. Modèle de sondage Google Docs par TEMPLATE.NET

via TEMPLATE.NET Les Modèle de sondage Google Docs par TEMPLATE.NET ressemble à une discussion amicale. Il s'agit d'un simple questionnaire d'une page conçu pour vous permettre de prendre rapidement le pouls des préférences et des expériences de vos participants.

Le modèle comporte un tableau intégré mettant en forme différentes questions, notamment des questions à choix multiples, des échelles d'évaluation et des réponses sur l'échelle de Likert ("Très probable" à "Très improbable"), afin d'évaluer les préférences des utilisateurs.

Ce modèle flexible peut être personnalisé pour s'adapter à votre secteur d'activité ou à votre cas d'utilisation. Il peut également être téléchargé en forme PDF.

Idéal pour: Les entreprises locales qui cherchent à évaluer l'expérience de leurs clients avec un retour d'information rapide

2. Modèle de sondage en blanc par TEMPLATE.NET

via TEMPLATE.NET Les Modèle de sondage vierge par TEMPLATE.NET est un questionnaire d'une page qui s'adapte facilement à vos besoins particuliers. Il comporte des fonctionnalités pratiques pour accélérer la personnalisation.

Les questions existantes vous donnent un aperçu de la manière dont les participants interagissent avec votre produit. Vous trouverez des questions ouvertes qui invitent à des commentaires détaillés, des requêtes de fréquence pour approfondir les habitudes et l'engagement, et des évaluations d'échelle pour mesurer la satisfaction et les chances d'achats répétés.

Idéal pour: Les startups qui souhaitent recueillir les commentaires de leurs clients sur le lancement de nouveaux produits

3. Questionnaire d'évaluation de recrutement par TEMPLATE.NET

via TEMPLATE.NET Les Questionnaire d'enquête sur l'évaluation du recrutement par TEMPLATE.NET vous affiche clairement la façon dont les candidats perçoivent votre processus de recrutement. Ce sondage détaillé de sept pages combine des questions quantitatives (échelles, évaluations, oui/non) et qualitatives (questions ouvertes) pour vous aider à avoir une vue d'ensemble.

Vous pouvez rapidement mesurer la satisfaction à l'égard de divers aspects du processus de recrutement et affiner votre approche du recrutement afin d'améliorer l'expérience des candidats.

Idéal pour: Les équipes RH des petites organisations qui souhaitent évaluer leur processus de recrutement

4. Modèle de sondage sur les attentes des clients d'un restaurant par TEMPLATE.NET

via TEMPLATE.NETOutils de rétroaction des clients sont un moyen intelligent d'apprendre ce que veulent vraiment vos clients.

Les Modèle de sondage sur les attentes des clients d'un restaurant par TEMPLATE.NET confère un aspect poli et professionnel à votre sondage, avec un espace pour votre logo et des en-têtes et pieds de page prédéfinis pour l'emplacement et l'image de marque.

Le sondage se branche sur des sections couvrant à la fois les aspects humains (comme l'étiquette du serveur) et les aspects techniques de la restauration (comme la perception de l'équité des prix), à l'aide d'échelles d'évaluation pour faciliter le retour d'informations. Vous pouvez également connaître l'avis des clients sur le goût, la qualité et la variété de votre menu.

Ajouter questions relatives à la découverte du client à ce modèle vous aideront à améliorer encore les services et les menus proposés.

Idéal pour: Les propriétaires de restaurants indépendants à la recherche de commentaires ciblés de la part de leurs clients

5. Modèle de sondage sur la conformité des employés par TEMPLATE.NET

via TEMPLATE.NET Les Modèle de sondage sur la conformité des employés par TEMPLATE.NET est parfait pour mesurer l'adéquation entre la culture de votre lieu de travail et les politiques de votre entreprise.

Ce sondage de deux pages combine des cases à cocher et des questions ouvertes pour évaluer la compréhension et l'adhésion de votre équipe aux directives de l'organisation. Il s'agit d'un excellent complément à votre pile de logiciels de sondage pour les employés .

Chaque titre de question confirme l'accord sur des politiques clés, comme la lutte contre le harcèlement et la discrimination, ce qui garantit que tout le monde est sur la même page. En outre, les questions relatives à la sensibilisation vous aident à repérer les violations potentielles qui passent inaperçues.

Grâce à l'avis de confidentialité inclus, les employés peuvent faire part de leurs commentaires ouvertement et honnêtement.

