10 Meilleur logiciel de visualisation de Microsoft Project pour 2025

Lorsque j'ai commencé à travailler comme gestionnaire de projet, j'ai rapidement constaté que Microsoft Project était certes puissant, mais que son coût élevé et ses licences complexes posaient des problèmes à de nombreuses personnes.

Il était difficile de s'y retrouver dans les licences en volume : mon équipe allait-elle utiliser toutes les fonctionnalités ou ne payait-elle que pour des extras ? De plus, les modifications de fichiers non autorisées rendaient la maintenance difficile.

J'avais besoin d'une solution plus simple et je me suis donc tourné vers Microsoft Project Viewer pour aider mon équipe à accéder aux détails des projets et à les partager sans avoir à se préoccuper des licences.

Dans cet article, je partagerai avec vous mes 10 meilleurs choix de logiciels de visualisation de Microsoft Project, ainsi que leurs meilleures fonctionnalités et leurs limites, afin que vous puissiez prendre une décision en toute connaissance de cause.

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de visualisation de Microsoft Project?

Toutes les visionneuses Microsoft Project permettent d'accéder aux fichiers de projet, mais certaines offrent des fonctionnalités supplémentaires, ce qui en fait de véritables Alternatives à Microsoft Project . Ces capacités supplémentaires peuvent grandement améliorer la collaboration au sein de l'équipe et le partage des informations.

Voici quelques fonctionnalités incontournables à prendre en compte par les gestionnaires de projet :

Ouvrir les fichiers MPP: S'assurer de la compatibilité avec les différents formats de fichiers (.mpp, .mpt, .mpx, .xml) pour un accès achevé au projet

S'assurer de la compatibilité avec les différents formats de fichiers (.mpp, .mpt, .mpx, .xml) pour un accès achevé au projet Partager les fichiers de projet: Rechercher des options permettant d'exporter les fichiers MPP au format Excel ou CSV pour faciliter le partage avec des utilisateurs n'appartenant pas à Microsoft Project

Rechercher des options permettant d'exporter les fichiers MPP au format Excel ou CSV pour faciliter le partage avec des utilisateurs n'appartenant pas à Microsoft Project Imprimez les fichiers du projet: Assurez-vous que la visionneuse permet d'imprimer facilement les copies papier dont vous aurez besoin pour les réunions

Assurez-vous que la visionneuse permet d'imprimer facilement les copies papier dont vous aurez besoin pour les réunions Assistance aux systèmes d'exploitation: Confirmez la compatibilité avec votre système d'exploitation, qu'il s'agisse de Windows, Mac ou Linux

Confirmez la compatibilité avec votre système d'exploitation, qu'il s'agisse de Windows, Mac ou Linux Affichage des diagrammes et des rapports: Vérifier la présence de visuels de projet essentiels tels que les diagrammes de Gantt et les rapports d'affectation des ressources

Vérifier la présence de visuels de projet essentiels tels que les diagrammes de Gantt et les rapports d'affectation des ressources Accès aux affichages personnalisés: Assurez-vous qu'il peut ouvrir les affichages personnalisés créés dans Microsoft Project pour une présentation précise des données

Assurez-vous qu'il peut ouvrir les affichages personnalisés créés dans Microsoft Project pour une présentation précise des données Exporter des fichiers: Vérifier la possibilité d'exporter des fichiers vers Microsoft Project ou Excel pour faciliter les mises à jour

Vérifier la possibilité d'exporter des fichiers vers Microsoft Project ou Excel pour faciliter les mises à jour Traiter les fichiers volumineux: Soyez conscient des limites de taille de fichier qui peuvent restreindre l'accès à des projets plus importants

Soyez conscient des limites de taille de fichier qui peuvent restreindre l'accès à des projets plus importants **Intégration avec les services cloud : vérifiez la compatibilité avec SharePoint, Google Drive et OneDrive

Assistance pour des versions spécifiques: Confirmez la compatibilité avec les versions de Microsoft Project que vous utilisez

Les 10 meilleurs logiciels de visualisation de Microsoft Project

Voici mes 10 meilleures options de logiciels de visualisation Microsoft Project qui vous permettent d'afficher et de partager les forfaits de projets Microsoft en détail : 👇🏼

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion de projet globale avec des intégrations) ClickUp offre à la fois des capacités de visualisation de fichiers Microsoft Project et des fonctionnalités complètes de gestion de projet, ce qui en fait un excellent choix pour les équipes qui souhaitent travailler avec des fichiers MS Project tout en ayant accès à des outils de gestion de projet supplémentaires.

Bien qu'il ne soit pas spécifiquement conçu comme un visualiseur de MS Project, Logiciel de gestion de projet ClickUp est une plateforme polyvalente qui mérite d'être prise en considération pour la gestion de vos projets.

J'ai choisi ClickUp comme premier choix parce qu'il combine des capacités d'intégration avec des outils de collaboration, ce qui en fait le meilleur outil de gestion de projet .

Tâches ClickUp

Avec Tâches ClickUp avec ClickUp Tasks, vous pouvez diviser des projets complexes en tâches gérables et les aligner sur votre flux de travail. Ajoutez des champs personnalisés, liez des tâches dépendantes et classez-les par types de tâches pour vous assurer que tout est organisé comme vous le souhaitez.

Cette personnalisation va au-delà du simple fait d'afficher des fichiers et permet de gérer activement vos projets.

Visualiser le travail à travers plusieurs Listes pour gérer les tâches transversales et planifier les Sprints avec ClickUp Tasks

ClickUp Intégrations

En tant qu'utilisateur de ClickUp, j'aime comment Intégrations ClickUp qui compte plus de 1 000 outils, permet d'importer et d'exporter des données sans effort.

Que vous apportiez des tâches depuis Asana, Trello ou Jira, ou que vous synchronisiez avec Google Drive, Slack et HubSpot, ClickUp fait en sorte que tout soit rationalisé et accessible en un seul endroit.

Unifiez vos outils avec ClickUp Integrations et gérez tous vos projets à partir d'une seule plateforme

Les diagrammes de Gantt sont parfaits pour le suivi des échéanciers, tandis que les tableaux Kanban sont parfaits pour visualiser le flux de travail et gérer les priorités des tâches.

Affichages ClickUp

Bien que de nombreux afficheurs de Microsoft Project permettent principalement d'afficher des fichiers .mpp, ClickUp Affiche va plus loin. Elle vous permet de gérer activement vos projets grâce à des vues personnalisables telles que les diagrammes de Gantt et les tableaux Kanban.

Affichez le chemin critique dans ClickUp Gantt et assurez-vous que vos projets atteignent chaque jalon

Le Modèle de gestion de projet ClickUp facilite le forfait grâce à un espace préconstruit qui organise le travail en dossiers par phase de projet.

Voici ce qu'il peut vous aider à réaliser :

Visualiser et suivre les ressources: Obtenir un aperçu clair des ressources du projet

Obtenir un aperçu clair des ressources du projet Gérer et prioriser les tâches: Attribuer et prioriser les tâches avec plusieurs affichages de flux de travail

Attribuer et prioriser les tâches avec plusieurs affichages de flux de travail Collaboration sans faille:Synchronisez sans effort avec les parties prenantes et votre équipe

Ce modèle gratuit affiche une liste flexible et des vues Tableau de type Kanban pour un suivi immédiat de la progression, ainsi que six statuts de tâches personnalisés pour indiquer si les éléments d'action sont en progression, ouverts ou complétés.

Par rapport aux logiciels de visualisation Microsoft Project classiques, ce modèle ClickUp offre une approche plus interactive, vous permettant de gérer les tâches et de collaborer avec votre équipe, plutôt que de vous contenter d'afficher des données.