Idéal pour: Les organisations à but non lucratif qui cherchent à évaluer la compréhension des directives opérationnelles par les bénévoles

Limites de l'utilisation de Google Docs pour les modèles de sondage Google Docs

Les formulaires de sondage de Google Docs constituent un point de départ solide pour la réalisation de la recherche sur les utilisateurs . À font cependant des défis, tels que :

Pas de logique d'enquête avancée: Dans les formulaires Google Docs, chaque personne interrogée voit les mêmes questions, sans branche dynamique basée sur ses réponses précédentes

Dans les formulaires Google Docs, chaque personne interrogée voit les mêmes questions, sans branche dynamique basée sur ses réponses précédentes Collecte manuelle des données: Une fois votre sondage diffusé, vous devrez analyser les réponses par vous-même - pas d'analyse automatique ici

Une fois votre sondage diffusé, vous devrez analyser les réponses par vous-même - pas d'analyse automatique ici **Limites de la mise en forme : les options de conception sont basiques, vos sondages risquent donc de ne pas être aussi soignés ou professionnels que vous le souhaiteriez

**Défis liés à la collaboration : la collaboration peut être difficile, en particulier lorsque de grandes équipes tentent de modifier le même document

Problèmes d'anonymat des réponses: Google Docs ne garantit pas l'anonymat, ce qui peut inciter les personnes interrogées à hésiter à donner leur avis en toute honnêteté

Google Docs ne garantit pas l'anonymat, ce qui peut inciter les personnes interrogées à hésiter à donner leur avis en toute honnêteté **Problèmes d'intégration : Google Docs ne se connecte pas toujours facilement avec d'autres outils, tels que les plateformes d'e-mail marketing ou les systèmes de gestion de données

Pour des besoins plus avancés, explorez ces Google Docs et Alternatives à Google Forms .

Modèles de sondage alternatifs pour Google Docs

La réussite de votre sondage commence par le choix du bon modèle logiciel de création de formulaires . Vous voulez un outil qui transforme rapidement les questions en informations et ces informations en éléments d'action. Et c'est plus facile lorsque vous pouvez suivre et visualiser les réponses dans des formes intuitives. ClickUp est une plateforme de gestion de projet de bout en bout conçue pour faciliter les flux de travail, notamment la réalisation, la gestion et l'analyse des sondages. Son interface conviviale vous aide à mettre en place des sondages et des projets sur mesure en quelques paramètres. L'environnement ClickUp est doté d'un réseau neuronal piloté par l'IA, d'intégrations avec vos outils favoris, d'une automatisation intelligente qui transforme les réponses aux formulaires en tâches, et bien plus encore. Affichage du formulaire de ClickUp est l'une de ses principales offres. Il simplifie la collecte d'informations en gardant les commentaires organisés en un seul endroit et accessibles dans différentes formes visuelles. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'analyse des données plutôt que de les passer au crible. De plus, grâce à la logique conditionnelle, les questions s'adaptent aux réponses précédentes, ce qui garantit que vos formulaires sont toujours pertinents.

Cet affichage de formulaire fonctionne parfaitement avec le reste de ClickUp. Lorsque quelqu'un soumet une réponse, vous pouvez automatiquement la connecter à des tâches et des projets pertinents dans votre organisation.

Mettre en place un moyen intuitif pour les parties prenantes de partager des informations à l'aide du formulaire ClickUp

Ci-dessous, nous avons rassemblé nos meilleurs modèles de sondages gratuits parfaits pour les débutants.

Modèle de sondage ClickUp sur le retour d'information sur les produits

Logiciel de retour d'information sur les produits peut être la clé d'une mise à jour éclairée des produits.

Le logiciel Modèle de sondage ClickUp sur les résultats de l'évaluation des produits recueille directement auprès de vos clients des informations sur l'évolution de vos produits.

Le formulaire de sondage du modèle couvre des questions sur tout, du prix à la satisfaction de la qualité en passant par la facilité d'utilisation et le service à la clientèle. Les options de menu déroulant, les évaluations en emoji et les choix codés par couleur le rendent visuellement attrayant et facile à remplir pour les clients.

Toutes les réponses sont compilées dans la liste Vue des envois pour que votre équipe d'assistance puisse les examiner en détail. La vue Liste "Évaluations des produits" trie ensuite toutes les évaluations par produit, ce qui vous donne un aperçu clair de la productivité de chaque produit. Une formule intégrée permet même de calculer la note moyenne de chaque produit.

Pour un aperçu rapide, le tableau "Satisfaction globale" fait office de tableau de bord et met en évidence les domaines qui nécessitent une attention particulière en fonction des évaluations les plus faibles.