🌟 Archives des modèles: Explorez notre intervalle de modèles de gestion de projet pour tous les besoins, des flux de travail agiles aux stratégies de marketing.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Contrôlez l'accès: Définissez les permissions et contrôlez qui peut voir ou modifier vos projets en créant des liens partageables pour les Listes ou les Documents

Définissez les permissions et contrôlez qui peut voir ou modifier vos projets en créant des liens partageables pour les Listes ou les Documents Centraliser les informations: Organisez votre travail de manière structurée à travers les Espaces, les projets, les listes, les tâches et les sous-tâches. Vous pouvez également ajouter des champs personnalisés pour un suivi et une organisation plus détaillés

Organisez votre travail de manière structurée à travers les Espaces, les projets, les listes, les tâches et les sous-tâches. Vous pouvez également ajouter des champs personnalisés pour un suivi et une organisation plus détaillés Suivi du temps: Optimisez le flux de travail de votre gestion de projet en utilisant la fonctionsuivi du temps et rapports qui fournissent des informations détaillées sur la durée des tâches et l'affectation des ressources

Optimisez le flux de travail de votre gestion de projet en utilisant la fonctionsuivi du temps et rapports qui fournissent des informations détaillées sur la durée des tâches et l'affectation des ressources Collaborez avec votre équipe: Utilisez les commentaires, les discussions et les @mentions pour rester en connexion et vous assurer que tout le monde est sur la même page tout au long du cycle de vie du projet

Utilisez les commentaires, les discussions et les @mentions pour rester en connexion et vous assurer que tout le monde est sur la même page tout au long du cycle de vie du projet Suivi de la progression: Tenez tout le monde au courant, y compris les parties prenantes externes, grâce à la fonction personnalisable Tableaux de bord ClickUp qui montrent la progression en temps réel des indicateurs clés du projet pour comprendre les domaines d'amélioration

Alignez et suivez les objectifs collectifs de votre équipe avec les objectifs groupés dans les tableaux de bord ClickUp

Gestion des connaissances par IA: Accédez instantanément à des réponses sur les tâches, les documents et les membres de l'équipe par le biais de ClickUp Brain éliminant ainsi le besoin de passer au crible de multiples sources d'information

Exploiter ClickUp AI pour rationaliser la gestion de projet en automatisant les tâches, en générant des insights et en créant du contenu

Les limites de ClickUp

Il peut y avoir une courbe d'apprentissage abrupte en raison des fonctionnalités complètes de gestion de projet de ClickUp

L'application mobile est encore en cours de développement et ne fait pas encore jeu égal avec les performances et les fonctions de la version web

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

_Je cherchais une plateforme de gestion de projet, et j'ai trouvé la meilleure. Tout de suite, j'ai eu l'impression que ClickUp pouvait résoudre tous nos problèmes et créer des solutions prêtes à l'emploi pour nous apporter des avantages que je n'avais même pas imaginés

Dayana Mileva, Directrice de compte (Pontica Solutions)

✨ Bonus tip: Vous cherchez à améliorer le suivi de vos projets ? Notre collection de exemples de tableaux de bord de projet vous aideront à concevoir des visualisations intuitives qui transforment votre flux de travail et renforcent l'efficacité de votre équipe.

2. Project Plan 365 (le meilleur pour la compatibilité avec Microsoft Project sur n'importe quel appareil)

Via : Forfait du projet 365 Project Plan 365, développé par Housatonic Software, est un outil de gestion de projet compatible avec les fichiers Microsoft Project (.mpp).

Il vous permet d'ouvrir et de modifier directement les fichiers Microsoft Project sans les importer ni les exporter, ce qui facilite la collaboration.

Cet outil permet une planification et une collaboration sans faille, en particulier pour les utilisateurs familiarisés avec Microsoft Projects. Que vous gériez des projets traditionnels ou que vous utilisiez des méthodologies Agile modernes, cet outil facilite le suivi de la progression et l'organisation de tout.

Les meilleures fonctionnalités de Project Plan 365

Accédez à vos projets sur n'importe quel appareil -PC, Mac, iOS, ou Android

Connectez-vous aux principaux services cloud tels que Google Drive, Dropbox, OneDrive et SharePoint, pour que vos données soient toujours accessibles et sécurisées

Calculez les coûts, les délais et les chemins critiques grâce à son moteur de planification avancé

Créez de superbes diagrammes de Gantt et rapports visuels pour suivre la progression de vos projets

Les limites de Project Plan 365

Vous pouvez être confronté à des plantages occasionnels lorsque vous travaillez avec des diagrammes complexes

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes de synchronisation avec Dropbox

Tarifs du projet Plan 365

Standard: 10 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

10 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) Business: 16 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

💡Conseil pro: Planifiez des mises à jour régulières dans le logiciel de visualisation pour tenir les parties prenantes du projet informées de la progression et des changements. Cela permet d'éviter les erreurs de communication et de maintenir l'alignement de tous.

3. MOOS Project Viewer (Le meilleur pour l'affichage léger de fichiers Microsoft Project)

Via : Visionneuse de projets MOOS MOOS Project Viewer est un logiciel de licence basé sur l'utilisateur qui fonctionne sur n'importe quelle plateforme compatible Java, y compris Windows, Mac OS X et Linux. Il s'agit d'une solution rentable pour les gestionnaires de projet et les parties prenantes, ce qui en fait une option flexible pour les utilisateurs sur plusieurs systèmes.

Bien qu'il n'ait pas été développé par Microsoft®, ce visualiseur Microsoft Project est conçu pour vous offrir toutes les capacités d'affichage dont vous avez besoin pour gérer efficacement vos projets.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Project Viewer

Ouvre les fichiers Microsoft® Project dans différents formats (.mpp, .mpt, .xml) et versions de 2000 à 2019, vous donnant la flexibilité d'accéder aux données du projet à travers les versions

Imprimez directement n'importe quel affichage de projet, ce qui vous permet de partager facilement des rapports ou de conserver des copies papier pour référence

Chargement automatique des projets et sous-projets pour une gestion de projet plus rationnelle

Filtrer les tâches pour mieux les cibler, ce qui vous permet de mettre en évidence des tâches ou des phases spécifiques de votre projet

Limites de la visionneuse de projets OMOS

Le manque de fonctionnalités avancées le rend moins adapté aux projets complexes

Ce logiciel dépend fortement de l'intégration avec d'autres logiciels

MOOS Project Viewer prix

Régulier: 25 $/licence

25 $/licence Mise à niveau: 12,50 $/licence

12,50 $/licence Renouvellement: 7,50 $/licence

MOOS Project Viewer évaluations et critiques

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

4. Steelray Project Viewer (le meilleur pour l'affichage et les rapports avancés de MS Project)

Via : Visionneuse de projets Steelray Lancé en 2000, Steelray Viewer est une visionneuse Microsoft Project abordable, idéale pour les membres d'une équipe qui ont seulement besoin d'afficher des fichiers de projet.

Il est clé pour ceux qui n'ont pas besoin de toutes les fonctions, mais qui doivent tout de même avoir accès aux détails clés du projet.

Vous pouvez facilement trouver des tâches, des ressources ou des dates et imprimer des forfaits de projet à l'échelle. Bien que Steelray soit une solution sur site, ce qui signifie que vous devez la télécharger sur votre ordinateur, sa simplicité et sa rentabilité en font une excellente option pour ceux qui ont besoin d'une visionneuse de projet fiable.

Les meilleures fonctionnalités de Steelray Project Viewer

Permet d'afficher des projets au niveau Enterprise pour les entreprises ayant des calendriers de projets importants, telles que l'aérospatiale et la construction

Ouvre les fichiers Microsoft Project des versions 1998 à 2019, ainsi que les fichiers Oracle Primavera P6.XER, pour une compatibilité transparente

Naviguez dans les détails du projet d'un simple clic, en affichant facilement les tâches, les ressources ou les dates clés

Prévisualisez et mettez à l'échelle les forfaits des projets sans effort grâce à des options d'impression améliorées. Contrôlez la taille des pages, l'orientation et d'autres détails d'impression pour une sortie plus efficace

Limites de Steelray Project Viewer

La Lecture seule s'adresse aux utilisateurs qui souhaitent afficher des fichiers MPP