Avec ClickUp Brain avec ClickUp Brain, l'assistant IA de ClickUp, vous pouvez analyser rapidement les commentaires ouverts pour en extraire les points douloureux et prioriser les mises à jour de fonctionnalités.

⚡️Ideal pour: Les chefs de produit qui cherchent à recueillir des avis détaillés de clients sur une nouvelle fonctionnalité logicielle

2. Modèle de sondage sur l'engagement des employés ClickUp

Modèle de sondage sur l'engagement des employés de ClickUp

L'enquête Modèle de sondage sur l'engagement des employés ClickUp place vos employés au centre des exercices de feedback sur le lieu de travail, vous aidant à comprendre ce qui compte vraiment pour votre équipe. Grâce à une participation anonyme, ils peuvent partager leurs idées en toute liberté.

Le formulaire intégré comprend les éléments suivants des questions de sondage sur la satisfaction des employés les questions de l'enquête de satisfaction des employés sont nombreuses et couvrent tout, de la satisfaction du rôle au travail d'équipe, en passant par l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et la culture de l'entreprise. Vous trouverez des options de menu déroulant pour sélectionner les équipes et les rôles, ainsi que des évaluations amusantes en émoji et des échelles à code couleur pour faciliter la réponse au formulaire.

L'onglet "Verbatims" du modèle est une fonctionnalité remarquable : il répertorie les réponses aux questions ouvertes, ce qui vous permet d'obtenir une image plus complète de l'opinion des employés.

⚡️Ideal for: HR managers in remote-first companies aiming to boost team moral

3. Modèle de plan d'action pour les résultats du sondage sur l'engagement ClickUp

ClickUp Engagement Survey Results Action Plan Template (Modèle de plan d'action pour les résultats de l'enquête sur l'engagement)

Avec une page wiki dédiée, le plan d'action pour les résultats de l'enquête d'engagement de ClickUp est un modèle de plan d'action Modèle de plan d'action pour les résultats du sondage sur l'engagement ClickUp vous aide à transformer les commentaires des employés en améliorations concrètes.

Ce hub central comporte trois parties principales. Commencez par la section "Aperçu", où vous pouvez présenter les indicateurs de performance de l'entreprise et la dynamique de l'équipe.

Dans la section "**Analyse", vous pouvez créer un tableau pour visualiser le plan d'action de votre sondage. Définissez les problèmes (par exemple, un moral bas dans certaines équipes), identifiez les causes profondes (par exemple, des ressources insuffisantes) et mettez le doigt sur les domaines à améliorer (par exemple, en fournissant davantage de possibilités d'évolution de carrière).

Vous pouvez également classer les défis en utilisant la classification 4M1E (Homme, Machine, Matériel, Méthode, Environnement). En outre, vous pouvez attribuer des paramètres et des propriétaires et fixer des cibles.

Enfin, vous pouvez résumer votre forfait dans la section "Statut et recommandations", en y ajoutant des suggestions personnalisées questions d'évaluation pour les gestionnaires d'assurer l'alignement entre les responsables des équipes transversales.

⚡️Ideal for: HR managers in small-to-medium organizations looking to improve cross-team communication

Lire la suite: Exemples de feedbacks efficaces pour les employés afin de fournir des commentaires objectifs et de stimuler le moral

4. Modèle de résultats de sondage ClickUp sur la satisfaction de la clientèle

Modèle de résultats de sondage sur la satisfaction des clients ClickUp

L'enquête Modèle de résultats du sondage ClickUp sur la satisfaction de la clientèle recueille et analyse les commentaires des clients afin d'identifier les domaines dans lesquels vous pouvez améliorer vos produits ou services.

Il s'agit d'un formulaire de sondage partageable. Vous y trouverez des champs personnalisés pour étiqueter les agents d'assistance et des évaluations emoji permettant aux clients d'évaluer l'utilité, la clarté et la qualité de résolution des agents. Une question pratique de type "oui/non" en haut du formulaire vous permet de savoir si le problème a été résolu.

Tous les commentaires affichés sont regroupés dans plusieurs vues. La liste des répondants affiche toutes les réponses des clients, en les personnalisant en fonction de la fermeture ou non de leur problème. La vue Tableau affiche un instantané des évaluations des connaissances pour un aperçu rapide de la qualité du retour d'information.

Vous pouvez utiliser ClickUp Discuter pour susciter des discussions en temps réel avec votre équipe d'assistance sur les tendances en matière de retour d'information. Cela ouvre la porte à un brainstorming immédiat sur la façon de répondre aux préoccupations des clients.