Il se peut qu'il ne prenne pas entièrement en charge les nouveaux formats ou les nouvelles fonctionnalités

Tarification de Steelray Project Viewer

Viewer pour Microsoft projet: $20/an par utilisateur

$20/an par utilisateur Ultimate Edition: 35 $/an par utilisateur

35 $/an par utilisateur Visionneuse pour Primavera: 20 $/an par utilisateur

Viseur de projet Steelray : évaluations et critiques

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

❓Le saviez-vous? De nombreux outils Microsoft Project Viewer offrent désormais une intégration cloud, permettant aux équipes d'accéder et de collaborer sur les fichiers de projet depuis n'importe où, améliorant ainsi les capacités de travail télétravail.

5. Seavus Project Viewer (le meilleur pour la visualisation sécurisée des projets avec toutes les fonctions de MS Project)

Via : Visionneuse de projet Seavus Seavus Project Viewer est un outil pratique pour ouvrir et afficher les fichiers MS Project, offrant à votre organisation un moyen simple et abordable d'accéder aux données du projet de manière transparente.

Cette visionneuse Microsoft Project offre une interface similaire à celle de Microsoft Project, ce qui permet aux utilisateurs de naviguer et de gérer facilement les forfaits des projets.

J'apprécie le fait qu'il propose plus de 27 vues, qu'il soit personnalisable en fonction des différents rôles dans le projet et qu'il affiche des diagrammes de Gantt, des calendriers de chemin critique et des vues de gestion des tâches, ce qui en fait un bon outil d'entrée en matière pour la gestion de projets logiciel de gestion des tâches .

Les meilleures fonctionnalités de Seavus

Partagez en toute sécurité les données de vos projets sans les stocker à l'extérieur, en garantissant la confidentialité et la protection des données

Utilisez-le dans votre langue grâce à l'assistance multilingue, disponible dans 11 langues différentes comme l'anglais, l'allemand, le japonais, etc

Intégrez Skype for Business et améliorez votre productivitéforfait de communication pour le projet pour une communication directe entre les équipes au sein de la visionneuse de projet

Extrayez des rapports de projet détaillés sur la progression, les coûts et les mises à jour des tâches, ce qui vous donne un aperçu clair de la santé du projet

Les limites de Seavus

Seavus Project Viewer est limité à l'affichage des fichiers MPP, et il n'est pas possible de créer ou de modifier des cours

L'étendue de l'intégration avec d'autres logiciels couramment utilisésoutils de gestion de projet couramment utilisés peut être limité

Tarification de Seavus

Licence unique: 30 $ par licence (Individuel)

30 $ par licence (Individuel) Licence simultanée: 89$ par licence (Individuel)

89$ par licence (Individuel) Entreprise: Prix personnalisé

Prix personnalisé Entreprise illimitée: Prix personnalisé

Évaluations et critiques de Seavus

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

6. GanttProject (Le meilleur pour la création et la gestion de diagrammes de Gantt open-source)

Via : Projet Gantt Je suis un grand fan des solutions open-source, c'est pourquoi j'aime utiliser GanttProject. Cet outil de gestion de projet polyvalent permet de construire et de gérer des projets de manière simple et efficace.

Que vous soyez sous Windows, macOS ou Linux, GanttProject est rapide à paramétrer et vous aide à organiser les tâches et les ressources en toute simplicité.

Publié sous licence GPL3, le code source est disponible pour être téléchargé, modifié et redistribué. Cette flexibilité en fait un choix rentable pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de la meilleure visionneuse Microsoft Project.

Les meilleures fonctionnalités de GanttProject

Commencez à créer des projets immédiatement, sans processus d'installation compliqué

Décomposez les tâches, affectez les ressources et créez des diagrammes de Gantt sans effort

Exportez les fichiers de projet au format Microsoft Project, ou travaillez avec des fichiers CSV et Excel. Vous pouvez également créer des rapports au format PDF et PNG

Suivez la progression et comparez-la directement avec des données de référence pour identifier les écarts

Limites de GanttProject

Cet outil n'est pas idéal pour les analyses complexes

L'interface est ancienne et un peu difficile à utiliser

Prix de KanttProject

Free

Contributions volontaires à partir de 5 $

Évaluations et critiques de GanttProject

G2: 4.3/5 (50+ reviews)

4.3/5 (50+ reviews) Capterra: 4.2/5 (150+ commentaires)

7. MPP Viewer (Le meilleur pour un affichage simple et rapide des fichiers MPP)

Via : Sourceforge Si vous cherchez un moyen facile d'accéder aux fichiers MS Project, MPP Viewer est un bon choix. Cette visionneuse simple vous permet d'ouvrir, d'exporter et d'imprimer des fichiers MPP de manière transparente.

Il est compatible avec diverses versions de Microsoft Project, notamment 2016, 2007, 2003 et 2000. De plus, il offre une interface conviviale qui facilite la navigation dans les données de votre projet.

MPP Viewer 4.0 nécessite .NET Framework 4.6.2 pour fonctionner correctement. Si vous utilisez Windows XP, vous aurez besoin de MPP Viewer 1.0, qui assiste .NET 4.5.

Les meilleures fonctionnalités de MPP Viewer

Affichez la structure de votre projet avec une disposition claire et hiérarchique pour comprendre facilement les relations entre les tâches

Mon travail sur plusieursdocumentation du projet simultanément, ce qui permet une comparaison et une gestion transparentes des tâches

Filtrez facilement les tâches en fonction de leur statut d'achèvement, qu'elles soient achevées, incomplètes ou arrivées à échéance aujourd'hui

Gardez une longueur d'avance sur les échéances en mettant automatiquement en évidence les tâches en retard

Limites de MPP Viewer

Vous ne pouvez pas ouvrir les fichiers du projet 2007 et, sans journal des erreurs, les options de dépannage sont très limitées

Tarification de MPP Viewer

Utilisation gratuite car il s'agit d'une plateforme open-source

Évaluations et critiques de MPP Viewer

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

8. Project Reader (le meilleur pour afficher des fichiers MS Project à moindre coût)

Via : Lecteur de projet Project Reader vous permet de disposer des outils nécessaires pour gérer efficacement les projets, en particulier lorsqu'il s'agit de traiter de grandes quantités de données.

Vous pouvez ouvrir plusieurs projets avec différents types de fichiers Microsoft Project, y compris les fichiers MPP, MPT, XML, et même des fichiers provenant de versions remontant à 1998.

Cette visionneuse légère imite l'expérience d'utilisation de MS Project, offrant des fonctionnalités essentielles telles que les diagrammes de Gantt, l'utilisation des tâches, le suivi Gantt et la gestion des ressources pour les utilisateurs de Windows et de Mac.

Les meilleures fonctionnalités de Project Reader

Prenez des notes sur les tâches, triez les tableaux et exportez les données vers Excel pour faciliter le partage et l'analyse

Choisissez parmi plusieurs langues (anglais, espagnol, portugais, italien, allemand et français), ce qui le rend accessible à un public plus large

La fonctionnalité de recherche permet de localiser rapidement des données au sein de projets de grande envergure, ce qui vous fait gagner un temps précieux

Personnalisez votre expérience d'affichage en choisissant parmi les tableaux existants ou en créant les vôtres

Les limites de Project Reader

Manque de flexibilité pour fermer les fichiers au niveau sauvegardé et les rouvrir au niveau supérieur

Les options limitées de gestion des fichiers peuvent perturber le flux de travail de l'utilisateur

Tarification de Project Reader

Standard: 29 $ (licence pour un seul poste de travail)

29 $ (licence pour un seul poste de travail) Standard: 92 $ (licence simultanée)

92 $ (licence simultanée) Professionnel: 40 $ (licence pour un seul poste de travail)

40 $ (licence pour un seul poste de travail) Professionnel: $115 (licence simultanée)

Évaluations et critiques du projet Reader

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

9. Smartsheet (Le meilleur pour la gestion du travail collaboratif et l'automatisation)

Via : la feuille de route de l'entreprise Smartsheet combine la familiarité des feuilles de calcul avec les fonctionnalités des outils de collaboration et de gestion de projet, ce qui en fait une alternative pratique aux visionneuses traditionnelles de Microsoft Project, y compris Microsoft Project Server.