Le plus intéressant ? Discuter vous permet de convertir n'importe quel message en une tâche traçable et réalisable en un seul clic. Mon travail et vos discussions sont regroupés sur une seule et même plateforme, ce qui facilite le suivi des abonnés !

⚡️Ideal pour: Les équipes d'assistance client qui cherchent à identifier les lacunes dans la qualité de leurs réponses de service

5. Modèle de formulaire ClickUp

Modèle de formulaire de ClickUp

Le Modèle de formulaire ClickUp est un outil de sondage polyvalent pour tous vos besoins de collecte de données.

Le modèle comporte un formulaire d'inscription partageable avec des questions préliminaires personnalisées sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Il permet également à votre public cible de télécharger des fichiers directement à partir de leurs appareils ou d'un stockage cloud (comme Google Drive), ce qui facilite la collecte de documents tels que des photos d'identité.

La vue Liste " Résumé " affiche les données collectées organisées et codées en couleur par statut, et la vue Tableau " Étapes " affiche un aperçu de l'état d'avancement de chaque élément dans le processus d'examen. Chaque carte de tâche contient des détails clés, ce qui vous évite d'activer/désactiver les onglets pour obtenir des informations.

⚡️Ideal pour: Les équipes de recherche qui cherchent à organiser l'inscription des participants aux études

6. Modèle de formulaire de rétroaction ClickUp

Modèle de formulaire de retour d'information de ClickUp

Une version généralisée du modèle de sondage sur la satisfaction de la clientèle, le formulaire de rétroaction de ClickUp Modèle de formulaire de retour d'information ClickUp vous aide à recueillir les commentaires des utilisateurs finaux, des fournisseurs ou des membres de l'équipe.

Le formulaire intégré est paramétré pour les fournisseurs prestataires, mais vous pouvez facilement le personnaliser modèle de formulaire de retour d'information pour répondre à vos besoins. Des menus déroulants avec code couleur pour les domaines de service et les agents d'assistance facilitent la catégorisation. Les clients peuvent évaluer leur expérience globale à l'aide d'un système d'évaluation par étoiles, et un champ de texte long leur permet de faire des suggestions.

L'affichage de la liste "Évaluation du service" vous permet de regrouper les commentaires par type de service et d'attribuer aux clients des niveaux de priorité pour les suivis en fonction de l'importance ou du niveau d'engagement.

Dans la vue Liste "Évaluation des fournisseurs", les commentaires sont regroupés par membre de l'équipe, ce qui vous permet d'identifier les employés qui ont besoin d'une formation supplémentaire.

Enfin, la vue Tableau " Recommandation globale " organise les commentaires en fonction des recommandations des clients, en les classant de l'évaluation la plus élevée à la plus faible. Cette installation vous permet de fêter les victoires avec votre équipe ou de la coacher lors de sa prochaine réunion individuelle.

⚡️Ideal pour: Les établissements d'enseignement qui cherchent à recueillir les commentaires des étudiants sur l'efficacité des cours

Avec vos sondages hébergés dans ClickUp, vous pouvez centraliser la collecte des données et visualiser les résultats au sein même de votre écosystème de gestion de projet. Vous pouvez filtrer, étiqueter et catégoriser les réponses facilement, ce qui simplifie l'analyse des données.

Les modèles de sondage ClickUp ci-dessus peuvent être intégrés directement dans vos flux de travail plus larges, ce qui facilite l'extraction des informations directement dans les projets connexes et leur mise en œuvre.

Transformez les réponses aux sondages en informations avec ClickUp

Les modèles de sondage Google Docs sont parfaits pour les recherches légères, mais lorsque vos sondages ont besoin de plus de puissance, comme des questions interactives ou un suivi en temps réel, ClickUp offre une étape supplémentaire.

Que vous souhaitiez recueillir les commentaires de vos clients, impliquer vos employés ou évaluer des étudiants, vous trouverez des modèles de sondage adaptés à vos besoins.

Ces modèles ne laissent pas les commentaires s'accumuler ; ils les transforment en tâches que vous pouvez classer par ordre de priorité, assigner et gérer. Les données sont automatiquement organisées en listes et tableaux de bord, ce qui vous permet de tout activer/désactiver sur une seule plateforme.

Les automatisations et intégrations intelligentes simplifient encore davantage les suivis et la collaboration au sein de l'équipe.

Et le plus beau, c'est que ces modèles sont totalement gratuits Ces modèles sont totalement gratuits. 💸

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et transformez la façon dont vous recueillez et agissez sur le retour d'information.