Pour réussir l'importation d'un fichier .mpp, vous devez supprimer les contraintes telles que "doit se terminer le" et vous assurer que toutes les colonnes sont développées. Ces étapes permettent d'éviter tout accroc au cours du processus d'importation.

Les meilleures fonctionnalités de la Smartsheet

S'intégrer de manière transparente à une variété d'applications, notamment les applications Microsoft et Google, Jira, Salesforce, ServiceNow, Slack, Box et Tableau

Utilisez l'IA de Smartsheet pour remplir automatiquement des formules ou du texte dans les cellules de vos feuilles de calcul, en rationalisant votre entrée de données et en réduisant les erreurs

Partagez des paramètres, définissez des alertes et créez des fils de discussion pour que votre équipe reste connectée et améliore..la communication au sein de l'équipe Exportez facilement les données du diagramme de Gantt vers des feuilles de calcul, ce qui permet une analyse et une manipulation rapides des informations relatives à votre projet



Limites des Smartsheet

Une seule feuille de calcul est autorisée par fichier

Il y a une limite à la quantité de données que vous pouvez stocker dans les lignes et les colonnes

Tarifs des Smartsheet

Pro: $9/mois par utilisateur

$9/mois par utilisateur Business: 32$/mois par utilisateur

32$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Les évaluations et les critiques de Smartsheet

G2: 4.4/5 (15,000+ reviews)

4.4/5 (15,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,200+ reviews)

10. Project Viewer 365 (le meilleur pour l'affichage de fichiers MS Project multiplateforme)

Via : Visionneuse de projet 365 Project Viewer 365 est un outil pratique pour ouvrir, lire et partager des fichiers MS Project. Que vous fassiez partie d'une petite équipe ou que vous collaboriez avec des partenaires externes, cette visionneuse MS Project simplifie le processus, permettant un accès rapide aux détails du projet sans la complexité d'un logiciel de gestion de projet complet.

Elle travaille parfaitement avec les versions de MS Project de 2021 à 2010. De plus, son interface semblable à celle d'Office 365 est conviviale, ce qui en fait un outil facile à utiliser pour tout le monde.

Project Viewer 365 meilleures fonctionnalités

Utilisez la version gratuite pour afficher vos projets sans frais, ce qui en fait un excellent choix pour les équipes qui ont juste besoin d'afficher les détails des tâches

Accédez à vos fichiers .mpp de manière transparente sur Windows, Mac et les appareils mobiles, ce qui vous permet de travailler de n'importe où

Connectez-vous facilement à Google Drive, OneDrive, Dropbox et SharePoint pour une gestion et un partage des fichiers sans effort

Les limites de Project Viewer 365

La version gratuite peut restreindre l'accès aux fonctionnalités avancées

Cet outil n'est pas conçu pour modifier en cours ou créer des fichiers de projet

Tarifs de Project Viewer 365

Licence perpétuelle : À partir de 29,99 $/utilisateur

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

Combinez Project Viewers avec ClickUp pour une meilleure organisation

Le choix du bon logiciel de visualisation de Microsoft Project peut améliorer considérablement votre gestion de projet. Il fournit une solution rentable pour afficher et partager des fichiers de projet sans les complexités d'une licence complète.

Chacun des dix outils de visualisation de MS Project que nous avons étudiés présente des fonctionnalités uniques, allant d'une collaboration transparente à des rapports robustes.

Mais si vous voulez plus qu'une simple visionneuse de MS Project, ClickUp est le grand gagnant. Avec sa gestion intuitive des tâches et ses vues personnalisables, telles que les diagrammes Gantt et les tableaux Kanban, ClickUp vous permet d'adapter parfaitement votre flux de travail à vos besoins. S'inscrire à ClickUp et améliorez votre expérience en gestion de projet dès aujourd'hui !